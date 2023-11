Prasówka 5.11.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Groby znanych Polaków na Powązkach - mapa. Zobacz, jak wyglądają”?

Prasówka 5.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Groby znanych Polaków na Powązkach - mapa. Zobacz, jak wyglądają Na cmentarzu powązkowskim w Warszawie zostali pochowani ludzie zasłużeni dla polskiej historii. Wśród nich są żołnierze, politycy, artyści i sportowcy. Jak dziś wyglądają ich groby?

📢 Bałtyk Koszalin zdeklasował Białych Sądów [ZDJĘCIA] W sobotnim meczu 14. kolejki IV ligi zachodniopomorskiej, Bałtyk Koszalin rozbił na swoim boisku Białych Sądów aż 7:0 (3:0). 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 05.11.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

Prasówka 5.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Tak mieszka i żyje Ewelina Lisowska. Prywatne zdjęcia popularnej wokalistki. Magiczne podróże i sport. Ewelina Lisowska na co dzień 4.11 Ewelina Lisowska należy do najpopularniejszych polskich wokalistek. Szczególną popularność przyniósł jej udział w drugiej edycji programu X Factor. Później kariera muzyczna Eweliny Lisowskiej nabrała rozpędu. Artystka uwielbia podróżować, czym chętnie dzieli się swoimi fanami w mediach społecznościowych. Jaka na co dzień jest wokalistka? Zobaczcie, jak mieszka i żyje Ewelina Lisowska. 📢 Ulgi podatkowe 2023/2024. Nowe odliczenia i ulgi. Tyle zwrotu pieniędzy dostaniesz w 2024. Sprawdź co będzie można odliczyć 4.11.2023 Oto nowe odliczenia i ulgi podatkowe 2023/2024. Za co dostaniesz zwrot pieniędzy? Należy pamiętać, że nie wszystkie zmiany podatkowe w PIT za rok 2023, które będą obowiązywały w rozliczeniach PIT 2024, są już znane. Sprawdź jakie są ulgi, które będą obowiązywać w 2024. Sprawdź szczegóły!

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 4.11.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły! 📢 Tak żyje i mieszka Elżbieta Romanowska. Sprawdź prywatne zdjęcia aktorki i nowej prowadzącej program "Nasz nowy dom" 4.11.2023 Elżbieta Romanowska, to aktorka teatralna i telewizyjna, która także spróbowała swoich sił w prowadzeniu telewizyjnych programów. Od niedawna można ją oglądać w programie "Nasz nowy dom". A jak żyje i mieszka Elżbieta Romanowska? Sprawdźcie!

📢 Październikowe imprezowiczki w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA Październik już za nami, więc powspominajmy prywatkowe imprezy z tego miesiąca. Oto imprezowiczki z Koszalina i okolic, które w październiku bawiły się w klubie Prywatka.

📢 Takie emerytury będą wypłacane w listopadzie. Mamy najnowsze wyliczenia! Co ulegnie zmianie? Oto wyliczenia brutto/netto 4.11.2023 Zbliżają się listopadowe wypłaty emerytur. Na co muszą zwrócić uwagę emeryci? W sierpniu i wrześniu emeryci dostali na swoje konta czternastą emeryturę. Dodatkowe pieniądze miały wspomóc tę grupę społeczną. W listopadzie emerytury będą bez dodatkowych świadczeń. Czy 13. i 14. emerytura zostanie zlikwidowana? Sprawdź wyliczenia brutto i netto. 📢 Modne fryzury, które odejmą Ci lat - zdjęcia i inspiracje. Tak najlepiej obciąć włosy Jesień to dobry czas na zmianę fryzury. Okazuje się, że to właśnie w tym czasie kobiety decydują się na najodważniejsze posunięcia w swoim wyglądzie. Nim jednak zdecydujemy się na odważny krok warto sprawdzić, czy wymyślona fryzura będzie pasować do nas. Tu nieoceniona będzie ocena doświadczonej fryzjerki, która pomoże nam wybrać coś co sprawi ze będziemy wyglądać młodziej i piękniej. Zobaczcie, które modne fryzury na jesień 2023 odejmą nam lat.

📢 Śmiertelny wypadek w Namysłowie. Podczas próbnej jazdy zginął 52-letni motocyklista, który uderzył w balkon Do tragedii doszło w sobotę 4 listopada około godziny 13:00 na ul. 1 Maja w Namysłowie. Zginął mężczyzna jadący motocyklem. Przyczyny wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. 📢 Powstaniec warszawski Aleksander Kaczorowski odznaczony Orderem Odrodzenia Polski [WIDEO, ZDJĘCIA] Aleksander Kaczorowski, powstaniec warszawski i mieszkaniec Sianowa, został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Obrońcy Ojczyzny.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS! 4.11.2023 Produkty wycofane ze sklepów Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan 4.11.2023 Lista produktów wycofanych ze sklepów. Ostrzeżenie GIS 4.11.2023 Co sklepy Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć te towary ze swoich półek? Sprawdź aktualne ostrzeżenie sanepidu. 📢 Koszmarny początek i zakończenie Młynów Stoisław Koszalin [ZDJĘCIA] Piłkarki ręczne Młynów Stoisław Koszalin nie przerwały serii porażek w piątkowy wieczór. W ostatnim występie przed swoimi kibicami w 2023 roku w Orlen Superlidze Kobiet, uległy Galiczance Lwów 24:25 (12:13).

📢 Skuteczne sposoby na czkawkę. Jak można pozbyć się uciążliwej czkawki? Oto domowe sposoby. Sprawdź! Czkawka pojawia się najczęściej kiedy człowiek połknie za dużo powietrza. Czkawka potrafi być uciążliwa, jeśli trwa dłużej, niż kilka minut. Jak jej się pozbyć? Jest wiele domowych sposobów, które pozwalają na skuteczne "wyłączenie" czkawki. Sprawdź w naszym artykule, jak można jej się pozbyć samodzielnie. Jeśli jednak one nie zadziałają - wówczas najlepiej udać się do lekarza.

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 4.11.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Oni są najgorszymi mężami! Mężczyźni o tych imionach są skłonni do zdrady, zaborczy, są zimni w uczuciach. Sprawdź listę! 4.11.2023 Oni są najgorszymi mężami! Wiele osób twierdzi, że każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Może mówić o naszych cechach charakteru czy zachowaniach w określonych sytuacjach, chociażby w miłości. Na podstawie znaczenia imion można na przykład stwierdzić, którzy mężczyźni mają skłonność do zdrady oraz są zimni w uczuciach. Jakie imiona znalazły się na liście? Sprawdźcie, którzy mężczyźni według znaczenia imion są najgorszymi mężami. 📢 4000 zł rekompensaty za drożyznę w Wielkiej Brytanii. Kto może starać się o świadczenie? Polacy dostaną dodatkowe pieniądze 4.11.2023 4000 zł dla każdego w 2023 roku? Dużo osób może liczyć na dodatkowe pieniądze, nie wszyscy jednak je dostaną. Jaki jest warunek? Sprawdź w galerii! Świadczenie ma zrekompensować Polakom rosnące koszty rachunków w Wielkiej Brytanii. Przez wysoką inflację wiele rodzin ma ciężką sytuację finansową i nie radzą sobie z prowadzeniem gospodarstwa. Kto może liczyć na wsparcie? Sprawdź szczegóły!

📢 Takie są zasady wypłacania 500 plus dla seniora. Warunki, które musi spełnić 75 latek, żeby dostać 500 + [PROGI DOCHODOWE] 4.11.2023 Oto jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dodatkowe 500 plus dla seniora Okazuje się, że jest szereg warunków do tego, żeby zostało wypłacone 500 plus dla emeryta. W dalszej części artykułu omówimy wszystkie warunki koniecznie do wypłacenia 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Liczba uprawnionych do odbierania 500 + dla seniora od marca zwiększyła się w ziązku z podniesieniem progu dochodowego. 📢 Taka będzie najniższa krajowa w 2024 roku! Oto wyliczenia prognozowanej podwyżki. Zobacz, o ile więcej będziesz zarabiał 4.11.2023 Ile wyniesie płaca minimalna w 2024 roku? Sprawdź, o ile więcej będziesz zarabiał. Jaki wzrost najniższej krajowej przewidują eksperci? Tyle zarobisz „na rękę” w 2024. W 2023 roku płaca minimalna wzrośnie w dwóch etapach. W styczniu wzrosła do 3490 zł brutto. Kolejne zmiany nastąpią 1 lipca 2023 roku i najniższa krajowa wyniesie 3600 zł brutto. Jakie zmiany będą w 2024? Sprawdź szczegóły!

📢 Emerytury w 2024 roku będą wyższe. Tyle emeryci dostaną na swoje konta. Sprawdź najnowsze wyliczenia! 4.11.2023 To, że emerytury w 2024 roku będą wyższe, niż są obecnie jest pewne od dawna. To zakładają bowiem przepisy dotyczące waloryzacji emerytur. Ciągle jednak trwają dywagacje, ile wynosić będzie waloryzacja w 2024 roku. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur w 2024 roku. Zawierają one przykładową obecną emeryturę brutto, obecną emeryturę netto i wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji. Sprawdźcie!

📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 4.11.2023 Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji.

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 4.11.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii! 📢 Oto jak mieszka i żyje Izabella Krzan. Gwiazda Koła Fortuny prywatnie. Sport, podróże, praca. Taka jest Izabella Krzan na co dzień 4.11.2023 Jaka jest Izabella Krzan prywatnie? Zobacz, jak mieszka i żyje jedna z najpopularniejszych polskich prezenterek. Izabella Krzan z pewnością należy do gwiazd polskiej telewizji. Szczególną popularność przyniósł jej program "Koło Fortuny" w Telewizji Polskiej, gdzie jest współprowadzącą. Oglądać ją możemy również w "Pytaniu na śniadanie" na antenie TVP 2. Widzowie uwielbiają jej poczucie humoru i urok osobisty. Jaka Izabella Krzan jest na co dzień? Zobaczcie gwiazdę Koła Fortuny prywatnie.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Gwiazda tenisa prywatnie. Jak wygląda jej życie poza kortem? [ZDJĘCIA] 4.11.2023 Jaka jest Iga Świątek poza kortem? Sprawdźcie w galerii! Wychowała się w podwarszawskim Raszynie. Na swoim mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z życia prywatnego. Można znaleźć m.in. zdjęcia z siostrą i tatą Igi Świątek. Zobacz, jak żyje gwiazda tenisa prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Zdjęcia znajdziesz w galerii! 📢 Wyższe emerytury w 2024 roku i program "300 plus". Takie emerytury będą po waloryzacji w marcu. Sprawdź prognozowane wyliczenia 4.11.2023 Najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku. Jaki jest przewidywany wskaźnik waloryzacji? Zobacz, na jakie świadczenia mogą liczyć emeryci i renciści. Jakie zmiany nastąpią w wypłatach? Ile pieniędzy dostaną seniorzy na swoje konta? Do marcowej waloryzacji jeszcze dużo czasu, jednak już pojawiają prognozowane wyliczenia. Tyle pieniędzy dostaną emeryci w w marcu 2024 roku. Sprawdź szczegóły!

📢 Oto jak mieszkają Meghan Markle i książe Harry z dziećmi. Rezydencja w Kalifornii robi wrażenie [ZDJĘCIA] 4.11.2023 Tak wygląda codzienne życie Meghan Markle i księcia Harrego. Gdzie mieszka Meghan Markle i książę Harry? Oto jak żyja na co dzień. Ile łazienek ma ich rezydencja? Sprawdź poniżej! Będziesz w szoku. Para ceni sobie prywatność, jednak chętnie publikują zdjęcia na swoich kontach społecznościowych. Zobacz jak mieszkają i żyją Meghan i Harry. 📢 Nowy wiek emerytalny w Polsce - nadchodzą duże zmiany od nowego roku? Sprawdź prognozy, przepisy i stanowcze deklaracje 4.11.2023 Czy od nowego roku będzie zmieniony wiek emerytalny? Eksperci uważają, że podniesienie wieku emerytalnego będzie konieczne w dłuższej perspektywie czasu i przyniesie więcej korzyści. Nastroje Polaków nie popierają jednak tego podejścia. Na temat nowego wieku emerytalnego pojawia się wiele spekulacji. Jakie zmiany nadchodzą? Sprawdź szczegóły!

📢 Tak żyje i mieszka Katarzyna Dowbor, prowadząca popularny program "Nasz nowy dom" 4.11.2023 Katarzyna Dowbor, to ceniona dziennikarka i osobowość telewizyjna. W ostatnich latach kojarzona przede wszystkim z programem "Nasz wspólny dom", w którym wraz z ekipą pomagają wyremontować, a często nawet odbudować domy osobom potrzebującym w różnych zakątkach kraju. A jak mieszka i żyje Katarzyna Dowbor? Postanowiliśmy to sprawdzić! 📢 Oto jak mieszka i żyje Anna Mucha. Prywatne życie pięknej i popularnej aktorki. Apartament w centrum miasta i podróże 4.11.2023 Jaka jest Anna Mucha prywatnie? To pytanie z pewnością zadaje sobie wielu fanów popularnej aktorki, modelki i prezenterki. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Magdy Budzyńskiej w serialu M jak miłość emitowanym w TVP 2. Jak na co dzień żyje Anna Mucha? Zobaczcie zdjęcia, jakie publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 4.11.2023 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Szkło i kryształy z czasów PRL-u warte nawet kilka tysięcy złotych! Wazony, talerze i patery drogie jak nigdy. Sprawdź ceny! 4.11.2023 Popularne kryształy z czasów PRL-u powracają. Unikatowe szkło przeżywa drugą młodość. Kolekcjonerzy szukają na różnych aukcjach wartościowych i niepowtarzalnych naczyń. Kryształy i szkło z PRL-u są warte majątek. Kupujący są w stanie zapłacić za nie kilkanaście tysięcy złotych. Wróciła moda na szkło z lat 60., 70. i 80. Sprawdź, ile mogą kosztować naczynia, które dalej trzymasz w piwnicy. Sprawdź!

📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 4.11.2023 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. 📢 Te domy kupisz od komornika. Oto nowe licytacje komornicze domów. Te nieruchomości kupisz od komornika w okazyjnej cenie! 4.11.2023 Te domy możesz kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Planujesz kupno nieruchomości? Jednym z pomysłów może być licytacja komornicza. Ceny wywoławcze zdecydowanie odbiegają od cen rynkowych. Sprawdź licytacje domów, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach naszego kraju. W jakiej cenie można nabyć nieruchomości od komornika?

📢 Stare banknoty warte majątek. Będziesz zaskoczony. Ile kosztują stare i kolekcjonerskie banknoty z PRL-u i nie tylko? 4.11.2023 Pieniądze PRL dla kolekcjonerów. Możesz na nich dużo zarobić. Wartość tych starych banknotów cały czas rośnie. Może masz je schowane w swoim domu? Kolekcjonerzy szukają jak najlepszych okazji, aby zakupić banknoty, które są warte fortunę. Taka jest obecnie jest ich wartość. Sprawdź, od czego ona zależy. Będziesz w szoku! Możesz za nie dostać sporo pieniędzy. Na ich cenę wpływa wiele czynników. Sprawdź szczegóły! 📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki 4.11.2023 W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź!

📢 Nawet 1100 zł więcej dla seniorów. Dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów. Sprawdź, jak uzyskać świadczenia 4.11.2023 Seniorzy są grupą społeczną, która szczególnie potrzebuje wsparcia finansowego w czasach wysokiej inflacji. Renta rodzinna, wyższe emerytury czy dodatki pielęgnacyjne. Sprawdź, z jakiego świadczenia możesz skorzystać. Nie każdy senior wie o ich istnieniu. Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza zwykłą, trzynastą i czternasta emeryturą. Sprawdź szczegóły! 📢 Emerytura pomostowa w 2024 roku. Jakie będą zasady przejścia na "pomostówkę"? Kto z tego skorzysta? Sprawdź 4.11.2023 Emerytura pomostowa nie będzie miała charakteru wygasającego. W połowie sierpnia 2023 roku prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych. Jej zapisy wypełniają jeden z punktów porozumienia rządu z NSZZ "Solidarność". Jak podaje ZUS, nowe przepisy o "pomostówkach" będą obowiązywały od 1 stycznia 2024 roku. Na czym będą polegać? Sprawdź!

📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! 4.11.2023 No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie. 📢 Tak mieszka i żyje Magdalena Boczarska. Zobacz, jak wygląda codzienne życie popularnej aktorki. Podróże i szczęśliwa miłość [ZDJĘCIA] 4.11. Magdalena Boczarska należy do najpopularniejszych polskich aktorek. Możemy ją oglądać w wielu największych polskich, filmowych hitach, a role grane przez aktorkę są uwielbiane przez fanów. Jaka Magdalena Boczarska jest na co dzień? Takie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych. Zobaczcie, jak wygląda codzienne życie Magdaleny Boczarskiej.

📢 Oto najmądrzejsze rasy psów na świecie. Sprawdź ranking najmądrzejszych psów. Ich inteligencja zaskakuje 4.11.2023 Eksperci stworzyli ranking najmądrzejszych ras psów. Te rasy psów są najinteligentniejsze na świecie! One sztuczek nauczą się w mig. Nauczenie nowej komendy zajmuje im mniej niż pięć prób. Wierne i kochające psy mają różne charaktery i predyspozycje. Wiele zależy od wychowania oraz genetyki. Z tymi psami nie będziesz miał problemów w nauce nowych komend. Sprawdź ranking najmądrzejszych psów!

📢 Oto stare meble z PRL warte majątek! Te meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Mogą być warte fortunę! Masz je w domu? 4.11.2023 Czy stare meble z PRL mogą być warte majątek? Okazuje się, że tak! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Do takich z pewnością należą meble z PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Niektóre z nich mogą być warte fortunę! 📢 Ten sprzęt kupisz od wojska za mniej niż 20 złotych! Bogata oferta sprzętu za niewielkie pieniądze od Agencji Mienia Wojskowego 4.11.2023 Agencja Mienia Wojskowego w Szczecinie organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. Z pewnością znajdą tu coś dla siebie nie tylko miłośnicy militariów. W ofercie znaleźć można wiele innych przedmiotów codziennego użytku. Sprawdź, jaki sprzęt możesz kupić od wojska za niewielkie pieniądze. Wybraliśmy dla Was oferty poniżej 20 złotych. Zobaczcie!

📢 Tak mieszka i żyje Dorota Gardias. Prywatne zdjęcia pięknej prezenterki. Praca, sport, podróże. Dorota Gardias na co dzień 4.11.2023 Dorota Gardias należy do najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich prezenterek pogody. Na co dzień możemy ją oglądać w telewizji TVN. Jak lubi spędzać wolny czas? Jakie sporty uprawia? To pytanie z pewnością zdaje sobie wielu fanów pięknej prezenterki. Jaka na co dzień jest Dorota Gardias? Jak mieszka i żyje? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych. 📢 Takie są najlepsze kwiaty na jesień na balkon. Zobacz, czym pięknie ozdobisz taras. Te kwiaty przetrwają chłodniejsze dni 4.11.2023 Zastanawiasz się jakie kwiaty posadzić jesienią, aby pięknie zdobiły Twój balkon lub taras? Sprawdź, które rośliny są wytrzymałe i przetrwają chłodniejsze dni oraz noce. Te kwiaty będą kwitły do mrozów i nie są trudne w uprawie. Zobacz najlepsze kwiaty na balkon w październiku i listopadzie. Sprawdź szczegóły w galerii!

📢 Waloryzacja emerytury w 2024 roku. Ile pieniędzy dostaną emeryci? Rekordowe kwoty. Sprawdź najnowsze prognozy waloryzacji! 4.11.2023 Waloryzacja emerytur 2024. Jaki jest przewidywany wskaźnik waloryzacji w 2024 roku? Waloryzacja w 2023 roku była rekordowa. Emeryci mogą się spodziewać równie wysokiego wskaźnika? Nawet 430 zł więcej dla seniorów. Sprawdź najnowsze wyliczenia dotyczące wypłat emerytur - poznaj wartości brutto i netto po waloryzacji w marcu 2024 roku. ile wzrosną emerytury i renty w 2024 roku? Mamy wyliczenia! 📢 One są najseksowniejsze. Kobiety o tych imionach są najbardziej atrakcyjne. Sprawdź, czy jesteś na liście 4.11.2023 Kobiety o tych imiona są najseksowniejsze. Tak wynika z cech charakteru i usposobienia przypisywanym osobom o tych imionach. Czy tak faktycznie jest? Listę tę możecie potraktować z przymrużeniem oka, są jednak ludzie, którzy do brzmienia imion przywiązują olbrzymią wagę. Według nich imię nadane przy narodzinach może wpłynąć na to, jak potoczy się całe życie danego człowieka.

📢 Te owady wchodzą do naszych domów i mieszkań. Czy są niebezpieczne? Sprawdź koniecznie! 4.11.2023 Nasze domy zamieszkują nie tylko ludzie i ewentualnie ich zwierzęta. W naszych mieszkaniach razem z nami mieszkają także różnego rodzaju owady. Dostają się do naszych domów przez okna i balkony, wchodzą przez szczeliny między płytami, wlatują przez ciągi wentylacyjne. Nie jesteśmy w stanie wszystkich zatrzymać. Jakie owady wchodzą do naszych domów? Czy są dla nas niebezpieczne? Sprawdź w naszej fotogalerii. 📢 Samochody na ulicach Koszalina i regionu w latach 90-tych. Zobacz zdjęcia z archiwum Głosu Koszalińskiego 4.11.2023 Jakie samochody jeździły ulicami Koszalina, Słupska i innych miast Pomorza Środkowego? Możemy się tego dowiedzieć ze zdjęć fotoreporterów Głosu Koszalińskiego, którzy każdego dnia dokumentowali życie mieszkańców naszego regionu. Sprawdź więc zdjęcia z działu "motoryzacja", które znaleźliśmy w archiwum Głosu Koszalińskiego.

📢 Imprezowiczki w koszalińskiej Prywatce w 2023 roku. Zobacz wybrane ZDJĘCIA z imprez 4.11.2023 Koszaliński klub Prywatka to jedno z najpopularniejszych imprezowych miejsc na mapie miasta. Co weekend bawią się tutaj mieszkańcy Koszalina i okolic. Postanowiliśmy przypomnieć wybrane zdjęcia z dyskotek, które odbyły się tutaj w 2023 roku. Sprawdźcie fotki prywatkowych imprezowiczek! 📢 Zwrot pieniędzy za prąd w 2023 roku. Nowe zasady! Zobacz, kto będzie mógł otrzymać zwrot pieniędzy po zmianie limitów 4.11.2023 Oto nowe zasady zwrotu pieniędzy za prąd. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przez rozporządzenie z 11 września 2023 roku zmusza sprzedawców energii elektrycznej, aby w swoich rozliczeniach uwzględnili 12% obniżkę rachunków za energię w całym 2023 roku. Co to oznacza? Rząd zapowiada, że maksymalny rabat wyniesie 125 zł. Kto skorzysta z obniżki? Sprawdź szczegóły!

📢 Biżuteria z czasów PRL-u coraz droższa. Niewiarygodne ceny starej biżuterii. Kolczyki, bransolety, wisiorki warte fortunę! 4.11.2023 Choć czasy PRL dawno minęły, wiele osób dalej wspomina z sentymentem tamten okres. Kobiety trzymają cenną biżuterię z tych czasów, która była odzwierciedleniem stylu, bogactwa oraz możliwości. Sprawdź, czy nie masz u siebie w domu starych kolczyków, bransolet czy pierścionków. Są one dużo warte. Kolekcjonerzy są w stanie dużo za nie zapłacić. Sprawdź szczegóły! 📢 Ta porcelana z czasów PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź, ile kosztują filiżanki i serwisy z PRL 4.11. Przedmioty z PRL wracają do łask i cieszą się rosnącą popularnością. Należy do nich chociażby porcelana i ceramika, a niektóre z nich osiągają na portalach aukcyjnych naprawdę zawrotne ceny. Wiele osób traktuje porcelanę i ceramikę z czasów PRL jako dzieło sztuki. Ile kosztują obecnie? Sprawdźcie, jakie ceny w 2023 roku osiąga porcelana i ceramika z PRL na portalach aukcyjnych.

📢 Oto ile pieniędzy zarabiają nauczyciele w roku 2023/2024. Takie są ich wypłaty i dodatki. Zobacz minimalne wynagrodzenie 4.11.2023 14 października obchodzimy Święto Edukacji Narodowej potocznie określane jako Dzień Nauczyciela. Takie są zarobki nauczycieli. Sprawdź, jakie mają wypłaty i dodatki. Kiedy nauczyciele dostaną podwyżki? Takie są stawki minimalne w 2023 roku, i przewidywane w 2024 roku. Nauczyciele dostaną dodatki z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Sprawdź szczegóły! 📢 Zalety jedzenia cebuli. Codziennie jedz cebulę, będziesz zdrowszy. Sprawdź! 4.11.2023 Cebula to bardzo zdrowe warzywo. Wiedzą o tym nasze babcie i prababcie, które dziesiątki lat temu stosowały cebulę na różne dolegliwości. Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się cebuli i sprawdzić, dlaczego warto regularnie - nawet codziennie - jeść to warzywo. Okazuje się, że dzięki cebuli uchronimy się nie tylko przed przeziębieniem i grypą. Sprawdź!

📢 Taka kawa jest najgorsza. Przez nią tyjesz i czujesz się ciągle źle. Taka kawa tuczy oraz przyspiesza starzenie 4.11.2023 Większość Polaków swój dzień rozpoczyna od filiżanki gorącej kawy. Można ją zrobić na wiele sposobów z różnymi dodatkami. Jaka kawa jest najgorsza? Sprawdź, który rodzaj kawy negatywnie wpływa na organizm i metabolizm. Przez tą kawę tyjesz i czujesz się gorzej. Unikaj tej kawy, jeśli nie chcesz przytyć. Sprawdź szczegóły! 📢 400 złotych dla każdego. Polacy o tym nie pamiętają. Jest tylko jeden warunek. Sprawdź, kto może uzyskać świadczenie 4.11.2023 Dodatkowe 400 złotych. Kto może je uzyskać? Pomoc przeznaczona jest dla rodziców dzieci do lat 3. To dofinansowanie pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Kto może uzyskać pomoc? Jak i gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie? 400 złotych dla każdego! Sprawdź szczegóły!

📢 Oto jaka będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku po wyborach! Zobacz wyliczenia. Takie emerytury będą po waloryzacji w marcu 4.11.2023 Jak wybory wpłyną na waloryzację w 2024 roku? W październiku 2023 roku Polacy wybierali 460 posłów i 100 senatorów. Zobacz przewidywania, jak wynik wyborów wpłynie na emerytury. Sprawdź wyliczenia brutto i netto. Będzie rekordowa waloryzacja w 2024 roku? Sprawdź najnowsze wyliczenia dotyczące wypłat emerytur - poznaj wartości brutto i netto po waloryzacji w marcu 2024 roku. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Adrianna Borek. Gwiazda kabaretu "Nowaki". Zobacz zdjęcia 4.11.2023 Adrianna Borek to urodzona optymistka. Znana jest przede wszystkim z kabaretu „Nowaki”, gdzie bawi do łez. Sprawdzamy jak mieszka i żyje na co dzień. Adrianna lubi odpoczywać aktywnie oraz na łonie natury. Zobacz prywatne zdjęcia Borek. Piękne wnętrza i dużo uśmiechu. Tak mieszka i żyje na co dzień Adrianna Borek.

📢 Te zabawki z PRL są warte fortunę! Kiedyś bawiły się nimi dzieci, dziś kolekcjonerzy płacą majątek. Ile kosztują zabawki z PRL? 4.11.2023 Przedmioty z czasów PRL cieszą się rosnącą popularnością i chętnie są poszukiwane przez kolekcjonerów, którzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Dla części osób z pewnością będzie to sentymentalny powrót do przeszłości, dla innych argument, by zrobić w swoim domu porządki i poszukać przedmiotów z czasów PRL. Wśród nich znajdują się m.in. zabawki, jak samochodziki, lalki, maskotki, lokomotywy. Zobaczcie, czym bawiono się w czasach PRL i jakie ceny osiągają obecnie zabawki z PRL na portalach aukcyjnych. 📢 Tanie domy i mieszkania od komornika w Zachodniopomorskim. Sprawdź najnowsze licytacje komornicze [ZDJĘCIA] 4.11.2023 Tanie domy i mieszkania w Koszalinie i regionie. Najnowsze ogłoszenia licytacji domów od komornika. Domy nawet za pół ceny. Sprawdź, jakie są oferty. Licytacja komornicza to dobra okazja na zaoszczędzenie pieniędzy. Sprawdź oferty od komornika. Zobacz domy, które będą licytowane w najbliższym czasie przez komorników w Zachodniopomorskiem.

📢 Przedłuż ważność Profilu Zaufanego. Co to oznacza? Jak to zrobić? Instrukcja krok po kroku 4.11.2023 Polacy otrzymują właśnie wiadomości SMS oraz maile z informacją o konieczności przedłużenia ważności Profilu Zaufanego. Jest na to czas do 31 października 2023. Od razu wyjaśniamy: nie jest to oszustwo, a oficjalna informacja ministerstwa cyfryzacji. Co więc trzeba zrobić, żeby przedłużyć taki Profil Zaufany? Zobacz naszą fotogalerię. Tłumaczymy w niej krok po kroku, jak to wykonać. 📢 Koszalin w latach 90-tych na archiwalnych zdjęciach Głosu Koszalińskiego. Zobacz! 4.11.2023 Jak wyglądał Koszalin w latach 90-tych ubiegłego wieku? Czy bardzo się zmienił? To można sprawdzić przeglądając zdjęcia z tamtych lat, które przechowujemy w archiwum Głosu Koszalińskiego. 📢 Tak mieszka i żyje Joanna Opozda. Dom i ogród pięknej aktorki robią wrażenie! Taka jest na co dzień Joanna Opozda. Prywatne zdjęcia 4.11.23 Joanna Opozda z pewnością należy do najpiękniejszych polskich aktorek. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Jowity w serialu "Pierwsza miłość" emitowanym na antenie Polsatu. Poza rolami w filmach oraz serialach, Joannę Opozdę mogliśmy również oglądać w kampaniach reklamowych znanych marek. Aktorka ma liczną grupę fanów, z którymi pozostaje w stałym kontakcie w mediach społecznościowych. Jak mieszka i żyje Joanna Opozda? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje na instagramie.

📢 Tak żyją Piotr Żyła i Marcelina Ziętek. Popularny skoczek i piękna aktorka na co dzień. Życie poza skocznią i szczęśliwa miłość 4.11.2023 Piotr Żyła należy do najpopularniejszych polskich sportowców. Jego barwne wypowiedzi po konkursach skoków narciarskich często zapadają w pamięci kibiców i stają się viralami. Od kilku lat skoczek znajduje się w szczęśliwym związku z piękną aktorką i modelką - Marceliną Ziętek. Jak para żyje na co dzień? Jak spędzają wolny czas? Zobaczcie, jak żyją Piotr Żyła i Marcelina Ziętek.

📢 Budżet obywatelski. Mieszkańcy zagłosowali, ale tężni solankowych nie dostali Dwa lata temu ten projekt wygrał w Koszalińskim Budżecie Obywatelskim. Mowa o tężniach solankowych, które miały pojawić się w mieście. Nie ma ich do dziś i nie wiadomo, czy powstaną. 📢 Wypadek pod Białogardem. Dwie osoby poszkodowane [zdjęcia] Do wypadku doszło w piątek wieczorem na drodze powiatowej pomiędzy Karlinem i Gościnem. Udział w nim wzięły dwa auta - audi i volvo.

📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku. Ile seniorzy dostaną na swoje konta? Sprawdź prognozy waloryzacji! Najnowsze wyliczenia waloryzacji emerytur w 2024 roku. Oto ile pieniędzy dostaną seniorzy na swoje konta. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur. Jakie zmiany nastąpią w wypłatach? Sprawdź wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji w 2024 roku! 📢 W ekopracowani w ILO im. Dubois już trwają lekcje biologii i chemii [zdjęcia, wideo] W pilotażowej edycji programu ekopracowni Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przekazał 2,6 miliona złotych 26 szkołom, wśród nich znalazły się trzy koszalińskie licea. W piątek uroczyście otwarto ostatnią z nich w I LO im. Stanisława Dubois w Koszalinie. 📢 Sukces białogardzkiej szkoły i jej nauczycieli: aż pięcioro z medalami Ogromny sukces odnieśli indywidualnie nauczyciele z Prywatnego Centrum Edukacyjnego "Sukces" w Białogardzie, ale też cała szkoła, bo właśnie jej pięcioro pedagogów otrzymało medale KEN.

📢 Piątek na targowisku w Koszalinie. Sprawdź, co dziś znajdziesz na stoiskach [ZDJĘCIA] W piątek po 1 listopada na koszalińskim targowisku przy ul. Połczyńskiej spokojniej, niż zazwyczaj. Część kramów jest nieczynna, ale to nie oznacza, że nie zrobimy tu dziś zakupów.

📢 Zapewnią ciepło i stylowy look. Modne czapki dla starszych pań na jesień i zimę. Zobacz, co się będzie nosić w tym sezonie Modne czapki dla starszych pań to nie wymyślna zachcianka, a wręcz przeciwnie! Dojrzałe kobiety także mogą ubierać się stylowo i zgodnie z trendami mody, a czapki jesienią i zimą nie tylko chronią przed utratą ciepła, deszczem oraz śniegiem, ale mogą dodać całości ubioru charakteru. Przedstawiamy modele, spośród których każda seniorka znajdzie coś dla siebie. Zobacz, co się nosi.

📢 Wybuch butli z gazem w Sadkowie w pow. białogardzkim. Dwie osoby poszkodowane [ZDJĘCIA] Do groźnego zdarzenia doszło w czwartek (2 listopada) w miejscowości Sadkowo w gminie Tychowo (powiat białogardzki), gdzie eksplodował gaz ulatniający się z butli.

📢 Najlepsze riposty nauczycieli dla bezczelnych uczniów. Karcą z gracją i humorem. Oto najciekawsze hity sprawdzianów Do dziwnych odpowiedzi czy po prostu głupot wypisywanych przez uczniów na sprawdzianach zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Coraz częściej jednak bywa, że nauczyciel po sprawdzeniu pracy zostawia nie tylko ocenę, ale też komentarz. Bywa, że bardzo dowcipny! Zobaczcie najciekawsze odpowiedzi nauczycieli na zaczepki uczniów. 📢 Najpiękniejsze dziewczyny na imprezach w Prywatce! Tak bawią się koszalinianki [ZDJĘCIA] Prywatka to jeden z najpopularniejszych klubów w Koszalinie. Nic więc dziwnego, że w każdy imprezowy weekend na parkiecie klubu bawią się tłumy.

📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby 13.10.2023 Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź! 📢 Abonament RTV 2023. Takie będą zmiany w prawie? Kto w pierwszej kolejności otrzyma wezwanie do zapłaty zaległości? 12.10.2023 Abonament RTV. Ustawa o opłatach abonamentowych wzbudza poczucie niesprawiedliwości. Kto jako pierwszy dostanie wezwanie do zapłaty? Rzecznik Praw Obywatelskich zaznacza, że potrzebne są zmiany w prawie. Aktualnie w Polsce przeprowadzane są intensywne kontrole w sprawie opłat abonamentu RTV, podczas których pracownicy Poczty Polskiej mają prawo odwiedzić nasze domy i sprawdzić, czy opłaciliśmy abonament. Jednak w dalszym ciągu wiele osób nie opłaca abonamentu. Sprawdź szczegóły!

📢 550 zł bez względu na wiek! Jak otrzymać dodatkowe pieniądze? Zobacz, jakie warunki trzeba spełnić! 25.09.2023 r. Jak uzyskać 550 zł na swoje konto? Aby otrzymać pieniądze, należy złożyć odpowiedni prosty wniosek do ZUS-u. Uwaga! Czas jest ograniczony. Po otrzymaniu wniosku Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Sprawdź szczegóły dotyczące dodatku 550 zł od ZUS. Dodatki socjalne mają na celu wspomóc osoby, które są w ciężkiej sytuacji życiowej. 📢 Koszalin 40 lat temu. Niektóre z tych miejsc trudno rozpoznać! [ZDJĘCIA] Jak wyglądał Koszalin w latach 80-tych? Możecie to sprawdzić na archiwalnych zdjęciach koszalińskiego fotografa Krzysztofa Sokołowa. 📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 20.09.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Tak bawiono się w klubie Kreślarnia w 2011 roku ZDJĘCIA Klub Studencki Kreślarnia mieszczący się na terenie osiedla akademickiego Politechniki Koszalińskiej był bardzo popularnym miejscem imprez. 📢 Koszaliński "związkowiec" już bez okien, a zgody na rozbiórkę jeszcze nie ma [zdjęcia, wideo] Internauci pytają, czy los Związkowca został już przesądzony, bo koszaliński "drapacz chmur" od kilku dni traci okna. Rzecznik ratusza przyznaje, że zgody na rozbiórkę biurowca urząd jeszcze nie wydał.

📢 Oto skutki jedzenia bananów. Co stanie się z twoim organizmem, gdy codziennie będziesz jeść banany. Skutki jedzenia bananów 4.07.2023 Takie są zaskakujące skutki jedzenia bananów. Okazuje się, że codzienne jedzenie bananów może wpływać bardzo korzystnie na funkcjonowanie organizmu. Oto skutki jedzenie bananów, które korzystnie wpływają na zdrowie, urodę oraz przynoszą wiele innych korzyści. Zobaczcie, co dzieje się z naszym organizmem po zjedzeniu bananów.

📢 Weekend w Klubie Prywatka w Koszalinie [ZOBACZ ZDJĘCIA] Prezentujemy zdjęcia z Klubu Prywatka w Koszalinie. Zobaczcie jak bawili się koszalinianie.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych dzieci do dziś nie udało się odnaleźć. Tajemnicze zaginięcia są wciąż zagadką

PSL: Bez weta to absurd, ale nie wiem, jak zagłosują nasi europosłowie