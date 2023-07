Programowanie to przyszłość. Trwają zapisy na Zachodniopomorskie RoboCampy

To doskonała okazja dla uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy nie mieli jeszcze żadnej styczności z programowaniem, ale chcieliby zacząć. Zajęcia odbywają się w formie zdalnej, a dany kurs trwa łącznie 24 godziny. W czasie wakacji można wybrać kursy 3- lub 5-tygodniowe. Uczestnicy mają do wyboru naukę programowania w języku C# lub w Pythonie.

Formularz zgłoszeniowy i dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej https://hello.giganciprogramowania.edu.pl/zachodniopomorskie.

Przypomnijmy, że kursy odbywają się w ramach projektu "Pomorze Zachodnie - gdzie biznes łączy się z nauką", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt jest realizowany przez Centrum Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego.

Organizatorami kursów są Giganci Programowania. To placówka edukacyjna założona w 2015 roku przez czterech absolwentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Do tej pory przeszkolono w ramach inicjatywy ponad 100 tysięcy uczniów z całego kraju.