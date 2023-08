Przegląd prasy (19.08.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wyjątkowy pokaz retro mody w Ustroniu Morskim [ZDJĘCIA]”?

Prasówka 19.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wyjątkowy pokaz retro mody w Ustroniu Morskim [ZDJĘCIA] W piątek do Ustronia Morskiego zawitała już po raz drugi "Pętla czasu" - impreza historyczna poświęcona modzie lat 30. i 40 XX wieku. Pierwszy z dwóch zaplanowanych pokazów zgromadził rzesze mieszkańców i turystów nadmorskiego kurortu.

📢 Nawet 1100 zł więcej dla seniorów. Dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów. Sprawdź, jak uzyskać świadczenia Seniorzy są grupą społeczną, która szczególnie potrzebuje wsparcia finansowego w czasach wysokiej inflacji. Renta rodzinna, wyższe emerytury czy dodatki pielęgnacyjne. Sprawdź, z jakiego świadczenia możesz skorzystać. Nie każdy senior wie o ich istnieniu. Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza zwykłą, trzynastą i czternasta emeryturą. Sprawdź szczegóły!

📢 14. emerytura w 2023 roku - wiemy kiedy będą wypłaty i ile pieniędzy dostaną seniorzy. Takie zmiany zaszły w wypłatach Wiadomo już, że 14 emerytura będzie na stałe, wypłacana co roku. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać dodatkowe świadczenie? Wiemy ile pieniędzy dostana emeryci. Kiedy będzie wypłata 14. emerytury? Sprawdź szczegóły w galerii!

Prasówka 19.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Takie będą emerytury w sierpniu. Kwoty przelewów dla emerytów ze wszystkimi dodatkami. Wyliczenia brutto/netto emerytur Takie kwoty emerytur ze wszystkimi dodatkami wpłyną na konta emerytów w sierpniu 2023. Sprawdź jaka będzie Twoja emerytura w sierpniu 2023. Sprawdzamy kwoty netto oraz brutto emerytur po waloryzacji w w 2023 roku. Oto na ile mogą liczyć emeryci już po doliczeniu podwyżki oraz wszystkich dodatków przewidzianych w tym roku dla seniorów.

📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź! 📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 Lipiec w koszalińskiej Prywatce. Zobaczcie zdjęcia pięknych imprezowiczek. Tak bawicie się w te wakacje Za nami połowa wakacji, to dobry czas żeby sprawdzić jak bawili się mieszkańcy i turyści w "Prywatce". Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, zdjęcia pięknych imprezowiczek. 📢 Takie będą emerytury wraz z czternastką. Tyle pieniędzy dostaną emeryci. Sprawdź wyliczenia brutto i netto Jakie będą zasady wypłat czternastych emerytur? Sprawdź, ile pieniędzy wpłynie na Twoje konto. Wiemy kiedy, emeryci dostaną dodatkowe środki. Jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać dodatkowe świadczenie? Zgodnie z ustawą, 14. emerytura będzie przysługiwać osobom uprawnionym w wysokości kwoty najniższej emerytury. Sprawdź szczegóły! 📢 To już pewne! Padły oficjalne propozycje dotyczące nowego wieku emerytalnego. Kobiety od 55 lat, mężczyźni od 60 lat? Wiek emerytalny w Polsce wywołuje wiele emocji. Będzie wprowadzony w Polsce nowy wiek emerytalny? Kto będzie mógł się ubiegać o wcześniejszą emeryturę? Co jest zawarte w proponowanych projektach? Mateusz Morawiecki wskazał - Pokazaliśmy mechanizmy emerytur pomostowych czy pomostowo-stażowych, które zostały uzgodnione z Solidarnością, a temat w szerszym zakresie będzie negocjowany. Sprawdź szczegóły!

📢 Tomasz Fornal i Sylwia Gaczorek. Siatkarz pokazał zdjęcie z partnerką z wakacji. Fornal przestał się kryć. Kim jest jego wybranka? Tomasz Fornal przerwał milczenie. Ostatnio na swoim koncie na instagramie pokazał zdjęcie ze swoją dziewczyną. Kim jest piękna Sylwia Gaczorek? Nowa para pojawiła się w sportowo-celebryckim świecie. Siatkarz i popularna influencerka wybrali się na wspólny wypoczynek. Zobaczcie zdjęcia z wyprawy! 📢 6000 zł za zbieranie deszczówki. Co musisz zrobić aby otrzymać pieniądze? Sprawdź nowy program „Moja woda 2023” Właściciele i mieszkańcy domów mogą dostać aż 6000 zł za zbieranie deszczówki. Nabór wniosków rozpoczął się 3 sierpnia i potrwa do wyczerpania środków finansowych na ten cel. Rząd chce przeznaczyć na program „Moja woda” 130 ml zł. Jak uzyskać pieniądze? Co musisz zrobić, aby dostać 6000 zł? Jak i gdzie złożyć wniosek? Sprawdź szczegóły!

📢 Takie będą emerytury we wrześniu 2023. Duże zmiany w wypłatach. Ile pieniędzy dostaną emeryci? Sprawdź wyliczenia! Emerytury we wrześniu 2023. Tyle pieniędzy dostaną emeryci. Najnowsze wyliczenia brutto/netto. Jakie zmiany czekają emerytów? Sprawdź, ile pieniędzy wpłynie na konta seniorów. Ile wynosi minimalna emerytura w 2023 roku? Kiedy emeryci dostaną czternastą emeryturę? Mamy wyliczenia brutto i netto! Sprawdź szczegóły! 📢 Zmiany dot. płacy minimalnej 2024. Będzie zależna od regionu Polski w jakim mieszkamy? Pozwala na to prawo unijne Europejska płaca minimalna. Co oznacza dla Polaków wdrożenie dyrektywy? Płaca minimalna w Polsce będzie jedną z najwyższych wśród krajów unijnych? Co to jest regionalizacja płacy minimalnej? W Polsce występuje dość spore zróżnicowanie kosztów życia. W niektórych częściach jest niższe, w innych wyższe, dlatego pojawił się pomysł aby płacę minimalna w Polsce zróżnicować tak, jak jest zróżnicowana pomiędzy krajami UE. Sprawdź szczegóły!

📢 Memy na lato 2023. Tak brzydkiego lata jeszcze nie było! Silny wiatr i ulewy. Oto najlepsze memy o pogodzie Tak brzydkiego lata jeszcze nie było. Dla internautów to oczywiście świetne pole do popisu. Oto najlepsze memy o pogodzie w wakacje 2023. Tegoroczne lato przyniosło nam wiele chłodnych dni, silny wiatr i ulewy. Chłodne wakacje bez słońca mogą zepsuć humor niejednemu wczasowiczowi. Z pomocą przychodzą internauci, którzy tworzą memy na lato 2023. Sprawdź galerię! 📢 Stare banknoty warte majątek. Będziesz zaskoczony. Ile kosztują stare i kolekcjonerskie banknoty z PRL-u i nie tylko? Pieniądze PRL dla kolekcjonerów. Możesz na nich dużo zarobić. Wartość tych starych banknotów cały czas rośnie. Może masz je schowane w swoim domu? Kolekcjonerzy szukają jak najlepszych okazji, aby zakupić banknoty, które są warte fortunę. Taka jest obecnie jest ich wartość. Sprawdź, od czego ona zależy. Będziesz w szoku! Możesz za nie dostać sporo pieniędzy. Na ich cenę wpływa wiele czynników. Sprawdź szczegóły!

📢 GIF wycofuje leki z całej Polski. Oto najnowsza lista wycofanych leków! Masz je w domu? Natychmiast je usuń! Uwaga! GIF wycofuje leki z całej Polski. Masz je w swojej apteczce? Publikujemy listę leków wycofanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Jakie leki, wyroby medyczne, produkty lecznicze i suplementy diety zostały wycofane z obrotu? Sprawdź aktualną listę! W jaki sposób Główny Inspektorat Farmaceutyczny dowiaduje się o nieprawidłowościach? Sprawdź szczegóły! 📢 Burzowe chmury nad Koszalinem i okolicami. Zobacz ZDJĘCIA naszych Internautów W piątek około godz. 16 nad Koszalinem pojawiły się burzowe chmury, które przesłoniły słońce i zrobiło się bardzo ciemno. Niedługo potem zaczęło padać.

📢 Duża kasa za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 16 nazwisk na liście kandydatów na posłów Koalicji Obywatelskiej w Koszalinie Bartosz Arłukowicz, europoseł, były minister zdrowia w rządzie Donalda Tuska, jest numerem pierwszym na liście Koalicji Obywatelskiej do sejmu w okręgu koszalińskim. 📢 Zatrzymany za kradzież defibrylatora AED usłyszał zarzuty. Może pójść do więzienia na długie lata Policjanci zatrzymali sprawcę kradzieży defibrylatora do której, doszło w miniony długi weekend na terenie Koszalina. 44- letni sprawca już usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, za które grozić im może nawet do 10 lat pozbawiania wolności.

📢 "Nieważne jest komu i po co służy - on wykonuje swój zawód". Ujawniamy przeszłość kandydata KO Bogusława Wołoszańskiego Sensacją XXI wieku jest to, że wytrawni agenci komunistycznego wywiadu znudzili się pracą na zapleczu i chcą brać odpowiedzialność za demokrację - powiedział dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Szef IPN opublikował również skany dokumentów z teczki kontaktu operacyjnego. Jak ustalił "Dziennik Bałtycki" chodzi o Bogusława Wołoszańskiego, kandydata Koalicji Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych do Sejmu RP.

📢 Piątek na targowisku w Koszalinie. Zobacz ceny na stoiskach Grzyby są. Nie tylko w lasach, ale i na koszalińskim miejskim targowisku. Jeśli nie lubimy chodzić po lesie, lub nie mamy na to czasu, możemy się zapatrzyć w kurki, prawdziwki czy podgrzybki. Ceny? W zależności od gatunku grzybów i wielkości pojemnika ceny wahają się od 15 do ponad 30 złotych. 📢 Pogoda nad Bałtykiem iście spacerowa. W Sarbinowie tłumy turystów [ZDJĘCIA] W ostatnich dniach w miejscowościach nadmorskich zrobiło się tłoczno. Deszcze nieco ustąpiły miejsca słońcu i to od razu widać. Tak jest m.in. w Sarbinowie. 📢 Groźna aura nad Polską: Gwałtowne burze i tropikalne temperatury. Cały kraj objęty alertami pogodowymi W piątek niemal w całym kraju wystąpią burze. Szczególnie niebezpieczna aura będzie w centralnej części Polski, gdzie będzie najgoręcej. Tam też będzie kolejna tropikalna noc. W związku z niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia.

📢 Dla nich to koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 18.08.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie!

📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 18.08.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej! 📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 18.08.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 18.08.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia. 📢 Takie są zasady wypłacania 500 plus dla seniora. Warunki który musi spełnić 75 latek żeby dostać 500 + [PROGI DOCHODOWE] 18.08.2023 Oto jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dodatkowe 500 plus dla seniora Okazuje się, że jest szereg warunków do tego, żeby zostało wypłacone 500 plus dla emeryta. W dalszej części artykułu omówimy wszystkie warunki koniecznie do wypłacenia 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Liczba uprawnionych do odbierania 500 + dla seniora od marca zwiększyła się w ziązku z podniesieniem progu dochodowego.

📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce. Oto nowe przepisy i stanowcze deklaracje rządu o podwyżce wieku emerytalnego 18.08.2023 Podniesienie wieku emerytalnego - czy będzie konieczne i kiedy się odbędzie? Pojawia się wiele spekulacji na ten temat. Rząd szybko i stanowczo komentuje różne doniesienia. Eksperci uważają, że podniesienie wieku emerytalnego będzie konieczne w dłuższej perspektywie czasu i przyniesie więcej korzyści. Jakie zmiany nadchodzą? Oto komentarze rządu. Sprawdź szczegóły! 📢 Te zabawki z PRL są warte fortunę! Kiedyś były hitem, dziś poszukują ich kolekcjonerzy. Zabawki warte majątek 18.08.2023 Te zabawki z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z czasów PRL cieszą się rosnącą popularnością i chętnie są poszukiwane przez kolekcjonerów, którzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Dla części osób z pewnością będzie to sentymentalny powrót do przeszłości, dla innych argument, by zrobić w swoim domu porządki i poszukać przedmiotów z czasów PRL. Wśród nich znajdują się m.in. zabawki, jak samochodziki, lalki, maskotki, lokomotywy. Zobaczcie, czym bawiono się w czasach PRL i jakie ceny osiągają obecnie zabawki z PRL na portalach aukcyjnych.

📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 18.08.2023 Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię! 📢 Taka będzie najniższa krajowa w lipcu. Płaca minimalna 2023 po drugiej podwyżce. Wynagrodzenie minimalne 18.08.2023 Najniższa krajowa już raz wzrosła w styczniu 2023 roku. Aktualnie wysokość płacy minimalnej wynosi 3490 zł brutto. To więcej o 480 zł w porównaniu do roku poprzedniego. Minimalna stawka godzinowa w 2023 roku podniesiona została do kwoty 22,80 zł. W lipcu czeka nas kolejna podwyżka wynagrodzenie minimalnego. Sprawdzamy ile będzie wynosiła najniższa krajowa po lipcowej drugiej już podwyżce, i z czego to wynika.

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 18.08.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii! 📢 Abonament RTV 2023. Takie będą zmiany w prawie? Kto w pierwszej kolejności otrzyma wezwanie do zapłaty zaległości? 18.08.2023 Abonament RTV. Ustawa o opłatach abonamentowych wzbudza poczucie niesprawiedliwości. Kto jako pierwszy dostanie wezwanie do zapłaty? Rzecznik Praw Obywatelskich zaznacza, że potrzebne są zmiany w prawie. Aktualnie w Polsce przeprowadzane są intensywne kontrole w sprawie opłat abonamentu RTV, podczas których pracownicy Poczty Polskiej mają prawo odwiedzić nasze domy i sprawdzić, czy opłaciliśmy abonament. Jednak w dalszym ciągu wiele osób nie opłaca abonamentu. Sprawdź szczegóły!

📢 Takie emerytury mają być w 2024 roku. Sprawdź prognozy waloryzacji! Jakie zmiany będą w wypłatach świadczeń? 18.08.2023 Oto pierwsze prognozy emerytur 2024. Ile wynoszą pierwsze prognozy wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na 2024 rok? Do marcowej waloryzacji jeszcze dużo czasu, jednak pojawiają się pierwsze głosy co do wskaźnika waloryzacji 2024. Nastąpią zmiany w wypłatach emerytur i rent. Oto ile pieniędzy dostaną seniorzy. Szokujące prognozy. 📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 18.08.2023 Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji.

📢 14. emerytura na stałe. Zmiany w wypłatach czternastki. Jest odpowiedź rządu. Tyle pieniędzy dostaną emeryci w 2023 roku 18.08.2023 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Co to oznacza? Wiemy ile pieniędzy dostana emeryci. Kiedy będą wypłaty czternastki? Rekordowe podwyżki dla emerytów. Zobacz wyliczenia i terminy wypłat czternastki w 2023 roku Sprawdź szczegóły!

📢 Te fryzury podkreślają zmarszczki. W taki sposób nie powinny się czesać kobiety po 50 roku życia. Niekorzystne uczesania 18.08.2023 Kobiety przywiązują szczególną uwagę do wyglądu i sposobu uczesania. Ważne jest aby czuły się dobrze i kobieco. Niestety nie wszystkie fryzury, które noszą są dla nich korzystne. Niektóre z nich są już dawno nie modne i tylko dodają lat, zamiast ich odejmować. Kobiety po 50-tce powinny zwrócić uwagę na sposób czesania, aby nie podkreślać zmarszczek i niedoskonałości na twarzy. Te fryzury dodają lat i są niekorzystane dla większości kobiet po 50 roku życia.

📢 Oto kawa przez którą przytyjesz! Unikaj jej, jeśli nie chcesz zbędnych kilogramów. Taka kawa tuczy i przyspiesza proces starzenia 18.08.2023 Rozpocznij swój dzień od filiżanki kawy i ciesz się korzyściami zdrowotnymi, ale pamiętaj o wyborze odpowiedniego rodzaju kawy. Badania przeprowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat wykazały, że aż 80% Polaków regularnie pije kawę. Jednakże, istnieje pewien rodzaj kawy, który może prowadzić do niechcianego przyrostu wagi i przyspieszyć procesy starzenia. Unikaj go, jeśli chcesz utrzymać odpowiednią wagę i zachować młody wygląd. Zdobądź szczegółowe informacje na temat kawy poniżej. 📢 Oto zalety picia wody gazowanej. Sprawdź dlaczego warto pić wodę z bąbelkami! Powodów jest wiele 18.08.2023 Czy woda gazowana jest najlepsza do ugaszenia pragnienia? Czy wodę gazowaną można pić bez ograniczeń? Czy jest zdrowa? Czy może jednak lepiej pić zwykłą wodę niegazowaną? To pytania, które pojawiają się często. Okazuje się, że woda nasycona dwutlenkiem węgla zyskuje wiele zalet. Jakich? Sprawdź w naszym artykule!

📢 Takie są ceny nad morzem 2023. Za ile zjemy rybę z frytkami? Sprawdź cenniki z restauracji, bistro i budek w Mielnie [ZDJĘCIA] 18.08.2023 Sezon letni nad morzem już się rozpoczął, a w miejscowościach nadmorskich, takich jak Mielno, już otwierane są punkty gastronomiczne. Czy można tam zjeść rybę z frytkami za nieco ponad 30 złotych? Jakie są ceny różnych dań obiadowych? Ile trzeba zapłacić za hamburgera, zapiekankę czy gofra? Postanowiliśmy sprawdzić najnowsze cenniki w restauracjach, bistro oraz różnych punktach z jedzeniem w nadmorskim Mielnie.

📢 Oto jakie są dodatki do emerytur po 65. i 75. roku życia. Tyle pieniędzy mogą otrzymać seniorzy w 2023 roku. Sprawdź wyliczenia 18.08.2023 Dodatkowe pieniądze dla osób powyżej 65. i 75. roku życia. Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza trzynastą i czternasta emeryturą. Zobacz szczegóły. Aby otrzymać pieniądze należy spełnić kilka warunków. Kto może uzyskać dodatkowe pieniądze? Jak się o nie ubiegać? Wyjaśnienia poniżej. Sprawdź!

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 18.08.2023 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia! 📢 550 zł bez względu na wiek! Jak otrzymać dodatkowe pieniądze? Zobacz, jakie warunki trzeba spełnić! 18.08.2023 Jak uzyskać 550 zł na swoje konto? Aby otrzymać pieniądze, należy złożyć odpowiedni prosty wniosek do ZUS-u. Uwaga! Czas jest ograniczony. Po otrzymaniu wniosku Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Sprawdź szczegóły dotyczące dodatku 550 zł od ZUS. Dodatki socjalne mają na celu wspomóc osoby, które są w ciężkiej sytuacji życiowej.

📢 Oto jak mieszkają Meghan Markle i książe Harry z dziećmi. Rezydencja w Kalifornii robi wrażenie [ZDJĘCIA] 18.08.2023 Tak wygląda codzienne życie Meghan Markle i księcia Harrego. Gdzie mieszka Meghan Markle i książę Harry? Oto jak żyja na co dzień. Ile łazienek ma ich rezydencja? Sprawdź poniżej! Będziesz w szoku. Para ceni sobie prywatność, jednak chętnie publikują zdjęcia na swoich kontach społecznościowych. Zobacz jak mieszkają i żyją Meghan i Harry.

📢 Oto jak mieszka i żyje Anna Mucha. Prywatne życie popularnej aktorki. Apartament w centrum miasta i podróże 18.08.2023 Jaka jest Anna Mucha prywatnie? To pytanie z pewnością zadaje sobie wielu fanów popularnej aktorki, modelki i prezenterki. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Magdy Budzyńskiej w serialu M jak miłość emitowanym w TVP 2. Jak na co dzień żyje Anna Mucha? Zobaczcie zdjęcia, jakie publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Ten sprzęt kupisz od wojska! Bogata oferta sprzętu za niewielkie pieniądze od Agencji Mienia Wojskowego 18.08.2023 Agencja Mienia Wojskowego w Szczecinie organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. Z pewnością znajdą tu coś dla siebie nie tylko miłośnicy militariów. W ofercie znaleźć można wiele innych przedmiotów codziennego użytku. Sprawdź, jaki sprzęt możesz kupić od wojska za niewielkie pieniądze. 📢 Poszukiwani za kradzieże z włamaniem. Uważaj, mogą okraść twój dom. Szuka ich zachodniopomorska policja LISTA, ZDJĘCIA 18.08.2023 Oto osoby poszukiwane za kradzieże z włamaniem - lepiej na nich uważaj! Uważaj, bo te osoby mogą okraść Twoje mieszkanie. Sprawdź najnowszą lista poszukiwanych przez policję zachodniopomorską z art. 279 § 1 - kradzież z włamaniem. Sądy bądź prokuratury wydały listy gończe za kilkudziesięcioma osobami z woj. zachodniopomorskiego. Sprawdź listę!

📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" 18.08.2023 Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek.

📢 10 powodów, dla których warto jeść pomidory. Sprawdź zdrowotne właściwości pomidorów 18.08.2023 Lato to czas, kiedy pomidory są najsmaczniejsze. Jednak smak to nie jedyny atut tego popularnego warzywa. Pomidory mają wiele właściwości prozdrowotnych, pozytywnie wpływają na działanie naszego organizmu, nasz wygląd, a nawet na nasze samopoczucie. Jakie dokładnie są zalety codziennego jedzenia pomidorów? Sprawdź w naszym artykule. 📢 Aktualna lista wycofanych produktów z popularnych marketów. Alerty w sklepach. GIS wycofuje toksyczny towar 18.08.2023 Tych produktów nie kupisz już w takich sklepach jak Lidl, Biedronka czy Netto. Oto najnowsza lista wycofanych produktów. Zobacz, jakie produkty zostały ocenione jako toksyczne i niebezpieczne. Tego jedzenia już nie kupisz. Sprawdź najnowszą listę produktów wycofanych przez GIS. Jeśli masz je w domu, możesz zwrócić je do sklepu.

📢 Tak mieszka i żyje Justyna Steczkowska i Maciej Myszkowski wraz z rodziną. Zobacz, jak wygląda luksusowy dom gwiazdy 18.08.2023 Jak wygląda luksusowy dom Justyny Steczkowskiej? Sprawdź! Justyna Steczkowska to jedna z czołowych polskich piosenkarek. Od lat związana z modelem, Maciejem Myszkowskim, ma z nim trójkę dzieci: Leona, Stanisława i Helenę. Na co dzień razem mieszkają w ekskluzywnej willi w Radziejowicach. Piosenkarka ma piękną willę pod Warszawą. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Tak mieszka i żyje Małgorzata Socha. Prywatne życie popularnej aktorki. Piękny dom z ogrodem i rodzina. Małgorzata Socha na co dzień 18.08 Małgorzata Socha należy do najpopularniejszych polskich aktorek. Jest uwielbiana przez widzów za swoje role w popularnych serialach telewizyjnych oraz na dużym ekranie. Jaka Małgorzata Socha jest na co dzień? Zobaczcie, jak mieszka i żyje popularna aktorka.

📢 Szkło i kryształy z czasów PRL-u warte nawet kilka tysięcy złotych! Wazony, talerze i patery drogie jak nigdy. Sprawdź ceny! 18.08.2023 Popularne kryształy z czasów PRL-u powracają. Unikatowe szkło przeżywa drugą młodość. Kolekcjonerzy szukają na różnych aukcjach wartościowych i niepowtarzalnych naczyń. Kryształy i szkło z PRL-u są warte majątek. Kupujący są w stanie zapłacić za nie kilkanaście tysięcy złotych. Wróciła moda na szkło z lat 60., 70. i 80. Sprawdź, ile mogą kosztować naczynia, które dalej trzymasz w piwnicy. Sprawdź! 📢 Oto jak mieszka i żyje Roksana Węgiel. Prywatne zdjęcia Roxie. Taka jest popularna wokalistka na co dzień [ZDJĘCIA] 18.08.2023 Roksana Węgiel z pewnością należy do najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Jej kariera rozwija się błyskawicznie, a na jej koncerty przychodzą tłumy nastolatek i nastolatków. Jaka na co dzień jest popularna Roxie? Zobaczcie, jak mieszka i żyje Roksana Węgiel. Takie zdjęcia publikuje na instagramie.

📢 Tak żyją i pracują Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz prywatne zdjęcia pary 18.08.2023 Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Od kiedy oficjalnie potwierdzili, że są ze sobą chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jak spędzają wolny czas, gdzie podróżują, no i jak wspólnie pracują? To wszystko można zobaczyć na tych zdjęciach. Sprawdź! 📢 Oto lista osób, które mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić 18.08.2023 Kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? Sprawdź! Uprzywilejowane grupy zawodowe, w tym mundurowe, obsługiwane przez branżowe systemy emerytalne – są przez wielu wybierane właśnie ze względu wcześniejszej emerytury. Oprócz nich mogą przejść na wcześniejszą emeryturę osoby, które pracowały w szczególnie trudnych warunkach. Sprawdź listę osób, które mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Zobacz szczegóły!

📢 Emerytury w sierpniu 2023. Tyle pieniędzy dostaną emeryci. Najnowsze wyliczenia brutto/netto. Jakie zmiany czekają emerytów? 18.08.2023 Ile wyniosą sierpniowe emerytury 2023 roku? Najnowsze wyliczenia przedstawiają ile pieniędzy dostaną emeryci w sierpniu 2023 roku. Jakie zmiany czekają emerytów? Oto tabela sierpniowych emerytur. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w sierpniu 2023. Jaka jest minimalna emerytura w 2023 roku? Sprawdź szczegóły! 📢 Przed rozpoczęciem roku szkolnego w Koszalinie i okolicach trwa poszukiwanie nauczycieli Nowy rok szkolny zbliża się wielkimi krokami. Czy w regionie koszalińskim liczba wakatów nauczycielskich może wpłynąć na harmonogram lekcji i na to, że na przykład część zajęć pozalekcyjnych może w ogóle się nie odbywać? Czy - ogólnie rzecz biorąc - są w naszym regionie deficyty jeśli chodzi o tę grupę zawodową?

📢 Przepłynął 40 km wzdłuż linii brzegowej Bałtyku. Tak pomógł choremu Antosiowi Rafał Grzelak z Sianowa przepłynął wpław 40 kilometrów wzdłuż bałtyckiej linii brzegowej. Cel oprócz wyzwania sportowego - nagłośnić i wspomóc finansową zbiórkę prowadzoną przez Fundacją Jesteśmy Razem z Sianowa. 📢 Wojsko wyprzedaje wyposażenie z okazji Święta Wojska Polskiego. Płaszcze, spodnie, buty, bluzy, noże i inne gadżety od AMW w niezłej cenie Wojsko wyprzedaje ubrania. Z okazji Święta Wojska Polskiego Agencja Mienia Wojskowego przygotowała akcję promocyjną w swoim sklepie internetowym. Zyski ze sprzedaży powojskowego mienia zostaną przeznaczone na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, wiec zakup wycofanego z wojska asortymentu to możliwość dołożenia swojej cegiełki na modernizację polskiej armii. Od początku swojej działalności AMW odprowadziła na ten cel już blisko 2 mld zł.

📢 Gwałtowna burza przeszła przez region koszaliński. Zalane ulice i domy, powalone drzewa [ZDJĘCIA] Burza, która przeszła przez północ regionu koszalińskiego siała w nocy ogromne spustoszenie. Strażacy wciąż mają sporo pracy.

📢 Gorąco na parkiecie "Prywatki" w Koszalinie. Tak się bawiliście w ten weekend [zdjęcia] Gorący imprezowy weekend w Prywatce za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się koszalinianie! 📢 Uśmiechnięte imprezowiczki z "Prywatki". Najnowsze zdjęcia z wakacji 2023 Za nami połowa wakacji, to dobry czas żeby sprawdzić jak bawili się mieszkańcy i turyści w "Prywatce". Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, zdjęcia pięknych imprezowiczek. 📢 Psiaki z koszalińskiego schroniska pilnie szukają nowych domów Kierownik koszalińskiego schroniska dla zwierząt Leśny Zakątek Bogumiła Tiece, może, że tak źle nie było już od wielu lat. Schronisko jest przepełnione. Zwierzaki potrzebują nowych domów. Ale nie tylko — potrzebne są posłania, karma.

📢 Tragiczny wypadek na ulicy Mazowieckiego w Koszalinie. Jedna osoba nie żyje [ZDJĘCIA] Do tragicznego wypadku doszło w piątek późnym wieczorem na ulicy Mazowieckiego w Koszalinie. W wyniku zderzenia samochodu osobowego z motocyklem zginęła jedna osoba. 📢 Te nazwiska nosi najwięcej kobiet! Najpopularniejsze nazwiska żeńskie w Polsce. Zobacz TOP 50 nazwisk wśród kobiet! Te nazwiska nosi najwięcej kobiet w Polsce! Zastanawialiście się kiedyś, jakie nazwiska są w naszym kraju najpopularniejsze? Specjalnie dla Was przygotowaliśmy listę 50 najpopularniejszych żeńskich nazwisk w naszym kraju. Właśnie te nazwiska nosi najwięcej kobiet. Może Twoje jest na liście? Sprawdź!

📢 Koszalin ponad 30 lat temu. Tak wyglądało życie w mieście w latach 90-tych [ZDJĘCIA] Jak wyglądał Koszalin w latach 90-tych? Oto kolejna porcja zdjęć, które przekazał nam Krzysztof Sokołów, znany koszaliński fotograf, który przez lata uwieczniał na kliszy aparatu życie mieszkańców całego regionu.

📢 Tragiczny wypadek w Lubomierzu. Nie żyje była policjantka z Nowego Targu, jej syn jest w szpitalu Tragiczny wypadek motocyklistów w Lubomierzu w pow. limanowskim. Kobieta zmarła na miejscu. 51-latka to była policjanta wydziału ruchu drogowego z Nowego Targu. W ciężkim stanie jej jest syn.

