Przegląd prasy (24.08.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu!”?

Prasówka 24.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź!

📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

Prasówka 24.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Lipiec w koszalińskiej Prywatce. Zobaczcie zdjęcia pięknych imprezowiczek. Tak bawicie się w te wakacje Za nami połowa wakacji, to dobry czas żeby sprawdzić jak bawili się mieszkańcy i turyści w "Prywatce". Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, zdjęcia pięknych imprezowiczek.

📢 Takie będą emerytury wraz z czternastką. Tyle pieniędzy dostaną emeryci. Sprawdź wyliczenia brutto i netto Jakie będą zasady wypłat czternastych emerytur? Sprawdź, ile pieniędzy wpłynie na Twoje konto. Wiemy kiedy, emeryci dostaną dodatkowe środki. Jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać dodatkowe świadczenie? Zgodnie z ustawą, 14. emerytura będzie przysługiwać osobom uprawnionym w wysokości kwoty najniższej emerytury. Sprawdź szczegóły! 📢 To już pewne! Padły oficjalne propozycje dotyczące nowego wieku emerytalnego. Kobiety od 55 lat, mężczyźni od 60 lat? Wiek emerytalny w Polsce wywołuje wiele emocji. Będzie wprowadzony w Polsce nowy wiek emerytalny? Kto będzie mógł się ubiegać o wcześniejszą emeryturę? Co jest zawarte w proponowanych projektach? Mateusz Morawiecki wskazał - Pokazaliśmy mechanizmy emerytur pomostowych czy pomostowo-stażowych, które zostały uzgodnione z Solidarnością, a temat w szerszym zakresie będzie negocjowany. Sprawdź szczegóły!

📢 6000 zł za zbieranie deszczówki. Co musisz zrobić aby otrzymać pieniądze? Sprawdź nowy program „Moja woda 2023” Właściciele i mieszkańcy domów mogą dostać aż 6000 zł za zbieranie deszczówki. Nabór wniosków rozpoczął się 3 sierpnia i potrwa do wyczerpania środków finansowych na ten cel. Rząd chce przeznaczyć na program „Moja woda” 130 ml zł. Jak uzyskać pieniądze? Co musisz zrobić, aby dostać 6000 zł? Jak i gdzie złożyć wniosek? Sprawdź szczegóły! 📢 Takie będą emerytury we wrześniu 2023. Duże zmiany w wypłatach. Ile pieniędzy dostaną emeryci? Sprawdź wyliczenia! Emerytury we wrześniu 2023. Tyle pieniędzy dostaną emeryci. Najnowsze wyliczenia brutto/netto. Jakie zmiany czekają emerytów? Sprawdź, ile pieniędzy wpłynie na konta seniorów. Ile wynosi minimalna emerytura w 2023 roku? Kiedy emeryci dostaną czternastą emeryturę? Mamy wyliczenia brutto i netto! Sprawdź szczegóły!

📢 Zmiany dot. płacy minimalnej 2024. Będzie zależna od regionu Polski w jakim mieszkamy? Pozwala na to prawo unijne Europejska płaca minimalna. Co oznacza dla Polaków wdrożenie dyrektywy? Płaca minimalna w Polsce będzie jedną z najwyższych wśród krajów unijnych? Co to jest regionalizacja płacy minimalnej? W Polsce występuje dość spore zróżnicowanie kosztów życia. W niektórych częściach jest niższe, w innych wyższe, dlatego pojawił się pomysł aby płacę minimalna w Polsce zróżnicować tak, jak jest zróżnicowana pomiędzy krajami UE. Sprawdź szczegóły! 📢 Memy na lato 2023. Tak brzydkiego lata jeszcze nie było! Silny wiatr i ulewy. Oto najlepsze memy o pogodzie Tak brzydkiego lata jeszcze nie było. Dla internautów to oczywiście świetne pole do popisu. Oto najlepsze memy o pogodzie w wakacje 2023. Tegoroczne lato przyniosło nam wiele chłodnych dni, silny wiatr i ulewy. Chłodne wakacje bez słońca mogą zepsuć humor niejednemu wczasowiczowi. Z pomocą przychodzą internauci, którzy tworzą memy na lato 2023. Sprawdź galerię!

📢 Oto młode kobiety poszukiwane przez policję w całej Polsce. Nie mają jeszcze 25 lat! Sprawdź nową listę [ZDJĘCIA] Na liście osób poszukiwanych przez policję znajduje się kilkaset kobiet. Wśród nich są również te, które nie ukończyły jeszcze 25 lat. Sprawdźcie najnowszą listę poszukiwanych. 📢 Stare banknoty warte majątek. Będziesz zaskoczony. Ile kosztują stare i kolekcjonerskie banknoty z PRL-u i nie tylko? Pieniądze PRL dla kolekcjonerów. Możesz na nich dużo zarobić. Wartość tych starych banknotów cały czas rośnie. Może masz je schowane w swoim domu? Kolekcjonerzy szukają jak najlepszych okazji, aby zakupić banknoty, które są warte fortunę. Taka jest obecnie jest ich wartość. Sprawdź, od czego ona zależy. Będziesz w szoku! Możesz za nie dostać sporo pieniędzy. Na ich cenę wpływa wiele czynników. Sprawdź szczegóły!

📢 GIF wycofuje leki z całej Polski. Oto najnowsza lista wycofanych leków! Masz je w domu? Natychmiast je usuń! Uwaga! GIF wycofuje leki z całej Polski. Masz je w swojej apteczce? Publikujemy listę leków wycofanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Jakie leki, wyroby medyczne, produkty lecznicze i suplementy diety zostały wycofane z obrotu? Sprawdź aktualną listę! W jaki sposób Główny Inspektorat Farmaceutyczny dowiaduje się o nieprawidłowościach? Sprawdź szczegóły! 📢 Wakacyjne imprezowiczki w klubie Prywatka. Zobacz ZDJĘCIA Jak wyglądają wakacyjne imprezy w koszalińskim klubie Prywatka? Sprawdźcie! Zebraliśmy kilkadziesiąt zdjęć z dyskotek z lipca i sierpnia. Zobaczcie najpiękniejsze imprezowiczki, które bawią się w tym klubie. 📢 Znamy wysokość i termin wypłaty 14. emerytury w 2023 roku. Jakie przelewy 14. emerytury dostaną seniorzy? Kto ją otrzyma? emerytura to w ostatnim czasie temat numer jeden. Nie tylko wśród seniorów. Wszyscy czekali na informację, kiedy 14. emerytura będzie wypłacana, oraz jaka będzie wysokość świadczenia. W niedzielę, 20 sierpnia 2023 roku, wszystko stało się jasne. Prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński ogłosił wysokość 14. emerytury w 2023 roku, a krótko po nim Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej zdradziła, w jakim miesiącu będzie wypłacane świadczenie.

📢 Te domy kupisz od komornika. Oto nowe licytacje komornicze domów. Te nieruchomości kupisz od komornika w okazyjnej cenie! Te domy możesz kupisz od komornika w okazyjnej cenie. Planujesz kupno nieruchomości? Jednym z pomysłów może być licytacja komornicza. Ceny wywoławcze zdecydowanie odbiegają od cen rynkowych. Sprawdź licytacje domów, które odbędą się w najbliższym czasie w różnych częściach naszego kraju. W jakiej cenie można nabyć nieruchomości od komornika?

📢 Emerytura pomostowa w 2024 roku. Jakie będą zasady przejścia na "pomostówkę"? Kto z tego skorzysta? Sprawdź! Emerytura pomostowa nie będzie miała charakteru wygasającego. W połowie sierpnia 2023 roku prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych. Jej zapisy wypełniają jeden z punktów porozumienia rządu z NSZZ "Solidarność". Jak podaje ZUS, nowe przepisy o "pomostówkach" będą obowiązywały od 1 stycznia 2024 roku. Na czym będą polegać? Sprawdź!

📢 Wiemy kiedy będą wypłaty 14. emerytur. Premier Mateusz Morawiecki podpisał dwa rozporządzenia dotyczące czternastych emerytur Najnowsze wyliczenia po zmianach. Kiedy emeryci dostaną czternastą emeryturę? Premier Morawiecki podpisał w Solcu nad Wisłą rozporządzenia w sprawie wysokości i terminu wypłat czternastych emerytur. Czternasta emerytura trafi we wrześniu do blisko 9 mln emerytów i rencistów. Jakie będą zasady wypłat czternastych emerytur? Ile pieniędzy dostaną emeryci? Sprawdź wyliczenia! 📢 Szkoły w Koszalinie i regionie na archiwalnych zdjęciach Głosu Koszalińskiego. Zobacz! Jak wyglądały szkoły i przedszkola w regionie koszalińskim około 30 lat temu? Możecie się przekonać oglądając naszą fotogalerię z archiwalnymi zdjęciami naszych fotoreporterów z Głosu Koszalińskiego. Fotografie pochodzą przede wszystkim z pierwszej połowie lat 90-tych ubiegłego wieku, ale między nimi możemy trafić i na starsze kadry. To już kolejna, trzecia fotogaleria z archiwalnego działu "edukacja". Zapraszamy!

📢 W parku na Rokosowie runęło drzewo, a tuż obok bawiły się dzieci. O włos od tragedii w Koszalinie [ZDJĘCIA] Na koszalińskim Rokosowie, w parku przy pętli autobusowej przy ulicy Zwycięstwa przewróciło się potężne drzewo. Niewiele brakowało, a byłby to upadek fatalny w skutkach.

📢 Koszalin na początku XXI wieku. Zobacz unikatowe zdjęcia! Zobaczcie, jak wyglądał Koszalin na początku wieku na zdjęciach naszego fotoreportera Radosława Brzostka. Tak wtedy wyglądało miasto. 📢 Wielka woda na cmentarzu w Koszalinie. Czytelnik boi się, że zapadną się groby [ZDJĘCIA] Nie miałem jak dojść do grobów moich bliskich. Wszędzie była woda - skarży się jeden z naszych Czytelników. Twierdzi też, że do takich sytuacji dochodzi często i nie musi być wcale wielkiej ulewy, aby ta część koszalińskiego cmentarza była zalana. - Administracja rozkłada ręce i twierdzi, że nic tu nie można zrobić. Czy zareaguje dopiero wtedy, gdy któryś grób się zapadnie? - pyta oburzony.

📢 Tajemniczy skuter dryfował po morzu koło Darłowa, zajęli się nim ratownicy SAR. Poszukiwany jest właściciel maszyny Nietypowe i tajemnicze znalezisko na Bałtyku. Załoga statku Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa SAR w poniedziałek, 21 sierpnia przed południem, odholowała do portu w Darłowie skuter wodny, dryfujący po morzu w odległości 14 mil od tej miejscowości. Teraz poszukiwany jest jego właściciel.

📢 Strefa imprez. Tak bawiliście się na ostatnich imprezach w Łebie [ZDJĘCIA] Koncertowe wakacje w klubie Euphoria w Łebie. Za nami koncert Kubańczyka. Zagrał również DJ Hazel. 📢 14. emerytura w 2023 roku - wiemy kiedy będą wypłaty i ile pieniędzy dostaną seniorzy. Takie zmiany zaszły w wypłatach 23.08.2023 Wiadomo już, że 14 emerytura będzie na stałe, wypłacana co roku. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać dodatkowe świadczenie? Wiemy ile pieniędzy dostana emeryci. Kiedy będzie wypłata 14. emerytury? Sprawdź szczegóły w galerii!

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 23.08.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia. 📢 Tak wyglądał ślub Krzysztofa Rutkowskiego ZDJĘCIA. Krzysztof Rutkowski i Maja Plich wzięli ślub. Co to było za wydarzenie! Krzysztof Rutkowski i Maja Plich są już oficjalnie małżeństwem. Tylko u nas zobaczycie nagranie z ceremonii ślubnej w pałacowym ogrodzie!

📢 Słoneczne przedpołudnie w Mielnie. Turyści tłumnie spieszą na plażę [ZDJĘCIA] W ostatnich dniach pogoda zachęca do spędzania wolnego czasu na plaży. Jest pięknie, słonecznie i co najważniejsze, dość ciepło. A to sprawia, że plaże w naszym regionie zapełniają się mieszkańcami i turystami. Tak w środowe przedpołudnie było chociażby na plaży w Mielnie.

📢 Wypadek pod Warszawą. Karetka pogotowia zderzyła się z samochodem. Ambulans przewrócił się na bok Karetka pogotowia przewożąca na sygnale dwie osoby, które zostały poszkodowane w wypadku w Potasznikach, zderzyła się z samochodem osobowym. Ambulans przewrócił się na bok. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Garwolinie. 📢 Budowa S11 Koszalin - Bobolice na finiszu. Otwarcie za kilka tygodni [ZDJĘCIA] Trwają ostatnie prace przy budowie drogi ekspresowej S11 na odcinku z Koszalina do Bobolic. Już za kilka tygodni kierowcy będą mogli przejechać trasą o długości 48 kilometrów. Otwarcie drogi planowane jest w drugiej połowie września.

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 23.08.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 23.08.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie!

📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce. Oto nowe przepisy i stanowcze deklaracje rządu o podwyżce wieku emerytalnego 23.08.2023 Podniesienie wieku emerytalnego - czy będzie konieczne i kiedy się odbędzie? Pojawia się wiele spekulacji na ten temat. Rząd szybko i stanowczo komentuje różne doniesienia. Eksperci uważają, że podniesienie wieku emerytalnego będzie konieczne w dłuższej perspektywie czasu i przyniesie więcej korzyści. Jakie zmiany nadchodzą? Oto komentarze rządu. Sprawdź szczegóły! 📢 Oto jak mieszka i żyje piękna Marcelina Zawadzka. Zobacz, jak wygląda życie prywatne gwiazdy. Podróże i szczęśliwa miłość 23.08.2023 Jaka na co dzień jest Marcelina Zawadzka? Zobaczcie zdjęcia! Marcelina Zawadzka to modelka, Miss Polonia z 2011 roku, prezenterka telewizyjna, przez wiele lat prowadząca program "Pytanie na śniadanie" w TVP. Obecnie Marcelina Zawadzka jest współprowadzącą popularnego reality show "Farma" telewizji Polsat. Należy do najpopularniejszych polskich prezenterek, bardzo chętnie dzieląc się swoimi przeżyciami i zdjęciami z podróży w mediach społecznościowych. Jak mieszka i żyje Marcelina Zawadzka? Zobaczcie zdjęcia, które publikuje na instagramie!

📢 Abonament RTV 2023. Takie będą zmiany w prawie? Kto w pierwszej kolejności otrzyma wezwanie do zapłaty zaległości? 23.08.2023 Abonament RTV. Ustawa o opłatach abonamentowych wzbudza poczucie niesprawiedliwości. Kto jako pierwszy dostanie wezwanie do zapłaty? Rzecznik Praw Obywatelskich zaznacza, że potrzebne są zmiany w prawie. Aktualnie w Polsce przeprowadzane są intensywne kontrole w sprawie opłat abonamentu RTV, podczas których pracownicy Poczty Polskiej mają prawo odwiedzić nasze domy i sprawdzić, czy opłaciliśmy abonament. Jednak w dalszym ciągu wiele osób nie opłaca abonamentu. Sprawdź szczegóły! 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 23.08.2023 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 4000 zł rekompensaty za drożyznę w Wielkiej Brytanii. Kto może starać się o świadczenie? Polacy dostaną dodatkowe pieniądze 23.08.2023 4000 zł dla każdego w 2023 roku? Dużo osób może liczyć na dodatkowe pieniądze, nie wszyscy jednak je dostaną. Jaki jest warunek? Sprawdź w galerii! Świadczenie ma zrekompensować Polakom rosnące koszty rachunków w Wielkiej Brytanii. Przez wysoką inflację wiele rodzin ma ciężką sytuację finansową i nie radzą sobie z prowadzeniem gospodarstwa. Kto może liczyć na wsparcie? Sprawdź szczegóły!

📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 23.08.2023 Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię!

📢 Te zabawki z PRL są warte fortunę! Kiedyś były hitem, dziś poszukują ich kolekcjonerzy. Zabawki warte majątek 23.08.2023 Te zabawki z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z czasów PRL cieszą się rosnącą popularnością i chętnie są poszukiwane przez kolekcjonerów, którzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Dla części osób z pewnością będzie to sentymentalny powrót do przeszłości, dla innych argument, by zrobić w swoim domu porządki i poszukać przedmiotów z czasów PRL. Wśród nich znajdują się m.in. zabawki, jak samochodziki, lalki, maskotki, lokomotywy. Zobaczcie, czym bawiono się w czasach PRL i jakie ceny osiągają obecnie zabawki z PRL na portalach aukcyjnych. 📢 14. emerytura na stałe. Zmiany w wypłatach czternastki. Jest odpowiedź rządu. Tyle pieniędzy dostaną emeryci w 2023 roku 23.08.2023 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Co to oznacza? Wiemy ile pieniędzy dostana emeryci. Kiedy będą wypłaty czternastki? Rekordowe podwyżki dla emerytów. Zobacz wyliczenia i terminy wypłat czternastki w 2023 roku Sprawdź szczegóły!

📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 23.08.2023 Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji.

📢 Takie emerytury mają być w 2024 roku. Sprawdź prognozy waloryzacji! Jakie zmiany będą w wypłatach świadczeń? 23.08.2023 Oto pierwsze prognozy emerytur 2024. Ile wynoszą pierwsze prognozy wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na 2024 rok? Do marcowej waloryzacji jeszcze dużo czasu, jednak pojawiają się pierwsze głosy co do wskaźnika waloryzacji 2024. Nastąpią zmiany w wypłatach emerytur i rent. Oto ile pieniędzy dostaną seniorzy. Szokujące prognozy.

📢 Oto zalety picia wody gazowanej. Sprawdź dlaczego warto pić wodę z bąbelkami! Powodów jest wiele 23.08.2023 Czy woda gazowana jest najlepsza do ugaszenia pragnienia? Czy wodę gazowaną można pić bez ograniczeń? Czy jest zdrowa? Czy może jednak lepiej pić zwykłą wodę niegazowaną? To pytania, które pojawiają się często. Okazuje się, że woda nasycona dwutlenkiem węgla zyskuje wiele zalet. Jakich? Sprawdź w naszym artykule! 📢 Alimenciarze poszukiwani przez zachodniopomorską policję. Sprawdź listę poszukiwanych [ZDJĘCIA] 23.08.2023 Zachodniopomorska policja poszukuje kilkudziesięciu osób w związku z uporczywym uchylaniem się od obowiązku płacenia alimentów. Sprawdźcie listę osób poszukiwanych przez policję. 📢 Oto owoce, przez które tyjesz. Tych owoców unikaj, jeśli chcesz zgubić zbędne kilogramy. Owoce dobre dla zdrowia 23.08.2023 Owoce na diecie? Kto z nas ich nie spożywał. Powinny być składnikiem każdej zdrowej diety, szczególnie tej, kiedy zależy nam na utracie zbędnych kilogramów i dostarczaniu naszemu organizmowi ważnych witamin i składników mineralnych. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, że są owoce, których kaloryczność jest wyższa niż pozostałych. By nie przytyć, powinniśmy je wówczas spożywać rozważnie i z umiarem. Ze spożywaniem jakich owoców powinniśmy uważać, chcąc zgubić zbędne kilogramy? Sprawdźcie, jakie owoce znalazły się na liście.

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 23.08.2023 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Emerytury w 2024 roku będą wyższe. Tyle emeryci dostaną na swoje konta. Sprawdź najnowsze wyliczenia! 23.08.2023 To, że emerytury w 2024 roku będą wyższe, niż są obecnie jest pewne od dawna. To zakładają bowiem przepisy dotyczące waloryzacji emerytur. Ciągle jednak trwają dywagacje, ile wynosić będzie waloryzacja w 2024 roku. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur w 2024 roku. Zawierają one przykładową obecną emeryturę brutto, obecną emeryturę netto i wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji. Sprawdźcie!

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Gwiazda tenisa prywatnie. Jak wygląda jej życie poza kortem? [ZDJĘCIA] 23.08.2023 Jaka jest Iga Świątek poza kortem? Sprawdźcie w galerii! Wychowała się w podwarszawskim Raszynie. Na swoim mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z życia prywatnego. Można znaleźć m.in. zdjęcia z siostrą i tatą Igi Świątek. Zobacz, jak żyje gwiazda tenisa prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Zdjęcia znajdziesz w galerii! 📢 Ten sprzęt kupisz od wojska! Bogata oferta sprzętu za niewielkie pieniądze od Agencji Mienia Wojskowego 23.08.2023 Agencja Mienia Wojskowego w Szczecinie organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. Z pewnością znajdą tu coś dla siebie nie tylko miłośnicy militariów. W ofercie znaleźć można wiele innych przedmiotów codziennego użytku. Sprawdź, jaki sprzęt możesz kupić od wojska za niewielkie pieniądze.

📢 Oto jak mieszkają Meghan Markle i książe Harry z dziećmi. Rezydencja w Kalifornii robi wrażenie [ZDJĘCIA] 23.08.2023 Tak wygląda codzienne życie Meghan Markle i księcia Harrego. Gdzie mieszka Meghan Markle i książę Harry? Oto jak żyja na co dzień. Ile łazienek ma ich rezydencja? Sprawdź poniżej! Będziesz w szoku. Para ceni sobie prywatność, jednak chętnie publikują zdjęcia na swoich kontach społecznościowych. Zobacz jak mieszkają i żyją Meghan i Harry. 📢 Oto lista rzeczy, których nie zabierze Ci komornik w 2023 roku. Czego nie ma prawa zająć komornik, nawet przy ogromnych długach? 23.08.2023 Komornik odzyska twój dług poprzez zajęcie: nieruchomości, ruchomości np. samochód, wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego, wierzytelności lub praw majątkowych. Jest jednak lista tego, czego komornik nie może nam zabrać. Lista dotyczy nawet ogromnego długu. O te rzeczy możesz być spokojny. Sprawdź listę w galerii!

📢 Wcześniejsze emerytury dla Polaków. Świadczenie już po 35 lub 40 latach pracy. Sprawdź, jakie warunki negocjuje rząd 23.08.2023 Nowy wiek emerytalny? Oto jakie są pomysły na emerytury stażowe. Świadczenie już po 35 lub 40 latach pracy. Temat wcześniejszej emerytury wywołuje wiele emocji i dyskusji. Emerytura stażowa niezależnie od osiągnięcia wieku emerytalnego - to możliwe. Jakie są propozycje i jak przebiegają negocjacje? Wcześniejsze emerytury dla Polaków. Sprawdź szczegóły. 📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby 23.08.2023 Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź!

📢 Oto jak mieszka i żyje Roksana Węgiel. Prywatne zdjęcia Roxie. Taka jest popularna wokalistka na co dzień [ZDJĘCIA] 23.08.2023 Roksana Węgiel z pewnością należy do najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Jej kariera rozwija się błyskawicznie, a na jej koncerty przychodzą tłumy nastolatek i nastolatków. Jaka na co dzień jest popularna Roxie? Zobaczcie, jak mieszka i żyje Roksana Węgiel. Takie zdjęcia publikuje na instagramie. 📢 Nowy wiek emerytalny w Polsce - nadchodzą duże zmiany od nowego roku? Sprawdź prognozy, przepisy i stanowcze deklaracje 23.08.2023 Czy od nowego roku będzie zmieniony wiek emerytalny? Eksperci uważają, że podniesienie wieku emerytalnego będzie konieczne w dłuższej perspektywie czasu i przyniesie więcej korzyści. Nastroje Polaków nie popierają jednak tego podejścia. Na temat nowego wieku emerytalnego pojawia się wiele spekulacji. Jakie zmiany nadchodzą? Sprawdź szczegóły!

📢 Szkło i kryształy z czasów PRL-u warte nawet kilka tysięcy złotych! Wazony, talerze i patery drogie jak nigdy. Sprawdź ceny! 23.08.2023 Popularne kryształy z czasów PRL-u powracają. Unikatowe szkło przeżywa drugą młodość. Kolekcjonerzy szukają na różnych aukcjach wartościowych i niepowtarzalnych naczyń. Kryształy i szkło z PRL-u są warte majątek. Kupujący są w stanie zapłacić za nie kilkanaście tysięcy złotych. Wróciła moda na szkło z lat 60., 70. i 80. Sprawdź, ile mogą kosztować naczynia, które dalej trzymasz w piwnicy. Sprawdź! 📢 Tak mieszka i żyje Justyna Steczkowska i Maciej Myszkowski wraz z rodziną. Zobacz, jak wygląda luksusowy dom gwiazdy 23.08.2023 Jak wygląda luksusowy dom Justyny Steczkowskiej? Sprawdź! Justyna Steczkowska to jedna z czołowych polskich piosenkarek. Od lat związana z modelem, Maciejem Myszkowskim, ma z nim trójkę dzieci: Leona, Stanisława i Helenę. Na co dzień razem mieszkają w ekskluzywnej willi w Radziejowicach. Piosenkarka ma piękną willę pod Warszawą. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Aktualna lista wycofanych produktów z popularnych marketów. Alerty w sklepach. GIS wycofuje toksyczny towar 23.08.2023 Tych produktów nie kupisz już w takich sklepach jak Lidl, Biedronka czy Netto. Oto najnowsza lista wycofanych produktów. Zobacz, jakie produkty zostały ocenione jako toksyczne i niebezpieczne. Tego jedzenia już nie kupisz. Sprawdź najnowszą listę produktów wycofanych przez GIS. Jeśli masz je w domu, możesz zwrócić je do sklepu. 📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" 23.08.2023 Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek.

📢 Nawet 1100 zł więcej dla seniorów. Dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów. Sprawdź, jak uzyskać świadczenia 23.08.2023 Seniorzy są grupą społeczną, która szczególnie potrzebuje wsparcia finansowego w czasach wysokiej inflacji. Renta rodzinna, wyższe emerytury czy dodatki pielęgnacyjne. Sprawdź, z jakiego świadczenia możesz skorzystać. Nie każdy senior wie o ich istnieniu. Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza zwykłą, trzynastą i czternasta emeryturą. Sprawdź szczegóły! 📢 Pili alkohol i jechali autem. Poszukuje ich zachodniopomorska policja. Sprawdź nową listę 23.08.2023 Oto listy gończe za osobami, które prowadziły samochód pod wpływem alkoholu, bądź innych środkach odurzających. Zachodniopomorska policja - na wniosek sądu, bądź prokuratury - poszukuje obecnie co najmniej kilkudziesięciu takich kierowców. Sprawdź listę osób poszukiwanych z art. 178a § 1 - prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

📢 Tak żyje Kuba Wojewódzki. Ma słabość do drogich, szybkich aut [ZDJĘCIA] 23.08.2023 Kuba Wojewódzki to jedna z najbardziej znanych osobowości telewizyjnych. Dziennikarz od lat prowadzący swój talk-show "Kuba Wojewódzki" chętnie dzieli się swoimi zdjęciami w mediach społecznościowych. Można na nich zobaczyć jak pracuje, gdzie wypoczywa i... jakimi autami jeździ. Zobaczcie wybrane zdjęcia Kuby Wojewódzkiego. 📢 Emerytury w sierpniu 2023. Tyle pieniędzy dostaną emeryci. Najnowsze wyliczenia brutto/netto. Jakie zmiany czekają emerytów? 23.08.2023 Ile wyniosą sierpniowe emerytury 2023 roku? Najnowsze wyliczenia przedstawiają ile pieniędzy dostaną emeryci w sierpniu 2023 roku. Jakie zmiany czekają emerytów? Oto tabela sierpniowych emerytur. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w sierpniu 2023. Jaka jest minimalna emerytura w 2023 roku? Sprawdź szczegóły! 📢 Oto lista osób, które mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić 23.08.2023 Kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? Sprawdź! Uprzywilejowane grupy zawodowe, w tym mundurowe, obsługiwane przez branżowe systemy emerytalne – są przez wielu wybierane właśnie ze względu wcześniejszej emerytury. Oprócz nich mogą przejść na wcześniejszą emeryturę osoby, które pracowały w szczególnie trudnych warunkach. Sprawdź listę osób, które mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Zobacz szczegóły!

📢 Turystyczny hit lata na Pomorzu. Przekop Mierzei Wiślanej cieszy się ogromną popularnością. Tysiące turystów na mostach i jednostek w śluzie Do końca zbliża się pierwszy sezon wakacyjny na przekopie Mierzei Wiślanej. Kanał żeglugowy ma mieć, w założeniu, głównie znaczenie gospodarcze, jednak dopóki cała inwestycja nie zostanie sfinalizowana, z hydrotechnicznej budowli przecinającej mierzeję korzystają głównie żeglarze, jednostki Urzędu Morskiego i techniczne, pracujące przy budowie drogi wodnej.

📢 Łączy nas „Dymek”, czyli wielki mecz w Szczecinie dla Roberta Dymkowskiego Takiego meczu jeszcze w Polsce nie było - to można napisać zupełnie śmiało. W pomoc Robertowi Dymkowskiemu, byłemu zawodnikowi Pogoni włączyła się cała piłkarska Polska. 📢 Burze przeszły przez Opolszczyznę. Połamane drzewa, zerwane dachy i utrudnienia na drodze 22 sierpnia, wieczór w wielu miejscowościach Opolszczyzny upłynął pod znakiem burz. Straty jakie wyrządziła pogoda są spore.

📢 Milenka ze Słupska potrzebuje waszej pomocy. Guz mózgu został usunięty, ale przed nią długa rehabilitacja Milenka ze Słupska jest już po usunięciu złośliwego guza mózgu. To jednak dopiero pierwsza wygrana bitwa. I choć ma dopiero siedem miesięcy, rozpoczyna najtrudniejszą z możliwych walk. Walkę o życie. Teraz dziewczynka przebywa w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, ponieważ złapała infekcję. Przy tak niskiej odporności jest to już zagrożenie życia.

📢 Estakada na trasie S6 w Koszalinie jest w fazie końcowej. Już w grudniu ma być przejezdna jej północna nitka [WIDEO] Na razie nic nie stanęło na przeszkodzie, więc grudniowy termin, w którym ma zostać otwarta dla ruchu północna nitka estakady na brakującym odcinku obwodnicy Koszalina, nie jest zagrożony. 📢 Ruszyła przebudowa przejść dla pieszych w Koszalinie. Będzie bezpieczniej [ZDJĘCIA] Pięć miesięcy, licząc od końca lipca, zajmie firmie Strabag, która wygrała przetarg, przebudowa przejść dla pieszych w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 17 w Koszalinie. Podobnie będzie przy "osiemnastce".

📢 Koszalin w latach 80. i 90. Zobacz, jak wyglądało życie w mieście [ZDJĘCIA] Jak wyglądał Koszalin na przełomie lat 80-tych i 90-tych? Zobacz wyjątkowe zdjęcia Krzysztofa Sokołowa, znanego koszalińskiego fotografa, który od kilkudziesięciu lat uwiecznia nasz region. Znajdziecie tu nie tylko zdjęcia ulic, ale także z wielu imprez, zakładów pracy i szkół.

📢 Wahadło na ul. Szczecińskiej w Koszalinie potrwa do 11 września [ZDJĘCIA] Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie weszła w kolejny etap realizacji. Wykonawca - firma Strabag - uzbraja północną nitkę jezdni w niezbędne instalacje. 📢 Połczyn-Zdrój chce odzyskać połączenie kolejowe. Powstaną nowe tory? Mija ćwierć wieku od chwili, gdy Połczyn-Zdrój stracił kolejowe połączenia z resztą kraju. Teraz pojawił się pomysł jego odtworzenia i wybudowania zupełnie nowej linii kolejowej do Rąbina, skąd pociągami można już pojechać dalej w świat.

📢 Sierpniowy weekend w koszalińskim klubie Prywatka w Koszalinie. ZDJĘCIA I kolejny imprezowy weekend w koszalińskim klubie Prywatka za nami. Sprawdźcie koniecznie, jak mieszkańcy Koszalina i okolic bawili się w sierpniowy weekend.

📢 Piątek na targowisku w Koszalinie. Zobacz ceny na stoiskach Grzyby są. Nie tylko w lasach, ale i na koszalińskim miejskim targowisku. Jeśli nie lubimy chodzić po lesie, lub nie mamy na to czasu, możemy się zapatrzyć w kurki, prawdziwki czy podgrzybki. Ceny? W zależności od gatunku grzybów i wielkości pojemnika ceny wahają się od 15 do ponad 30 złotych. 📢 Najpiękniejsze dziewczyny na imprezach w Prywatce w 2023 roku! Zobacz najnowsze zdjęcia! Prywatka to jeden z najpopularniejszych klubów w Koszalinie. Nic więc dziwnego, że w każdy imprezowy weekend na parkiecie klubu bawią się tłumy.

📢 Te nazwiska nosi najwięcej kobiet! Najpopularniejsze nazwiska żeńskie w Polsce. Zobacz TOP 50 nazwisk wśród kobiet! Te nazwiska nosi najwięcej kobiet w Polsce! Zastanawialiście się kiedyś, jakie nazwiska są w naszym kraju najpopularniejsze? Specjalnie dla Was przygotowaliśmy listę 50 najpopularniejszych żeńskich nazwisk w naszym kraju. Właśnie te nazwiska nosi najwięcej kobiet. Może Twoje jest na liście? Sprawdź!

📢 Ogromna ulewa przeszła przez Koszalin i region. Zobacz zdjęcia internautów W sobotę po południu przez Koszalin przeszła ogromna ulewa. Opady były tak intensywne, że kilka ulic zostało zalanych. 📢 MISTRZOWIE SMAKU Głosowanie w wielkim plebiscycie gastronomicznym rozpoczęte! Możesz jeszcze zgłosić kandydatów Tegoroczna edycja największego plebiscytu gastronomicznego rozpoczęta! Po raz kolejny zostaną przyznane nagrody dla pracowników gastronomii oraz dla najlepszych lokali. Na laureatów czekają statuetki i nagrody, a wśród nich ta główna - Citroen C3 dla Mistrza Smaku 2023. Zagłosuj na swoich faworytów!

📢 Na budowie drogi S6 Koszalin - Sławno trwają prace ziemne. Zobacz zdjęcia z lotu ptaka W naszym regionie trwają prace przy budowie drogi ekspresowej S6 na odcinku z Sianowa do Sławna. Realizowane są obecnie prace ziemne. Prace są prowadzone również na odcinku Sławno - Słupsk. 📢 Dwie emerytury dla wdowy lub wdowca. Dodatkowe świadczenie – dwie emerytury. Oto zasady, na jakich ma być przyznawane 2.06.2023 Obecnie po śmierci małżonka wdowa lub wdowiec może otrzymywać swoje własne świadczenie lub rentę rodzinną po zmarłym współmałżonku. Wybór zależy od wdowy (wdowca) i może wybrać tylko jedno świadczenie, które jest bardziej korzystne dla niejego. Jednakże wkrótce to się może zmienić: wdowom (lub wdowcom) może przysługiwać oba świadczenia. W ramach projektu "Dwie emerytury dla wdów (wdowców)" postuluje się taki scenariusz.