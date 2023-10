Przegląd prasy 21.10.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Takie są modne fryzury, które odejmą Ci lat - zdjęcia i inspiracje. Tak najlepiej obciąć włosy [21.10.2023 r.]”?

📢 Takie są modne fryzury, które odejmą Ci lat - zdjęcia i inspiracje. Tak najlepiej obciąć włosy [21.10.2023 r.] Jesień to dobry czas na zmianę fryzury. Okazuje się, że to właśnie w tym czasie kobiety decydują się na najodważniejsze posunięcia w swoim wyglądzie. Nim jednak zdecydujemy się na odważny krok warto sprawdzić, czy wymyślona fryzura będzie pasować do nas. Tu nieoceniona będzie ocena doświadczonej fryzjerki, która pomoże nam wybrać coś co sprawi ze będziemy wyglądać młodziej i piękniej. Zobaczcie, które modne fryzury na jesień 2023 odejmą nam lat.

📢 14. emerytura do likwidacji, a 13. jak dotychczas? Na stole także emerytury bez podatku. Oto plany nowego rządu na dodatki do emerytury Czy po objęciu władzy rząd zlikwiduje 13. i 14. emerytury? Nowa koalicja w Sejmie może mieć podzielone zdania w tej kwestii. Na razie na stole są wszystkie opcje. Sprawdzamy, jaki plan na dodatki do emerytury będzie miał nowy rząd trzech partii.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS! 20.10.2023 Produkty wycofane ze sklepów Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan 20.10.2023 Lista produktów wycofanych ze sklepów. Ostrzeżenie GIS 20.10.2023! Lista produktów wycofanych ze sklepów. Po ostrzeżeniu sanepidu sklepy Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć te towary ze swoich półek.

Prasówka 21.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mokre Włoszki, czyli najgorętsze fanki gwiazd Serie A (w tym Polaka): jeden z istotnych powodów, dla którego tifosi kochają calcio [ZDJĘCIA] Serie A pozostaje jedną z najsilniejszych lig w Europie i przykuwa zainteresowanie wielu tifosi, czyli fanów calcio, w rzeczy samej piłki nożnej. I nie chodzi li tylko o spektakularny futbol, ​​ale także o piękności na trybunach – partnerki calciatori, znaczy się żony, dziewczyny, kochanki piłkarzy.

📢 150 dni na przebudowę wrót sztormowych na Kanale Jamneńskim Decyzja zapadła, spółka Enerko Energy z Kielc przebuduje wrota sztormowe na Kanale Jamneńskim. Umowa na wykonanie prac została podpisana 5 października w Szczecinie, w siedzibie Wód Polskich. Znamy szczegóły tej inwestycji. 📢 W koszalińskim przedszkolu rozmawiali o cieple i ekologii [ZDJĘCIA] W Przedszkolu nr 7 przy ulicy Piłsudskiego 44 w Koszalinie prezydent Piotr Jedliński czytał dzieciom bajki w ramach programu edukacyjnego o cieple, przygotowanego przez Miejską Energetykę Cieplną. 📢 Prawie 10 tys. złotych dla pana Grzegorza, który pomógł obezwładnić mordercę 5-latka. “Nie czuję się bohaterem” Grzegorz Konopczyński, bo tak nazywa się brygadzista, który pomógł w ujęciu zabójcy 5-letniego przedszkolaka, zyskał uznanie w oczach poznaniaków, mimo że jak sam mówi “nie czuję się bohaterem”. W ramach spontanicznej zbiórki dla Pana Grzegorza zostało uzbierane prawie 10 tys. złotych, by podziękować kierowcy śmieciarki za jego postawę.

📢 Kolekcjonujesz monety i banknoty z czasów PRL-u? Na tych skarbach możesz sporo zarobić Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy. 📢 Jakie ceny zniczy w Biedronce? Sieć oferuje tanie znicze od 0.99 zł! A promocji w innych sklepach nie brakuje Na ostatniej prostej przed Wszystkimi Świętymi większość Polaków kończy już przeglądanie ofert i wybiera się do sklepów, aby kupić znicze Wszystkich Świętych 2023 w najbardziej korzystnej cenie. Okazuje się, że nie brakuje atrakcyjnych promocji na znicze, a ich ceny w Biedronce mogą bardzo pozytywnie zaskakiwać.

📢 Ciemniej za oknem, zadbaj o bezpieczeństwo na drodze [ZDJĘCIA] Rozpoczęła się 8. edycja ogólnopolskiej kampanii "Twoje światła - Nasze bezpieczeństwo", która ma na celu zwrócenie uwagi kierujących na zagrożenia związane z nieprawidłowym oświetleniem pojazdów.

📢 Tragedia w Gdyni. Zabójstwo 6-latka, policja szuka sprawcy W Gdyni doszło do zabójstwa 6-letniego chłopca. Czynu miał się dopuścić 44-letni żołnierz - Grzegorz Borys, którego teraz szukają funkcjonariusze z Trójmiasta. Na miejscu pracują mundurowi. Ogłoszono też alarm dla policjantów z garnizonu gdyńskiego oraz Wydziału Kryminalnego KWP w Gdańsku, którzy szukają osoby mogącej mieć związek z tym przestępstwem. 📢 Zabójstwo 6-letniego chłopca w Gdyni: Trwa obława na sprawcę. Policja publikuje wizerunek W jednym z mieszkań na Karwinach w Gdyni znaleziono ciało 6-letniego chłopca. Na miejscu zbrodni czynności prowadzą policjanci i prokuratorzy. Trwa obława na sprawcę. Pomorska policja już opublikowała wizerunek poszukiwanego mężczyzny. Z nieoficjalnych ustaleń mediów wynika, że chodzi o ojca dziecka. 📢 Oto ile pieniędzy zarabiają nauczyciele w roku 2023/2024. Takie są ich wypłaty i dodatki. Zobacz minimalne wynagrodzenie 20.10.2023 14 października obchodzimy Święto Edukacji Narodowej potocznie określane jako Dzień Nauczyciela. Takie są zarobki nauczycieli. Sprawdź, jakie mają wypłaty i dodatki. Kiedy nauczyciele dostaną podwyżki? Takie są stawki minimalne w 2023 roku, i przewidywane w 2024 roku. Nauczyciele dostaną dodatki z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Sprawdź szczegóły!

📢 Tak żyje Marta Manowska. Taka jest na co dzień śliczna prowadząca program Rolnik szuka żony. Sport, podróże, piękne widoki [ZDJĘCIA] 20.10 Jaka na co dzień jest Marta Manowska? Z pewnością to pytanie zadaje sobie wielu fanów popularnej prezenterki TVP. Szczególną rozpoznawalność i sympatię widzów przyniosło jej prowadzenie popularnego wśród widzów programu "Rolnik szuka żony". Jak żyje Marta Manowska? Jak spędza wolny czas, jakie sporty uprawia? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje Marta Manowska na instagramie.

📢 Te rzeczy dostaniesz za darmo! Najnowsze ogłoszenia. Meble, dekoracje i naczynia do wzięcia w Zachodniopomorskiem 20.10.2023 Sprawdziliśmy, co można dostać za darmo na OLX. Zobaczcie, co ludzie oddają za darmo w internecie. Na mieszkańców województwa zachodniopomorskiego czekają darmowe meble i akcesoria. Dzięki temu wiele rzeczy zyska drugie życie. Sprawdź najnowsze ogłoszenia!

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Klaudia Halejcio. Piękna willa i prywatny staw sławnej aktorki. Zobacz zdjęcia! 20.10.2023 Klaudia Halejcio to popularna aktorka, która chętnie publikuje zdjęcia swojego domu w mediach społecznościowych. Zobacz piękną willę pod Warszawą. Wnętrze jest ciepłe i imponujące. Sprawdź, jak wygląda życie prywatne Klaudii Halejcio i jej rodziny. Tak mieszka i żyje na co dzień wraz z rodziną. Sprawdź zdjęcia w galerii! 📢 400 złotych dla każdego. Polacy o tym nie pamiętają. Jest tylko jeden warunek. Sprawdź, kto może uzyskać świadczenie 20.10.2023 Dodatkowe 400 złotych. Kto może je uzyskać? Pomoc przeznaczona jest dla rodziców dzieci do lat 3. To dofinansowanie pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Kto może uzyskać pomoc? Jak i gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie? 400 złotych dla każdego! Sprawdź szczegóły!

📢 Takie emerytury będą wypłacane w listopadzie. Mamy najnowsze wyliczenia! Co ulegnie zmianie? Oto wyliczenia brutto/netto 20.10.2023 Zbliżają się listopadowe wypłaty emerytur. Na co muszą zwrócić uwagę emeryci? W sierpniu i wrześniu emeryci dostali na swoje konta czternastą emeryturę. Dodatkowe pieniądze miały wspomóc tę grupę społeczną. W listopadzie emerytury będą bez dodatkowych świadczeń. Czy 13. i 14. emerytura zostanie zlikwidowana? Sprawdź wyliczenia brutto i netto.

📢 Oto jaka będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku po wyborach! Zobacz wyliczenia. Takie emerytury będą po waloryzacji w marcu 20.10 Jak wybory wpłyną na waloryzację w 2024 roku? W październiku 2023 roku Polacy wybierali 460 posłów i 100 senatorów. Zobacz przewidywania, jak wynik wyborów wpłynie na emerytury. Sprawdź wyliczenia brutto i netto. Będzie rekordowa waloryzacja w 2024 roku? Sprawdź najnowsze wyliczenia dotyczące wypłat emerytur - poznaj wartości brutto i netto po waloryzacji w marcu 2024 roku.

📢 Uwaga! Najnowsze ostrzeżenia GIS. Lista wycofanych toksycznych produktów ze sklepów Biedronka, Netto, Lidl i innych 20.10 Tych produktów nie kupisz już w takich sklepach jak Lidl, Biedronka czy Netto. Zobacz, jakie produkty zostały ocenione jako toksyczne i niebezpieczne. GIS wycofuje produkty ze sklepów. Sprawdź najnowszą listę! Jeśli masz je w domu, możesz zwrócić je do sklepu. Z jakich powodów zostały wycofane? Sprawdź szczegóły! 📢 Oto komiksy warte setki złotych. Będzie zaskoczony, ile kosztują stare komiksy! Sprawdź! 20.10.2023 Czy wśród komiksów także są rzadkie wydania, które dziś kosztują kilkanaście, albo i kilkadziesiąt razy więcej? Tak! Kolekcjonerzy komiksów wiedzą, że niektóre wydania osiągają dziś wysokie ceny i trzeba zapłacić za nie czasem kilkaset złotych. Sprawdź, może masz je na swojej półce. 📢 Przed emeryturą należy ci się jeszcze jedno świadczenie. Możesz otrzymywać nawet 1600 zł miesięcznie. Sprawdź, jakie to świadczenie 20.10 Emeryci mają zapewnianą pomoc w postaci trzynastych i czternastych emerytur oraz różnych dodatków. Mało kto wie, że osoby w wieku przedemerytalnym również mogą starać się o dodatkowe świadczenie. Nim przejdą na emeryturę mogą dostać aż 1600 zł. Jak uzyskać dodatkowe pieniądze? Sprawdź szczegóły!

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Adrianna Borek. Gwiazda kabaretu "Nowaki". Zobacz zdjęcia 20.10.2023 Adrianna Borek to urodzona optymistka. Znana jest przede wszystkim z kabaretu „Nowaki”, gdzie bawi do łez. Sprawdzamy jak mieszka i żyje na co dzień. Adrianna lubi odpoczywać aktywnie oraz na łonie natury. Zobacz prywatne zdjęcia Borek. Piękne wnętrza i dużo uśmiechu. Tak mieszka i żyje na co dzień Adrianna Borek. 📢 Oni zarobią ponad 15 tysięcy złotych. Będziesz zaskoczony! Sprawdź, kto może mieć taką pensję Kto może w Polsce zarobić co najmniej 15 tysięcy złotych brutto? Postanowiliśmy to sprawdzić. Podane w artykule proponowane przez pracodawców wynagrodzenia pochodzą z ofert pracy, które trafiają do powiatowych urzędów pracy w całej Polsce. Jakie zawody, profesje znalazły się na naszej liście? Sprawdź!

📢 Pogrzeb Janusza Grudzińskiego. Ostatnie pożegnanie klawiszowca legendarnego zespołu KULT W piątek 20 października odbył się pogrzeb Janusza Grudzińskiego. Uroczystości żałobne rozpoczęły się w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie, a zakończyły na Cmentarzu Parafialnym w Tłuszczu. Muzyka pożegnali członkowie rodziny, a także przyjaciele i wielu fanów. Kompozytor legendarnego zespołu KULT zmarł 2 października, w wieku 61 lat. 📢 IMGW ostrzega przed silnym wiatrem w Koszalinie i regionie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w Koszalinie i regionie. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 60 km/h, w porywach do 70 km/h, nad morzem w porywach wzrastający do 85 km/h, ze wschodu. 📢 Szukasz pracy? Oto najnowsze oferty pracy z Koszalina i okolic. Kogo szukają pracodawcy? Oto najnowsze oferty pracy w Koszalinie i regionie. Szukasz pracy? Sprawdź, ile możesz zarobić. Takie oferty pracy wpłynęły w ostatnim czasie do Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie.

📢 Ulica Franciszkańska w Koszalinie jest już otwarta dla ruchu Od piątku można już znowu jeździć ulicą Franciszkańską w Koszalinie. Ale remont jeszcze trwa. 📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 20.10.2023 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS. 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 20.10.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Takie są zasady wypłacania 500 plus dla seniora. Warunki, które musi spełnić 75 latek, żeby dostać 500 + [PROGI DOCHODOWE] 20.10.2023 Oto jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dodatkowe 500 plus dla seniora Okazuje się, że jest szereg warunków do tego, żeby zostało wypłacone 500 plus dla emeryta. W dalszej części artykułu omówimy wszystkie warunki koniecznie do wypłacenia 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Liczba uprawnionych do odbierania 500 + dla seniora od marca zwiększyła się w ziązku z podniesieniem progu dochodowego.

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 20.10.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 20.10.2023 Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Gwiazda tenisa prywatnie. Jak wygląda jej życie poza kortem? [ZDJĘCIA] 20.10.2023 Jaka jest Iga Świątek poza kortem? Sprawdźcie w galerii! Wychowała się w podwarszawskim Raszynie. Na swoim mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z życia prywatnego. Można znaleźć m.in. zdjęcia z siostrą i tatą Igi Świątek. Zobacz, jak żyje gwiazda tenisa prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Zdjęcia znajdziesz w galerii!

📢 Emerytury w 2024 roku będą wyższe. Tyle emeryci dostaną na swoje konta. Sprawdź najnowsze wyliczenia! 20.10.2023 To, że emerytury w 2024 roku będą wyższe, niż są obecnie jest pewne od dawna. To zakładają bowiem przepisy dotyczące waloryzacji emerytur. Ciągle jednak trwają dywagacje, ile wynosić będzie waloryzacja w 2024 roku. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur w 2024 roku. Zawierają one przykładową obecną emeryturę brutto, obecną emeryturę netto i wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji. Sprawdźcie! 📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 20.10.2023 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Oto jak mieszkają Meghan Markle i książe Harry z dziećmi. Rezydencja w Kalifornii robi wrażenie [ZDJĘCIA] 20.10.2023 Tak wygląda codzienne życie Meghan Markle i księcia Harrego. Gdzie mieszka Meghan Markle i książę Harry? Oto jak żyja na co dzień. Ile łazienek ma ich rezydencja? Sprawdź poniżej! Będziesz w szoku. Para ceni sobie prywatność, jednak chętnie publikują zdjęcia na swoich kontach społecznościowych. Zobacz jak mieszkają i żyją Meghan i Harry. 📢 Oto jak mieszka i żyje Anna Mucha. Prywatne życie pięknej i popularnej aktorki. Apartament w centrum miasta i podróże 20.10.2023 Jaka jest Anna Mucha prywatnie? To pytanie z pewnością zadaje sobie wielu fanów popularnej aktorki, modelki i prezenterki. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Magdy Budzyńskiej w serialu M jak miłość emitowanym w TVP 2. Jak na co dzień żyje Anna Mucha? Zobaczcie zdjęcia, jakie publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Wyższe emerytury w 2024 roku i program "300 plus". Takie emerytury będą po waloryzacji w marcu. Sprawdź prognozowane wyliczenia 20.10.2023 Najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku. Jaki jest przewidywany wskaźnik waloryzacji? Zobacz, na jakie świadczenia mogą liczyć emeryci i renciści. Jakie zmiany nastąpią w wypłatach? Ile pieniędzy dostaną seniorzy na swoje konta? Do marcowej waloryzacji jeszcze dużo czasu, jednak już pojawiają prognozowane wyliczenia. Tyle pieniędzy dostaną emeryci w w marcu 2024 roku. Sprawdź szczegóły! 📢 Szkło i kryształy z czasów PRL-u warte nawet kilka tysięcy złotych! Wazony, talerze i patery drogie jak nigdy. Sprawdź ceny! 20.10.2023 Popularne kryształy z czasów PRL-u powracają. Unikatowe szkło przeżywa drugą młodość. Kolekcjonerzy szukają na różnych aukcjach wartościowych i niepowtarzalnych naczyń. Kryształy i szkło z PRL-u są warte majątek. Kupujący są w stanie zapłacić za nie kilkanaście tysięcy złotych. Wróciła moda na szkło z lat 60., 70. i 80. Sprawdź, ile mogą kosztować naczynia, które dalej trzymasz w piwnicy. Sprawdź!

📢 Nawet 1100 zł więcej dla seniorów. Dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów. Sprawdź, jak uzyskać świadczenia 20.10.2023 Seniorzy są grupą społeczną, która szczególnie potrzebuje wsparcia finansowego w czasach wysokiej inflacji. Renta rodzinna, wyższe emerytury czy dodatki pielęgnacyjne. Sprawdź, z jakiego świadczenia możesz skorzystać. Nie każdy senior wie o ich istnieniu. Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza zwykłą, trzynastą i czternasta emeryturą. Sprawdź szczegóły! 📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki 20.10.2023 W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź!

📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 20.10.2023 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. 📢 Stare banknoty warte majątek. Będziesz zaskoczony. Ile kosztują stare i kolekcjonerskie banknoty z PRL-u i nie tylko? 20.10.2023 Pieniądze PRL dla kolekcjonerów. Możesz na nich dużo zarobić. Wartość tych starych banknotów cały czas rośnie. Może masz je schowane w swoim domu? Kolekcjonerzy szukają jak najlepszych okazji, aby zakupić banknoty, które są warte fortunę. Taka jest obecnie jest ich wartość. Sprawdź, od czego ona zależy. Będziesz w szoku! Możesz za nie dostać sporo pieniędzy. Na ich cenę wpływa wiele czynników. Sprawdź szczegóły!

📢 Te domy kupisz od komornika. Oto nowe licytacje komornicze domów. Te nieruchomości kupisz od komornika w okazyjnej cenie! 20.10.2023 Te domy możesz kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Planujesz kupno nieruchomości? Jednym z pomysłów może być licytacja komornicza. Ceny wywoławcze zdecydowanie odbiegają od cen rynkowych. Sprawdź licytacje domów, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach naszego kraju. W jakiej cenie można nabyć nieruchomości od komornika? 📢 Tak mieszka i żyje Magdalena Boczarska. Zobacz, jak wygląda codzienne życie popularnej aktorki. Podróże i szczęśliwa miłość [ZDJĘCIA] 20.10 Magdalena Boczarska należy do najpopularniejszych polskich aktorek. Możemy ją oglądać w wielu największych polskich, filmowych hitach, a role grane przez aktorkę są uwielbiane przez fanów. Jaka Magdalena Boczarska jest na co dzień? Takie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych. Zobaczcie, jak wygląda codzienne życie Magdaleny Boczarskiej.

📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! 20.10.2023 No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie. 📢 Koncerty, imprezy i wydarzenia kulturalne w regionie koszalińskim. Zobacz archiwalne ZDJĘCIA Głosu Koszalińskiego 20.10.2023 Koncerty ogólnopolskich gwiazd, występy lokalnych zespołów rockowych, imprezy w domach kultury - to wszystko na swoich zdjęciach uwiecznili fotoreporterzy Głosu Koszalińskiego. Zobacz fotografie z wielu wydarzeń kulturalnych w regionie koszalińskim, które miały miejsce na przełomie lat 80-tych i 90-tych XX wieku. 📢 Oto stare meble z PRL warte majątek! Te meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Mogą być warte fortunę! Masz je w domu? 20.10.2023 Czy stare meble z PRL mogą być warte majątek? Okazuje się, że tak! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Do takich z pewnością należą meble z PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Niektóre z nich mogą być warte fortunę!

📢 Oto jakie emerytury będą w październiku 2023. Sprawdź, ile pieniędzy wpłynie na konta emerytów. Takie będą stawki dla seniorów 20.10.2023 Emerytury w październiku 2023. Tyle pieniędzy dostaną emeryci. Ile wyniosą październikowe emerytury 2023 roku? Takie będą emerytury. Duże zmiany w wypłatach? Najnowsze wyliczenia brutto/netto. Zbliża się kolejny termin wypłat dla seniorów. Sprawdź wyliczenia!

📢 Oto najmądrzejsze rasy psów na świecie. Sprawdź ranking najmądrzejszych psów. Ich inteligencja zaskakuje 20.10.2023 Eksperci stworzyli ranking najmądrzejszych ras psów. Te rasy psów są najinteligentniejsze na świecie! One sztuczek nauczą się w mig. Nauczenie nowej komendy zajmuje im mniej niż pięć prób. Wierne i kochające psy mają różne charaktery i predyspozycje. Wiele zależy od wychowania oraz genetyki. Z tymi psami nie będziesz miał problemów w nauce nowych komend. Sprawdź ranking najmądrzejszych psów!

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 20.10.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły! 📢 Ten sprzęt kupisz od wojska za mniej niż 20 złotych! Bogata oferta sprzętu za niewielkie pieniądze od Agencji Mienia Wojskowego 20.10.2023 Agencja Mienia Wojskowego w Szczecinie organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. Z pewnością znajdą tu coś dla siebie nie tylko miłośnicy militariów. W ofercie znaleźć można wiele innych przedmiotów codziennego użytku. Sprawdź, jaki sprzęt możesz kupić od wojska za niewielkie pieniądze. Wybraliśmy dla Was oferty poniżej 20 złotych. Zobaczcie!

📢 Waloryzacja emerytury w 2024 roku. Ile pieniędzy dostaną emeryci? Rekordowe kwoty. Sprawdź najnowsze prognozy waloryzacji! 20.10.2023 Waloryzacja emerytur 2024. Jaki jest przewidywany wskaźnik waloryzacji w 2024 roku? Waloryzacja w 2023 roku była rekordowa. Emeryci mogą się spodziewać równie wysokiego wskaźnika? Nawet 430 zł więcej dla seniorów. Sprawdź najnowsze wyliczenia dotyczące wypłat emerytur - poznaj wartości brutto i netto po waloryzacji w marcu 2024 roku. ile wzrosną emerytury i renty w 2024 roku? Mamy wyliczenia!

📢 Oto jak żyje i mieszka Magdalena Stysiak. Idolka polskich kibiców siatkówki zna cztery języki i lubi szybkie auta 20.10.2023 Magdalena Stysiak to wschodząca gwiazda siatkówki. Razem z reprezentacją Polski wywalczyła awans na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Magdalena jest najwyższą zawodniczką polskiej drużyny i prawdopodobnie najlepszą polską siatkarką. Jaka jest prywatnie Magdalena Stysiak? Sprawdźcie!

📢 Te owady wchodzą do naszych domów i mieszkań. Czy są niebezpieczne? Sprawdź koniecznie! 20.10.2023 Nasze domy zamieszkują nie tylko ludzie i ewentualnie ich zwierzęta. W naszych mieszkaniach razem z nami mieszkają także różnego rodzaju owady. Dostają się do naszych domów przez okna i balkony, wchodzą przez szczeliny między płytami, wlatują przez ciągi wentylacyjne. Nie jesteśmy w stanie wszystkich zatrzymać. Jakie owady wchodzą do naszych domów? Czy są dla nas niebezpieczne? Sprawdź w naszej fotogalerii. 📢 Takie są najlepsze kwiaty na jesień na balkon. Zobacz, czym pięknie ozdobisz taras. Te kwiaty przetrwają chłodniejsze dni 20.10.2023 Zastanawiasz się jakie kwiaty posadzić jesienią, aby pięknie zdobiły Twój balkon lub taras? Sprawdź, które rośliny są wytrzymałe i przetrwają chłodniejsze dni oraz noce. Te kwiaty będą kwitły do mrozów i nie są trudne w uprawie. Zobacz najlepsze kwiaty na balkon w październiku i listopadzie. Sprawdź szczegóły w galerii!

📢 Tak mieszka i żyje Dorota Gardias. Prywatne zdjęcia pięknej prezenterki. Praca, sport, podróże. Dorota Gardias na co dzień 20.10.2023 Dorota Gardias należy do najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich prezenterek pogody. Na co dzień możemy ją oglądać w telewizji TVN. Jak lubi spędzać wolny czas? Jakie sporty uprawia? To pytanie z pewnością zdaje sobie wielu fanów pięknej prezenterki. Jaka na co dzień jest Dorota Gardias? Jak mieszka i żyje? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Samochody na ulicach Koszalina i regionu w latach 90-tych. Zobacz zdjęcia z archiwum Głosu Koszalińskiego 20.10.2023 Jakie samochody jeździły ulicami Koszalina, Słupska i innych miast Pomorza Środkowego? Możemy się tego dowiedzieć ze zdjęć fotoreporterów Głosu Koszalińskiego, którzy każdego dnia dokumentowali życie mieszkańców naszego regionu. Sprawdź więc zdjęcia z działu "motoryzacja", które znaleźliśmy w archiwum Głosu Koszalińskiego.

📢 One są najseksowniejsze. Kobiety o tych imionach są najbardziej atrakcyjne. Sprawdź, czy jesteś na liście 20.10.2023 Kobiety o tych imiona są najseksowniejsze. Tak wynika z cech charakteru i usposobienia przypisywanym osobom o tych imionach. Czy tak faktycznie jest? Listę tę możecie potraktować z przymrużeniem oka, są jednak ludzie, którzy do brzmienia imion przywiązują olbrzymią wagę. Według nich imię nadane przy narodzinach może wpłynąć na to, jak potoczy się całe życie danego człowieka. 📢 Tak mieszka i żyje Paulina Sykut-Jeżyna. Codzienne życie pięknej prezenterki. Rodzina, moda, podróże. Paulina Sykut-Jeżyna na co dzień 20.10 Paulina Sykut-Jeżyna z pewnością należy do grona najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich prezenterek. Widzowie mogą ją na co dzień oglądać w telewizji Polsat prezentującą prognozę pogody, ale nie tylko. Paulina Sykut-Jeżyna prowadzi również programy rozrywkowe. A jaka jest na co dzień? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Te auta kupisz od wojska! Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje samochody, ciężarówki, busy w korzystnych cenach. Pojazdy od wojska 20.10.2023 Przetargi organizowane przez AMW to nie tylko okazja dla pasjonatów, by nabyć sprzęt wojskowy, ale także okazja do zakupu pojazdów, jak samochody osobowe, ciężarowe, busy, czy przyczepy transportowe. Jesteście ciekawi, jakie auta można kupić od wojska? Zobaczcie przykładowe oferty z przetargów, które odbędą się w najbliższym czasie.

📢 Tak żyją i mieszkają Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor. Dom, wakacje, tenis i... żarty! Zobacz, jak żyje popularna para 20.10.2023 Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor to jedna z najsympatyczniejszych par polskiego showbiznesu. Ona - aktora, on - dziennikarz i prezenter telewizyjny. Wspólnie chętnie dzielą się swoim życiem na portalach społecznościowych. Z ich publikacji wynika, że to bardzo zżyta i wesoła rodzina. Sprawdź, jak wygląda życie Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora.

📢 Imprezowiczki w koszalińskiej Prywatce w 2023 roku. Zobacz wybrane ZDJĘCIA z imprez 20.10.2023 Koszaliński klub Prywatka to jedno z najpopularniejszych imprezowych miejsc na mapie miasta. Co weekend bawią się tutaj mieszkańcy Koszalina i okolic. Postanowiliśmy przypomnieć wybrane zdjęcia z dyskotek, które odbyły się tutaj w 2023 roku. Sprawdźcie fotki prywatkowych imprezowiczek! 📢 Zwrot pieniędzy za prąd w 2023 roku. Nowe zasady! Zobacz, kto będzie mógł otrzymać zwrot pieniędzy po zmianie limitów 20.10.2023 Oto nowe zasady zwrotu pieniędzy za prąd. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przez rozporządzenie z 11 września 2023 roku zmusza sprzedawców energii elektrycznej, aby w swoich rozliczeniach uwzględnili 12% obniżkę rachunków za energię w całym 2023 roku. Co to oznacza? Rząd zapowiada, że maksymalny rabat wyniesie 125 zł. Kto skorzysta z obniżki? Sprawdź szczegóły!

📢 Taka kawa jest najgorsza. Przez nią tyjesz i czujesz się ciągle źle. Taka kawa tuczy oraz przyspiesza starzenie 20.10.2023 Większość Polaków swój dzień rozpoczyna od filiżanki gorącej kawy. Można ją zrobić na wiele sposobów z różnymi dodatkami. Jaka kawa jest najgorsza? Sprawdź, który rodzaj kawy negatywnie wpływa na organizm i metabolizm. Przez tą kawę tyjesz i czujesz się gorzej. Unikaj tej kawy, jeśli nie chcesz przytyć. Sprawdź szczegóły!

📢 Nie uwierzysz, ile mogą kosztować stare monety z czasów PRL-u! Na niektórych można sporo zarobić. Zobacz jakie mają ceny 20.10.2023 Nawet kilka tysięcy złotych za jedną monetę. Stare i kolekcjonerskie monety ciągle zyskują na wartości. Sprawdź, czy masz je w starym klaserze w piwnicy lub na strychu. Monety z czasów PRL-u warte majątek. Jaka obecnie jest ich wartość i od czego ona zależy? Która moneta jest najcenniejsza? Sprawdź szczegóły!

📢 Ta porcelana z czasów PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź, ile kosztują filiżanki i serwisy z PRL 20.10 Przedmioty z PRL wracają do łask i cieszą się rosnącą popularnością. Należy do nich chociażby porcelana i ceramika, a niektóre z nich osiągają na portalach aukcyjnych naprawdę zawrotne ceny. Wiele osób traktuje porcelanę i ceramikę z czasów PRL jako dzieło sztuki. Ile kosztują obecnie? Sprawdźcie, jakie ceny w 2023 roku osiąga porcelana i ceramika z PRL na portalach aukcyjnych. 📢 Ulgi podatkowe 2023/2024. Nowe odliczenia i ulgi. Tyle zwrotu pieniędzy dostaniesz w 2024. Sprawdź co będzie można odliczyć 20.10.2023 Oto nowe odliczenia i ulgi podatkowe 2023/2024. Za co dostaniesz zwrot pieniędzy? Należy pamiętać, że nie wszystkie zmiany podatkowe w PIT za rok 2023, które będą obowiązywały w rozliczeniach PIT 2024, są już znane. Sprawdź jakie są ulgi, które będą obowiązywać w 2024. Sprawdź szczegóły!

📢 Zalety jedzenia cebuli. Codziennie jedz cebulę, będziesz zdrowszy. Sprawdź! 20.10.2023 Cebula to bardzo zdrowe warzywo. Wiedzą o tym nasze babcie i prababcie, które dziesiątki lat temu stosowały cebulę na różne dolegliwości. Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się cebuli i sprawdzić, dlaczego warto regularnie - nawet codziennie - jeść to warzywo. Okazuje się, że dzięki cebuli uchronimy się nie tylko przed przeziębieniem i grypą. Sprawdź!

📢 Biżuteria z czasów PRL-u coraz droższa. Niewiarygodne ceny starej biżuterii. Kolczyki, bransolety, wisiorki warte fortunę! 20.10.2023 Choć czasy PRL dawno minęły, wiele osób dalej wspomina z sentymentem tamten okres. Kobiety trzymają cenną biżuterię z tych czasów, która była odzwierciedleniem stylu, bogactwa oraz możliwości. Sprawdź, czy nie masz u siebie w domu starych kolczyków, bransolet czy pierścionków. Są one dużo warte. Kolekcjonerzy są w stanie dużo za nie zapłacić. Sprawdź szczegóły!

📢 Projekt przebudowy rynku w Czaplinku. Mieszkańcy nie chcą "betonozy" Projekt przebudowy rynku w Czaplinku wzbudził duże kontrowersje. Burmistrz miasta uspokaja, że w takiej formie na pewno nie będzie on zrealizowany.

📢 Ile kosztuje pellet? Wybraliśmy się do marketów i przeliczamy ceny pelletu w workach na tony tego surowca Pierwsze przymrozki za nami i aż miło byłoby zapalić w kominku. Ile kosztuje pellet w marketach? Czy pellet w workach warto kupować? Porównujemy ceny worków z pelletem w najpopularniejszych marketach w październiku 2023. Sprawdź też, gdzie jeszcze warto szukać pelletu w tym roku. 📢 Te kobiety są najlepszymi żonami. Osoby o tych imionach to świetne partnerki, żony. Znaczenie imion 19.10.2023 Oto lista imion kobiet, które są kandydatkami na idealną żonę. Kochającą, czułą, wrażliwą, a jednocześnie świetną organizatorkę życia domowego, gospodynię. Czy dziś wierzymy, że imiona mają funkcje magiczne i mogą determinować charakter człowieka? Zobacz listę kobiet, które są świetnymi żonami.

📢 Koszykarskie derby w I lidze dla Żaka Koszalin [ZDJĘCIA] W rozegranej w środę 5. kolejce I ligi koszykarzy, w lokalnych derbach zmierzyły się Żak Koszalin z Sensation Kotwicą Kołobrzeg. Była to piąta konfrontacja tych drużyn na szczeblu I ligi. Po raz pierwszy zwyciężył zespół z Koszalina. 📢 Dyskoteki w Galerii Emka w 2007/2008 roku. Pamiętacie Karaoke Pub? [zdjęcia] Pamiętacie Karaoke Pub w Galerii Emka w Koszalinie? Kilkanaście lat temu było to jedno z najpopularniejszych miejsc, gdzie organizowane były dyskoteki! Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z lat 2007/2008! 📢 Wypadek koło Połczyna-Zdroju. Ciężarówka wioząca drewno wypadła z drogi [ZDJĘCIA] Do wypadku na drodze wojewódzkiej nr 172 na granicy powiatów świdwińskiego i szczecineckiego doszło w środę około godz. 16. O zdarzeniu na swoim profilu facebookowym informują strażacy ochotnicy z Połczyna-Zdroju.

📢 W zakładach pracy w Koszalinie i regionie. Unikatowe zdjęcia z archiwum Głosu Koszalińskiego Jak wyglądały hale produkcyjne w zakładach pracy w regionie koszalińskim na przełomie lat 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku? Co było w nich wytwarzane? Kto w nich pracował? Tego wszystkiego dowiecie się z kolejne fotogalerii, którą przygotowaliśmy w oparciu o zasoby archiwum Głosu Koszalińskiego.

📢 Tak kiedyś wyglądały śluby w Koszalinie. Mamy archiwalne zdjęcia z USC Jak wyglądały śluby w koszalińskim Urzędzie Stanu Cywilnego w latach 2008-2009? Postanowiliśmy przypomnieć archiwalne zdjęcia naszych fotoreporterów, którzy towarzyszyli młodym parom w tych wyjątkowych chwilach. Oto kolejna już porcja zdjęć z kilkunastu uroczystości.

📢 Oto lista osób, które mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić 30.08.2023 Kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? Sprawdź! Uprzywilejowane grupy zawodowe, w tym mundurowe, obsługiwane przez branżowe systemy emerytalne – są przez wielu wybierane właśnie ze względu wcześniejszej emerytury. Oprócz nich mogą przejść na wcześniejszą emeryturę osoby, które pracowały w szczególnie trudnych warunkach. Sprawdź listę osób, które mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Zobacz szczegóły! 📢 Tysiące złotych od ZUS-u. Jak je zdobyć? Trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Zobacz szczegóły! ZUS wypłaci tobie tysiące złotych jeśli tylko złożysz ten wniosek. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych środki po zmarłych mogą być dziedziczone. By do tego doszło, ubezpieczony musi wskazać osoby uprawnione do wypłaty pieniędzy po śmierci. Jak otrzymać pieniądze? Sprawdźcie!

