Przegląd prasy 19.10.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dyskoteki w Galerii Emka w 2007/2008 roku. Pamiętacie Karaoke Pub? [zdjęcia]”?

Prasówka 19.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Dyskoteki w Galerii Emka w 2007/2008 roku. Pamiętacie Karaoke Pub? [zdjęcia] Pamiętacie Karaoke Pub w Galerii Emka w Koszalinie? Kilkanaście lat temu było to jedno z najpopularniejszych miejsc, gdzie organizowane były dyskoteki! Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z lat 2007/2008!

📢 Imprezowiczki w koszalińskiej Prywatce w 2023 roku. Zobacz wybrane ZDJĘCIA z imprez 18.10.2023 Koszaliński klub Prywatka to jedno z najpopularniejszych imprezowych miejsc na mapie miasta. Co weekend bawią się tutaj mieszkańcy Koszalina i okolic. Postanowiliśmy przypomnieć wybrane zdjęcia z dyskotek, które odbyły się tutaj w 2023 roku. Sprawdźcie fotki prywatkowych imprezowiczek! 📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 18.10.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

Prasówka 19.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ta porcelana z czasów PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź, ile kosztują filiżanki i serwisy z PRL 18.10 Przedmioty z PRL wracają do łask i cieszą się rosnącą popularnością. Należy do nich chociażby porcelana i ceramika, a niektóre z nich osiągają na portalach aukcyjnych naprawdę zawrotne ceny. Wiele osób traktuje porcelanę i ceramikę z czasów PRL jako dzieło sztuki. Ile kosztują obecnie? Sprawdźcie, jakie ceny w 2023 roku osiąga porcelana i ceramika z PRL na portalach aukcyjnych.

📢 Wypadek koło Połczyna-Zdroju. Ciężarówka wioząca drzewo wypadła z drogi [ZDJĘCIA] Do wypadku na drodze wojewódzkiej nr 172 na granicy powiatów świdwińskiego i szczecineckiego doszło w środę około godz. 16. O zdarzeniu na swoim profilu facebookowym informują strażacy ochotnicy z Połczyna-Zdroju. 📢 Kolekcjonujesz monety i banknoty z czasów PRL-u? Na tych skarbach możesz sporo zarobić Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Magiczne drobniaki. Wielkie liczenie w koszalińskim CH Forum z Fundacją Magia [WIDEO, ZDJĘCIA] Już pod raz siódmy w 2023 roku wolontariusze Fundacji Pomocy Dzieciom Magia w Koszalinie spotkali się, by policzyć pieniądze z jednej ze skarbonek, które stoją w centrach handlowych w mieście. Tym razem wielkie liczenie odbyło się w Centrum Handlowym Forum.

📢 Policjanci z Kołobrzegu zatrzymali kobietę poszukiwaną europejskim nakazem aresztowania Kołobrzescy policjanci dokonali zatrzymania 27-latki, za którą wydano europejski nakaz aresztowania. Kobieta była poszukiwana do odbycia kary 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności za posiadanie narkotyków.

📢 Tragedia podczas spaceru przedszkolaków w Poznaniu. 71-letni mężczyzna ugodził 5-latka nożem. Dziecko nie żyje 71-letni mężczyzna dźgnął 5-letnie dziecko nożem na poznańskim Łazarzu. Chłopiec zmarł w szpitalu. Do dramatycznego zdarzenia doszło w środę podczas spaceru przedszkolaków z pobliskiej placówki. Mężczyzna został ujęty. 📢 Tak wyglądają najdroższe rasy psów. Za rasowego psa zapłacisz kilkadziesiąt tysięcy złotych. W te ceny naprawdę ciężko uwierzyć Zastanawiałeś się nad zakupem rasowego psa? Ceny najdroższych psów wahają się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, choć cena psa znajdującego się na podium może zaskoczyć. W galerii przedstawiamy ceny najdroższych psów na Pomorzu. Wszystkie pochodzą z portalu OLX z ogłoszeń, które można znaleźć w województwie pomorskim.

📢 Oni są najgorszymi mężami! Mężczyźni o tych imionach są skłonni do zdrady, zaborczy, są zimni w uczuciach. Sprawdź listę! 18.10.2023 Oni są najgorszymi mężami! Wiele osób twierdzi, że każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Może mówić o naszych cechach charakteru czy zachowaniach w określonych sytuacjach, chociażby w miłości. Na podstawie znaczenia imion można na przykład stwierdzić, którzy mężczyźni mają skłonność do zdrady oraz są zimni w uczuciach. Jakie imiona znalazły się na liście? Sprawdźcie, którzy mężczyźni według znaczenia imion są najgorszymi mężami. 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 18.10.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 18.10.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Tak żyje i mieszka Katarzyna Dowbor, prowadząca popularny program "Nasz nowy dom" 18.10.2023 Katarzyna Dowbor, to ceniona dziennikarka i osobowość telewizyjna. W ostatnich latach kojarzona przede wszystkim z programem "Nasz wspólny dom", w którym wraz z ekipą pomagają wyremontować, a często nawet odbudować domy osobom potrzebującym w różnych zakątkach kraju. A jak mieszka i żyje Katarzyna Dowbor? Postanowiliśmy to sprawdzić!

📢 Emerytury w 2024 roku będą wyższe. Tyle emeryci dostaną na swoje konta. Sprawdź najnowsze wyliczenia! 18.10.2023 To, że emerytury w 2024 roku będą wyższe, niż są obecnie jest pewne od dawna. To zakładają bowiem przepisy dotyczące waloryzacji emerytur. Ciągle jednak trwają dywagacje, ile wynosić będzie waloryzacja w 2024 roku. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur w 2024 roku. Zawierają one przykładową obecną emeryturę brutto, obecną emeryturę netto i wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji. Sprawdźcie! 📢 Najnowsze oferty pracy z Koszalina i regionu. Kogo poszukują pracodawcy? Sprawdź! 18.10.2023 Oto najnowsze oferty pracy w Koszalinie i regionie. Szukasz pracy? Sprawdź, ile możesz zarobić. Takie oferty pracy wpłynęły w ostatnim czasie do Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie.

📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 18.10.2023 Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji.

📢 Wyższe emerytury w 2024 roku i program "300 plus". Takie emerytury będą po waloryzacji w marcu. Sprawdź prognozowane wyliczenia 18.10.2023 Najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku. Jaki jest przewidywany wskaźnik waloryzacji? Zobacz, na jakie świadczenia mogą liczyć emeryci i renciści. Jakie zmiany nastąpią w wypłatach? Ile pieniędzy dostaną seniorzy na swoje konta? Do marcowej waloryzacji jeszcze dużo czasu, jednak już pojawiają prognozowane wyliczenia. Tyle pieniędzy dostaną emeryci w w marcu 2024 roku. Sprawdź szczegóły!

📢 Ten sprzęt kupisz od wojska! Bogata oferta sprzętu za niewielkie pieniądze od Agencji Mienia Wojskowego 18.10.2023 Agencja Mienia Wojskowego w Szczecinie organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. Z pewnością znajdą tu coś dla siebie nie tylko miłośnicy militariów. W ofercie znaleźć można wiele innych przedmiotów codziennego użytku. Sprawdź, jaki sprzęt możesz kupić od wojska za niewielkie pieniądze. 📢 Oto jak mieszka i żyje Anna Mucha. Prywatne życie pięknej i popularnej aktorki. Apartament w centrum miasta i podróże 18.10.2023 Jaka jest Anna Mucha prywatnie? To pytanie z pewnością zadaje sobie wielu fanów popularnej aktorki, modelki i prezenterki. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Magdy Budzyńskiej w serialu M jak miłość emitowanym w TVP 2. Jak na co dzień żyje Anna Mucha? Zobaczcie zdjęcia, jakie publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 18.10.2023 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 6000 zł za zbieranie deszczówki. Co musisz zrobić, aby otrzymać pieniądze? Sprawdź nowy program „Moja woda 2023" 18.10.2023 Właściciele i mieszkańcy domów mogą dostać aż 6000 zł za zbieranie deszczówki. Nabór wniosków rozpoczął się 3 sierpnia i potrwa do wyczerpania środków finansowych na ten cel. Rząd chce przeznaczyć na program „Moja woda” 130 ml zł. Jak uzyskać pieniądze? Co musisz zrobić, aby dostać 6000 zł? Jak i gdzie złożyć wniosek? Sprawdź szczegóły!

📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 18.10.2023 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. 📢 Nawet 1100 zł więcej dla seniorów. Dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów. Sprawdź, jak uzyskać świadczenia 18.10.2023 Seniorzy są grupą społeczną, która szczególnie potrzebuje wsparcia finansowego w czasach wysokiej inflacji. Renta rodzinna, wyższe emerytury czy dodatki pielęgnacyjne. Sprawdź, z jakiego świadczenia możesz skorzystać. Nie każdy senior wie o ich istnieniu. Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza zwykłą, trzynastą i czternasta emeryturą. Sprawdź szczegóły!

📢 Szkło i kryształy z czasów PRL-u warte nawet kilka tysięcy złotych! Wazony, talerze i patery drogie jak nigdy. Sprawdź ceny! 18.10.2023 Popularne kryształy z czasów PRL-u powracają. Unikatowe szkło przeżywa drugą młodość. Kolekcjonerzy szukają na różnych aukcjach wartościowych i niepowtarzalnych naczyń. Kryształy i szkło z PRL-u są warte majątek. Kupujący są w stanie zapłacić za nie kilkanaście tysięcy złotych. Wróciła moda na szkło z lat 60., 70. i 80. Sprawdź, ile mogą kosztować naczynia, które dalej trzymasz w piwnicy. Sprawdź!

📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! 18.10.2023 No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie.

📢 Stare banknoty warte majątek. Będziesz zaskoczony. Ile kosztują stare i kolekcjonerskie banknoty z PRL-u i nie tylko? 18.10.2023 Pieniądze PRL dla kolekcjonerów. Możesz na nich dużo zarobić. Wartość tych starych banknotów cały czas rośnie. Może masz je schowane w swoim domu? Kolekcjonerzy szukają jak najlepszych okazji, aby zakupić banknoty, które są warte fortunę. Taka jest obecnie jest ich wartość. Sprawdź, od czego ona zależy. Będziesz w szoku! Możesz za nie dostać sporo pieniędzy. Na ich cenę wpływa wiele czynników. Sprawdź szczegóły! 📢 Oto najmądrzejsze rasy psów na świecie. Sprawdź ranking najmądrzejszych psów. Ich inteligencja zaskakuje 18.10.2023 Eksperci stworzyli ranking najmądrzejszych ras psów. Te rasy psów są najinteligentniejsze na świecie! One sztuczek nauczą się w mig. Nauczenie nowej komendy zajmuje im mniej niż pięć prób. Wierne i kochające psy mają różne charaktery i predyspozycje. Wiele zależy od wychowania oraz genetyki. Z tymi psami nie będziesz miał problemów w nauce nowych komend. Sprawdź ranking najmądrzejszych psów!

📢 Tak żyje i mieszka Doda. Zobacz prywatne ZDJĘCIA Doroty "Dody" Rabczewskiej popularnej piosenkarki 18.10.2023 Doda, czyli Dorota Rabczewska, to piosenkarka i osobowość telewizyjna, która nieustannie wzbudza zainteresowanie mediów i fanów. W swoim wizerunku bywa też mocno kontrowersyjna. Obecnie w telewizji można oglądać jej nowe reality show "Doda. Dream Show". Jaka Doda jest na co dzień? Jak pracuje, jak żyje? Sprawdźcie zdjęcia piosenkarki.

📢 Tanie nieruchomości od komornika. Licytacje domów i mieszkań w Zachodniopomorskiem [ZDJĘCIA] 18.10.2023 Najnowsze ogłoszenia licytacji domów od komornika. Tanie mieszkania w Koszalinie i regionie. Zobacz najnowsze ogłoszenia domów nawet za pół ceny. Sprawdź, jakie są oferty. Licytacja komornicza to dobra okazja na zaoszczędzenie pieniędzy. Sprawdź oferty od komornika. Zobacz domy, które będą licytowane w najbliższym czasie przez komorników w Zachodniopomorskiem.

📢 Oto stare meble z PRL warte majątek! Te meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Mogą być warte fortunę! Masz je w domu? 18.10.2023 Czy stare meble z PRL mogą być warte majątek? Okazuje się, że tak! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Do takich z pewnością należą meble z PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Niektóre z nich mogą być warte fortunę! 📢 Najnowsza lista wycofanych leków! GIF wycofuje ważne leki z całej Polski. Masz je w domu? Natychmiast je usuń! 18.10.2023 Publikujemy listę leków wycofanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Sprawdź najnowszą listę! Jakie leki, wyroby medyczne, produkty lecznicze i suplementy diety zostały wycofane z obrotu? GIF wycofuje leki z całej Polski. Masz je w swojej apteczce? Sprawdź aktualną listę! W jaki sposób Główny Inspektorat Farmaceutyczny dowiaduje się o nieprawidłowościach? Zobacz szczegóły!

📢 Zmiana terminu wypłaty październikowych emerytur 2023. Możliwa tylko "w szczególnych przypadkach". Ile pieniędzy dostaną emeryci? 18.10.2023 Rozpoczęły się wypłaty październikowych emerytur. Niektórzy seniorzy nie dostaną jednak wypłaty w terminie. Część z nich musi liczyć się ze zmianą daty wypłaty pieniędzy. Sprawdź, ile pieniędzy dostaną emeryci na swoje konta. Oto wyliczenia brutto i netto. Jakie zmiany zajdą w październikowych wypłatach? Sprawdź szczegóły!

📢 Tak mieszka i żyje Dorota Gardias. Prywatne zdjęcia pięknej prezenterki. Praca, sport, podróże. Dorota Gardias na co dzień 18.10.2023 Dorota Gardias należy do najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich prezenterek pogody. Na co dzień możemy ją oglądać w telewizji TVN. Jak lubi spędzać wolny czas? Jakie sporty uprawia? To pytanie z pewnością zdaje sobie wielu fanów pięknej prezenterki. Jaka na co dzień jest Dorota Gardias? Jak mieszka i żyje? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Te owady wchodzą do naszych domów i mieszkań. Czy są niebezpieczne? Sprawdź koniecznie! 18.10.2023 Nasze domy zamieszkują nie tylko ludzie i ewentualnie ich zwierzęta. W naszych mieszkaniach razem z nami mieszkają także różnego rodzaju owady. Dostają się do naszych domów przez okna i balkony, wchodzą przez szczeliny między płytami, wlatują przez ciągi wentylacyjne. Nie jesteśmy w stanie wszystkich zatrzymać. Jakie owady wchodzą do naszych domów? Czy są dla nas niebezpieczne? Sprawdź w naszej fotogalerii. 📢 Oto jak żyje i mieszka Magdalena Stysiak. Idolka polskich kibiców siatkówki zna cztery języki i lubi szybkie auta 18.10.2023 Magdalena Stysiak to wschodząca gwiazda siatkówki. Razem z reprezentacją Polski wywalczyła awans na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Magdalena jest najwyższą zawodniczką polskiej drużyny i prawdopodobnie najlepszą polską siatkarką. Jaka jest prywatnie Magdalena Stysiak? Sprawdźcie!

📢 Ten sprzęt kupisz od wojska za mniej niż 20 złotych! Bogata oferta sprzętu za niewielkie pieniądze od Agencji Mienia Wojskowego 18.10.2023 Agencja Mienia Wojskowego w Szczecinie organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. Z pewnością znajdą tu coś dla siebie nie tylko miłośnicy militariów. W ofercie znaleźć można wiele innych przedmiotów codziennego użytku. Sprawdź, jaki sprzęt możesz kupić od wojska za niewielkie pieniądze. Wybraliśmy dla Was oferty poniżej 20 złotych. Zobaczcie!

📢 Waloryzacja emerytury w 2024 roku. Ile pieniędzy dostaną emeryci? Rekordowe kwoty. Sprawdź najnowsze prognozy waloryzacji! 18.10.2023 Waloryzacja emerytur 2024. Jaki jest przewidywany wskaźnik waloryzacji w 2024 roku? Waloryzacja w 2023 roku była rekordowa. Emeryci mogą się spodziewać równie wysokiego wskaźnika? Nawet 430 zł więcej dla seniorów. Sprawdź najnowsze wyliczenia dotyczące wypłat emerytur - poznaj wartości brutto i netto po waloryzacji w marcu 2024 roku. ile wzrosną emerytury i renty w 2024 roku? Mamy wyliczenia!

📢 Samochody na ulicach Koszalina i regionu w latach 90-tych. Zobacz zdjęcia z archiwum Głosu Koszalińskiego 18.10.2023 Jakie samochody jeździły ulicami Koszalina, Słupska i innych miast Pomorza Środkowego? Możemy się tego dowiedzieć ze zdjęć fotoreporterów Głosu Koszalińskiego, którzy każdego dnia dokumentowali życie mieszkańców naszego regionu. Sprawdź więc zdjęcia z działu "motoryzacja", które znaleźliśmy w archiwum Głosu Koszalińskiego. 📢 Zwrot pieniędzy za prąd w 2023 roku. Nowe zasady! Zobacz, kto będzie mógł otrzymać zwrot pieniędzy po zmianie limitów 18.10.2023 Oto nowe zasady zwrotu pieniędzy za prąd. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przez rozporządzenie z 11 września 2023 roku zmusza sprzedawców energii elektrycznej, aby w swoich rozliczeniach uwzględnili 12% obniżkę rachunków za energię w całym 2023 roku. Co to oznacza? Rząd zapowiada, że maksymalny rabat wyniesie 125 zł. Kto skorzysta z obniżki? Sprawdź szczegóły!

📢 Te auta kupisz od wojska! Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje samochody, ciężarówki, busy w korzystnych cenach. Pojazdy od wojska 18.10.2023 Przetargi organizowane przez AMW to nie tylko okazja dla pasjonatów, by nabyć sprzęt wojskowy, ale także okazja do zakupu pojazdów, jak samochody osobowe, ciężarowe, busy, czy przyczepy transportowe. Jesteście ciekawi, jakie auta można kupić od wojska? Zobaczcie przykładowe oferty z przetargów, które odbędą się w najbliższym czasie.

📢 Tego nie trzymaj w piwnicy. Uważaj, to może być niebezpieczne, albo dostaniesz mandat! 18.10.2023 Piwnice w blokowiskach i domach kryją wiele skarbów, a nawet - można powiedzieć pół żartem, pół serio - tajemnic. W końcu trafia tam niemal wszystko, co nie mieści się już w naszych mieszkaniach, a szkoda wyrzucić. Okazuje się jednak, że nie wszystko może być w piwnicach składowane. Jakie rzeczy nie powinny trafiać do piwnic i z jakich powodów? Tego dowiesz się z naszego artykułu.

📢 One są najseksowniejsze. Kobiety o tych imionach są najbardziej atrakcyjne. Sprawdź, czy jesteś na liście 18.10.2023 Kobiety o tych imiona są najseksowniejsze. Tak wynika z cech charakteru i usposobienia przypisywanym osobom o tych imionach. Czy tak faktycznie jest? Listę tę możecie potraktować z przymrużeniem oka, są jednak ludzie, którzy do brzmienia imion przywiązują olbrzymią wagę. Według nich imię nadane przy narodzinach może wpłynąć na to, jak potoczy się całe życie danego człowieka. 📢 Taka kawa jest najgorsza. Przez nią tyjesz i czujesz się ciągle źle. Taka kawa tuczy oraz przyspiesza starzenie 18.10.2023 Większość Polaków swój dzień rozpoczyna od filiżanki gorącej kawy. Można ją zrobić na wiele sposobów z różnymi dodatkami. Jaka kawa jest najgorsza? Sprawdź, który rodzaj kawy negatywnie wpływa na organizm i metabolizm. Przez tą kawę tyjesz i czujesz się gorzej. Unikaj tej kawy, jeśli nie chcesz przytyć. Sprawdź szczegóły!

📢 Zalety jedzenia cebuli. Codziennie jedz cebulę, będziesz zdrowszy. Sprawdź! 18.10.2023 Cebula to bardzo zdrowe warzywo. Wiedzą o tym nasze babcie i prababcie, które dziesiątki lat temu stosowały cebulę na różne dolegliwości. Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się cebuli i sprawdzić, dlaczego warto regularnie - nawet codziennie - jeść to warzywo. Okazuje się, że dzięki cebuli uchronimy się nie tylko przed przeziębieniem i grypą. Sprawdź!

📢 Ulgi podatkowe 2023/2024. Nowe odliczenia i ulgi. Tyle zwrotu pieniędzy dostaniesz w 2024. Sprawdź co będzie można odliczyć 18.10.2023 Oto nowe odliczenia i ulgi podatkowe 2023/2024. Za co dostaniesz zwrot pieniędzy? Należy pamiętać, że nie wszystkie zmiany podatkowe w PIT za rok 2023, które będą obowiązywały w rozliczeniach PIT 2024, są już znane. Sprawdź jakie są ulgi, które będą obowiązywać w 2024. Sprawdź szczegóły!

📢 Oto jak mieszka i żyje Małgorzata Kożuchowska. Luksusowe wnętrza domu popularnej aktorki. Taka jest na co dzień Małgorzata Kożuchowska 18.10 Małgorzata Kożuchowska z pewnością należy do najpopularniejszych polskich aktorek filmowych i teatralnych. Szczególną popularność przyniosły jej główne role w znanych produkcjach filmowych oraz serialowych. Wielu widzów ceni Małgorzatę Kożuchowską nie tylko za umiejętności aktorskie, ale również za działalność charytatywną i społeczną. Jaka Małgorzata Kożuchowska jest na co dzień? Zobaczcie, jak mieszka i żyje popularna aktorka. 📢 400 złotych dla każdego. Polacy o tym nie pamiętają. Jest tylko jeden warunek. Sprawdź, kto może uzyskać świadczenie 18.10.2023 Dodatkowe 400 złotych. Kto może je uzyskać? Pomoc przeznaczona jest dla rodziców dzieci do lat 3. To dofinansowanie pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Kto może uzyskać pomoc? Jak i gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie? 400 złotych dla każdego! Sprawdź szczegóły!

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Klaudia Halejcio. Piękna willa i prywatny staw sławnej aktorki. Zobacz zdjęcia! 18.10.2023 Klaudia Halejcio to popularna aktorka, która chętnie publikuje zdjęcia swojego domu w mediach społecznościowych. Zobacz piękną willę pod Warszawą. Wnętrze jest ciepłe i imponujące. Sprawdź, jak wygląda życie prywatne Klaudii Halejcio i jej rodziny. Tak mieszka i żyje na co dzień wraz z rodziną. Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Oto komiksy warte setki złotych. Będzie zaskoczony, ile kosztują stare komiksy! Sprawdź! 18.10.2023 Czy wśród komiksów także są rzadkie wydania, które dziś kosztują kilkanaście, albo i kilkadziesiąt razy więcej? Tak! Kolekcjonerzy komiksów wiedzą, że niektóre wydania osiągają dziś wysokie ceny i trzeba zapłacić za nie czasem kilkaset złotych. Sprawdź, może masz je na swojej półce.

📢 Te rzeczy dostaniesz za darmo! Najnowsze ogłoszenia. Meble, dekoracje i naczynia do wzięcia w Zachodniopomorskiem 18.10.2023 Sprawdziliśmy, co można dostać za darmo na OLX. Zobaczcie, co ludzie oddają za darmo w internecie. Na mieszkańców województwa zachodniopomorskiego czekają darmowe meble i akcesoria. Dzięki temu wiele rzeczy zyska drugie życie. Sprawdź najnowsze ogłoszenia! 📢 Tak żyje Marta Manowska. Taka jest na co dzień śliczna prowadząca program Rolnik szuka żony. Sport, podróże, piękne widoki [ZDJĘCIA] 18.10 Jaka na co dzień jest Marta Manowska? Z pewnością to pytanie zadaje sobie wielu fanów popularnej prezenterki TVP. Szczególną rozpoznawalność i sympatię widzów przyniosło jej prowadzenie popularnego wśród widzów programu "Rolnik szuka żony". Jak żyje Marta Manowska? Jak spędza wolny czas, jakie sporty uprawia? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje Marta Manowska na instagramie.

📢 Oto ile pieniędzy zarabiają nauczyciele w roku 2023/2024. Takie są ich wypłaty i dodatki. Zobacz minimalne wynagrodzenie 18.10.2023 14 października obchodzimy Święto Edukacji Narodowej potocznie określane jako Dzień Nauczyciela. Takie są zarobki nauczycieli. Sprawdź, jakie mają wypłaty i dodatki. Kiedy nauczyciele dostaną podwyżki? Takie są stawki minimalne w 2023 roku, i przewidywane w 2024 roku. Nauczyciele dostaną dodatki z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Sprawdź szczegóły!

📢 Biżuteria z czasów PRL-u coraz droższa. Niewiarygodne ceny starej biżuterii. Kolczyki, bransolety, wisiorki warte fortunę! 18.10.2023 Choć czasy PRL dawno minęły, wiele osób dalej wspomina z sentymentem tamten okres. Kobiety trzymają cenną biżuterię z tych czasów, która była odzwierciedleniem stylu, bogactwa oraz możliwości. Sprawdź, czy nie masz u siebie w domu starych kolczyków, bransolet czy pierścionków. Są one dużo warte. Kolekcjonerzy są w stanie dużo za nie zapłacić. Sprawdź szczegóły!

📢 Tragiczny wypadek koło Galerii Emka w Koszalinie. Nie żyje rowerzystka [ZDJĘCIA] Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w poniedziałek wieczorem w okolicach Galerii Emka w Koszalinie. 📢 Koszalinianka z medalem Mistrzostw Polski w Judo Na Mistrzostwach Polski Młodzieży U23 w Wolsztynie - Anika Łozińska Wywalczyła brązowy medal, a Patryk Sypniewski 5 miejsce na tatami w Rakoniewicach.

📢 Wybory 2023. Wybraliśmy posłów i senatorów. Oni będą reprezentować region Czworo posłów z Koalicji Obywatelskiej, troje z Prawa i Sprawiedliwości, jeden z Trzeciej Drogi i utrata mandatu Nowej Lewicy - oto powyborczy obrazek w okręgu nr 40. 📢 Wybory 2023. Nowe twarze w Sejmie. Sprawdź, kto po raz pierwszy zasiądzie w ławach poselskich Karina Bosak, Dariusz Matecki czy Michał Kołodziejczak - to nazwiska, które na liście posłów pojawią się po raz pierwszy w historii. Po zakończonych wyborach parlamentarnych i przeliczeniu przez Państwową Komisję Wyborczą głosów w 100 proc. obwodów poznajemy coraz więcej osób, które zasiądą w ławach poselskich. Sprawdź, kto jeszcze po raz pierwszy w swojej karierze dostał się do Sejmu.

📢 Najpiękniejsze dziewczyny na imprezach w Prywatce! Tak bawią się koszalinianki [ZDJĘCIA] Prywatka to jeden z najpopularniejszych klubów w Koszalinie. Nic więc dziwnego, że w każdy imprezowy weekend na parkiecie klubu bawią się tłumy. 📢 Koszalin w latach 80. i 90. Zobacz, jak wyglądało życie w mieście. Archiwalne zdjęcia Jak wyglądał Koszalin na przełomie lat 80-tych i 90-tych? Zobacz wyjątkowe zdjęcia Krzysztofa Sokołowa, znanego koszalińskiego fotografa, który od kilkudziesięciu lat uwiecznia nasz region. Znajdziecie tu nie tylko zdjęcia ulic, ale także z wielu imprez, zakładów pracy i szkół. 📢 Historyczne odkrycie. Nagrobki i pomnik poległego żołnierza znalezione na ogrodach działkowych Marek Łuczak pojechał sprawdzić odnalezione płyty nagrobne i natrafił na pamiątkowy głaz poświęcony żołnierzowi poległemu w 1915 roku. Do odkrycia doszło na terenie ogrodów przy ulicy Łukasińskiego w Szczecinie.

📢 45. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża. W 1991 roku Jan Paweł II odwiedził Koszalin [ZDJĘCIA] 16 października obchodzimy 45. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża. Jan Paweł II w czasie swojego długiego pontyfikatu swoimi odwiedzinami wyróżnił wiele miast na całym świecie, w tym także Koszalin. 1 czerwca 1991 roku właśnie od Koszalina rozpoczął pierwszą pielgrzymkę do wolnej Polski. I to w Koszalinie Ojciec Święty mówił Polakom o fundamencie wiary: o Dekalogu. Przypominamy tamte historyczne chwile. 📢 Wypadek na ulicy Połczyńskiej w Złocieńcu. Zderzyły się dwa auta [ZDJĘCIA] Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w poniedziałek w Złocieńcu. 📢 Zaczyna się remont ulicy 4 Marca w Koszalinie. To będą dwa miesiące objazdów Firma Domar z podkoszalińskiego Tatowa wygrała przetarg i za 4 mln zł wyremontuje ponad kilometrowy odcinek ul. 4 Marca w Koszalinie. Ulica zostanie zamknięta.

📢 W zakładach pracy w Koszalinie i regionie. Unikatowe zdjęcia z archiwum Głosu Koszalińskiego Jak wyglądały hale produkcyjne w zakładach pracy w regionie koszalińskim na przełomie lat 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku? Co było w nich wytwarzane? Kto w nich pracował? Tego wszystkiego dowiecie się z kolejne fotogalerii, którą przygotowaliśmy w oparciu o zasoby archiwum Głosu Koszalińskiego. 📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 16.10.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Gorący imprezowy weekend w Prywatce w Koszalinie! Tak bawili się mieszkańcy [ZDJĘCIA] Gorący imprezowy weekend w Prywatce za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się koszalinianie!

📢 Rumuńska modelka uznana za „najseksowniejszą kobietę na Ziemi i poza nią” skradła i porzuciła serce tenisowego podrywacza z Bułgarii ZDJĘCIA Madalina Diana Ghenea, (była już) dziewczyna bułgarskiego tenisisty Grigora Dimitrowa (19. ATP), wystąpiła w reklamie marki Yamamay. 36-letnia Rumunka jest także aktorką i spędziła lato kręcąc thriller na Malcie. Uznana została za „najseksowniejszą kobietę na Ziemi i poza nią”. 📢 Niedzielna giełda w Koszalinie. Co na stoiskach? [ZDJĘCIA] W niedzielne przedpołudnie odwiedziliśmy koszalińską giełdę na terenach podożynkowych. Wietrzna i kapryśna pogoda nie zniechęciła mieszkańców do zakupów. Co można znaleźć na stoiskach? 📢 Tak wyglądają pokoje hotelowe w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To będzie największy hotel w Polsce [ZDJĘCIA] Hotel w Pobierowie ma być największym hotelem w Polsce. To ma być hotel pięciogwiazdkowy, z m.in. czterema parkingami, aquaparkiem, basenami wewnętrznymi i zewnętrznymi, SPA, restauracjami oraz salami konferencyjnymi, strefami rozrywki, boiskami, kortami tenisowymi i ścianką wspinaczkową. W obiekcie będzie też m.in. kręgielnia, dyskoteka, sala bilardowa oraz sale teatralne. Ma mieć 1200 pokoi, w których jednorazowo będzie mogło przebywać ponad 3 tys. gości.

📢 Przedszkolaki i uczniowie z regionu koszalińskiego. Zobacz szkolne archiwalne zdjęcia z piwnic Głosu Koszalińskiego Jak wyglądały zajęcia w szkołach i przedszkolach w regionie koszalińskim w latach 80-tych i 90-tych XX wieku? Postanowiliśmy to sprawdzić. Zeszliśmy do piwnic Głosu Koszalińskiego, do pomieszczeń archiwum i znaleźliśmy tam wiele zdjęć o tematyce szkolnej. Zobaczcie te fotografie. 📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby 13.10.2023 Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź!

📢 Koszalin i okolice na zdjęciach z lat 90-tych. Tak wyglądał handel w regionie [ZDJĘCIA] Jak wyglądał handel w Koszalinie i okolicznych miastach w latach 90-tych ubiegłego wieku? Sprawdź to na zdjęciach, które znaleźliśmy w archiwum Głosu Koszalińskiego. 📢 Oto lista osób, które mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić 30.08.2023 Kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? Sprawdź! Uprzywilejowane grupy zawodowe, w tym mundurowe, obsługiwane przez branżowe systemy emerytalne – są przez wielu wybierane właśnie ze względu wcześniejszej emerytury. Oprócz nich mogą przejść na wcześniejszą emeryturę osoby, które pracowały w szczególnie trudnych warunkach. Sprawdź listę osób, które mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Zobacz szczegóły! 📢 HIPOKRATES 2023 Głosowanie rozpoczęte! Zobacz listę medyków nominowanych do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia.

📢 Tak wygląda największy hotel w Polsce. Byliśmy na budowie hotelu Gołębiewski w Pobierowie, praca wre [ZDJĘCIA] A tam praca wre. Hydraulicy dokręcają krany, elektrycy instalują lampy i żyrandole. Kafelkarze układają płytki, ale w drugim końcu hotelu sprzątaczki już szykują pokoje na powitanie pierwszych gości. 📢 Takie są skutki picia wody z cytryną. To się dzieje z organizmem gdy codziennie pijesz wodę z cytryną. Sprawdź zaskakujące skutki uboczne Picie wody z dodatkiem cytryny jest powszechnie uważane za zdrowe. Wiele osób rozpoczyna swój dzień od tego orzeźwiającego napoju. Jednak czy woda z cytryną jest jeszcze lepsza od samej wody mineralnej? Niektórzy mają wątpliwości dotyczące codziennego spożywania wody z cytryną i czy jest to zdrowe. Rzeczywiście, napój ten ma wiele korzystnych właściwości, o których możliwe, że nie wiesz. Czy wszystkie z tych właściwości są pozytywne? Co tak naprawdę dzieje się w organizmie, gdy codziennie rano pijesz wodę z cytryną? Przyjrzyjmy się zarówno skutkom ubocznym, jak i pozytywnym efektom picia wody z cytryną.

📢 To były imprezy! Zobacz zdjęcia z klubu Bajka, w Koszalinie. 10 lat temu była to jedna z najbardziej popularnych dyskotek w Koszalinie Pamiętacie klub Bajka w Koszalinie? Ponad 14 lat temu była to jedna z najbardziej popularnych dyskotek w mieście. Postanowiliśmy odświeżyć archiwalne zdjęcia z imprez z tego klubu z lutego 2008. Zobacz, jak bawili się mieszkańcy Koszalina.

