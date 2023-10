Promenadą Przyjaźni pójdziemy z Mielna do Unieścia. Inwestycja ma być gotowa już w 2024 roku

Najpierw słowo wytłumaczenia: Unieście to dziś familijna część Mielna, wchłonięta kilka lat temu w granice miasta osobna wieś rybacka. Słynie m. in. z atrakcyjnej przystani rybackiej, wielkiej kotwicy stojącej przy głównym wejściu na plażę, atrakcyjnych, chronionych przez konserwatora zabytków, charakterystycznych domków wzdłuż ulicy 6 Marca. Brakowało jednak solidnego połączenia z Mielnem. Owszem, można iść chodnikiem wzdłuż głównej ulicy, można iść plażą, ale promenady brakowało. Teraz będzie.

- Gmina Mielno otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa na budowę drogi gminnej na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Rybackiej w Mielnie - słyszymy. - To właśnie ponad 600-metrowy odcinek, biegnący obecnie wzdłuż brzegu morskiego pomiędzy wydmą a obszarem zwartej zabudowy, był priorytetem dalszego rozwoju naszego miasta, jak i samego Unieścia - dodaje Mirosława Diwyk - Koza, rzecznik Urzędu Miasta. To właśnie ta droga będzie stanowiła dokończenie istniejącej, biegnącej od hotelu Meduza aż do ul. Pogodnej, Promenady Przyjaźni.