Przebudowa głównej drogi w Mielnie na finiszu. Podpisano umowę na dokończenie remontu

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w ostatnich latach to właśnie Kołobrzeg, Gdańsk i Mielno były najczęściej odwiedzanymi nadmorskimi miejscowościami w Polsce. Mielno nazywane jest Ibizą Północy, choć władze kurortu walczą z tą łatką. Teraz jednak może stać się istnym Monte Carlo. To przez wspominaną drogę.

Mielno było krytykowane za fatalny stan głównej, przelotowej trasy przez kurort. Teraz to się jednak zmieni ostatecznie. W czwartek została podpisana umowa na dokończenie remontu tej trasy, od wesołego miasteczka aż do ronda, na wjeździe do miasta. Chodzi o ostatni kilometr tej drogi. Dwa wcześniejsze odcinki - w Unieściu, czyli familijnej części Mielna i do wspomnianego wesołego miasteczka - są już gotowe. Ten drugi został w czwartek oficjalnie oddany do użytku. Choć auta i rowery jeżdżą tędy już od czerwca.