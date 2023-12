Przed koszalińskim kościołem stanęła żywa szopka [WIDEO, ZDJĘCIA] Mariusz Rodziewicz

To już kolejny rok z rzędu, kiedy to przed wejściem do kościoła pw. świętego Wojciecha w Koszalinie stanęła żywa szopka. Kilkanaście zwierząt, które się w nim znalazły cieszą zarówno dzieci, jak i dorosłych.