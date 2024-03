Prasówka 8.03.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najzabawniejsze memy o wiośnie. Gdy robi się ciepło Internauci wymyślają zabawne memy, które rozbawią Was do łez”?

Prasówka 8.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najzabawniejsze memy o wiośnie. Gdy robi się ciepło Internauci wymyślają zabawne memy, które rozbawią Was do łez Te memy o wiosnę 2024 rozbawią Was do łez. Choć mamy wciąż kalendarzową zimę, to za oknem pogoda przypomina bardziej wiosnę. Internauci nie próżnują i wymyślają z tej okazji zabawne memy. Sprawdźcie te obrazki, wybraliśmy najzabawniejsze memy, o wiośnie 2024. Czy jest coś lepszego niż poczucie humoru, które rozgrzewa serce w chłodne dni wiosny?

📢 Renta wdowia 2024 prawie 8000 zł. Kiedy wejdzie w życie nowe świadczenie? Wyliczenia w modelu kroczącym. Sprawdź! Takie maja być zasady nowego świadczenie. Kto będzie mógł otrzymać pieniądze z renty wdowiej w 2024 roku? Renta wdowia ma być wypłacana jeszcze w tym roku. Na jakich zasadach Polacy będą mogli uzyskać pieniądze? Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski podkreśla, że wprowadzenie renty wdowiej i podwyższenie zasiłku pogrzebowego to priorytety. Sprawdź więcej szczegółów!

📢 Dodatki i renty po waloryzacji w 2024 roku. Nawet 700 zł więcej! Najnowsze wyliczenia dodatków. Ile wyniosą marcowe podwyżki? Waloryzacja emerytur w 2024, jak co roku, odbędzie się 1 marca. Nie wzrosną tylko emerytury, ale również dodatki do nich. Sprawdź, jakie kwoty wpłyną na konta emerytów. Większe dodatkowe świadczenia! Oto najnowsze wyliczenia nowych stawek. Emeryci dostaną więcej pieniędzy! Sprawdź szczegóły!

Prasówka 8.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Imprezowy luty 2024 w Koszalinie. Piękne i uśmiechnięte imprezowiczki w klubie Prywatka [ZDJĘCIA] Jak mieszkańcy Koszalina i okolic bawili się w lutym 2024 w klubie Prywatka? To jedno z najpopularniejszych miejsc w mieście. Sprawdźcie zdjęcia z zabawy w lutym!

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - taki będzie wskaźnik. To już pewne! Takie emerytury po podwyżce od 1 marca Marcowa waloryzacja emerytur zbliża się wielkimi krokami. Znamy już oficjalny wskaźnik. Tyle wyniesie emerytura w 2024 roku! W najbliższych czasie emeryci dostaną dużo wsparcia finansowego. Nie wzrosną tylko emerytury, ale również dodatki do nich. Sprawdź, jakie kwoty wpłyną na konta emerytów. Dużo osób zyska więcej pieniędzy. Sprawdź szczegóły! 📢 Tanie auta osobowe w całej Polsce. Nawet za połowę ceny. Sprawdź auta na licytacjach komorniczych Szukasz samochodu używanego i nie chcesz wydać dużej kwoty? Sprawdź w takim razie licytacje komornicze auta na portalu licytacje.komornik.pl. Znajdziesz tam wiele aut osobowych w bardzo dobrym stanie i atrakcyjnej cenie. Sprawdź oferty komorników z całej Polski, którzy spieniężają takie pojazdy.

📢 Tak żyje Katarzyna Pakosińska, najpopularniejsza artystka kabaretowa. Sprawdź jej prywatne zdjęcia! Katarzyna Pakosińska to niekwestionowana królowa polskiej sceny kabaretowej. Obdarzona wyjątkową urodą i... zaraźliwym śmiechem jest ulubienicą miłośników kabaretów. Jak żyje Katarzyna Pakosińska? O tym możemy się dowiedzieć m.in. ze zdjęć zamieszczanych na jej profilu na Instagramie. Sprawdźcie te zdjęcia! 📢 Nawet 2500 zł dla pracownika. Wczasy pod gruszą 2024. Tyle pieniędzy wpłynie na konta zatrudnionych Wczasy pod gruszą 2024, czyli dodatkowe pieniądze dla pracowników na urlop. Jest to świadczenie, które nie każdy dostanie. To dofinansowanie do urlopu, które wypłacane jest z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Tyle pieniędzy dostaną osoby pracujące. Sprawdź wyliczenia! 📢 Najśmieszniejsze memy o budowlańcach. Z czego żartują Internauci. Uśmiejesz się! Memy o budowlańcach potrafią być jednocześnie bardzo śmieszne i... straszne! Jesteście ciekawi z czego najczęściej żartują twórcy memów o budowlańcach? Sprawdźcie koniecznie naszą fotogalerię. Nie da się ukryć, że spojrzenie na tę branżę jest bardzo stereotypowe. No bo z czym najczęściej kojarzą się budowlańcy?

📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto i brutto. To jest pewne! Takie będą wypłaty 13. emerytury Zbliża się termin wypłaty trzynastej emerytury. W kwietniu seniorzy dostaną większy przelew na konto. Znając już oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2024 roku, można wyliczyć kwotę trzynastki. Sprawdź, ile pieniędzy dostaną emeryci. To jest pewne! Zobacz wyliczenia netto i brutto 13. emerytury w 2024 roku. Takie pieniądze dostaną seniorzy! 📢 Piękne życzenia na Dzień Kobiet 2024. Gotowe wierszyki na Dzień Kobiet, kartki do wysłania. Najpiękniejsze życzenia od serca Piękne życzenia na Dzień Kobiet 2024 od serca! 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. Z tej okazji mężczyźni będą składać wszystkim Paniom najserdeczniejsze życzenia. Jak sprawić, by Dzień Kobiet był wyjątkowy? Obok prezentów, kwiatów i kolorowych upominków, ważne są również piękne życzenia. Czego życzyć Paniom z okazji ich święta? Mamy dla Was gotowe wierszyki z życzeniami z okazji Dnia Kobiet, a jeśli nie lubicie życzeń w formie pisemnej, znajdziecie u nas także piękne kartki życzeniami na Dzień Kobiet, które wyślecie za pomocą MMS, Messengera czy Whatsappa. Nie masz pomysłu na życzenia? Sprawdź nasze propozycje na gotowe kartki i wierszyki z najpiękniejszymi życzeniami na Dzień Kobiet!

📢 Najlepsze MEMY na Dzień Kobiet 2024. Z tego śmieją się internauci! Dzień Kobiet z przymrużeniem oka. Uśmiejesz się do łez! Najlepsze MEMY na Dzień Kobiet! 8 marca to data, o której chyba nie trzeba nikomu przypominać. Czy na pewno? Dzień Kobiet cieszy się w naszym kraju dużą popularnością, jednak są osoby, którym zdarza się o nim... zapomnieć. Doskonale wiedzą o tym internauci, którzy tworzą śmieszne obrazki i MEMY na Dzień Kobiet! Święto Pań możemy obchodzić na poważnie i nieco z przymrużeniem oka. MEMY na Dzień Kobiet z pewnością wiele osób rozśmieszą do łez! Jesteście ciekawi? Zobaczcie najlepsze MEMY na Dzień Kobiet!

📢 Oryginalne Życzenia i Wierszyki Na Dzień Kobiet. Piękne życzenia na Dzień Kobiet 2024. Krótkie i śmieszne wierszyki 8 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet. Z tej okazji mężczyźni na całym świecie składają piękne życzenia od serca wszystkim kobietom. Nie macie pomysłu na życzenia z okazji Dnia Kobiet? Sprawdź w naszej galerii! Znajdziesz tam piękne, krótkie i oryginalne życzenia i wierszyki dla kobiet. Pamiętaj, że oprócz kwiatów i czekoladek, najważniejsze mogą się okazać składane życzenia. Oto najpiękniejsze życzenia na Dzień Kobiet 2024. Krótkie wierszyki, które możesz wysłać SMS-em. Czego życzyć Paniom z okazji ich święta? Sprawdź!

📢 Najpiękniejsze życzenia na Dzień Kobiet 2024. Gotowe kartki do wysłania, piękne wierszyki z okazji Dnia Kobiet. Życzenia dla Pań 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. Tego dnia wszyscy mężczyźni składają Paniom najpiękniejsze życzenia. Nie macie pomysłu na życzenia z okazji Dnia Kobiet? Nic straconego! Mamy dla Was gotowe życzenia, które złożysz mamie, siostrze, babci, koleżankom ze szkoły czy pracy. Dzięki tym życzeniom Dzień Kobiet będzie wyjątkowy! Jeśli nie jesteście miłośnikami wierszyków, mamy dla Was również gotowe kartki z okazji Dnia Kobiet, które wyślecie za pomocą Messengera, Whatsappa czy MMS. Sprawdź najpiękniejsze życzenia na Dzień Kobiet 2024. 📢 Posiadacze tych imion uznawani są za najbardziej inteligentnych. Te osoby są wyjątkowo bystre. Sprawdź! [LISTA] Te osoby są uznawane za najbardziej inteligentne. Zobacz, czy ty lub twoi bliscy znaleźli się na niej. Posiadacze tych imion muszą wykazywać się logicznych myśleniem, bystrością oraz wiedzą. Ezoteryków od dawna interesuje związek imion ludzi z ich predyspozycjami. Sprawdź listę!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Raz dokoła, raz dokoła! Czyli na ludowo w I LO im. Dubois w Koszalinie [ZDJĘCIA] W czwartek w koszalińskim I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Dubois – w ramach cyklicznego, Kulturalnego Czwartku – zaprezentowano bogaty program folklorystyczny. Nie zabrakło też Poloneza i słynnej, filmowej ballady. 📢 Najpiękniejsze rasy psów na świecie. Ranking najładniejszych psów. Poznaj TOP 10 najpiękniejszych psów. Są takie urocze! 7.03.2024 TOP 10 najpiękniejszych ras psów na świecie. Internauci wybrali najładniejsze rasy. Pies to wspaniały przyjaciel, wierny towarzysz człowieka. Kto ma pieska w domu, ten wie jakie są kochane i lojalne. Zawsze chętne do zabawy lub przytulenia. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj jednak, że wygląd to nie wszystko. Zanim kupisz psa zapoznaj się z jego potrzebami. Sprawdź szczegóły!

📢 Oto imiona najgorszych mężów. Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi partnerami. Jesteś na liście? 7.03.2024 Czy noszone imię może determinować nasz los? Okazuję się, że tak! Sprawdź co twoje imię mówi o twoich życiu i relacjach z najbliższymi. Oto lista męskich imion, które nie wróżą dobrego i szczęśliwego małżeństwa. Ci mężczyźni są najgorszymi mężami. Nie są stworzeni do szczęśliwego i długoletniego małżeństwa. Sprawdź listę!

📢 Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Często są wredne i aroganckie. Jesteś na liście? Sprawdź! 7.03.2024 Osoby o tych imionach uważane są za aroganckie i wredne. Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście.

📢 Nowe centrum handlowe Oto Park w Koszalinie już za chwilę [ZDJĘCIA] Kasjerzy, doradcy klienta, sprzedawcy, magazynierzy, montażyści i serwisanci - miejsc pracy jest tu sporo i już można składać podania. Bo wkrótce zacznie działać centrum handlowe Oto Park. 📢 Takimi działami zdobyto Kołobrzeg. Wezmą udział w inscenizacji walk o miasto [ZDJĘCIA] Wielkimi krokami zbliża się historyczna inscenizacja „Bój o Kołobrzeg”. Atrakcji nie zabraknie, a jednymi z nich będą oryginalne armaty z II wojny światowej. Dziś trafiły do kołobrzeskiego muzeum, gdzie zostały wyładowane. Wystrzelą 16 marca, w czasie „walk” na plaży. 📢 A gdybyś musiał szybko szukać schronienia? Warto mieć aplikację, która wskaże schrony Wojna na wschodzie zmieniła wiele, w tym nasze poczucie bezpieczeństwa. Na razie nie musimy – i obyśmy nigdy nie musieli – szukać schronienia. A gdybyśmy musieli to zrobić? Czy byśmy wiedzieli, dokąd się udać? Jakiś czas temu powstała specjalna aplikacja, która ma nam w tym pomóc. - Dobrze, że jest. Bo nasza wiedza, gdzie w razie niebezpieczeństwa najbliżej nas jest miejsce, gdzie możemy się ukryć jest tak samo ważna jak liczba takich miejsc - komentują specjaliści z Koszalina.

📢 Piękna pogoda sprzyja spacerowiczom. Tłumy na plaży w Kołobrzegu [ZDJĘCIA] W czwartek w Kołobrzegu i w regionie wyszło słońce. Nic więc dziwnego, że na głównej plaży i na molo pojawiło się wielu kuracjuszy, którzy korzystając z pięknej pogody wybrało się na spacer. 📢 GDDKiA o budowie S3 i obwodnicy Koszalina: nie widzimy powodów do wstrzymywania prac budowlanych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydała komunikat dotyczący przerwania prac przy budowie drogi ekspresowej S3 Dargobądz-Troszyn i dokończenia obwodnicy Koszalina w ciągu S6. 📢 Problem z rejestracją samochodu. Wszystko przez zwolnienia chorobowe Jedna z naszych czytelniczek zgłosiła nam problem w Wydziale Komunikacji i Dróg w koszalińskim Starostwie Powiatowym. Okazuje się, że występują trudności z rejestracją samochodów, a terminy dla kierowców są bezlitosne.

📢 Połączyli siły, aby porozmawiać o zdrowiu i bezpieczeństwie z młodzieżą w Polanowie [ZDJĘCIA] Policjanci z koszalińskiej komendy razem z Ochotniczą Strażą Pożarną, spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej w Polanowie, aby porozmawiać o zasadach bezpieczeństwa oraz uświadamiali ich jakie zagrożenie niesie za sobą spożywanie alkoholu, palenie e-papierosów, picie napojów energetyzujących, zażywanie narkotyków czy nadużywanie leków. 📢 Zderzenie dwóch aut. Dwie kobiety odwieziono do szpitala W Lęborku na ul. Pionierów doszło do zderzenia dwóch samochodów, którymi kierowały kobiety. Obie panie trafiły do szpitala. 📢 Najlepsze MEMY o kobietach! Bo tak!, czyli kobiety już tak mają. Tak płeć piękną widzą internauci. Uśmiejesz się do łez! 7.03.2024 Kobiety już tak mają, czyli najzabawniejsze MEMY o płci pięknej z przymrużeniem oka. Dzień Kobiet w krzywym zwierciadle. Zobacz, z czego śmieją się Internauci. Jak to się dzieje, że kobieta ma zawsze rację? Kobiety i ich charakter stał się jednym z ulubionych tematów do żartów - jak się okazuje głównie przez mężczyzn. Co ciekawe, głównie żonaci mężczyźni najchętniej żartują ze swoich żon. Jakie są one naprawdę? Sprawdź najlepsze memy o kobietach!

📢 Najlepsze MEMY o dzieciach. Tak najmłodszych widzą internauci. Masz dzieci? Uśmiejesz się do łez! Śmieszne obrazki o dzieciach 7.03.2024 Bycie rodzicem to wielka odpowiedzialność, nieprzespane noce, opieka dwadzieścia cztery godziny na dobę, niekiedy krzyki oraz płacz. Codzienność w opiece nad dziećmi nie jest usłana różami, nie brakuje trudniejszych momentów, jednak rodzice zgodnie podkreślają, że rodzicielstwo to najpiękniejsza rzecz na świecie! Jak dzieci widzą internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o dzieciach! Z pewnością uśmiejecie się do łez! 📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń w lutym. Seniorzy odzyskają pieniądze 7.03.2024 Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły!

📢 Mniejszy wskaźnik waloryzacji w 2024 roku? Dwie tabele najnowszych wyliczeń emerytur brutto i netto. Będą duże zmiany 7.03.2024 Jaki będzie wskaźnik marcowej waloryzacji w 2024 roku? Wskaźnik waloryzacji będzie mniejszy od spodziewanego? Sprawdź, jakie są najnowsze zmiany w prognozie. Dwie tabele wyliczeń! Waloryzacja odbędzie się jak co roku 1 marca. Od tego dnia emeryci będą dostawać zwaloryzowane świadczenia emerytalne. Jaką decyzję podejmie nowy rząd? Sprawdź szczegóły! 📢 Najlepsze MEMY na weekend. Te śmieszne obrazki rozbawią Cię do łez! Zabawa, odpoczynek, spanie, czyli tak spędzamy weekend! 7.03.2024 Piątek weekendu początek! Kto z nas przez cały tydzień nie czeka z utęsknieniem na weekend. Już w piątek często jesteśmy myślami przez weekendowej zabawie ze znajomymi oraz odpoczynku po ciężkich dniach pracy. Co robimy tuż przed weekendem? Oczywiście oglądamy MEMY na weekend i przesyłamy je swoim znajomym! Jak weekend widzą internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY na weekend! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Najlepsze MEMY o morsowaniu. Mróz nie jest im straszny! Moda na zimne kąpiele opanowała Polaków. Uśmiejesz się do łez! 7.03.2024 Takie są najlepsze MEMY o morsowaniu! Polacy oszaleli na punkcie zimnych kąpieli. Morsowanie stało się niezwykle popularne, a każdego weekendu w mediach społecznościowych możemy znaleźć wiele zdjęć z kąpieli morsów. Niektórzy lubią morsować indywidualnie, inni w towarzystwie innych ludzi. Oznacza to również, że morsowanie znalazło się na celowniku internautów, którzy tworzą o zimnych kąpielach MEMY i śmieszne obrazki. Jesteście ciekawi? Zobaczcie najlepsze MEMY o morsowaniu! 📢 Tyle pieniędzy trafi do kopert na weselach w 2024 roku. Ile zazwyczaj wręcza rodzina i przyjaciele? Sprawdź! 7.03.2024 Sezon ślubny 2024 rozpoczęty. Pierwsze pary zdecydowały się na ceremonie już w pierwszy weekend stycznia. Oto ile powinieneś włożyć do koperty na wesele w 2024 roku. Ile do koperty powinni dać przyjaciele, znajomi, rodzina bliższa i dalsza? Sprawdź szczegóły!

📢 Najlepsze MEMY o kotach. Te śmieszne obrazki rozbawią Cię do łez! Leniwe, słodkie, jakie są koty? MEMY o ukochanym pupilu człowieka 7.03 Takie są najlepsze MEMY o kotach! Koty obok psów to najpopularniejsze zwierzęta domowe. W porównaniu do nich koty częściej chodzą jednak własnymi ścieżkami, potrafią znikać z domu nawet na wiele dni, wiodąc kocie życie na ulicach i osiedlach miast. Wokół kotów narodziło się wiele mitów, zdania wokół nich są mocno podzielone. Nie zmienia to jednak faktu, że koty należą do najukochańszych pupili człowieka. Jak życie kotów widzą internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o kotach! Te obrazki z pewnością rozbawią Was do łez!

📢 Osoby o tych imionach będą miały szczęście w 2024 roku. Tym osobom sprzyja szczęście i pomyślność. Sprawdź! 7.03.2024 Te osoby będą miały wyjątkowo udany 2024 rok. Czy noszone imię może determinować nasz los? Okazuję się, że tak! Sprawdź co twoje imię mówi o twoich życiu i relacjach z najbliższymi. Wiele osób uważa, że znaczenie imienia może mieć wpływ na nasze codzienne życie. Na nasze zachowanie, relacje międzyludzkie, zarobki, szczęście w miłości. Sprawdź listę!

📢 Najlepsze MEMY o małżeństwie. Jak wygląda miłość i życie po ślubie okiem internautów? Ślub, małżeństwo na śmiesznych obrazkach 7.03.2024 Małżeństwo i życie po ślubie jest tematem licznych żartów, kabaretowych widowisk, a także... internetowych MEMÓW! Ślub to jeden z najważniejszych momentów w życiu każdego z nas, a małżeństwo to wspólne, szczęśliwe życie z ukochaną osobą. Czy tak jest jednak w rzeczywistości? Każde małżeństwo jest inne, relacje w nim panujące zależą bezpośrednio od nas. Jak małżeństwo widzą internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o małżeństwie! 📢 Rekordowa waloryzacja emerytur 2024? Oto tabela wzrostów emerytur. Jaki będzie ostateczny wskaźnik? Sprawdź! 7.03.2024 Marcowa waloryzacja emerytur zbliża się wielkimi krokami. Jaki będzie ostateczny wskaźnik waloryzacji w 2024 roku? Będzie mniejszy od spodziewanego? Sprawdź, jakie są najnowsze zmiany w prognozie. Wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku jest już znany. Sprawdź szczegóły!

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 7.03.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 7.03.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Jaka będzie trzynasta emerytura w 2024 roku? Będzie zaskoczenie? Wyliczenia brutto i netto! Tyle pieniędzy dostaną emeryci 7.03.2024 Emeryci w 2024 roku mogą liczyć na podwyżki. Ile dodatkowych pieniędzy dostaną emeryci? Sprawdź, ile pieniędzy wpłynie na konta uprawnionych do świadczenia seniorów. Ile obecnie wynosi trzynasta emerytura w Polsce? Dodatkowe pieniądze seniorzy otrzymają w kwietniu lub maju. Sprawdź szczegóły! 📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 7.03.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Zalety picia wody z imbirem. Sprawdź dlaczego warto pić napar z imbirem. Na zdrowie! 7.03.2024 Pocięty w kostkę korzeń imbiru zalany wrzącą wodą może mieć pozytywne skutki dla naszego zdrowia. Wodę z imbirem wystarczy pić codziennie po niedługim czasie zacząć odczuwać pozytywne skutki. Sprawdź, dlaczego woda z imbirem jest tak dobra dla organizmu. Okazuje się, że taki napój przyniesie wiele zdrowotnych korzyści.

📢 Abonament RTV w 2024 roku. Likwidacja abonamentu i nowe pomysły opłat. Kto będzie zwolniony z płacenia? [LISTA] 7.03.2024 Abonament RTV 2024 - co się zmieniło od stycznia 2024 roku? Wysokość opłat nie wrosła względem poprzedniego roku. Posiadacze odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych nie muszą się martwić większym abonamentem. Kto jest zwolniony z zapłaty? Sprawdź listę! Co uległo zmianie? Pojawiły się pomysły opłaty oraz likwidacji Abonamentu RTV. Zobacz szczegóły!

📢 Komornik może teraz zabrać więcej. Zmiana przepisów od stycznia 2024 roku. Sprawdź nowe zasady dla dłużników 7.03.2024 Od stycznia 2024 roku zmieniły się zasady dotyczące egzekucji komorniczych. Większa część wypłata będzie mogła być zabrana z konta dłużnika. Czego nie ma prawa zająć komornik, nawet przy ogromnych długach? Istnieje lista rzeczy, których komornik CI nie zabierze. Sprawdź szczegóły! 📢 Najlepsze MEMY o miłości. Taka jest miłość? Związek na poważnie i na wesoło. Śmieszne obrazki rozbawią do łez! 7.03.2024 W miłości przeżywamy te piękne i trudne chwile. Najważniejsze, by tych pierwszych było jak najwięcej. Trudne momenty możemy przekuwać w żart, o czym doskonale zdają sobie sprawę internauci, tworząc śmieszne obrazki o miłości. Jak przetrwać związek? Oczywiście wspólnie śmiejąc się z naszych niedoskonałości! Te MEMY o miłości rozbawią do łez! Miłość z przymrużeniem oka.

📢 Teściowe o tych imionach to prawdziwe zołzy, czyli teściowe z piekła rodem. Sprawdź listę imion 7.03.2024 Teściowe – te postaci, które w życiu wielu osób stanowią źródło komediowych anegdot, a dla niektórych są niczym wcielenie koszmaru. I jak się okazuje, imię, które noszą, może być często wiążącym się elementem ich charakteru. Wielu z nas słyszało historie o teściowych o imionach, które wydają się przynosić ze sobą pewne cechy. Czy rzeczywiście istnieje związek między imieniem a zachowaniem teściowej? Przyjrzyjmy się nieco bliżej tej komicznej teorii.

📢 Najlepsze MEMY o studentach. Tak studia widzą Internauci. Fenomenalna dawka świetnego humoru! Sesja, imprezy na śmiesznych obrazkach 7.03 Studia to czas, kiedy zdobywamy kolejne umiejętności, poznajemy nowych ludzi, ale również świetnie się bawimy. W naszym społeczeństwie istnieje wiele mitów twierdzących, że studenci tylko i wyłącznie imprezują, zapominając często o nauce, pamiętając o niej tylko w czasie sesji. Czy tak jest w rzeczywistości? Te MEMY o studentach rozśmieszą Was do łez! Jak studentów i studia widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o studentach. To fenomenalna dawka świetnego humoru!

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 7.03.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez! 📢 Najśmieśniejsze memy o kotach, które rządzą Internetem. Te obrazki z internetu rozbawią Was do łez. Kociarze to uwielbiają 7.03.2024 Internet zalany jest różnego rodzaju memamy, czyli żartobliwymi obrazkami, które mają rozśmieszać Internautów. Jedną z popularniejszych kategorii internetowych memów są Memy o kotach. Niektórzy twierdzą nawet, że memy o kotach rządzą internetem. Wybraliśmy dla Was te najzabawniejsze memy o kotach, zebrane z całego Internetu. Z tych memów będa się smiać nie tylko kociarze. Te obrazki rozbawią was do łez.

📢 Najlepsze memy o szkole. Uśmiejesz się! Zobacz, jak twórcy memów żartują ze szkoły, z uczniów i nauczycieli 7.03.2024 Memy o szkole. Internet jest pełen memów o szkole. Dlaczego? Bo szkoła to wdzięczny temat do żartów. Można bowiem żartować i z nauczycieli, i z uczniów. Tematem szkolnych memów są też rodzice dzieci, które chodzą do szkoły. Najgorszy, a zarazem naśmiejszniejszy, jest powrót do szkoły z wakacji. Ale nie tylko! Co jeszcze? Sprawdź najlepsze memy o szkole! 📢 Rozliczenie PIT 2024. Nowe odliczenia i ulgi podatkowe. Za co dostaniesz zwrot pieniędzy? To możesz odliczyć. Sprawdź! 7.03.2024 Nowe odliczenia i ulgi podatkowe. Co będzie można odliczyć za 2023? Sezon podatkowy rozpocznie się tradycyjnie 15 lutego i potrwa do końca kwietnia. To możesz odliczyć od podatku za 2023 roku. Progi podatkowe na rok 2024 są już znane. Ustawodawca wprowadził bardzo istotne zmiany w tym zakresie. Sprawdź szczegóły!

📢 Tanie domy i mieszkania od komornika w Zachodniopomorskiem. Sprawdź najnowsze licytacje komornicze [ZDJĘCIA] 7.03.2024 Tanie domy i mieszkania w Koszalinie i regionie. Najnowsze ogłoszenia licytacji domów od komornika. Domy nawet za pół ceny. Sprawdź, jakie są oferty. Licytacja komornicza to dobra okazja na zaoszczędzenie pieniędzy. Sprawdź oferty od komornika. Zobacz domy, które będą licytowane w najbliższym czasie przez komorników w Zachodniopomorskiem. 📢 Takie emerytury będą w marcu 2024. To już pewne! Tabelka wzrostów emerytur po waloryzacji. Najnowsze wyliczenia brutto i netto 7.03.2024 Waloryzacja emerytur w 2024 roku oficjalnie. Takie będzie wskaźnik waloryzacji. To już pewne - takie będą podwyżki od 1 marca 2024. Marcowa waloryzacja emerytur zbliża się wielkimi krokami. Sprawdź, jakie są najnowsze zmiany w prognozie. W najbliższych czasie emeryci dostaną dużo wsparcia finansowego. Sprawdź szczegóły!

📢 Dodatki dla emerytów w 2024 roku. Tyle pieniędzy mogą otrzymać seniorzy. Nie tylko 13. i 14. emerytura! 7.03.2024 Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza trzynastą i czternasta emeryturą. Zobacz szczegóły. Aby otrzymać pieniądze należy spełnić kilka warunków. Kto może uzyskać dodatkowe pieniądze? Seniorzy w czasach inflacji często spotykają się z trudnościami finansowymi, dlatego przygotowane zostały specjalnie dla nich ulgi i dodatki, aby uch wspomóc. Sprawdź szczegóły! 📢 Najlepsze memy o blondynkach - na Dzień Pozdrawiania Blondynek i nie tylko. Sprawdź! 7.03.2024 Memy o blondynkach zalewają Internet. Śmiesznych obrazków na temat inteligencji kobiet o tym kolorze włosów nie brakuje. My oczywiście nie zgadzamy się ze stereotypowym myśleniem na temat blondynek, ale... trzeba przyznać, że wiele memów o blondynkach jest bardzo śmiesznych. Sprawdźcie najlepsze obrazki nie tylko z okazji Dnia Pozdrawiania Blondynek.

📢 Najzabawniejsze MEMY o pracy! Tak wygląda praca okiem internautów. Słodkie lenistwo czy zaangażowanie? Śmieszne obrazki o pracy 7.03.2024 Jak pracę widzą internauci? Okazuje się, że praca należy do ulubionych źródeł memów i innych śmiesznych obrazków. Z pewnością wiele osób lubi w godzinach pracy zrobić delikatny "skok w bok", zajmujących się oglądaniem filmów, przeglądaniem mediów społecznościowych czy... memów! Memy znakomicie poprawiają humor, tym bardziej jeśli memy o pracy, oglądamy w... pracy! Jesteście ciekawi? Tak pracę widzą internauci. Zobaczcie zabawne memy o pracy! 📢 Przed emeryturą należy ci się jeszcze jedno świadczenie. Możesz otrzymywać nawet 1600 zł miesięcznie 7.03.2024 Emeryci mają zapewnianą pomoc w postaci trzynastych i czternastych emerytur oraz różnych dodatków. Mało kto wie, że osoby w wieku przedemerytalnym również mogą starać się o dodatkowe świadczenie. Nim przejdą na emeryturę mogą dostać aż 1600 zł. Jak uzyskać dodatkowe pieniądze? Sprawdź szczegóły!

📢 15 ras psów kanapowych. Szukasz spokojnego psa do domu? Sprawdź cechy i ceny kanapowców! 7.03.2024 Psy kanapowe charakteryzują się tym, że... lubią wylegiwać się na kanapie. To oczywiście duże uproszczenie, ale do tej kategorii można zakwalifikować rasy psów, które dobrze czują się w mieszkaniach, lubią towarzystwo ludzi. Często więc są też określane jako pokojowe, czy też do towarzystwa właśnie. Najczęściej to psy niewielkie, ale są też wyjątki od tej reguły. Jakie rasy zaliczane są do psów kanapowych? Sprawdź koniecznie! 📢 One są najseksowniejsze. Kobiety o tych imionach są najbardziej atrakcyjne. Sprawdź, czy jesteś na liście 7.03.2024 Kobiety o tych imiona są najseksowniejsze. Tak wynika z cech charakteru i usposobienia przypisywanym osobom o tych imionach. Czy tak faktycznie jest? Listę tę możecie potraktować z przymrużeniem oka, są jednak ludzie, którzy do brzmienia imion przywiązują olbrzymią wagę. Według nich imię nadane przy narodzinach może wpłynąć na to, jak potoczy się całe życie danego człowieka.

📢 Oto stare meble z PRL warte majątek! Te meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Mogą być warte fortunę! Masz je w domu? 7.03.2024 Czy stare meble z PRL mogą być warte majątek? Okazuje się, że tak! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Do takich z pewnością należą meble z PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Niektóre z nich mogą być warte fortunę!

📢 4000 zł rekompensaty za drożyznę w Wielkiej Brytanii. Kto może starać się o świadczenie? Polacy dostaną dodatkowe pieniądze 7.03.2024 4000 zł dla każdego w 2023 roku? Dużo osób może liczyć na dodatkowe pieniądze, nie wszyscy jednak je dostaną. Jaki jest warunek? Sprawdź w galerii! Świadczenie ma zrekompensować Polakom rosnące koszty rachunków w Wielkiej Brytanii. Przez wysoką inflację wiele rodzin ma ciężką sytuację finansową i nie radzą sobie z prowadzeniem gospodarstwa. Kto może liczyć na wsparcie? Sprawdź szczegóły!

📢 Oni są najgorszymi mężami! Mężczyźni o tych imionach są skłonni do zdrady, zaborczy, są zimni w uczuciach. Sprawdź listę! 7.03.2024 Oni są najgorszymi mężami! Wiele osób twierdzi, że każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Może mówić o naszych cechach charakteru czy zachowaniach w określonych sytuacjach, chociażby w miłości. Na podstawie znaczenia imion można na przykład stwierdzić, którzy mężczyźni mają skłonność do zdrady oraz są zimni w uczuciach. Jakie imiona znalazły się na liście? Sprawdźcie, którzy mężczyźni według znaczenia imion są najgorszymi mężami. 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów w 2024 roku 7.03.2024 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Lokatorzy zadłużeni na miliony złotych. Co czwarty niepłacący skarży się na rosnące koszty Komu nie zdarzyło się choć raz nie opłacić czynszu w terminie, niech pierwszy rzuci kamieniem. Prawdziwe problemy powstają wówczas, gdy ludzie w ogóle przestają płacić. 📢 Potrącenie kobiety na przejściu dla pieszych w Białogardzie [ZDJĘCIA] W środę w godzinach popołudniowych na ul. Grunwaldzkiej w Białogardzie doszło do potrącenia na przejściu dla pieszych. Ranna kobieta trafiła do szpitala. 📢 Nowe przystanki kolejowe w Koszalinie i Szczecinku dopiero w czerwcu [ZDJĘCIA] PKP Polskie Linie Kolejowe w naszym regionie w ostatnim okresie budowały sześć nowych przystanków kolejowych - w Koszalinie: Koszalin Politechnika (w sąsiedztwie wiaduktu kolejowego przy ulicy Batalionów Chłopskich) oraz Koszalin Wschodni (w sąsiedztwie wiaduktu drogowego, przy ulicy Władysława IV), a także trzy nowe przystanki osobowe w Kołobrzegu: Kołobrzeg Radzikowo (przy ul. Grzybowskiej), Kołobrzeg Amfiteatr (przy ul. Fredry) i Kołobrzeg Ogrody (przy ul. Koszalińskiej) oraz w Szczecinku Bugnie.

📢 Najnowszy ranking podpowiada gdzie warto zamieszkać. Polska znalazła się wysoko wśród najlepszych miejsc do życia Który kraj oferuje najlepsze warunki do życia? To pytanie nurtuje wielu z nas, zwłaszcza tych, którzy rozważają zmianę miejsca zamieszkania. Specjaliści z platformy do nauki języków, Preply, starali się odpowiedzieć na to pytanie, tworząc zestawienie 20 najlepszych państw do życia. 📢 Śluby będą w koszalińskim amfiteatrze. Bo USC idzie do remontu [ZDJĘCIA] Jeśli szykujecie się do ślubu, to w Koszalinie "sakramentalne tak" wypowiecie w sali 300 koszalińskiego ratusza albo w foyer amfiteatru. Bo Urząd Stanu Cywilnego musi być przebudowany.

📢 Uwaga! IMGW ostrzega przed przymrozkami w Zachodniopomorskiem. Nawet do minus 9 st. C Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami w województwie zachodniopomorskim wydał w środę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zjawiska te spodziewane są od czwartku do soboty. Najzimniej będzie w piątek o świcie.

📢 Gmina Bobolice zaprasza na pożegnanie zimy razem z morsami Pokaz sprzętu wodnego OSP Bobolice, balia i sauny, chrzest nowych morsów, wybory MISS i Mistera MORSÓW, wybór Najmłodszego i Najstarszego MORSA, potyczki morsów, losowanie nagród z opasek, wspólna biesiada przy ognisku, stoiska wystawiennicze - to plan na 16 marca. 📢 Oto nowy fiat 126p w elektrycznej wersji! Maluch Vision zachwyca! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? 6.03.2024 Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA

📢 Jakich fryzur unikać po 50. roku życia? Oto uczesania zakazane dla dojrzałych kobiet – one sprawią, że będziesz wyglądała staro Fryzura potrafi zdziałać prawdziwe cuda – pięknie podkreślić kształt twarzy, wysmuklić sylwetkę i wyeksponować urodę. Może też zadziałać zupełnie odwrotne i uwydatnić to, co na co dzień staramy się ukryć. Co więcej, niezmieniana od lat fryzura może również pokazać, że nie bardzo orientujemy się w aktualnych trendach modowych. Sprawdź, jakich uczesań i cięć lepiej unikać w dojrzałym wieku. 📢 Połczyn Zdrój w latach 90-tych. Zobacz archiwalne zdjęcia Jak wyglądał Połczyn Zdrój w latach 90-tych? Zobaczcie na archiwalnych zdjęciach Krzysztofa Sokołowa, fotografa z Koszalina, który wielokrotnie odwiedzał to miasto uzdrowisko. 📢 Co dalej z obwodnicą Koszalina w ciągu drogi S6? Sprawę komentuje prezydent miasta [WIDEO, ZDJĘCIA] Co najmniej do połowy marca nie będą prowadzone żadne prace budowlane na obwodnicy Koszalina w ciągu trasy ekspresowej S6. Drogowcy domagają się dodatkowych pieniędzy. Niestety, to wiąże się z kolejnymi zmianami terminu odbioru tej drogi.

📢 Przetarg na budowę drugiego etapu Cognitarium w Koszalinie [ZDJĘCIA] Politechnika Koszalińska ogłosiła przetarg na budowę drugiego etapu Centrum Wiedzy Cognitarium. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowa obiektu ma rozpocząć się jeszcze przed wakacjami. 📢 Centrum Koszalina ponad 40 lat temu. Zobacz, jak zmieniła się ul. Zwycięstwa ZDJĘCIA Jak wyglądało centrum Koszalina w latach 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku? Czy mocno zmieniła się ul. Zwycięstwa i jej okolice? Sprawdź na archiwalnych zdjęciach Krzysztofa Sokołowa, fotografa, który przez kilkadziesiąt lat uwieczniał na swoich zdjęciach wiele wydarzeń i miejsc nie tylko z Koszalina, ale i z całego regionu. 📢 Najlepsze MEMY o rodzicach i dzieciach. Oto śmieszne obrazki o wychowywaniu dzieci. Życie rodzinne bywa trudne? Zobacz te MEMY! 6.03.2024 Czy wychowywanie dzieci jest trudne? Najlepiej wiedzą o tym rodzice, którzy każdego dnia wychowują swoje dzieci. Nie jest to łatwe zadanie, ale z pewnością daje wiele satysfakcji gdy patrzymy, jak z każdym tygodniem rozwijają się nasze dzieci. W rodzicielstwie łatwych i trudnych chwil nie brakuje, o czym doskonale wiedzą internauci, tworząc o rodzicach i dzieciach MEMY i inne śmieszne obrazki. Jakie? Zobaczcie najlepsze MEMY o rodzicach i dzieciach!

📢 Trzy ofiary tragicznego wypadku w Kąśnej Górnej. Samochód chwilę wcześniej nie zatrzymał się na sygnały dawane przez policjantów W szpitalu zmarł trzeci z mężczyzn – uczestnik wypadku, który wydarzył się w poniedziałek (4 marca) wieczorem na drodze powiatowej w Kąśnej Górnej koło Ciężkowic. Krótko przed tragedią policjanci otrzymali zgłoszenie o kierowcy, który miał poruszać się w tamtej okolicy samochodem będąc pod wpływem alkoholu. Prowadzone śledztwo ma wyjaśnić, czy te sprawy się ze sobą łączą.

📢 Wtorek na targowisku w Koszalinie. Zobacz co można znaleźć na stoiskach Miejskie targowisko przy ulicy Połczyńskiej w Koszalinie to miejsce chętnie odwiedzane nie tylko przez mieszkańców miasta, ale i całego regionu. W każdy dzień targowy, czyli wtorek oraz piątek, na targowisku pojawiają się tłumy. Sprawdź, co można kupić na koszalińskim targowisku!

📢 Jak wyglądała edukacja w Koszalinie i regionie nawet 40 lat temu? Zobacz unikatowe zdjęcia z archiwum Głosu Koszalińskiego Pasowanie na ucznia, ślubowanie na sztandar szkoły, egzaminy i wiele innych ważnych momentów z życia przedszkolaków oraz uczniów szkół w Koszalinie i regionie koszalińskim uwiecznili fotoreporterzy Głosu Koszalińskiego. Dziś przedstawiamy drugą część zdjęć z naszego archiwum z działu "Edukacja". Zapraszamy do oglądania.

📢 Gorący imprezowy weekend w Prywatce w Koszalinie! Tak bawili się mieszkańcy [ZDJĘCIA] Gorący imprezowy weekend w Prywatce za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się koszalinianie! 📢 Głosowanie w akcji Kobieca Twarz Regionu rozpoczęte! Zobacz kandydatki i zagłosuj. Wciąż możesz przesłać zgłoszenie! Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Zachodniego Pomorza. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

📢 Niech ta wiosna rozpocznie się odjazdowo! W najnowszej rundzie „Naszej Loterii” możesz wygrać elektronikę od Samsunga, Fiata 500 lub gotówkę Zaczynamy nowy miesiąc, a wraz z nim zupełnie nową, odjazdową rundę „Naszej Loterii”, która potrwa aż do 5 kwietnia. Losowania będą się odbywać częściej, a co będzie do wygrania? Najwyższej jakości sprzęt elektroniczny marki Samsung, Fiat 500 lub gotówka! Ruszamy! 📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby 13.10.2023 Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź!

📢 Dzień Kobiet 2023. Piękne życzenia i gotowe kartki do pobrania. Najpiękniejsze życzenia na Dzień Kobiet Dzień Kobiet 2023. Już za chwilę 8 marca, czyli święto wszystkich kobiet. To dobra okazja, aby pokazać najbliższym kobietom jak bardzo je doceniamy. Z pewnością te piękna życzenia wywołaj uśmiech na ich twarzach. Oto najlepsze życzenia dla cudownych Pań z okazji Dnia Kobiet. Sprawdź, gotowe kartki z życzeniami do szybkiego przesłania. Gotowe, piękne i oryginalne życzenia!