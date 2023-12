Przegląd prasy (1.12.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 01.12.2023”?

Prasówka 1.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 01.12.2023 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Teściowe o tych imionach to prawdziwe zołzy, czyli teściowe z piekła rodem. Sprawdź listę imion Teściowe – te postaci, które w życiu wielu osób stanowią źródło komediowych anegdot, a dla niektórych są niczym wcielenie koszmaru. I jak się okazuje, imię, które noszą, może być często wiążącym się elementem ich charakteru. Wielu z nas słyszało historie o teściowych o imionach, które wydają się przynosić ze sobą pewne cechy. Czy rzeczywiście istnieje związek między imieniem a zachowaniem teściowej? Przyjrzyjmy się nieco bliżej tej komicznej teorii.

📢 Uwaga! GIF wycofuje leki w całej Polsce. Zobacz, najnowszą listę wycofanych leków. Masz je w swojej apteczce? GIF wycofuje leki z całej Polski. Uwaga! Publikujemy listę leków wycofanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. W tych lekarstwach wykryto niebezpieczne substancje. Jakie leki, wyroby medyczne, produkty lecznicze i suplementy diety zostały wycofane z obrotu? Masz je w swojej apteczce? W jaki sposób Główny Inspektorat Farmaceutyczny dowiaduje się o nieprawidłowościach? Sprawdź aktualną listę!

Prasówka 1.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto lista osób, które dostaną wyrównanie emerytur. Kiedy można składać wnioski do ZUS? Zyska aż 100 tysięcy emerytów! Te osoby otrzymają wyrównanie czerwcowych emerytur. Kto może złożyć wniosek o przeliczenie do ZUS? Tym osobom należy się wyrównanie. Nie każdy emeryt o tym wie. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać dodatkowe pieniądze. Jest to decyzja Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto zbliża się kolejny miesiąc wypłat emerytur. Tyle pieniędzy emeryci dostaną w grudniu. Sprawdź!

📢 Ulga podatkowa na dziecko 2024. Kto nie dostanie zwrotu pieniędzy? Te osoby nie będą mogły skorzystać z tej ulgi Ulga na dziecko to najpopularniejsza metoda wspomagania obywateli przez państwo. Kto może z niej skorzystać? Z ulgi korzystać należy trzymając się ściśle określonych zasad. Sprawdź, kto nie dostanie zwrotu pieniędzy z ulgi prorodzinnej w 2024 roku. Ulga prorodzinna jest najczęściej rozliczaną ulgą podatkową. Sprawdź szczegóły! 📢 Najlepsze memy o kawalerach. Tak internauci komentują kawalerskie życie. Sprawdź! Memy o kawalerach w bardzo interesujący sposób pokazują ten stan cywilny. Jakie są wady, a jakie zalety bycia kawalerem? Kto najczęściej zostaje (starym) kawalerem? O tym wszystkim możemy się przekonać oglądając te śmieszne obrazki. Sprawdźcie najśmieszniejsze memy o kawalerach. 📢 Tak żyje i mieszka na co dzień Marta Wiśniewska, czyli słynna Mandaryna. Zobaczcie ZDJĘCIA! Marta Wiśniewska była prawdziwą gwiazdą polskiego show biznesu. Razem z Michałem Wiśniewskim byli jedną z najpopularniejszych par. Widzowie uwielbiali śledzić ich losy w mediach. Słynna Mandaryna ogłosiła zakończenie kariery w 2013 roku, powróciła w 2018, jednak nie udało jej się powtórzyć wielkiego sukcesu. Sprawdź, jak teraz żyje i mieszka Marta Wiśniewska. Zobacz zdjęcia!

📢 Te osoby dostaną dwie emerytury w grudniu 2023! Miliony emerytów otrzymają podwójne świadczenie. Co trzeba zrobić? Emeryci dostaną podwójne świadczenia emerytalne w grudniu 2023 roku. Jak uzyskać więcej pieniędzy? Seniorzy, którzy otrzymują przelewy ze świadczeniem na swoje konta 1. dnia każdego miesiąca, dostana podwójną emeryturę w grudniu. Zobacz dlaczego! Co się zmieni w wypłatach świadczeń? Sprawdź szczegóły! 📢 Najlepsze MEMY o miłości. Śmieszne obrazki rozbawią do łez! Miłość na poważnie i na wesoło. Jak przetrwać związek z przymrużeniem oka W miłości przeżywamy te piękne i trudne chwile. Najważniejsze, by tych pierwszych było jak najwięcej. Trudne momenty możemy przekuwać w żart, o czym doskonale zdają sobie sprawę internauci, tworząc śmieszne obrazki o miłości. Jak przetrwać związek? Oczywiście wspólnie śmiejąc się z naszych niedoskonałości! Te MEMY o miłości rozbawią do łez! Miłość z przymrużeniem oka.

📢 Zalety picia wody z imbirem. Sprawdź dlaczego warto pić napar z imbirem. Na zdrowie! Pocięty w kostkę korzeń imbiru zalany wrzącą wodą może mieć pozytywne skutki dla naszego zdrowia. Wodę z imbirem wystarczy pić codziennie po niedługim czasie zacząć odczuwać pozytywne skutki. Sprawdź, dlaczego woda z imbirem jest tak dobra dla organizmu. Okazuje się, że taki napój przyniesie wiele zdrowotnych korzyści. 📢 Najlepsze MEMY o pracy! Tak śmiejemy się z przełożonych i własnego lenistwa. Te śmieszne obrazki rozbawią cię do łez. Tak pracujemy! Praca to niekiedy bardzo trudny temat rozmów. Często, by przetrwać wymagający dzień pracy potrzebna jest odrobina humoru i uśmiechu. A z czego można się pośmiać podczas trudnego dnia w biurze i innym miejscu, w którym wypełniamy swoje zawodowe obowiązki? Oczywiście z... pracy! Komu się nie zdarzyło oglądać memów i innych śmiesznych obrazków podczas pracy! Jeszcze ciekawiej, gdy oglądamy akurat te dotyczące pracy, przełożonych czy naszych współpracowników. Może akurat w tych sytuacjach odnajdujemy także cząstkę siebie? Zobaczcie najlepsze memy o pracy!

📢 Najlepsze MEMY o szkole. Nauka i szkoła w krzywym zwierciadle. Te MEMY rozbawią Cię do łez! Szkolny humor oczami internautów Co kojarzy nam się ze szkołą? Z pewnością wiele osób zna masę historii i anegdot nie tylko z opowieści innych ludzi, ale również z własnego doświadczenia. Oczywiście szkoła to nauka, ale także życie towarzyskie, znajomości, łatwiejsze i trudniejsze chwile. Doskonale wiedzą o tym internauci, którzy tworzą na temat szkoły śmieszne obrazki i memy. Jak wygląda szkoła z przymrużeniem oka? Zobaczcie najlepsze memy o szkole!

📢 Najśmieszniejsze memy o zimie. Oto jak internauci żartują z zimy. Sprawdź najlepsze memy o tej porze roku Zima to bardzo ciekawy temat dla twórców internetowych memów. Postanowiliśmy więc przekopać internet i wyłowić najciekawsze memy na temat tej pory roku. Co na nich jest? Na pewno bardzo dużo śniegu, lodu i... humoru. Sprawdź z czego najczęściej śmieją się internauci. Oto kolekcja najśmieszniejszych memów, w których rolę główną odgrywa zima!

📢 Tanie mieszkania i domy od komornika w Zachodniopomorskiem. Sprawdź najnowsze licytacje komornicze [ZDJĘCIA] Tanie domy i mieszkania w Koszalinie i regionie. Najnowsze ogłoszenia licytacji domów od komornika. Domy nawet za pół ceny. Sprawdź, jakie są oferty. Licytacja komornicza to dobra okazja na zaoszczędzenie pieniędzy. Sprawdź oferty od komornika. Zobacz domy, które będą licytowane w najbliższym czasie przez komorników w Zachodniopomorskiem. 📢 Najlepsze MEMY o mężczyznach. Jak żyją faceci? Męska codzienność w krzywym zwierciadle. Jak wady mężczyzn widzą internauci? Relacje damsko-męskie już od wielu lat są przedmiotem kabaretowych skeczów, żartów i... MEMÓW. Dzień Mężczyzny jest znacznie mniej popularny niż Dzień Kobiet, a można wręcz stwierdzić, że wiele osób nie ma pojęcia o istnieniu takiego święta. Oczywiście ta sytuacja staje się jednym z przedmiotów MEMÓW tworzonych przez internautów. Jak mężczyźni są widziani przez twórców MEMÓW? Czy rzeczywiście, katar u mężczyzny to ciężka choroba? Zobaczcie najlepsze MEMY o mężczyznach!

📢 Najlepsze MEMY o świętach. Zabawne obrazki na zbliżający się okres świąteczny. Boże Narodzenie na wesoło Do świąt zostało jeszcze sporo czasu, jednak niektórzy już czują świąteczny klimat. Na sklepowych półkach widać coraz więcej czapek mikołajów, choinek, bombek, bałwanów oraz innych ozdób. Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej! Święta, święta i po świętach. Wnusiu, zjedz jeszcze pierogów. Oto najlepsze memy o świętach. Więcej w galerii!

📢 Najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Fantastyczne MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 30.11.2023 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Ta biżuteria z czasów PRL może być warta majątek! Te przedmioty możemy znaleźć na portalach aukcyjnych. Cena biżuterii z PRL 30.11.2023 Przedmioty z czasów PRL cieszą się wśród Polaków ogromną popularnością. Śmiało można powiedzieć nawet, że wraca moda na rzeczy z tamtego okresu. Mają one swój unikatowy charakter, świetną jakość wykonania i mogą służyć przez wiele lat. Wśród przedmiotów poszukiwanych przez kolekcjonerów jest chociażby biżuteria. Jaką biżuterię z okresu PRL możemy znaleźć na portalach aukcyjnych? Sprawdźcie, ile może obecnie kosztować biżuteria z czasów PRL. 📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 30.11.2023 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Kolekcjonujesz monety z okresu PRL? Na tych skarbach możesz sporo zarobić Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 W niedzielę na koszalińskim rynku pojawią się Motomikołaje. Będą pomagać Mai W niedzielę od godziny 10 przed koszalińskim ratuszem będzie głośno i kolorowo. A to za sprawą kolejnej odsłony akcji Motomikołaje. W programie tradycyjnie pokazy, występy, konkursy, loterie, z których dochód trafi na leczenie Mai. 📢 Najgłupsze odpowiedzi uczniów 2023. To prawdziwa jazda bez trzymanki! Do dziwnych odpowiedzi czy po prostu głupot wypisywanych przez uczniów na sprawdzianach zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Coraz częściej jednak bywa, że nauczyciel po sprawdzeniu pracy zostawia nie tylko ocenę, ale też komentarz. Bywa, że bardzo dowcipny! Zobaczcie najciekawsze odpowiedzi nauczycieli na zaczepki uczniów.

📢 Edukacyjny projekt w Szkole Podstawowej w Biesiekierzu [ZDJĘCIA] Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Biesiekierzu otworzyła "Klasę z drewna" w ramach projektu "Power Forest - strażnicy lasu dbają, uczą, edukują". 📢 Czołowe zderzenie dwóch aut pod Goleniowem. O włos od tragedii [ZDJĘCIA] Dwa samochody osobowe zderzyły się na drodze wojewódzkiej nr 113 w Mostach. To droga łącząca Goleniów z Maszewem. 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 30.11.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Dramat w Kowanowie koło Świdwina. Syn zabił ojca. Policja zatrzymała podejrzewanego W Kowanowie w powiecie świdwińskim w nocy ze środy na czwartek doszło do zabójstwa. To syn - jak potwierdziła nieoficjalne informacje PAP świdwińska policja - miał zabić ojca. Mężczyzna został zatrzymany. 📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży.

📢 Uwaga kierowcy! Trudne warunki na drogach w regionie koszalińskim [ZDJĘCIA, WIDEO] Jak nam zdradza Monika Kosiec, oficer prasowy koszalińskiej komendy, poważnych zdarzeń drogowych w ciągu ostatnich godzin nie było, są zgłoszenia o kolizjach. Nie powinniśmy jednak bagatelizować sytuacji na drodze.

📢 Tragedia w Andrychowie. Wyziębiona 14-latka zmarła w szpitalu. Nastolatka przez kilka godzin czekała na pomoc. Sprawa w prokuraturze W Andrychowie doszło do wielkiej tragedii. Nastolatka, która przez kilka godzin na mrozie czekała na pomoc zmarła w szpitalu w Krakowie. Informacje o zgonie dziewczyny potwierdziła policjantka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Wadowicach. W parku handlowym, blisko sklepu Aldi, gdzie doszło do nieszczęścia płoną znicze. Przynoszą je mieszkańcy miasta. - Natalka mogła żyć. Co z nami, ludźmi się dzieje, że nie zauważyliśmy umierającego dziecka - pyta jedna z kobiet, która świeci światełko. 📢 Poznaliśmy laureatów plebiscytu "Nasze Dobre z Pomorza" [ZDJĘCIA] Plebiscyt „Nasze Dobre z Pomorza” został zakończony. Poznaliśmy laureatów, zarówno tych wybranych przez Kapitułę, jak i w głosowaniu czytelników. Po raz pierwszy odbył się też plebiscyt „Złota Setka zachodniopomorskiego 2022”. Gala odbyła się w Starej Rzeźni.

📢 Takie są zasady wypłacania 500 plus dla seniora. Warunki, które musi spełnić 75 latek, żeby dostać 500 + [PROGI DOCHODOWE] 30.11.2023 Oto jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dodatkowe 500 plus dla seniora Okazuje się, że jest szereg warunków do tego, żeby zostało wypłacone 500 plus dla emeryta. W dalszej części artykułu omówimy wszystkie warunki koniecznie do wypłacenia 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Liczba uprawnionych do odbierania 500 + dla seniora od marca zwiększyła się w ziązku z podniesieniem progu dochodowego.

📢 Oni są najgorszymi mężami! Mężczyźni o tych imionach są skłonni do zdrady, zaborczy, są zimni w uczuciach. Sprawdź listę! 30.11.2023 Oni są najgorszymi mężami! Wiele osób twierdzi, że każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Może mówić o naszych cechach charakteru czy zachowaniach w określonych sytuacjach, chociażby w miłości. Na podstawie znaczenia imion można na przykład stwierdzić, którzy mężczyźni mają skłonność do zdrady oraz są zimni w uczuciach. Jakie imiona znalazły się na liście? Sprawdźcie, którzy mężczyźni według znaczenia imion są najgorszymi mężami.

📢 Emerytury w 2024 roku będą wyższe. Tyle emeryci dostaną na swoje konta. Sprawdź najnowsze wyliczenia! 30.11.2023 To, że emerytury w 2024 roku będą wyższe, niż są obecnie jest pewne od dawna. To zakładają bowiem przepisy dotyczące waloryzacji emerytur. Ciągle jednak trwają dywagacje, ile wynosić będzie waloryzacja w 2024 roku. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur w 2024 roku. Zawierają one przykładową obecną emeryturę brutto, obecną emeryturę netto i wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji. Sprawdźcie! 📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 30.11.2023 Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji.

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 30.11.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii! 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Gwiazda tenisa prywatnie. Jak wygląda jej życie poza kortem? [ZDJĘCIA] 30.11.2023 Jaka jest Iga Świątek poza kortem? Sprawdźcie w galerii! Wychowała się w podwarszawskim Raszynie. Na swoim mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z życia prywatnego. Można znaleźć m.in. zdjęcia z siostrą i tatą Igi Świątek. Zobacz, jak żyje gwiazda tenisa prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Zdjęcia znajdziesz w galerii!

📢 Szkło i kryształy z czasów PRL-u warte nawet kilka tysięcy złotych! Wazony, talerze i patery drogie jak nigdy. Sprawdź ceny! 30.11.2023 Popularne kryształy z czasów PRL-u powracają. Unikatowe szkło przeżywa drugą młodość. Kolekcjonerzy szukają na różnych aukcjach wartościowych i niepowtarzalnych naczyń. Kryształy i szkło z PRL-u są warte majątek. Kupujący są w stanie zapłacić za nie kilkanaście tysięcy złotych. Wróciła moda na szkło z lat 60., 70. i 80. Sprawdź, ile mogą kosztować naczynia, które dalej trzymasz w piwnicy. Sprawdź!

📢 Oto jak mieszka i żyje Anna Mucha. Prywatne życie pięknej i popularnej aktorki. Apartament w centrum miasta i podróże 30.11.2023 Jaka jest Anna Mucha prywatnie? To pytanie z pewnością zadaje sobie wielu fanów popularnej aktorki, modelki i prezenterki. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Magdy Budzyńskiej w serialu M jak miłość emitowanym w TVP 2. Jak na co dzień żyje Anna Mucha? Zobaczcie zdjęcia, jakie publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Oto jak mieszkają Meghan Markle i książe Harry z dziećmi. Rezydencja w Kalifornii robi wrażenie [ZDJĘCIA] 30.11.2023 Tak wygląda codzienne życie Meghan Markle i księcia Harrego. Gdzie mieszka Meghan Markle i książę Harry? Oto jak żyja na co dzień. Ile łazienek ma ich rezydencja? Sprawdź poniżej! Będziesz w szoku. Para ceni sobie prywatność, jednak chętnie publikują zdjęcia na swoich kontach społecznościowych. Zobacz jak mieszkają i żyją Meghan i Harry. 📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 30.11.2023 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 Nawet 1100 zł więcej dla seniorów. Dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów. Sprawdź, jak uzyskać świadczenia 30.11.2023 Seniorzy są grupą społeczną, która szczególnie potrzebuje wsparcia finansowego w czasach wysokiej inflacji. Renta rodzinna, wyższe emerytury czy dodatki pielęgnacyjne. Sprawdź, z jakiego świadczenia możesz skorzystać. Nie każdy senior wie o ich istnieniu. Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza zwykłą, trzynastą i czternasta emeryturą. Sprawdź szczegóły!

📢 Oto jak mieszka i żyje Roksana Węgiel. Prywatne zdjęcia Roxie. Taka jest popularna wokalistka na co dzień [ZDJĘCIA] 30.11.2023 Roksana Węgiel z pewnością należy do najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Jej kariera rozwija się błyskawicznie, a na jej koncerty przychodzą tłumy nastolatek i nastolatków. Jaka na co dzień jest popularna Roxie? Zobaczcie, jak mieszka i żyje Roksana Węgiel. Takie zdjęcia publikuje na instagramie.

📢 Nowy wiek emerytalny w Polsce - nadchodzą duże zmiany od nowego roku? Sprawdź prognozy, przepisy i stanowcze deklaracje 30.11.2023 Czy od nowego roku będzie zmieniony wiek emerytalny? Eksperci uważają, że podniesienie wieku emerytalnego będzie konieczne w dłuższej perspektywie czasu i przyniesie więcej korzyści. Nastroje Polaków nie popierają jednak tego podejścia. Na temat nowego wieku emerytalnego pojawia się wiele spekulacji. Jakie zmiany nadchodzą? Sprawdź szczegóły! 📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 30.11.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Oto najmądrzejsze rasy psów na świecie. Sprawdź ranking najmądrzejszych psów. Ich inteligencja zaskakuje 30.11.2023 Eksperci stworzyli ranking najmądrzejszych ras psów. Te rasy psów są najinteligentniejsze na świecie! One sztuczek nauczą się w mig. Nauczenie nowej komendy zajmuje im mniej niż pięć prób. Wierne i kochające psy mają różne charaktery i predyspozycje. Wiele zależy od wychowania oraz genetyki. Z tymi psami nie będziesz miał problemów w nauce nowych komend. Sprawdź ranking najmądrzejszych psów!

📢 Oto stare meble z PRL warte majątek! Te meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Mogą być warte fortunę! Masz je w domu? 30.11.2023 Czy stare meble z PRL mogą być warte majątek? Okazuje się, że tak! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Do takich z pewnością należą meble z PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Niektóre z nich mogą być warte fortunę!

📢 Tak mieszka i żyje Paulina Sykut-Jeżyna. Codzienne życie pięknej prezenterki. Rodzina, moda, podróże. Paulina Sykut-Jeżyna na co dzień 30.11 Paulina Sykut-Jeżyna z pewnością należy do grona najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich prezenterek. Widzowie mogą ją na co dzień oglądać w telewizji Polsat prezentującą prognozę pogody, ale nie tylko. Paulina Sykut-Jeżyna prowadzi również programy rozrywkowe. A jaka jest na co dzień? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych. 📢 One są najseksowniejsze. Kobiety o tych imionach są najbardziej atrakcyjne. Sprawdź, czy jesteś na liście 30.11.2023 Kobiety o tych imiona są najseksowniejsze. Tak wynika z cech charakteru i usposobienia przypisywanym osobom o tych imionach. Czy tak faktycznie jest? Listę tę możecie potraktować z przymrużeniem oka, są jednak ludzie, którzy do brzmienia imion przywiązują olbrzymią wagę. Według nich imię nadane przy narodzinach może wpłynąć na to, jak potoczy się całe życie danego człowieka.

📢 Samochody na ulicach Koszalina i regionu w latach 90-tych. Zobacz zdjęcia z archiwum Głosu Koszalińskiego 30.11.2023 Jakie samochody jeździły ulicami Koszalina, Słupska i innych miast Pomorza Środkowego? Możemy się tego dowiedzieć ze zdjęć fotoreporterów Głosu Koszalińskiego, którzy każdego dnia dokumentowali życie mieszkańców naszego regionu. Sprawdź więc zdjęcia z działu "motoryzacja", które znaleźliśmy w archiwum Głosu Koszalińskiego.

📢 Imprezowiczki w koszalińskiej Prywatce w 2023 roku. Zobacz wybrane ZDJĘCIA z imprez 30.11.2023 Koszaliński klub Prywatka to jedno z najpopularniejszych imprezowych miejsc na mapie miasta. Co weekend bawią się tutaj mieszkańcy Koszalina i okolic. Postanowiliśmy przypomnieć wybrane zdjęcia z dyskotek, które odbyły się tutaj w 2023 roku. Sprawdźcie fotki prywatkowych imprezowiczek! 📢 Oto jak mieszka i żyje Małgorzata Kożuchowska. Luksusowe wnętrza domu popularnej aktorki. Taka jest na co dzień Małgorzata Kożuchowska 30.11 Małgorzata Kożuchowska z pewnością należy do najpopularniejszych polskich aktorek filmowych i teatralnych. Szczególną popularność przyniosły jej główne role w znanych produkcjach filmowych oraz serialowych. Wielu widzów ceni Małgorzatę Kożuchowską nie tylko za umiejętności aktorskie, ale również za działalność charytatywną i społeczną. Jaka Małgorzata Kożuchowska jest na co dzień? Zobaczcie, jak mieszka i żyje popularna aktorka.

📢 Zwrot pieniędzy za prąd w 2023 roku. Nowe zasady! Zobacz, kto będzie mógł otrzymać zwrot pieniędzy po zmianie limitów 30.11.2023 Oto nowe zasady zwrotu pieniędzy za prąd. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przez rozporządzenie z 11 września 2023 roku zmusza sprzedawców energii elektrycznej, aby w swoich rozliczeniach uwzględnili 12% obniżkę rachunków za energię w całym 2023 roku. Co to oznacza? Rząd zapowiada, że maksymalny rabat wyniesie 125 zł. Kto skorzysta z obniżki? Sprawdź szczegóły! 📢 Oto zasady wyjazdu do sanatorium za darmo w 2024 roku. Kto będzie mógł pojechać na NFZ? Sprawdź zasady 30.11.2023 Wyjazd do sanatorium w 2024 roku. 1 stycznia 2024 roku miała wejść w życie reforma lecznictwa uzdrowiskowego. Na seniorów miały czekać spore zmiany w wyjazdach. Ministerstwo Zdrowia wycofało się jednak z zapowiadanej reformy lecznictwa uzdrowiskowego. Co to oznacza dla kuracjuszy? Sprawdź, kto będzie mógł pojechać na bezpłatny turnus w 2024 roku. Sprawdź szczegóły!

📢 Tak żyje Marta Manowska. Taka jest na co dzień śliczna prowadząca program Rolnik szuka żony. Sport, podróże, piękne widoki 30.11.2023 Jaka na co dzień jest Marta Manowska? Z pewnością to pytanie zadaje sobie wielu fanów popularnej prezenterki TVP. Szczególną rozpoznawalność i sympatię widzów przyniosło jej prowadzenie popularnego wśród widzów programu "Rolnik szuka żony". Jak żyje Marta Manowska? Jak spędza wolny czas, jakie sporty uprawia? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje Marta Manowska na instagramie. 📢 Biżuteria z czasów PRL-u coraz droższa. Niewiarygodne ceny starej biżuterii. Kolczyki, bransolety, wisiorki warte fortunę! 30.11.2023 Choć czasy PRL dawno minęły, wiele osób dalej wspomina z sentymentem tamten okres. Kobiety trzymają cenną biżuterię z tych czasów, która była odzwierciedleniem stylu, bogactwa oraz możliwości. Sprawdź, czy nie masz u siebie w domu starych kolczyków, bransolet czy pierścionków. Są one dużo warte. Kolekcjonerzy są w stanie dużo za nie zapłacić. Sprawdź szczegóły!

📢 Zalety jedzenia cebuli. Codziennie jedz cebulę, będziesz zdrowszy. Sprawdź! 30.11.2023 Cebula to bardzo zdrowe warzywo. Wiedzą o tym nasze babcie i prababcie, które dziesiątki lat temu stosowały cebulę na różne dolegliwości. Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się cebuli i sprawdzić, dlaczego warto regularnie - nawet codziennie - jeść to warzywo. Okazuje się, że dzięki cebuli uchronimy się nie tylko przed przeziębieniem i grypą. Sprawdź! 📢 Ta porcelana z czasów PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź, ile kosztują filiżanki i serwisy z PRL 30.11 Przedmioty z PRL wracają do łask i cieszą się rosnącą popularnością. Należy do nich chociażby porcelana i ceramika, a niektóre z nich osiągają na portalach aukcyjnych naprawdę zawrotne ceny. Wiele osób traktuje porcelanę i ceramikę z czasów PRL jako dzieło sztuki. Ile kosztują obecnie? Sprawdźcie, jakie ceny w 2023 roku osiąga porcelana i ceramika z PRL na portalach aukcyjnych.

📢 Takie emerytury będą wypłacane w listopadzie. Mamy najnowsze wyliczenia! Co ulegnie zmianie? Oto wyliczenia brutto/netto 30.11.2023 Zbliżają się listopadowe wypłaty emerytur. Na co muszą zwrócić uwagę emeryci? W sierpniu i wrześniu emeryci dostali na swoje konta czternastą emeryturę. Dodatkowe pieniądze miały wspomóc tę grupę społeczną. W listopadzie emerytury będą bez dodatkowych świadczeń. Czy 13. i 14. emerytura zostanie zlikwidowana? Sprawdź wyliczenia brutto i netto. 📢 400 złotych dla każdego. Polacy o tym nie pamiętają. Jest tylko jeden warunek. Sprawdź, kto może uzyskać świadczenie 30.11.2023 Dodatkowe 400 złotych. Kto może je uzyskać? Pomoc przeznaczona jest dla rodziców dzieci do lat 3. To dofinansowanie pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Kto może uzyskać pomoc? Jak i gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie? 400 złotych dla każdego! Sprawdź szczegóły!

📢 Październikowe imprezowiczki w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA 30.11.2023 Październik już za nami, więc powspominajmy prywatkowe imprezy z tego miesiąca. Oto imprezowiczki z Koszalina i okolic, które w październiku bawiły się w klubie Prywatka. 📢 Te przedmioty z PRL mogą być warte fortunę! Pralka Frania, stare żelazka, pamiątki z PRL. Sprawdź, czego szukają kolekcjonerzy! 30.11.2023 Przedmioty z PRL cieszą się rosnącą popularnością wśród Polaków. Wiele osób z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój niepowtarzalny charakter, ogromną jakość wykonania, a obecnie mogą również osiągać naprawdę zawrotne ceny. Przedmioty z PRL mogą stanowić wartość dodaną dla naszego domu czy mieszkania, będąc interesującym dodatkiem. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare przedmioty z PRL? Sprawdźcie, jakie przedmioty z czasów PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Te cyfry w PESEL-u oznaczają szczęście w finansach i miłości. Sprawdź czy jesteś wśród szczęśliwców 30.11.2023 Numer PESEL to unikalny identyfikator każdego obywatela Polski. Ale czy wiesz, że cyfry w Twoim PESELu mogą również nosić w sobie tajemnice dotyczące Twojego szczęścia w finansach i miłości? W tym artykule przyjrzymy się różnym cyfrom w PESELu i odkryjemy, jakie znaczenie przypisywane jest każdej z nich, które przekładają się na nasze życie. 📢 Najśmieszniejsze memy na jesień. Tak internauci widzą jesienną aurę. Sprawdź! 30.11.2023 Jesień trwa. I choć może nie jest to najweselsza pora roku, to Internauci nie tracą humoru i w swoim stylu komentują w memach tę porę roku. Niektóre memy są naprawdę śmieszne. Sprawdźcie naszą fotogalerię! 📢 Nadchodzą zmiany. Od grudnia będzie obniżona emerytura. Nowe limity! Tyle będzie można dorobić od 1 grudnia 30.11.2023 Ważne zmiany dla emerytów. Uwaga! Od 1 grudnia wyższe limity dorabiania do emerytury i renty. Główny Urząd Statystyczny upublicznił nowe dane o średnim wynagrodzeniu w trzecim kwartale br. Jak to wpłynie na emerytów? Będą nowe limity w dorabianiu do emerytury? Sprawdź szczegóły!

📢 Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony" prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień. Zobacz, prywatne zdjęcia Ewy 30.11.2023 Oto piękna Ewa Kryza na prywatnych zdjęciach. Kim jest Ewa z programu "Rolnik szuka żony"? Kandydatka Waldemara na prywatnych zdjęciach. Widzowie nie byli zaskoczeni, kiedy Waldemar zaprosił Ewę do swojego gospodarstwa. Od początku była jego faworytką. Zobacz zdjęcia w galerii! 📢 Takie emerytury będą w grudniu 2023. Będzie spore zaskoczenie! Najnowsze wyliczeni brutto/netto. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? 30.11 Oto jakie emerytury będą w grudniu 2023. Sprawdź najnowsze wyliczenia. Będą spore zaskoczenia? Emeryci w grudniu dostaną wyjątkowy prezent pod choinkę. Dokładnie chodzi o rewaloryzację. Ile pieniędzy wpłynie na konta emerytów? Najnowsze dane. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz. Sprawdź szczegóły!

📢 Horoskop finansowy na 2024. Te znaki zodiaku odniosą sukces finansowy w nadchodzącym roku. Sprawdź na kogo czeka fortuna 30.11.2023 Prognoza finansowa na 2024 rok według znaków zodiaku zapowiada fascynujące zmiany. Poznanie wpływu trendów astrologicznych na nasze finanse może być kluczem do sukcesu w dziedzinie materialnej. Nadchodzący rok przyniesie wyjątkowe szanse rozwoju finansowego, gromadzenia bogactwa i utrzymania stabilności pieniężnej dla wybranych znaków zodiaku. Dowiedz się, które znaki mają potencjał na znaczący wzrost finansowy w 2024 roku.

📢 Najlepsze MEMY o studentach. Tak studia widzą Internauci. Fenomenalna dawka świetnego humoru! Sesja, imprezy na śmiesznych MEMACH 30.11.2023 Studia to czas, kiedy zdobywamy kolejne umiejętności, poznajemy nowych ludzi, ale również świetnie się bawimy. W naszym społeczeństwie istnieje wiele mitów twierdzących, że studenci tylko i wyłącznie imprezują, zapominając często o nauce, pamiętając o niej tylko w czasie sesji. Czy tak jest w rzeczywistości? Te MEMY o studentach rozśmieszą Was do łez! Jak studentów i studia widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o studentach. To fenomenalna dawka świetnego humoru! 📢 Siostry z Góry Chełmskiej apelują o wsparcie. Centrum pielgrzymkowe ciągle w budowie [ZDJĘCIA] Centrum Pielgrzymkowo-Turystyczne na koszalińskiej Górze Chełmskiej to jeden z najciekawszych i najambitniejszych projektów realizowanych w regionie. - Dużo za nami, ale jeszcze dużo przed nami - mówią siostry szensztackie. Budowa pochłonęła już 13 mln złotych. Potrzebne jest drugie tyle. Wiosną gotowa będzie kawiarnia.

📢 W Trzebiatowie szkolą się nowi terytorialsi. Aż połowa z nich to kobiety Do 2 grudnia w Trzebiatowie potrwa szesnastodniowe, ostatnie w tym roku szkolenie podstawowe "terytorialsów". To żołnierze 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

📢 Zimy stulecia w PRL-u. Zasypane drogi i pojazdy - taka była rzeczywistość, dzisiaj przeraża nas kilkanaście cm śniegu Zimy stulecia w Polsce - najgorsze były w PRL-u, pamiętacie? Synoptycy przewidują atak zimy, a my wpadamy w panikę. - Kiedyś to były zimy - wspominają nasi rodzice i dziadkowie. To prawda! Dzisiaj przeraża nas kilka centymetrów śniegu i lekki mróz. To żadna zima, w PRL-u potrafiło zasypać drogi i samochody, a zaspy przewyższały człowieka. Temperatura spadała do -30 stopni Celsjusza. Zamarzały nawet powieki. 📢 Pogrzeb Macieja Damięckiego. Znany aktor został pożegnany w Warszawie W tę środę oddaliśmy cześć wybitnemu aktorowi Maciejowi Damięckiemu. Zmarły niedawno artysta pożegnany został przez bliskich oraz fanów w kościele na warszawskich Powązkach. Zobacz zdjęcia z uroczystości.

📢 Koszalin nocą w zimowej scenerii z lotu... drona. Zobacz ZDJĘCIA Jak wygląda Koszalin pod pokrywą śnieżną już pokazywaliśmy. Były zdjęcia z pięknie wyglądającego parku, były i zdjęcia z nie odśnieżonymi ulicami i chodnikami. Teraz możemy zobaczyć nie tylko, jak zimowy Koszalin wygląda nocą, ale i z lotu drona. 📢 Policjanci z Koszalina apelują do kierowców i pieszych. Jest ślisko, bądźcie ostrożni [WIDEO, ZDJĘCIA] Od kilku dni w Koszalinie i regionie panuje typowo zimowa aura. Śnieg daje się we znaki zarówno kierowcom, jak i pieszym. Okazuje się bowiem, że - jak zwykle - o ile w centrum Koszalina i na głównych ulicach warunki są dobre, tak już na bocznych drogach na osiedlach warunki jazdy nie są dobre. Policjanci apelują i do kierowców, i do pieszych - bądźcie ostrożni.

📢 Będą zmiany w systemie orzecznictwa o niepełnosprawności. Rodzice z Koszalina dopięli swego Była zakrojona na szeroką skalę akcja informacyjna. Był protest przed ratuszem oraz rozmowy z władzami miasta w samym urzędzie. Rodzice niepełnosprawnych dzieci z Koszalina domagają się zmian w systemie orzecznictwa i wiele wskazuje na to, że swój cel osiągną.

📢 Wzburzony Bałtyk po sztormie w Wiciu i kąpiel morsów. Widowiskowe zdjęcia prosto z Morza Bałtyckiego! Wzburzony Bałtyk nie był straszny fanom zimnych kąpieli, którzy w niedzielne południe - 26.11.2023 - zawitali do miejscowości Wicie w gm. Darłowo. Wszystko za sprawą corocznej kąpieli morsów. 📢 Najpiękniejsze dziewczyny na imprezach w Prywatce! Tak bawią się koszalinianki [ZDJĘCIA] Prywatka to jeden z najpopularniejszych klubów w Koszalinie. Nic więc dziwnego, że w każdy imprezowy weekend na parkiecie klubu bawią się tłumy.

📢 Tak wyglądają najdroższe rasy psów. Za rasowego psa zapłacisz kilkadziesiąt tysięcy złotych. W te ceny naprawdę ciężko uwierzyć Zastanawiałeś się nad zakupem rasowego psa? Ceny najdroższych psów wahają się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, choć cena psa znajdującego się na podium może zaskoczyć. W galerii przedstawiamy ceny najdroższych psów na Pomorzu. Wszystkie pochodzą z portalu OLX z ogłoszeń, które można znaleźć w województwie pomorskim.

📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby 13.10.2023 Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź! 📢 550 zł bez względu na wiek! Jak otrzymać dodatkowe pieniądze? Zobacz, jakie warunki trzeba spełnić! 25.09.2023 r. Jak uzyskać 550 zł na swoje konto? Aby otrzymać pieniądze, należy złożyć odpowiedni prosty wniosek do ZUS-u. Uwaga! Czas jest ograniczony. Po otrzymaniu wniosku Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Sprawdź szczegóły dotyczące dodatku 550 zł od ZUS. Dodatki socjalne mają na celu wspomóc osoby, które są w ciężkiej sytuacji życiowej.

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 20.09.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 To były gorące imprezy nad morzem! Klub Bajka w Mielnie w 2008 roku. Zobacz archiwalne zdjęcia! Archiwalne zdjęcia z mieleńskich dyskotek cieszą się olbrzymim powodzeniem wśród naszych Internautów. Przygotowaliśmy więc kolejną porcję fotek. Tym razem z klubu Bajka, w którym bawiło się mnóstwo turystów z całej Polski, a także oczywiście mieszkańcy naszego regionu. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

📢 Oto kultowe bibeloty z PRL. Tyle mogą być dziś warte gadżety z PRL-u. Wiemy ile płacą za nie kolekcjonerzy 2.06.2023 Bibeloty z czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej cieszą się ciągle rosnącą popularnością wśród kolekcjonerów. Często trudno uwierzyć, że przedmioty, które wielu z nas dawno temu pozbyło z piwnic, strychów czy pawlaczy, mogą dziś być warte wiele. Zainteresowanie kolekcjonerów obejmuje każdy aspekt życia w czasach PRL-u. Wystarczy zajrzeć na portale aukcyjne, by znaleźć wiele ofert bibelotów z tamtej epoki. Przekonaj się sam! 📢 Wyższy dodatek pielęgnacyjny ZUS dla osób powyżej 75. roku życia. Ile wyniesie w 2023 roku? Kto go może dostać? Dodatek pielęgnacyjny wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - podobnie, jak inne świadczenia - podlega waloryzacji. Kolejna planowana jest na marzec 2023. Sprawdź, ile ten dodatek wyniesie i kto może z niego skorzystać.

📢 Oto jak można zasnąć w minutę? Takie są skuteczne sposoby na szybkie zaśnięcie 3.05.23 r. Czy można zasnąć w zaledwie minutę? Dla osób cierpiących na bezsenność wydawać to się może niemożliwe. Fachowcy uważają jednak, że dzięki zastosowaniu prostych tricków można zasnąć niemalże wraz z przyłożeniem głowy do poduszki. Jakie to sposoby? Sprawdź skuteczne metody na relaksację i zaśnięcie w minutę.

