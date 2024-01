Przegląd prasy 19.01.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze MEMY o pracy! Tak śmiejemy się z przełożonych i własnego lenistwa. Te śmieszne obrazki rozbawią cię do łez”?

Prasówka 19.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze MEMY o pracy! Tak śmiejemy się z przełożonych i własnego lenistwa. Te śmieszne obrazki rozbawią cię do łez Praca to niekiedy bardzo trudny temat rozmów. Często, by przetrwać wymagający dzień pracy potrzebna jest odrobina humoru i uśmiechu. A z czego można się pośmiać podczas trudnego dnia w biurze i innym miejscu, w którym wypełniamy swoje zawodowe obowiązki? Oczywiście z... pracy! Komu się nie zdarzyło oglądać memów i innych śmiesznych obrazków podczas pracy! Jeszcze ciekawiej, gdy oglądamy akurat te dotyczące pracy, przełożonych czy naszych współpracowników. Może akurat w tych sytuacjach odnajdujemy także cząstkę siebie? Zobaczcie najlepsze memy o pracy!

📢 Te cyfry w dacie urodzenia oznaczają szczęście w finansach w 2024 roku. Sprawdź do kogo uśmiechnie się fortuna Te cyfry w dacie urodzenia mogą oznaczać szczęście w finansach. Sprawdzamy do kogo uśmiechnie się fortuna na podstawie daty urodzenia. Według przepowiedni horoskopowych te cyfry w dacie urodzenia mogą oznaczać szczęście w finansach. Sprawdź kto się wzbogaci w 2024 roku. Sprawdzamy znaczenie licz i związane z tym szczęście finansowe.

📢 Najlepsze MEMY o noworocznych postanowieniach. Nowy rok, nowy ja! Przechodzę na dietę, idę na siłownię. Uśmiejesz się do łez! Noworoczne postanowienia? Kto z nas ich nie miał! Pozostaje pytanie, ilu osobom udało się je zrealizować. Nowy rok sprzyja noworocznym postanowieniom. Ile razy nie słyszeliśmy od znajomych o przechodzeniu na dietę, dbaniu o formę i ćwiczeniach na siłowni, znalezieniu miłości czy lepszej pracy? Jak noworoczne postanowienia i podejście do ich realizacji widzą internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o noworocznych postanowieniach!

📢 Takie emerytury będą wypłacane w styczniu 2024 roku. Wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Mamy najnowsze wyliczenia! Takie emerytury będą wypłacane w styczniu 2024. Jaka będzie waloryzacja w marcu 2024? Ile wyniesie trzynasta emerytura? W najbliższych czasie emeryci dostaną dużo wsparcia finansowego. Mamy najnowsze wyliczenia! Sprawdź wyliczenia brutto i netto. Oto jakie emerytury będą w styczniu 2024. Ile pieniędzy dostaną? Sprawdź szczegóły! 📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Jaka będzie trzynasta emerytura w 2024 roku? Będzie zaskoczenie? Wyliczenia brutto i netto! Tyle pieniędzy dostaną emeryci Emeryci w 2024 roku mogą liczyć na podwyżki. Ile dodatkowych pieniędzy dostaną emeryci? Sprawdź, ile pieniędzy wpłynie na konta uprawnionych do świadczenia seniorów. Ile obecnie wynosi trzynasta emerytura w Polsce? Dodatkowe pieniądze seniorzy otrzymają w kwietniu lub maju. Sprawdź szczegóły! 📢 Najlepsze MEMY o morsowaniu. Mróz nie jest im straszny! Moda na zimne kąpiele opanowała Polaków. Uśmiejesz się do łez! Takie są morsy Takie są najlepsze MEMY o morsowaniu! Polacy oszaleli na punkcie zimnych kąpieli. Morsowanie stało się niezwykle popularne, a każdego weekendu w mediach społecznościowych możemy znaleźć wiele zdjęć z kąpieli morsów. Niektórzy lubią morsować indywidualnie, inni w towarzystwie innych ludzi. Oznacza to również, że morsowanie znalazło się na celowniku internautów, którzy tworzą o zimnych kąpielach MEMY i śmieszne obrazki. Jesteście ciekawi? Zobaczcie najlepsze MEMY o morsowaniu!

📢 Najzabawniejsze Memy o feriach zimowych 2024. Te Memy rozbawią Cię do łez. Czas na odpoczynek! [demotywatory, śmieszne obrazki] Sprawdźcie najzabawniejsze memy o feriach zimowych 2024 w Polsce. Te obrazki rozbawią Was do łez. Oto zbiór najzabawniejszych memy o zimie i feriach zimowych. Sprawdź radosną twórczość internatów dotyczącą zimowej przerwy w nauce. Ferie zimowe to nie tylko czas odpoczynku i chwil spędzonych na świeżym powietrzu, ale także czas, który dostarcza niezliczonej ilości materiałów do humorystycznych wypowiedzi w postaci memów. Od klasycznych odniesień do lenistwa po szalone przygody na stokach narciarskich czy w tropikalnych rajach - internetowi twórcy memów nie zwalniają tempa, starając się uchwycić esencję ferii w najbardziej zabawny sposób. 📢 Najlepsze MEMY o kotach. Te śmieszne obrazki rozbawią Cię do łez! Leniwe, słodkie, jakie są koty? MEMY o ukochanym pupilu człowieka Takie są najlepsze MEMY o kotach! Koty obok psów to najpopularniejsze zwierzęta domowe. W porównaniu do nich koty częściej chodzą jednak własnymi ścieżkami, potrafią znikać z domu nawet na wiele dni, wiodąc kocie życie na ulicach i osiedlach miast. Wokół kotów narodziło się wiele mitów, zdania wokół nich są mocno podzielone. Nie zmienia to jednak faktu, że koty należą do najukochańszych pupili człowieka. Jak życie kotów widzą internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o kotach! Te obrazki z pewnością rozbawią Was do łez!

📢 Osoby o tych imionach będą miały szczęście w 2024 roku. Tym osobom sprzyja szczęście i pomyślność. Sprawdź! Te osoby będą miały wyjątkowo udany 2024 rok. Czy noszone imię może determinować nasz los? Okazuję się, że tak! Sprawdź co twoje imię mówi o twoich życiu i relacjach z najbliższymi. Wiele osób uważa, że znaczenie imienia może mieć wpływ na nasze codzienne życie. Na nasze zachowanie, relacje międzyludzkie, zarobki, szczęście w miłości. Sprawdź listę!

📢 Najśmieszniejsze memy o psach. Tak twórcy memów widzą relację pies - człowiek. Uśmiejesz się! Jeśli kochacie psy, to musicie zobaczyć naśmieszniejsze memy właśnie o psach. Na pewno w wielu z tych obrazków znajdziecie sytuacje, które są Wam bliskie. Może w niektórymi z tych memów się nie zgodzicie? Tak, to możliwe. Tak, czy siak zobaczcie, w jaki sposób twórcy memów widzą życie zarówno samych psów, jak i ich właścicieli. Zapraszamy do oglądania!

📢 Oto lista rzeczy, które mogą zostać zajęte przez komornika 2024 roku. Jakie są wyjątki? Zobacz, jakie zaszły zmiany Komornik odzyska twój dług poprzez zajęcie: nieruchomości, ruchomości np. samochód, wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego, wierzytelności lub praw majątkowych. Czego nie może zabrać Ci komornik? Sprawdź listę! Jest długa lista tego, czego komornik nie może nam zabrać. Lista dotyczy nawet ogromnego długu. O te rzeczy możesz być spokojny. Sprawdź listę w galerii! 📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień Piotr Żyła i Marcelina Ziętek. Pochwalili się wnętrzem swojego domu. Zaglądamy do środka Oto jak prezentuje się ich nowy dom. Zobacz w galerii zdjęć jak Piotr Żyła i Marcelina Ziętek urządzili się w nowym miejscu. Popularny sportowiec i modelka mieszkają wspólnie w Ustroniu. Na swoich kontach społecznościowych chętnie pokazują żyją i jak wyglądają ich wnętrza. Jesteście ciekawie? Sprawdźcie szczegóły!

📢 Mniejszy wskaźnik waloryzacji w 2024 roku? Dwie tabele najnowszych wyliczeń emerytur brutto i netto. Będą duże zmiany Jaki będzie wskaźnik marcowej waloryzacji w 2024 roku? Wskaźnik waloryzacji będzie mniejszy od spodziewanego? Sprawdź, jakie są najnowsze zmiany w prognozie. Dwie tabele wyliczeń! Waloryzacja odbędzie się jak co roku 1 marca. Od tego dnia emeryci będą dostawać zwaloryzowane świadczenia emerytalne. Jaką decyzję podejmie nowy rząd? Sprawdź szczegóły!

📢 Najlepsze memy o babci i dziadku. Dzień Babci i Dziadka na wesoło! Uśmiejesz się do łez! Sprawdź nasze MEMY Dzieci uwielbiają swoje babcie i dziadków. No bo - wiadomo - babcia i dziadek to najwspanialsze osoby na świecie, które rozpieszczają swoich wnuków. Okazuje się, że na temat babci i dziadka także powstają memy. Jednak w odróżnieniu od wielu innych tematów memów, te są wyjątkowo sympatyczne i słodkie. Choć oczywiście zdarzają się i złośliwe, to są one zdecydowanie rzadsze. Zobaczcie, jak internauci przedstawiają babcie i dziadków na memach. Nie tylko z okazji na Dzień Babci i Dziadka, ale i na co dzień.

📢 Najlepsze MEMY na weekend. Te śmieszne obrazki rozbawią Cię do łez! Zabawa, odpoczynek, spanie, czyli tak spędzamy weekend! Piątek weekendu początek! Kto z nas przez cały tydzień nie czeka z utęsknieniem na weekend. Już w piątek często jesteśmy myślami przez weekendowej zabawie ze znajomymi oraz odpoczynku po ciężkich dniach pracy. Co robimy tuż przed weekendem? Oczywiście oglądamy MEMY na weekend i przesyłamy je swoim znajomym! Jak weekend widzą internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY na weekend! Z pewnością uśmiejecie się do łez! 📢 Oto imiona najgorszych mężów. Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi partnerami. Jesteś na liście? Czy noszone imię może determinować nasz los? Okazuję się, że tak! Sprawdź co twoje imię mówi o twoich życiu i relacjach z najbliższymi. Oto lista męskich imion, które nie wróżą dobrego i szczęśliwego małżeństwa. Ci mężczyźni są najgorszymi mężami. Nie są stworzeni do szczęśliwego i długoletniego małżeństwa. Sprawdź listę!

📢 Najlepsze MEMY o dzieciach. Tak najmłodszych widzą internauci. Masz dzieci? Uśmiejesz się do łez! Śmieszne obrazki o dzieciach Bycie rodzicem to wielka odpowiedzialność, nieprzespane noce, opieka dwadzieścia cztery godziny na dobę, niekiedy krzyki oraz płacz. Codzienność w opiece nad dziećmi nie jest usłana różami, nie brakuje trudniejszych momentów, jednak rodzice zgodnie podkreślają, że rodzicielstwo to najpiękniejsza rzecz na świecie! Jak dzieci widzą internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o dzieciach! Z pewnością uśmiejecie się do łez! 📢 Najśmieszniejsze memy o teściowych. Uśmiejesz się do łez! Tak Internauci żartują z teściowych Oto najlepsze memy z teściową w roli głównej. Zobacz, w jaki sposób internauci żartują z teściowych. Jaki jest najczęstszy temat memów? Musicie to sprawdzić! Ciekawe, czy mężowie, bądź żony zgadzają się z obśmiewanych cech charakteru mam swoich współmałżonków. Zapraszamy do obejrzenia naszej fotogalerii!

📢 Uwaga! Niebezpieczna i toksyczna żywność. Najnowsze ostrzeżenia GIS. Lista wycofanych produktów z popularnych marketów Masz produkt wycofany przez GIS. Co musisz zrobić? Tych produktów nie kupisz już w takich sklepach jak Lidl, Biedronka czy Netto. Zobacz, jakie produkty zostały ocenione jako toksyczne i niebezpieczne. GIS wycofuje produkty ze sklepów. Sprawdź najnowszą listę! Jeśli masz je w domu, możesz zwrócić je do sklepu. Z jakich powodów zostały wycofane? 📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń. Seniorzy odzyskają pieniądze Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły!

📢 Ślimaki, pyton i kameleon na półkoloniach w Świeszynie [ZDJĘCIA] Gmina Świeszyno dla swoich najmłodszych mieszkańców przygotowała sporo atrakcji. Jedną z nich było spotkanie poświęcone nietypowym gatunkom zwierząt. Dzieciaki były zachwycone. 📢 Taka kawa jest najgorsza. Przez nią tyjesz i czujesz się ciągle źle. Taka kawa tuczy oraz przyspiesza starzenie 18.01.2024 Większość Polaków swój dzień rozpoczyna od filiżanki gorącej kawy. Można ją zrobić na wiele sposobów z różnymi dodatkami. Jaka kawa jest najgorsza? Sprawdź, który rodzaj kawy negatywnie wpływa na organizm i metabolizm. Przez tą kawę tyjesz i czujesz się gorzej. Unikaj tej kawy, jeśli nie chcesz przytyć. Sprawdź szczegóły! 📢 Najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Fantastyczne MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 18.01.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki 18.01.2024 W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź!

📢 Najpiękniejsze dziewczyny na imprezach w Prywatce! Tak bawią się koszalinianki [ZDJĘCIA] Prywatka to jeden z najpopularniejszych klubów w Koszalinie. Nic więc dziwnego, że w każdy imprezowy weekend na parkiecie klubu bawią się tłumy. 📢 W Koszalinie i regionie rusza kwalifikacja wojskowa 2024. Kto musi stawić się przed komisją? Pierwszego lutego przed koszalińską komisją wojskowa staną kobiety. W tym roku na liście jest ich 33. Potem przyjdzie czas na panów. Wezwania dostało, lub dopiero dostanie (wezwania powinny być doręczone co najmniej na siedem dni przed terminem komisji) ponad 600 mężczyzn od 19 do 24 roku życia. W całym regionie na liście są tysiące mężczyzn i kobiet w wieku poborowym.

📢 Niezwykły pogrzeb ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, znanego duchownego, brata niepełnosprawnych. Na cmentarzu zapłonęły nawet race Czwartek, 18 stycznia, był drugim dniem ceremonii pogrzebowych ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. O godzinie 10 wprowadzono trumnę do kościoła pw. św. Brata Alberta w Radwanowicach. To w tej miejscowości żył ks. Tadeusz, tu pracował, pełnił posługę i tu chciał być pochowany. Pochowany został na cmentarzu w sąsiedniej Rudawie. Zmarłego ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, prezesa tej fundacji pochowano w grobowcu śp. Zofii Tetelowskiej, właścicielki dworu w Radwanowicach, która oddała ten swój majątek, żeby powstała placówka dla osób niepełnosprawnych. W drugi dzień pogrzebu uroczystościom przewodniczył ks. bp. Damian Muskus, biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej. Modlitwy odbywały się w obrządkach łacińskim i ormiańskim. 📢 Wygraj Thermomix oraz ekstrakasę w NASZEJ LOTERII. Dołącz do gry! Ruszyła kolejna runda NASZEJ LOTERII, w której do wygrania są aż dwie nagrody: najnowszy model Thermomixa oraz nawet 5000 zł. Szczegóły poniżej.

📢 Koszalińscy strażacy pożegnali swojego komendanta. Jutro powitają nowego [ZDJĘCIA] Po 36 latach służby na emeryturę odchodzi komendant miejski st. bryg. Jacek Szpuntowicz. 📢 Prognoza pogody dla Koszalina i regionu. Kiedy będzie cieplej? Jak informuje IMGW, niemal cała Europa jest w zasięgu rozległego niżu z rejonu Zatoki Botnickiej, tylko krańce północno-zachodnie są na skraju wyżu znad Atlantyku. 📢 Jak wygląda kurs podstawowy w szkole policji? Trudno go zaliczyć? Odpowiadamy (WIDEO) Jak wygląda kurs podstawowy w szkole policji? Trudno go zaliczyć? To pytanie zadają sobie wszyscy, którzy marzą o pracy w policji. W internecie można znaleźć bardziej lub mniej sprawdzone informacje na ten temat. Chcesz się przekonać, jak jest naprawdę? Zapraszamy w takim razie do obejrzenia najnowszego filmu, który powstał przy współudziale Szkoły Policji w Słupsku.

📢 Zajęcia „Aktywny i bezpieczny senior” na Uniwersytecie III Wieku w Koszalinie [ZDJĘCIA] Dbając o bezpieczeństwo osób starszych policjanci prowadzą cykliczne spotkania i informują seniorów o czyhających na nich zagrożeniach. Niestety oszuści nadal wymyślają nowe metody, wciąż tego samego oszustwa. Funkcjonariusze kolejny raz proszą o czujność. Mundurowi tym razem zorganizowali spotkanie w Uniwersytecie III Wieku, gdzie kolejny raz przypomnieli o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. 📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 18.01.2024 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 Objawy raka jelita grubego. Często przychodzą późno - nie lekceważ ich! [18.01.2024] Rak jelita grubego należy do grupy najczęściej wykrywanych nowotworów w Polsce. Zajmuje również bardzo wysokie miejsce jeśli chodzi o przyczynę zgonów z powodu choroby nowotworowej. W początkowej fazie bardzo często nie daje objawów - istotne w wykryciu tego typu nowotworu we wczesnym etapie są zatem profilaktyczne badania. Jakie objawy najczęściej towarzyszą nowotworom jelita grubego, gdy już się pojawią? 📢 Żak Koszalin pokonał wicelidera I ligi koszykarzy [ZDJĘCIA] Cztery dni po fatalnym występie z AZS AGH Kraków, Żak Koszalin przeszedł pozytywną przemianę i pokonał wyżej notowaną Enea Abramczyk Astorię Bydgoszcz. 📢 To prawdziwe HITY ze szkolnych kartkówek. Nauczyciel płakał, gdy sprawdzał. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz!

📢 Zwrot pieniędzy za prąd w 2023 roku. Nowe zasady! Zobacz, kto będzie mógł otrzymać zwrot pieniędzy po zmianie limitów 18.01.2024 Oto nowe zasady zwrotu pieniędzy za prąd. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przez rozporządzenie z 11 września 2023 roku zmusza sprzedawców energii elektrycznej, aby w swoich rozliczeniach uwzględnili 12% obniżkę rachunków za energię w całym 2023 roku. Co to oznacza? Rząd zapowiada, że maksymalny rabat wyniesie 125 zł. Kto skorzysta z obniżki? Sprawdź szczegóły! 📢 Te cyfry w PESEL-u oznaczają szczęście w finansach i miłości. Sprawdź czy jesteś wśród szczęśliwców 18.01.2024 Numer PESEL to unikalny identyfikator każdego obywatela Polski. Ale czy wiesz, że cyfry w Twoim PESELu mogą również nosić w sobie tajemnice dotyczące Twojego szczęścia w finansach i miłości? W tym artykule przyjrzymy się różnym cyfrom w PESELu i odkryjemy, jakie znaczenie przypisywane jest każdej z nich, które przekładają się na nasze życie.

📢 Taka będzie waloryzacja emerytur 2024. Co się zmieni po wyborach? Najnowsze dane. Jakie są nowe pomysły dotyczące waloryzacji 18.01.2024 Wszystko wskazuje na to, że emeryci ponownie otrzymają rekordowe emerytury. Waloryzacja odbędzie się jak co roku 1 marca. Od tego dnia emeryci będą dostawać zwaloryzowane świadczenia emerytalne. Co ulegnie zmianie? Jak wybory parlamentarne wpłyną na ten proces? Sprawdź najnowsze pomysły dotyczące waloryzacji emerytur oraz wieku emerytalnego! Oto prognozy. Zobacz szczegóły! 📢 Tak mieszka i żyje Dorota Gardias. Prywatne zdjęcia pięknej prezenterki. Praca, sport, podróże. Dorota Gardias na co dzień 18.01.2024 Dorota Gardias należy do najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich prezenterek pogody. Na co dzień możemy ją oglądać w telewizji TVN. Jak lubi spędzać wolny czas? Jakie sporty uprawia? To pytanie z pewnością zdaje sobie wielu fanów pięknej prezenterki. Jaka na co dzień jest Dorota Gardias? Jak mieszka i żyje? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Oto najmądrzejsze rasy psów na świecie. Sprawdź ranking najmądrzejszych psów. Ich inteligencja zaskakuje 18.01.2024 Eksperci stworzyli ranking najmądrzejszych ras psów. Te rasy psów są najinteligentniejsze na świecie! One sztuczek nauczą się w mig. Nauczenie nowej komendy zajmuje im mniej niż pięć prób. Wierne i kochające psy mają różne charaktery i predyspozycje. Wiele zależy od wychowania oraz genetyki. Z tymi psami nie będziesz miał problemów w nauce nowych komend. Sprawdź ranking najmądrzejszych psów! 📢 Te przedmioty z PRL mogą być warte fortunę! Pralka Frania, stare żelazka, pamiątki z PRL. Sprawdź, czego szukają kolekcjonerzy! 18.01.2024 Przedmioty z PRL cieszą się rosnącą popularnością wśród Polaków. Wiele osób z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój niepowtarzalny charakter, ogromną jakość wykonania, a obecnie mogą również osiągać naprawdę zawrotne ceny. Przedmioty z PRL mogą stanowić wartość dodaną dla naszego domu czy mieszkania, będąc interesującym dodatkiem. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare przedmioty z PRL? Sprawdźcie, jakie przedmioty z czasów PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Niebezpieczne aplikacje wycofane z Google Play. One kradną twoje dane i pieniądze. Tych aplikacji lepiej nie mieć na telefonie! 18.01.2024 Lista wycofanych aplikacji z Google Play. Trzeba je natychmiast usunąć z telefonów. Te aplikacje kradną Twoje dane. Na te aplikacje musisz uważać! Te programy zostały wycofane. Musisz je samodzielnie usunąć z telefonu! Jak to prawidłowo zrobić? Sprawdź poniżej! Te aplikacje są niebezpieczne i zostały wycofane z Google Play. 📢 Emerytura pomostowa w 2024 roku. Jakie będą zasady przejścia na "pomostówkę"? Kto z tego skorzysta? Sprawdź 18.01.2024 Emerytura pomostowa nie będzie miała charakteru wygasającego. W połowie sierpnia 2023 roku prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych. Jej zapisy wypełniają jeden z punktów porozumienia rządu z NSZZ "Solidarność". Jak podaje ZUS, nowe przepisy o "pomostówkach" będą obowiązywały od 1 stycznia 2024 roku. Na czym będą polegać? Sprawdź!

📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 18.01.2024 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. 📢 Horoskop finansowy na 2024. Te znaki zodiaku odniosą sukces finansowy w nadchodzącym roku. Sprawdź na kogo czeka fortuna 18.01.2024 Prognoza finansowa na 2024 rok według znaków zodiaku zapowiada fascynujące zmiany. Poznanie wpływu trendów astrologicznych na nasze finanse może być kluczem do sukcesu w dziedzinie materialnej. Nadchodzący rok przyniesie wyjątkowe szanse rozwoju finansowego, gromadzenia bogactwa i utrzymania stabilności pieniężnej dla wybranych znaków zodiaku. Dowiedz się, które znaki mają potencjał na znaczący wzrost finansowy w 2024 roku.

📢 Oto lista osób, które dostaną wyrównanie emerytur. Kiedy można składać wnioski do ZUS? Zyska aż 100 tysięcy emerytów! 18.01.2024 Te osoby otrzymają wyrównanie czerwcowych emerytur. Kto może złożyć wniosek o przeliczenie do ZUS? Tym osobom należy się wyrównanie. Nie każdy emeryt o tym wie. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać dodatkowe pieniądze. Jest to decyzja Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto zbliża się kolejny miesiąc wypłat emerytur. Tyle pieniędzy emeryci dostaną. Sprawdź! 📢 Najlepsze MEMY o miłości. Śmieszne obrazki rozbawią do łez! Miłość na poważnie i na wesoło. Jak przetrwać związek z przymrużeniem oka 18.01 W miłości przeżywamy te piękne i trudne chwile. Najważniejsze, by tych pierwszych było jak najwięcej. Trudne momenty możemy przekuwać w żart, o czym doskonale zdają sobie sprawę internauci, tworząc śmieszne obrazki o miłości. Jak przetrwać związek? Oczywiście wspólnie śmiejąc się z naszych niedoskonałości! Te MEMY o miłości rozbawią do łez! Miłość z przymrużeniem oka.

📢 Nawet 1100 zł więcej dla seniorów. Dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów. Sprawdź, jak uzyskać świadczenia 18.01.2024 Seniorzy są grupą społeczną, która szczególnie potrzebuje wsparcia finansowego w czasach wysokiej inflacji. Renta rodzinna, wyższe emerytury czy dodatki pielęgnacyjne. Sprawdź, z jakiego świadczenia możesz skorzystać. Nie każdy senior wie o ich istnieniu. Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza zwykłą, trzynastą i czternasta emeryturą. Sprawdź szczegóły! 📢 Nowy wiek emerytalny w Polsce - nadchodzą duże zmiany od nowego roku? Sprawdź prognozy 18.01.2024 Czy po nowym roku będzie zmieniony wiek emerytalny? Eksperci uważają, że podniesienie wieku emerytalnego będzie konieczne w dłuższej perspektywie czasu i przyniesie więcej korzyści. Nastroje Polaków nie popierają jednak tego podejścia. Na temat nowego wieku emerytalnego pojawia się wiele spekulacji. Jakie zmiany nadchodzą? Sprawdź szczegóły!

📢 Oto jak mieszka i żyje Anna Mucha. Prywatne życie pięknej i popularnej aktorki. Apartament w centrum miasta i podróże 18.01.2024 Jaka jest Anna Mucha prywatnie? To pytanie z pewnością zadaje sobie wielu fanów popularnej aktorki, modelki i prezenterki. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Magdy Budzyńskiej w serialu M jak miłość emitowanym w TVP 2. Jak na co dzień żyje Anna Mucha? Zobaczcie zdjęcia, jakie publikuje w mediach społecznościowych. 📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 18.01.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Oto zalety picia wody gazowanej. Sprawdź dlaczego warto pić wodę z bąbelkami! Powodów jest wiele 18.01.2024 Czy woda gazowana jest najlepsza do ugaszenia pragnienia? Czy wodę gazowaną można pić bez ograniczeń? Czy jest zdrowa? Czy może jednak lepiej pić zwykłą wodę niegazowaną? To pytania, które pojawiają się często. Okazuje się, że woda nasycona dwutlenkiem węgla zyskuje wiele zalet. Jakich? Sprawdź w naszym artykule! 📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 18.01.2024 Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji.

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 18.01.2024 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii! 📢 Oni są najgorszymi mężami! Mężczyźni o tych imionach są skłonni do zdrady, zaborczy, są zimni w uczuciach. Sprawdź listę! 18.01.2024 Oni są najgorszymi mężami! Wiele osób twierdzi, że każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Może mówić o naszych cechach charakteru czy zachowaniach w określonych sytuacjach, chociażby w miłości. Na podstawie znaczenia imion można na przykład stwierdzić, którzy mężczyźni mają skłonność do zdrady oraz są zimni w uczuciach. Jakie imiona znalazły się na liście? Sprawdźcie, którzy mężczyźni według znaczenia imion są najgorszymi mężami.

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 18.01.2024 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Pomorze Zachodnie wiatrem napędzane. Wielkie firmy wiatrakowe zapewnią rozwój Mieszkańcy Pomorza Zachodniego umieją żyć z wiatrem. Wieje tutaj często i często bardzo mocno. Tym razem jednak nikt nie patrzy na prognozy pogody, bo ten wiatr, który się zbliża, nie przyniesie połamanych drzew i zerwanych dachów. Ma za to przynieść zmiany i dobrobyt dla całego regionu.

📢 Zlecili zabójstwo policjanta. Przed sądem w Koszalinie zapadł wyrok w głośnej sprawie W środę w Sądzie Okręgowym w Koszalinie zapadły wyroki w sprawie m. in. zlecenia zabójstwa policjanta. Według składu orzekającego, zleceniodawcy są winni zarzucanych czynów. 📢 Pożegnanie ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Czuwanie modlitewne w pierwszy dzień uroczystości żałobnych Dwudniowe pożegnanie ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego z mszą żałobną zaczęło się w Radwanowicach przed południem w środę, 17 stycznia 2024 roku. O godz. 10 wprowadzono trumnę z ciałem zmarłego Kapłana do kościoła w Radwanowicach. Rodzina księdza Tadeusza, podopieczni, osoby niepełnosprawne i pracownicy Fundacji im. Brata Alberta trwali na modlitewnym czuwaniu. Jak mówili żegnają swojego Prezesa i Przyjaciela. Uroczystości żałobne zaplanowane zostały na dwa dni.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 17.01.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie.

📢 9 najlepszych miejsc do życia w Europie. Nowy ranking odkrywa perły Starego Kontynentu Europa skrywa wiele uroczych zakątków, które idealnie nadają się do zamieszkania. Najnowszy ranking przedstawia 9 miejsc, gdzie życie staje się prawdziwą przyjemnością. Czy marzysz o słońcu nad morzem, czy też klimacie skandynawskim - znajdziesz tu coś dla siebie. 📢 Tak wygląda depozyt z czasów II wojny światowej znaleziony koło Wrzosowa. Robi wrażenie [ZDJĘCIA] W trakcie prac ziemnych we Wrzosowie (gmina Kamień Pomorski) pracownicy odkopali dwie skrzynie zawierające m.in. zastawę stołową. W Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej naczynia wymyto, a te uszkodzone, zostały posklejane.

📢 Małanka - Ukraiński Bal Noworoczno-Karnawałowy w Koszalinie [ZDJĘCIA] Zarząd Koła Związku Ukraińców w Koszalinie zorganizował w ostatnią sobotę w Klubie Podchorążego przy ul. Wojska Polskiego 3 w Koszalinie Małankę – Ukraiński Bal Noworoczno-Karnawałowy.

📢 Koszalin na zdjęciach sprzed 20 lat. Zobacz, czy poznajesz te miejsca! Jak wyglądał Koszalin 20 lat temu? Czy bardzo się zmienił? Możemy to zobaczyć dzięki archiwalnym zdjęciom Krzysztofa Sokołowa, znanego koszalińskiego fotografa. Sprawdźcie! 📢 Koszalińska Prywatka w 2023 roku. Zobacz wybrane ZDJĘCIA imprezowiczek Imprezowy 2023 rok w koszalińskim klubie Prywatka za nami. Postanowiliśmy więc przypomnieć Wam zeszłoroczne imprezy. Oto wybrane zdjęcia z całego 2023 roku. Zapraszamy do oglądania.

📢 Zdjęcia Koszalina z 1999 roku. Zobacz jak wyglądało miasto i jego mieszkańcy Zobaczcie zdjęcia z Koszalina i regionu z roku 1999. Nie uwierzycie, jak wtedy wyglądało miasto, jaka była moda oraz jak bardzo zmienił się krajobraz w naszym regionie.

📢 To już pewne! Padły oficjalne propozycje dotyczące nowego wieku emerytalnego. Kobiety od 55 lat, mężczyźni od 60 lat? 12.10.2023 Wiek emerytalny w Polsce wywołuje wiele emocji. Będzie wprowadzony w Polsce nowy wiek emerytalny? Kto będzie mógł się ubiegać o wcześniejszą emeryturę? Co jest zawarte w proponowanych projektach? Mateusz Morawiecki wskazał - Pokazaliśmy mechanizmy emerytur pomostowych czy pomostowo-stażowych, które zostały uzgodnione z Solidarnością, a temat w szerszym zakresie będzie negocjowany. Sprawdź szczegóły! 📢 Imprezowa Bajka i piękne kobiety w Mielnie w 2009 roku. Zobacz archiwalne zdjęcia! Po raz kolejny wracamy pamięcią do imprez w Mielnie. Tym razem specjalnie dla Was odświeżamy zdjęcia z dyskotek w klubie Bajka w sierpniu 2009 roku. Zapraszamy do oglądania fotogalerii!

📢 550 zł bez względu na wiek! Jak otrzymać dodatkowe pieniądze? Zobacz, jakie warunki trzeba spełnić! 25.09.2023 r. Jak uzyskać 550 zł na swoje konto? Aby otrzymać pieniądze, należy złożyć odpowiedni prosty wniosek do ZUS-u. Uwaga! Czas jest ograniczony. Po otrzymaniu wniosku Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Sprawdź szczegóły dotyczące dodatku 550 zł od ZUS. Dodatki socjalne mają na celu wspomóc osoby, które są w ciężkiej sytuacji życiowej. 📢 Połczyn Zdrój w latach 90-tych. Zobacz archiwalne zdjęcia Jak wyglądał Połczyn Zdrój w latach 90-tych? Zobaczcie na archiwalnych zdjęciach Krzysztofa Sokołowa, fotografa z Koszalina, który wielokrotnie odwiedzał to miasto uzdrowisko. 📢 Oto lista osób, które mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić 30.08.2023 Kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? Sprawdź! Uprzywilejowane grupy zawodowe, w tym mundurowe, obsługiwane przez branżowe systemy emerytalne – są przez wielu wybierane właśnie ze względu wcześniejszej emerytury. Oprócz nich mogą przejść na wcześniejszą emeryturę osoby, które pracowały w szczególnie trudnych warunkach. Sprawdź listę osób, które mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Zobacz szczegóły!

📢 Oto auta, które kupisz od wojska! Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje samochody, busy, ciągniki, cysterny 25.08.2023 Przetargi organizowane przez AMW to nie tylko okazja dla pasjonatów, by nabyć sprzęt wojskowy, ale także okazja do zakupu pojazdów, jak samochody osobowe, busy, ciągniki, cysterny, czy przyczepy transportowe. Te auta kupisz od wojska! Sprawdź, jakie samochody z demobilu można kupić od Agencji Mienia Wojskowego w korzystnych cenach. Zobaczcie przykładowe oferty z przetargów, które odbędą się w najbliższym czasie. 📢 To były gorące imprezy nad morzem! Klub Bajka w Mielnie w 2008 roku. Zobacz archiwalne zdjęcia! Archiwalne zdjęcia z mieleńskich dyskotek cieszą się olbrzymim powodzeniem wśród naszych Internautów. Przygotowaliśmy więc kolejną porcję fotek. Tym razem z klubu Bajka, w którym bawiło się mnóstwo turystów z całej Polski, a także oczywiście mieszkańcy naszego regionu. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

📢 Takie są objawy niedoboru i nadmiaru witaminy D. Jak niedobór lub nadmiar witaminy D wpływa na funkcjonowanie organizmu? Witamina D pełni bardzo ważną rolę w naszym organizmie. W telewizji co rusz jesteśmy zasypywani reklamami środków z dodatkiem witaminy D. Ale jaki ma wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu? Jak objawia się jej niedobór, bądź nadmiar? Sprawdźcie, jakie są skutki niedoboru lub nadmiaru witaminy D w naszym organizmie. 📢 Oto lista aplikacji wycofanych z Google Play. Koniecznie usuń te aplikacje z telefonu Samsung, Xiaomi, Huawei. Czarna lista APK Poniżej znajduje się lista aplikacji, które zostały wycofane z Google Play w ostatnim czasie, wraz z przyczynami ich usunięcia. Ważne jest, aby zwracać uwagę na tego typu informacje, ponieważ często aplikacje te próbują wyłudzić nasze dane z telefonów z systemem operacyjnym Android. Pamiętajmy również, że warto regularnie sprawdzać alerty bezpieczeństwa i skanować telefon pod kątem niebezpiecznych aplikacji.

