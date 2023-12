Premier Donald Tusk wygłosił expose w Sejmie [NA ŻYWO]

„Nie czekaliśmy na to głosowanie. Rozmawiałem długo z kandydatkami i kandydatami na ministrów, jak zrealizować takie projekty – i one będą zrealizowane natychmiast – jak kasowy PIT” – powiedział we wtorek premier Donald Tusk podczas expose w Sejmie. Dodał, że są środki na wprowadzenie takiego rozwiązania od razu. „Czyli przedsiębiorcy zapłacą podatek dochodowy pod otrzymaniu środków z otrzymanej faktury a nie samej faktury. Czekali na to całe lata” – dodał.

Donald Tusk mówił także o urlopie „wymarzonym przez setki tysięcy mikroprzedsiębiorców". Dodał, że jest to „także kwestia godnościowa”.

„Urlop dla przedsiębiorcy, a więc odstąpienie od płacenia składki, kiedy ich mała firma, ich działalność gospodarcza nie jest aktywna, bo mają też prawo do wypoczynku” – dodał premier.

Z programu Koalicji Obywatelskiej wynika, że w ramach „urlopu dla przedsiębiorców” osoba prowadząca działalność będzie w okresie jednego miesiąca w roku zwolniona z obowiązku zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne, poza tym w tym okresie będzie im przysługiwać świadczenie urlopowe w wysokości połowy płacy minimalnej.