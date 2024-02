Przegląd prasy 10.02.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolizja na osiedlu Wenedów w Koszalinie [ZDJĘCIA]”?

Prasówka 10.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kolizja na osiedlu Wenedów w Koszalinie [ZDJĘCIA] Do zdarzenia doszło w piątek koło godziny 15. Kierowca Audi wymusił pierwszeństwo na kierowcy peugeota.

📢 Rolnicy z całego regionu na kilka godzin zablokowali Koszalin [WIDEO, ZDJĘCIA] Piątek był dniem wielkich protestów rolników przeciwko działaniom Uni Europejskiej. Zdaniem organizatorów były to największe protesty ostatnich lat. Już zapowiadają, że to nie koniec. Planują kolejną akcję. 📢 Wysoki poziom wód w Jeziorach Jamno i Bukowo. Przekroczą stan alarmowy? [ZDJĘCIA] Poziom wody w jeziorach Jamno i Bukowo rośnie w oczach. Jest już blisko 590 cm, czyli blisko stanu alarmowego. 📢 W Koszalinie upamiętnili ofiary pierwszej masowej wywózki na Syberię [ZDJĘCIA] 84 lata temu doszło do pierwszych wywózek Polaków na Syberię z terenów zajętych po 17 września 1939 r. przez Związek Sowiecki. Akcja objęła swym zasięgiem dziesiątki tysięcy polskich rodzin. Dzisiaj po raz kolejny odbyły się koszalińskie uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia. Przedstawiciele władz miejskich, duchowieństwa, szkół oraz wojska złożyli kwiaty przed pomnikiem Ofiar Bolszewizmu przy koszalińskiej katedrze.

📢 Trwa protest rolników. Blokada Barwic i Biesiekierza [ZDJĘCIA] W piątek (9 lutego) kilkugodzinna akcja rolników znacznie utrudniła przejazd przez Barwice. Ma to być tylko przygrywka do protestów, jakie szykują się najbliższych tygodniach. 📢 Dom Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tak żyje z rodziną wiceminister – galeria zdjęć. Tu szykuje pokój dziecięcy Paulina Kosiniak-Kamysz Władysław Kosiniak-Kamysz z rodziną mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to idealna przestrzeń do rodzinnego życia. Może dlatego jeszcze w tym roku Paulina Kosiniak-Kamysz urodzi politykowi trzecie dziecko. Zobacz, jak urządził dom minister obrony, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i gdzie powita z żoną kolejnego maluszka.

📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 09.02.2024 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw.

📢 Kryminalni zlikwidowali plantację marihuany i zabezpieczyli ponad kilogram narkotyków [ZDJĘCIA] Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie zabezpieczyli kilogram amfetaminy, ponad 180 gramów marihuany i zlikwidowali nielegalną plantację konopi indyjskich. Zatrzymany 35-latek decyzją Sądu został tymczasowo aresztowany. 📢 Piątek na targowisku w Koszalinie. Sprawdź, jakie są ceny na stoiskach [ZDJĘCIA] W piątek na koszalińskim targowisku przy ul. Połczyńskiej jak zwykle kwitnie handel. Z okolic Koszalina zjechali wystawcy, którzy na swoich stoiskach proponują świeże warzywa i owoce. 📢 Po raz 20. rozdano Perły Biznesu w woj. zachodniopomorskim. Kto otrzymał nagrody? [ZDJĘCIA] Już po raz 20. wręczone zostały Perły Biznesu. Organizatorem konkursu i gali jest redakcja „Świata Biznesu”, magazynu gospodarczego Pomorza Zachodniego. Jak co roku nagrody główne i wyróżnienia w kategoriach Osobowość Biznesu i Wydarzenie Gospodarcze przyznała kapituła konkursu składająca się z zachodniopomorskich naukowców i dziennikarzy gospodarczych, a przewodniczącym tej kapituły jest prof. Juliusz Engelhardt z Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

📢 Protest rolników w Koszalinie. "Brak rolników, brak żywności, brak przyszłości" [ZDJĘCIA, WIDEO] Trwa ogólnopolski protest rolników. Rolnicy nie zgadzają się z decyzją Komisji Europejskiej dotyczącą handlu towarami z Ukrainy i przyznają, że produkcja rolna przestaje im się opłacać. Na drogach wystąpią spore utrudnienia.

📢 Styczniowe imprezowiczki w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA 9.02.2024 Styczniowe imprezy w koszalińskiej Prywatce są wyjątkowe. A to dlatego, że trwa karnawał. Jak bawią się mieszkanki Koszalina i regionu w tym popularnym klubie? Zobaczcie na zdjęciach!

📢 Rondo generała Maczka w Koszalinie. Nowe malowanie do poprawy [ZDJĘCIA] Niedawno informowaliśmy o tym, że z ronda generała Maczka w Koszalinie zniknęły linie wyznaczające pasy jezdni. Po naszej interwencji znakowanie poziome odnowiono, ale czytelnicy zgłaszają nam nowy problem. 📢 Targi Edu Day w Koszalinie: maturzyści wybierali swoją ścieżkę kariery [ZDJĘCIA] Organizatorem wydarzenia po raz kolejny był koszaliński "Ekonom". Z maturzystami spotkali się przedstawiciele uczelni wyższych z całego kraju, placówek doskonalenia zawodowego, szkół językowych, wydawnictw edukacyjnych oraz internetowych portali edukacyjne. Nie brakowało też pracodawców, którzy szukają nowych pracowników.

📢 Najlepsi sportowcy i trenerzy z Koszalina ze stypendiami. 80 tysięcy złotych podzielone Blisko 80 tysięcy złotych - to tegoroczny budżet stypendialny. Nagrody finansowe otrzymało 23 sportowców oraz trzech trenerów. 📢 Stany ostrzegawcze na Bałtyku, a także na rzekach i jeziorach w regionie [ZDJĘCIA] Poziom wody w jeziorze Jamno przekroczył 570 cm, czyli stan ostrzegawczy. Jezioro Bukowo już zaczyna przykrywać nabrzeże i pomosty. Niebezpiecznie jest w okolicach rzeki Wieprzy i na całym wybrzeżu Bałtyku.

📢 Studniówka 2024 II Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie w Ferry Resort w Mielnie [ZDJĘCIA] Maturzyści z koszalińskiego Bronka rozpoczęli bal maturalny w Ferry Resort w Mielnie od wspólnego poloneza. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Najpiękniejsze dziewczyny na imprezach w Prywatce! Tak bawią się koszalinianki [ZDJĘCIA] Prywatka to jeden z najpopularniejszych klubów w Koszalinie. Nic więc dziwnego, że w każdy imprezowy weekend na parkiecie klubu bawią się tłumy.

📢 Międzynarodowy Zlot Morsów w Mielnie [ZDJĘCIA, WIDEO] Od czwartku do niedzieli w Mielnie rządzili miłośnicy zimnych kąpieli. Tysiące osób - nie tylko z Polski - skorzystało z dogodnych warunków atmosferycznych, wspólnie bawiąc się podczas podwójnego, 18. i 19., Międzynarodowego Zlotu Morsów. Tegoroczny zlot miał podwójną numerację, bowiem rok temu z powodu pandemicznych obostrzeń oficjalnej imprezy nie było (co nie znaczy, że w Mielnie nie było miłośników morsowania).