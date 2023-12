Prognoza pogody: ma być więcej słońca, ale też ściśnie mocniejszy mróz

- W nocy z poniedziałku na wtorek rzeczywiście zrobi się naprawdę zimno - ostrzega Krzysztof Ścibor, szef Biura Prognoz Calvus. - Na południu regionu termometry pokażą co najmniej minus 10 stopni Celsjusza, a nad morzem będzie około minus 6 stopni.

We wtorek w ciągu dnia w okolicach Koszalina temperatura powietrza ma wynosić minus 3 stopnie Celsjusza, na pojezierzach drawskim i wałeckim to będzie minus 5 stopni Celsjusza, za to nad samym morzem około zera. Powieje też delikatnie z południowego wschodu.

- Kolejna noc to znowu minus 10 stopni Celsjusza, ale środa i czwartek w ciągu dnia to już tylko od minus 1 do nawet zera - dodaje synoptyk. Spodziewane są też niewielkie opady śniegu.

Pod koniec tygodnia odwilż, nawet 6 stopni powyżej zera. Popada deszcz. Spodziewane są gęste mgły. Taka aura utrzyma się do 17 grudnia. - Od 18 grudnia powrót zimy i znowu mrozy ze śniegiem. Wygląda na to, że święta będa jednak białe - sprawdza dane szef Calvusa.