Przegląd prasy 14.10.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Prasówka 14.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Pogrzeb rodziny z Myszkowa, która zginęła w wypadku na A1. Kierowca mógł jechać nawet 315 km/h! Rodzina, przyjaciele, znajomi i zwykli mieszkańcy Myszkowa żegnali w środę 11 października ofiary tragicznego wypadku, do którego doszło w połowie września na autostradzie A1. Rodzice z małym chłopcem wracali z wakacji, gdy rozpędzony samochód uderzył w ich auto, które natychmiast stanęło w płomieniach. Niestety nie udało się ich uratować.

📢 Piękne imprezowiczki w Prywatce w Koszalinie. Tak bawiliście się we wrześniu! [ZDJĘCIA] Tak bawiliście się we wrześniu! Klub Prywatka jest bardzo popularny wśród mieszkańców Koszalina i okolic. Zobaczcie zdjęcia z wrześniowych imprez.

📢 Oto stare meble z PRL warte majątek! Te meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Mogą być warte fortunę! Masz je w domu? Czy stare meble z PRL mogą być warte majątek? Okazuje się, że tak! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Do takich z pewnością należą meble z PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Niektóre z nich mogą być warte fortunę!

Prasówka 14.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te owady wchodzą do naszych domów i mieszkań. Czy są niebezpieczne? Sprawdź koniecznie! Nasze domy zamieszkują nie tylko ludzie i ewentualnie ich zwierzęta. W naszych mieszkaniach razem z nami mieszkają także różnego rodzaju owady. Dostają się do naszych domów przez okna i balkony, wchodzą przez szczeliny między płytami, wlatują przez ciągi wentylacyjne. Nie jesteśmy w stanie wszystkich zatrzymać. Jakie owady wchodzą do naszych domów? Czy są dla nas niebezpieczne? Sprawdź w naszej fotogalerii.

📢 Uważaj na nich! Oto oszuści, których poszukuje policja z woj. zachodniopomorskiego [NOWA LISTA] Uważaj na te osoby! Mogą cię oszukać. Oto listy gończe, które wydały prokuratury lub sądy, za osobami poszukiwanymi z art. 286 § 1 oszustwo - typ podstawowy. To mężczyźni i kobiety, które są poszukiwane przez zachodniopomorską policję. Sprawdź nową listę. 📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły! 📢 Tak żyje i mieszka Doda. Zobacz prywatne ZDJĘCIA Doroty "Dody" Rabczewskiej popularnej piosenkarki Doda, czyli Dorota Rabczewska, to piosenkarka i osobowość telewizyjna, która nieustannie wzbudza zainteresowanie mediów i fanów. W swoim wizerunku bywa też mocno kontrowersyjna. Obecnie w telewizji można oglądać jej nowe reality show "Doda. Dream Show". Jaka Doda jest na co dzień? Jak pracuje, jak żyje? Sprawdźcie zdjęcia piosenkarki.

📢 Samochody na ulicach Koszalina i regionu w latach 90-tych. Zobacz zdjęcia z archiwum Głosu Koszalińskiego Jakie samochody jeździły ulicami Koszalina, Słupska i innych miast Pomorza Środkowego? Możemy się tego dowiedzieć ze zdjęć fotoreporterów Głosu Koszalińskiego, którzy każdego dnia dokumentowali życie mieszkańców naszego regionu. Sprawdź więc zdjęcia z działu "motoryzacja", które znaleźliśmy w archiwum Głosu Koszalińskiego. 📢 One są najseksowniejsze. Kobiety o tych imionach są najbardziej atrakcyjne. Sprawdź, czy jesteś na liście Kobiety o tych imiona są najseksowniejsze. Tak wynika z cech charakteru i usposobienia przypisywanym osobom o tych imionach. Czy tak faktycznie jest? Listę tę możecie potraktować z przymrużeniem oka, są jednak ludzie, którzy do brzmienia imion przywiązują olbrzymią wagę. Według nich imię nadane przy narodzinach może wpłynąć na to, jak potoczy się całe życie danego człowieka.

📢 Tak mieszka i żyje Dorota Gardias. Prywatne zdjęcia pięknej prezenterki. Praca, sport, podróże. Dorota Gardias na co dzień Dorota Gardias należy do najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich prezenterek pogody. Na co dzień możemy ją oglądać w telewizji TVN. Jak lubi spędzać wolny czas? Jakie sporty uprawia? To pytanie z pewnością zdaje sobie wielu fanów pięknej prezenterki. Jaka na co dzień jest Dorota Gardias? Jak mieszka i żyje? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych. 📢 Takie są najlepsze kwiaty na jesień na balkon. Zobacz, czym pięknie ozdobisz taras. Te kwiaty przetrwają chłodniejsze dni Zastanawiasz się jakie kwiaty posadzić jesienią, aby pięknie zdobiły Twój balkon lub taras? Sprawdź, które rośliny są wytrzymałe i przetrwają chłodniejsze dni oraz noce. Te kwiaty będą kwitły do mrozów i nie są trudne w uprawie. Zobacz najlepsze kwiaty na balkon w październiku i listopadzie. Sprawdź szczegóły w galerii!

📢 Imprezowiczki w koszalińskiej Prywatce w 2023 roku. Zobacz wybrane ZDJĘCIA z imprez Koszaliński klub Prywatka to jedno z najpopularniejszych imprezowych miejsc na mapie miasta. Co weekend bawią się tutaj mieszkańcy Koszalina i okolic. Postanowiliśmy przypomnieć wybrane zdjęcia z dyskotek, które odbyły się tutaj w 2023 roku. Sprawdźcie fotki prywatkowych imprezowiczek! 📢 Taka kawa jest najgorsza. Przez nią tyjesz i czujesz się ciągle źle. Taka kawa tuczy oraz przyspiesza starzenie Większość Polaków swój dzień rozpoczyna od filiżanki gorącej kawy. Można ją zrobić na wiele sposobów z różnymi dodatkami. Jaka kawa jest najgorsza? Sprawdź, który rodzaj kawy negatywnie wpływa na organizm i metabolizm. Przez tą kawę tyjesz i czujesz się gorzej. Unikaj tej kawy, jeśli nie chcesz przytyć. Sprawdź szczegóły!

📢 Oto jak mieszka i żyje Małgorzata Kożuchowska. Luksusowe wnętrza domu popularnej aktorki. Taka jest na co dzień Małgorzata Kożuchowska Małgorzata Kożuchowska z pewnością należy do najpopularniejszych polskich aktorek filmowych i teatralnych. Szczególną popularność przyniosły jej główne role w znanych produkcjach filmowych oraz serialowych. Wielu widzów ceni Małgorzatę Kożuchowską nie tylko za umiejętności aktorskie, ale również za działalność charytatywną i społeczną. Jaka Małgorzata Kożuchowska jest na co dzień? Zobaczcie, jak mieszka i żyje popularna aktorka.

📢 Takie są najbardziej oryginalne i najdziwniejsze nazwiska w Zachodniopomorskiem. Sprawdź, jakie są zaskakujące nazwiska w regionie Oto jakie są najdziwniejsze i nietypowe nazwiska w województwie zachodniopomorskim. Niektóre z nim nosi tylko kilka osób. Ministerstwo Cyfryzacji co roku publikuje listę nazwisk występujących w rejestrze PESEL. Dzięki temu wiemy, ile osób nosi dane nazwisko oraz które z nich są najpopularniejsze w Polsce i poszczególnych województwach. Nie ma zaskoczenia, że osób o nazwisku Nowak jest najwięcej. Poznaj listę! 📢 Tak żyją i mieszkają Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor. Dom, wakacje, tenis i... żarty! Zobacz, jak żyje popularna para Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor to jedna z najsympatyczniejszych par polskiego showbiznesu. Ona - aktora, on - dziennikarz i prezenter telewizyjny. Wspólnie chętnie dzielą się swoim życiem na portalach społecznościowych. Z ich publikacji wynika, że to bardzo zżyta i wesoła rodzina. Sprawdź, jak wygląda życie Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora.

📢 Te auta kupisz od wojska! Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje samochody, ciężarówki, busy w korzystnych cenach. Pojazdy od wojska Przetargi organizowane przez AMW to nie tylko okazja dla pasjonatów, by nabyć sprzęt wojskowy, ale także okazja do zakupu pojazdów, jak samochody osobowe, ciężarowe, busy, czy przyczepy transportowe. Jesteście ciekawi, jakie auta można kupić od wojska? Zobaczcie przykładowe oferty z przetargów, które odbędą się w najbliższym czasie.

📢 Tak żyje Marta Manowska. Taka jest na co dzień śliczna prowadząca program Rolnik szuka żony. Sport, podróże, piękne widoki [ZDJĘCIA] Jaka na co dzień jest Marta Manowska? Z pewnością to pytanie zadaje sobie wielu fanów popularnej prezenterki TVP. Szczególną rozpoznawalność i sympatię widzów przyniosło jej prowadzenie popularnego wśród widzów programu "Rolnik szuka żony". Jak żyje Marta Manowska? Jak spędza wolny czas, jakie sporty uprawia? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje Marta Manowska na instagramie.

📢 Biżuteria z czasów PRL-u coraz droższa. Niewiarygodne ceny starej biżuterii. Kolczyki, bransolety, wisiorki warte fortunę! Choć czasy PRL dawno minęły, wiele osób dalej wspomina z sentymentem tamten okres. Kobiety trzymają cenną biżuterię z tych czasów, która była odzwierciedleniem stylu, bogactwa oraz możliwości. Sprawdź, czy nie masz u siebie w domu starych kolczyków, bransolet czy pierścionków. Są one dużo warte. Kolekcjonerzy są w stanie dużo za nie zapłacić. Sprawdź szczegóły! 📢 Zalety jedzenia cebuli. Codziennie jedz cebulę, będziesz zdrowszy. Sprawdź! Cebula to bardzo zdrowe warzywo. Wiedzą o tym nasze babcie i prababcie, które dziesiątki lat temu stosowały cebulę na różne dolegliwości. Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się cebuli i sprawdzić, dlaczego warto regularnie - nawet codziennie - jeść to warzywo. Okazuje się, że dzięki cebuli uchronimy się nie tylko przed przeziębieniem i grypą. Sprawdź!

📢 Wybory 2023. Lista miejsc do głosowania w Koszalinie i regionie. Gdzie głosować w Zachodniopomorskiem? Znajdź swój lokal wyborczy Niebawem odbędą się wybory parlamentarne 2023. Jak oddać ważny głos w wyborach? Każdy mieszkaniec, który chce wziąć udział w głosowaniu, będzie mógł to zrobić w godzinach 7-21 w swoim lokalu wyborczym. Gdzie głosować w Koszalinie i regionie? Zobacz, gdzie jest Twój lokal wyborczy. Każda osoba może oddać swój głos tylko raz. Sprawdź, jakie ulice przypisane są do konkretnych lokali wyborczych.

📢 Ta porcelana z czasów PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź, ile kosztują filiżanki i serwisy z PRL Przedmioty z PRL wracają do łask i cieszą się rosnącą popularnością. Należy do nich chociażby porcelana i ceramika, a niektóre z nich osiągają na portalach aukcyjnych naprawdę zawrotne ceny. Wiele osób traktuje porcelanę i ceramikę z czasów PRL jako dzieło sztuki. Ile kosztują obecnie? Sprawdźcie, jakie ceny w 2023 roku osiąga porcelana i ceramika z PRL na portalach aukcyjnych.

📢 Kolekcjonujesz monety i banknoty z czasów PRL-u? Na tych skarbach możesz sporo zarobić Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Są zarzuty dla kierowcy wozu strażackiego ws. tragicznego wypadku w Żukowie Prokuratura przedstawiła zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym kierowcy wozu strażackiego w związku ze zdarzeniem, w którym zginęło dwoje druhów tutejszej jednostki OSP. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. 📢 Gala wręczenia nagród dla nauczycieli w Połczynie-Zdroju [ZDJĘCIA] Tradycją Gminy Połczyn-Zdrój, wprowadzoną przez Burmistrza Połczyna-Zdroju – pana Sebastiana Witka oraz Radnych Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, stało się przyznawanie nagród organu prowadzącego dla szczególnie wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych. 📢 Nowe ostrzeżenia GIS! 13.10.2023 Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć te towary ze swoich półek 13.10.2023 Aktualna lista produktów wycofanych ze sklepów. Ostrzeżenie GIS 13.10.2023! Lista produktów wycofanych ze sklepów. Po ostrzeżeniu sanepidu sklepy Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć te towary ze swoich półek.

📢 Weekend w Koszalinie. Gdzie warto się wybrać? Sprawdź nasze propozycje Nie macie planów jak spędzić ten weekend? Wybraliśmy dla was kilka ciekawych propozycji. Zadowoleni powinni być szczególnie fani jazzowych brzmień, bo trwa właśnie kolejna edycja Hanza Jazz Festiwal.

📢 Dzień Nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 3 w Koszalinie. Muzyka, poezja, wspomnienia [ZDJĘCIA] Konkurs literacki, wystawa zdjęć sprzed lat, występy artystyczne - tego nie brakowało w koszalińskiej Trójce. 📢 MEMY na Dzień Nauczyciela. Świętuj na wesoło! Zobacz najlepsze szkolne MEMY na 14 października 2023 Dzień Nauczyciela to święto, w którym uczniowie mają okazję podziękować nauczycielom za ich trud i pracę oraz wyrazić swoje uznanie. Tego dnia także nauczyciele są nagradzani przez swoich przełożonych. Mimo poważnej oprawy tego dnia, zawsze można się jednak trochę pośmiać - z tej okazji przygotowaliśmy szkolne memy na Dzień Nauczyciela! Gwarantujemy, że rozbawią nie tylko nauczycieli! Zobaczcie sami - najlepsze memy o szkole z perspektywy nauczyciela!

📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 13.10.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 To są najdroższe rasy psów. Sprawdziliśmy, ile kosztują rasowe psy. Kilkadziesiąt tysięcy za psa to czasem za mało. Sprawdź cennik Najdroższe psy w Polsce i na świecie kosztują majątek. Są piękne i... bardzo, bardzo cenne. Jak mówią specjaliści, ceny najdroższych psów zaczynają się kilku tysięcy złotych, a kończą... Na pewno w tej cenie kupisz sobie samochód! Oto zestawienie najdroższych psów na Pomorzu. Wszystkie pochodzą z portalu OLX z ogłoszeń, które można znaleźć w województwie pomorskim.

📢 Trener karate z Kołobrzegu oskarżony m.in. o próbę zgwałcenia jednej z małoletnich uczennic Akt oskarżenia przeciwko Waldemarowi D. kołobrzeska prokuratura skierowała do sądu. Mężczyzna, będąc trenerem karate, jedną małoletnią uczennicę miał doprowadzać do poddania się czynnościom seksualnym, drugą także próbował zgwałcić – dowiedziała się PAP w Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie. 📢 Piątek na targowisku w Koszalinie. Zobacz, co można znaleźć na stoiskach [ZDJĘCIA] W piątkowe przedpołudnie odwiedziliśmy miejskie targowisko przy ulicy Połczyńskiej w Koszalinie. Tradycyjnie mieszkańców nie brakowało. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 19 najbardziej zaskakujących miejsc w Polsce. Wanna Johna Malkovicha, cudowna pustelnia, „oddech szatana” i inne niezwykłości W Polsce nie brak miejsc, które wprost zaskakują i zdumiewają. Wiele z nich znajduje się poza utartymi szlakami turystycznymi. Warto je poznać, by urozmaicić wycieczki po Polsce w weekend czy urlop. Czy odważycie się np. zajrzeć do radioaktywnej kopalni, zwiedzić miejsce lądowania UFO, przespacerować się nad strumieniem, z którego wydobywa się „oddech szatana”, albo przejrzeć się w lustrze maga Twardowskiego? Zapraszamy do galerii 19 najbardziej zaskakujących miejsc i atrakcji w Polsce. 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 13.10.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Oni są najlepszymi mężami! Z mężczyznami o tych imionach będziesz szczęśliwa! Oni są wierni, czuli i troskliwi. Sprawdź listę! 13.10.2023 Mężczyźni o tych imionach są najlepszymi mężami! Zastanawialiście się kiedyś, czy nasze imię może mieć wpływ na nasze codzienne życie, chociażby w związku? Okazuje się, że imię, które nosimy może wiele mówić o naszych cechach charakteru. Z tymi mężczyznami będziesz szczęśliwa i będą z Tobą na całe życie. Mężczyźni o jakich imionach są uważani za szczerych i wiernych? Partnera o jakim imieniu wybrać? Sprawdźcie listę! 📢 Takie są zasady wypłacania 500 plus dla seniora. Warunki, które musi spełnić 75 latek, żeby dostać 500 + [PROGI DOCHODOWE] 13.10.2023 Oto jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dodatkowe 500 plus dla seniora Okazuje się, że jest szereg warunków do tego, żeby zostało wypłacone 500 plus dla emeryta. W dalszej części artykułu omówimy wszystkie warunki koniecznie do wypłacenia 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Liczba uprawnionych do odbierania 500 + dla seniora od marca zwiększyła się w ziązku z podniesieniem progu dochodowego.

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 13.10.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Oto jak mieszka i żyje Izabella Krzan. Gwiazda Koła Fortuny prywatnie. Sport, podróże, praca. Taka jest Izabella Krzan na co dzień 13.10 Jaka jest Izabella Krzan prywatnie? Zobacz, jak mieszka i żyje jedna z najpopularniejszych polskich prezenterek. Izabella Krzan z pewnością należy do gwiazd polskiej telewizji. Szczególną popularność przyniósł jej program "Koło Fortuny" w Telewizji Polskiej, gdzie jest współprowadzącą. Oglądać ją możemy również w "Pytaniu na śniadanie" na antenie TVP 2. Widzowie uwielbiają jej poczucie humoru i urok osobisty. Jaka Izabella Krzan jest na co dzień? Zobaczcie gwiazdę Koła Fortuny prywatnie.

📢 Tak żyje i mieszka Katarzyna Dowbor, prowadząca popularny program "Nasz nowy dom" 13.10.2023 Katarzyna Dowbor, to ceniona dziennikarka i osobowość telewizyjna. W ostatnich latach kojarzona przede wszystkim z programem "Nasz wspólny dom", w którym wraz z ekipą pomagają wyremontować, a często nawet odbudować domy osobom potrzebującym w różnych zakątkach kraju. A jak mieszka i żyje Katarzyna Dowbor? Postanowiliśmy to sprawdzić! 📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 13.10.2023 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Oto jak mieszka i żyje piękna Wiktoria Gąsiewska. Życie prywatne gwiazdy Barw Szczęścia. Taka jest na co dzień Wiktoria Gąsiewska 13.10.2023 Wiktoria Gąsiewska z pewnością należy do najpopularniejszych aktorek młodego pokolenia. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Agaty w serialu Rodzinka.pl, obecnie możemy ją oglądać m.in. w serialu Barwy Szczęścia emitowanym w TVP. Jaka Wiktoria Gąsiewska jest prywatnie na co dzień? Zobaczcie, jak mieszka i żyje Wiktoria Gąsiewska.

📢 Oto jak mieszkają Meghan Markle i książe Harry z dziećmi. Rezydencja w Kalifornii robi wrażenie [ZDJĘCIA] 13.10.2023 Tak wygląda codzienne życie Meghan Markle i księcia Harrego. Gdzie mieszka Meghan Markle i książę Harry? Oto jak żyja na co dzień. Ile łazienek ma ich rezydencja? Sprawdź poniżej! Będziesz w szoku. Para ceni sobie prywatność, jednak chętnie publikują zdjęcia na swoich kontach społecznościowych. Zobacz jak mieszkają i żyją Meghan i Harry.

📢 Oto jak mieszka i żyje Anna Mucha. Prywatne życie pięknej i popularnej aktorki. Apartament w centrum miasta i podróże 13.10.2023 Jaka jest Anna Mucha prywatnie? To pytanie z pewnością zadaje sobie wielu fanów popularnej aktorki, modelki i prezenterki. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Magdy Budzyńskiej w serialu M jak miłość emitowanym w TVP 2. Jak na co dzień żyje Anna Mucha? Zobaczcie zdjęcia, jakie publikuje w mediach społecznościowych. 📢 Ten sprzęt kupisz od wojska! Bogata oferta sprzętu za niewielkie pieniądze od Agencji Mienia Wojskowego 13.10.2023 Agencja Mienia Wojskowego w Szczecinie organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. Z pewnością znajdą tu coś dla siebie nie tylko miłośnicy militariów. W ofercie znaleźć można wiele innych przedmiotów codziennego użytku. Sprawdź, jaki sprzęt możesz kupić od wojska za niewielkie pieniądze.

📢 Szkło i kryształy z czasów PRL-u warte nawet kilka tysięcy złotych! Wazony, talerze i patery drogie jak nigdy. Sprawdź ceny! 13.10.2023 Popularne kryształy z czasów PRL-u powracają. Unikatowe szkło przeżywa drugą młodość. Kolekcjonerzy szukają na różnych aukcjach wartościowych i niepowtarzalnych naczyń. Kryształy i szkło z PRL-u są warte majątek. Kupujący są w stanie zapłacić za nie kilkanaście tysięcy złotych. Wróciła moda na szkło z lat 60., 70. i 80. Sprawdź, ile mogą kosztować naczynia, które dalej trzymasz w piwnicy. Sprawdź!

📢 Oto jak mieszka i żyje Roksana Węgiel. Prywatne zdjęcia Roxie. Taka jest popularna wokalistka na co dzień [ZDJĘCIA] 13.10.2023 Roksana Węgiel z pewnością należy do najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Jej kariera rozwija się błyskawicznie, a na jej koncerty przychodzą tłumy nastolatek i nastolatków. Jaka na co dzień jest popularna Roxie? Zobaczcie, jak mieszka i żyje Roksana Węgiel. Takie zdjęcia publikuje na instagramie.

📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki 13.10.2023 W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź! 📢 Nawet 1100 zł więcej dla seniorów. Dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów. Sprawdź, jak uzyskać świadczenia 13.10.2023 Seniorzy są grupą społeczną, która szczególnie potrzebuje wsparcia finansowego w czasach wysokiej inflacji. Renta rodzinna, wyższe emerytury czy dodatki pielęgnacyjne. Sprawdź, z jakiego świadczenia możesz skorzystać. Nie każdy senior wie o ich istnieniu. Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza zwykłą, trzynastą i czternasta emeryturą. Sprawdź szczegóły!

📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 13.10.2023 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 Stare banknoty warte majątek. Będziesz zaskoczony. Ile kosztują stare i kolekcjonerskie banknoty z PRL-u i nie tylko? 13.10.2023 Pieniądze PRL dla kolekcjonerów. Możesz na nich dużo zarobić. Wartość tych starych banknotów cały czas rośnie. Może masz je schowane w swoim domu? Kolekcjonerzy szukają jak najlepszych okazji, aby zakupić banknoty, które są warte fortunę. Taka jest obecnie jest ich wartość. Sprawdź, od czego ona zależy. Będziesz w szoku! Możesz za nie dostać sporo pieniędzy. Na ich cenę wpływa wiele czynników. Sprawdź szczegóły!

📢 Uważaj na nich! Mogą okraść Twój dom. Poszukiwani za kradzieże w włamaniem w woj. zachodniopomorskim [LISTA] 13.10.2023 Sprawdź najnowszą lista poszukiwanych przez policję zachodniopomorską z art. 279 § 1 - kradzież z włamaniem. Sądy bądź prokuratury wydały listy gończe za kilkudziesięcioma osobami z woj. zachodniopomorskiego. Oto osoby poszukiwane za kradzieże z włamaniem. Uważaj, bo te osoby mogą okraść Twoje mieszkanie. Sprawdź listę! 📢 Najnowsza lista wycofanych leków! GIF wycofuje ważne leki z całej Polski. Masz je w domu? Natychmiast je usuń! 13.10.2023 Publikujemy listę leków wycofanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Sprawdź najnowszą listę! Jakie leki, wyroby medyczne, produkty lecznicze i suplementy diety zostały wycofane z obrotu? GIF wycofuje leki z całej Polski. Masz je w swojej apteczce? Sprawdź aktualną listę! W jaki sposób Główny Inspektorat Farmaceutyczny dowiaduje się o nieprawidłowościach? Zobacz szczegóły!

📢 Waloryzacja emerytury w 2024 roku. Ile pieniędzy dostaną emeryci? Rekordowe kwoty. Sprawdź najnowsze prognozy waloryzacji! 13.10.2023 Waloryzacja emerytur 2024. Jaki jest przewidywany wskaźnik waloryzacji w 2024 roku? Waloryzacja w 2023 roku była rekordowa. Emeryci mogą się spodziewać równie wysokiego wskaźnika? Nawet 430 zł więcej dla seniorów. Sprawdź najnowsze wyliczenia dotyczące wypłat emerytur - poznaj wartości brutto i netto po waloryzacji w maju 2024 roku. ile wzrosną emerytury i renty w 2024 roku? Mamy wyliczenia!

📢 Zmiana terminu wypłaty październikowych emerytur 2023. Możliwa tylko "w szczególnych przypadkach". Ile pieniędzy dostaną emeryci? 13.10.2023 Rozpoczęły się wypłaty październikowych emerytur. Niektórzy seniorzy nie dostaną jednak wypłaty w terminie. Część z nich musi liczyć się ze zmianą daty wypłaty pieniędzy. Sprawdź, ile pieniędzy dostaną emeryci na swoje konta. Oto wyliczenia brutto i netto. Jakie zmiany zajdą w październikowych wypłatach? Sprawdź szczegóły!

📢 Oto zasady wyjazdu do sanatorium za darmo w 2024 roku. Kto będzie mógł pojechać na NFZ? Sprawdź zasady 13.10.2023 Wyjazd do sanatorium w 2024 roku. 1 stycznia 2024 roku miała wejść w życie reforma lecznictwa uzdrowiskowego. Na seniorów miały czekać spore zmiany w wyjazdach. Ministerstwo Zdrowia wycofało się jednak z zapowiadanej reformy lecznictwa uzdrowiskowego. Co to oznacza dla kuracjuszy? Sprawdź, kto będzie mógł pojechać na bezpłatny turnus w 2024 roku. Sprawdź szczegóły! 📢 Zwrot pieniędzy za prąd w 2023 roku. Nowe zasady! Zobacz, kto będzie mógł otrzymać zwrot pieniędzy po zmianie limitów 13.10.2023 Oto nowe zasady zwrotu pieniędzy za prąd. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przez rozporządzenie z 11 września 2023 roku zmusza sprzedawców energii elektrycznej, aby w swoich rozliczeniach uwzględnili 12% obniżkę rachunków za energię w całym 2023 roku. Co to oznacza? Rząd zapowiada, że maksymalny rabat wyniesie 125 zł. Kto skorzysta z obniżki? Sprawdź szczegóły!

📢 Ulgi podatkowe 2023/2024. Nowe odliczenia i ulgi. Tyle zwrotu pieniędzy dostaniesz w 2024. Sprawdź co będzie można odliczyć 13.10.2023 Oto nowe odliczenia i ulgi podatkowe 2023/2024. Za co dostaniesz zwrot pieniędzy? Należy pamiętać, że nie wszystkie zmiany podatkowe w PIT za rok 2023, które będą obowiązywały w rozliczeniach PIT 2024, są już znane. Sprawdź jakie są ulgi, które będą obowiązywać w 2024. Sprawdź szczegóły!

📢 Oto ile pieniędzy zarabiają nauczyciele w roku 2023/2024. Takie są ich wypłaty i dodatki. Zobacz minimalne wynagrodzenie 13.10.2023 14 października obchodzimy Święto Edukacji Narodowej potocznie określane jako Dzień Nauczyciela. Takie są zarobki nauczycieli. Sprawdź, jakie mają wypłaty i dodatki. Kiedy nauczyciele dostaną podwyżki? Takie są stawki minimalne w 2023 roku, i przewidywane w 2024 roku. Nauczyciele dostaną dodatki z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Sprawdź szczegóły!

📢 Reprezentacja Polski ograła do zera Wyspy Owcze w debiucie Michała Probierza. Nasza drużyna przeskoczyła Czechy w tabeli el. Euro 2024 Ziścił się najlepszy scenariusz. Reprezentacja Polski w debiucie selekcjonera Michała Probierza ograła gładko Wyspy Owcze 2:0 i dzięki dotkliwej porażce Czechów z Albanią awansowała na drugie miejsce w grupie E, gwarantujące bezpośredni awans na przyszłoroczne Euro w Niemczech.

📢 Ogromny pożar na terenie budowy hali sportowej przy gdyńskiej szkole Niebezpieczne zdarzenie na terenie jednej z gdyńskich szkół przy ulicy Morskiej. Na budowie hali sportowej przy Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych miało dojść do pożaru. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną i czy ktoś został w wyniku tego zdarzenia poszkodowany. 📢 Żak Koszalin rozbił HydroTrucka Radom [ZDJĘCIA] Wysokim zwycięstwem zakończył się pierwszy w sezonie 2023/24 domowy mecz Żaka Koszalin w Pekao S.A. I lidze koszykarzy. Podopieczni Rafała Knapa wygrali z HydroTruckiem Radom różnicą aż 25 punktów. 📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 12.10.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej!

📢 Życie mieszkańców Koszalina 40 lat temu. Tak wyglądało miasto w latach 80. [ZDJĘCIA] Jak wyglądał Koszalin w latach 80-tych? Możecie to sprawdzić na archiwalnych zdjęciach koszalińskiego fotografa Krzysztofa Sokołowa. Znajdziecie tu nie tylko fotografie przedstawiające ulice miasta, ale także relacje z imprez i uroczystości, a także ze szkół i zakładów pracy. Zapraszamy do oglądania!

📢 Najseksowniejsza piłkarka świata Alisha Lehmann ujawnia: Drake prosił o koszulkę, a światowa gwiazda oferowała sto tysięcy funtów za noc Gwiazda kobiecej piłki nożnej Alisha Lehmann przyznała w osobistej korespondencji, o co poprosił ją słynny raper Drake. Lehmann, która gra w Aston Villi Brimingham, ma ponad 15 milionów obserwujących na Instagramie. Plotki mówią, że 24-latka ma otrzymywać 245 000 funtów za reklamy w mediach społecznościowych. Często nazywana jest najseksowniejszą piłkarką świata. 📢 Droga przez Górę Chełmską. Do podpisu ostatnie papiery i można jechać [ZDJĘCIA] W ciągu dwóch najbliższych tygodni planowane jest otwarcie nowej drogi na Górę Chełmską dla ruchu samochodowego. Ta budząca sporo emocji inwestycja prowadzi do starego stadionu i planowanego nowego placu zabaw. 📢 250 mln złotych na przebudowę lotniska w Świdwinie. Będą tu stacjonować myśliwce F-35 Rozpoczyna się przebudowa lotniska w Świdwinie. Warta ponad ćwierć miliarda złotych inwestycja to kluczowy element domu polskich myśliwców F-35, które pojawią się na wyposażeniu naszej armii.

📢 Droga S6. Trwają prace przy budowie brakującego odcinka obwodnicy Koszalina i Sianowa [ZDJĘCIA] W naszym regionie trwają intensywne prace przy budowie brakującego odcinka obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S6. Przyjrzeliśmy się, jak przebiegały one w ostatnich tygodniach.

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 20.09.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość. 📢 Wyprzedaż w sklepie AMW. Wojsko sprzedaje płaszcze, spodnie, buty, bluzy, noże i inne militarne gadżety na działkę i do warsztatu Wyprzedaż wojskowych ubrań i nie tylko. Agencja Mienia Wojskowego przygotowała akcję promocyjną w swoim sklepie internetowym. Zyski ze sprzedaży powojskowego mienia zostaną przeznaczone na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, wiec zakup wycofanego z wojska asortymentu to możliwość dołożenia swojej cegiełki na modernizację polskiej armii. Od początku swojej działalności AMW odprowadziła na ten cel już blisko 2 mld zł.

📢 Karlino w latach 90-tych. Zobacz archiwalne zdjęcia Jak wyglądało Karlino w latach 90-tych XX wieku? Sprawdź to na naszych archiwalnych zdjęciach! 📢 Wstrząsające słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą. Zapisy z czarnych skrzynek z ostatnim przesłaniem Katastrofa lotnicza to ogromna tragedia, która dotyka bezbronnych ludzi i ich bliskich. Ostatnie słowa wypowiedziane przez pilotów chwytają za serce. Dzięki czarnym skrzynkom możemy odtworzyć zapis rozmów z kabiny. Ci, którzy mają świadomość nadchodzącej katastrofy, często żegnają się z bliskimi. W tych kilku słowach zawiera się ogromna miłość i troska o tych, którzy czekali na szczęśliwe lądowanie. Oto jedne z najbardziej wzruszających słów, jakie kiedykolwiek wypowiedział człowiek chwilę przed katastrofą lotniczą.