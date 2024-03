Przegląd prasy (18.03.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gorący weekend w Prywatce w Koszalinie. Tak bawili się mieszkańcy [ZDJĘCIA]”?

Prasówka 18.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gorący weekend w Prywatce w Koszalinie. Tak bawili się mieszkańcy [ZDJĘCIA] Prywatka to jeden z najpopularniejszych klubów w Koszalinie. Nic więc dziwnego, że w każdy imprezowy weekend na parkiecie klubu bawią się tłumy. Zobaczcie, jak bawili się koszalinianie!

📢 Najśmieszniejsze memy o budowlańcach. Z czego żartują Internauci. Uśmiejesz się! Memy o budowlańcach potrafią być jednocześnie bardzo śmieszne i... straszne! Jesteście ciekawi z czego najczęściej żartują twórcy memów o budowlańcach? Sprawdźcie koniecznie naszą fotogalerię. Nie da się ukryć, że spojrzenie na tę branżę jest bardzo stereotypowe. No bo z czym najczęściej kojarzą się budowlańcy? 📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto i brutto. To jest pewne! Takie będą wypłaty 13. emerytury Zbliża się termin wypłaty trzynastej emerytury. W kwietniu seniorzy dostaną większy przelew na konto. Znając już oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2024 roku, można wyliczyć kwotę trzynastki. Sprawdź, ile pieniędzy dostaną emeryci. To jest pewne! Zobacz wyliczenia netto i brutto 13. emerytury w 2024 roku. Takie pieniądze dostaną seniorzy!

Prasówka 18.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najlepsze MEMY o kobietach! Bo tak!, czyli kobiety już tak mają. Tak płeć piękną widzą internauci. Uśmiejesz się do łez! Kobiety już tak mają, czyli najzabawniejsze MEMY o płci pięknej z przymrużeniem oka. Dzień Kobiet w krzywym zwierciadle. Zobacz, z czego śmieją się Internauci. Jak to się dzieje, że kobieta ma zawsze rację? Kobiety i ich charakter stał się jednym z ulubionych tematów do żartów - jak się okazuje głównie przez mężczyzn. Co ciekawe, głównie żonaci mężczyźni najchętniej żartują ze swoich żon. Jakie są one naprawdę? Sprawdź najlepsze memy o kobietach!

📢 Horoskop finansowy na wiosnę 2024: Te znaki zodiaku będą miały szczęście w finansach w marcu i kwietniu "Wiosna 2024 roku zapowiada się nie tylko jako czas odrodzenia natury, ale także jako okres, w którym wiele osób może doświadczyć pozytywnych zmian w sferze finansów. W marcu i kwietniu, zgodnie z horoskopem finansowym na wiosnę, niektóre znaki zodiaku mogą oczekiwać szczególnego szczęścia w kwestiach pieniężnych. Szukając wskazówek, jak maksymalnie wykorzystać potencjalne okazje, warto zwrócić uwagę na to, co przewidują gwiazdy dla twojego znaku zodiaku. 📢 Najśmieszniejsze memy o kucharzach! Masterchef, Hell's Kitchen, Kuchenne rewolucje i inne programy w jednym. Zobacz te MEMY! Memy o kucharzach potrafią być naprawdę śmieszne! Przekonajcie się sami i obejrzyjcie nasz wybór najlepszych memów o kucharzach - zarówno tych profesjonalnych, jak i amatorów, domorosłych masterchefów! No właśnie! Dziś każdy chce być kucharzem za sprawą bardzo popularnych programów kulinarnych, które oglądamy każdego dnia w telewizji.

📢 Trzynasta emerytura 2024. Oto osoby, które nie dostaną wypłaty 13.emerytury. W tych sytuacjach pieniądze nie zostaną wypłacone Coraz bliżej do wypłaty trzynastej emerytury w 2024 roku. Najpewniej w kwietniu seniorzy dostaną dodatkową gotówkę. Są jednak osoby, które nie otrzymają 13. emerytury. Kilka wyjątków sprawia, że nie każdy senior dostanie wypłatę. Zobacz, w tych sytuacjach emeryci nie dostaną przelewu. Znamy wskaźnik waloryzacji emerytury, czyli również wskaźnik trzynastki. Sprawdź wyliczenia netto i brutto! 📢 Oto jakie mają być nowe zasady renty socjalnej i wdowiej. Sprawdź najnowsze wyliczenia! Projektem zajmie się podkomisja Projekt nowelizacji ustawy trafi do podkomisji. Celem obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o rencie socjalnej jest podniesienie renty do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Osoby niepełnosprawne zaczęły prowadzić dyskusję na wielu płaszczyznach. Sprawdź, jakie zmiany wejdą w życie w związku z rentą socjalną. Dodatkowo, czy renta wdowia będzie w 2024 roku? Sprawdź szczegóły!

📢 Najlepsze MEMY o wiośnie! Tak koniec zimy i początek wiosny widzą internauci. Prawdziwy wysyp MEMÓW! Uśmiejesz się do łez Najlepsze MEMY o wiośnie z pewnością rozbawią wiele osób. Nie od dziś wiemy, że pogoda lubi płatać figle i gdy wszyscy czekamy już z niecierpliwością na wiosnę, okazuje się, że zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. MEMY o wiośnie doskonale pokazują nasze nadzieje i uśmiech przez łzy, gdy okazuje się, że na słońce i ciepło musimy jeszcze poczekać? Jak wiosnę widzą internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o wiośnie! Z pewnością uśmiejecie się do łez! Taka jest właśnie wiosna. 📢 Tyle zarabiają pracownicy popularnych sklepów. Takie są zarobki w Pepco, Action, CCC, Media Expert i H&M. Tyle zarabiają w handlu Ile zarabiają sprzedawcy w popularnych sieciówkach w 2024 roku? Praca w handlu często jest pierwszy wyborem osób młodych, które dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową. Praca nie wydaję się ciężka, jednak nie każdy sobie w niej poradzi. Potrzeba wielu cech i predyspozycji, aby pracować w handlu. Zobacz, ile zarabiają pracownicy tych popularnych sklepów. Sprawdź szczegóły!

📢 Takie znaki zodiaku będą miały szczęście na początku wiosny. Te osoby wygrają wielkie pieniądze w marcu i kwietniu Już za chwilę zawita do nas wiosna, która przyniesie dużo słońca i wyższe temperatury. Sprawdź, kto razem z nadejściem wiosny będzie miał dużo szczęścia w finansach. Te znaki zodiaku będą miały wyjątkowo dobry i bogaty czas. Te osoby przyciągną dużą ilość gotówki. Sprawdź w galerii czy to mowa o Tobie. Lista poniżej!

📢 Trzy emerytury w marcu! Dobre wieści dla seniorów. Takie będą zmiany w wypłatach. Emeryci dostaną więcej pieniędzy Pewna grupa emerytów dostanie nawet trzy emerytury w marcu. Takie zmiany zajdą w wypłatach. Seniorzy dostaną więcej pieniędzy w marcu 2024 roku. Wszystkie zmiany są ze względu na zbliżające się Święta Wielkanocne, które w tym roku wypadają w niedzielę 31 marca. Sprawdź, czy jesteś w grupie, która dostanie więcej przelewów na konto. Sprawdź szczegóły!

📢 Podwójna emerytura w kwietniu 2024 roku. Nowe stawki po waloryzacji! Najnowsze wyliczenia brutto i netto W kwietniu 2024 roku emeryci dostaną podwójne emerytury. Część seniorów otrzyma dodatkowo 13. emeryturę na konto. Ile pieniędzy łącznie otrzymają? Sprawdź wyliczenia w galerii! Trzynasta emerytura ma za zadanie zasilić domowy budżet seniorów, którzy są w gorszej sytuacji. Ile wyniesie Twoja emerytura po waloryzacji? Sprawdź szczegóły! 📢 Tak żyje Julia Wieniawa. Nowa jurorka "Mam Talent!" publikuje prywatne zdjęcia. Sprawdź! Julia Wieniawa to nowa jurorka w popularnym telewizyjnym talent show "Mam talent!". Zastąpiła na tym miejscu Małgorzatę Foremniak. O tym, jak Julia Wieniawa radzi sobie w nowej dla siebie roli można przekonać się w każdą sobotę po godz. 20 włączając TVN. A jak wygląda prywatne życie tej młodej wokalistki i aktorki? O tym przekonacie się zaglądając do naszej fotogalerii. Zobacz prywatne zdjęcia Julii Wieniawy.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Marta Paszkin z Rolnik szuka żony. Tak mieszka Marta i Paweł z dziećmi. Co za dom! [ZDJĘCIA] Tak mieszka i żyje na co dzień Marta Paszkin z Rolnik szuka żony. Zobacz zdjęcia wnętrz domu. Tak mieszka Marta i Paweł z dziećmi. Piękne i ciepłe wnętrza. Marta Paszkin była uczestniczką 7. edycji programu "Rolnik szuka żony", w której zabiegała o względy Pawła Bodziannego. Marta i Paweł są szczęśliwym małżeństwem, a niedawno powitali na świecie swoje kolejne dziecko. Sprawdź zdjęcia!

📢 Babciowe 2024 już niedługo. Polskie rodziny dostaną 1500 złotych. Wielka zmiana zasad przyznawania świadczenia Babciowe, czyli dodatkowe świadczenie dla młodych rodziców, którzy są aktywni zawodowo. Dla kogo dodatkowe 1500 zł miesięcznie od państwa? Nowe świadczenie wzbudza dużo kontrowersji. Pojawiają się pytania, w jaki sposób będzie weryfikowany stan faktyczny pracy rodziców i opieki nad dziećmi. Dla kogo babciowe 2024? Sprawdź szczegóły!

📢 Osoby o tych imionach są wyjątkowo wredne. Posiadacze tych imion uznawani są za niemiłych i aroganckich [LISTA] Te osoby są wredne i aroganckie. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Zobacz, czy ty lub twoi bliscy znaleźli się na niej. Sprawdź listę imion! 📢 Najlepsze MEMY o disco polo. Symbol kiczu czy dobrej zabawy? Nikt nie słucha, wszyscy dobrze się bawią. Te obrazki rozśmieszą do łez Disco polo? Co myślisz, gdy słyszysz nazwę tej muzyki? Disco polo budzi mieszane uczucia wśród Polaków, co oznacza, że nie brakuje MEMÓW, które pokazują stosunek internautów do tej muzyki. Przez wielu disco polo uważane jest za symbol kiczu, jednak często jesteśmy świadkami, jak Polacy przy disco polo bawią się doskonale! Najlepsze MEMY o disco polo znakomicie ukazują fenomen tego zjawiska. Z pewnością uśmiejecie się do łez! Takie są najlepsze MEMY o disco polo!

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje pojazdy. Te auta kupisz od wojska w dobrej cenie! Ogłoszenia z całej Polski [ZDJĘCIA] Oto auta, które kupisz od wojska! Sprawdź, jakie są najnowsze oferty sprzedaży. Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje samochody, busy, ciągniki oraz koparki. Zobacz oferty! Możesz kupić te pojazdy w dobrej cenie. AMW regularnie organizuje w różnych częściach kraju przetargi na sprzedaż sprzętu wojskowego. Sprawdź oferty!

📢 Tak żyje i mieszka Dagmara Kaźmierska, tańcząca Królowa Życia, która szuka męża. Zobacz ZDJĘCIA Jak żyje Dagmara Kaźmierska? To z pewnością interesuje wszystkich tych, którzy śledzą telewizyjne reality show. Okazuje się bowiem, że pani Dagmara i jej poczynania są bardzo interesujące dla telewidzów. Celebrytka niedawno wystąpiła w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Zobacz, jak żyje Dagmara Kaźmierska.

📢 Zima zamiast wiosny, czyli wielkanocny Jarmark Jamneński [ZDJĘCIA] Świąteczne dekoracje, pisanki, koronkowe serwetki oraz unikalne rękodzieła: szyte zabawki, drewniane rzeźby, ceramika, naturalne kosmetyki czy biżuteria - tego nie brakowało podczas świątecznego jarmarku, który odbył się w Zagrodzie Jamno.

📢 Kobiety z całej Polski walczą o tytuł Polska Miss 30+! Poznajcie wyjątkowe uczestniczki Ponad sto kobiet z całej Polski startuje w konkursie Polska Miss 30+. Wszystkie uczestniczki są wyjątkowe. Poznajcie kandydatki do korony Najpiękniejszej Polki. Zobaczcie ich zdjęcia! 📢 Morsy ze Szczecinka i okolic zakończyły sezon kąpielowy [ZDJĘCIA] Tradycyjnie już na Mysiej Wyspie nad szczecineckim jeziorem Trzesiecko zwolennicy zimowych kąpieli zakończyli sezon. 📢 Piękno w stylu topless. Moda na topless, tolerancja nagości, emancypacja czy przyjemność bez ograniczeń? [ZDJĘCIA] Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie.

📢 To prawdziwe HITY ze szkolnych kartkówek. Nauczyciel płakał, gdy sprawdzał. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz! 📢 Targi leśne Forest Show Łobez 2024. Pokaz maszyn i konkursy operatorów (ZDJĘCIA) Drwale, firmy leśne, leśnicy - czyli cała branża leśna z całego Pomorza spotkała się na targach Forest Show Łobez 2024.

📢 Niedzielna giełda w Koszalinie. Co znajdziesz na stoiskach? Sprawdź! [ZDJĘCIA] Zrobiło się świątecznie na stoiskach. Pogoda nie zachęca do spacerowania, jednak na koszalińskiej giełdzie pojawiło się sporo osób. Na stoiskach pojawia się coraz więcej ozdób wielkanocnych. Widać palmy, bukszpany, stroiki i wiosenne kwiaty. Oto co kupisz przed Wielkanocą!

📢 Te kobiety są najlepszymi żonami. Osoby o tych imionach to świetne partnerki, żony. Znaczenie imion 17.03.2024 Oto lista imion kobiet, które są kandydatkami na idealną żonę. Kochającą, czułą, wrażliwą, a jednocześnie świetną organizatorkę życia domowego, gospodynię. Czy dziś wierzymy, że imiona mają funkcje magiczne i mogą determinować charakter człowieka? Zobacz listę kobiet, które są świetnymi żonami. 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów w 2024 roku 17.03.2024 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Oni są najlepszymi mężami! Z mężczyznami o tych imionach będziesz szczęśliwa! Oni są wierni, czuli i troskliwi. Sprawdź listę! 17.03.2024 Mężczyźni o tych imionach są najlepszymi mężami! Zastanawialiście się kiedyś, czy nasze imię może mieć wpływ na nasze codzienne życie, chociażby w związku? Okazuje się, że imię, które nosimy może wiele mówić o naszych cechach charakteru. Z tymi mężczyznami będziesz szczęśliwa i będą z Tobą na całe życie. Mężczyźni o jakich imionach są uważani za szczerych i wiernych? Partnera o jakim imieniu wybrać? Sprawdźcie listę! 📢 Oni są najgorszymi mężami! Mężczyźni o tych imionach są skłonni do zdrady, zaborczy, są zimni w uczuciach. Sprawdź listę! 17.03.2024 Oni są najgorszymi mężami! Wiele osób twierdzi, że każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Może mówić o naszych cechach charakteru czy zachowaniach w określonych sytuacjach, chociażby w miłości. Na podstawie znaczenia imion można na przykład stwierdzić, którzy mężczyźni mają skłonność do zdrady oraz są zimni w uczuciach. Jakie imiona znalazły się na liście? Sprawdźcie, którzy mężczyźni według znaczenia imion są najgorszymi mężami.

📢 Oto zalety picia wody gazowanej. Sprawdź dlaczego warto pić wodę z bąbelkami! Powodów jest wiele 17.03.2024 Czy woda gazowana jest najlepsza do ugaszenia pragnienia? Czy wodę gazowaną można pić bez ograniczeń? Czy jest zdrowa? Czy może jednak lepiej pić zwykłą wodę niegazowaną? To pytania, które pojawiają się często. Okazuje się, że woda nasycona dwutlenkiem węgla zyskuje wiele zalet. Jakich? Sprawdź w naszym artykule! 📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 17.03.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Oto jak mieszkają Meghan Markle i książe Harry z dziećmi. Rezydencja w Kalifornii robi wrażenie [ZDJĘCIA] 17.03.2024 Tak wygląda codzienne życie Meghan Markle i księcia Harrego. Gdzie mieszka Meghan Markle i książę Harry? Oto jak żyja na co dzień. Ile łazienek ma ich rezydencja? Sprawdź poniżej! Będziesz w szoku. Para ceni sobie prywatność, jednak chętnie publikują zdjęcia na swoich kontach społecznościowych. Zobacz jak mieszkają i żyją Meghan i Harry. 📢 Oto jak mieszka i żyje aktorka Anna Mucha. Piękna Anna Mucha na prywatnych zdjęciach. Apartament w centrum miasta i podróże 17.03.2024 Jaka jest Anna Mucha prywatnie? To pytanie z pewnością zadaje sobie wielu fanów popularnej aktorki, modelki i prezenterki. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Magdy Budzyńskiej w serialu M jak miłość emitowanym w TVP 2. Jak na co dzień żyje Anna Mucha? Zobaczcie zdjęcia, jakie publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Oto stare meble z PRL warte majątek! Te meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Mogą być warte fortunę! Masz je w domu? 17.03.2024 Czy stare meble z PRL mogą być warte majątek? Okazuje się, że tak! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Do takich z pewnością należą meble z PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Niektóre z nich mogą być warte fortunę! 📢 Oto najmądrzejsze rasy psów na świecie. Sprawdź ranking najmądrzejszych psów. Ich inteligencja zaskakuje 17.03.2024 Eksperci stworzyli ranking najmądrzejszych ras psów. Te rasy psów są najinteligentniejsze na świecie! One sztuczek nauczą się w mig. Nauczenie nowej komendy zajmuje im mniej niż pięć prób. Wierne i kochające psy mają różne charaktery i predyspozycje. Wiele zależy od wychowania oraz genetyki. Z tymi psami nie będziesz miał problemów w nauce nowych komend. Sprawdź ranking najmądrzejszych psów!

📢 Taka kawa jest najgorsza. Przez nią tyjesz i czujesz się ciągle źle. Taka kawa tuczy oraz przyspiesza starzenie 17.03.2024 Większość Polaków swój dzień rozpoczyna od filiżanki gorącej kawy. Można ją zrobić na wiele sposobów z różnymi dodatkami. Jaka kawa jest najgorsza? Sprawdź, który rodzaj kawy negatywnie wpływa na organizm i metabolizm. Przez tą kawę tyjesz i czujesz się gorzej. Unikaj tej kawy, jeśli nie chcesz przytyć. Sprawdź szczegóły! 📢 Przed emeryturą należy ci się jeszcze jedno świadczenie. Możesz otrzymywać nawet 1600 zł miesięcznie 17.03.2024 Emeryci mają zapewnianą pomoc w postaci trzynastych i czternastych emerytur oraz różnych dodatków. Mało kto wie, że osoby w wieku przedemerytalnym również mogą starać się o dodatkowe świadczenie. Nim przejdą na emeryturę mogą dostać aż 1600 zł. Jak uzyskać dodatkowe pieniądze? Sprawdź szczegóły!

📢 Te cyfry w PESEL-u oznaczają szczęście w finansach i miłości. Sprawdź czy jesteś wśród szczęśliwców 17.03.2024 Numer PESEL to unikalny identyfikator każdego obywatela Polski. Ale czy wiesz, że cyfry w Twoim PESELu mogą również nosić w sobie tajemnice dotyczące Twojego szczęścia w finansach i miłości? W tym artykule przyjrzymy się różnym cyfrom w PESELu i odkryjemy, jakie znaczenie przypisywane jest każdej z nich, które przekładają się na nasze życie. 📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 17.03.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Ta biżuteria z czasów PRL może być warta majątek! Te przedmioty możemy znaleźć na portalach aukcyjnych 17.03.2024 Przedmioty z czasów PRL cieszą się wśród Polaków ogromną popularnością. Śmiało można powiedzieć nawet, że wraca moda na rzeczy z tamtego okresu. Mają one swój unikatowy charakter, świetną jakość wykonania i mogą służyć przez wiele lat. Wśród przedmiotów poszukiwanych przez kolekcjonerów jest chociażby biżuteria. Jaką biżuterię z okresu PRL możemy znaleźć na portalach aukcyjnych? Sprawdźcie, ile może obecnie kosztować biżuteria z czasów PRL. 📢 Najlepsze MEMY o studentach. Tak studia widzą Internauci. Fenomenalna dawka świetnego humoru! Sesja, imprezy na śmiesznych obrazkach 17.03 Studia to czas, kiedy zdobywamy kolejne umiejętności, poznajemy nowych ludzi, ale również świetnie się bawimy. W naszym społeczeństwie istnieje wiele mitów twierdzących, że studenci tylko i wyłącznie imprezują, zapominając często o nauce, pamiętając o niej tylko w czasie sesji. Czy tak jest w rzeczywistości? Te MEMY o studentach rozśmieszą Was do łez! Jak studentów i studia widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o studentach. To fenomenalna dawka świetnego humoru!

📢 Horoskop finansowy na 2024. Te znaki zodiaku odniosą sukces finansowy w nadchodzącym roku. Sprawdź na kogo czeka fortuna 17.03.2024 Prognoza finansowa na 2024 rok według znaków zodiaku zapowiada fascynujące zmiany. Poznanie wpływu trendów astrologicznych na nasze finanse może być kluczem do sukcesu w dziedzinie materialnej. Nadchodzący rok przyniesie wyjątkowe szanse rozwoju finansowego, gromadzenia bogactwa i utrzymania stabilności pieniężnej dla wybranych znaków zodiaku. Dowiedz się, które znaki mają potencjał na znaczący wzrost finansowy w 2024 roku. 📢 Teściowe o tych imionach to prawdziwe zołzy, czyli teściowe z piekła rodem. Sprawdź listę imion 17.03.2024 Teściowe – te postaci, które w życiu wielu osób stanowią źródło komediowych anegdot, a dla niektórych są niczym wcielenie koszmaru. I jak się okazuje, imię, które noszą, może być często wiążącym się elementem ich charakteru. Wielu z nas słyszało historie o teściowych o imionach, które wydają się przynosić ze sobą pewne cechy. Czy rzeczywiście istnieje związek między imieniem a zachowaniem teściowej? Przyjrzyjmy się nieco bliżej tej komicznej teorii.

📢 Oto lista osób, które dostaną wyrównanie emerytur. Kiedy można składać wnioski do ZUS? Zyska aż 100 tysięcy emerytów! 17.03.2024 Te osoby otrzymają wyrównanie czerwcowych emerytur. Kto może złożyć wniosek o przeliczenie do ZUS? Tym osobom należy się wyrównanie. Nie każdy emeryt o tym wie. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać dodatkowe pieniądze. Jest to decyzja Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto zbliża się kolejny miesiąc wypłat emerytur. Tyle pieniędzy emeryci dostaną. Sprawdź! 📢 Najlepsze memy o kawalerach. Tak internauci komentują kawalerskie życie. Sprawdź! 17.03.2024 Memy o kawalerach w bardzo interesujący sposób pokazują ten stan cywilny. Jakie są wady, a jakie zalety bycia kawalerem? Kto najczęściej zostaje (starym) kawalerem? O tym wszystkim możemy się przekonać oglądając te śmieszne obrazki. Sprawdźcie najśmieszniejsze memy o kawalerach.

📢 Najlepsze MEMY o miłości. Taka jest miłość? Związek na poważnie i na wesoło. Śmieszne obrazki rozbawią do łez! 17.03.2024 W miłości przeżywamy te piękne i trudne chwile. Najważniejsze, by tych pierwszych było jak najwięcej. Trudne momenty możemy przekuwać w żart, o czym doskonale zdają sobie sprawę internauci, tworząc śmieszne obrazki o miłości. Jak przetrwać związek? Oczywiście wspólnie śmiejąc się z naszych niedoskonałości! Te MEMY o miłości rozbawią do łez! Miłość z przymrużeniem oka. 📢 Najlepsze MEMY o mężczyznach. Jak żyją faceci? Męska codzienność w krzywym zwierciadle. Jak wady mężczyzn widzą internauci? 17.03.2024 Relacje damsko-męskie już od wielu lat są przedmiotem kabaretowych skeczów, żartów i... MEMÓW. Dzień Mężczyzny jest znacznie mniej popularny niż Dzień Kobiet, a można wręcz stwierdzić, że wiele osób nie ma pojęcia o istnieniu takiego święta. Oczywiście ta sytuacja staje się jednym z przedmiotów MEMÓW tworzonych przez internautów. Jak mężczyźni są widziani przez twórców MEMÓW? Czy rzeczywiście, katar u mężczyzny to ciężka choroba? Zobaczcie najlepsze MEMY o mężczyznach!

📢 Najlepsze MEMY o pracy! Tak śmiejemy się z przełożonych i własnego lenistwa. Te śmieszne obrazki rozbawią cię do łez 17.03.2024 Praca to niekiedy bardzo trudny temat rozmów. Często, by przetrwać wymagający dzień pracy potrzebna jest odrobina humoru i uśmiechu. A z czego można się pośmiać podczas trudnego dnia w biurze i innym miejscu, w którym wypełniamy swoje zawodowe obowiązki? Oczywiście z... pracy! Komu się nie zdarzyło oglądać memów i innych śmiesznych obrazków podczas pracy! Jeszcze ciekawiej, gdy oglądamy akurat te dotyczące pracy, przełożonych czy naszych współpracowników. Może akurat w tych sytuacjach odnajdujemy także cząstkę siebie? Zobaczcie najlepsze memy o pracy! 📢 Najlepsze MEMY o sąsiadach. Jak wygląda sąsiedzkie życie? Fantastyczna dawka świetnego humoru! Sąsiad uprzykrza ci życie? 17.03.2024 Jacy są sąsiedzi? Mogą być pomocni, jak i mocno uprzykrzający życie. Doskonale wiedzą o tym internauci, którzy tworzą MEMY o sąsiadach. Relacje sąsiedzkie nie tylko są przedmiotem żartów, kabaretowych skeczów, ale również MEMÓW i śmiesznych obrazków. Z pewnością znajdziecie na nich obrazy z waszego codziennego życia! Jesteście ciekawi? Zobaczcie najlepsze MEMY o sąsiadach!

📢 Najśmieszniejsze memy o kotach. Kochane, słodkie, czy złośliwe? Jakie są koty w memach? Zobacz, z czego śmieją się Internauci 17.03.2024 Koty są bardzo często bohaterami memów. Zawsze chodzą swoimi ścieżkami, uwielbiają jedzenie i pieszczoty swoich właścicieli, chociaż... nigdy ich nie słuchają. Jakie są koty w memach? Z jakich ich zachowań najczęściej śmieją się Internauci, którzy tworzą obrazkowe żarty z kotami w roli głównej? Postanowiliśmy to sprawdzić! Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z naśmieszniejszymi memami na temat kotów.

📢 Jaka będzie trzynasta emerytura w 2024 roku? Będzie zaskoczenie? Wyliczenia brutto i netto! Tyle pieniędzy dostaną emeryci 17.03.2024 Emeryci w 2024 roku mogą liczyć na podwyżki. Ile dodatkowych pieniędzy dostaną emeryci? Sprawdź, ile pieniędzy wpłynie na konta uprawnionych do świadczenia seniorów. Ile obecnie wynosi trzynasta emerytura w Polsce? Dodatkowe pieniądze seniorzy otrzymają w kwietniu lub maju. Sprawdź szczegóły!

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 17.03.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez! 📢 Najśmieszniejsze memy o policjantach. Uśmiejesz się do łez! Zobacz jak z policji żartują internauci 17.03.2024 Policjanci są częstym obiektem żartów i drwin. Choć bez wątpienia to służby bardzo potrzebne w utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa w naszym kraju, to jednocześnie funkcjonariusze policji bywają nielubiani. W Internecie aż roi się od różnego rodzaju memów związanych z policjantami. Zobacz najśmieszniejsze obrazki o policji.

📢 Osoby o tych imionach będą miały szczęście w 2024 roku. Tym osobom sprzyja szczęście i pomyślność. Sprawdź! 17.03.2024 Te osoby będą miały wyjątkowo udany 2024 rok. Czy noszone imię może determinować nasz los? Okazuję się, że tak! Sprawdź co twoje imię mówi o twoich życiu i relacjach z najbliższymi. Wiele osób uważa, że znaczenie imienia może mieć wpływ na nasze codzienne życie. Na nasze zachowanie, relacje międzyludzkie, zarobki, szczęście w miłości. Sprawdź listę!

📢 Najlepsze MEMY o kotach. Te śmieszne obrazki rozbawią Cię do łez! Leniwe, słodkie, jakie są koty? MEMY o ukochanym pupilu człowieka 17.03 Takie są najlepsze MEMY o kotach! Koty obok psów to najpopularniejsze zwierzęta domowe. W porównaniu do nich koty częściej chodzą jednak własnymi ścieżkami, potrafią znikać z domu nawet na wiele dni, wiodąc kocie życie na ulicach i osiedlach miast. Wokół kotów narodziło się wiele mitów, zdania wokół nich są mocno podzielone. Nie zmienia to jednak faktu, że koty należą do najukochańszych pupili człowieka. Jak życie kotów widzą internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o kotach! Te obrazki z pewnością rozbawią Was do łez!

📢 Najśmieszniejsze memy o psach. Tak twórcy memów widzą relację pies - człowiek. Uśmiejesz się! 17.03.2024 Jeśli kochacie psy, to musicie zobaczyć naśmieszniejsze memy właśnie o psach. Na pewno w wielu z tych obrazków znajdziecie sytuacje, które są Wam bliskie. Może w niektórymi z tych memów się nie zgodzicie? Tak, to możliwe. Tak, czy siak zobaczcie, w jaki sposób twórcy memów widzą życie zarówno samych psów, jak i ich właścicieli. Zapraszamy do oglądania! 📢 Oto imiona najgorszych mężów. Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi partnerami. Jesteś na liście? 17.03.2024 Czy noszone imię może determinować nasz los? Okazuję się, że tak! Sprawdź co twoje imię mówi o twoich życiu i relacjach z najbliższymi. Oto lista męskich imion, które nie wróżą dobrego i szczęśliwego małżeństwa. Ci mężczyźni są najgorszymi mężami. Nie są stworzeni do szczęśliwego i długoletniego małżeństwa. Sprawdź listę!

📢 Rekordowa waloryzacja emerytur 2024? Oto tabela wzrostów emerytur. Jaki będzie ostateczny wskaźnik? Sprawdź! 17.03.2024 Marcowa waloryzacja emerytur zbliża się wielkimi krokami. Jaki będzie ostateczny wskaźnik waloryzacji w 2024 roku? Będzie mniejszy od spodziewanego? Sprawdź, jakie są najnowsze zmiany w prognozie. Wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku jest już znany. Sprawdź szczegóły!

📢 Koszalin w latach 90-tych XX wieku. Wyjątkowe ZDJĘCIA z archiwum Głosu Koszalińskiego 17.03.2024 To już kolejna, czwarta, fotogaleria ze starymi zdjęciami przedstawiających Koszalin, które w latach 90-tych XX wieku były publikowane na łamach Głosu Koszalińskiego. Znaleźliśmy je w archiwum naszej redakcji. 📢 Komornik może teraz zabrać więcej. Zmiana przepisów od stycznia 2024 roku. Sprawdź nowe zasady dla dłużników 17.03.2024 Od stycznia 2024 roku zmieniły się zasady dotyczące egzekucji komorniczych. Większa część wypłata będzie mogła być zabrana z konta dłużnika. Czego nie ma prawa zająć komornik, nawet przy ogromnych długach? Istnieje lista rzeczy, których komornik CI nie zabierze. Sprawdź szczegóły!

📢 Stare monety warte majątek! Będziesz w szoku! Zobacz, ile mogą kosztować stare monety z czasów PRL-u! 17.03.2024 Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za te stare monety nawet kilka tysięcy złotych. Sprawdź, czy masz je u siebie w domu. Może się okazać, że trzymasz prawdziwy skarb. Jedna moneta może być warta nawet 5 tysięcy złotych. Więcej szczegółów znajdziesz w galerii! Sprawdź, jakie stare monety są poszukiwane przez kolekcjonerów. 📢 Rozliczenie PIT 2024. Nowe odliczenia i ulgi podatkowe. Za co dostaniesz zwrot pieniędzy? To możesz odliczyć. Sprawdź! 17.03.2024 Nowe odliczenia i ulgi podatkowe. Co będzie można odliczyć za 2023? Sezon podatkowy rozpocznie się tradycyjnie 15 lutego i potrwa do końca kwietnia. To możesz odliczyć od podatku za 2023 roku. Progi podatkowe na rok 2024 są już znane. Ustawodawca wprowadził bardzo istotne zmiany w tym zakresie. Sprawdź szczegóły!

📢 Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Często są wredne i aroganckie. Jesteś na liście? Sprawdź! 17.03.2024 Osoby o tych imionach uważane są za aroganckie i wredne. Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście.

📢 Najpiękniejsze rasy psów na świecie. Ranking najładniejszych psów. Poznaj TOP 10 najpiękniejszych psów. Są takie urocze! 17.03.2024 TOP 10 najpiękniejszych ras psów na świecie. Internauci wybrali najładniejsze rasy. Pies to wspaniały przyjaciel, wierny towarzysz człowieka. Kto ma pieska w domu, ten wie jakie są kochane i lojalne. Zawsze chętne do zabawy lub przytulenia. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj jednak, że wygląd to nie wszystko. Zanim kupisz psa zapoznaj się z jego potrzebami. Sprawdź szczegóły!

📢 15 ras psów kanapowych. Szukasz spokojnego psa do domu? Sprawdź cechy i ceny kanapowców! 17.03.2024 Psy kanapowe charakteryzują się tym, że... lubią wylegiwać się na kanapie. To oczywiście duże uproszczenie, ale do tej kategorii można zakwalifikować rasy psów, które dobrze czują się w mieszkaniach, lubią towarzystwo ludzi. Często więc są też określane jako pokojowe, czy też do towarzystwa właśnie. Najczęściej to psy niewielkie, ale są też wyjątki od tej reguły. Jakie rasy zaliczane są do psów kanapowych? Sprawdź koniecznie! 📢 Najzabawniejsze memy o wiośnie. Gdy robi się ciepło Internauci wymyślają zabawne memy, które rozbawią Was do łez 17.03.2024 Te memy o wiosnę 2024 rozbawią Was do łez. Choć mamy wciąż kalendarzową zimę, to za oknem pogoda przypomina bardziej wiosnę. Internauci nie próżnują i wymyślają z tej okazji zabawne memy. Sprawdźcie te obrazki, wybraliśmy najzabawniejsze memy, o wiośnie 2024. Czy jest coś lepszego niż poczucie humoru, które rozgrzewa serce w chłodne dni wiosny?

📢 Takie są zaskakujące skutki jedzenia i picia siemienia lnianego. Będziesz w szoku! Magiczny środek na odchudzanie 17.03.2024 Siemię lnianie to idealny dodatek do owsianek, koktajli, chleba, bułeczek i wielu innych dań. Staje się ono coraz popularniejsze dzięki swoim zastosowaniom i właściwościom. Siemię lnianie można pić, jeść i nakładać na twarz oraz włosy jako maseczkę. Jakie są jego magiczne właściwości? Sprawdź, w jaki sposób wspomaga odchudzanie! Zobacz szczegóły!

📢 Renta wdowia 2024 prawie 8000 zł. Kiedy wejdzie w życie nowe świadczenie? Wyliczenia w modelu kroczącym. Sprawdź! 17.03.2024 Takie maja być zasady nowego świadczenie. Kto będzie mógł otrzymać pieniądze z renty wdowiej w 2024 roku? Renta wdowia ma być wypłacana jeszcze w tym roku. Na jakich zasadach Polacy będą mogli uzyskać pieniądze? Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski podkreśla, że wprowadzenie renty wdowiej i podwyższenie zasiłku pogrzebowego to priorytety. Sprawdź więcej szczegółów!

📢 Imprezowy luty 2024 w Koszalinie. Piękne i uśmiechnięte imprezowiczki w klubie Prywatka [ZDJĘCIA] 17.03.2024 Jak mieszkańcy Koszalina i okolic bawili się w lutym 2024 w klubie Prywatka? To jedno z najpopularniejszych miejsc w mieście. Sprawdźcie zdjęcia z zabawy w lutym! 📢 Najlepsze memy o grach komputerowych i graczach. Sprawdź, z czego śmieją się Internauci 17.03.2024 Lubisz grać w gry komputerowe? To z pewnością zrozumiesz memy na ten temat, które krążą w sieci! Sprawdź najciekawsze memy o graczach, zarówno PC-towców, jak i konsolowców. 📢 Najlepsze MEMY ze zwierzętami w roli głównej. Te obrazki potrafią rozbawić! Jakie są zwierzęta? Słodkie, zabawne, złośliwe 17.03.2024 MEMY ze zwierzętami w roli głównej cieszą się ogromną popularnością wśród internautów. Zwierzęta ubarwiają nasz świat, szczególnie te, na których widok wręcz nie możemy się opamiętać. Okazuje się, że popularne są nie tylko psy czy koty, ale również inne zwierzęta, których słodkie usposobienie potrafi działać na ludzi obłędnie. Jakie zwierzęta stają się przedmiotem MEMÓW? Zobaczcie najlepsze MEMY ze zwierzętami w roli głównej! Te obrazki z pewnością Was rozbawią!

📢 Plaża w Ustce wciąga jak bagno. Spacery brzegiem morza w czasie refulacji kończą się źle Straż pożarna z Ustki na świeżo zrefulowanej plaży uwalniała kobietę, której nogi ugrzęzły w mule naniesionym z dna Bałtyku. To jednak nie jest pierwsza taka sytuacja. Do tej pory uwięzionym w mokrym piasku spacerowiczom pomagali inni turyści. Tym razem bez pomocy służb się nie obeszło. Potrzebna była łopata i drabina. 📢 Punkty widokowe w Polsce: 24 najbardziej niesamowite miejsca. Rekordowa wieża, najwyższy klif, platforma dla żądnych adrenaliny i inne Polska jest piękna, tym bardziej, gdy ogląda się ją z jednego z najbardziej niesamowitych punktów widokowych. Zebraliśmy dla was 24 wyjątkowe miejsca, z których rozciągają się zapierające dech w piersiach widoki i panoramy miast, gór, jezior i morza. Która wieża widokowa w Polsce jest najwyższa, w którym mieście znajduje się najwyżej położony taras widokowy, gdzie można wejść na platformę, która odrywa się od ściany wieżowca albo zwiedzić latarnię morską… w górach? Zapraszamy do galerii, której znajdziecie 24 najbardziej niezwykłe punkty widokowe z całej Polski.

📢 Najgłupsze odpowiedzi uczniów 2024. Nauczyciele musieli coś odpowiedzieć. To prawdziwa jazda bez trzymanki! Nauczyciele łatwo nie mają i często muszą znosić bezczelne teksty uczniów, ale na szczęście są i tacy, którzy nie gryzą się w język. Oczywiście nie chodzi o to by odpowiadać bezczelnością na bezczelność, ale nie brakuje pedagogów, którzy na zgryźliwe gadanie czy po prostu słowną zaczepkę potrafią odpowiedzieć z gracją i humorem! 📢 Początek marca na budowie drogi S6 Koszalin - Słupsk. Tak przebiegają prace [ZDJĘCIA] Jak na początku marca przebiegały prace przy budowie drogi ekspresowej S6 na odcinku z Sianowa do Słupska? Najnowsze zdjęcia z lotu ptaka robią wrażenie!

📢 Dzień dyszla, czyli tradycyjnie zaglądamy na koszalińskie targowisko miejskie [ZDJĘCIA] Ewidentnie na koszalińskie targowisko dotarła już wiosna i wielkanocna atmosfera. Mieszkańcy miasta i okolic, którzy przyjechali tu na zakupy w piątek, przebierali m. in. w warzywnych i owocowych przetworach, ale też w większej niż zwykle ilości jaj i świątecznych słodyczy. Można było także kupić palmy wielkanocne.

📢 Spektakularne widoki i brak tłumów. Najlepszy czas, żeby odwiedzić platformę widokową w Widuchowej To bez wątpienia jeden z najpiękniejszych punktów widokowych w regionie. Platforma widokowa na Słowiańskiej Górze wyróżnia się nie tylko kształtem. To stąd widać jak na dłoni rozwidlenie Odry i początek Międzyodrza. 📢 Nowe centrum handlowe Oto Park w Koszalinie już za chwilę [ZDJĘCIA] Kasjerzy, doradcy klienta, sprzedawcy, magazynierzy, montażyści i serwisanci - miejsc pracy jest tu sporo i już można składać podania. Bo wkrótce zacznie działać centrum handlowe Oto Park.

📢 Najpiękniejsze dziewczyny na imprezach w Prywatce! Tak bawią się koszalinianki [ZDJĘCIA] Prywatka to jeden z najpopularniejszych klubów w Koszalinie. Nic więc dziwnego, że w każdy imprezowy weekend na parkiecie klubu bawią się tłumy. 📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby 13.10.2023 Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź!

📢 Oto kryształy z PRL, które są warte fortunę! Tych kryształów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, może masz je w domu? Te kryształy z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, że kryształy, wazony, tacki, miski czy kieliszki, które stały kilka lat temu na półkach naszych domów, mogą być obecnie bardzo cenione przez kolekcjonerów. Jesteście ciekawi, jakie kryształy z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów? Sprawdźcie, może stoją jeszcze w waszym domu, bądź mają je wasi rodzice. Z sentymentu do tych czasów, wiele osób nie decydowało się na wyrzucenie przedmiotów z PRL podczas remontów czy przeprowadzek. Może wśród nich są kryształy, z których korzystaliście jak byliście dziećmi? Zobaczcie, ile mogą kosztować obecnie.

📢 Morsy z regionu zakończyły sezon zimowych kąpieli! Tłumy na Rajskiej Plaży w Poroście [ZDJĘCIA] W sobotę nad jeziorem Chlewo Wielkie (gmina Bobolice) na tzw. Rajskiej Plaży amatorzy lodowatych kąpieli spotkali się na Zakończeniu Sezonu Morsowania i Powitaniu Wiosny z Morsami.