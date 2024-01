Przegląd prasy (24.01.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wybory Miss i Mistera Bałtyku w 1986 roku w Koszalinie. Wyjątkowe archiwalne zdjęcia z imprezy w amfiteatrze!”?

Prasówka 24.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wybory Miss i Mistera Bałtyku w 1986 roku w Koszalinie. Wyjątkowe archiwalne zdjęcia z imprezy w amfiteatrze! W 1986 roku w koszalińskim amfiteatrze zorganizowana została wyjątkowa impreza: Wybory Miss i Mistera Bałtyku! Zapraszamy do obejrzenia zdjęć autorstwa Krzysztofa Sokołowa, znanego koszalińskiego fotografa.

📢 Najlepsze memy o babci i dziadku. Dzień Babci i Dziadka na wesoło! Uśmiejesz się do łez! Sprawdź nasze MEMY Dzieci uwielbiają swoje babcie i dziadków. No bo - wiadomo - babcia i dziadek to najwspanialsze osoby na świecie, które rozpieszczają swoich wnuków. Okazuje się, że na temat babci i dziadka także powstają memy. Jednak w odróżnieniu od wielu innych tematów memów, te są wyjątkowo sympatyczne i słodkie. Choć oczywiście zdarzają się i złośliwe, to są one zdecydowanie rzadsze. Zobaczcie, jak internauci przedstawiają babcie i dziadków na memach. Nie tylko z okazji na Dzień Babci i Dziadka, ale i na co dzień.

📢 Tyle pieniędzy trafi do kopert na weselach w 2024 roku. Ile zazwyczaj wręcza rodzina i przyjaciele? Sprawdź! Sezon ślubny 2024 rozpoczęty. Pierwsze pary zdecydowały się na ceremonie już w pierwszy weekend stycznia. Oto ile powinieneś włożyć do koperty na wesele w 2024 roku. Ile do koperty powinni dać przyjaciele, znajomi, rodzina bliższa i dalsza? Sprawdź szczegóły!

Prasówka 24.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najlepsze MEMY o kotach. Te śmieszne obrazki rozbawią Cię do łez! Leniwe, słodkie, jakie są koty? MEMY o ukochanym pupilu człowieka Takie są najlepsze MEMY o kotach! Koty obok psów to najpopularniejsze zwierzęta domowe. W porównaniu do nich koty częściej chodzą jednak własnymi ścieżkami, potrafią znikać z domu nawet na wiele dni, wiodąc kocie życie na ulicach i osiedlach miast. Wokół kotów narodziło się wiele mitów, zdania wokół nich są mocno podzielone. Nie zmienia to jednak faktu, że koty należą do najukochańszych pupili człowieka. Jak życie kotów widzą internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o kotach! Te obrazki z pewnością rozbawią Was do łez!

📢 Mniejszy wskaźnik waloryzacji w 2024 roku? Dwie tabele najnowszych wyliczeń emerytur brutto i netto. Będą duże zmiany Jaki będzie wskaźnik marcowej waloryzacji w 2024 roku? Wskaźnik waloryzacji będzie mniejszy od spodziewanego? Sprawdź, jakie są najnowsze zmiany w prognozie. Dwie tabele wyliczeń! Waloryzacja odbędzie się jak co roku 1 marca. Od tego dnia emeryci będą dostawać zwaloryzowane świadczenia emerytalne. Jaką decyzję podejmie nowy rząd? Sprawdź szczegóły! 📢 Najzabawniejsze Memy o feriach zimowych 2024. Te Memy rozbawią Cię do łez. Czas na odpoczynek! [demotywatory, śmieszne obrazki] Sprawdźcie najzabawniejsze memy o feriach zimowych 2024 w Polsce. Te obrazki rozbawią Was do łez. Oto zbiór najzabawniejszych memy o zimie i feriach zimowych. Sprawdź radosną twórczość internatów dotyczącą zimowej przerwy w nauce. Ferie zimowe to nie tylko czas odpoczynku i chwil spędzonych na świeżym powietrzu, ale także czas, który dostarcza niezliczonej ilości materiałów do humorystycznych wypowiedzi w postaci memów. Od klasycznych odniesień do lenistwa po szalone przygody na stokach narciarskich czy w tropikalnych rajach - internetowi twórcy memów nie zwalniają tempa, starając się uchwycić esencję ferii w najbardziej zabawny sposób.

📢 Najśmieszniejsze memy o teściowych. Uśmiejesz się do łez! Tak Internauci żartują z teściowych Oto najlepsze memy z teściową w roli głównej. Zobacz, w jaki sposób internauci żartują z teściowych. Jaki jest najczęstszy temat memów? Musicie to sprawdzić! Ciekawe, czy mężowie, bądź żony zgadzają się z obśmiewanych cech charakteru mam swoich współmałżonków. Zapraszamy do obejrzenia naszej fotogalerii! 📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń. Seniorzy odzyskają pieniądze Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły!

📢 Oto lista rzeczy, które mogą zostać zajęte przez komornika 2024 roku. Jakie są wyjątki? Zobacz, jakie zaszły zmiany Komornik odzyska twój dług poprzez zajęcie: nieruchomości, ruchomości np. samochód, wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego, wierzytelności lub praw majątkowych. Czego nie może zabrać Ci komornik? Sprawdź listę! Jest długa lista tego, czego komornik nie może nam zabrać. Lista dotyczy nawet ogromnego długu. O te rzeczy możesz być spokojny. Sprawdź listę w galerii!

📢 Najlepsze MEMY na weekend. Te śmieszne obrazki rozbawią Cię do łez! Zabawa, odpoczynek, spanie, czyli tak spędzamy weekend! Piątek weekendu początek! Kto z nas przez cały tydzień nie czeka z utęsknieniem na weekend. Już w piątek często jesteśmy myślami przez weekendowej zabawie ze znajomymi oraz odpoczynku po ciężkich dniach pracy. Co robimy tuż przed weekendem? Oczywiście oglądamy MEMY na weekend i przesyłamy je swoim znajomym! Jak weekend widzą internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY na weekend! Z pewnością uśmiejecie się do łez! 📢 Najśmieszniejsze memy o psach. Tak twórcy memów widzą relację pies - człowiek. Uśmiejesz się! Jeśli kochacie psy, to musicie zobaczyć naśmieszniejsze memy właśnie o psach. Na pewno w wielu z tych obrazków znajdziecie sytuacje, które są Wam bliskie. Może w niektórymi z tych memów się nie zgodzicie? Tak, to możliwe. Tak, czy siak zobaczcie, w jaki sposób twórcy memów widzą życie zarówno samych psów, jak i ich właścicieli. Zapraszamy do oglądania!

📢 Uwaga! Niebezpieczna i toksyczna żywność. Najnowsze ostrzeżenia GIS. Lista wycofanych produktów z popularnych marketów Masz produkt wycofany przez GIS. Co musisz zrobić? Tych produktów nie kupisz już w takich sklepach jak Lidl, Biedronka czy Netto. Zobacz, jakie produkty zostały ocenione jako toksyczne i niebezpieczne. GIS wycofuje produkty ze sklepów. Sprawdź najnowszą listę! Jeśli masz je w domu, możesz zwrócić je do sklepu. Z jakich powodów zostały wycofane?

📢 Najlepsze MEMY o dzieciach. Tak najmłodszych widzą internauci. Masz dzieci? Uśmiejesz się do łez! Śmieszne obrazki o dzieciach Bycie rodzicem to wielka odpowiedzialność, nieprzespane noce, opieka dwadzieścia cztery godziny na dobę, niekiedy krzyki oraz płacz. Codzienność w opiece nad dziećmi nie jest usłana różami, nie brakuje trudniejszych momentów, jednak rodzice zgodnie podkreślają, że rodzicielstwo to najpiękniejsza rzecz na świecie! Jak dzieci widzą internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o dzieciach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Oto jakie emerytury będą w lutym 2024. Najnowsze wyliczenia brutto i netto. Tyle pieniędzy dostaną emeryci Zbliża się termin corocznej marcowej waloryzacji. Emeryci muszą jednak jeszcze chwile poczekać. Takie emerytury będą wypłacane w lutym 2024. Jaka będzie waloryzacja w marcu 2024? Sprawdź, jakie są prognozy waloryzacji. W najbliższych czasie emeryci dostaną dużo wsparcia finansowego. Mamy najnowsze wyliczenia! Sprawdź wyliczenia brutto i netto. Ile pieniędzy dostaną? Sprawdź szczegóły! 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 23.01.2024 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 Jaka będzie trzynasta emerytura w 2024 roku? Będzie zaskoczenie? Wyliczenia brutto i netto! Tyle pieniędzy dostaną emeryci 23.01.2024 Emeryci w 2024 roku mogą liczyć na podwyżki. Ile dodatkowych pieniędzy dostaną emeryci? Sprawdź, ile pieniędzy wpłynie na konta uprawnionych do świadczenia seniorów. Ile obecnie wynosi trzynasta emerytura w Polsce? Dodatkowe pieniądze seniorzy otrzymają w kwietniu lub maju. Sprawdź szczegóły!

📢 Karnawałowy weekend w "Prywatce". Tak bawili się mieszkańcy Koszalina [zdjęcia] Koszaliński klub Prywatka to jedno z najpopularniejszych imprezowych miejsc na mapie miasta. Co weekend bawią się tutaj mieszkańcy Koszalina i okolic. 📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 23.01.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Sięga po odważne zestawienia i zawsze świetnie na tym wychodzi. Zobacz, jak ubiera się Grażyna Kulczyk, trzecia najbogatsza kobieta w Polsce Przez wiele lat była żoną najbogatszego Polaka Jana Kulczyka, z którym doczekała się dwójki dzieci. Sama także inwestuje, gromadzi dzieła sztuki, a dla poznaniaków jest jednym z symboli ich miasta. Trzecia najbogatsza Polka Grażyna Kulczyk ma wyjątkowe życie i zarazem wyjątkowy styl. Zobacz, jak się ubiera! 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 23.01.2024 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Oni są najlepszymi mężami! Z mężczyznami o tych imionach będziesz szczęśliwa! Oni są wierni, czuli i troskliwi. Sprawdź listę! 23.01.2024 Mężczyźni o tych imionach są najlepszymi mężami! Zastanawialiście się kiedyś, czy nasze imię może mieć wpływ na nasze codzienne życie, chociażby w związku? Okazuje się, że imię, które nosimy może wiele mówić o naszych cechach charakteru. Z tymi mężczyznami będziesz szczęśliwa i będą z Tobą na całe życie. Mężczyźni o jakich imionach są uważani za szczerych i wiernych? Partnera o jakim imieniu wybrać? Sprawdźcie listę!

📢 Takie są zasady wypłacania 500 plus dla seniora. Warunki, które musi spełnić 75 latek, żeby dostać 500 + [PROGI DOCHODOWE] 23.01.2024 Oto jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dodatkowe 500 plus dla seniora Okazuje się, że jest szereg warunków do tego, żeby zostało wypłacone 500 plus dla emeryta. W dalszej części artykułu omówimy wszystkie warunki koniecznie do wypłacenia 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Liczba uprawnionych do odbierania 500 + dla seniora od marca zwiększyła się w ziązku z podniesieniem progu dochodowego.

📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 23.01.2024 Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji. 📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 23.01.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Oto jak mieszkają Meghan Markle i książe Harry z dziećmi. Rezydencja w Kalifornii robi wrażenie [ZDJĘCIA] 23.01.2024 Tak wygląda codzienne życie Meghan Markle i księcia Harrego. Gdzie mieszka Meghan Markle i książę Harry? Oto jak żyja na co dzień. Ile łazienek ma ich rezydencja? Sprawdź poniżej! Będziesz w szoku. Para ceni sobie prywatność, jednak chętnie publikują zdjęcia na swoich kontach społecznościowych. Zobacz jak mieszkają i żyją Meghan i Harry. 📢 Oto jak mieszka i żyje Anna Mucha. Prywatne życie pięknej i popularnej aktorki. Apartament w centrum miasta i podróże 23.01.2024 Jaka jest Anna Mucha prywatnie? To pytanie z pewnością zadaje sobie wielu fanów popularnej aktorki, modelki i prezenterki. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Magdy Budzyńskiej w serialu M jak miłość emitowanym w TVP 2. Jak na co dzień żyje Anna Mucha? Zobaczcie zdjęcia, jakie publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Nowy wiek emerytalny w Polsce - nadchodzą duże zmiany od nowego roku? Sprawdź prognozy 23.01.2024 Czy po nowym roku będzie zmieniony wiek emerytalny? Eksperci uważają, że podniesienie wieku emerytalnego będzie konieczne w dłuższej perspektywie czasu i przyniesie więcej korzyści. Nastroje Polaków nie popierają jednak tego podejścia. Na temat nowego wieku emerytalnego pojawia się wiele spekulacji. Jakie zmiany nadchodzą? Sprawdź szczegóły! 📢 Nawet 1100 zł więcej dla seniorów. Dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów. Sprawdź, jak uzyskać świadczenia 23.01.2024 Seniorzy są grupą społeczną, która szczególnie potrzebuje wsparcia finansowego w czasach wysokiej inflacji. Renta rodzinna, wyższe emerytury czy dodatki pielęgnacyjne. Sprawdź, z jakiego świadczenia możesz skorzystać. Nie każdy senior wie o ich istnieniu. Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza zwykłą, trzynastą i czternasta emeryturą. Sprawdź szczegóły!

📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki 23.01.2024 W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź! 📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 23.01.2024 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 Emerytura pomostowa w 2024 roku. Jakie będą zasady przejścia na "pomostówkę"? Kto z tego skorzysta? Sprawdź 23.01.2024 Emerytura pomostowa nie będzie miała charakteru wygasającego. W połowie sierpnia 2023 roku prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych. Jej zapisy wypełniają jeden z punktów porozumienia rządu z NSZZ "Solidarność". Jak podaje ZUS, nowe przepisy o "pomostówkach" będą obowiązywały od 1 stycznia 2024 roku. Na czym będą polegać? Sprawdź! 📢 Zmiany dot. płacy minimalnej 2024. Będzie zależna od regionu Polski w jakim mieszkamy? Pozwala na to prawo unijne 23.01.2024 Europejska płaca minimalna. Co oznacza dla Polaków wdrożenie dyrektywy? Płaca minimalna w Polsce będzie jedną z najwyższych wśród krajów unijnych? Co to jest regionalizacja płacy minimalnej? W Polsce występuje dość spore zróżnicowanie kosztów życia. W niektórych częściach jest niższe, w innych wyższe, dlatego pojawił się pomysł aby płacę minimalna w Polsce zróżnicować tak, jak jest zróżnicowana pomiędzy krajami UE. Sprawdź szczegóły!

📢 Oto stare meble z PRL warte majątek! Te meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Mogą być warte fortunę! Masz je w domu? 23.01.2024 Czy stare meble z PRL mogą być warte majątek? Okazuje się, że tak! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Do takich z pewnością należą meble z PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Niektóre z nich mogą być warte fortunę! 📢 Tak mieszka i żyje Dorota Gardias. Prywatne zdjęcia pięknej prezenterki. Praca, sport, podróże. Dorota Gardias na co dzień 23.01.2024 Dorota Gardias należy do najpiękniejszych i najpopularniejszych polskich prezenterek pogody. Na co dzień możemy ją oglądać w telewizji TVN. Jak lubi spędzać wolny czas? Jakie sporty uprawia? To pytanie z pewnością zdaje sobie wielu fanów pięknej prezenterki. Jaka na co dzień jest Dorota Gardias? Jak mieszka i żyje? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Tego nie trzymaj w piwnicy. Uważaj, to może być niebezpieczne, albo dostaniesz mandat! 23.01.2024 Piwnice w blokowiskach i domach kryją wiele skarbów, a nawet - można powiedzieć pół żartem, pół serio - tajemnic. W końcu trafia tam niemal wszystko, co nie mieści się już w naszych mieszkaniach, a szkoda wyrzucić. Okazuje się jednak, że nie wszystko może być w piwnicach składowane. Jakie rzeczy nie powinny trafiać do piwnic i z jakich powodów? Tego dowiesz się z naszego artykułu.

📢 Zwrot pieniędzy za prąd w 2023 roku. Nowe zasady! Zobacz, kto będzie mógł otrzymać zwrot pieniędzy po zmianie limitów 23.01.2024 Oto nowe zasady zwrotu pieniędzy za prąd. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przez rozporządzenie z 11 września 2023 roku zmusza sprzedawców energii elektrycznej, aby w swoich rozliczeniach uwzględnili 12% obniżkę rachunków za energię w całym 2023 roku. Co to oznacza? Rząd zapowiada, że maksymalny rabat wyniesie 125 zł. Kto skorzysta z obniżki? Sprawdź szczegóły!

📢 Imprezowiczki w koszalińskiej Prywatce w 2023 roku. Zobacz wybrane ZDJĘCIA z imprez 23.01.2024 Koszaliński klub Prywatka to jedno z najpopularniejszych imprezowych miejsc na mapie miasta. Co weekend bawią się tutaj mieszkańcy Koszalina i okolic. Postanowiliśmy przypomnieć wybrane zdjęcia z dyskotek, które odbyły się tutaj w 2023 roku. Sprawdźcie fotki prywatkowych imprezowiczek! 📢 Taka kawa jest najgorsza. Przez nią tyjesz i czujesz się ciągle źle. Taka kawa tuczy oraz przyspiesza starzenie 23.01.2024 Większość Polaków swój dzień rozpoczyna od filiżanki gorącej kawy. Można ją zrobić na wiele sposobów z różnymi dodatkami. Jaka kawa jest najgorsza? Sprawdź, który rodzaj kawy negatywnie wpływa na organizm i metabolizm. Przez tą kawę tyjesz i czujesz się gorzej. Unikaj tej kawy, jeśli nie chcesz przytyć. Sprawdź szczegóły!

📢 400 złotych dla każdego. Polacy o tym nie pamiętają. Jest tylko jeden warunek. Sprawdź, kto może uzyskać świadczenie 23.01.2024 Dodatkowe 400 złotych. Kto może je uzyskać? Pomoc przeznaczona jest dla rodziców dzieci do lat 3. To dofinansowanie pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Kto może uzyskać pomoc? Jak i gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie? 400 złotych dla każdego! Sprawdź szczegóły!

📢 Koszalin na archiwalnych zdjęciach Głosu Koszalińskiego. Zobacz kadry z lat 90-tych i wcześniejszych 23.01.2024 Jak Koszalin wyglądał 30 i więcej lat temu? Tego dowiecie się z archiwalnych zdjęć Głosu Koszalińskiego. Zapraszamy do oglądania! 📢 Tak żyje i mieszka Elżbieta Romanowska. Sprawdź prywatne zdjęcia aktorki i nowej prowadzącej program "Nasz nowy dom" 23.01.2024 Elżbieta Romanowska, to aktorka teatralna i telewizyjna, która także spróbowała swoich sił w prowadzeniu telewizyjnych programów. Od niedawna można ją oglądać w programie "Nasz nowy dom". A jak żyje i mieszka Elżbieta Romanowska? Sprawdźcie!

📢 Te cyfry w PESEL-u oznaczają szczęście w finansach i miłości. Sprawdź czy jesteś wśród szczęśliwców 23.01.2024 Numer PESEL to unikalny identyfikator każdego obywatela Polski. Ale czy wiesz, że cyfry w Twoim PESELu mogą również nosić w sobie tajemnice dotyczące Twojego szczęścia w finansach i miłości? W tym artykule przyjrzymy się różnym cyfrom w PESELu i odkryjemy, jakie znaczenie przypisywane jest każdej z nich, które przekładają się na nasze życie. 📢 Taka będzie waloryzacja emerytur 2024. Co się zmieni po wyborach? Najnowsze dane. Jakie są nowe pomysły dotyczące waloryzacji 23.01.2024 Wszystko wskazuje na to, że emeryci ponownie otrzymają rekordowe emerytury. Waloryzacja odbędzie się jak co roku 1 marca. Od tego dnia emeryci będą dostawać zwaloryzowane świadczenia emerytalne. Co ulegnie zmianie? Jak wybory parlamentarne wpłyną na ten proces? Sprawdź najnowsze pomysły dotyczące waloryzacji emerytur oraz wieku emerytalnego! Oto prognozy. Zobacz szczegóły!

📢 Najpopularniejsze imiona w 2024 roku dla dziewczynek i chłopców. Te imiona mogą zrobić furorę, sprawdź najnowszą listę 23.01.2024 Każdy rok przynosi ze sobą nowe trendy w wyborze imion dla dzieci. Dla przyszłych rodziców to ważna decyzja, która często wiąże się z długotrwałymi skojarzeniami. Jeśli jesteś ciekaw, jakie imiona będą modne w 2024 roku, to ten artykuł jest dla Ciebie. Przygotowaliśmy listę 20 imion, które zapowiadają się na najpopularniejsze w nadchodzącym roku.

📢 Najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Fantastyczne MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 23.01.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Ta biżuteria z czasów PRL może być warta majątek! Te przedmioty możemy znaleźć na portalach aukcyjnych 23.01.2024 Przedmioty z czasów PRL cieszą się wśród Polaków ogromną popularnością. Śmiało można powiedzieć nawet, że wraca moda na rzeczy z tamtego okresu. Mają one swój unikatowy charakter, świetną jakość wykonania i mogą służyć przez wiele lat. Wśród przedmiotów poszukiwanych przez kolekcjonerów jest chociażby biżuteria. Jaką biżuterię z okresu PRL możemy znaleźć na portalach aukcyjnych? Sprawdźcie, ile może obecnie kosztować biżuteria z czasów PRL. 📢 Memy o latach 80- tych, które rozbawią Cię do łez. Internauci na potęgę żartują z minionej epoki. Śmiech i nostalgia na memach 23.01.2024 Lata 80., epoka neonowych ubrań, ikonicznych filmów i kultowych hitów muzycznych, stanowią źródło niekończącej się inspiracji dla współczesnych twórców internetowych. Te śmieszne memy przenoszą nas w emocjonalną podróż do przeszłości, wypełnioną barwnymi wspomnieniami, które rozbawią do łez i wzruszą sentymentalnymi akcentami. Odkryj z nami, dlaczego memy z lat 80. stały się nieodłączną częścią internetowej rozrywki, łącząc w sobie nostalgię, śmiech i niezapomniane momenty tamtej dekady.

📢 Najlepsze MEMY o studentach. Tak studia widzą Internauci. Fenomenalna dawka świetnego humoru! Sesja, imprezy na śmiesznych obrazkach 23.01 Studia to czas, kiedy zdobywamy kolejne umiejętności, poznajemy nowych ludzi, ale również świetnie się bawimy. W naszym społeczeństwie istnieje wiele mitów twierdzących, że studenci tylko i wyłącznie imprezują, zapominając często o nauce, pamiętając o niej tylko w czasie sesji. Czy tak jest w rzeczywistości? Te MEMY o studentach rozśmieszą Was do łez! Jak studentów i studia widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o studentach. To fenomenalna dawka świetnego humoru! 📢 Możesz stracić świadczenie Rodzina 500+. Nadchodzą zmiany. Kto może stracić 500 plus? Ci rodzice nie dostaną pieniędzy 23.01.2024 Najpopularniejsze świadczenie wychowawcze 500 plus ma na celu pomóc rodzicom w wychowywaniu dzieci. Rodzice mogą liczyć również na inne pomoce finansowe z innych programów. Nadchodzą wielkie zmiany. Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. Kto nie będzie już otrzymywał świadczenie? Sprawdź szczegóły!

📢 Horoskop finansowy na 2024. Te znaki zodiaku odniosą sukces finansowy w nadchodzącym roku. Sprawdź na kogo czeka fortuna 23.01.2024 Prognoza finansowa na 2024 rok według znaków zodiaku zapowiada fascynujące zmiany. Poznanie wpływu trendów astrologicznych na nasze finanse może być kluczem do sukcesu w dziedzinie materialnej. Nadchodzący rok przyniesie wyjątkowe szanse rozwoju finansowego, gromadzenia bogactwa i utrzymania stabilności pieniężnej dla wybranych znaków zodiaku. Dowiedz się, które znaki mają potencjał na znaczący wzrost finansowy w 2024 roku. 📢 Oto lista osób, które dostaną wyrównanie emerytur. Kiedy można składać wnioski do ZUS? Zyska aż 100 tysięcy emerytów! 23.01.2024 Te osoby otrzymają wyrównanie czerwcowych emerytur. Kto może złożyć wniosek o przeliczenie do ZUS? Tym osobom należy się wyrównanie. Nie każdy emeryt o tym wie. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać dodatkowe pieniądze. Jest to decyzja Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto zbliża się kolejny miesiąc wypłat emerytur. Tyle pieniędzy emeryci dostaną. Sprawdź!

📢 Najlepsze memy o kawalerach. Tak internauci komentują kawalerskie życie. Sprawdź! 23.01.2024 Memy o kawalerach w bardzo interesujący sposób pokazują ten stan cywilny. Jakie są wady, a jakie zalety bycia kawalerem? Kto najczęściej zostaje (starym) kawalerem? O tym wszystkim możemy się przekonać oglądając te śmieszne obrazki. Sprawdźcie najśmieszniejsze memy o kawalerach. 📢 Najlepsze MEMY o miłości. Śmieszne obrazki rozbawią do łez! Miłość na poważnie i na wesoło. Jak przetrwać związek z przymrużeniem oka 23.01 W miłości przeżywamy te piękne i trudne chwile. Najważniejsze, by tych pierwszych było jak najwięcej. Trudne momenty możemy przekuwać w żart, o czym doskonale zdają sobie sprawę internauci, tworząc śmieszne obrazki o miłości. Jak przetrwać związek? Oczywiście wspólnie śmiejąc się z naszych niedoskonałości! Te MEMY o miłości rozbawią do łez! Miłość z przymrużeniem oka.

📢 Najlepsze MEMY o mężczyznach. Jak żyją faceci? Męska codzienność w krzywym zwierciadle. Jak wady mężczyzn widzą internauci? 23.01.2024 Relacje damsko-męskie już od wielu lat są przedmiotem kabaretowych skeczów, żartów i... MEMÓW. Dzień Mężczyzny jest znacznie mniej popularny niż Dzień Kobiet, a można wręcz stwierdzić, że wiele osób nie ma pojęcia o istnieniu takiego święta. Oczywiście ta sytuacja staje się jednym z przedmiotów MEMÓW tworzonych przez internautów. Jak mężczyźni są widziani przez twórców MEMÓW? Czy rzeczywiście, katar u mężczyzny to ciężka choroba? Zobaczcie najlepsze MEMY o mężczyznach! 📢 Najśmieszniejsze memy o zimie. Oto jak internauci żartują z zimy. Sprawdź najlepsze memy o tej porze roku 23.01.2024 Zima to bardzo ciekawy temat dla twórców internetowych memów. Postanowiliśmy więc przekopać internet i wyłowić najciekawsze memy na temat tej pory roku. Co na nich jest? Na pewno bardzo dużo śniegu, lodu i... humoru. Sprawdź z czego najczęściej śmieją się internauci. Oto kolekcja najśmieszniejszych memów, w których rolę główną odgrywa zima!

📢 Najlepsze MEMY o szkole. Nauka i szkoła w krzywym zwierciadle. Te MEMY rozbawią Cię do łez! Szkolny humor oczami internautów 23.01.2024 Co kojarzy nam się ze szkołą? Z pewnością wiele osób zna masę historii i anegdot nie tylko z opowieści innych ludzi, ale również z własnego doświadczenia. Oczywiście szkoła to nauka, ale także życie towarzyskie, znajomości, łatwiejsze i trudniejsze chwile. Doskonale wiedzą o tym internauci, którzy tworzą na temat szkoły śmieszne obrazki i memy. Jak wygląda szkoła z przymrużeniem oka? Zobaczcie najlepsze memy o szkole! 📢 Najlepsze MEMY o pracy! Tak śmiejemy się z przełożonych i własnego lenistwa. Te śmieszne obrazki rozbawią cię do łez 23.01.2024 Praca to niekiedy bardzo trudny temat rozmów. Często, by przetrwać wymagający dzień pracy potrzebna jest odrobina humoru i uśmiechu. A z czego można się pośmiać podczas trudnego dnia w biurze i innym miejscu, w którym wypełniamy swoje zawodowe obowiązki? Oczywiście z... pracy! Komu się nie zdarzyło oglądać memów i innych śmiesznych obrazków podczas pracy! Jeszcze ciekawiej, gdy oglądamy akurat te dotyczące pracy, przełożonych czy naszych współpracowników. Może akurat w tych sytuacjach odnajdujemy także cząstkę siebie? Zobaczcie najlepsze memy o pracy!

📢 Zalety picia wody z imbirem. Sprawdź dlaczego warto pić napar z imbirem. Na zdrowie! 23.01.2024 Pocięty w kostkę korzeń imbiru zalany wrzącą wodą może mieć pozytywne skutki dla naszego zdrowia. Wodę z imbirem wystarczy pić codziennie po niedługim czasie zacząć odczuwać pozytywne skutki. Sprawdź, dlaczego woda z imbirem jest tak dobra dla organizmu. Okazuje się, że taki napój przyniesie wiele zdrowotnych korzyści.

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 23.01.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Te cyfry w dacie urodzenia oznaczają szczęście w finansach w 2024 roku. Sprawdź do kogo uśmiechnie się fortuna 23.01.2024 Te cyfry w dacie urodzenia mogą oznaczać szczęście w finansach. Sprawdzamy do kogo uśmiechnie się fortuna na podstawie daty urodzenia. Według przepowiedni horoskopowych te cyfry w dacie urodzenia mogą oznaczać szczęście w finansach. Sprawdź kto się wzbogaci w 2024 roku. Sprawdzamy znaczenie licz i związane z tym szczęście finansowe. 📢 Masz tak na drugie imię? Osoby o tych imionach mogą mieć pecha w 2024 roku. Sprawdź najnowszy horoskop 23.01.2024 Zbliżający się rok 2024 budzi wiele oczekiwań i ciekawości, zwłaszcza jeśli chodzi o znaczenie imion i ich powiązanie z przyszłymi wydarzeniami. Czy Twoje imię może być kluczem do zrozumienia tego, co czeka Cię w nadchodzącym roku? Wierzy się, że imiona posiadają wyjątkową moc przewidywania przyszłości, a horoskop na 2024 rok może dostarczyć wskazówek dotyczących tego, jakie wydarzenia mogą się pojawić w życiu osób noszących konkretne imiona. Odkryj, jakie tajemnice kryje się za imionami w kontekście nadchodzącego roku i jak Twoje drugie imię może być powiązane z pechowymi czy też szczęśliwymi zdarzeniami w 2024 roku.

📢 Takie emerytury będą wypłacane w styczniu 2024 roku. Wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Mamy najnowsze wyliczenia! 23.01.2024 Takie emerytury będą wypłacane w styczniu 2024. Jaka będzie waloryzacja w marcu 2024? Ile wyniesie trzynasta emerytura? W najbliższych czasie emeryci dostaną dużo wsparcia finansowego. Mamy najnowsze wyliczenia! Sprawdź wyliczenia brutto i netto. Oto jakie emerytury będą w styczniu 2024. Ile pieniędzy dostaną? Sprawdź szczegóły! 📢 Najśmieszniejsze memy o policjantach. Uśmiejesz się do łez! Zobacz jak z policji żartują internauci 23.01.2024 Policjanci są częstym obiektem żartów i drwin. Choć bez wątpienia to służby bardzo potrzebne w utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa w naszym kraju, to jednocześnie funkcjonariusze policji bywają nielubiani. W Internecie aż roi się od różnego rodzaju memów związanych z policjantami. Zobacz najśmieszniejsze obrazki o policji.

📢 Osoby o tych imionach będą miały szczęście w 2024 roku. Tym osobom sprzyja szczęście i pomyślność. Sprawdź! 23.01.2024 Te osoby będą miały wyjątkowo udany 2024 rok. Czy noszone imię może determinować nasz los? Okazuję się, że tak! Sprawdź co twoje imię mówi o twoich życiu i relacjach z najbliższymi. Wiele osób uważa, że znaczenie imienia może mieć wpływ na nasze codzienne życie. Na nasze zachowanie, relacje międzyludzkie, zarobki, szczęście w miłości. Sprawdź listę! 📢 Najlepsze MEMY o małżeństwie. Jak wygląda miłość i życie po ślubie okiem internautów? Ślub, małżeństwo na śmiesznych obrazkach 23.01.2024 Małżeństwo i życie po ślubie jest tematem licznych żartów, kabaretowych widowisk, a także... internetowych MEMÓW! Ślub to jeden z najważniejszych momentów w życiu każdego z nas, a małżeństwo to wspólne, szczęśliwe życie z ukochaną osobą. Czy tak jest jednak w rzeczywistości? Każde małżeństwo jest inne, relacje w nim panujące zależą bezpośrednio od nas. Jak małżeństwo widzą internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o małżeństwie!

📢 Nie ma zgody na rozbiórkę koszalińskiego Związkowca. Właściciel musi uzupełnić dokumentację Po raz kolejny urzędnicy koszalińskiego ratusza zażądali uzupełnienia wniosku o zgodę na rozbiórkę Związkowca. Robert Grabowski, rzecznik koszalińskiego ratusza, mówi, że ratusz zgody udzieli tylko wtedy gdy nie będzie wątpliwości, że rozbiórka przebiegać będzie zgodnie z procedurami i bezpiecznie. Na razie urzędnicy takiej pewności nie mają. 📢 Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku odwołana Wioletta Koper-Staszowska odwołana ze stanowiska dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. 📢 Zajęcia feryjne w koszalińskim Pałacu Młodzieży [ZDJĘCIA] Czy ferie w Koszalinie muszą być nudne? Nie! Wystarczy tylko przejrzeć ofertę miejskich instytucji. Każdy tu może znaleźć coś dla siebie. Uczestnicy zajęć w Pałacu Młodzieży na pewno nie narzekają na brak ciekawych zajęć.

📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby 13.10.2023 Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź! 📢 Tak żyją i pracują Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz prywatne zdjęcia pary 13.10.2023 Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Od kiedy oficjalnie potwierdzili, że są ze sobą chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jak spędzają wolny czas, gdzie podróżują, no i jak wspólnie pracują? To wszystko można zobaczyć na tych zdjęciach. Sprawdź!

📢 To już pewne! Padły oficjalne propozycje dotyczące nowego wieku emerytalnego. Kobiety od 55 lat, mężczyźni od 60 lat? 12.10.2023 Wiek emerytalny w Polsce wywołuje wiele emocji. Będzie wprowadzony w Polsce nowy wiek emerytalny? Kto będzie mógł się ubiegać o wcześniejszą emeryturę? Co jest zawarte w proponowanych projektach? Mateusz Morawiecki wskazał - Pokazaliśmy mechanizmy emerytur pomostowych czy pomostowo-stażowych, które zostały uzgodnione z Solidarnością, a temat w szerszym zakresie będzie negocjowany. Sprawdź szczegóły! 📢 550 zł bez względu na wiek! Jak otrzymać dodatkowe pieniądze? Zobacz, jakie warunki trzeba spełnić! 25.09.2023 r. Jak uzyskać 550 zł na swoje konto? Aby otrzymać pieniądze, należy złożyć odpowiedni prosty wniosek do ZUS-u. Uwaga! Czas jest ograniczony. Po otrzymaniu wniosku Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Sprawdź szczegóły dotyczące dodatku 550 zł od ZUS. Dodatki socjalne mają na celu wspomóc osoby, które są w ciężkiej sytuacji życiowej.

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 20.09.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość. 📢 Oto lista aplikacji wycofanych z Google Play. Koniecznie usuń te aplikacje z telefonu Samsung, Xiaomi, Huawei. Czarna lista APK Poniżej znajduje się lista aplikacji, które zostały wycofane z Google Play w ostatnim czasie, wraz z przyczynami ich usunięcia. Ważne jest, aby zwracać uwagę na tego typu informacje, ponieważ często aplikacje te próbują wyłudzić nasze dane z telefonów z systemem operacyjnym Android. Pamiętajmy również, że warto regularnie sprawdzać alerty bezpieczeństwa i skanować telefon pod kątem niebezpiecznych aplikacji.

📢 Mężczyźni o tych imionach to najgorsi mężowie. Małżeństwo z nimi nie przetrwa długo. Jakie jest znaczenie ich imion? [24.02.2023] Sprawdź znaczenie tych imion! Mężczyźni o tych imionach mają większe skłonności do zdrady swojej partnerki. Do imion przypisane jest wiele cech osobowości. Tych pozytywnych i tych negatywnych. Małżeństwo z tymi mężczyznami nie przetrwa długo. Istnieją badania naukowe pokazujące związki między cechami imion a cechami osobowości, skłonnością do depresji czy nawet samotnością. Zobacz listę imion!