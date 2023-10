Przedłuż ważność Profilu Zaufanego. Co to oznacza? Jak to zrobić? Instrukcja krok po kroku 28.10.2023 Mariusz Rodziewicz

Polacy otrzymują właśnie wiadomości SMS oraz maile z informacją o konieczności przedłużenia ważności Profilu Zaufanego. Jest na to czas do 31 października 2023. Co trzeba zrobić, żeby przedłużyć taki Profil Zaufany? Tłumaczymy krok po kroku, jak to wykonać. Sprawdź na kolejnych slajdach >>> Michał Borkowski Zobacz galerię (13 zdjęć)

Polacy otrzymują właśnie wiadomości SMS oraz maile z informacją o konieczności przedłużenia ważności Profilu Zaufanego. Jest na to czas do 31 października 2023. Od razu wyjaśniamy: nie jest to oszustwo, a oficjalna informacja ministerstwa cyfryzacji. Co więc trzeba zrobić, żeby przedłużyć taki Profil Zaufany? Zobacz naszą fotogalerię. Tłumaczymy w niej krok po kroku, jak to wykonać.