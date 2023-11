Przegląd prasy 10.11.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 10.09.2023”?

Prasówka 10.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 10.09.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 10.11.23

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Oto jaka będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku po wyborach! Zobacz wyliczenia. Takie emerytury będą po waloryzacji w marcu Jak wybory wpłyną na waloryzację w 2024 roku? W październiku 2023 roku Polacy wybierali 460 posłów i 100 senatorów. Zobacz przewidywania, jak wynik wyborów wpłynie na emerytury. Sprawdź wyliczenia brutto i netto. Będzie rekordowa waloryzacja w 2024 roku? Sprawdź najnowsze wyliczenia dotyczące wypłat emerytur - poznaj wartości brutto i netto po waloryzacji w marcu 2024 roku.

Prasówka 10.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Takie emerytury będą wypłacane w listopadzie. Mamy najnowsze wyliczenia! Co ulegnie zmianie? Oto wyliczenia brutto/netto Zbliżają się listopadowe wypłaty emerytur. Na co muszą zwrócić uwagę emeryci? W sierpniu i wrześniu emeryci dostali na swoje konta czternastą emeryturę. Dodatkowe pieniądze miały wspomóc tę grupę społeczną. W listopadzie emerytury będą bez dodatkowych świadczeń. Czy 13. i 14. emerytura zostanie zlikwidowana? Sprawdź wyliczenia brutto i netto.

📢 Tak żyją Piotr Żyła i Marcelina Ziętek. Popularny skoczek i piękna aktorka na co dzień. Życie poza skocznią i szczęśliwa miłość Piotr Żyła należy do najpopularniejszych polskich sportowców. Jego barwne wypowiedzi po konkursach skoków narciarskich często zapadają w pamięci kibiców i stają się viralami. Od kilku lat skoczek znajduje się w szczęśliwym związku z piękną aktorką i modelką - Marceliną Ziętek. Jak para żyje na co dzień? Jak spędzają wolny czas? Zobaczcie, jak żyją Piotr Żyła i Marcelina Ziętek. 📢 Te zabawki z PRL są warte fortunę! Kiedyś bawiły się nimi dzieci, dziś kolekcjonerzy płacą majątek. Ile kosztują zabawki z PRL? Przedmioty z czasów PRL cieszą się rosnącą popularnością i chętnie są poszukiwane przez kolekcjonerów, którzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Dla części osób z pewnością będzie to sentymentalny powrót do przeszłości, dla innych argument, by zrobić w swoim domu porządki i poszukać przedmiotów z czasów PRL. Wśród nich znajdują się m.in. zabawki, jak samochodziki, lalki, maskotki, lokomotywy. Zobaczcie, czym bawiono się w czasach PRL i jakie ceny osiągają obecnie zabawki z PRL na portalach aukcyjnych.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Adrianna Borek. Gwiazda kabaretu "Nowaki". Zobacz zdjęcia Adrianna Borek to urodzona optymistka. Znana jest przede wszystkim z kabaretu „Nowaki”, gdzie bawi do łez. Sprawdzamy jak mieszka i żyje na co dzień. Adrianna lubi odpoczywać aktywnie oraz na łonie natury. Zobacz prywatne zdjęcia Borek. Piękne wnętrza i dużo uśmiechu. Tak mieszka i żyje na co dzień Adrianna Borek. 📢 Październikowe imprezowiczki w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA Październik już za nami, więc powspominajmy prywatkowe imprezy z tego miesiąca. Oto imprezowiczki z Koszalina i okolic, które w październiku bawiły się w klubie Prywatka.

📢 Nowy bon o wartości 2500 złotych! Jak dostać dodatkowe pieniądze? Nowy specjalny bon dla tysięcy Polaków. Sprawdź! Ponad 500 tys. osób skorzysta z nowego specjalnego bonu. Jest to jednorazowe świadczenie o wartości 2500 złotych. Kto może ubiegać się o dodatkowe pieniądze? Sprawdź! Wnioski można składać już od 10 października. Zobacz czy możesz dostać specjalny bon. Pamiętaj, nie ma kryteriów dochodowych! Sprawdź szczegóły!

📢 Tak żyje i mieszka Young Leosia. Zobacz prywatne ZDJĘCIA młodej raperki. Chętnie podróżuje do egzotycznych krajów Young Leosia to najbardziej popularna raperka w Polsce. Autorka takich hitów jak "Szklanki", "Jungle Girl", czy współtwórczyni utworu "Malibu Barbi" chętnie dzieli się prywatnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Sprawdź, jak żyje Young Leosia.

📢 Te przedmioty z PRL mogą być warte fortunę! Pralka Frania, stare żelazka, pamiątki z PRL. Sprawdź, czego szukają kolekcjonerzy! Przedmioty z PRL cieszą się rosnącą popularnością wśród Polaków. Wiele osób z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój niepowtarzalny charakter, ogromną jakość wykonania, a obecnie mogą również osiągać naprawdę zawrotne ceny. Przedmioty z PRL mogą stanowić wartość dodaną dla naszego domu czy mieszkania, będąc interesującym dodatkiem. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare przedmioty z PRL? Sprawdźcie, jakie przedmioty z czasów PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Taka będzie waloryzacja emerytur 2024. Co się zmieni po wyborach? Najnowsze dane. Jakie są nowe pomysły dotyczące waloryzacji 2024? Wszystko wskazuje na to, że emeryci ponownie otrzymają rekordowe emerytury. Waloryzacja odbędzie się jak co roku 1 marca. Od tego dnia emeryci będą dostawać zwaloryzowane świadczenia emerytalne. Co ulegnie zmianie? Jak wybory parlamentarne wpłyną na ten proces? Sprawdź najnowsze pomysły dotyczące waloryzacji emerytur oraz wieku emerytalnego! Oto prognozy. Zobacz szczegóły! 📢 Te cyfry w PESEL-u oznaczają szczęście w finansach i miłości. Sprawdź czy jesteś wśród szczęśliwców Numer PESEL to unikalny identyfikator każdego obywatela Polski. Ale czy wiesz, że cyfry w Twoim PESELu mogą również nosić w sobie tajemnice dotyczące Twojego szczęścia w finansach i miłości? W tym artykule przyjrzymy się różnym cyfrom w PESELu i odkryjemy, jakie znaczenie przypisywane jest każdej z nich, które przekładają się na nasze życie.

📢 Tak mieszka i żyje Anna Starmach. Taka jest na co dzień jurorka MasterChef i MasterChef Junior. Piękny uśmiech, rodzina i kuchnia Anna Starmach z pewnością należy do najpopularniejszych polskich jurorek telewizyjnych. Sympatyczna kucharka i autorka książek kulinarnych, jest szczególnie lubiana przez widzów, a znaczną rozpoznawalność przyniosła jej rola jurorki w popularnych programach Masterchef oraz Masterchef Junior. Jaka na co dzień Anna Starmach? Zobaczcie, jak mieszka i żyje popularna kucharka.

📢 Remont ulicy 4 Marca w Koszalinie. Prace przebiegają zgodnie z planem [ZDJĘCIA] Trwają intensywne prace przy ulicy 4 Marca w Koszalinie. Kierowcy muszą zaciskać zęby w związku z utrudnieniami na tym odcinku, ale za niespełna miesiąc remont powinien być już zakończony. 📢 Policyjny pościg ulicami Białogardu. Audi uderzyło w latarnię, 26-latek był poszukiwany [ZDJĘCIA] W czwartek w godzinach popołudniowych patrol białogardzkich mundurowych rozpoznał młodego mężczyznę jadącego samochodem marki Audi, który był poszukiwany w związku z popełnionymi przez niego przestępstwami. Podczas próby zatrzymania pojazdu mężczyzna nie reagował na wydawane sygnały świetlne i dźwiękowe, dodał gazu i zaczął uciekać.

📢 Cena karpia - ile będzie kosztował na święta w 2023 roku? Oto przewidywania hodowców. Pierwsza taka sytuacja od wielu lat W ostatnich latach ceny karpia przed świętami znacząco rosły, na co wpływały wyższe koszty transportu, droższa karma, a także podwyżki wynagrodzeń. Tegoroczne prognozy hodowców wskazują na odwrócenie tego niekorzystnego trendu, pomimo trudnej sytuacji przy odłowach. Ile zapłacimy za karpia na wigilię?

📢 Uczeń przyszedł z bronią do szkoły w Szczecinku. Na miejsce wezwano policję Do jednej ze szczecineckich podstawówek uczeń przyniósł stary rewolwer. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a sprawą zajmie się prokuratura. 📢 Tragedia w lesie koło Bornego Sulinowa. Nie żyje mężczyzna Mężczyzna pracujący w lesie koło Bornego Sulinowa poniósł śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, do jakiego doszło w czwartek.

📢 Wspaniały ślub Krzysztofa Rutkowskiego ZDJĘCIA. Krzysztof Rutkowski i Maja Plich wzięli ślub. Co to było za wydarzenie! Krzysztof Rutkowski i Maja Plich są już oficjalnie małżeństwem. Tylko u nas zobaczycie nagranie z ceremonii ślubnej w pałacowym ogrodzie!

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Zarzuty dla myśliwego spod Białogardu. Grozi mu kara 5 lat pozbawienia wolności Przypomnijmy: w sobotę 4 listopada około godziny 18, 41-letni mężczyzna, mieszkaniec gminy Białogard, kierujący fordem został zatrzymany do kontroli na drodze wojewódzkiej nr 163 w miejscowości Przegonia. W trakcie kontroli mężczyzna odepchnął policjantkę, wskoczył do swojego samochodu i odjechał w las.

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 9.11.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia. 📢 Oni są najlepszymi mężami! Z mężczyznami o tych imionach będziesz szczęśliwa! Oni są wierni, czuli i troskliwi. Sprawdź listę! 9.11.2023 Mężczyźni o tych imionach są najlepszymi mężami! Zastanawialiście się kiedyś, czy nasze imię może mieć wpływ na nasze codzienne życie, chociażby w związku? Okazuje się, że imię, które nosimy może wiele mówić o naszych cechach charakteru. Z tymi mężczyznami będziesz szczęśliwa i będą z Tobą na całe życie. Mężczyźni o jakich imionach są uważani za szczerych i wiernych? Partnera o jakim imieniu wybrać? Sprawdźcie listę!

📢 Oni są najgorszymi mężami! Mężczyźni o tych imionach są skłonni do zdrady, zaborczy, są zimni w uczuciach. Sprawdź listę! 9.11.2023 Oni są najgorszymi mężami! Wiele osób twierdzi, że każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Może mówić o naszych cechach charakteru czy zachowaniach w określonych sytuacjach, chociażby w miłości. Na podstawie znaczenia imion można na przykład stwierdzić, którzy mężczyźni mają skłonność do zdrady oraz są zimni w uczuciach. Jakie imiona znalazły się na liście? Sprawdźcie, którzy mężczyźni według znaczenia imion są najgorszymi mężami. 📢 Takie są zasady wypłacania 500 plus dla seniora. Warunki, które musi spełnić 75 latek, żeby dostać 500 + [PROGI DOCHODOWE] 9.11.2023 Oto jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dodatkowe 500 plus dla seniora Okazuje się, że jest szereg warunków do tego, żeby zostało wypłacone 500 plus dla emeryta. W dalszej części artykułu omówimy wszystkie warunki koniecznie do wypłacenia 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Liczba uprawnionych do odbierania 500 + dla seniora od marca zwiększyła się w ziązku z podniesieniem progu dochodowego.

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 9.11.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 9.11.2023 Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji.

📢 Emerytury w 2024 roku będą wyższe. Tyle emeryci dostaną na swoje konta. Sprawdź najnowsze wyliczenia! 9.11.2023 To, że emerytury w 2024 roku będą wyższe, niż są obecnie jest pewne od dawna. To zakładają bowiem przepisy dotyczące waloryzacji emerytur. Ciągle jednak trwają dywagacje, ile wynosić będzie waloryzacja w 2024 roku. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur w 2024 roku. Zawierają one przykładową obecną emeryturę brutto, obecną emeryturę netto i wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji. Sprawdźcie! 📢 Oto lista rzeczy, których nie zabierze Ci komornik w 2023 roku. Czego nie ma prawa zająć komornik, nawet przy ogromnych długach? 9.11.2023 Komornik odzyska twój dług poprzez zajęcie: nieruchomości, ruchomości np. samochód, wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego, wierzytelności lub praw majątkowych. Jest jednak lista tego, czego komornik nie może nam zabrać. Lista dotyczy nawet ogromnego długu. O te rzeczy możesz być spokojny. Sprawdź listę w galerii!

📢 Oto jak mieszka i żyje Anna Mucha. Prywatne życie pięknej i popularnej aktorki. Apartament w centrum miasta i podróże 9.11.2023 Jaka jest Anna Mucha prywatnie? To pytanie z pewnością zadaje sobie wielu fanów popularnej aktorki, modelki i prezenterki. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Magdy Budzyńskiej w serialu M jak miłość emitowanym w TVP 2. Jak na co dzień żyje Anna Mucha? Zobaczcie zdjęcia, jakie publikuje w mediach społecznościowych. 📢 Oto jakie długi przedawniają się w lipcu 2023 roku. Sprawdź, kiedy nie musisz już spłacać swoich długów 9.11.2023 Te długi przedawniają się w lipcu 2023 roku. Kodeks cywilny daje dłużnikowi możliwość uchylenia się od spłaty długów poprzez podniesienie zarzutu przedawnienia. Podpowiadamy, które długi się przedawniają. Nie zdarza się to często. Muszą być spełnione pewne warunki. Zobacz, które długi przedawniają się w lipcu 2023 roku. Sprawdź szczegóły!

📢 Wyższe emerytury w 2024 roku i program "300 plus". Takie emerytury będą po waloryzacji w marcu. Sprawdź prognozowane wyliczenia 9.11.2023 Najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku. Jaki jest przewidywany wskaźnik waloryzacji? Zobacz, na jakie świadczenia mogą liczyć emeryci i renciści. Jakie zmiany nastąpią w wypłatach? Ile pieniędzy dostaną seniorzy na swoje konta? Do marcowej waloryzacji jeszcze dużo czasu, jednak już pojawiają prognozowane wyliczenia. Tyle pieniędzy dostaną emeryci w w marcu 2024 roku. Sprawdź szczegóły! 📢 Szkło i kryształy z czasów PRL-u warte nawet kilka tysięcy złotych! Wazony, talerze i patery drogie jak nigdy. Sprawdź ceny! 9.11.2023 Popularne kryształy z czasów PRL-u powracają. Unikatowe szkło przeżywa drugą młodość. Kolekcjonerzy szukają na różnych aukcjach wartościowych i niepowtarzalnych naczyń. Kryształy i szkło z PRL-u są warte majątek. Kupujący są w stanie zapłacić za nie kilkanaście tysięcy złotych. Wróciła moda na szkło z lat 60., 70. i 80. Sprawdź, ile mogą kosztować naczynia, które dalej trzymasz w piwnicy. Sprawdź!

📢 Nowy wiek emerytalny w Polsce - nadchodzą duże zmiany od nowego roku? Sprawdź prognozy, przepisy i stanowcze deklaracje 9.11.2023 Czy od nowego roku będzie zmieniony wiek emerytalny? Eksperci uważają, że podniesienie wieku emerytalnego będzie konieczne w dłuższej perspektywie czasu i przyniesie więcej korzyści. Nastroje Polaków nie popierają jednak tego podejścia. Na temat nowego wieku emerytalnego pojawia się wiele spekulacji. Jakie zmiany nadchodzą? Sprawdź szczegóły! 📢 Nawet 1100 zł więcej dla seniorów. Dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów. Sprawdź, jak uzyskać świadczenia 9.11.2023 Seniorzy są grupą społeczną, która szczególnie potrzebuje wsparcia finansowego w czasach wysokiej inflacji. Renta rodzinna, wyższe emerytury czy dodatki pielęgnacyjne. Sprawdź, z jakiego świadczenia możesz skorzystać. Nie każdy senior wie o ich istnieniu. Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza zwykłą, trzynastą i czternasta emeryturą. Sprawdź szczegóły!

📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki 9.11.2023 W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź! 📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 9.11.2023 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 Stare banknoty warte majątek. Będziesz zaskoczony. Ile kosztują stare i kolekcjonerskie banknoty z PRL-u i nie tylko? 9.11.2023 Pieniądze PRL dla kolekcjonerów. Możesz na nich dużo zarobić. Wartość tych starych banknotów cały czas rośnie. Może masz je schowane w swoim domu? Kolekcjonerzy szukają jak najlepszych okazji, aby zakupić banknoty, które są warte fortunę. Taka jest obecnie jest ich wartość. Sprawdź, od czego ona zależy. Będziesz w szoku! Możesz za nie dostać sporo pieniędzy. Na ich cenę wpływa wiele czynników. Sprawdź szczegóły! 📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! 9.11.2023 No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie.

📢 Oto stare meble z PRL warte majątek! Te meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Mogą być warte fortunę! Masz je w domu? 9.11.2023 Czy stare meble z PRL mogą być warte majątek? Okazuje się, że tak! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Do takich z pewnością należą meble z PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Niektóre z nich mogą być warte fortunę! 📢 Oto najmądrzejsze rasy psów na świecie. Sprawdź ranking najmądrzejszych psów. Ich inteligencja zaskakuje 9.11.2023 Eksperci stworzyli ranking najmądrzejszych ras psów. Te rasy psów są najinteligentniejsze na świecie! One sztuczek nauczą się w mig. Nauczenie nowej komendy zajmuje im mniej niż pięć prób. Wierne i kochające psy mają różne charaktery i predyspozycje. Wiele zależy od wychowania oraz genetyki. Z tymi psami nie będziesz miał problemów w nauce nowych komend. Sprawdź ranking najmądrzejszych psów!

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 9.11.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły! 📢 Ten sprzęt kupisz od wojska za mniej niż 20 złotych! Bogata oferta sprzętu za niewielkie pieniądze od Agencji Mienia Wojskowego 9.11.2023 Agencja Mienia Wojskowego w Szczecinie organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. Z pewnością znajdą tu coś dla siebie nie tylko miłośnicy militariów. W ofercie znaleźć można wiele innych przedmiotów codziennego użytku. Sprawdź, jaki sprzęt możesz kupić od wojska za niewielkie pieniądze. Wybraliśmy dla Was oferty poniżej 20 złotych. Zobaczcie!

📢 Te owady wchodzą do naszych domów i mieszkań. Czy są niebezpieczne? Sprawdź koniecznie! 9.11.2023 Nasze domy zamieszkują nie tylko ludzie i ewentualnie ich zwierzęta. W naszych mieszkaniach razem z nami mieszkają także różnego rodzaju owady. Dostają się do naszych domów przez okna i balkony, wchodzą przez szczeliny między płytami, wlatują przez ciągi wentylacyjne. Nie jesteśmy w stanie wszystkich zatrzymać. Jakie owady wchodzą do naszych domów? Czy są dla nas niebezpieczne? Sprawdź w naszej fotogalerii. 📢 Samochody na ulicach Koszalina i regionu w latach 90-tych. Zobacz zdjęcia z archiwum Głosu Koszalińskiego 9.11.2023 Jakie samochody jeździły ulicami Koszalina, Słupska i innych miast Pomorza Środkowego? Możemy się tego dowiedzieć ze zdjęć fotoreporterów Głosu Koszalińskiego, którzy każdego dnia dokumentowali życie mieszkańców naszego regionu. Sprawdź więc zdjęcia z działu "motoryzacja", które znaleźliśmy w archiwum Głosu Koszalińskiego.

📢 Tak mieszka i żyje Dorota Gardias. Prywatne zdjęcia pięknej prezenterki. Praca, sport, podróże. Dorota Gardias na co dzień 9.11.2023 Dorota Gardias należy do najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich prezenterek pogody. Na co dzień możemy ją oglądać w telewizji TVN. Jak lubi spędzać wolny czas? Jakie sporty uprawia? To pytanie z pewnością zdaje sobie wielu fanów pięknej prezenterki. Jaka na co dzień jest Dorota Gardias? Jak mieszka i żyje? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych. 📢 One są najseksowniejsze. Kobiety o tych imionach są najbardziej atrakcyjne. Sprawdź, czy jesteś na liście 9.11.2023 Kobiety o tych imiona są najseksowniejsze. Tak wynika z cech charakteru i usposobienia przypisywanym osobom o tych imionach. Czy tak faktycznie jest? Listę tę możecie potraktować z przymrużeniem oka, są jednak ludzie, którzy do brzmienia imion przywiązują olbrzymią wagę. Według nich imię nadane przy narodzinach może wpłynąć na to, jak potoczy się całe życie danego człowieka.

📢 Te auta kupisz od wojska! Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje samochody, ciężarówki, busy w korzystnych cenach. Pojazdy od wojska 9.11.2023 Przetargi organizowane przez AMW to nie tylko okazja dla pasjonatów, by nabyć sprzęt wojskowy, ale także okazja do zakupu pojazdów, jak samochody osobowe, ciężarowe, busy, czy przyczepy transportowe. Jesteście ciekawi, jakie auta można kupić od wojska? Zobaczcie przykładowe oferty z przetargów, które odbędą się w najbliższym czasie. 📢 Imprezowiczki w koszalińskiej Prywatce w 2023 roku. Zobacz wybrane ZDJĘCIA z imprez 9.11.2023 Koszaliński klub Prywatka to jedno z najpopularniejszych imprezowych miejsc na mapie miasta. Co weekend bawią się tutaj mieszkańcy Koszalina i okolic. Postanowiliśmy przypomnieć wybrane zdjęcia z dyskotek, które odbyły się tutaj w 2023 roku. Sprawdźcie fotki prywatkowych imprezowiczek!

📢 Oto jak mieszka i żyje Małgorzata Kożuchowska. Luksusowe wnętrza domu popularnej aktorki. Taka jest na co dzień Małgorzata Kożuchowska 9.11 Małgorzata Kożuchowska z pewnością należy do najpopularniejszych polskich aktorek filmowych i teatralnych. Szczególną popularność przyniosły jej główne role w znanych produkcjach filmowych oraz serialowych. Wielu widzów ceni Małgorzatę Kożuchowską nie tylko za umiejętności aktorskie, ale również za działalność charytatywną i społeczną. Jaka Małgorzata Kożuchowska jest na co dzień? Zobaczcie, jak mieszka i żyje popularna aktorka.

📢 Taka kawa jest najgorsza. Przez nią tyjesz i czujesz się ciągle źle. Taka kawa tuczy oraz przyspiesza starzenie 9.11.2023 Większość Polaków swój dzień rozpoczyna od filiżanki gorącej kawy. Można ją zrobić na wiele sposobów z różnymi dodatkami. Jaka kawa jest najgorsza? Sprawdź, który rodzaj kawy negatywnie wpływa na organizm i metabolizm. Przez tą kawę tyjesz i czujesz się gorzej. Unikaj tej kawy, jeśli nie chcesz przytyć. Sprawdź szczegóły! 📢 Ta porcelana z czasów PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź, ile kosztują filiżanki i serwisy z PRL 9.11 Przedmioty z PRL wracają do łask i cieszą się rosnącą popularnością. Należy do nich chociażby porcelana i ceramika, a niektóre z nich osiągają na portalach aukcyjnych naprawdę zawrotne ceny. Wiele osób traktuje porcelanę i ceramikę z czasów PRL jako dzieło sztuki. Ile kosztują obecnie? Sprawdźcie, jakie ceny w 2023 roku osiąga porcelana i ceramika z PRL na portalach aukcyjnych.

📢 Ulgi podatkowe 2023/2024. Nowe odliczenia i ulgi. Tyle zwrotu pieniędzy dostaniesz w 2024. Sprawdź co będzie można odliczyć 9.11.2023 Oto nowe odliczenia i ulgi podatkowe 2023/2024. Za co dostaniesz zwrot pieniędzy? Należy pamiętać, że nie wszystkie zmiany podatkowe w PIT za rok 2023, które będą obowiązywały w rozliczeniach PIT 2024, są już znane. Sprawdź jakie są ulgi, które będą obowiązywać w 2024. Sprawdź szczegóły!

📢 Biżuteria z czasów PRL-u coraz droższa. Niewiarygodne ceny starej biżuterii. Kolczyki, bransolety, wisiorki warte fortunę! 9.11.2023 Choć czasy PRL dawno minęły, wiele osób dalej wspomina z sentymentem tamten okres. Kobiety trzymają cenną biżuterię z tych czasów, która była odzwierciedleniem stylu, bogactwa oraz możliwości. Sprawdź, czy nie masz u siebie w domu starych kolczyków, bransolet czy pierścionków. Są one dużo warte. Kolekcjonerzy są w stanie dużo za nie zapłacić. Sprawdź szczegóły!

📢 Oto ile pieniędzy zarabiają nauczyciele w roku 2023/2024. Takie są ich wypłaty i dodatki. Zobacz minimalne wynagrodzenie 9.11.2023 14 października obchodzimy Święto Edukacji Narodowej potocznie określane jako Dzień Nauczyciela. Takie są zarobki nauczycieli. Sprawdź, jakie mają wypłaty i dodatki. Kiedy nauczyciele dostaną podwyżki? Takie są stawki minimalne w 2023 roku, i przewidywane w 2024 roku. Nauczyciele dostaną dodatki z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Sprawdź szczegóły! 📢 Tak żyje Marta Manowska. Taka jest na co dzień śliczna prowadząca program Rolnik szuka żony. Sport, podróże, piękne widoki 9.11.2023 Jaka na co dzień jest Marta Manowska? Z pewnością to pytanie zadaje sobie wielu fanów popularnej prezenterki TVP. Szczególną rozpoznawalność i sympatię widzów przyniosło jej prowadzenie popularnego wśród widzów programu "Rolnik szuka żony". Jak żyje Marta Manowska? Jak spędza wolny czas, jakie sporty uprawia? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje Marta Manowska na instagramie.

📢 Zwrot pieniędzy za prąd w 2023 roku. Nowe zasady! Zobacz, kto będzie mógł otrzymać zwrot pieniędzy po zmianie limitów 9.11.2023 Oto nowe zasady zwrotu pieniędzy za prąd. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przez rozporządzenie z 11 września 2023 roku zmusza sprzedawców energii elektrycznej, aby w swoich rozliczeniach uwzględnili 12% obniżkę rachunków za energię w całym 2023 roku. Co to oznacza? Rząd zapowiada, że maksymalny rabat wyniesie 125 zł. Kto skorzysta z obniżki? Sprawdź szczegóły!

📢 Coroczne badanie frekwencji w kościołach za nami. Więcej czy mniej? Policzyli wiernych W październiku w kościołach w całej Polsce liczono wiernych biorących udział w niedzielnych nabożeństwach. W naszym regionie są miejsca, gdzie jest ich nieznacznie więcej niż tuż po pandemii, ale o wiele mniej niż jeszcze kilka, kilkanaście lat temu. Nie mówiąc już o czasach Polski Ludowej.

📢 Uroczystości pogrzebowe sekc. Bartosza Błyskala. Strażak utonął w trakcie akcji poszukiwawczej w Gdyni W Kościele pw. Św. Floriana w Kolbudach 8 listopada o godzinie 12:00 rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe ś.p. Bartosza Błyskala. Nurek zginął tragicznie podczas akcji poszukiwawczej w Gdyni. Po mszy przeszedł kondukt żałobny na cmentarz w Lublewie Gdańskim.

📢 Trasa S11 w Koszalinie jest tylko dla wtajemniczonych. Powód? Brak nowych znaków Jeśli jedziesz przez Koszalin w stronę Poznania, to zapomnij o nowej trasie ekspresowej S11. Żaden znak drogowy cię na nią nie skieruje. Pojedziesz starą drogą krajową. 📢 Życie mieszkańców Koszalina 40 lat temu. Tak wyglądało miasto w latach 80. [ZDJĘCIA] Jak wyglądał Koszalin w latach 80-tych? Możecie to sprawdzić na archiwalnych zdjęciach koszalińskiego fotografa Krzysztofa Sokołowa. Znajdziecie tu nie tylko fotografie przedstawiające ulice miasta, ale także relacje z imprez i uroczystości, a także ze szkół i zakładów pracy. Zapraszamy do oglądania!

📢 Mistrzowie parkowania w Koszalinie. Wyobraźnia kierowców nie zna granic! Zobacz, jak nie parkować [ZDJĘCIA] Na trawnikach, przejściach dla pieszych, na chodniku, tam, gdzie obowiązuje zakaz zatrzymywania i postoju, na dwóch miejscach parkingowych - wyobraźnia części kierowców nie zna naprawdę granic. Brak wolnego miejsca w wybranej przez nas lokalizacji nie może usprawiedliwiać parkowania w miejscach do tego niedozwolonych. Jak parkuje część koszalińskich kierowców? Zobaczcie, jak tego nie robić!

📢 Gala finałowa konkursu Polska Miss 2023. Już wkrótce najpiękniejsze Polki powalczą o koronę i tytuł Miss Już 24-25 listopada we Wrocławiu odbędzie się wielka gala finałowa konkursu Polska Miss 2023, podczas której poznamy najpiękniejszą Polkę! W półfinale jury wybrało 38 finalistek do tytułu Polska Miss oraz 36 do tytułu Polska Miss Nastolatek. Wśród kandydatek są też piękne mieszkanki Pomorza.

📢 Kosztowna rewolucja w przeglądach. Kominiarz nie tylko przeczyści komin Właściciele i zarządcy budynków wykonanie przeglądów kominowych muszą teraz potwierdzać protokołem elektronicznym. Przeglądów nadal dokonują kominiarze, ale przy okazji muszą zebrać masę informacji. Dlatego płacimy za nie znacznie więcej niż dotychczas.

📢 Trwa budowa drogi S6 na odcinku Koszalin - Słupsk. Jak przebiegają prace? [ZDJĘCIA] Trwają prace przy budowie drogi ekspresowej S6 na odcinku z Sianowa do Słupska. Przyjrzeliśmy się, jak przebiegały one w ostatnich tygodniach. 📢 Ślubowanie nowych policjantów w szczecińskiej komendzie [ZDJĘCIA] Kolejnych 13 nowych funkcjonariuszy zasiliło szeregi Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. W piątek złożyli ślubowanie, co jest symbolem wstąpienia w policyjne szeregi. 📢 ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI 2023 - prześlij do konkursu zdjęcie swojego dziecka, może znaleźć się na okładce! Nagroda główna: 50 000 zł! Tradycyjnie, jak co roku, tworzymy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Spośród maluszków i starszaków nasi Czytelnicy wybiorą dzieci, które trafią na okładki świątecznego wydania gazety. Wszystkie przesłane do 17 listopada zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku, który zostanie wydany w czwartek, 23 listopada. Na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł!

📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby 13.10.2023 Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź! 📢 Abonament RTV 2023. Takie będą zmiany w prawie? Kto w pierwszej kolejności otrzyma wezwanie do zapłaty zaległości? 12.10.2023 Abonament RTV. Ustawa o opłatach abonamentowych wzbudza poczucie niesprawiedliwości. Kto jako pierwszy dostanie wezwanie do zapłaty? Rzecznik Praw Obywatelskich zaznacza, że potrzebne są zmiany w prawie. Aktualnie w Polsce przeprowadzane są intensywne kontrole w sprawie opłat abonamentu RTV, podczas których pracownicy Poczty Polskiej mają prawo odwiedzić nasze domy i sprawdzić, czy opłaciliśmy abonament. Jednak w dalszym ciągu wiele osób nie opłaca abonamentu. Sprawdź szczegóły!

📢 To już pewne! Padły oficjalne propozycje dotyczące nowego wieku emerytalnego. Kobiety od 55 lat, mężczyźni od 60 lat? 12.10.2023 Wiek emerytalny w Polsce wywołuje wiele emocji. Będzie wprowadzony w Polsce nowy wiek emerytalny? Kto będzie mógł się ubiegać o wcześniejszą emeryturę? Co jest zawarte w proponowanych projektach? Mateusz Morawiecki wskazał - Pokazaliśmy mechanizmy emerytur pomostowych czy pomostowo-stażowych, które zostały uzgodnione z Solidarnością, a temat w szerszym zakresie będzie negocjowany. Sprawdź szczegóły! 📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Głosowanie rozpoczęte! Zobacz, kto został nominowanych do nagrody. Od kilku tygodni nasi Czytelnicy zgłaszali nauczycieli oraz placówki edukacyjne i ich dyrektorów do nagród w wielkim plebiscycie edukacyjnym. We wtorek, 24 października rozpoczęło się głosowanie, w którym laureaci zostaną wybrani najpierw osobno w miastach i powiatach, później w skali województwa, a następnie w ogólnopolskim finale. Zagłosuj na pracowników edukacji!

📢 550 zł bez względu na wiek! Jak otrzymać dodatkowe pieniądze? Zobacz, jakie warunki trzeba spełnić! 25.09.2023 r. Jak uzyskać 550 zł na swoje konto? Aby otrzymać pieniądze, należy złożyć odpowiedni prosty wniosek do ZUS-u. Uwaga! Czas jest ograniczony. Po otrzymaniu wniosku Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Sprawdź szczegóły dotyczące dodatku 550 zł od ZUS. Dodatki socjalne mają na celu wspomóc osoby, które są w ciężkiej sytuacji życiowej. 📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 20.09.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Karlino w latach 90-tych. Zobacz archiwalne zdjęcia Jak wyglądało Karlino w latach 90-tych XX wieku? Sprawdź to na naszych archiwalnych zdjęciach! 📢 Oto lista osób, które mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić 30.08.2023 Kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? Sprawdź! Uprzywilejowane grupy zawodowe, w tym mundurowe, obsługiwane przez branżowe systemy emerytalne – są przez wielu wybierane właśnie ze względu wcześniejszej emerytury. Oprócz nich mogą przejść na wcześniejszą emeryturę osoby, które pracowały w szczególnie trudnych warunkach. Sprawdź listę osób, które mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Zobacz szczegóły! 📢 Tysiące złotych od ZUS-u. Jak je zdobyć? Trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Zobacz szczegóły! ZUS wypłaci tobie tysiące złotych jeśli tylko złożysz ten wniosek. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych środki po zmarłych mogą być dziedziczone. By do tego doszło, ubezpieczony musi wskazać osoby uprawnione do wypłaty pieniędzy po śmierci. Jak otrzymać pieniądze? Sprawdźcie!

📢 Oto największe kłamczuchy. Te imiona noszą największe kłamczuchy. Na osoby o tych imionach lepiej uważać! Sprawdź o kogo chodzi 22.05.2023 Księga imion mówi jasno, że na osoby o niektórych imionach należy uważać, gdyż może okazać się, że to prawdziwe kłamczuchy. Czy to prawda, że kłamcę można rozpoznać na podstawie jego imienia? Oczywiście zestawienie kłamczuchów według imienia należy traktować z przymrużeniem oka, jednak zachęcamy do zapoznania się z galerią największych kłamczuchów według znaczenia imion. Czy zatem nie potrzebujemy już wykrywacza kłamstw, wystarczy nam jedynie gdy znamy imię. Sprawdźcie naszą galerię i znaczenie imion. 📢 Wstrząsające słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą. Zapisy z czarnych skrzynek z ostatnim przesłaniem Katastrofa lotnicza to ogromna tragedia, która dotyka bezbronnych ludzi i ich bliskich. Ostatnie słowa wypowiedziane przez pilotów chwytają za serce. Dzięki czarnym skrzynkom możemy odtworzyć zapis rozmów z kabiny. Ci, którzy mają świadomość nadchodzącej katastrofy, często żegnają się z bliskimi. W tych kilku słowach zawiera się ogromna miłość i troska o tych, którzy czekali na szczęśliwe lądowanie. Oto jedne z najbardziej wzruszających słów, jakie kiedykolwiek wypowiedział człowiek chwilę przed katastrofą lotniczą.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych dzieci do dziś nie udało się odnaleźć. Tajemnicze zaginięcia są wciąż zagadką

Poseł o mediach publicznych: Chodzi im o reklamy, które pójdą do TVN