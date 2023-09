Prasówka 5.09.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Takie będą emerytury we wrześniu 2023. Duże zmiany w wypłatach. Ile pieniędzy dostaną emeryci? Sprawdź wyliczenia!”?

Prasówka 5.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Takie będą emerytury we wrześniu 2023. Duże zmiany w wypłatach. Ile pieniędzy dostaną emeryci? Sprawdź wyliczenia! Emerytury we wrześniu 2023. Tyle pieniędzy dostaną emeryci. Najnowsze wyliczenia brutto/netto. Jakie zmiany czekają emerytów? Sprawdź, ile pieniędzy wpłynie na konta seniorów. Ile wynosi minimalna emerytura w 2023 roku? Kiedy emeryci dostaną czternastą emeryturę? Mamy wyliczenia brutto i netto! Sprawdź szczegóły!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 5.09.23

📢 6000 zł za zbieranie deszczówki. Co musisz zrobić aby otrzymać pieniądze? Sprawdź nowy program „Moja woda 2023” Właściciele i mieszkańcy domów mogą dostać aż 6000 zł za zbieranie deszczówki. Nabór wniosków rozpoczął się 3 sierpnia i potrwa do wyczerpania środków finansowych na ten cel. Rząd chce przeznaczyć na program „Moja woda” 130 ml zł. Jak uzyskać pieniądze? Co musisz zrobić, aby dostać 6000 zł? Jak i gdzie złożyć wniosek? Sprawdź szczegóły!

📢 Takie będą emerytury wraz z czternastką. Tyle pieniędzy dostaną emeryci. Sprawdź wyliczenia brutto i netto Jakie będą zasady wypłat czternastych emerytur? Sprawdź, ile pieniędzy wpłynie na Twoje konto. Wiemy kiedy, emeryci dostaną dodatkowe środki. Jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać dodatkowe świadczenie? Zgodnie z ustawą, 14. emerytura będzie przysługiwać osobom uprawnionym w wysokości kwoty najniższej emerytury. Sprawdź szczegóły!

Prasówka 5.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Szkoły w Koszalinie i regionie na archiwalnych zdjęciach Głosu Koszalińskiego. Zobacz! Jak wyglądały szkoły i przedszkola w regionie koszalińskim około 30 lat temu? Możecie się przekonać oglądając naszą fotogalerię z archiwalnymi zdjęciami naszych fotoreporterów z Głosu Koszalińskiego. Fotografie pochodzą przede wszystkim z pierwszej połowie lat 90-tych ubiegłego wieku, ale między nimi możemy trafić i na starsze kadry. To już kolejna, trzecia fotogaleria z archiwalnego działu "edukacja". Zapraszamy!

📢 Te auta kupisz od wojska w korzystnych cenach! Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje samochody, ciężarówki, busy. Pojazdy od wojska Oto auta, które kupisz od wojska! Sprawdź, jakie samochody z demobilu można kupić od Agencji Mienia Wojskowego w korzystnych cenach. Przetargi organizowane przez AMW to nie tylko okazja dla pasjonatów, by nabyć sprzęt wojskowy, ale także okazja do zakupu pojazdów, jak samochody osobowe, ciężarowe, ruchome warsztaty, czy przyczepy transportowe. Jesteście ciekawi, jakie auta można kupić od wojska? Zobaczcie przykładowe oferty z przetargów, które odbędą się w najbliższym czasie. 📢 Emerytura pomostowa w 2024 roku. Jakie będą zasady przejścia na "pomostówkę"? Kto z tego skorzysta? Sprawdź Emerytura pomostowa nie będzie miała charakteru wygasającego. W połowie sierpnia 2023 roku prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych. Jej zapisy wypełniają jeden z punktów porozumienia rządu z NSZZ "Solidarność". Jak podaje ZUS, nowe przepisy o "pomostówkach" będą obowiązywały od 1 stycznia 2024 roku. Na czym będą polegać? Sprawdź!

📢 Te domy kupisz od komornika. Oto nowe licytacje komornicze domów. Te nieruchomości kupisz od komornika w okazyjnej cenie! Te domy możesz kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Planujesz kupno nieruchomości? Jednym z pomysłów może być licytacja komornicza. Ceny wywoławcze zdecydowanie odbiegają od cen rynkowych. Sprawdź licytacje domów, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach naszego kraju. W jakiej cenie można nabyć nieruchomości od komornika? 📢 Wakacyjne imprezowiczki w klubie Prywatka. Zobacz ZDJĘCIA Jak wyglądają wakacyjne imprezy w koszalińskim klubie Prywatka? Sprawdźcie! Zebraliśmy kilkadziesiąt zdjęć z dyskotek z lipca i sierpnia. Zobaczcie najpiękniejsze imprezowiczki, które bawią się w tym klubie.

📢 Znamy wysokość i termin wypłaty 14. emerytury w 2023 roku. Jakie przelewy 14. emerytury dostaną seniorzy? Kto ją otrzyma? emerytura to w ostatnim czasie temat numer jeden. Nie tylko wśród seniorów. Wszyscy czekali na informację, kiedy 14. emerytura będzie wypłacana, oraz jaka będzie wysokość świadczenia. W niedzielę, 20 sierpnia 2023 roku, wszystko stało się jasne. Prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński ogłosił wysokość 14. emerytury w 2023 roku, a krótko po nim Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej zdradziła, w jakim miesiącu będzie wypłacane świadczenie.

📢 GIF wycofuje leki z całej Polski. Oto najnowsza lista wycofanych leków! Masz je w domu? Natychmiast je usuń! Uwaga! GIF wycofuje leki z całej Polski. Masz je w swojej apteczce? Publikujemy listę leków wycofanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Jakie leki, wyroby medyczne, produkty lecznicze i suplementy diety zostały wycofane z obrotu? Sprawdź aktualną listę! W jaki sposób Główny Inspektorat Farmaceutyczny dowiaduje się o nieprawidłowościach? Sprawdź szczegóły! 📢 Najlepsze MEMY na rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024. Z czego śmieją się Internauci? Sprawdź! No i zaczyna się szkoła. W poniedziałek dzieci i młodzież poszły do szkół na oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego. Jak to komentują Internauci? Oczywiście w swoim prześmiewczym stylu. Zobacz memy z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 📢 Sierpniowe imprezowiczki w Prywatce w Koszalinie [ZDJĘCIA] Klub Prywatka jest bardzo popularny wśród mieszkańców Koszalina i okolic. Zobaczcie zdjęcia z sierpniowych imprez.

📢 Oto kobiety poszukiwane przez zachodniopomorską policję. Sprawdź nową listę! Policja zachodniopomorska poszukuje obecnie niemal 1.500 osób. Wydano za nimi listy gończe za przeróżne przestępstwa. Wśród poszukiwanych jest też około 120 kobiet. Mogą być niebezpieczne. Sprawdź najnowszą listę poszukiwanych kobiet w woj. zachodniopomorskim.

📢 Tak mieszka i żyje Magdalena Boczarska. Zobacz, jak wygląda codzienne życie popularnej aktorki [ZDJĘCIA] Magdalena Boczarska należy do najpopularniejszych polskich aktorek. Możemy ją oglądać w wielu największych polskich, filmowych hitach, a role grane przez aktorkę są uwielbiane przez fanów. Jaka Magdalena Boczarska jest na co dzień? Takie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych. Zobaczcie, jak wygląda codzienne życie Magdaleny Boczarskiej. 📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień Jakub Rzeźniczak wraz z żoną Pauliną. Piękny i elegancki apartament. Sprawdźcie na zdjęciach! Oto jak żyją na co dzień i mieszkają Rzeźniczakowie. Jakub wraz z żoną Pauliną zamieszkuje elegancki apartament w Płocku. Zaglądamy do środka. Zobaczcie na zdjęciach jak mieszka para! Czy Paulina Rzeźniczak jest w ciąży? Za pośrednictwem Instagrama piłkarz chętnie dzieli się prywatnymi zdjęciami. Tak mieszka Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka.

📢 Uwaga! Alerty w sklepach. Wycofane produkty z popularnych marketów przez GIS. Najnowsza lista - sierpień 2023 GIS wycofuje produkty ze sklepów. Sprawdź najnowszą listę! Tych produktów nie kupisz już w takich sklepach jak Lidl, Biedronka czy Netto. Zobacz, jakie produkty zostały ocenione jako toksyczne i niebezpieczne. Tego jedzenia już nie kupisz. Oto najnowsza lista wycofanych produktów. Sprawdź najnowszą listę produktów wycofanych przez GIS. Jeśli masz je w domu, możesz zwrócić je do sklepu. Sprawdź szczegóły! 📢 Lata 90. w szkołach w Koszalinie. Znajdziesz siebie na zdjęciach? Wspominamy, jak wyglądały kiedyś lekcje w szkołach w Koszalinie. Fotografie pochodzą z lat 90. Poznajecie, z których szkół pochodzą, a może znajdziecie siebie na fotografiach? 📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! 05.09.23 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź obowiązkowo, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Tych pracowników nie będzie można zwolnić z pracy. Te osoby są chronione przez prawo. Oto nowe przepisy od 22 września! 05.09.2023 Tych osób nie można zwolnić z pracy. Od 22 września zmieniają się przepisy prawne, które uniemożliwią zwolnienie z pracy określone grupy pracowników. Zyskają one dodatkową ochronę przed zwolnieniem z zakładu pracy. Wchodzące przepisy mają poskromić proceder piętnowania pracowników szczególnie chronionych. Sprawdź koniecznie listę osób, które mają dodatkowe gwarancje zatrudnienia i są chronione przez prawo. 📢 Koszalin w latach 80. i 90. Zobacz, jak wyglądało życie w mieście [ZDJĘCIA] Jak wyglądał Koszalin na przełomie lat 80-tych i 90-tych? Zobacz wyjątkowe zdjęcia Krzysztofa Sokołowa, znanego koszalińskiego fotografa, który od kilkudziesięciu lat uwiecznia nasz region. Znajdziecie tu nie tylko zdjęcia ulic, ale także z wielu imprez, zakładów pracy i szkół.

📢 Nowy dyrektor szpitala w Koszalinie kontra stare problemy. Co z neurologią? [WIDEO] Oficjalnie poznaliśmy dyrektora koszalińskiego Szpitala Wojewódzkiego. Piotr Sołtysiński zdradził, od czego zaczął zmiany: od poprawy komunikacji z załogą. 📢 Nawet 1100 zł więcej dla seniorów. Dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów. Sprawdź, jak uzyskać świadczenia 4.09.2023 Seniorzy są grupą społeczną, która szczególnie potrzebuje wsparcia finansowego w czasach wysokiej inflacji. Renta rodzinna, wyższe emerytury czy dodatki pielęgnacyjne. Sprawdź, z jakiego świadczenia możesz skorzystać. Nie każdy senior wie o ich istnieniu. Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza zwykłą, trzynastą i czternasta emeryturą. Sprawdź szczegóły! 📢 Oto jak mieszka i żyje piękna Marcelina Zawadzka. Zobacz, jak wygląda życie prywatne gwiazdy. Podróże i szczęśliwa miłość 4.09.2023 Jaka na co dzień jest Marcelina Zawadzka? Zobaczcie zdjęcia! Marcelina Zawadzka to modelka, Miss Polonia z 2011 roku, prezenterka telewizyjna, przez wiele lat prowadząca program "Pytanie na śniadanie" w TVP. Obecnie Marcelina Zawadzka jest współprowadzącą popularnego reality show "Farma" telewizji Polsat. Należy do najpopularniejszych polskich prezenterek, bardzo chętnie dzieląc się swoimi przeżyciami i zdjęciami z podróży w mediach społecznościowych. Jak mieszka i żyje Marcelina Zawadzka? Zobaczcie zdjęcia, które publikuje na instagramie!

📢 Oto jak mieszka i żyje Anna Mucha. Prywatne życie popularnej aktorki. Apartament w centrum miasta i podróże 4.09.2023 Jaka jest Anna Mucha prywatnie? To pytanie z pewnością zadaje sobie wielu fanów popularnej aktorki, modelki i prezenterki. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Magdy Budzyńskiej w serialu M jak miłość emitowanym w TVP 2. Jak na co dzień żyje Anna Mucha? Zobaczcie zdjęcia, jakie publikuje w mediach społecznościowych. 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 4.09.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki 4.09.2023 W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź! 📢 Imprezowa Bajka i piękne kobiety w Mielnie w 2009 roku. Zobacz archiwalne zdjęcia! Po raz kolejny wracamy pamięcią do imprez w Mielnie. Tym razem specjalnie dla Was odświeżamy zdjęcia z dyskotek w klubie Bajka w sierpniu 2009 roku. Zapraszamy do oglądania fotogalerii!

📢 Jest decyzja środowiskowa dla budowy drogi S11 na odcinku Szczecinek - Piła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S11 Szczecinek - Piła.

📢 Pożegnanie wakacji z Prywatką w Koszalinie. Tak bawili się mieszkańcy [ZDJĘCIA] Gorący imprezowy weekend w Prywatce w Koszalinie! Tak bawili się mieszkańcy! 📢 Rozpoczęcie roku szkolnego w Koszalinie. Miejska inauguracja w Zespole Szkół nr 8 [ZDJĘCIA, WIDEO] Blisko 18,5 tysiąca uczniów z koszalińskich szkół i przedszkoli rozpoczęło nowy rok szkolny. Uroczysta miejska inauguracja odbyła się w Zespole Szkół nr 8 przy ul. Morskiej.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Tragiczny wypadek na DK12 koło Leszna. Nie żyje kierowca. Auto z ciałem znaleziono na polu kukurydzy koło Lasocic Trwa wyjaśnianie okoliczności wypadku na drodze krajowej 12 w Lasocicach koło Leszna. W poniedziałek, 4 września, rano w polu kukurydzy zauważono samochód. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon kierowcy. 📢 MEMY na początek roku szkolnego 2023. Przełączamy tryb wakacyjny na szkolny. Pierwszy dzień szkoły w krzywym zwierciadle Początek roku szkolnego, czyli 1 września to dla większości uczniów najbardziej znienawidzona data w całym kalendarzu. Oznacza to koniec wakacyjnej laby i powrót do rzeczywistości, czyli nauki w szkolnych ławach. W tym roku wyrok został przesunięty o kilka dni, bowiem powrót do szkół zaplanowano po weekendzie, czyli 4 września. Zobaczcie, jak na początek roku szkolnego reaguje internet. Jak zwykle można liczyć na kreatywnych internautów, którzy tworzą śmieszne MEMY, przedstawiając rzeczywistość w krzywym zwierciadle.

📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 4.09.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie! 📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 4.09.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej!

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 4.09.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Oni są najgorszymi mężami! Mężczyźni o tych imionach są skłonni do zdrady, zaborczy, są zimni w uczuciach. Sprawdź listę! 4.09.2023 Oni są najgorszymi mężami! Wiele osób twierdzi, że każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Może mówić o naszych cechach charakteru czy zachowaniach w określonych sytuacjach, chociażby w miłości. Na podstawie znaczenia imion można na przykład stwierdzić, którzy mężczyźni mają skłonność do zdrady oraz są zimni w uczuciach. Jakie imiona znalazły się na liście? Sprawdźcie, którzy mężczyźni według znaczenia imion są najgorszymi mężami.

📢 ZUS wypłaca tysiące złotych. Szczegóły dotyczące specjalnego subkonta. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pieniądze? 4.09.2023 W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych pieniądze po zmarłych z rodziny mogą być dziedziczone. Sprawdź szczegóły subkonta. Dostaniesz nawet kilka tysięcy złotych, jeśli złożysz odpowiedni wniosek. Pamiętaj, aby wskazać osoby uprawnione do wypłaty pieniędzy, żeby nie było za późno. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pieniądze? Sprawdź! 📢 Oto ile powinieneś włożyć do koperty na wesele w 2023 roku. Ile w kopercie przekazuje członek rodziny, a ile znajomi? Stawki 4.09.2023 Ile pieniędzy włożyć do koperty, którą wręczy się parze młodej podczas wesela? Wraz z nadchodzącym sezonem wesel to pytanie zadaje sobie coraz więcej osób, które otrzymały zaproszenie na ślub swojego bliskiego, bądź znajomego. Również się nad tym kiedyś zastanawialiście i sprawiało Wam to problem? A może wkrótce wybieracie się na ślub i nie jesteście pewni, ile włożyć w 2023 roku do koperty na wesele? Ile powinien "do koperty" włożyć świadek, rodzina, znajomi? Sprawdźcie!

📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 4.09.2023 Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię!

📢 4000 zł rekompensaty za drożyznę w Wielkiej Brytanii. Kto może starać się o świadczenie? Polacy dostaną dodatkowe pieniądze 4.09.2023 4000 zł dla każdego w 2023 roku? Dużo osób może liczyć na dodatkowe pieniądze, nie wszyscy jednak je dostaną. Jaki jest warunek? Sprawdź w galerii! Świadczenie ma zrekompensować Polakom rosnące koszty rachunków w Wielkiej Brytanii. Przez wysoką inflację wiele rodzin ma ciężką sytuację finansową i nie radzą sobie z prowadzeniem gospodarstwa. Kto może liczyć na wsparcie? Sprawdź szczegóły!

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 4.09.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii! 📢 Abonament RTV 2023. Takie będą zmiany w prawie? Kto w pierwszej kolejności otrzyma wezwanie do zapłaty zaległości? 4.09.2023 Abonament RTV. Ustawa o opłatach abonamentowych wzbudza poczucie niesprawiedliwości. Kto jako pierwszy dostanie wezwanie do zapłaty? Rzecznik Praw Obywatelskich zaznacza, że potrzebne są zmiany w prawie. Aktualnie w Polsce przeprowadzane są intensywne kontrole w sprawie opłat abonamentu RTV, podczas których pracownicy Poczty Polskiej mają prawo odwiedzić nasze domy i sprawdzić, czy opłaciliśmy abonament. Jednak w dalszym ciągu wiele osób nie opłaca abonamentu. Sprawdź szczegóły!

📢 Tak żyje i mieszka serialowa Pati, czyli Ola Adamska, aktorka z hitu TVN. Zobacz prywatne zdjęcia Aleksandry Adamskiej 4.09.2023 Aleksandra Adamska, która wcieliła się w rolę Pati w serialu "Skazana" to jedna z najbardziej utalentowanych aktorek młodego pokolenia. Właśnie to, jak zbudowała osadzoną w zakładzie karnym spowodowało, że powstał tzw. spin-off pt. "Pati". Ola Adamska ma więc swój własny serial, w którym gra główną rolę. A jak żyje i mieszka odtwórczyni serialowej Pati? Sprawdź! 📢 Oto skutki jedzenia jajek na miękko. To co dzieje się z organizmem jest zaskakujące! Sprawdź, jak reaguje organizm na jajka 4.09.2023 Jakie mogą pojawić się skutki uboczne po zjedzeniu jajek na miękko? Zauważ, jak twój organizm reaguje na to jedzenie. Pamiętaj, że każdy organizm jest inny i objawy nie występują u każdego w taki sam sposób. Jednak warto wiedzieć, że są powody, dla których warto jeść jajka na miękko! Okazuje się, że najlepszą formą jest właśnie taka. Sprawdź szczegóły!

📢 Takie emerytury mają być w 2024 roku. Sprawdź prognozy waloryzacji! Jakie zmiany będą w wypłatach świadczeń? 4.09.2023 Oto pierwsze prognozy emerytur 2024. Ile wynoszą pierwsze prognozy wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na 2024 rok? Do marcowej waloryzacji jeszcze dużo czasu, jednak pojawiają się pierwsze głosy co do wskaźnika waloryzacji 2024. Nastąpią zmiany w wypłatach emerytur i rent. Oto ile pieniędzy dostaną seniorzy. Szokujące prognozy. 📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 4.09.2023 Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji.

📢 Oto owoce, przez które tyjesz. Tych owoców unikaj, jeśli chcesz zgubić zbędne kilogramy. Owoce dobre dla zdrowia 4.09.2023 Owoce na diecie? Kto z nas ich nie spożywał. Powinny być składnikiem każdej zdrowej diety, szczególnie tej, kiedy zależy nam na utracie zbędnych kilogramów i dostarczaniu naszemu organizmowi ważnych witamin i składników mineralnych. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, że są owoce, których kaloryczność jest wyższa niż pozostałych. By nie przytyć, powinniśmy je wówczas spożywać rozważnie i z umiarem. Ze spożywaniem jakich owoców powinniśmy uważać, chcąc zgubić zbędne kilogramy? Sprawdźcie, jakie owoce znalazły się na liście. 📢 Alimenciarze poszukiwani przez zachodniopomorską policję. Sprawdź listę poszukiwanych [ZDJĘCIA] 4.09.2023 Zachodniopomorska policja poszukuje kilkudziesięciu osób w związku z uporczywym uchylaniem się od obowiązku płacenia alimentów. Sprawdźcie listę osób poszukiwanych przez policję.

📢 Oto zalety picia wody gazowanej. Sprawdź dlaczego warto pić wodę z bąbelkami! Powodów jest wiele 4.09.2023 Czy woda gazowana jest najlepsza do ugaszenia pragnienia? Czy wodę gazowaną można pić bez ograniczeń? Czy jest zdrowa? Czy może jednak lepiej pić zwykłą wodę niegazowaną? To pytania, które pojawiają się często. Okazuje się, że woda nasycona dwutlenkiem węgla zyskuje wiele zalet. Jakich? Sprawdź w naszym artykule! 📢 Turystyka i rekreacja w regionie koszalińskim na archiwalnych zdjęciach Głosu Koszalińskiego 4.09.2023 Trwają wakacje, postanowiliśmy więc sięgnąć w archiwum Głosu Koszalińskiego do teczek z działu "turystyka i rekreacja". Jak mieszkańcy regionu spędzali wolny czas w latach 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku? Sprawdźcie na naszych zdjęciach. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Gwiazda tenisa prywatnie. Jak wygląda jej życie poza kortem? [ZDJĘCIA] 4.09.2023 Jaka jest Iga Świątek poza kortem? Sprawdźcie w galerii! Wychowała się w podwarszawskim Raszynie. Na swoim mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z życia prywatnego. Można znaleźć m.in. zdjęcia z siostrą i tatą Igi Świątek. Zobacz, jak żyje gwiazda tenisa prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Zdjęcia znajdziesz w galerii!

📢 Młodzi przestępcy poszukiwani przez zachodniopomorską policję. Mają 20 lat i mniej [ZDJĘCIA, LISTA] 4.09.2023 Oto nowa lista młodych przestępców poszukiwanych przez zachodniopomorską policję. Listy gończe wydały za nimi sądy, bądź prokuratury. Te młode osoby, które urodziły się w 1993 roku, bądź latach późniejszych. Poszukiwani są za różne wykroczenia i przestępstwa. 📢 Tak żyje i mieszka Katarzyna Dowbor, prowadząca popularny program "Nasz nowy dom" 4.09.2023 Katarzyna Dowbor, to ceniona dziennikarka i osobowość telewizyjna. W ostatnich latach kojarzona przede wszystkim z programem "Nasz wspólny dom", w którym wraz z ekipą pomagają wyremontować, a często nawet odbudować domy osobom potrzebującym w różnych zakątkach kraju. A jak mieszka i żyje Katarzyna Dowbor? Postanowiliśmy to sprawdzić! 📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 4.09.2023 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 550 zł bez względu na wiek! Jak otrzymać dodatkowe pieniądze? Zobacz, jakie warunki trzeba spełnić! 4.09.2023 Jak uzyskać 550 zł na swoje konto? Aby otrzymać pieniądze, należy złożyć odpowiedni prosty wniosek do ZUS-u. Uwaga! Czas jest ograniczony. Po otrzymaniu wniosku Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Sprawdź szczegóły dotyczące dodatku 550 zł od ZUS. Dodatki socjalne mają na celu wspomóc osoby, które są w ciężkiej sytuacji życiowej.

📢 Oto jak mieszka i żyje piękna Wiktoria Gąsiewska. Życie prywatne gwiazdy Barw Szczęścia. Taka jest na co dzień Wiktoria Gąsiewska 4.09.2023 Wiktoria Gąsiewska z pewnością należy do najpopularniejszych aktorek młodego pokolenia. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Agaty w serialu Rodzinka.pl, obecnie możemy ją oglądać m.in. w serialu Barwy Szczęścia emitowanym w TVP. Jaka Wiktoria Gąsiewska jest prywatnie na co dzień? Zobaczcie, jak mieszka i żyje Wiktoria Gąsiewska.

📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby 4.09.2023 Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź! 📢 Oto lista rzeczy, których nie zabierze Ci komornik w 2023 roku. Czego nie ma prawa zająć komornik, nawet przy ogromnych długach? 4.09.2023 Komornik odzyska twój dług poprzez zajęcie: nieruchomości, ruchomości np. samochód, wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego, wierzytelności lub praw majątkowych. Jest jednak lista tego, czego komornik nie może nam zabrać. Lista dotyczy nawet ogromnego długu. O te rzeczy możesz być spokojny. Sprawdź listę w galerii!

📢 Poszukiwani za kradzieże z włamaniem. Uważaj, mogą okraść twój dom. Szuka ich zachodniopomorska policja LISTA, ZDJĘCIA 4.09.2023 Oto osoby poszukiwane za kradzieże z włamaniem - lepiej na nich uważaj! Uważaj, bo te osoby mogą okraść Twoje mieszkanie. Sprawdź najnowszą lista poszukiwanych przez policję zachodniopomorską z art. 279 § 1 - kradzież z włamaniem. Sądy bądź prokuratury wydały listy gończe za kilkudziesięcioma osobami z woj. zachodniopomorskiego. Sprawdź listę!

📢 Oto jakie długi przedawniają się w lipcu 2023 roku. Sprawdź, kiedy nie musisz już spłacać swoich długów 4.09.2023 Te długi przedawniają się w lipcu 2023 roku. Kodeks cywilny daje dłużnikowi możliwość uchylenia się od spłaty długów poprzez podniesienie zarzutu przedawnienia. Podpowiadamy, które długi się przedawniają. Nie zdarza się to często. Muszą być spełnione pewne warunki. Zobacz, które długi przedawniają się w lipcu 2023 roku. Sprawdź szczegóły!

📢 Szkło i kryształy z czasów PRL-u warte nawet kilka tysięcy złotych! Wazony, talerze i patery drogie jak nigdy. Sprawdź ceny! 4.09.2023 Popularne kryształy z czasów PRL-u powracają. Unikatowe szkło przeżywa drugą młodość. Kolekcjonerzy szukają na różnych aukcjach wartościowych i niepowtarzalnych naczyń. Kryształy i szkło z PRL-u są warte majątek. Kupujący są w stanie zapłacić za nie kilkanaście tysięcy złotych. Wróciła moda na szkło z lat 60., 70. i 80. Sprawdź, ile mogą kosztować naczynia, które dalej trzymasz w piwnicy. Sprawdź! 📢 Tak żyją i pracują Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz prywatne zdjęcia pary 4.09.2023 Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Od kiedy oficjalnie potwierdzili, że są ze sobą chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jak spędzają wolny czas, gdzie podróżują, no i jak wspólnie pracują? To wszystko można zobaczyć na tych zdjęciach. Sprawdź!

📢 14. emerytura w 2023 roku - wiemy kiedy będą wypłaty i ile pieniędzy dostaną seniorzy. Takie zmiany zaszły w wypłatach 4.09.2023 Wiadomo już, że 14 emerytura będzie na stałe, wypłacana co roku. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać dodatkowe świadczenie? Wiemy ile pieniędzy dostana emeryci. Kiedy będzie wypłata 14. emerytury? Sprawdź szczegóły w galerii!

📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 4.09.2023 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 Lipiec w koszalińskiej Prywatce. Zobaczcie zdjęcia pięknych imprezowiczek. Tak bawicie się w te wakacje 4.09.2023 Za nami połowa wakacji, to dobry czas żeby sprawdzić jak bawili się mieszkańcy i turyści w "Prywatce". Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, zdjęcia pięknych imprezowiczek. 📢 PiS odsłoniło wyborcze karty. Znamy nazwiska kandydatów do Sejmu i Senatu Prawo i Sprawiedliwość wierzy w trzecią kadencję. Strategia, którą dostrzega wielu ekspertów, sprowadza się do optymalizacji liczby mandatów na podstawie przewidywanej liczby głosów. Listy nie są przypadkowe, a szef kampanii wyborczej europoseł Joachim Brudziński mówi wprost: - Gwarantem skutecznej polityki są kandydaci. Nie gwiazdy pudelka, nie zaciąg od sasa do lasa, których łączy tylko nienawiść do PiS. Jesteśmy partią zakorzenioną w programie.

📢 Już tylko Bałtyk i Gwardia Koszalin z kompletem punktów [ZDJĘCIA] W 5. kolejce rozgrywek piłkarskiej IV ligi, pierwsze straty poniosły zespoły z Dygowa i Sądowa. Na czele tabeli Gwardia i Bałtyk Koszalin, które nadal mogą pochwalić się kompletem punktów. 📢 Gala z okazji Jubileuszu Długoletniego Pożycia Małżeńskiego par z Koszalina i okolic [ZDJĘCIA] W niedzielę, 3 września, w sali widowiskowej CK 105 odbyła się uroczysta gala z okazji Jubileuszu Długoletniego Pożycia małżeńskiego dla 20 par jubilatów.

📢 Wystartowali w szczytnym celu. Piąta edycja #BiegiemNaPomoc na trasie Mielno-Kołobrzeg [ZDJĘCIA] W niedzielę 3 września odbyła się 5. edycja wydarzenia pod nazwą #BiegiemNaPomoc. Uczestnicy wystartowali brzegiem morza od Mielna do Kołobrzegu, a długość trasy wyniosła około 35 kilometrów. 📢 Niedzielna giełda w Koszalinie. Zobacz, co można kupić [ZDJĘCIA] Sprawdziliśmy, co można kupić na niedzielnej giełdzie na terenach podożynkowych w Koszalinie.

📢 Drugi dzień Giełdy Ogrodniczej na terenach przy Gwardii Koszalin [ZDJĘCIA] Zaczyna się drugi dzień giełdy ogrodniczej na terenach Gwardii Koszalin. Giełda potrwa do godziny 15.00. 📢 Pielgrzym i długodystansowiec, czyli jak iść z Bogiem pod rękę i pokonać Bałtyk oraz samego siebie. Ojciec poszedł, syn popłynął Tata płynie do Ciebie, teraz to już nie możesz tego spieprzyć! – krzyk z łodzi niósł się dobrze po wodzie. Rafał Grzelak do mety miał nieco ponad kilometr, za sobą niemal 40 kilometrów pokonanych wpław przez Bałtyk. Waldemar Grzelak pokonał pieszo 3 tys. kilometrów i zdążył wrócić do kraju w dniu, gdy syn walczył z morzem i ostatnie metry przepłynął wspólnie z nim. 📢 Dożynki Gminne w Nasutowie pod Białogardem [ZDJĘCIA] W sobotę odbyły się dożynki w Nasutowie pod Białogardem. Piękna pogoda przyciągnęła tłumy mieszkańców Białogardu i okolic.

📢 Giełda Ogrodnicza na terenach przy Gwardii Koszalin [ZDJĘCIA] Wydarzenie przyciąga tłumy mieszkańców. Giełda odbywa się na terenach przyległych do hali Gwardii przy ul. Fałata w Koszalinie. Chętni mogą jeszcze przyjść w niedzielę w godz. 8.00-15.00. 📢 Wypadek na drodze S6 koło Koszalina. Zderzyły się dwa auta [ZDJĘCIA] W piątek 1 września około godziny 21:00 na drodze S6 w okolicy Koszalina doszło do groźnego zdarzenia drogowego.

📢 Bezczelni uczniowie trafili na kontrę. Nauczyciel też potrafi! Najlepsze hity sprawdzianów na początek roku szkolnego Niestety, to już koniec wakacji i przed nami kolejny rok szkolny, a więc i klasówki. Niektórzy uczniowie podczas sprawdzianów zamiast wykazać się wiedzą wolą napisać lub narysować coś głupiego. Nauczyciele się tym irytują, ale wielu odpowiada uczniom kąśliwą ripostą! Zobaczcie kolejną odsłonę hitów sprawdzianów, w której tym razem koncentrujemy się na ripostach nauczycieli.

📢 Gorący imprezowy weekend w Prywatce w Koszalinie! Tak bawili się mieszkańcy [ZDJĘCIA] Gorący imprezowy weekend w Prywatce za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się koszalinianie! 📢 Zmiana warty w koszalińskich szkołach i przedszkolach. Pożegnania i powitania dyrektorów W koszalińskim ratuszu wręczono podziękowania dyrektorom, którzy zakończyli swoją kadencję, powierzono obowiązki dyrektorom wyłonionym w konkursie, podsumowano mijający rok szkolny oraz porozmawiano o tym, co koszalińską edukację czeka w najbliższych miesiącach. 📢 Oto lista osób, które mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić 30.08.2023 Kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? Sprawdź! Uprzywilejowane grupy zawodowe, w tym mundurowe, obsługiwane przez branżowe systemy emerytalne – są przez wielu wybierane właśnie ze względu wcześniejszej emerytury. Oprócz nich mogą przejść na wcześniejszą emeryturę osoby, które pracowały w szczególnie trudnych warunkach. Sprawdź listę osób, które mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Zobacz szczegóły!

📢 Najpiękniejsze dziewczyny na imprezach w Prywatce w 2023 roku! Zobacz najnowsze zdjęcia! Prywatka to jeden z najpopularniejszych klubów w Koszalinie. Nic więc dziwnego, że w każdy imprezowy weekend na parkiecie klubu bawią się tłumy.

📢 Budowa S11 Koszalin - Bobolice na finiszu. Otwarcie za kilka tygodni [ZDJĘCIA] Trwają ostatnie prace przy budowie drogi ekspresowej S11 na odcinku z Koszalina do Bobolic. Już za kilka tygodni kierowcy będą mogli przejechać trasą o długości 48 kilometrów. Otwarcie drogi planowane jest w drugiej połowie września. 📢 Wojsko wyprzedaje wyposażenie z okazji Święta Wojska Polskiego. Płaszcze, spodnie, buty, bluzy, noże i inne gadżety od AMW w niezłej cenie Wojsko wyprzedaje ubrania. Z okazji Święta Wojska Polskiego Agencja Mienia Wojskowego przygotowała akcję promocyjną w swoim sklepie internetowym. Zyski ze sprzedaży powojskowego mienia zostaną przeznaczone na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, wiec zakup wycofanego z wojska asortymentu to możliwość dołożenia swojej cegiełki na modernizację polskiej armii. Od początku swojej działalności AMW odprowadziła na ten cel już blisko 2 mld zł.

📢 Tysiące złotych od ZUS-u. Jak je zdobyć? Trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Zobacz szczegóły! ZUS wypłaci tobie tysiące złotych jeśli tylko złożysz ten wniosek. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych środki po zmarłych mogą być dziedziczone. By do tego doszło, ubezpieczony musi wskazać osoby uprawnione do wypłaty pieniędzy po śmierci. Jak otrzymać pieniądze? Sprawdźcie! 📢 Uśmiechnięte imprezowiczki z "Prywatki". Najnowsze zdjęcia z wakacji 2023 Za nami połowa wakacji, to dobry czas żeby sprawdzić jak bawili się mieszkańcy i turyści w "Prywatce". Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, zdjęcia pięknych imprezowiczek. 📢 Te nazwiska nosi najwięcej kobiet! Najpopularniejsze nazwiska żeńskie w Polsce. Zobacz TOP 50 nazwisk wśród kobiet! Te nazwiska nosi najwięcej kobiet w Polsce! Zastanawialiście się kiedyś, jakie nazwiska są w naszym kraju najpopularniejsze? Specjalnie dla Was przygotowaliśmy listę 50 najpopularniejszych żeńskich nazwisk w naszym kraju. Właśnie te nazwiska nosi najwięcej kobiet. Może Twoje jest na liście? Sprawdź!

📢 Jak kupić czołg lub transporter opancerzony? Ciężarówki, terenówki, łodzie i samoloty prosto od wojska. Zobacz zdjęcia Jak kupić czołg, transporter lub ciężarówkę wojskową? Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje pojazdy opancerzone, łodzie, a nawet samoloty. Zobacz jaki militarny sprzęt można kupić od polskiej armii. Przed zakupem trzeba jednak spełnić pewne warunki. Sprawdź jakie! 📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Zobacz - jakie jest znaczenie twojego imienia Według ezoteryków nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Zestawienie powstało na podstawie znaczenia imion i horoskopu. Więcej dowiesz się w naszej galerii. Oto szczegóły! 📢 Szkoły i przedszkola z Koszalina i regionu na archiwalnych zdjęciach Głosu Koszalińskiego [ZDJĘCIA] Pasowanie na ucznia, ślubowanie na sztandar szkoły, egzaminy i wiele innych ważnych momentów z życia przedszkolaków oraz uczniów szkół w Koszalinie i regionie koszalińskim uwiecznili fotoreporterzy Głosu Koszalińskiego. Dziś przedstawiamy drugą część zdjęć z naszego archiwum z działu "Edukacja". Zapraszamy do oglądania.

📢 Takie są objawy niedoboru i nadmiaru witaminy D. Jak niedobór lub nadmiar witaminy D wpływa na funkcjonowanie organizmu? Witamina D pełni bardzo ważną rolę w naszym organizmie. W telewizji co rusz jesteśmy zasypywani reklamami środków z dodatkiem witaminy D. Ale jaki ma wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu? Jak objawia się jej niedobór, bądź nadmiar? Sprawdźcie, jakie są skutki niedoboru lub nadmiaru witaminy D w naszym organizmie. 📢 Takie są skutki picia wody z cytryną. To się dzieje z organizmem gdy codziennie pijesz wodę z cytryną. Sprawdź zaskakujące skutki uboczne Picie wody z dodatkiem cytryny jest powszechnie uważane za zdrowe. Wiele osób rozpoczyna swój dzień od tego orzeźwiającego napoju. Jednak czy woda z cytryną jest jeszcze lepsza od samej wody mineralnej? Niektórzy mają wątpliwości dotyczące codziennego spożywania wody z cytryną i czy jest to zdrowe. Rzeczywiście, napój ten ma wiele korzystnych właściwości, o których możliwe, że nie wiesz. Czy wszystkie z tych właściwości są pozytywne? Co tak naprawdę dzieje się w organizmie, gdy codziennie rano pijesz wodę z cytryną? Przyjrzyjmy się zarówno skutkom ubocznym, jak i pozytywnym efektom picia wody z cytryną.

📢 Oto hity ze szkolnych sprawdzianów, klasówek i kartkówek! Wyobraźnia uczniów nie zna granic! Nauczyciel płakał, jak sprawdzał 14.02.2023 Najlepsze hity ze szkolnych sprawdzianów. Zastanawialiście się kiedyś, z jakimi wyzwaniami podczas sprawdzania szkolnych klasówek i kartkówek muszą mierzyć się nauczyciele? Możecie być zaskoczeni! Wyobraźnia uczniów naprawdę nie zna granic! Prośby o pozytywną ocenę to nic w porównaniu do śmiesznych rysunków, odpowiedzi rodem z bajek i filmów, po których niekiedy nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać. Ale... sami zobaczcie... Nauczyciel płakał, jak sprawdzał!

ZOBACZ KONIECZNIE 10 polskich marek, które odniosły międzynarodowy sukces

Zmiany w polskich szkołach - to musisz wiedzieć!