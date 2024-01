Prognoza pogody dla Koszalina i regionu. Będzie wietrznie i deszczowo Natalia Dec PAP

Szykują się duże różnice temperatur. „Ta maksymalna wyniesie od -6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, ok. 2 stopni w pasie przejściowym, na pozostałym obszarze kraju od 7 do 9 stopni, do nawet 11 stopni Celsjusza na południowym zachodzie” – przekazała synoptyk IMGW.