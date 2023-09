Przegląd prasy 11.09.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bałtyk i Gwardia Koszalin nadal z kompletem wygranych [ZDJĘCIA]”?

Prasówka 11.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Bałtyk i Gwardia Koszalin nadal z kompletem wygranych [ZDJĘCIA] Po 6. kolejce piłkarskiej IV ligi już tylko dwa zespoły z Koszalina zachowały miano niepokonanych. Serię porażek przerwał Olimp Gościno.

📢 Emocje na otwarcie sezonu. Młyny Stoisław Koszalin góra po karnych [ZDJĘCIA] Zacięty i emocjonujący do końca mecz, zakończony konkursem rzutów karnych, obejrzeli kibice w Koszalinie, na inaugurację sezonu Orlen Superligi Kobiet. 📢 Te auta kupisz od wojska w korzystnych cenach! Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje samochody, ciężarówki, busy. Pojazdy od wojska Oto auta, które kupisz od wojska! Sprawdź, jakie samochody z demobilu można kupić od Agencji Mienia Wojskowego w korzystnych cenach. Przetargi organizowane przez AMW to nie tylko okazja dla pasjonatów, by nabyć sprzęt wojskowy, ale także okazja do zakupu pojazdów, jak samochody osobowe, ciężarowe, ruchome warsztaty, czy przyczepy transportowe. Jesteście ciekawi, jakie auta można kupić od wojska? Zobaczcie przykładowe oferty z przetargów, które odbędą się w najbliższym czasie.

📢 Mecz Młynów Stoisław Koszalin z Handballem JKS Jarosław zakończył się rzutami karnymi Podczas pierwszego meczu nowego sezonu ORLEN Superligi w Koszalinie emocji nie brakowało. Mecz pomiędzy Młynami Stoisław Koszalin, a ekipą Handball JKS Jarosław rozegrany w sobotę w hali widowiskowo-sportowej w regulaminowym czasie zakończył się remisem 17:17. O zwycięstwie decydowały więc rzuty karne. Koszalińskie szczypiornistki zwyciężyły w nich 7-6.

📢 Emerytura pomostowa w 2024 roku. Jakie będą zasady przejścia na "pomostówkę"? Kto z tego skorzysta? Sprawdź 10.09.2023 Emerytura pomostowa nie będzie miała charakteru wygasającego. W połowie sierpnia 2023 roku prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych. Jej zapisy wypełniają jeden z punktów porozumienia rządu z NSZZ "Solidarność". Jak podaje ZUS, nowe przepisy o "pomostówkach" będą obowiązywały od 1 stycznia 2024 roku. Na czym będą polegać? Sprawdź! 📢 Laureaci plebiscytu Mistrzowie Agro 2023 odebrali nagrody w Barzkowicach Podczas XXXV Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2023 wręczyliśmy nagrody w naszym plebiscycie Mistrzowie Agro 2023 w sześciu kategoriach. 📢 Tak bawiono się w klubie Kreślarnia w 2011 roku ZDJĘCIA Klub Studencki Kreślarnia mieszczący się na terenie osiedla akademickiego Politechniki Koszalińskiej był bardzo popularnym miejscem imprez.

📢 Problem mieszkańców po remoncie placu Kilińskiego w Koszalinie. Woda zalewa mieszkanie [ZDJĘCIA] Pechowa inwestycja czy po prostu brakoróbstwo? Trudno zdecydować... Na wyremontowanym za 10 mln zł placu Kilińskiego w Koszalinie jest więcej "kwiatków", niż tylko ten z półmetrowym progiem w bramie wjazdowej. 📢 Wandale w Koszalinie. Dwóch mężczyzn strzelało i zniszczyło prawie wszystkie lampy na wiadukcie [WIDEO, ZDJĘCIA] Monitoring firmy Intop, która wybudowała nowy wiadukt w ciągu alei Monte Cassino, nagrał dwóch mężczyzn, którzy w nocy z czwartku na piątek idą wzdłuż wiaduktu i strzelają z broni, uszkadzając świetlne oprawy.

📢 Budowa S11 Koszalin - Bobolice na finiszu. Otwarcie już za kilka dni [ZDJĘCIA] Trwają ostatnie prace przy budowie drogi ekspresowej S11 na odcinku z Koszalina do Bobolic. Już w drugiej połowie września kierowcy będą mogli przejechać trasą o długości 48 kilometrów.

📢 Tragedia na torach w Jonkowie pod Olsztynem. Zginęła kobieta potrącona przez pociąg, ich ruch został wstrzymany W Jonkowie pod Olsztynem w sobotę zginęła kobieta potrącona przez pociąg - poinformowała straż pożarna. Okoliczności wypadku są wyjaśniane przez policję, prace nadzoruje prokurator. Ruch pociągów został wstrzymany, dla pasażerów zapewniono komunikację zastępczą. 📢 Festyn przed koszalińskim ratuszem. Śródmieście żegnało lato [ZDJĘCIA] "Żegnaj lato - witaj jesień" pod takim hasłem w sobotę zorganizowany został festyn dla mieszkańców Koszalina. Na plac przed ratuszem do wspólnej zabawy zapraszali członkowie Rady Osiedla Śródmieście.

📢 Narodowe czytanie w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej [ZDJĘCIA] Powieść "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej była bohaterką kolejne edycji narodowego czytania. W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej czytali są mieszkańcy miasta wraz z zaproszonymi gośćmi. 📢 Wyjątkowy eksponat trafił na rok do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu [ZDJĘCIA] Od piątku w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu można już podziwiać niemiecki półgąsienicowy transporter opancerzony Sd. Kfz. 251/6, który trafił tu na rok z Muzeum Pancernego w Kłaninie.

📢 Piłkarze ręczni E.Link Gwardii Koszalin zaprezentowali się kibicom [ZDJĘCIA] W piątek w Galerii Emka odbyła się oficjalna prezentacja drużyny E.Link Gwardii Koszalin, która w zbliżającym się sezonie będzie rywalizować o punkty w pierwszej lidze.

📢 Koszmarny wypadek w Ustce. Siedmiolatka nadziała się na hak osiedlowego słupka. Dramatyczny ratunek sąsiadki i strażaków W piątek po południu na ulicy Bałtyckiej w Ustce siedmioletnia dziewczynka miała wypadek. Jadąc rowerem, wpadła na jeden z metalowych słupków oddzielających chodnik od trawnika i nadziała się udem w okolicy pachwiny na hak. Do czasu przyjazdu strażaków dziewczynkę podtrzymywała sąsiadka. W taki sposób, by nie doszło do krwotoku. 📢 35. edycja Targów Agro Pomerania rozpoczęta. Ponad 300 wystawców w Barzkowicach [ZDJĘCIA] W Barzkowicach zainaugurowano jubileuszową 35. edycję Targów Agro Pomerania. Przez trzy dni odbędzie się tu wiele spotkań, imprez oraz licznych atrakcji przygotowanych przez wystawców dla mieszkańców regionu i gości. Do Barzkowic zjechali przedstawiciele parlamentu, rządu oraz samorządowcy. Targi w Barzkowicach odbywają się w 100-lecie doradztwa rolniczego w Polsce.

📢 Koszalin ponad 30 lat temu. Tak wyglądało życie w mieście w latach 90-tych [ZDJĘCIA] Jak wyglądał Koszalin w latach 90-tych? Oto kolejna porcja zdjęć, które przekazał nam Krzysztof Sokołów, znany koszaliński fotograf, który przez lata uwieczniał na kliszy aparatu życie mieszkańców całego regionu. 📢 MEMY po meczu Polska - Wyspy Owcze. Tak internauci komentują grę reprezentacji Polski Reprezentacja Polski w piłce nożnej wygrała mecz z Wyspami Owczymi. To był kolejny mecz w eliminacjach do EURO 2024 i choć wynik jest dla nas korzystny, to gra Polaków zostawia wiele do życzenia. Jak formą naszych piłkarzy komentują internauci? Zobacz memy po meczu Polska - Wyspy Owcze. 📢 Ustronie Morskie zaprasza na dożynki w nowym amfiteatrze za 10 milionów złotych Już w najbliższą sobotę, 9 września w Ustroniu Morskim, w nowoczesnym, zadaszonym amfiteatrze odbędą się Dożynki Gminne. Uroczystość rozpocznie się o godz. 13.00 mszą świętą, po niej barwny korowód wyruszy w stronę amfiteatru.

📢 Karlino w latach 90-tych. Zobacz archiwalne zdjęcia Jak wyglądało Karlino w latach 90-tych XX wieku? Sprawdź to na naszych archiwalnych zdjęciach! 📢 Śmiertelny wypadek na torach pod Starogardem Gdańskim. Auto wjechało pod pociąg Auto osobowe wjechało tuż pod nadjeżdżający pociąg. Maszynista nie miał szans, żeby zobaczyć samochód. Zginęło dwóch mężczyzn. Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Kokoszkowych pod Starogardem Gdańskim w środę, 6 września. 📢 Wtorek na targowisku w Koszalinie. Sprawdź ceny na stoiskach [ZDJĘCIA] Jak co wtorek (i piątek) na koszalińskim targowisku w Koszalinie nie brakuje kupujących. Przyciągają ich tu stoiska pełne towarów. Co dziś można kupić na targu przy ul. Połczyńskiej? Jakie są ceny produktów? Sprawdź!

📢 Pożegnanie wakacji z Prywatką w Koszalinie. Tak bawili się mieszkańcy [ZDJĘCIA] Gorący imprezowy weekend w Prywatce w Koszalinie! Tak bawili się mieszkańcy!

