Przegląd prasy 16.09.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Serbia lepsza w Koszalinie o jedną bramkę od Polski [ZDJĘCIA]”?

Prasówka 16.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Serbia lepsza w Koszalinie o jedną bramkę od Polski [ZDJĘCIA] Trzy tysiące kibiców zagrzewało w koszalińskiej hali widowiskowo-sportowej reprezentację Polski w futsalu, w pierwszym meczu rundy elitarnej eliminacji mistrzostw świata 2024. Niestety, z wygranej 2:1 cieszyli się Serbowie.

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Integrowali się w Łazach. Trzy dni ogólnopolskich warsztatów Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie po raz kolejny zorganizowało wyjątkowe wydarzenie w Łazach, które w szczytnym celu zgromadziło kilkaset osób.

Prasówka 16.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mecz Polska - Serbia w futsalu w koszalińskiej hali widowiskowo-sportowej [ZDJĘCIA] W piątek w koszalińskiej hali widowiskowo-sportowej króluje piłka nożna. W ramach Eliminacji do Mistrzostw Świata w Fustalu rozegrany został mecz Polska - Serbia, który zakończył się przegraną Polaków 1:2.

📢 8 milionów dla Koszalina na budowę euroboiska. Są też pieniądze na inne inwestycje w regionie Ta informacja ucieszy miłośników piłki nożnej i zawodników. W Koszalinie powstanie boisko ze sztuczną nawierzchnią.

📢 Tragiczny wypadek pod Drawskiem Pomorskim. Kierowca ciężarówki z zarzutami Spowodowanie katastrofy w komunikacji to zarzut, który postawiono kierowcy ciężarówki za zderzenie się z autobusem. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniosła jedna osoba, a kilkunastu licealistów zostało rannych. 📢 Tragedia na plaży w Dźwirzynie. Nie żyje 60-letni mężczyzna Ponad 60-letni mężczyzna utonął w Dźwirzynie. Do tragedii doszło w piątek około południa. Szybka akcja ratownicza niestety nie przyniosła skutku. 📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki 15.09.2023 W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź!

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 15.09.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Te domy kupisz od komornika. Oto nowe licytacje komornicze domów. Te nieruchomości kupisz od komornika w okazyjnej cenie! 15.09.2023 Te domy możesz kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Planujesz kupno nieruchomości? Jednym z pomysłów może być licytacja komornicza. Ceny wywoławcze zdecydowanie odbiegają od cen rynkowych. Sprawdź licytacje domów, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach naszego kraju. W jakiej cenie można nabyć nieruchomości od komornika?

📢 Uwaga! Alerty w sklepach. Wycofane produkty z popularnych marketów przez GIS. Najnowsza lista - wrzesień 2023 15.09.2023 GIS wycofuje produkty ze sklepów. Sprawdź najnowszą listę! Tych produktów nie kupisz już w takich sklepach jak Lidl, Biedronka czy Netto. Zobacz, jakie produkty zostały ocenione jako toksyczne i niebezpieczne. Tego jedzenia już nie kupisz. Oto najnowsza lista wycofanych produktów. Sprawdź najnowszą listę produktów wycofanych przez GIS. Jeśli masz je w domu, możesz zwrócić je do sklepu. Sprawdź szczegóły! 📢 Oto owoce, przez które tyjesz. Tych owoców unikaj, jeśli chcesz zgubić zbędne kilogramy. Owoce dobre dla zdrowia 15.09.2023 Owoce na diecie? Kto z nas ich nie spożywał. Powinny być składnikiem każdej zdrowej diety, szczególnie tej, kiedy zależy nam na utracie zbędnych kilogramów i dostarczaniu naszemu organizmowi ważnych witamin i składników mineralnych. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, że są owoce, których kaloryczność jest wyższa niż pozostałych. By nie przytyć, powinniśmy je wówczas spożywać rozważnie i z umiarem. Ze spożywaniem jakich owoców powinniśmy uważać, chcąc zgubić zbędne kilogramy? Sprawdźcie, jakie owoce znalazły się na liście.

📢 Sierpniowe imprezowiczki w Prywatce w Koszalinie [ZDJĘCIA] 15.09.2023 Klub Prywatka jest bardzo popularny wśród mieszkańców Koszalina i okolic. Zobaczcie zdjęcia z sierpniowych imprez.

📢 Uważaj na nich! Mogą okraść Twój dom. Poszukiwani za kradzieże w włamaniem w woj. zachodniopomorskim [LISTA] 15.09.2023 Sprawdź najnowszą lista poszukiwanych przez policję zachodniopomorską z art. 279 § 1 - kradzież z włamaniem. Sądy bądź prokuratury wydały listy gończe za kilkudziesięcioma osobami z woj. zachodniopomorskiego. Oto osoby poszukiwane za kradzieże z włamaniem. Uważaj, bo te osoby mogą okraść Twoje mieszkanie. Sprawdź listę! 📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 15.09.2023 Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji.

📢 Pożegnaliśmy profesora Zdzisława Maciejewskiego, Honorowego Obywatela Koszalina [ZDJĘCIA] W piątek na koszalińskim cmentarzu komunalnym, pochowany został profesor Zdzisław Maciejewski, wybitny lekarz ginekolog, naukowiec, były więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego. W zeszłym roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Koszalina. 📢 Piknik naukowy w Szczecinku za nami. Nauka potrafi być ciekawa [ZDJĘCIA] Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku zaprosiło w piątek na pierwszy piknik naukowy z prezentacją stoisk uczelni i ośrodków edukacji. Było bardzo ciekawie.

📢 Media: Były wiceminister Piotr Wawrzyk w szpitalu w ciężkim stanie Były wiceminister spraw zagranicznych prof. Piotr Wawrzyk trafił do szpitala. Według informacji stacji RMF FM, znalazł się on tam w nocy z czwartku na piątek, w stanie zagrażającym życiu. 📢 W Koszalinie upamiętnili ofiary sowieckiej agresji [ZDJĘCIA] W piątek w Koszalinie – dwa dni przed 84. rocznicą sowieckiej napaści na Polskę - odbyły się obchody, które zaplanowano przed pomnikiem Ofiar Bolszewizmu (przy katedrze pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny).

📢 Oto osoby, które nie powinny pić kawy! Sprawdź, w jakich sytuacjach musimy uważać na kofeinę. Kiedy nie powinno się pić kawy? 15.09.2023 Wielu z nas nie wyobraża sobie początku dnia od filiżanki kawy. Są jednak osoby, które muszą na nią szczególnie uważać. Które osoby nie powinny pić kawy? Zależeć to może od wieku, schorzeń czy chorób, z jakimi się zmagamy. Pęd codziennego życia, dużo pracy, niewiele snu - to wszystko sprawia, że wielu z nas nawet kilka razy dziennie sięga po kawę. Wówczas kofeina może negatywnie wpłynąć na nasze zdrowie oraz samopoczucie. W jakich sytuacjach powinniśmy ograniczyć, bądź nawet całkowicie zrezygnować z picia kawy? Sprawdź, które osoby nie powinny pić kawy.

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 15.09.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 15.09.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej! 📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 15.09.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie!

📢 Te zabawki z PRL są warte fortunę! Kiedyś były hitem, dziś poszukują ich kolekcjonerzy. Zabawki warte majątek 15.09.2023 Te zabawki z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z czasów PRL cieszą się rosnącą popularnością i chętnie są poszukiwane przez kolekcjonerów, którzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Dla części osób z pewnością będzie to sentymentalny powrót do przeszłości, dla innych argument, by zrobić w swoim domu porządki i poszukać przedmiotów z czasów PRL. Wśród nich znajdują się m.in. zabawki, jak samochodziki, lalki, maskotki, lokomotywy. Zobaczcie, czym bawiono się w czasach PRL i jakie ceny osiągają obecnie zabawki z PRL na portalach aukcyjnych. 📢 Takie kwoty będzie trzeba zapłacić za prąd po przekroczeniu limitu 2000kwh w 2023. Będzie drogo? Oto wyliczenia 15.09.2023 Zmiana obowiązujących stawek za zużycie energii elektrycznej weszła w życie z początkiem 2023 roku. Takie kwoty będzie trzeba zapłacić za prąd po przekroczeniu limitu 2000kwh. Sprawdź wyliczenia. Ile będziesz musiał zapłacić? Wiele osób obawia się rachunków za prąd. Czy stwierdzenie, że będzie bardzo drogo, okaże się prawdziwe? Sprawdź szczegóły! Podpowiadamy również jak zaoszczędzić trochę na rachunkach za prąd.

📢 Oto ile powinieneś włożyć do koperty na wesele w 2023 roku. Ile w kopercie przekazuje członek rodziny, a ile znajomi? Stawki 15.09.2023 Ile pieniędzy włożyć do koperty, którą wręczy się parze młodej podczas wesela? Wraz z nadchodzącym sezonem wesel to pytanie zadaje sobie coraz więcej osób, które otrzymały zaproszenie na ślub swojego bliskiego, bądź znajomego. Również się nad tym kiedyś zastanawialiście i sprawiało Wam to problem? A może wkrótce wybieracie się na ślub i nie jesteście pewni, ile włożyć w 2023 roku do koperty na wesele? Ile powinien "do koperty" włożyć świadek, rodzina, znajomi? Sprawdźcie!

📢 Takie emerytury mają być w 2024 roku. Sprawdź prognozy waloryzacji! Jakie zmiany będą w wypłatach świadczeń? 15.09.2023 Oto pierwsze prognozy emerytur 2024. Ile wynoszą pierwsze prognozy wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na 2024 rok? Do marcowej waloryzacji jeszcze dużo czasu, jednak pojawiają się pierwsze głosy co do wskaźnika waloryzacji 2024. Nastąpią zmiany w wypłatach emerytur i rent. Oto ile pieniędzy dostaną seniorzy. Szokujące prognozy.

📢 Oto skutki jedzenia jajek na miękko. To co dzieje się z organizmem jest zaskakujące! Sprawdź, jak reaguje organizm na jajka 15.09.2023 Jakie mogą pojawić się skutki uboczne po zjedzeniu jajek na miękko? Zauważ, jak twój organizm reaguje na to jedzenie. Pamiętaj, że każdy organizm jest inny i objawy nie występują u każdego w taki sam sposób. Jednak warto wiedzieć, że są powody, dla których warto jeść jajka na miękko! Okazuje się, że najlepszą formą jest właśnie taka. Sprawdź szczegóły! 📢 Oto jak mieszka i żyje piękna Marcelina Zawadzka. Zobacz, jak wygląda życie prywatne gwiazdy. Podróże i szczęśliwa miłość 15.09.2023 Jaka na co dzień jest Marcelina Zawadzka? Zobaczcie zdjęcia! Marcelina Zawadzka to modelka, Miss Polonia z 2011 roku, prezenterka telewizyjna, przez wiele lat prowadząca program "Pytanie na śniadanie" w TVP. Obecnie Marcelina Zawadzka jest współprowadzącą popularnego reality show "Farma" telewizji Polsat. Należy do najpopularniejszych polskich prezenterek, bardzo chętnie dzieląc się swoimi przeżyciami i zdjęciami z podróży w mediach społecznościowych. Jak mieszka i żyje Marcelina Zawadzka? Zobaczcie zdjęcia, które publikuje na instagramie!

📢 Tak Marcin Prokop wyglądał w młodości. Miał długie włosy! Tak 30 lat temu wyglądał prowadzący Dzień Dobry TVN 15.09.2023 Marcin Prokop to znana osobowość telewizyjna. Dziennikarz, prezenter, felietonista i pisarz w jednej osobie, znany przede wszystkim z programu śniadaniowego Dzień Dobry TVN chętnie dzieli się swoimi zdjęciami. Nie tylko tymi bieżącymi, ale również archiwalnymi. Stąd możemy się dowiedzieć, jak Marcin Prokop wyglądał 20, a nawet 30 lat temu, kiedy był jeszcze nastolatkiem, bądź studentem. Zobacz te zdjęcia!

📢 Abonament RTV 2023. Takie będą zmiany w prawie? Kto w pierwszej kolejności otrzyma wezwanie do zapłaty zaległości? 15.09.2023 Abonament RTV. Ustawa o opłatach abonamentowych wzbudza poczucie niesprawiedliwości. Kto jako pierwszy dostanie wezwanie do zapłaty? Rzecznik Praw Obywatelskich zaznacza, że potrzebne są zmiany w prawie. Aktualnie w Polsce przeprowadzane są intensywne kontrole w sprawie opłat abonamentu RTV, podczas których pracownicy Poczty Polskiej mają prawo odwiedzić nasze domy i sprawdzić, czy opłaciliśmy abonament. Jednak w dalszym ciągu wiele osób nie opłaca abonamentu. Sprawdź szczegóły!

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 15.09.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii! 📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 15.09.2023 Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię!

📢 Taka będzie najniższa krajowa w 2024 roku! Oto wyliczenia prognozowanej podwyżki. Zobacz, o ile więcej będziesz zarabiał 15.09.2023 Ile wyniesie płaca minimalna w 2024 roku? Sprawdź, o ile więcej będziesz zarabiał. Jaki wzrost najniższej krajowej przewidują eksperci? Tyle zarobisz „na rękę” w 2024. W 2023 roku płaca minimalna wzrośnie w dwóch etapach. W styczniu wzrosła do 3490 zł brutto. Kolejne zmiany nastąpią 1 lipca 2023 roku i najniższa krajowa wyniesie 3600 zł brutto. Jakie zmiany będą w 2024? Sprawdź szczegóły!

📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby 15.09.2023 Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź!

📢 550 zł bez względu na wiek! Jak otrzymać dodatkowe pieniądze? Zobacz, jakie warunki trzeba spełnić! 15.09.2023 Jak uzyskać 550 zł na swoje konto? Aby otrzymać pieniądze, należy złożyć odpowiedni prosty wniosek do ZUS-u. Uwaga! Czas jest ograniczony. Po otrzymaniu wniosku Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Sprawdź szczegóły dotyczące dodatku 550 zł od ZUS. Dodatki socjalne mają na celu wspomóc osoby, które są w ciężkiej sytuacji życiowej. 📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 15.09.2023 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 Nawet 1100 zł więcej dla seniorów. Dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów. Sprawdź, jak uzyskać świadczenia 15.09.2023 Seniorzy są grupą społeczną, która szczególnie potrzebuje wsparcia finansowego w czasach wysokiej inflacji. Renta rodzinna, wyższe emerytury czy dodatki pielęgnacyjne. Sprawdź, z jakiego świadczenia możesz skorzystać. Nie każdy senior wie o ich istnieniu. Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza zwykłą, trzynastą i czternasta emeryturą. Sprawdź szczegóły!

📢 Szkło i kryształy z czasów PRL-u warte nawet kilka tysięcy złotych! Wazony, talerze i patery drogie jak nigdy. Sprawdź ceny! 15.09.2023 Popularne kryształy z czasów PRL-u powracają. Unikatowe szkło przeżywa drugą młodość. Kolekcjonerzy szukają na różnych aukcjach wartościowych i niepowtarzalnych naczyń. Kryształy i szkło z PRL-u są warte majątek. Kupujący są w stanie zapłacić za nie kilkanaście tysięcy złotych. Wróciła moda na szkło z lat 60., 70. i 80. Sprawdź, ile mogą kosztować naczynia, które dalej trzymasz w piwnicy. Sprawdź!

📢 Takie będą emerytury we wrześniu 2023. Duże zmiany w wypłatach. Ile pieniędzy dostaną emeryci? Sprawdź wyliczenia! 15.09.2023 Emerytury we wrześniu 2023. Tyle pieniędzy dostaną emeryci. Najnowsze wyliczenia brutto/netto. Jakie zmiany czekają emerytów? Sprawdź, ile pieniędzy wpłynie na konta seniorów. Ile wynosi minimalna emerytura w 2023 roku? Kiedy emeryci dostaną czternastą emeryturę? Mamy wyliczenia brutto i netto! Sprawdź szczegóły! 📢 To już pewne! Padły oficjalne propozycje dotyczące nowego wieku emerytalnego. Kobiety od 55 lat, mężczyźni od 60 lat? 15.09.2023 Wiek emerytalny w Polsce wywołuje wiele emocji. Będzie wprowadzony w Polsce nowy wiek emerytalny? Kto będzie mógł się ubiegać o wcześniejszą emeryturę? Co jest zawarte w proponowanych projektach? Mateusz Morawiecki wskazał - Pokazaliśmy mechanizmy emerytur pomostowych czy pomostowo-stażowych, które zostały uzgodnione z Solidarnością, a temat w szerszym zakresie będzie negocjowany. Sprawdź szczegóły!

📢 Takie będą emerytury wraz z czternastką. Tyle pieniędzy dostaną emeryci. Sprawdź wyliczenia brutto i netto 15.09.2023 Jakie będą zasady wypłat czternastych emerytur? Sprawdź, ile pieniędzy wpłynie na Twoje konto. Wiemy kiedy, emeryci dostaną dodatkowe środki. Jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać dodatkowe świadczenie? Zgodnie z ustawą, 14. emerytura będzie przysługiwać osobom uprawnionym w wysokości kwoty najniższej emerytury. Sprawdź szczegóły!

📢 Szkoły w Koszalinie i regionie na archiwalnych zdjęciach Głosu Koszalińskiego. Zobacz! 15.09.2023 Jak wyglądały szkoły i przedszkola w regionie koszalińskim około 30 lat temu? Możecie się przekonać oglądając naszą fotogalerię z archiwalnymi zdjęciami naszych fotoreporterów z Głosu Koszalińskiego. Fotografie pochodzą przede wszystkim z pierwszej połowie lat 90-tych ubiegłego wieku, ale między nimi możemy trafić i na starsze kadry. To już kolejna, trzecia fotogaleria z archiwalnego działu "edukacja". Zapraszamy!

📢 Oto nowe odliczenia i ulgi podatkowe 2023/2024. Sprawdź co można odliczyć od podatku w 2024 roku [LISTA] 15.09.2023 Nowe odliczenia i ulgi podatkowe 2023/2024. Co będzie można odliczyć? Jakie ulgi zostały wprowadzone ostatnio w związku z Polskim Ładem? To możesz odliczyć od podatku za 2023 roku. Należy pamiętać, że nie wszystkie zmiany podatkowe w PIT za rok 2023, które będą obowiązywały w rozliczeniach PIT 2024, są już znane. Sprawdź jakie są ulgi, które będą obowiązywać w 2024. Sprawdź szczegóły! 📢 Emerytura pomostowa w 2024 roku. Jakie będą zasady przejścia na "pomostówkę"? Kto z tego skorzysta? Sprawdź 15.09.2023 Emerytura pomostowa nie będzie miała charakteru wygasającego. W połowie sierpnia 2023 roku prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych. Jej zapisy wypełniają jeden z punktów porozumienia rządu z NSZZ "Solidarność". Jak podaje ZUS, nowe przepisy o "pomostówkach" będą obowiązywały od 1 stycznia 2024 roku. Na czym będą polegać? Sprawdź!

📢 Wakacyjne imprezowiczki w klubie Prywatka. Zobacz ZDJĘCIA 15.09.2023 Jak wyglądają wakacyjne imprezy w koszalińskim klubie Prywatka? Sprawdźcie! Zebraliśmy kilkadziesiąt zdjęć z dyskotek z lipca i sierpnia. Zobaczcie najpiękniejsze imprezowiczki, które bawią się w tym klubie.

📢 Znamy wysokość i termin wypłaty 14. emerytury w 2023 roku. Jakie przelewy 14. emerytury dostaną seniorzy? Kto ją otrzyma? 15.09.2023 emerytura to w ostatnim czasie temat numer jeden. Nie tylko wśród seniorów. Wszyscy czekali na informację, kiedy 14. emerytura będzie wypłacana, oraz jaka będzie wysokość świadczenia. W niedzielę, 20 sierpnia 2023 roku, wszystko stało się jasne. Prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński ogłosił wysokość 14. emerytury w 2023 roku, a krótko po nim Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej zdradziła, w jakim miesiącu będzie wypłacane świadczenie.

📢 GIF wycofuje leki z całej Polski. Oto najnowsza lista wycofanych leków! Masz je w domu? Natychmiast je usuń! 15.09.2023 Uwaga! GIF wycofuje leki z całej Polski. Masz je w swojej apteczce? Publikujemy listę leków wycofanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Jakie leki, wyroby medyczne, produkty lecznicze i suplementy diety zostały wycofane z obrotu? Sprawdź aktualną listę! W jaki sposób Główny Inspektorat Farmaceutyczny dowiaduje się o nieprawidłowościach? Sprawdź szczegóły! 📢 Stare banknoty warte majątek. Będziesz zaskoczony. Ile kosztują stare i kolekcjonerskie banknoty z PRL-u i nie tylko? 15.09.2023 Pieniądze PRL dla kolekcjonerów. Możesz na nich dużo zarobić. Wartość tych starych banknotów cały czas rośnie. Może masz je schowane w swoim domu? Kolekcjonerzy szukają jak najlepszych okazji, aby zakupić banknoty, które są warte fortunę. Taka jest obecnie jest ich wartość. Sprawdź, od czego ona zależy. Będziesz w szoku! Możesz za nie dostać sporo pieniędzy. Na ich cenę wpływa wiele czynników. Sprawdź szczegóły!

📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! 15.09.2023 No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie.

📢 Mamy wyliczenia! Oto jakie emerytury będą we wrześniu 2023. Sprawdź, ile pieniędzy wpłynie na konta emerytów 15.09.2023 Ile wyniosą wrześniowe emerytury 2023 roku? Emerytury we wrześniu 2023. Tyle pieniędzy dostaną emeryci. Najnowsze wyliczenia brutto/netto. 14. emerytura po zmianach! Zobacz, kiedy będą wypłaty czternastej emerytury. Jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać dodatkowe świadczenie? Sprawdź szczegóły! 📢 Oto kobiety poszukiwane przez zachodniopomorską policję. Sprawdź nową listę! 15.09.2023 Policja zachodniopomorska poszukuje obecnie niemal 1.500 osób. Wydano za nimi listy gończe za przeróżne przestępstwa. Wśród poszukiwanych jest też około 120 kobiet. Mogą być niebezpieczne. Sprawdź najnowszą listę poszukiwanych kobiet w woj. zachodniopomorskim.

📢 Oficjalne ustalenia wieku emerytalnego. Takie wprowadzane są zmiany od 2024 w emeryturach. 60 lat dla kobiet i 65 mężczyzn? 15.09.2023 Kto będzie mógł skorzystać z emerytury pomostowej? Oto jakie są pomysły na emerytury stażowe. Emerytura stażowa niezależnie od osiągnięcia wieku emerytalnego - to możliwe. Dla kogo emerytura pomostowa, a dla kogo stażowa? Takie są oficjalne ustalenia wieku emerytalnego Sprawdź szczegóły! 📢 Tak mieszka i żyje Magdalena Boczarska. Zobacz, jak wygląda codzienne życie popularnej aktorki [ZDJĘCIA] 15.09.2023 Magdalena Boczarska należy do najpopularniejszych polskich aktorek. Możemy ją oglądać w wielu największych polskich, filmowych hitach, a role grane przez aktorkę są uwielbiane przez fanów. Jaka Magdalena Boczarska jest na co dzień? Takie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych. Zobaczcie, jak wygląda codzienne życie Magdaleny Boczarskiej.

📢 Lotto 2023 - te liczby wygrywają najczęściej. Oto najczęściej losowane numery. Sprawdź, które liczby są szczęśliwe w 2023 roku 15.09.2023 Jakie są najczęstsze liczby w Lotto 2023? Sprawdź szanse na wygraną. Oto jakie są najwyższe wygrane w Polsce. Dlaczego Polacy tak chętnie grają? Wygrana milionów w Lotto to marzenie wielu graczy. Nawet te mniejsze wygrane cieszą. Co zrobić aby wygrać? Może wystarczy wybrać najpopularniejsze numery? Sprawdź szczegóły!

📢 Trzech chętnych na przebudowę wrót sztormowych na Kanale Jamneńskim. Ale chcą sporo pieniędzy Oferty na przebudowę wrót sztormowych na Kanale Jamneńskim zostały otwarte. Najtańsza opiewa na kwotę 2,3 miliona złotych, o blisko 800 tysięcy więcej niż planowano wydać. 📢 Dramatyczne sceny na Zatoce Gdańskiej. W pobliżu Mewiej Łachy zatonął jacht. Siedem osób momentalnie znalazło się w wodzie! Wzburzone morze, wysoka fala i silny, porywisty wiatr. Z takimi warunkami pogodowymi mierzyli się śmiałkowie, którzy w pobliżu Mewiej Łachy zdecydowali się wypłynąć jachtem. Brak doświadczenia, a może chwila nieuwagi spowodowała, że momentalnie jednostka znalazła się pod wodą, a w niej również siedem osób z załogi. Tylko dzięki natychmiastowej reakcji służb ratowniczych udało się zapobiec tragedii i uratować wszystkich rozbitków.

📢 Wypadek w Konotopie w pow. drawskim. Kierowca, który prowadził autobus, zmarł w szpitalu w Szczecinie Nie żyje kierowca autobusu PKS, który zderzył się z tirem w Konotopie w powiecie drawskim. Mężczyzna zmarł w szpitalu klinicznym w Szczecinie. Przypomnijmy, do wypadku doszło w środę popołudniu. Autobusem jechało w sumie 19 osób, w tym 17 uczniów w wieku 14-17 lat. 📢 Postępy prac na budowie nowego dworca PKP w Koszalinie [ZDJĘCIA] Trwają prace na budowie nowego dworca PKP w Koszalinie. Stanie w tym samym miejscu, zyska zupełnie nową bryłę. Jeden element jednak pozostanie bez zmian. 📢 Rowerowa Stolica Polski. Koszalinianie poprawiają wyniki W koszalińskim ratuszu wręczono nagrody najaktywniejszym uczestnikom koszalińskiej edycji RSP oraz Zespołowi Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie. Z roku na rok inicjatywa staje się coraz popularniejsza.

📢 Trąba powietrzna nad Sarbinowem. Zobacz WIDEO Rzadko spotykane zjawisko pogodowe nad gminą Mielno: pojawiła się trąba powietrzna. 📢 Kradzież rozbójnicza w słupskim Lidlu. Podejrzany aresztowany, drugi sprawca poszukiwany Sąd Rejonowy w Słupsku w środę po południu aresztował na dwa miesiące Adama H. podejrzanego o kradzież rozbójniczą. Według prokuratury podejrzany ukradł whisky, ubrania i kosmetyki z Lidla, a następnie przewrócił i pokopał ochroniarza. 📢 Niecodzienny widok na Pomorzu. Okazałe samoloty wojskowe przeleciały nad Sławnem Niecodzienny widok nad Sławnem. Nad miastem przeleciały dwa potężne samoloty wojskowo-transportowe "Hercules". - To prawdziwa ikona wojskowego taktycznego transportu powietrznego i jednocześnie wyznacznik standardu dla innych konstrukcji tego typu na świecie - czytamy na stronie zbiam.pl.

📢 Dożynki powiatowe w Sianowie już w najbliższą sobotę W sobotę na stadionie miejskim o godzinie 14 rozpocznie się świętowanie dożynek. Oprócz tradycyjnych dożynkowych atrakcji i konkursów, w programie znalazł się też występ gwiazdy. Na dożynkowej scenie wystąpi Dżem.

📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na ostatnich imprezach w klubie Euphoria [ZDJĘCIA] Zobacz najnowsze zdjęcia z imprez, które odbyły się w klubie Euphoria. Tak bawiliście się w jednym z najpopularniejszych miejsc w Łebie. 📢 Imprezowa Kreślarnia na początku XXI wieku. Zobacz archiwalne zdjęcia Pamiętasz klub studencki Kreślarnia w Koszalinie? Przypominamy archiwalne zdjęcia z imprez z marca i kwietnia 2008 roku.

📢 Pięć osób rannych w wypadku na drodze pomiędzy Strzelcami Opolskimi a Rozmierką. Wypadek zaczął się od hamowania przed rowerzystką Wypadek zdarzył się przed godz. 6.00 rano na drodze pomiędzy Strzelcami Opolskimi a Rozmierką. Pięć osób trafiło do szpitala. 📢 Kochają Koszalin i pokazali to w artystyczny sposób [ZDJĘCIA] Do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod nazwą "Za co kocham Koszalin?" zgłosiło się 96 przedszkolaków. Właśnie poznaliśmy zwycięzców.

📢 Dożynki w Ustroniu Morskim. Msza święta, korowód i impreza w amfiteatrze [ZDJĘCIA] Sobota minęła w Ustroniu Morskim pod znakiem dożynek gminnych. Impreza w świeżo wyremontowanym amfiteatrze trwała do późnych godzin nocnych. 📢 Budowa S11 Koszalin - Bobolice na finiszu. Otwarcie już za kilka dni [ZDJĘCIA] Trwają ostatnie prace przy budowie drogi ekspresowej S11 na odcinku z Koszalina do Bobolic. Już w drugiej połowie września kierowcy będą mogli przejechać trasą o długości 48 kilometrów. 📢 Koszmarny wypadek w Ustce. Siedmiolatka nadziała się na hak osiedlowego słupka. Dramatyczny ratunek sąsiadki i strażaków W piątek po południu na ulicy Bałtyckiej w Ustce siedmioletnia dziewczynka miała wypadek. Jadąc rowerem, wpadła na jeden z metalowych słupków oddzielających chodnik od trawnika i nadziała się udem w okolicy pachwiny na hak. Do czasu przyjazdu strażaków dziewczynkę podtrzymywała sąsiadka. W taki sposób, by nie doszło do krwotoku.

📢 Tysiące złotych od ZUS-u. Jak je zdobyć? Trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Zobacz szczegóły! ZUS wypłaci tobie tysiące złotych jeśli tylko złożysz ten wniosek. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych środki po zmarłych mogą być dziedziczone. By do tego doszło, ubezpieczony musi wskazać osoby uprawnione do wypłaty pieniędzy po śmierci. Jak otrzymać pieniądze? Sprawdźcie! 📢 Te nazwiska nosi najwięcej kobiet! Najpopularniejsze nazwiska żeńskie w Polsce. Zobacz TOP 50 nazwisk wśród kobiet! Te nazwiska nosi najwięcej kobiet w Polsce! Zastanawialiście się kiedyś, jakie nazwiska są w naszym kraju najpopularniejsze? Specjalnie dla Was przygotowaliśmy listę 50 najpopularniejszych żeńskich nazwisk w naszym kraju. Właśnie te nazwiska nosi najwięcej kobiet. Może Twoje jest na liście? Sprawdź!

📢 Takie są objawy niedoboru i nadmiaru witaminy D. Jak niedobór lub nadmiar witaminy D wpływa na funkcjonowanie organizmu? Witamina D pełni bardzo ważną rolę w naszym organizmie. W telewizji co rusz jesteśmy zasypywani reklamami środków z dodatkiem witaminy D. Ale jaki ma wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu? Jak objawia się jej niedobór, bądź nadmiar? Sprawdźcie, jakie są skutki niedoboru lub nadmiaru witaminy D w naszym organizmie.

📢 Wyższy dodatek pielęgnacyjny ZUS dla osób powyżej 75. roku życia. Ile wyniesie w 2023 roku? Kto go może dostać? Dodatek pielęgnacyjny wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - podobnie, jak inne świadczenia - podlega waloryzacji. Kolejna planowana jest na marzec 2023. Sprawdź, ile ten dodatek wyniesie i kto może z niego skorzystać. 📢 Oto jak można zasnąć w minutę? Takie są skuteczne sposoby na szybkie zaśnięcie 3.05.23 r. Czy można zasnąć w zaledwie minutę? Dla osób cierpiących na bezsenność wydawać to się może niemożliwe. Fachowcy uważają jednak, że dzięki zastosowaniu prostych tricków można zasnąć niemalże wraz z przyłożeniem głowy do poduszki. Jakie to sposoby? Sprawdź skuteczne metody na relaksację i zaśnięcie w minutę. 📢 Zadbaj o wątrobę! Co jest zalecane, a czego robić nie wolno, by wątroba była zdrowa. Sprawdź! 3.05.23 r. O wątrobę trzeba dbać, bo to bardzo ważny organ. Czego robić nie wolno, bo to szkodzi wątrobie, a co jest zalecane? Sprawdź! Wątroba odpowiada bowiem przede wszystkim za oczyszczanie naszego organizmu, czyli dba o dobre życie człowieka. Ale i każdy człowiek musi dbać o wątrobę, by mógł długo cieszyć się dobrym zdrowiem. Jak to robić? Co szkodzi wątrobie, a co wspomaga jej pracę? Sprawdź!

📢 Oto hity ze szkolnych sprawdzianów, klasówek i kartkówek! Wyobraźnia uczniów nie zna granic! Nauczyciel płakał, jak sprawdzał 14.02.2023 Najlepsze hity ze szkolnych sprawdzianów. Zastanawialiście się kiedyś, z jakimi wyzwaniami podczas sprawdzania szkolnych klasówek i kartkówek muszą mierzyć się nauczyciele? Możecie być zaskoczeni! Wyobraźnia uczniów naprawdę nie zna granic! Prośby o pozytywną ocenę to nic w porównaniu do śmiesznych rysunków, odpowiedzi rodem z bajek i filmów, po których niekiedy nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać. Ale... sami zobaczcie... Nauczyciel płakał, jak sprawdzał! 📢 Takie są pierwsze objawy chorób nowotworowych. Nie ignoruj tych sygnałów Jak najwcześniejsze wykrycie nowotworu daje szanse na całkowite wyleczenie. Dlatego nie powinniśmy bagatelizować żadnych objawów, które mogą świadczyć o niebezpiecznych dla nas zmianach. Lepiej dmuchać na zimne. Dlatego zobaczcie, jakie objawy mogą sugerować, że w naszym organizmie możemy mieć do czynienia z komórkami nowotworowymi.

📢 Imprezowa Kreślarnia w Koszalinie w 2009 roku. Archiwalne zdjęcia Studenci rozpoczęli nowy rok akademicki. Przypominamy, jak żacy bawili się w nieistniejącym już klubie studenckim Kreślarnia w Koszalinie w październiku 2009 roku.

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury zmodernizował swoją infrastrukturę