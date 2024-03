Protest rolników w Koszalinie i regionie. Zablokowane wjazdy do miast [ZDJĘCIA, WIDEO, MAPA]

- Będziemy stać na wiadukcie S11, czyli tak jak do tej pory, ale zablokujemy też oba ronda pod wiaduktem. Samochody będziemy przepuszczać co pół godziny. Chyba że zrobi się bardzo duży ruch, wtedy na jakiś czas odpuścimy, by nie doszło do potężnych zatorów - wyjaśniają nam protestujący.