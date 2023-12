Prasówka 6.12.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „To koniec 500 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź!”?

Prasówka 6.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Teściowe o tych imionach to prawdziwe zołzy, czyli teściowe z piekła rodem. Sprawdź listę imion Teściowe – te postaci, które w życiu wielu osób stanowią źródło komediowych anegdot, a dla niektórych są niczym wcielenie koszmaru. I jak się okazuje, imię, które noszą, może być często wiążącym się elementem ich charakteru. Wielu z nas słyszało historie o teściowych o imionach, które wydają się przynosić ze sobą pewne cechy. Czy rzeczywiście istnieje związek między imieniem a zachowaniem teściowej? Przyjrzyjmy się nieco bliżej tej komicznej teorii.

📢 Oto lista osób, które dostaną wyrównanie emerytur. Kiedy można składać wnioski do ZUS? Zyska aż 100 tysięcy emerytów! Te osoby otrzymają wyrównanie czerwcowych emerytur. Kto może złożyć wniosek o przeliczenie do ZUS? Tym osobom należy się wyrównanie. Nie każdy emeryt o tym wie. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać dodatkowe pieniądze. Jest to decyzja Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto zbliża się kolejny miesiąc wypłat emerytur. Tyle pieniędzy emeryci dostaną w grudniu. Sprawdź!

Prasówka 6.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najlepsze memy o kawalerach. Tak internauci komentują kawalerskie życie. Sprawdź! Memy o kawalerach w bardzo interesujący sposób pokazują ten stan cywilny. Jakie są wady, a jakie zalety bycia kawalerem? Kto najczęściej zostaje (starym) kawalerem? O tym wszystkim możemy się przekonać oglądając te śmieszne obrazki. Sprawdźcie najśmieszniejsze memy o kawalerach.

📢 Te osoby dostaną dwie emerytury w grudniu 2023! Miliony emerytów otrzymają podwójne świadczenie. Co trzeba zrobić? Emeryci dostaną podwójne świadczenia emerytalne w grudniu 2023 roku. Jak uzyskać więcej pieniędzy? Seniorzy, którzy otrzymują przelewy ze świadczeniem na swoje konta 1. dnia każdego miesiąca, dostana podwójną emeryturę w grudniu. Zobacz dlaczego! Co się zmieni w wypłatach świadczeń? Sprawdź szczegóły! 📢 Najlepsze MEMY o miłości. Śmieszne obrazki rozbawią do łez! Miłość na poważnie i na wesoło. Jak przetrwać związek z przymrużeniem oka W miłości przeżywamy te piękne i trudne chwile. Najważniejsze, by tych pierwszych było jak najwięcej. Trudne momenty możemy przekuwać w żart, o czym doskonale zdają sobie sprawę internauci, tworząc śmieszne obrazki o miłości. Jak przetrwać związek? Oczywiście wspólnie śmiejąc się z naszych niedoskonałości! Te MEMY o miłości rozbawią do łez! Miłość z przymrużeniem oka.

📢 Najlepsze MEMY o świętach. Zabawne obrazki na zbliżający się okres świąteczny. Boże Narodzenie na wesoło Do świąt zostało jeszcze sporo czasu, jednak niektórzy już czują świąteczny klimat. Na sklepowych półkach widać coraz więcej czapek mikołajów, choinek, bombek, bałwanów oraz innych ozdób. Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej! Święta, święta i po świętach. Wnusiu, zjedz jeszcze pierogów. Oto najlepsze memy o świętach. Więcej w galerii! 📢 Najlepsze MEMY o mężczyznach. Jak żyją faceci? Męska codzienność w krzywym zwierciadle. Jak wady mężczyzn widzą internauci? Relacje damsko-męskie już od wielu lat są przedmiotem kabaretowych skeczów, żartów i... MEMÓW. Dzień Mężczyzny jest znacznie mniej popularny niż Dzień Kobiet, a można wręcz stwierdzić, że wiele osób nie ma pojęcia o istnieniu takiego święta. Oczywiście ta sytuacja staje się jednym z przedmiotów MEMÓW tworzonych przez internautów. Jak mężczyźni są widziani przez twórców MEMÓW? Czy rzeczywiście, katar u mężczyzny to ciężka choroba? Zobaczcie najlepsze MEMY o mężczyznach!

📢 Oto jakie są skutki picia naparu z goździków. Jak herbata z goździkami wpływa na organizm? Właściwości lecznicze goździków Napar z goździków ma wiele ciekawych zastosowań i właściwości leczniczych. Może pomóc na problemy trawienne, wzmocnić odporność, oraz wygładzić skórę. Zobacz, jakie są skutki częstego picia naparu z goździków. Sprawdź, jakie są właściwości zdrowotne goździków. Czy warto pić napar z samych goździków? Czy zbyt częste picie herbaty z goździkami może być niebezpieczne? 📢 Tanie mieszkania i domy od komornika w Zachodniopomorskiem. Sprawdź najnowsze licytacje komornicze [ZDJĘCIA] Tanie domy i mieszkania w Koszalinie i regionie. Najnowsze ogłoszenia licytacji domów od komornika. Domy nawet za pół ceny. Sprawdź, jakie są oferty. Licytacja komornicza to dobra okazja na zaoszczędzenie pieniędzy. Sprawdź oferty od komornika. Zobacz domy, które będą licytowane w najbliższym czasie przez komorników w Zachodniopomorskiem.

📢 Najśmieszniejsze memy o zimie. Oto jak internauci żartują z zimy. Sprawdź najlepsze memy o tej porze roku Zima to bardzo ciekawy temat dla twórców internetowych memów. Postanowiliśmy więc przekopać internet i wyłowić najciekawsze memy na temat tej pory roku. Co na nich jest? Na pewno bardzo dużo śniegu, lodu i... humoru. Sprawdź z czego najczęściej śmieją się internauci. Oto kolekcja najśmieszniejszych memów, w których rolę główną odgrywa zima! 📢 Najlepsze MEMY o szkole. Nauka i szkoła w krzywym zwierciadle. Te MEMY rozbawią Cię do łez! Szkolny humor oczami internautów Co kojarzy nam się ze szkołą? Z pewnością wiele osób zna masę historii i anegdot nie tylko z opowieści innych ludzi, ale również z własnego doświadczenia. Oczywiście szkoła to nauka, ale także życie towarzyskie, znajomości, łatwiejsze i trudniejsze chwile. Doskonale wiedzą o tym internauci, którzy tworzą na temat szkoły śmieszne obrazki i memy. Jak wygląda szkoła z przymrużeniem oka? Zobaczcie najlepsze memy o szkole!

📢 Najlepsze MEMY o pracy! Tak śmiejemy się z przełożonych i własnego lenistwa. Te śmieszne obrazki rozbawią cię do łez. Tak pracujemy! Praca to niekiedy bardzo trudny temat rozmów. Często, by przetrwać wymagający dzień pracy potrzebna jest odrobina humoru i uśmiechu. A z czego można się pośmiać podczas trudnego dnia w biurze i innym miejscu, w którym wypełniamy swoje zawodowe obowiązki? Oczywiście z... pracy! Komu się nie zdarzyło oglądać memów i innych śmiesznych obrazków podczas pracy! Jeszcze ciekawiej, gdy oglądamy akurat te dotyczące pracy, przełożonych czy naszych współpracowników. Może akurat w tych sytuacjach odnajdujemy także cząstkę siebie? Zobaczcie najlepsze memy o pracy! 📢 Zalety picia wody z imbirem. Sprawdź dlaczego warto pić napar z imbirem. Na zdrowie! Pocięty w kostkę korzeń imbiru zalany wrzącą wodą może mieć pozytywne skutki dla naszego zdrowia. Wodę z imbirem wystarczy pić codziennie po niedługim czasie zacząć odczuwać pozytywne skutki. Sprawdź, dlaczego woda z imbirem jest tak dobra dla organizmu. Okazuje się, że taki napój przyniesie wiele zdrowotnych korzyści.

📢 Najlepsze MEMY o sąsiadach. Jak wygląda sąsiedzkie życie? Fantastyczna dawka świetnego humoru! Sąsiad uprzykrza ci życie? Zobacz MEMY Jacy są sąsiedzi? Mogą być pomocni, jak i mocno uprzykrzający życie. Doskonale wiedzą o tym internauci, którzy tworzą MEMY o sąsiadach. Relacje sąsiedzkie nie tylko są przedmiotem żartów, kabaretowych skeczów, ale również MEMÓW i śmiesznych obrazków. Z pewnością znajdziecie na nich obrazy z waszego codziennego życia! Jesteście ciekawi? Zobaczcie najlepsze MEMY o sąsiadach! 📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Najśmieszniejsze memy o kotach. Kochane, słodkie, czy złośliwe? Jakie są koty w memach? Zobacz, z czego śmieją się Internauci Koty są bardzo często bohaterami memów. Zawsze chodzą swoimi ścieżkami, uwielbiają jedzenie i pieszczoty swoich właścicieli, chociaż... nigdy ich nie słuchają. Jakie są koty w memach? Z jakich ich zachowań najczęściej śmieją się Internauci, którzy tworzą obrazkowe żarty z kotami w roli głównej? Postanowiliśmy to sprawdzić! Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z naśmieszniejszymi memami na temat kotów. 📢 Najlepsze MEMY o przyjaźni. Oto jak internauci żartują sobie z przyjaźni. Jak wygląda prawdziwa przyjaźń? Sprawdź! Oto najlepsze memy stworzone przez internautów o przyjaźni. Zobacz te najlepsze! Uśmiejesz się do łez. Czy przyjaźń damsko-męska istnieje? Prawdziwa przyjaźń jest czymś znacznie więcej niż zwykłą znajomością, to wyjątkowa więź, która rozwija się na bazie wzajemnego szacunku, zaufania i wsparcia. To właśnie przyjaciele stoją przy nas przez dobre i złe. Taka relacja jest bezcenna. Jaki powinien być najlepszy przyjaciel? Odpowiedzi znajdziesz w memach!

📢 IMGW ostrzega przed opadami marznącymi i silnym mrozem. Alert pierwszego stopnia dla Koszalina i regionu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla dziewięciu województw. IMGW ostrzega przed mgłą intensywnie osadzającą szadź, opadami marznącymi oraz silnym mrozem.

📢 To cudne i NAJPIĘKNIEJSZE kobiet z Pomorza! Cudne panie na Instagramie. Zobacz, co podziwiają fani Sylwii Bomby, Marceliny Zawadzkiej... Z Pomorza pochodzą m.in. aktorki, modelki, prezenterki, aktorki, instruktorki fitness. Marcelina Zawadzka, Agnieszka Boryń, Sylwia Bomba, Magdalena Frąckowiak... Wszystkie chwalą się swoimi cudownymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jest co podziwiać! Pomorze bez wątpienia ma piękne twarze.

📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. we Władysławowie, Juracie, Karwi Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

📢 Kryminalni z Koszalina przejęli 7 kilogramów narkotyków, które miały trafić na rynek Koszalińscy kryminalni przejęli 7 kilogramów narkotyków, które miały trafić na czarny rynek. To kolejne uderzenie w krótkim czasie w przestępczość narkotykową. Policjanci zabezpieczyli kokainę, mefedron, morfinę i amfetaminę.

📢 Cena karpia na święta - ile kosztuje w grudniu? Tyle zapłacisz u hodowców i supermarketach. Pierwsza taka sytuacja od wielu lat W ostatnich latach ceny karpia rosły, co tłumaczono wyższymi kosztami transportu, droższą karmą, a także podwyżkami wynagrodzeń. Według informacji hodowców tym razem ten niekorzystny trend został odwrócony, pomimo niesprzyjającej sytuacji przy odłowach. Ile zapłacimy za karpia u hodowców i w supermarketach przed Bożym Narodzeniem? 📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 05.12.2023 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie.

📢 Bezdomny złodziej wszedł do internatu koszalińskiej samochodówki. Groził i podduszał wychowawcę internatu 31-letni bezdomny, złodziej recydywista z opaską dozoru elektronicznego na nodze wieczorem wszedł do internatu koszalińskiej samochodówki i nie miał zamiaru wyjść. Groził, podduszał wychowawcę internatu. 31-latka wyprowadziła policja i wypuściła, więc wrócił na teren szkoły. 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 5.12.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 5.12.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Takie są zasady wypłacania 500 plus dla seniora. Warunki, które musi spełnić 75 latek, żeby dostać 500 + [PROGI DOCHODOWE] 5.12.2023 Oto jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dodatkowe 500 plus dla seniora Okazuje się, że jest szereg warunków do tego, żeby zostało wypłacone 500 plus dla emeryta. W dalszej części artykułu omówimy wszystkie warunki koniecznie do wypłacenia 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Liczba uprawnionych do odbierania 500 + dla seniora od marca zwiększyła się w ziązku z podniesieniem progu dochodowego.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Gwiazda tenisa prywatnie. Jak wygląda jej życie poza kortem? [ZDJĘCIA] 5.12.2023 Jaka jest Iga Świątek poza kortem? Sprawdźcie w galerii! Wychowała się w podwarszawskim Raszynie. Na swoim mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z życia prywatnego. Można znaleźć m.in. zdjęcia z siostrą i tatą Igi Świątek. Zobacz, jak żyje gwiazda tenisa prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Zdjęcia znajdziesz w galerii! 📢 Oto jak mieszkają Meghan Markle i książe Harry z dziećmi. Rezydencja w Kalifornii robi wrażenie [ZDJĘCIA] 5.12.2023 Tak wygląda codzienne życie Meghan Markle i księcia Harrego. Gdzie mieszka Meghan Markle i książę Harry? Oto jak żyja na co dzień. Ile łazienek ma ich rezydencja? Sprawdź poniżej! Będziesz w szoku. Para ceni sobie prywatność, jednak chętnie publikują zdjęcia na swoich kontach społecznościowych. Zobacz jak mieszkają i żyją Meghan i Harry.

📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 5.12.2023 Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji.

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 5.12.2023 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Oto jak mieszka i żyje Anna Mucha. Prywatne życie pięknej i popularnej aktorki. Apartament w centrum miasta i podróże 5.12.2023 Jaka jest Anna Mucha prywatnie? To pytanie z pewnością zadaje sobie wielu fanów popularnej aktorki, modelki i prezenterki. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Magdy Budzyńskiej w serialu M jak miłość emitowanym w TVP 2. Jak na co dzień żyje Anna Mucha? Zobaczcie zdjęcia, jakie publikuje w mediach społecznościowych. 📢 Nowy wiek emerytalny w Polsce - nadchodzą duże zmiany od nowego roku? Sprawdź prognozy, przepisy i stanowcze deklaracje 5.12.2023 Czy od nowego roku będzie zmieniony wiek emerytalny? Eksperci uważają, że podniesienie wieku emerytalnego będzie konieczne w dłuższej perspektywie czasu i przyniesie więcej korzyści. Nastroje Polaków nie popierają jednak tego podejścia. Na temat nowego wieku emerytalnego pojawia się wiele spekulacji. Jakie zmiany nadchodzą? Sprawdź szczegóły!

📢 Nawet 1100 zł więcej dla seniorów. Dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów. Sprawdź, jak uzyskać świadczenia 5.12.2023 Seniorzy są grupą społeczną, która szczególnie potrzebuje wsparcia finansowego w czasach wysokiej inflacji. Renta rodzinna, wyższe emerytury czy dodatki pielęgnacyjne. Sprawdź, z jakiego świadczenia możesz skorzystać. Nie każdy senior wie o ich istnieniu. Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza zwykłą, trzynastą i czternasta emeryturą. Sprawdź szczegóły!

📢 Emerytura pomostowa w 2024 roku. Jakie będą zasady przejścia na "pomostówkę"? Kto z tego skorzysta? Sprawdź 5.12.2023 Emerytura pomostowa nie będzie miała charakteru wygasającego. W połowie sierpnia 2023 roku prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych. Jej zapisy wypełniają jeden z punktów porozumienia rządu z NSZZ "Solidarność". Jak podaje ZUS, nowe przepisy o "pomostówkach" będą obowiązywały od 1 stycznia 2024 roku. Na czym będą polegać? Sprawdź!

📢 6000 zł za zbieranie deszczówki. Co musisz zrobić, aby otrzymać pieniądze? Sprawdź nowy program „Moja woda 2023" 5.12.2023 Właściciele i mieszkańcy domów mogą dostać aż 6000 zł za zbieranie deszczówki. Nabór wniosków rozpoczął się 3 sierpnia i potrwa do wyczerpania środków finansowych na ten cel. Rząd chce przeznaczyć na program „Moja woda” 130 ml zł. Jak uzyskać pieniądze? Co musisz zrobić, aby dostać 6000 zł? Jak i gdzie złożyć wniosek? Sprawdź szczegóły! 📢 Szkło i kryształy z czasów PRL-u warte nawet kilka tysięcy złotych! Wazony, talerze i patery drogie jak nigdy. Sprawdź ceny! 5.12.2023 Popularne kryształy z czasów PRL-u powracają. Unikatowe szkło przeżywa drugą młodość. Kolekcjonerzy szukają na różnych aukcjach wartościowych i niepowtarzalnych naczyń. Kryształy i szkło z PRL-u są warte majątek. Kupujący są w stanie zapłacić za nie kilkanaście tysięcy złotych. Wróciła moda na szkło z lat 60., 70. i 80. Sprawdź, ile mogą kosztować naczynia, które dalej trzymasz w piwnicy. Sprawdź!

📢 Stare banknoty warte majątek. Będziesz zaskoczony. Ile kosztują stare i kolekcjonerskie banknoty z PRL-u i nie tylko? 5.12.2023 Pieniądze PRL dla kolekcjonerów. Możesz na nich dużo zarobić. Wartość tych starych banknotów cały czas rośnie. Może masz je schowane w swoim domu? Kolekcjonerzy szukają jak najlepszych okazji, aby zakupić banknoty, które są warte fortunę. Taka jest obecnie jest ich wartość. Sprawdź, od czego ona zależy. Będziesz w szoku! Możesz za nie dostać sporo pieniędzy. Na ich cenę wpływa wiele czynników. Sprawdź szczegóły!

📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 5.12.2023 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 Oto najmądrzejsze rasy psów na świecie. Sprawdź ranking najmądrzejszych psów. Ich inteligencja zaskakuje 5.12.2023 Eksperci stworzyli ranking najmądrzejszych ras psów. Te rasy psów są najinteligentniejsze na świecie! One sztuczek nauczą się w mig. Nauczenie nowej komendy zajmuje im mniej niż pięć prób. Wierne i kochające psy mają różne charaktery i predyspozycje. Wiele zależy od wychowania oraz genetyki. Z tymi psami nie będziesz miał problemów w nauce nowych komend. Sprawdź ranking najmądrzejszych psów! 📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! 5.12.2023 No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie.

📢 Tak żyje i mieszka Doda. Zobacz prywatne ZDJĘCIA Doroty "Dody" Rabczewskiej popularnej piosenkarki 5.12.2023 Doda, czyli Dorota Rabczewska, to piosenkarka i osobowość telewizyjna, która nieustannie wzbudza zainteresowanie mediów i fanów. W swoim wizerunku bywa też mocno kontrowersyjna. Obecnie w telewizji można oglądać jej nowe reality show "Doda. Dream Show". Jaka Doda jest na co dzień? Jak pracuje, jak żyje? Sprawdźcie zdjęcia piosenkarki.

📢 Oto stare meble z PRL warte majątek! Te meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Mogą być warte fortunę! Masz je w domu? 5.12.2023 Czy stare meble z PRL mogą być warte majątek? Okazuje się, że tak! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Do takich z pewnością należą meble z PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Niektóre z nich mogą być warte fortunę!

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 5.12.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły! 📢 Zwrot pieniędzy za prąd w 2023 roku. Nowe zasady! Zobacz, kto będzie mógł otrzymać zwrot pieniędzy po zmianie limitów 5.12.2023 Oto nowe zasady zwrotu pieniędzy za prąd. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przez rozporządzenie z 11 września 2023 roku zmusza sprzedawców energii elektrycznej, aby w swoich rozliczeniach uwzględnili 12% obniżkę rachunków za energię w całym 2023 roku. Co to oznacza? Rząd zapowiada, że maksymalny rabat wyniesie 125 zł. Kto skorzysta z obniżki? Sprawdź szczegóły!

📢 Imprezowiczki w koszalińskiej Prywatce w 2023 roku. Zobacz wybrane ZDJĘCIA z imprez 5.12.2023 Koszaliński klub Prywatka to jedno z najpopularniejszych imprezowych miejsc na mapie miasta. Co weekend bawią się tutaj mieszkańcy Koszalina i okolic. Postanowiliśmy przypomnieć wybrane zdjęcia z dyskotek, które odbyły się tutaj w 2023 roku. Sprawdźcie fotki prywatkowych imprezowiczek!

📢 Ulgi podatkowe 2023/2024. Nowe odliczenia i ulgi. Tyle zwrotu pieniędzy dostaniesz w 2024. Sprawdź co będzie można odliczyć 5.12.2023 Oto nowe odliczenia i ulgi podatkowe 2023/2024. Za co dostaniesz zwrot pieniędzy? Należy pamiętać, że nie wszystkie zmiany podatkowe w PIT za rok 2023, które będą obowiązywały w rozliczeniach PIT 2024, są już znane. Sprawdź jakie są ulgi, które będą obowiązywać w 2024. Sprawdź szczegóły! 📢 Ta porcelana z czasów PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź, ile kosztują filiżanki i serwisy z PRL 5.12. Przedmioty z PRL wracają do łask i cieszą się rosnącą popularnością. Należy do nich chociażby porcelana i ceramika, a niektóre z nich osiągają na portalach aukcyjnych naprawdę zawrotne ceny. Wiele osób traktuje porcelanę i ceramikę z czasów PRL jako dzieło sztuki. Ile kosztują obecnie? Sprawdźcie, jakie ceny w 2023 roku osiąga porcelana i ceramika z PRL na portalach aukcyjnych.

📢 Biżuteria z czasów PRL-u coraz droższa. Niewiarygodne ceny starej biżuterii. Kolczyki, bransolety, wisiorki warte fortunę! 5.12.2023 Choć czasy PRL dawno minęły, wiele osób dalej wspomina z sentymentem tamten okres. Kobiety trzymają cenną biżuterię z tych czasów, która była odzwierciedleniem stylu, bogactwa oraz możliwości. Sprawdź, czy nie masz u siebie w domu starych kolczyków, bransolet czy pierścionków. Są one dużo warte. Kolekcjonerzy są w stanie dużo za nie zapłacić. Sprawdź szczegóły! 📢 400 złotych dla każdego. Polacy o tym nie pamiętają. Jest tylko jeden warunek. Sprawdź, kto może uzyskać świadczenie 5.12.2023 Dodatkowe 400 złotych. Kto może je uzyskać? Pomoc przeznaczona jest dla rodziców dzieci do lat 3. To dofinansowanie pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Kto może uzyskać pomoc? Jak i gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie? 400 złotych dla każdego! Sprawdź szczegóły!

📢 Tatuaże z piekła rodem. Właściciele tych tatuaży szybko pożałowali decyzji o tatuażu. Oto najgorsze tatuaże w historii 5.12.2023 Tatuaże to nie tylko wyraz sztuki, ale także forma, w jakiej możemy wyrazić siebie i nasze przekonania na naszej skórze. Jednak nie zawsze kończy się to sukcesem. Istnieją tatuaże, które zdobywają sławę, nie ze względu na swoją estetykę, ale ze względu na swoją kontrowersyjność i nieudolność. W tym artykule przyjrzymy się niektórym z najbardziej znanych przypadków tatuaży z piekła rodem. Najgorsze tatuaże w historii. Dlaczego oni to zrobili? 📢 Październikowe imprezowiczki w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA 5.12.2023 Październik już za nami, więc powspominajmy prywatkowe imprezy z tego miesiąca. Oto imprezowiczki z Koszalina i okolic, które w październiku bawiły się w klubie Prywatka.

📢 Taka będzie waloryzacja emerytur 2024. Co się zmieni po wyborach? Najnowsze dane. Jakie są nowe pomysły dotyczące waloryzacji 2024? 5.12.23 Wszystko wskazuje na to, że emeryci ponownie otrzymają rekordowe emerytury. Waloryzacja odbędzie się jak co roku 1 marca. Od tego dnia emeryci będą dostawać zwaloryzowane świadczenia emerytalne. Co ulegnie zmianie? Jak wybory parlamentarne wpłyną na ten proces? Sprawdź najnowsze pomysły dotyczące waloryzacji emerytur oraz wieku emerytalnego! Oto prognozy. Zobacz szczegóły! 📢 Najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Fantastyczne MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 5.12.2023 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Takie emerytury będą w grudniu 2023. Będzie spore zaskoczenie! Najnowsze wyliczeni brutto/netto. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? 5.12.2023 Oto jakie emerytury będą w grudniu 2023. Sprawdź najnowsze wyliczenia. Będą spore zaskoczenia? Emeryci w grudniu dostaną wyjątkowy prezent pod choinkę. Dokładnie chodzi o rewaloryzację. Ile pieniędzy wpłynie na konta emerytów? Najnowsze dane. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz. Sprawdź szczegóły! 📢 Te cyfry w PESEL-u oznaczają szczęście w finansach i miłości. Sprawdź czy jesteś wśród szczęśliwców 5.12.2023 Numer PESEL to unikalny identyfikator każdego obywatela Polski. Ale czy wiesz, że cyfry w Twoim PESELu mogą również nosić w sobie tajemnice dotyczące Twojego szczęścia w finansach i miłości? W tym artykule przyjrzymy się różnym cyfrom w PESELu i odkryjemy, jakie znaczenie przypisywane jest każdej z nich, które przekładają się na nasze życie.

📢 Najlepsze MEMY o studentach. Tak studia widzą Internauci. Fenomenalna dawka świetnego humoru! Sesja, imprezy na śmiesznych MEMACH 5.12.2023 Studia to czas, kiedy zdobywamy kolejne umiejętności, poznajemy nowych ludzi, ale również świetnie się bawimy. W naszym społeczeństwie istnieje wiele mitów twierdzących, że studenci tylko i wyłącznie imprezują, zapominając często o nauce, pamiętając o niej tylko w czasie sesji. Czy tak jest w rzeczywistości? Te MEMY o studentach rozśmieszą Was do łez! Jak studentów i studia widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o studentach. To fenomenalna dawka świetnego humoru! 📢 Niebezpieczne aplikacje wycofane z Google Play. One kradną twoje dane i pieniądze. Tych aplikacji lepiej nie mieć na telefonie! 5.12.2023 Lista wycofanych aplikacji z Google Play. Trzeba je natychmiast usunąć z telefonów. Te aplikacje kradną Twoje dane. Na te aplikacje musisz uważać! Te programy zostały wycofane. Musisz je samodzielnie usunąć z telefonu! Jak to prawidłowo zrobić? Sprawdź poniżej! Te aplikacje są niebezpieczne i zostały wycofane z Google Play.

📢 Ta biżuteria z czasów PRL może być warta majątek! Te przedmioty możemy znaleźć na portalach aukcyjnych. Cena biżuterii z PRL 5.12.2023 Przedmioty z czasów PRL cieszą się wśród Polaków ogromną popularnością. Śmiało można powiedzieć nawet, że wraca moda na rzeczy z tamtego okresu. Mają one swój unikatowy charakter, świetną jakość wykonania i mogą służyć przez wiele lat. Wśród przedmiotów poszukiwanych przez kolekcjonerów jest chociażby biżuteria. Jaką biżuterię z okresu PRL możemy znaleźć na portalach aukcyjnych? Sprawdźcie, ile może obecnie kosztować biżuteria z czasów PRL. 📢 Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony" prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień. Zobacz, prywatne zdjęcia Ewy 5.12.2023 Oto piękna Ewa Kryza na prywatnych zdjęciach. Kim jest Ewa z programu "Rolnik szuka żony"? Kandydatka Waldemara na prywatnych zdjęciach. Widzowie nie byli zaskoczeni, kiedy Waldemar zaprosił Ewę do swojego gospodarstwa. Od początku była jego faworytką. Zobacz zdjęcia w galerii!

📢 Nie żyją policjanci postrzeleni we Wrocławiu! Maksymilian F. usłyszy zarzut podwójnego zabójstwa. Grozi mu dożywocie! Tragiczne informacje! Nie żyje dwóch policjantów postrzelonych przez Maksymiliana F. przy ulicy Sudeckiej we Wrocławiu. W poniedziałek po południu policja najpierw informowała o śmierci asp. szt. Daniela Łuczyńskiego. Miał 45 lat. Dosłownie dwie godziny później na platformie X Polska Policja napisała o śmierci drugiego z mundurowych, Ireneusza, składając kondolencje rodzinie. 📢 Kiedyś było ściernisko, dziś jest...Tak zmienia się Koszalin Gdyby nie drugie, kolorowe zdjęcie to ciężko byłoby poznać to miejsce, które przedstawia fotografia czarno - biała. Zobaczcie, jak na przestrzeni kilku dekad zmienił się Koszalin. 📢 Rynek w 3D nabiera rumieńców. Więcej kamienic, więcej kolorów [ZDJĘCIA, WIDEO] O tym, jak wyglądał dawny Rynek Staromiejski w Koszalinie, przekonamy się nie tylko patrząc na stare zdjęcia - w poniedziałek został oficjalnie zaprezentowany dotychczasowy efekt prac nad jego oryginalną makietą powstającą w technologii druku 3D.

📢 Wypadek w pow. białogardzkim. Uwaga, trudne warunki na drogach [ZDJĘCIA] Do wypadku w okolicy miejscowości Trzebiszyn (pow. białogardzki) doszło w niedzielę o godzinie 19.40. Na drodze wojewódzkiej nr 167 zderzyły się dwa samochody osobowe: BMW oraz Renault. 📢 To są prawdziwe HITY ze szkolnych kartkówek. Takie rzeczy piszą uczniowie na sprawdzianach i w pracach domowych Wojna uczniowie - nauczyciele wznowiona. A jest o co! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Młodzi ludzie uciekali się do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz! 📢 Gorący weekend w koszalińskim klubie Prywatka. Zobacz ZDJĘCIA z piątku i soboty Jak co piątek i sobotę w koszalińskim klubie Prywatka było mocno imprezowo! Zobacz, kto bawił się na parkiecie!

📢 Niedziela na plaży w Kołobrzegu. Spacery i morsowanie [ZDJĘCIA] W niedzielę na plaży w Kołobrzegu można było spotkać nie tylko spacerowiczów, ale także miłośników morsowania. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Dramat w Kowanowie koło Świdwina. Syn zabił ojca. Policja zatrzymała podejrzewanego W Kowanowie w powiecie świdwińskim w nocy ze środy na czwartek doszło do zabójstwa. To syn - jak potwierdziła nieoficjalne informacje PAP świdwińska policja - miał zabić ojca. Mężczyzna został zatrzymany. 📢 Koszalin ponad 30 lat temu. Tak wyglądało życie w mieście w latach 90-tych [ZDJĘCIA] Jak wyglądał Koszalin w latach 90-tych? Oto kolejna porcja zdjęć, które przekazał nam Krzysztof Sokołów, znany koszaliński fotograf, który przez lata uwieczniał na kliszy aparatu życie mieszkańców całego regionu.

📢 Koszalin 40 lat temu. Niektóre z tych miejsc trudno rozpoznać! [ZDJĘCIA] Jak wyglądał Koszalin w latach 80-tych? Możecie to sprawdzić na archiwalnych zdjęciach koszalińskiego fotografa Krzysztofa Sokołowa. 📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby 13.10.2023 Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź!

📢 To już pewne! Padły oficjalne propozycje dotyczące nowego wieku emerytalnego. Kobiety od 55 lat, mężczyźni od 60 lat? 12.10.2023 Wiek emerytalny w Polsce wywołuje wiele emocji. Będzie wprowadzony w Polsce nowy wiek emerytalny? Kto będzie mógł się ubiegać o wcześniejszą emeryturę? Co jest zawarte w proponowanych projektach? Mateusz Morawiecki wskazał - Pokazaliśmy mechanizmy emerytur pomostowych czy pomostowo-stażowych, które zostały uzgodnione z Solidarnością, a temat w szerszym zakresie będzie negocjowany. Sprawdź szczegóły! 📢 Szkoły i przedszkola z Koszalina i regionu na archiwalnych zdjęciach Głosu Koszalińskiego [ZDJĘCIA] Pasowanie na ucznia, ślubowanie na sztandar szkoły, egzaminy i wiele innych ważnych momentów z życia przedszkolaków oraz uczniów szkół w Koszalinie i regionie koszalińskim uwiecznili fotoreporterzy Głosu Koszalińskiego. Dziś przedstawiamy drugą część zdjęć z naszego archiwum z działu "Edukacja". Zapraszamy do oglądania.

📢 Oto kultowe bibeloty z PRL. Tyle mogą być dziś warte gadżety z PRL-u. Wiemy ile płacą za nie kolekcjonerzy 2.06.2023 Bibeloty z czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej cieszą się ciągle rosnącą popularnością wśród kolekcjonerów. Często trudno uwierzyć, że przedmioty, które wielu z nas dawno temu pozbyło z piwnic, strychów czy pawlaczy, mogą dziś być warte wiele. Zainteresowanie kolekcjonerów obejmuje każdy aspekt życia w czasach PRL-u. Wystarczy zajrzeć na portale aukcyjne, by znaleźć wiele ofert bibelotów z tamtej epoki. Przekonaj się sam!

📢 Oto chiński horoskop i znaki zodiaku. Sprawdź, jakim zwierzęciem jesteś, jakie cechy im się przypisuje Chiński horoskop różni się znacząco od tego, którym my się posługujemy. Znaki zodiaku w Chinach "rządzą" poszczególnymi latami, a nie miesiącami, jak choćby w Polsce. No i przede wszystkim chińskie znaki zodiaku to zwierzęta, m.in. szczur, koń, świnia, małpa. Sprawdź, pod jakim chińskim znakiem zodiaku się urodziłeś i jakie cechy przypisuje się osobom spod konkretnego znaku.

ZOBACZ KONIECZNIE 10 polskich marek, które odniosły międzynarodowy sukces

Wideo Lucyna Nenow - wizyta prezydenta Dudy w Jaworznie