Przegląd prasy 12.09.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

📢 Tak mieszka i żyje Magdalena Boczarska. Zobacz, jak wygląda codzienne życie popularnej aktorki [ZDJĘCIA] Magdalena Boczarska należy do najpopularniejszych polskich aktorek. Możemy ją oglądać w wielu największych polskich, filmowych hitach, a role grane przez aktorkę są uwielbiane przez fanów. Jaka Magdalena Boczarska jest na co dzień? Takie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych. Zobaczcie, jak wygląda codzienne życie Magdaleny Boczarskiej.

📢 Oto kobiety poszukiwane przez zachodniopomorską policję. Sprawdź nową listę! Policja zachodniopomorska poszukuje obecnie niemal 1.500 osób. Wydano za nimi listy gończe za przeróżne przestępstwa. Wśród poszukiwanych jest też około 120 kobiet. Mogą być niebezpieczne. Sprawdź najnowszą listę poszukiwanych kobiet w woj. zachodniopomorskim.

📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie. 📢 Sierpniowe imprezowiczki w Prywatce w Koszalinie [ZDJĘCIA] Klub Prywatka jest bardzo popularny wśród mieszkańców Koszalina i okolic. Zobaczcie zdjęcia z sierpniowych imprez. 📢 Mamy wyliczenia! Oto jakie emerytury będą we wrześniu 2023. Sprawdź, ile pieniędzy wpłynie na konta emerytów Ile wyniosą wrześniowe emerytury 2023 roku? Emerytury we wrześniu 2023. Tyle pieniędzy dostaną emeryci. Najnowsze wyliczenia brutto/netto. 14. emerytura po zmianach! Zobacz, kiedy będą wypłaty czternastej emerytury. Jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać dodatkowe świadczenie? Sprawdź szczegóły!

📢 Koszalin znalazł się wysoko na liście najbardziej kolizyjnych i wypadkowych miast w Polsce Najniebezpieczniejsza jest ulica Władysława IV w Koszalinie. Doszło tu do 162 zdarzeń drogowych w ciągu tylko jednego roku. W całym mieście takich zdarzeń było 1626, jedna osoba zginęła, a 21 zostało rannych. 📢 Honorowa Wspinaczka na Politechnice Koszalińskiej w rocznicę ataku terrorystycznego na WTC [ZDJĘCIA] W 22. rocznicę zamachu terrorystycznego na World Trade Center w Stanach Zjednoczonych koszalińscy strażacy zorganizowali kolejną już edycję Honorowej Wspinaczki. Co najmniej kilkadziesiąt osób pokonywało schody sześciopiętrowego budynku Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich. 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Liderzy Lewicy – Joanna Scheuring-Wielgus i Włodzimierz Czarzasty – w Koszalinie [ZDJĘCIA] "Lewica" objeżdża kraj, jej liderzy odwiedzili w poniedziałek Koszalin. Przedstawili główne założenia programowe ich ugrupowania, zaapelowali o głosy podczas wyborów 15 października. 📢 Obywatelskie zatrzymanie koło Będzina. Miał trzy promile. Nie przeszkodziło mu tu w prowadzeniu auta Obywatelskim ujęciem zakończyła się jazda 40-latka. Kierując samochodem miał poważne problemy z utrzymaniem jednego pasa ruchu. Badanie wykazało u mężczyzny 3 promile alkoholu w organizmie. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności. 📢 W Koszalinie zapadł wyrok za zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem 86-latki z Kołobrzegu 39-letni Patryk M., który w maju 2022 roku zgwałcił ze szczególnym okrucieństwem 86-letnią mieszkankę Kołobrzegu został skazany na 10 lat pozbawienia wolności. Wyrok zapadł w poniedziałek w Sądzie Okręgowym w Koszalinie. Skazany karę ma odbywać w systemie terapeutycznym.

📢 Nawet 1100 zł więcej dla seniorów. Dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów. Sprawdź, jak uzyskać świadczenia 11.09.2023 Seniorzy są grupą społeczną, która szczególnie potrzebuje wsparcia finansowego w czasach wysokiej inflacji. Renta rodzinna, wyższe emerytury czy dodatki pielęgnacyjne. Sprawdź, z jakiego świadczenia możesz skorzystać. Nie każdy senior wie o ich istnieniu. Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza zwykłą, trzynastą i czternasta emeryturą. Sprawdź szczegóły! 📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 11.09.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie!

📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki 11.09.2023 W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź! 📢 Oto najlepsze MEMY po meczu Albania - Polska. Koniec marzeń o Euro 2024? Internauci nie mają litości [ZDJĘCIA] Mecz Albania - Polska w ramach eliminacji do Mistrzostw Europu 2024 miał dać nam odpowiedzi na wiele pytań. Niestety, po raz kolejny reprezentacja Polski zawiodła oczekiwania kibiców, w bardzo słabym stylu przegrywając w Tiranie 0:2. Czy to koniec marzeń o Euro 2024? Internauci nie mają złudzeń oraz litości dla biało-czerwonych. Na poprawę nastroju mamy dla Was memy po meczu Albania - Polska. Zobaczcie te najlepsze! Mecz Albania - Polska okiem internautów.

📢 Najnowsze oferty pracy z Koszalina i regionu. Sprawdź, kogo poszukują pracodawcy Szukasz pracy w Koszalinie i regionie? Sprawdź, jakie oferty pracy wpłynęły w ostatnich dniach do Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie. Kogo poszukują pracodawcy? 📢 Odważna metamorfoza Joanny Racewicz. Dziennikarka wygląda teraz znacznie młodziej i atrakcyjniej. Sprawdź, na jakie zmiany się zdecydowała Joanna Racewicz to dziennikarka znana i lubiana. Jest również inspiracją dla wielu współczesnych kobiet. Gwiazda w swoim życiu przeszła wiele, a jej sposobem na pozostawienie problemów za sobą były zmiany wizerunkowe. Tym razem metamorfoza celebrytki miała inny wymiar. Zobacz, jak się dzisiaj prezentuje Joanna Racewicz. 📢 22. rocznica zamachów na World Trade Center. Relacje mediów z całego świata sprzed 22 lat Dziś mijają 22 lata od wydarzeń, które wstrząsnęły całym światem. To właśnie równo przed 22 laty, doszło do ataków na wieże World Trade Center i Pentagon, w których zginęło blisko 3 tysiące osób, w tym 6 Polaków.

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 11.09.2023 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS. 📢 Imprezowy weekend w Prywatce w Koszalinie! Tak bawili się mieszkańcy [ZDJĘCIA] Gorący imprezowy weekend w Prywatce za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się koszalinianie!

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 11.09.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 11.09.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość. 📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 11.09.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej!

📢 Oni są najgorszymi mężami! Mężczyźni o tych imionach są skłonni do zdrady, zaborczy, są zimni w uczuciach. Sprawdź listę! 11.09.2023 Oni są najgorszymi mężami! Wiele osób twierdzi, że każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Może mówić o naszych cechach charakteru czy zachowaniach w określonych sytuacjach, chociażby w miłości. Na podstawie znaczenia imion można na przykład stwierdzić, którzy mężczyźni mają skłonność do zdrady oraz są zimni w uczuciach. Jakie imiona znalazły się na liście? Sprawdźcie, którzy mężczyźni według znaczenia imion są najgorszymi mężami. 📢 Urządzenia z czasów PRL mogą być sporo warte! Zobacz, ile kosztują dziś suszarki, żelazka i inne gadżety z okresu PRL 11.09.2023 Urządzenia z PRL mogą być sporo warte! Na portalach aukcyjnych można znaleźć wiele rożnych przedmiotów pochodzących z okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czyli właśnie PRL. Wśród tych rzeczy są również przeróżne urządzenia mechaniczne i elektryczne. Zobacz, za ile można sprzedać przedmioty z PRL. Za niektóre kolekcjonerzy są gotowi zapłacić kilkaset złotych.

📢 Oto jak mieszka i żyje piękna Marcelina Zawadzka. Zobacz, jak wygląda życie prywatne gwiazdy. Podróże i szczęśliwa miłość 11.09.2023 Jaka na co dzień jest Marcelina Zawadzka? Zobaczcie zdjęcia! Marcelina Zawadzka to modelka, Miss Polonia z 2011 roku, prezenterka telewizyjna, przez wiele lat prowadząca program "Pytanie na śniadanie" w TVP. Obecnie Marcelina Zawadzka jest współprowadzącą popularnego reality show "Farma" telewizji Polsat. Należy do najpopularniejszych polskich prezenterek, bardzo chętnie dzieląc się swoimi przeżyciami i zdjęciami z podróży w mediach społecznościowych. Jak mieszka i żyje Marcelina Zawadzka? Zobaczcie zdjęcia, które publikuje na instagramie!

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 11.09.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Taka będzie najniższa krajowa w lipcu. Płaca minimalna 2023 po drugiej podwyżce. Wynagrodzenie minimalne 11.09.2023 Najniższa krajowa już raz wzrosła w styczniu 2023 roku. Aktualnie wysokość płacy minimalnej wynosi 3490 zł brutto. To więcej o 480 zł w porównaniu do roku poprzedniego. Minimalna stawka godzinowa w 2023 roku podniesiona została do kwoty 22,80 zł. W lipcu czeka nas kolejna podwyżka wynagrodzenie minimalnego. Sprawdzamy ile będzie wynosiła najniższa krajowa po lipcowej drugiej już podwyżce, i z czego to wynika. 📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 11.09.2023 Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię!

📢 Te zabawki z PRL są warte fortunę! Kiedyś były hitem, dziś poszukują ich kolekcjonerzy. Zabawki warte majątek 11.09.2023 Te zabawki z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z czasów PRL cieszą się rosnącą popularnością i chętnie są poszukiwane przez kolekcjonerów, którzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Dla części osób z pewnością będzie to sentymentalny powrót do przeszłości, dla innych argument, by zrobić w swoim domu porządki i poszukać przedmiotów z czasów PRL. Wśród nich znajdują się m.in. zabawki, jak samochodziki, lalki, maskotki, lokomotywy. Zobaczcie, czym bawiono się w czasach PRL i jakie ceny osiągają obecnie zabawki z PRL na portalach aukcyjnych.

📢 Joanna Krupa z córeczką. Zobacz, jak żyje, mieszka i pracuje supermodelka Joanna Krupa [ZDJĘCIA] 11.09.2023 Joanna Krupa, supermodelka rozdarta między Polskę i Stany Zjednoczone, jest bardzo dumną mamą. Bardzo chętnie dzieli się zdjęciami ze swoją córeczką w mediach społecznościowych. Zobacz Joannę Krupę, jurorkę telewizyjnego show Top Model - w roli kochającej mamy.

📢 Takie emerytury mają być w 2024 roku. Sprawdź prognozy waloryzacji! Jakie zmiany będą w wypłatach świadczeń? 11.09.2023 Oto pierwsze prognozy emerytur 2024. Ile wynoszą pierwsze prognozy wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na 2024 rok? Do marcowej waloryzacji jeszcze dużo czasu, jednak pojawiają się pierwsze głosy co do wskaźnika waloryzacji 2024. Nastąpią zmiany w wypłatach emerytur i rent. Oto ile pieniędzy dostaną seniorzy. Szokujące prognozy. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Gwiazda tenisa prywatnie. Jak wygląda jej życie poza kortem? [ZDJĘCIA] 11.09.2023 Jaka jest Iga Świątek poza kortem? Sprawdźcie w galerii! Wychowała się w podwarszawskim Raszynie. Na swoim mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z życia prywatnego. Można znaleźć m.in. zdjęcia z siostrą i tatą Igi Świątek. Zobacz, jak żyje gwiazda tenisa prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Zdjęcia znajdziesz w galerii!

📢 Alimenciarze poszukiwani przez zachodniopomorską policję. Sprawdź listę poszukiwanych [ZDJĘCIA] 11.09.2023 Zachodniopomorska policja poszukuje kilkudziesięciu osób w związku z uporczywym uchylaniem się od obowiązku płacenia alimentów. Sprawdźcie listę osób poszukiwanych przez policję. 📢 Oto owoce, przez które tyjesz. Tych owoców unikaj, jeśli chcesz zgubić zbędne kilogramy. Owoce dobre dla zdrowia 11.09.2023 Owoce na diecie? Kto z nas ich nie spożywał. Powinny być składnikiem każdej zdrowej diety, szczególnie tej, kiedy zależy nam na utracie zbędnych kilogramów i dostarczaniu naszemu organizmowi ważnych witamin i składników mineralnych. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, że są owoce, których kaloryczność jest wyższa niż pozostałych. By nie przytyć, powinniśmy je wówczas spożywać rozważnie i z umiarem. Ze spożywaniem jakich owoców powinniśmy uważać, chcąc zgubić zbędne kilogramy? Sprawdźcie, jakie owoce znalazły się na liście.

📢 Dodatek stażowy 2023. Komu się należą dodatkowe pieniądze? Takie są zasady wypłacania dodatku stażowego 11.09.2023 Dodatek za wysługę lat 2023. Dodatek stażowy 2023. Komu się należą dodatkowe pieniądze? Takie są zasady wypłacania dodatku stażowego. Najczęściej kojarzony jest z osobami zatrudnionymi w „budżetówce”, czyli m.in. urzędnikami, sędziami czy żołnierzami. Jaki jest procent i w jaki sposób obliczane są dodatki dla pracowników? Sprawdź szczegóły! 📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby 11.09.2023 Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź!

📢 550 zł bez względu na wiek! Jak otrzymać dodatkowe pieniądze? Zobacz, jakie warunki trzeba spełnić! 11.09.2023 Jak uzyskać 550 zł na swoje konto? Aby otrzymać pieniądze, należy złożyć odpowiedni prosty wniosek do ZUS-u. Uwaga! Czas jest ograniczony. Po otrzymaniu wniosku Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Sprawdź szczegóły dotyczące dodatku 550 zł od ZUS. Dodatki socjalne mają na celu wspomóc osoby, które są w ciężkiej sytuacji życiowej. 📢 Oto jakie są dodatki do emerytur po 65. i 75. roku życia. Tyle pieniędzy mogą otrzymać seniorzy w 2023 roku. Sprawdź wyliczenia 11.09.2023 Dodatkowe pieniądze dla osób powyżej 65. i 75. roku życia. Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza trzynastą i czternasta emeryturą. Zobacz szczegóły. Aby otrzymać pieniądze należy spełnić kilka warunków. Kto może uzyskać dodatkowe pieniądze? Jak się o nie ubiegać? Wyjaśnienia poniżej. Sprawdź!

📢 Emerytury w 2024 roku będą wyższe. Tyle emeryci dostaną na swoje konta. Sprawdź najnowsze wyliczenia! 11.09.2023 To, że emerytury w 2024 roku będą wyższe, niż są obecnie jest pewne od dawna. To zakładają bowiem przepisy dotyczące waloryzacji emerytur. Ciągle jednak trwają dywagacje, ile wynosić będzie waloryzacja w 2024 roku. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur w 2024 roku. Zawierają one przykładową obecną emeryturę brutto, obecną emeryturę netto i wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji. Sprawdźcie! 📢 Oto jakie długi przedawniają się w lipcu 2023 roku. Sprawdź, kiedy nie musisz już spłacać swoich długów 11.09.2023 Te długi przedawniają się w lipcu 2023 roku. Kodeks cywilny daje dłużnikowi możliwość uchylenia się od spłaty długów poprzez podniesienie zarzutu przedawnienia. Podpowiadamy, które długi się przedawniają. Nie zdarza się to często. Muszą być spełnione pewne warunki. Zobacz, które długi przedawniają się w lipcu 2023 roku. Sprawdź szczegóły!

📢 Tak mieszka i żyje Małgorzata Socha. Prywatne życie popularnej aktorki. Piękny dom z ogrodem i rodzina 11.09.2023 Małgorzata Socha należy do najpopularniejszych polskich aktorek. Jest uwielbiana przez widzów za swoje role w popularnych serialach telewizyjnych oraz na dużym ekranie. Jaka Małgorzata Socha jest na co dzień? Zobaczcie, jak mieszka i żyje popularna aktorka. 📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" 11.09.2023 Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek.

📢 Ten sprzęt kupisz od wojska! Bogata oferta sprzętu za niewielkie pieniądze od Agencji Mienia Wojskowego 11.09.2023 Agencja Mienia Wojskowego w Szczecinie organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. Z pewnością znajdą tu coś dla siebie nie tylko miłośnicy militariów. W ofercie znaleźć można wiele innych przedmiotów codziennego użytku. Sprawdź, jaki sprzęt możesz kupić od wojska za niewielkie pieniądze.

📢 Oto jak mieszka i żyje Anna Mucha. Prywatne życie popularnej aktorki. Apartament w centrum miasta i podróże 11.09.2023 Jaka jest Anna Mucha prywatnie? To pytanie z pewnością zadaje sobie wielu fanów popularnej aktorki, modelki i prezenterki. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Magdy Budzyńskiej w serialu M jak miłość emitowanym w TVP 2. Jak na co dzień żyje Anna Mucha? Zobaczcie zdjęcia, jakie publikuje w mediach społecznościowych. 📢 Oto jak mieszkają Meghan Markle i książe Harry z dziećmi. Rezydencja w Kalifornii robi wrażenie [ZDJĘCIA] 11.09.2023 Tak wygląda codzienne życie Meghan Markle i księcia Harrego. Gdzie mieszka Meghan Markle i książę Harry? Oto jak żyja na co dzień. Ile łazienek ma ich rezydencja? Sprawdź poniżej! Będziesz w szoku. Para ceni sobie prywatność, jednak chętnie publikują zdjęcia na swoich kontach społecznościowych. Zobacz jak mieszkają i żyją Meghan i Harry.

📢 Oto lista rzeczy, których nie zabierze Ci komornik w 2023 roku. Czego nie ma prawa zająć komornik, nawet przy ogromnych długach? 11.09.2023 Komornik odzyska twój dług poprzez zajęcie: nieruchomości, ruchomości np. samochód, wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego, wierzytelności lub praw majątkowych. Jest jednak lista tego, czego komornik nie może nam zabrać. Lista dotyczy nawet ogromnego długu. O te rzeczy możesz być spokojny. Sprawdź listę w galerii!

📢 14. emerytura w 2023 roku - wiemy kiedy będą wypłaty i ile pieniędzy dostaną seniorzy. Takie zmiany zaszły w wypłatach 11.09.2023 Wiadomo już, że 14 emerytura będzie na stałe, wypłacana co roku. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać dodatkowe świadczenie? Wiemy ile pieniędzy dostana emeryci. Kiedy będzie wypłata 14. emerytury? Sprawdź szczegóły w galerii!

📢 Pili alkohol i jechali autem. Poszukuje ich zachodniopomorska policja. Sprawdź nową listę 11.09.2023 Oto listy gończe za osobami, które prowadziły samochód pod wpływem alkoholu, bądź innych środkach odurzających. Zachodniopomorska policja - na wniosek sądu, bądź prokuratury - poszukuje obecnie co najmniej kilkudziesięciu takich kierowców. Sprawdź listę osób poszukiwanych z art. 178a § 1 - prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. 📢 Tak żyje Kuba Wojewódzki. Ma słabość do drogich, szybkich aut [ZDJĘCIA] 11.09.2023 Kuba Wojewódzki to jedna z najbardziej znanych osobowości telewizyjnych. Dziennikarz od lat prowadzący swój talk-show "Kuba Wojewódzki" chętnie dzieli się swoimi zdjęciami w mediach społecznościowych. Można na nich zobaczyć jak pracuje, gdzie wypoczywa i... jakimi autami jeździ. Zobaczcie wybrane zdjęcia Kuby Wojewódzkiego.

📢 Oto jak mieszka i żyje Roksana Węgiel. Prywatne zdjęcia Roxie. Taka jest popularna wokalistka na co dzień [ZDJĘCIA] 11.09.2023 Roksana Węgiel z pewnością należy do najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Jej kariera rozwija się błyskawicznie, a na jej koncerty przychodzą tłumy nastolatek i nastolatków. Jaka na co dzień jest popularna Roxie? Zobaczcie, jak mieszka i żyje Roksana Węgiel. Takie zdjęcia publikuje na instagramie.

📢 Zmiany dot. płacy minimalnej 2024. Będzie zależna od regionu Polski w jakim mieszkamy? Pozwala na to prawo unijne 11.09.2023 Europejska płaca minimalna. Co oznacza dla Polaków wdrożenie dyrektywy? Płaca minimalna w Polsce będzie jedną z najwyższych wśród krajów unijnych? Co to jest regionalizacja płacy minimalnej? W Polsce występuje dość spore zróżnicowanie kosztów życia. W niektórych częściach jest niższe, w innych wyższe, dlatego pojawił się pomysł aby płacę minimalna w Polsce zróżnicować tak, jak jest zróżnicowana pomiędzy krajami UE. Sprawdź szczegóły!

📢 Wakacyjne imprezowiczki w klubie Prywatka. Zobacz ZDJĘCIA 11.09.2023 Jak wyglądają wakacyjne imprezy w koszalińskim klubie Prywatka? Sprawdźcie! Zebraliśmy kilkadziesiąt zdjęć z dyskotek z lipca i sierpnia. Zobaczcie najpiękniejsze imprezowiczki, które bawią się w tym klubie. 📢 Emerytura pomostowa w 2024 roku. Jakie będą zasady przejścia na "pomostówkę"? Kto z tego skorzysta? Sprawdź 11.09.2023 Emerytura pomostowa nie będzie miała charakteru wygasającego. W połowie sierpnia 2023 roku prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych. Jej zapisy wypełniają jeden z punktów porozumienia rządu z NSZZ "Solidarność". Jak podaje ZUS, nowe przepisy o "pomostówkach" będą obowiązywały od 1 stycznia 2024 roku. Na czym będą polegać? Sprawdź! 📢 Te domy kupisz od komornika. Oto nowe licytacje komornicze domów. Te nieruchomości kupisz od komornika w okazyjnej cenie! 11.09.2023 Te domy możesz kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Planujesz kupno nieruchomości? Jednym z pomysłów może być licytacja komornicza. Ceny wywoławcze zdecydowanie odbiegają od cen rynkowych. Sprawdź licytacje domów, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach naszego kraju. W jakiej cenie można nabyć nieruchomości od komornika?

📢 Znamy wysokość i termin wypłaty 14. emerytury w 2023 roku. Jakie przelewy 14. emerytury dostaną seniorzy? Kto ją otrzyma? 11.09.2023 emerytura to w ostatnim czasie temat numer jeden. Nie tylko wśród seniorów. Wszyscy czekali na informację, kiedy 14. emerytura będzie wypłacana, oraz jaka będzie wysokość świadczenia. W niedzielę, 20 sierpnia 2023 roku, wszystko stało się jasne. Prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński ogłosił wysokość 14. emerytury w 2023 roku, a krótko po nim Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej zdradziła, w jakim miesiącu będzie wypłacane świadczenie.

📢 Te auta kupisz od wojska w korzystnych cenach! Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje samochody, ciężarówki, busy. Pojazdy od wojska 11.09.2023 Oto auta, które kupisz od wojska! Sprawdź, jakie samochody z demobilu można kupić od Agencji Mienia Wojskowego w korzystnych cenach. Przetargi organizowane przez AMW to nie tylko okazja dla pasjonatów, by nabyć sprzęt wojskowy, ale także okazja do zakupu pojazdów, jak samochody osobowe, ciężarowe, ruchome warsztaty, czy przyczepy transportowe. Jesteście ciekawi, jakie auta można kupić od wojska? Zobaczcie przykładowe oferty z przetargów, które odbędą się w najbliższym czasie.

📢 To nie starość się Panu Bogu nie udała. To z nami coś jest nie tak Pani Honorata, lat 89, czeka na kogoś, kto będzie spędzał z nią czas i pomoże w zakupach. Tak samo jak 94-letnia pani Stefania i jej rówieśniczka Walentyna. A pani Irena chciałaby tylko z kimś porozmawiać. Samotność to ich największa bolączka. Najcenniejsze, co możemy dać drugiemu człowiekowi, to czas. Niby niewiele, a jednak tak dużo. Z danych GUS wynika, że w 2050 roku blisko połowa społeczeństwa będzie w wieku powyżej 60 lat. 📢 Bałtyk i Gwardia Koszalin nadal z kompletem wygranych [ZDJĘCIA] Po 6. kolejce piłkarskiej IV ligi już tylko dwa zespoły z Koszalina zachowały miano niepokonanych. Serię porażek przerwał Olimp Gościno. 📢 Emocje na otwarcie sezonu. Młyny Stoisław Koszalin góra po karnych [ZDJĘCIA] Zacięty i emocjonujący do końca mecz, zakończony konkursem rzutów karnych, obejrzeli kibice w Koszalinie, na inaugurację sezonu Orlen Superligi Kobiet.

📢 "Postaw na rodzinę", czyli festyn na koszalińskim Przylesiu [ZDJĘCIA] Występy artystyczne, gry i zabawy dla dzieci, pyszne ciasta, zimne lody i kiełbaski z grilla - te i wiele innych atrakcji przygotowano na festynie "Postaw na rodzinę" zorganizowanym na koszalińskim Przylesiu.

📢 Ludzkie zwłoki w najwyższych górach świata. Te miejsca są jak z koszmaru. Ciała wspinaczy leżą tu latami! Himalaiści mówią o tym niechętnie. Oglądanie ludzkich zwłok nie jest przecież niczym przyjemnym. Nie zmienia to jednak faktu, że ofiary najwyższych i najniebezpieczniejszych gór świata często zostają tam, gdzie zginęli. Kolejne wyprawy oglądają ich zastygłe ciała. 📢 Koszmarny wypadek w Ustce. Siedmiolatka nadziała się na hak osiedlowego słupka. Dramatyczny ratunek sąsiadki i strażaków W piątek po południu na ulicy Bałtyckiej w Ustce siedmioletnia dziewczynka miała wypadek. Jadąc rowerem, wpadła na jeden z metalowych słupków oddzielających chodnik od trawnika i nadziała się udem w okolicy pachwiny na hak. Do czasu przyjazdu strażaków dziewczynkę podtrzymywała sąsiadka. W taki sposób, by nie doszło do krwotoku.

📢 HIPOKRATES 2023 Wybierz pracowników roku ochrony zdrowia - głoswanie rozpoczęte. Możesz jeszcze zgłosić swoich kandydatów do nagród. We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia. 📢 Tysiące złotych od ZUS-u. Jak je zdobyć? Trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Zobacz szczegóły! ZUS wypłaci tobie tysiące złotych jeśli tylko złożysz ten wniosek. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych środki po zmarłych mogą być dziedziczone. By do tego doszło, ubezpieczony musi wskazać osoby uprawnione do wypłaty pieniędzy po śmierci. Jak otrzymać pieniądze? Sprawdźcie!

📢 Te nazwiska nosi najwięcej kobiet! Najpopularniejsze nazwiska żeńskie w Polsce. Zobacz TOP 50 nazwisk wśród kobiet! Te nazwiska nosi najwięcej kobiet w Polsce! Zastanawialiście się kiedyś, jakie nazwiska są w naszym kraju najpopularniejsze? Specjalnie dla Was przygotowaliśmy listę 50 najpopularniejszych żeńskich nazwisk w naszym kraju. Właśnie te nazwiska nosi najwięcej kobiet. Może Twoje jest na liście? Sprawdź!

📢 Oto skutki jedzenia bananów. Co stanie się z twoim organizmem, gdy codziennie będziesz jeść banany. Skutki jedzenia bananów 4.07.2023 Takie są zaskakujące skutki jedzenia bananów. Okazuje się, że codzienne jedzenie bananów może wpływać bardzo korzystnie na funkcjonowanie organizmu. Oto skutki jedzenie bananów, które korzystnie wpływają na zdrowie, urodę oraz przynoszą wiele innych korzyści. Zobaczcie, co dzieje się z naszym organizmem po zjedzeniu bananów. 📢 Oto kryształy z PRL, które są warte fortunę! Tych kryształów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, może masz je w domu? Te kryształy z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, że kryształy, wazony, tacki, miski czy kieliszki, które stały kilka lat temu na półkach naszych domów, mogą być obecnie bardzo cenione przez kolekcjonerów. Jesteście ciekawi, jakie kryształy z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów? Sprawdźcie, może stoją jeszcze w waszym domu, bądź mają je wasi rodzice. Z sentymentu do tych czasów, wiele osób nie decydowało się na wyrzucenie przedmiotów z PRL podczas remontów czy przeprowadzek. Może wśród nich są kryształy, z których korzystaliście jak byliście dziećmi? Zobaczcie, ile mogą kosztować obecnie.

📢 Wyższy dodatek pielęgnacyjny ZUS dla osób powyżej 75. roku życia. Ile wyniesie w 2023 roku? Kto go może dostać? Dodatek pielęgnacyjny wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - podobnie, jak inne świadczenia - podlega waloryzacji. Kolejna planowana jest na marzec 2023. Sprawdź, ile ten dodatek wyniesie i kto może z niego skorzystać.

📢 Oto jak można zasnąć w minutę? Takie są skuteczne sposoby na szybkie zaśnięcie 3.05.23 r. Czy można zasnąć w zaledwie minutę? Dla osób cierpiących na bezsenność wydawać to się może niemożliwe. Fachowcy uważają jednak, że dzięki zastosowaniu prostych tricków można zasnąć niemalże wraz z przyłożeniem głowy do poduszki. Jakie to sposoby? Sprawdź skuteczne metody na relaksację i zaśnięcie w minutę. 📢 Zadbaj o wątrobę! Co jest zalecane, a czego robić nie wolno, by wątroba była zdrowa. Sprawdź! 3.05.23 r. O wątrobę trzeba dbać, bo to bardzo ważny organ. Czego robić nie wolno, bo to szkodzi wątrobie, a co jest zalecane? Sprawdź! Wątroba odpowiada bowiem przede wszystkim za oczyszczanie naszego organizmu, czyli dba o dobre życie człowieka. Ale i każdy człowiek musi dbać o wątrobę, by mógł długo cieszyć się dobrym zdrowiem. Jak to robić? Co szkodzi wątrobie, a co wspomaga jej pracę? Sprawdź!

📢 Kto może jechać do sanatorium zupełnie za darmo? Oto ile trzeba zapłacić za nocleg i jedzenie w senatorum na NFZ [24.02.2023] W 2023 roku wyjazd do sanatorium wiąże się z pewnymi zmianami. Nie wszystkie koszty pobytu będą już pokrywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w trakcie leczenia uzdrowiskowego. Warto zwrócić uwagę na to, co będzie trzeba opłacić z własnej kieszeni. Czy istnieje możliwość darmowego wyjazdu? Sprawdź listę uprawnionych osób oraz stawki za pobyt w sanatorium w 2023 roku. Wyjazd do uzdrowiska jest możliwy na podstawie skierowania od lekarza lub na własną rękę. Jak uzyskać skierowanie? Kto może skorzystać z tej formy leczenia? Zapoznaj się z szczegółami!

📢 Oto hity ze szkolnych sprawdzianów, klasówek i kartkówek! Wyobraźnia uczniów nie zna granic! Nauczyciel płakał, jak sprawdzał 14.02.2023 Najlepsze hity ze szkolnych sprawdzianów. Zastanawialiście się kiedyś, z jakimi wyzwaniami podczas sprawdzania szkolnych klasówek i kartkówek muszą mierzyć się nauczyciele? Możecie być zaskoczeni! Wyobraźnia uczniów naprawdę nie zna granic! Prośby o pozytywną ocenę to nic w porównaniu do śmiesznych rysunków, odpowiedzi rodem z bajek i filmów, po których niekiedy nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać. Ale... sami zobaczcie... Nauczyciel płakał, jak sprawdzał!

📢 Koszalin: Strażacy upamiętnili tych, którzy zginęli w wyniku ataku na World Trade Center [ZDJĘCIA, WIDEO] Koszalińscy strażacy przyłączyli się do wyjątkowej akcji ku pamięci ofiar zamachu na World Trade Center. 📢 Tych rzeczy pod żadnym pozorem nie można trzymać w piwnicy. Czasami może grozić nawet mandat! [lista] Piwnica to często miejsce do przechowywania rzeczy, dla których nie ma już miejsca w domu. To często graciarnia, w której znajdują się miejsca "przed wrzuceniem". Z powodu panujących tam specyficznych warunków: niższej temperatury, wilgoci, słabej wentylacji, nie wszystko można tam trzymać. Zobaczcie, czego nie wolno trzymać w naszych piwnicach. 📢 Takie są pierwsze objawy chorób nowotworowych. Nie ignoruj tych sygnałów Jak najwcześniejsze wykrycie nowotworu daje szanse na całkowite wyleczenie. Dlatego nie powinniśmy bagatelizować żadnych objawów, które mogą świadczyć o niebezpiecznych dla nas zmianach. Lepiej dmuchać na zimne. Dlatego zobaczcie, jakie objawy mogą sugerować, że w naszym organizmie możemy mieć do czynienia z komórkami nowotworowymi.

📢 Dożynki gminne w Tychowie. Atrakcji nie zabrakło [ZDJĘCIA] W sobotę na miejscowym stadionie zorganizowane zostały dożynki Gminy Tychowo.

