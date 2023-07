Przegląd prasy (19.07.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „10 powodów, dla których warto jeść pomidory. Sprawdź zdrowotne właściwości pomidorów”?

📢 Aktualna lista wycofanych produktów z popularnych marketów. Alerty w sklepach. GIS wycofuje toksyczny towar Tych produktów nie kupisz już w takich sklepach jak Lidl, Biedronka czy Netto. Oto najnowsza lista wycofanych produktów. Zobacz, jakie produkty zostały ocenione jako toksyczne i niebezpieczne. Tego jedzenia już nie kupisz. Sprawdź najnowszą listę produktów wycofanych przez GIS. Jeśli masz je w domu, możesz zwrócić je do sklepu.

📢 Tak mieszka i żyje Justyna Steczkowska i Maciej Myszkowski wraz z rodziną. Zobacz, jak wygląda luksusowy dom gwiazdy Jak wygląda luksusowy dom Justyny Steczkowskiej? Sprawdź! Justyna Steczkowska to jedna z czołowych polskich piosenkarek. Od lat związana z modelem, Maciejem Myszkowskim, ma z nim trójkę dzieci: Leona, Stanisława i Helenę. Na co dzień razem mieszkają w ekskluzywnej willi w Radziejowicach. Piosenkarka ma piękną willę pod Warszawą. Zobaczcie zdjęcia!

Prasówka 19.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak mieszka i żyje Małgorzata Socha. Prywatne życie popularnej aktorki. Piękny dom z ogrodem i rodzina. Małgorzata Socha na co dzień Małgorzata Socha należy do najpopularniejszych polskich aktorek. Jest uwielbiana przez widzów za swoje role w popularnych serialach telewizyjnych oraz na dużym ekranie. Jaka Małgorzata Socha jest na co dzień? Zobaczcie, jak mieszka i żyje popularna aktorka.

📢 Oto jakie długi przedawniają się w lipcu 2023 roku. Sprawdź, kiedy nie musisz już spłacać swoich długów Te długi przedawniają się w lipcu 2023 roku. Kodeks cywilny daje dłużnikowi możliwość uchylenia się od spłaty długów poprzez podniesienie zarzutu przedawnienia. Podpowiadamy, które długi się przedawniają. Nie zdarza się to często. Muszą być spełnione pewne warunki. Zobacz, które długi przedawniają się w lipcu 2023 roku. Sprawdź szczegóły! 📢 Wyższe emerytury w 2024 roku i program "300 plus". Takie emerytury będą po waloryzacji w marcu. Sprawdź prognozowane wyliczenia Najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku. Jaki jest przewidywany wskaźnik waloryzacji? Zobacz, na jakie świadczenia mogą liczyć emeryci i renciści. Jakie zmiany nastąpią w wypłatach? Ile pieniędzy dostaną seniorzy na swoje konta? Do marcowej waloryzacji jeszcze dużo czasu, jednak już pojawiają prognozowane wyliczenia. Tyle pieniędzy dostaną emeryci w w marcu 2024 roku. Sprawdź szczegóły!

📢 14. emerytura - kiedy będzie wypłata? Senat przyjął poprawki. Ile pieniędzy dostaną emeryci w 2023 roku? Wyliczenia brutto i netto Emeryci znowu dostaną dodatkowe pieniądze. Sprawdź, jakie stawki netto i brutto wpłyną na ich konta. Wiadomo już, że 14 emerytura będzie na stałe, wypłacana co roku. Jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać dodatkowe świadczenie? Senat przyjął poprawki do ustawy wprowadzającej na stałe 14. emeryturę. Sprawdź szczegóły! 📢 Szkło i kryształy z czasów PRL-u warte nawet kilka tysięcy złotych! Wazony, talerze i patery drogie jak nigdy. Sprawdź ceny! Popularne kryształy z czasów PRL-u powracają. Unikatowe szkło przeżywa drugą młodość. Kolekcjonerzy szukają na różnych aukcjach wartościowych i niepowtarzalnych naczyń. Kryształy i szkło z PRL-u są warte majątek. Kupujący są w stanie zapłacić za nie kilkanaście tysięcy złotych. Wróciła moda na szkło z lat 60., 70. i 80. Sprawdź, ile mogą kosztować naczynia, które dalej trzymasz w piwnicy. Sprawdź!

📢 Nowy wiek emerytalny w Polsce - nadchodzą duże zmiany od nowego roku? Sprawdź prognozy, przepisy i stanowcze deklaracje Czy od nowego roku będzie zmieniony wiek emerytalny? Eksperci uważają, że podniesienie wieku emerytalnego będzie konieczne w dłuższej perspektywie czasu i przyniesie więcej korzyści. Nastroje Polaków nie popierają jednak tego podejścia. Na temat nowego wieku emerytalnego pojawia się wiele spekulacji. Jakie zmiany nadchodzą? Sprawdź szczegóły! 📢 Oto jak mieszka i żyje Roksana Węgiel. Prywatne zdjęcia Roxie. Taka jest popularna wokalistka na co dzień [ZDJĘCIA] Roksana Węgiel z pewnością należy do najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Jej kariera rozwija się błyskawicznie, a na jej koncerty przychodzą tłumy nastolatek i nastolatków. Jaka na co dzień jest popularna Roxie? Zobaczcie, jak mieszka i żyje Roksana Węgiel. Takie zdjęcia publikuje na instagramie.

📢 Czerwiec w koszalińskiej Prywatce. Zobacz zdjęcia pięknych imprezowiczek Jak bawili się mieszkanki Koszalina i okolic w klubie Prywatka? Zobacz na zdjęciach z czerwcowych imprez w tym popularnym miejscu. 📢 Tak żyją i pracują Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz prywatne zdjęcia pary Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Od kiedy oficjalnie potwierdzili, że są ze sobą chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jak spędzają wolny czas, gdzie podróżują, no i jak wspólnie pracują? To wszystko można zobaczyć na tych zdjęciach. Sprawdź! 📢 Kobiety poszukiwane przez policję z woj. zachodniopomorskiego. Mogą być niebezpieczne! Sprawdź nową listę Policja zachodniopomorska poszukuje obecnie ponad 1.500 osób. Wydano za nimi listy gończe za przeróżne przestępstwa. Wśród poszukiwanych jest też ponad 100 kobiet. Mogą być niebezpieczne. Sprawdź najnowszą listę poszukiwanych kobiet w woj. zachodniopomorskim.

📢 Oto lista osób, które mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić Kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? Sprawdź! Uprzywilejowane grupy zawodowe, w tym mundurowe, obsługiwane przez branżowe systemy emerytalne – są przez wielu wybierane właśnie ze względu wcześniejszej emerytury. Oprócz nich mogą przejść na wcześniejszą emeryturę osoby, które pracowały w szczególnie trudnych warunkach. Sprawdź listę osób, które mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Zobacz szczegóły! 📢 Najnowsze oferty pracy z Koszalina i regionu. Kogo poszukują pracodawcy? Sprawdź! Oto najnowsze oferty pracy w Koszalinie i regionie. Szukasz pracy? Sprawdź, ile możesz zarobić. Takie oferty pracy wpłynęły w ostatnim czasie do Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie. 📢 Akcja na plaży w Sianożętach. Mężczyzna ruszył na ratunek, sam omal nie utonął We wtorek na plaży w Sianożętach (gm. Ustronie Morskie, pow. kołobrzeski) miało miejsce niebezpieczne zdarzenie. 70-letni mężczyzna, który ruszył na ratunek dwóm osobom, sam potrzebował pomocy. Resuscytacja trwała około 20 minut.

📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile są warte dzisiaj? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy. 📢 Tysiące złotych od ZUS-u. Jak je zdobyć? Trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Zobacz szczegóły! ZUS wypłaci tobie tysiące złotych jeśli tylko złożysz ten wniosek. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych środki po zmarłych mogą być dziedziczone. By do tego doszło, ubezpieczony musi wskazać osoby uprawnione do wypłaty pieniędzy po śmierci. Jak otrzymać pieniądze? Sprawdźcie!

📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 18.07.2023 Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji.

📢 To były gorące imprezy nad morzem! Klub Bajka w Mielnie w 2008 roku. Zobacz archiwalne zdjęcia! Archiwalne zdjęcia z mieleńskich dyskotek cieszą się olbrzymim powodzeniem wśród naszych Internautów. Przygotowaliśmy więc kolejną porcję fotek. Tym razem z klubu Bajka, w którym bawiło się mnóstwo turystów z całej Polski, a także oczywiście mieszkańcy naszego regionu. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć. 📢 Emerytury w lipcu 2023. Podwyżka dla seniorów. Tyle pieniędzy dostaną emeryci. Sprawdź najnowsze wyliczenia brutto/netto 18.07.2023 Jakie zmiany czekają emerytów? Sprawdź wyliczenia! Ile wyniosą lipcowe emerytury 2023 roku? Najnowsze wyliczenia przedstawiają ile pieniędzy dostaną emeryci w lipcu 2023 roku. Poznaj wartości brutto i netto swojej emerytury. Jakie zmiany wprowadza rząd? Takie będą emerytury dla seniorów w lipcu 2023 - oto stawki brutto i netto. Jakie będą stawki?

📢 Wojewódzkie obchody święta policji. Dlaczego wybrano Pyrzyce? Wojewódzkie obchody święta policji odbyły się dzisiaj w Pyrzycach. W oficjalnych przemowach padło dużo pochwał dotyczących inwestycji oraz bezpieczeństwa mieszkańców regionu. A co sądzą oni sami oraz szeregowi funkcjonariusze?

📢 Oto jak mieszkają Meghan Markle i książe Harry z dziećmi. Rezydencja w Kalifornii robi wrażenie [ZDJĘCIA] 18.07.2023 Tak wygląda codzienne życie Meghan Markle i księcia Harrego. Gdzie mieszka Meghan Markle i książę Harry? Oto jak żyja na co dzień. Ile łazienek ma ich rezydencja? Sprawdź poniżej! Będziesz w szoku. Para ceni sobie prywatność, jednak chętnie publikują zdjęcia na swoich kontach społecznościowych. Zobacz jak mieszkają i żyją Meghan i Harry. 📢 Gorący lipcowy weekend w "Prywatce". Tak bawili się mieszkańcy [ZDJĘCIA] Gorący imprezowy weekend w Prywatce za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się koszalinianie!

📢 Teściowe o tych imionach są najgorsze. One uwielbiają wtrącać się w życie i wszystko wiedzą najlepiej 18.07.23 Nie ma nic gorszego dla młodych małżeństw niż wścibska teściowa. Nie od dziś krążą na ten temat opowieści wściekłych na swoje teściowe, nie tylko zięciów, ale i synowych. Kto z nas nie zna tego z własnego życia? Trzeba posprzątać w domu bo przyjeżdża mamusia, jak wychowywać dzieci - niezbędnych rad udzieli ci teściowa. Czasem, choć rzadko, teściowa okazuje się być prawdziwym skarbem, jednak najczęściej jest utrapieniem. Teściowe o tych imionach są najgorsze. Sprawdź 📢 Sierpień w gminie Mielno będzie wypełniony atrakcjami Koncerty, wystawy, tańce — program Mieleńskiego Lata Artystycznego jest bardzo bogaty. Wybraliśmy dla was kilka punktów. 📢 Budowa łącznika obwodnicy Szczecinka w ciągu S11 z drogą krajową nr 20 [ZDJĘCIA] Prace przy budowie łącznika obwodnicy Szczecinka w ciągu S11 z drogą krajową nr 20 koncentrują się na robotach ziemnych. Nietrudno sobie wyobrazić, jak wygląda plac budowy w letnią spiekotę...

📢 Rewolucja w Kodeksie pracy. W Polsce będzie obowiązywał czterodniowy tydzień pracy? Nie wszyscy skorzystają na tym rozwiązaniu Blisko co czwarty pracownik twierdzi, że w ciągu najbliższych pięciu lat krótszy tydzień pracy stanie się normą. Programy pilotażowe wdrożone w wybranych firmach zdążyły już udowodnić, że cztery dni pracy mogą mieć pozytywny wpływ na samopoczucie zatrudnionego. – Czterodniowy tydzień pracy to rozwiązanie, które ma szansę przynieść benefity pracodawcom i pracownikom – przyznaje Anna Barbachowska, ADP Polska. Kiedy krótszy tydzień pracy zostanie wprowadzony w Polsce? 📢 Czekasz na 800 plus? Niektórzy rodzice jednorazowo dostaną 1600 zł. NBP podsumowuje: to dobre dla PKB Na 800 plus z niecierpliwością czeka wielu rodziców. Waloryzacja świadczenia wejdzie w życie 1 stycznia i nie wymaga składania żadnych wniosków. Dlaczego zatem jedni dostaną 800, a inni 1600 zł? Takie różnice zauważymy na początku 2024 roku.

📢 Strefa ekonomiczna w Koszalinie ma być jeszcze większa i lepsza za mniejsze pieniądze Prawie 25 milionów złotych mniej niż zakładano ma kosztować unowocześnienie i powiększenie o kolejnych ponad 40 hektarów ziemi specjalnej strefy ekonomicznej w Koszalinie. Za 78 mln zł chce to zrobić Budimex. 📢 Wędkarze mogą zacierać ręce, bo PZW wyhoduje im super łososia [ZDJĘCIA] Nawet 100 metrów w głąb ziemi wwiercą się specjaliści, by dotrzeć do zimnej i czystej wody, która pozwoli wyhodować super narybek ryb łososiowatych w ośrodku hodowlanym PZW w Białogardzie. 📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 18.07.2023 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS.

📢 Żmijowisko w Kłodzinie koło Barwic. Musieli pomagać strażacy [ZDJĘCIA] Stos polnych kamieni okazał się ulubionym legowiskiem żmij we wsi Kłodzino (gmina Barwice). Gadów było tak dużo, że z pomocą pośpieszyli strażacy ochotnicy. 📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 18.07.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie!

📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 18.07.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej! 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 18.07.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Urządzenia z czasów PRL mogą być sporo warte! Zobacz, ile kosztują dziś suszarki, żelazka i inne gadżety z okresu PRL 18.07.2023 Urządzenia z PRL mogą być sporo warte! Na portalach aukcyjnych można znaleźć wiele rożnych przedmiotów pochodzących z okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czyli właśnie PRL. Wśród tych rzeczy są również przeróżne urządzenia mechaniczne i elektryczne. Zobacz, za ile można sprzedać przedmioty z PRL. Za niektóre kolekcjonerzy są gotowi zapłacić kilkaset złotych. 📢 14. emerytura w 2023 roku. Wiemy, ile pieniędzy dostaną emeryci. Kiedy będą wypłaty czternastki? Sprawdź! 18.07.2023 Rekordowe podwyżki dla emerytów. Zobacz wyliczenia i terminy wypłat czternastki w 2023 roku. Emeryci dostaną więcej pieniędzy. Kto może otrzymać dodatkowe świadczenie? Na temat 14. emerytury wypowiedziała się szefowa resortu rodziny Marlena Maląg. Takie będą wypłaty dodatkowych pieniędzy dla emerytów po waloryzacji w marcu 2023 roku. Sprawdź szczegóły!

📢 Oni są najlepszymi mężami! Z mężczyznami o tych imionach będziesz szczęśliwa! Oni są wierni, czuli i troskliwi. Sprawdź listę! 18.07.2023 Mężczyźni o tych imionach są najlepszymi mężami! Zastanawialiście się kiedyś, czy nasze imię może mieć wpływ na nasze codzienne życie, chociażby w związku? Okazuje się, że imię, które nosimy może wiele mówić o naszych cechach charakteru. Z tymi mężczyznami będziesz szczęśliwa i będą z Tobą na całe życie. Mężczyźni o jakich imionach są uważani za szczerych i wiernych? Partnera o jakim imieniu wybrać? Sprawdźcie listę! 📢 Oni są najgorszymi mężami! Mężczyźni o tych imionach są skłonni do zdrady, zaborczy, są zimni w uczuciach. Sprawdź listę! 18.07.2023 Oni są najgorszymi mężami! Wiele osób twierdzi, że każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Może mówić o naszych cechach charakteru czy zachowaniach w określonych sytuacjach, chociażby w miłości. Na podstawie znaczenia imion można na przykład stwierdzić, którzy mężczyźni mają skłonność do zdrady oraz są zimni w uczuciach. Jakie imiona znalazły się na liście? Sprawdźcie, którzy mężczyźni według znaczenia imion są najgorszymi mężami.

📢 Takie są zasady wypłacania 500 plus dla seniora. Warunki który musi spełnić 75 latek żeby dostać 500 + [PROGI DOCHODOWE] 18.07.2023 Oto jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dodatkowe 500 plus dla seniora Okazuje się, że jest szereg warunków do tego, żeby zostało wypłacone 500 plus dla emeryta. W dalszej części artykułu omówimy wszystkie warunki koniecznie do wypłacenia 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Liczba uprawnionych do odbierania 500 + dla seniora od marca zwiększyła się w ziązku z podniesieniem progu dochodowego. 📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce. Oto nowe przepisy i stanowcze deklaracje rządu o podwyżce wieku emerytalnego 18.07.2023 Podniesienie wieku emerytalnego - czy będzie konieczne i kiedy się odbędzie? Pojawia się wiele spekulacji na ten temat. Rząd szybko i stanowczo komentuje różne doniesienia. Eksperci uważają, że podniesienie wieku emerytalnego będzie konieczne w dłuższej perspektywie czasu i przyniesie więcej korzyści. Jakie zmiany nadchodzą? Oto komentarze rządu. Sprawdź szczegóły!

📢 Te zabawki z PRL są warte fortunę! Kiedyś były hitem, dziś poszukują ich kolekcjonerzy. Zabawki warte majątek 18.07.2023 Te zabawki z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z czasów PRL cieszą się rosnącą popularnością i chętnie są poszukiwane przez kolekcjonerów, którzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Dla części osób z pewnością będzie to sentymentalny powrót do przeszłości, dla innych argument, by zrobić w swoim domu porządki i poszukać przedmiotów z czasów PRL. Wśród nich znajdują się m.in. zabawki, jak samochodziki, lalki, maskotki, lokomotywy. Zobaczcie, czym bawiono się w czasach PRL i jakie ceny osiągają obecnie zabawki z PRL na portalach aukcyjnych.

📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 18.07.2023 Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię!

📢 Taka będzie najniższa krajowa w lipcu. Płaca minimalna 2023 po drugiej podwyżce. Wynagrodzenie minimalne 18.07.2023 Najniższa krajowa już raz wzrosła w styczniu 2023 roku. Aktualnie wysokość płacy minimalnej wynosi 3490 zł brutto. To więcej o 480 zł w porównaniu do roku poprzedniego. Minimalna stawka godzinowa w 2023 roku podniesiona została do kwoty 22,80 zł. W lipcu czeka nas kolejna podwyżka wynagrodzenie minimalnego. Sprawdzamy ile będzie wynosiła najniższa krajowa po lipcowej drugiej już podwyżce, i z czego to wynika. 📢 4000 zł rekompensaty za drożyznę w Wielkiej Brytanii. Kto może starać się o świadczenie? Polacy dostaną dodatkowe pieniądze 18.07.2023 4000 zł dla każdego w 2023 roku? Dużo osób może liczyć na dodatkowe pieniądze, nie wszyscy jednak je dostaną. Jaki jest warunek? Sprawdź w galerii! Świadczenie ma zrekompensować Polakom rosnące koszty rachunków w Wielkiej Brytanii. Przez wysoką inflację wiele rodzin ma ciężką sytuację finansową i nie radzą sobie z prowadzeniem gospodarstwa. Kto może liczyć na wsparcie? Sprawdź szczegóły!

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 18.07.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Abonament RTV 2023. Takie będą zmiany w prawie? Kto w pierwszej kolejności otrzyma wezwanie do zapłaty zaległości? 18.07.2023 Abonament RTV. Ustawa o opłatach abonamentowych wzbudza poczucie niesprawiedliwości. Kto jako pierwszy dostanie wezwanie do zapłaty? Rzecznik Praw Obywatelskich zaznacza, że potrzebne są zmiany w prawie. Aktualnie w Polsce przeprowadzane są intensywne kontrole w sprawie opłat abonamentu RTV, podczas których pracownicy Poczty Polskiej mają prawo odwiedzić nasze domy i sprawdzić, czy opłaciliśmy abonament. Jednak w dalszym ciągu wiele osób nie opłaca abonamentu. Sprawdź szczegóły!

📢 Taka będzie najniższa krajowa w 2024 roku! Oto wyliczenia prognozowanej podwyżki. Zobacz, o ile więcej będziesz zarabiał 18.07.2023 Ile wyniesie płaca minimalna w 2024 roku? Sprawdź, o ile więcej będziesz zarabiał. Jaki wzrost najniższej krajowej przewidują eksperci? Tyle zarobisz „na rękę” w 2024. W 2023 roku płaca minimalna wzrośnie w dwóch etapach. W styczniu wzrosła do 3490 zł brutto. Kolejne zmiany nastąpią 1 lipca 2023 roku i najniższa krajowa wyniesie 3600 zł brutto. Jakie zmiany będą w 2024? Sprawdź szczegóły! 📢 14. emerytura na stałe. Zmiany w wypłatach czternastki. Jest odpowiedź rządu. Tyle pieniędzy dostaną emeryci w 2023 roku 18.07.2023 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Co to oznacza? Wiemy ile pieniędzy dostana emeryci. Kiedy będą wypłaty czternastki? Rekordowe podwyżki dla emerytów. Zobacz wyliczenia i terminy wypłat czternastki w 2023 roku Sprawdź szczegóły!

📢 Nawet 500 złotych więcej dla emerytów. Kiedy przejść na emeryturę, aby otrzymać dodatkowe pieniądze? Sprawdź wyliczenia 18.07.2023 Kiedy najkorzystniej przejść na emeryturę w 2023 roku? Sprawdź najnowsze wyliczenia. Przechodząc w te miesiące na emeryturę możesz zyskać nawet 400-500 zł. Kiedy przejść na emeryturę, aby otrzymać dodatkowe pieniądze? Nawet 500 złotych więcej dla emerytów. Sprawdź, co podpowiadają specjaliści. Sprawdź wyliczenia!

📢 Dodatek stażowy 2023. Komu się należą dodatkowe pieniądze? Takie są zasady wypłacania dodatku stażowego 18.07.2023 Dodatek za wysługę lat 2023. Dodatek stażowy 2023. Komu się należą dodatkowe pieniądze? Takie są zasady wypłacania dodatku stażowego. Najczęściej kojarzony jest z osobami zatrudnionymi w „budżetówce”, czyli m.in. urzędnikami, sędziami czy żołnierzami. Jaki jest procent i w jaki sposób obliczane są dodatki dla pracowników? Sprawdź szczegóły!

📢 Nawet 400 złotych więcej! Takie emerytury będą od lipca 2023 roku. Kiedy emeryci dostaną przelewy? 18.07.2023 Seniorzy, którzy złożą wniosek o emeryturę w drugiej połowie roku, mogą liczyć na zwaloryzowane, a zatem wyższe świadczenie. Kiedy przejść na emeryturę, aby otrzymać dodatkowe pieniądze? Nawet 400 złotych więcej dla emerytów. Waloryzacja roczna przeprowadzana jest zawsze w czerwcu. Sprawdź, co podpowiadają specjaliści. Zobacz szczegóły! 📢 Oto zalety picia wody gazowanej. Sprawdź dlaczego warto pić wodę z bąbelkami! Powodów jest wiele 18.07.2023 Czy woda gazowana jest najlepsza do ugaszenia pragnienia? Czy wodę gazowaną można pić bez ograniczeń? Czy jest zdrowa? Czy może jednak lepiej pić zwykłą wodę niegazowaną? To pytania, które pojawiają się często. Okazuje się, że woda nasycona dwutlenkiem węgla zyskuje wiele zalet. Jakich? Sprawdź w naszym artykule!

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Gwiazda tenisa prywatnie. Jak wygląda jej życie poza kortem? [ZDJĘCIA] 18.07.2023 Jaka jest Iga Świątek poza kortem? Sprawdźcie w galerii! Wychowała się w podwarszawskim Raszynie. Na swoim mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z życia prywatnego. Można znaleźć m.in. zdjęcia z siostrą i tatą Igi Świątek. Zobacz, jak żyje gwiazda tenisa prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Zdjęcia znajdziesz w galerii!

📢 Oto jakie pieniądze tracą na ważności i wartości jeszcze w tym roku! Te banknoty musisz wymienić w 2023 roku 18.07.2023 Wymiana banknotów 2023. O jakie pieniądze chodzi? Sprawdź, czy masz je w swoim portfelu. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić? Posiadacz banknotu ma obowiązek wymiany. Masz te banknoty? Szybko je wymień, ponieważ tracą na ważności i wartości. Europejski Bank Centralny zapowiedział, że do 2024 roku trzeba pozbyć się tych banknotów. Sprawdź szczegóły!

📢 Takie są ceny nad morzem 2023. Za ile zjemy rybę z frytkami? Sprawdź cenniki z restauracji, bistro i budek w Mielnie [ZDJĘCIA] 18.07.2023 Sezon letni nad morzem już się rozpoczął, a w miejscowościach nadmorskich, takich jak Mielno, już otwierane są punkty gastronomiczne. Czy można tam zjeść rybę z frytkami za nieco ponad 30 złotych? Jakie są ceny różnych dań obiadowych? Ile trzeba zapłacić za hamburgera, zapiekankę czy gofra? Postanowiliśmy sprawdzić najnowsze cenniki w restauracjach, bistro oraz różnych punktach z jedzeniem w nadmorskim Mielnie. 📢 Emerytury w 2024 roku będą wyższe. Tyle emeryci dostaną na swoje konta. Sprawdź najnowsze wyliczenia! 18.07.2023 To, że emerytury w 2024 roku będą wyższe, niż są obecnie jest pewne od dawna. To zakładają bowiem przepisy dotyczące waloryzacji emerytur. Ciągle jednak trwają dywagacje, ile wynosić będzie waloryzacja w 2024 roku. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur w 2024 roku. Zawierają one przykładową obecną emeryturę brutto, obecną emeryturę netto i wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji. Sprawdźcie!

📢 Tak żyje i mieszka Katarzyna Dowbor, prowadząca popularny program "Nasz nowy dom" 18.07.2023 Katarzyna Dowbor, to ceniona dziennikarka i osobowość telewizyjna. W ostatnich latach kojarzona przede wszystkim z programem "Nasz wspólny dom", w którym wraz z ekipą pomagają wyremontować, a często nawet odbudować domy osobom potrzebującym w różnych zakątkach kraju. A jak mieszka i żyje Katarzyna Dowbor? Postanowiliśmy to sprawdzić!

📢 Oto jakie są dodatki do emerytur po 65. i 75. roku życia. Tyle pieniędzy mogą otrzymać seniorzy w 2023 roku. Sprawdź wyliczenia 18.07.2023 Dodatkowe pieniądze dla osób powyżej 65. i 75. roku życia. Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza trzynastą i czternasta emeryturą. Zobacz szczegóły. Aby otrzymać pieniądze należy spełnić kilka warunków. Kto może uzyskać dodatkowe pieniądze? Jak się o nie ubiegać? Wyjaśnienia poniżej. Sprawdź!

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 18.07.2023 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia! 📢 550 zł bez względu na wiek! Jak otrzymać dodatkowe pieniądze? Zobacz, jakie warunki trzeba spełnić! 18.07.2023 Jak uzyskać 550 zł na swoje konto? Aby otrzymać pieniądze, należy złożyć odpowiedni prosty wniosek do ZUS-u. Uwaga! Czas jest ograniczony. Po otrzymaniu wniosku Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Sprawdź szczegóły dotyczące dodatku 550 zł od ZUS. Dodatki socjalne mają na celu wspomóc osoby, które są w ciężkiej sytuacji życiowej.

📢 Śmierć harcerek na jeziorze Gardno. Katastrofa, która w 1948 roku wstrząsnęła Polską Dziś, 18 lipca, mija 75 lat od tragicznego wydarzenia na jeziorze Gardno. Utonęły 22 harcerki i trzy osoby dorosłe. Był to największy dramat, jaki wydarzył się Polsce na wodach śródlądowych.

📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby 18.07.2023 Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź! 📢 Wcześniejsze emerytury dla Polaków. Świadczenie już po 35 lub 40 latach pracy. Sprawdź, jakie warunki negocjuje rząd 18.07.2023 Nowy wiek emerytalny? Oto jakie są pomysły na emerytury stażowe. Świadczenie już po 35 lub 40 latach pracy. Temat wcześniejszej emerytury wywołuje wiele emocji i dyskusji. Emerytura stażowa niezależnie od osiągnięcia wieku emerytalnego - to możliwe. Jakie są propozycje i jak przebiegają negocjacje? Wcześniejsze emerytury dla Polaków. Sprawdź szczegóły.

📢 Oto jak mieszka i żyje Anna Mucha. Prywatne życie popularnej aktorki. Apartament w centrum miasta i podróże. Anna Mucha na co dzień 18.07 Jaka jest Anna Mucha prywatnie? To pytanie z pewnością zadaje sobie wielu fanów popularnej aktorki, modelki i prezenterki. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Magdy Budzyńskiej w serialu M jak miłość emitowanym w TVP 2. Jak na co dzień żyje Anna Mucha? Zobaczcie zdjęcia, jakie publikuje w mediach społecznościowych. 📢 Ten sprzęt kupisz od wojska! Bogata oferta sprzętu za niewielkie pieniądze od Agencji Mienia Wojskowego 18.07.2023 Agencja Mienia Wojskowego w Szczecinie organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. Z pewnością znajdą tu coś dla siebie nie tylko miłośnicy militariów. W ofercie znaleźć można wiele innych przedmiotów codziennego użytku. Sprawdź, jaki sprzęt możesz kupić od wojska za niewielkie pieniądze.

📢 Uwaga! GIF wycofuje leki z całej Polski. Masz je w swojej apteczce? Oto najnowsza lista wycofanych leków! Natychmiast je usuń! 18.07.2023 Misją Głównego Inspektora Farmaceutycznego jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom poprzez sprawowanie nadzoru i kontroli nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi. Sprawdź, które leki zostały wycofane z obrotu z aptek w całym kraju. Warto zapoznać się z powodami, dla których te leki zostały wycofane z aptek, a także sprawdzić czy macie je w swojej apteczce. Leki wycofane z aptek w całej Polsce. 📢 Poszukiwani za kradzieże z włamaniem. Uważaj, mogą okraść twój dom. Szuka ich zachodniopomorska policja LISTA, ZDJĘCIA 18.07.2023 Oto osoby poszukiwane za kradzieże z włamaniem - lepiej na nich uważaj! Uważaj, bo te osoby mogą okraść Twoje mieszkanie. Sprawdź najnowszą lista poszukiwanych przez policję zachodniopomorską z art. 279 § 1 - kradzież z włamaniem. Sądy bądź prokuratury wydały listy gończe za kilkudziesięcioma osobami z woj. zachodniopomorskiego. Sprawdź listę!

📢 Licytacje komornicze domów i mieszkań z całej Polski. Te nieruchomości kupisz od komornika. Sprawdź ogłoszenia 18.07.2023 Ile kosztują mieszkania wystawione na komornicze licytacje? Te domy kupisz od komornika. Planujesz kupno nieruchomości. Najnowsze ogłoszenia licytacji domów od komornika. Tanie mieszkania z całej Polski. Zobacz najnowsze ogłoszenia domów nawet za pół ceny. 📢 Oto młode kobiety poszukiwane przez policję w całej Polsce. Nie mają jeszcze 25 lat! Sprawdź listę poszukiwanych kobiet [ZDJĘCIA] 18.07.2023 Na liście osób poszukiwanych przez policję znajduje się kilka tysięcy osób. Wśród nich są m.in. osoby młode, które nie ukończyły jeszcze 25 lat. Sprawdźcie listę młodych kobiet poszukiwanych przez policję w całej Polsce.

📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" 18.07.2023 Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek.

📢 Śmiertelny wypadek na drodze pomiędzy Lubuczewem i Siemianicami. Nie żyje motocyklista Śmiertelny wypadek w regionie słupskim. 27-letni kierujący motocyklem stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z jezdni i uderzył w drzewo. W wyniku poniesionych obrażeń zmarł. 📢 Podwójny kurhan - cenne odkrycie w lesie w Rekowie (gmina Polanów) [ZDJĘCIA, WIDEO] Trwają badania na stanowisku kurhanowym w Rekowie. Prowadzi je koszalińskie muzeum. Ich inicjatorami są pasjonaci archeologii i ci ostatni mieli nosa - warto było tutaj kopać. 📢 Samolot spadł na ludzi pod Nowym Dworem Mazowieckim. Są zabici i ranni Na lotnisku w Chrcynnie koło Nowego Dworu Mazowieckiego samolot spadł na ludzi. Jak informuje policja, w katastrofie zginęło pięć osób, a osiem kolejnych zostało rannych, dwie są w stanie ciężkim. Jak powiedział wieczorem wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski, w katastrofie ranne zostało też jedno dziecko.

📢 Nie zatrzymał się do kontroli. Policjanci z Koszalina ruszyli za nim w pościg 24-letniemu piratowi drogowemu, który nie zatrzymał się do kontroli i zmusił policjantów do pościgu, teraz może grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności i 15-letni zakaz prowadzenia pojazdów. 📢 Z Gudowa do Drawska i z powrotem. Powrót poniemieckiego pomnika Pomnik poległych podczas I wojny światowej mieszkańców Gudowa koło Drawska Pomorskiego wrócił pod tamtejszy kościół. W niedzielę (16 lipca) ponownie oficjalnie stanął w tym miejscu.

📢 Wypadek na trasie Koszalin - Karlino koło zajazdu "U Bazyla". Zderzyły się dwa auta osobowe i TIR [ZDJĘCIA] W poniedziałek koło godziny 16 na drodze z Koszalina do Karlina (droga 112) - w okolicach zajazdu "U Bazyla" - doszło do poważnego wypadku. 📢 Tragedia na Mazurach. Para z Dolnego Śląska zginęła w pożarze kampera w Ełku. Osierocili dwoje dzieci Tragiczny pożar kampera w Ełku (woj. warmińsko-mazurskie). W pojeździe przebywała para z powiatu oleśnickiego (woj. dolnośląskie). Osierocili dwoje dzieci w wieku 8 i 10 lat. Sprawą zajmuje się prokuratura.

📢 Jest wstępna przyczyna tragicznego wypadku w Kamieniu Pomorskim Nieprawidłowy manewr wyprzedzania mógł być powodem śmiertelnego wypadku - mówi sierż. Katarzyna Jasion z policji w Kamieniu Pomorskim. Jedna osoba zginęła, pięć trafiło do szpitali w Szczecinie i Gryficach. 📢 10 tysięcy złotych za wskazanie złodzieja łodzi wędkarskiej z jeziora Drawskiego W nocy z niedzieli na poniedziałek została ukradziona łódka wędkarska z jeziora Drawskiego. Właściciel, za wskazanie sprawcy kradzieży, obiecuje sporą nagrodę. 📢 Strzelanina na ul. Święty Marcin w Poznaniu. Nie żyje dwóch mężczyzn. Wypowiadają się znajomi Nie żyje drugi z mężczyzn będący uczestnikiem strzelaniny w Poznaniu. W sieci krąży drastyczne nagranie z chwili tragedii, którego jednak ze względu na szacunek dla zmarłych i ich bliskich nie zdecydowaliśmy się opublikować. Na temat okoliczności tragedii wypowiadają się znajomi ofiary i mordercy.

📢 Rolnik szuka żony. Michał i Adrianna wzięli ślub. Na wesele pojechali karetą. Zobaczcie zdjęcia z tej pięknej uroczystości! Ślub Adrianny i Michała z programu "Rolnik szuka żony" odbył się w województwie podlaskim, w kościele pw. św. Anny w miejscowości Rutki-Kossaki. Na uroczystość przybyło ponad dwieście osób. Młoda Para zachwyciła wszystkich. A na wesele pojechała karetą.

📢 Tragiczny wypadek na granicy powiatu człuchowskiego. Osiem osób rannych, interweniowało 15 zastępów straży pożarnej Groźny wypadek na pograniczu powiatów szczecineckiego oraz człuchowskiego. Do kolizji 3 aut doszło na drodze krajowej nr 25 między miejscowościami Biały Bór i Rzecznica. W wyniku zdarzenia osiem osób potrzebowało interwencji służb medycznych. 📢 Niedziela nad morzem w Mielnie. Tłumów na plaży nie ma [zdjęcia] Przyjemna bryza wieje w tej chwili nad morzem, więc choć temperatura powietrza znowu sięga 30 stopni Celsjusza, na plaży jest znośnie.

📢 Imprezowy weekend w klubie Prywatka! Zobacz, jak bawili się mieszkańcy [ZDJĘCIA] Koszaliński klub Prywatka co weekend przyciąga miłośniczki i miłośników dobrej zabawy przy parkietowych hitach. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Takie SMS-y wysyłają naciągacze i oszuści. Nie daj się nabrać. Nie klikaj w te linki. Zobacz, na co trzeba uważać! Oszuści są sprytni i z łatwością nabierają nieświadomych niczego posiadaczy telefonów. Są bardzo kreatywni w wymyślaniu realistycznie brzmiących wiadomości. Wykorzystują do tego autorytet dużych instytucji lub firm, z usług których korzysta większość z nas - są to firmy kurierskie, banki, instytucje rządowe. Uważaj na te SMS-y. Kliknij w galerię i zobacz wiadomości, w które nie należy klikać!

📢 Najniebezpieczniejsi przestępcy w Polsce! Może wyglądają niepozornie, ale to poszukiwani zabójcy Najniebezpieczniejsi przestępcy w Polsce! Zobacz i zapamiętaj ich twarze! Ci zabójcy poszukiwani są przez policję. wielu z nich od dłuższego czasu cieszy się wolnością. Jak widać, ukrywają się dość sprawnie. Sprawdź, czy osoby poszukiwane w związku z artykułem 148 KK nie mieszkają przypadkiem w Twojej okolicy. Obejrzyj listy gończe!

📢 Oto kultowe bibeloty z PRL. Tyle mogą być dziś warte gadżety z PRL-u. Wiemy ile płacą za nie kolekcjonerzy 2.06.2023 Bibeloty z czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej cieszą się ciągle rosnącą popularnością wśród kolekcjonerów. Często trudno uwierzyć, że przedmioty, które wielu z nas dawno temu pozbyło z piwnic, strychów czy pawlaczy, mogą dziś być warte wiele. Zainteresowanie kolekcjonerów obejmuje każdy aspekt życia w czasach PRL-u. Wystarczy zajrzeć na portale aukcyjne, by znaleźć wiele ofert bibelotów z tamtej epoki. Przekonaj się sam! 📢 Wyższy dodatek pielęgnacyjny ZUS dla osób powyżej 75. roku życia. Ile wyniesie w 2023 roku? Kto go może dostać? Dodatek pielęgnacyjny wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - podobnie, jak inne świadczenia - podlega waloryzacji. Kolejna planowana jest na marzec 2023. Sprawdź, ile ten dodatek wyniesie i kto może z niego skorzystać.

📢 Centrum Koszalina ponad 40 lat temu. Zobacz, jak zmieniła się ul. Zwycięstwa ZDJĘCIA Jak wyglądało centrum Koszalina w latach 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku? Czy mocno zmieniła się ul. Zwycięstwa i jej okolice? Sprawdź na archiwalnych zdjęciach Krzysztofa Sokołowa, fotografa, który przez kilkadziesiąt lat uwieczniał na swoich zdjęciach wiele wydarzeń i miejsc nie tylko z Koszalina, ale i z całego regionu.

📢 Nie jedz tego! GIS ostrzega! Popularne sklepy usuwają żywność z toksyczną substancją. Produkty wycofane ze sklepów 10.03.2023 Najnowsza lista wycofanych produktów. Tego nie kupuj! Jeśli masz je w domu, możesz zwrócić je do sklepu. Te produkty zostały wycofane w ostatnim czasie. Sprawdź najnowszą listę produktów wycofanych przez GIS. Sieci sklepów Biedronka, Lidl i Ikea wycofują te produkty. Zobacz, jakie produkty zostały ocenione jako toksyczne i niebezpieczne. Uwaga! GIS ostrzega!

📢 Te monety kosztują majątek. Będziesz w szoku! Stare i kolekcjonerskie monety ciągle zyskują na wartości. Sprawdź, ile kosztują 30.03.2023 Ile są w stanie zapłacić kolekcjonerzy za stare i kolekcjonerskie monety? Sprawdź, ile kosztują. Wartość starych monet zależy od wielu czynników, dlatego ich cena może być różna. Czym zajmuje się numizmatyka? Pasjonaci i kolekcjonerzy poświęcają wiele godzin na znalezienie prawdziwych perełek. Możliwe, że masz je w swoim domu. Stare i kolekcjonerskie monety cały czas zyskują na wartości. Tyle kosztują stare monety! 📢 Dodatkowe 250 zł do emerytury. Takie pieniądze dla seniorów w 2023 roku. Nie wszyscy emeryci je dostaną [24.02.2023] Emeryci i renciści dostaną większą emeryturę nawet o 250 złotych. Seniorzy w szczególności odczuwają skutki wysokiej inflacji, dlatego taka pomoc jest dla nich bardzo cenna. Niestety, nie każdy dostanie dodatkowe pieniądze. Sprawdź, dla kogo przewidziana jest większa emerytura w 2023 roku. Wypłacane 250 złotych miesięcznie przewidziane jest dla wybranej grupy. Sprawdź szczegóły!

📢 Takie są objawy niedoboru magnezu. Jak rozpoznać, że brakuje nam magnezu? Źródła magnezu, przyczyny niedoboru 5.12.2022 Magnez jest jednym z najważniejszych pierwiastków dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Magnez pełni istotną w funkcjonowaniu układu nerwowego, odpornościowego, mięśniowego czy kostnego. Jak rozpoznać objawy niedoboru magnezu? Jakie są skutki tego niedoboru?

📢 Te banknoty PRL-u są warte fortunę! Stare banknoty poszukiwane przez wielu kolekcjonerów w Polsce. Po ile są wystawiane? Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Jaka obecnie jest ich wartości i od czego ona zależy? Które banknoty są obecnie najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów? Zobacz koniecznie!

