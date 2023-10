Przegląd prasy 12.10.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Jak wyglądał Koszalin w latach 80-tych? Możecie to sprawdzić na archiwalnych zdjęciach koszalińskiego fotografa Krzysztofa Sokołowa. Znajdziecie tu nie tylko fotografie przedstawiające ulice miasta, ale także relacje z imprez i uroczystości, a także ze szkół i zakładów pracy. Zapraszamy do oglądania!

Przedmioty z PRL wracają do łask i cieszą się rosnącą popularnością. Należy do nich chociażby porcelana i ceramika, a niektóre z nich osiągają na portalach aukcyjnych naprawdę zawrotne ceny. Wiele osób traktuje porcelanę i ceramikę z czasów PRL jako dzieło sztuki. Ile kosztują obecnie? Sprawdźcie, jakie ceny w 2023 roku osiąga porcelana i ceramika z PRL na portalach aukcyjnych.

Niebawem odbędą się wybory parlamentarne 2023. Jak oddać ważny głos w wyborach? Każdy mieszkaniec, który chce wziąć udział w głosowaniu, będzie mógł to zrobić w godzinach 7-21 w swoim lokalu wyborczym. Gdzie głosować w Koszalinie i regionie? Zobacz, gdzie jest Twój lokal wyborczy. Każda osoba może oddać swój głos tylko raz. Sprawdź, jakie ulice przypisane są do konkretnych lokali wyborczych.

We wtorek, 10 października, 41-letni Marcin Sobieraj po raz ostatni kontaktował się z rodziną. Do tej pory nie wrócił do domu, trwają poszukiwania.

Małgorzata Kożuchowska z pewnością należy do najpopularniejszych polskich aktorek filmowych i teatralnych. Szczególną popularność przyniosły jej główne role w znanych produkcjach filmowych oraz serialowych. Wielu widzów ceni Małgorzatę Kożuchowską nie tylko za umiejętności aktorskie, ale również za działalność charytatywną i społeczną. Jaka Małgorzata Kożuchowska jest na co dzień? Zobaczcie, jak mieszka i żyje popularna aktorka.

Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

Oto nowe zasady zwrotu pieniędzy za prąd. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przez rozporządzenie z 11 września 2023 roku zmusza sprzedawców energii elektrycznej, aby w swoich rozliczeniach uwzględnili 12% obniżkę rachunków za energię w całym 2023 roku. Co to oznacza? Rząd zapowiada, że maksymalny rabat wyniesie 125 zł. Kto skorzysta z obniżki? Sprawdź szczegóły!

O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

Oto jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dodatkowe 500 plus dla seniora Okazuje się, że jest szereg warunków do tego, żeby zostało wypłacone 500 plus dla emeryta. W dalszej części artykułu omówimy wszystkie warunki koniecznie do wypłacenia 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Liczba uprawnionych do odbierania 500 + dla seniora od marca zwiększyła się w ziązku z podniesieniem progu dochodowego.

Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.