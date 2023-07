Przegląd prasy 25.07.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak mieszka i żyje Justyna Steczkowska i Maciej Myszkowski wraz z rodziną. Zobacz, jak wygląda luksusowy dom gwiazdy”?

Prasówka 25.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak mieszka i żyje Justyna Steczkowska i Maciej Myszkowski wraz z rodziną. Zobacz, jak wygląda luksusowy dom gwiazdy Jak wygląda luksusowy dom Justyny Steczkowskiej? Sprawdź! Justyna Steczkowska to jedna z czołowych polskich piosenkarek. Od lat związana z modelem, Maciejem Myszkowskim, ma z nim trójkę dzieci: Leona, Stanisława i Helenę. Na co dzień razem mieszkają w ekskluzywnej willi w Radziejowicach. Piosenkarka ma piękną willę pod Warszawą. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tak mieszka i żyje Małgorzata Socha. Prywatne życie popularnej aktorki. Piękny dom z ogrodem i rodzina. Małgorzata Socha na co dzień Małgorzata Socha należy do najpopularniejszych polskich aktorek. Jest uwielbiana przez widzów za swoje role w popularnych serialach telewizyjnych oraz na dużym ekranie. Jaka Małgorzata Socha jest na co dzień? Zobaczcie, jak mieszka i żyje popularna aktorka.

📢 Oto jakie długi przedawniają się w lipcu 2023 roku. Sprawdź, kiedy nie musisz już spłacać swoich długów Te długi przedawniają się w lipcu 2023 roku. Kodeks cywilny daje dłużnikowi możliwość uchylenia się od spłaty długów poprzez podniesienie zarzutu przedawnienia. Podpowiadamy, które długi się przedawniają. Nie zdarza się to często. Muszą być spełnione pewne warunki. Zobacz, które długi przedawniają się w lipcu 2023 roku. Sprawdź szczegóły!

Prasówka 25.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wyższe emerytury w 2024 roku i program "300 plus". Takie emerytury będą po waloryzacji w marcu. Sprawdź prognozowane wyliczenia Najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku. Jaki jest przewidywany wskaźnik waloryzacji? Zobacz, na jakie świadczenia mogą liczyć emeryci i renciści. Jakie zmiany nastąpią w wypłatach? Ile pieniędzy dostaną seniorzy na swoje konta? Do marcowej waloryzacji jeszcze dużo czasu, jednak już pojawiają prognozowane wyliczenia. Tyle pieniędzy dostaną emeryci w w marcu 2024 roku. Sprawdź szczegóły!

📢 14. emerytura - kiedy będzie wypłata? Senat przyjął poprawki. Ile pieniędzy dostaną emeryci w 2023 roku? Wyliczenia brutto i netto Emeryci znowu dostaną dodatkowe pieniądze. Sprawdź, jakie stawki netto i brutto wpłyną na ich konta. Wiadomo już, że 14 emerytura będzie na stałe, wypłacana co roku. Jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać dodatkowe świadczenie? Senat przyjął poprawki do ustawy wprowadzającej na stałe 14. emeryturę. Sprawdź szczegóły! 📢 Szkło i kryształy z czasów PRL-u warte nawet kilka tysięcy złotych! Wazony, talerze i patery drogie jak nigdy. Sprawdź ceny! Popularne kryształy z czasów PRL-u powracają. Unikatowe szkło przeżywa drugą młodość. Kolekcjonerzy szukają na różnych aukcjach wartościowych i niepowtarzalnych naczyń. Kryształy i szkło z PRL-u są warte majątek. Kupujący są w stanie zapłacić za nie kilkanaście tysięcy złotych. Wróciła moda na szkło z lat 60., 70. i 80. Sprawdź, ile mogą kosztować naczynia, które dalej trzymasz w piwnicy. Sprawdź!

📢 Nowy wiek emerytalny w Polsce - nadchodzą duże zmiany od nowego roku? Sprawdź prognozy, przepisy i stanowcze deklaracje Czy od nowego roku będzie zmieniony wiek emerytalny? Eksperci uważają, że podniesienie wieku emerytalnego będzie konieczne w dłuższej perspektywie czasu i przyniesie więcej korzyści. Nastroje Polaków nie popierają jednak tego podejścia. Na temat nowego wieku emerytalnego pojawia się wiele spekulacji. Jakie zmiany nadchodzą? Sprawdź szczegóły! 📢 Oto jak mieszka i żyje Roksana Węgiel. Prywatne zdjęcia Roxie. Taka jest popularna wokalistka na co dzień [ZDJĘCIA] Roksana Węgiel z pewnością należy do najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Jej kariera rozwija się błyskawicznie, a na jej koncerty przychodzą tłumy nastolatek i nastolatków. Jaka na co dzień jest popularna Roxie? Zobaczcie, jak mieszka i żyje Roksana Węgiel. Takie zdjęcia publikuje na instagramie.

📢 Tak żyją i pracują Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz prywatne zdjęcia pary Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Od kiedy oficjalnie potwierdzili, że są ze sobą chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jak spędzają wolny czas, gdzie podróżują, no i jak wspólnie pracują? To wszystko można zobaczyć na tych zdjęciach. Sprawdź! 📢 Oto lista osób, które mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić Kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? Sprawdź! Uprzywilejowane grupy zawodowe, w tym mundurowe, obsługiwane przez branżowe systemy emerytalne – są przez wielu wybierane właśnie ze względu wcześniejszej emerytury. Oprócz nich mogą przejść na wcześniejszą emeryturę osoby, które pracowały w szczególnie trudnych warunkach. Sprawdź listę osób, które mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Zobacz szczegóły!

📢 Kobiety poszukiwane przez policję z woj. zachodniopomorskiego. Mogą być niebezpieczne! Sprawdź nową listę Policja zachodniopomorska poszukuje obecnie ponad 1.500 osób. Wydano za nimi listy gończe za przeróżne przestępstwa. Wśród poszukiwanych jest też ponad 100 kobiet. Mogą być niebezpieczne. Sprawdź najnowszą listę poszukiwanych kobiet w woj. zachodniopomorskim. 📢 Pili alkohol i jechali autem. Poszukuje ich zachodniopomorska policja. Sprawdź nową listę Oto listy gończe za osobami, które prowadziły samochód pod wpływem alkoholu, bądź innych środkach odurzających. Zachodniopomorska policja - na wniosek sądu, bądź prokuratury - poszukuje obecnie co najmniej kilkudziesięciu takich kierowców. Sprawdź listę osób poszukiwanych z art. 178a § 1 - prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

📢 Emerytury w sierpniu 2023. Tyle pieniędzy dostaną emeryci. Najnowsze wyliczenia brutto/netto. Jakie zmiany czekają emerytów? Ile wyniosą sierpniowe emerytury 2023 roku? Najnowsze wyliczenia przedstawiają ile pieniędzy dostaną emeryci w sierpniu 2023 roku. Jakie zmiany czekają emerytów? Oto tabela sierpniowych emerytur. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w sierpniu 2023. Jaka jest minimalna emerytura w 2023 roku? Sprawdź szczegóły!

📢 Tak żyje Kuba Wojewódzki. Ma słabość do drogich, szybkich aut [ZDJĘCIA] Kuba Wojewódzki to jedna z najbardziej znanych osobowości telewizyjnych. Dziennikarz od lat prowadzący swój talk-show "Kuba Wojewódzki" chętnie dzieli się swoimi zdjęciami w mediach społecznościowych. Można na nich zobaczyć jak pracuje, gdzie wypoczywa i... jakimi autami jeździ. Zobaczcie wybrane zdjęcia Kuby Wojewódzkiego. 📢 Nawet 1100 zł więcej dla seniorów. Dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów. Sprawdź, jak uzyskać świadczenia Seniorzy są grupą społeczną, która szczególnie potrzebuje wsparcia finansowego w czasach wysokiej inflacji. Renta rodzinna, wyższe emerytury czy dodatki pielęgnacyjne. Sprawdź, z jakiego świadczenia możesz skorzystać. Nie każdy senior wie o ich istnieniu. Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza zwykłą, trzynastą i czternasta emeryturą. Sprawdź szczegóły! 📢 Kogo poszukują pracodawcy? Najnowsze oferty pracy z Koszalina i regionu. Sprawdź! Oto najnowsze oferty pracy w Koszalinie i regionie. Szukasz pracy? Sprawdź, ile możesz zarobić. Takie oferty pracy wpłynęły w ostatnim czasie do Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie.

📢 Takie będą emerytury w sierpniu. Kwoty przelewów dla emerytów ze wszystkimi dodatkami. Wyliczenia brutto/netto emerytur Takie kwoty emerytur ze wszystkimi dodatkami wpłyną na konta emerytów w sierpniu 2023. Sprawdź jaka będzie Twoja emerytura w sierpniu 2023. Sprawdzamy kwoty netto oraz brutto emerytur po waloryzacji w w 2023 roku. Oto na ile mogą liczyć emeryci już po doliczeniu podwyżki oraz wszystkich dodatków przewidzianych w tym roku dla seniorów.

📢 14. emerytura w 2023 roku - wiemy kiedy będą wypłaty i ile pieniędzy dostaną seniorzy. Takie zmiany zaszły w wypłatach 24.07.2023 Wiadomo już, że 14 emerytura będzie na stałe, wypłacana co roku. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać dodatkowe świadczenie? Wiemy ile pieniędzy dostana emeryci. Kiedy będzie wypłata 14. emerytury? Sprawdź szczegóły w galerii!

📢 Pobojowisko na Lubiatowie. Wandale i dziki niszczą tereny rekreacyjne ramię w ramię [ZDJĘCIA] Przebywający w niedzielę 23 lipca na terenie rekreacyjnym na Lubiatowie zastali przykry widok: zalegające wszędzie śmieci i zniszczone elementy infrastruktury. 📢 Wakacyjne imprezowiczki w klubie Prywatka w Koszalinie. Zobacz ZDJĘCIA Wakacje w pełni, więc i w klubie Prywatka w Koszalinie zrobiło się mocno wakacyjnie. Zobaczcie zdjęcia Pięknych imprezowiczek, które bawiły się w Prywatce w lipcu. 📢 Emerytury w lipcu 2023. Podwyżka dla seniorów. Tyle pieniędzy dostaną emeryci. Sprawdź najnowsze wyliczenia brutto/netto 24.07.2023 Jakie zmiany czekają emerytów? Sprawdź wyliczenia! Ile wyniosą lipcowe emerytury 2023 roku? Najnowsze wyliczenia przedstawiają ile pieniędzy dostaną emeryci w lipcu 2023 roku. Poznaj wartości brutto i netto swojej emerytury. Jakie zmiany wprowadza rząd? Takie będą emerytury dla seniorów w lipcu 2023 - oto stawki brutto i netto. Jakie będą stawki?

📢 Stary dworzec PKP w Koszalinie przechodzi do historii. Tak przebiegają prace rozbiórkowe [ZDJĘCIA] Stary dworzec PKP w Koszalinie przechodzi do historii. Trwają prace przy rozbiórce budynku. Obiekt zostanie wyburzony, a w jego miejsce powstanie nowoczesny budynek dworca wraz z poczekalnią i posterunkiem Służby Ochrony Kolei.

📢 Kino na leżakach w koszalińskim amfiteatrze. Tym razem polska komedia [WIDEO] Centrum Kultury 105 zaprasza do koszalińskiego amfiteatru na kolejną edycję kina na leżakach. 10 sierpnia będzie można zobaczyć polską komedię "Zupa Nic". 📢 Poradnia neurologiczna przy koszalińskim szpitalu przyjmuje pacjentów Poradnia Neurologiczna przy Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie ponownie działa. To dobra wiadomość dla mieszkańców regionu. Lekarze przyjmują w budynku, w którym działają Poradnie Specjalistyczne przy ul. Chałubińskiego 7. Oddział neurologiczny dalej jest zawieszony.

📢 Policjanci z Koszalina zatrzymali 29-latka, który ugodził nożem swojego sąsiada Policjanci z koszalińskiego komisariatu zatrzymali 29-latka, który w czasie awantury ugodził nożem w klatkę piersiową swojego sąsiada. Za usiłowanie zabójstwa mężczyźnie może grozić kara nawet dożywotniego więzienia. 📢 Ps. „Rybka”. Bohater dwóch powstań Piotr Karpowicz nie żyje Żołnierz Armii Krajowej, uczestnik powstania wileńskiego i antysowieckiego w dalekim Norylsku, działacz „Solidarności” i wykładowca na Politechnice Koszalińskiej – zmarł major Piotr Karpowicz ps „Rybka”, kombatant z Koszalina i bohater filmu nakręcanego przez lokalnych rekonstruktorów historycznych. 📢 Mieszkańcy: Coś spadło z nieba. Policja: Rozpoczęliśmy poszukiwania Niezidentyfikowany obiekt latający miał pojawić się dziś w okolicach wsi Pomianowo pod Białogardem, a potem spaść na teren okolicznych lasów. Mieszkańcy zaalarmowali policję. Ta sprawdza, czy do takiego zdarzenia doszło.

📢 Śmiertelny wypadek w Chełmży. Motocyklista wjechał w ogrodzenie - mamy zdjęcia To już dziewiąty śmiertelny wypadek w na drogach województwa kujawsko - pomorskiego podczas tegorocznych wakacji. Pierwszy z udziałem motocyklisty. W całym kraju jest to zaś już 28 ofiara śmiertelna wśród zmotoryzowanych wielbicieli dwóch kółek. Do tego należy dodać pięć wypadków z udziałem motorowerzystów (zero w Kujawsko - Pomorskiem).

📢 IMGW ostrzega przed burzami z gradem w Zachodniopomorskiem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla całego województwa zachodniopomorskiego. 📢 Proces w sprawie afery melioracyjnej. Kulisy współpracy podejrzanych przedsiębiorców Dla mnie Bogdan K. to łobuz, bandyta. Przez niego upadła moja firma - mówił przedostatni świadek, odsłaniając kulisy współpracy przedsiębiorców oskarżonych w tzw. aferze melioracyjnej.

📢 Już za miesiąc miliony Polaków będzie zarabiało więcej. To nowy dodatek do pensji 24.07.2023 Wynagrodzenie minimalne w 2023 roku wzrosło już raz, w styczniu. Tymczasem od lipca resort pracy szykuje kolejną podwyżkę płacy minimalnej. W górę pójdzie minimalna krajowa, co sprawi, że wiele osób będzie otrzymywało wyższe wynagrodzenia. Ile będzie wynosiło? 📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 24.07.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie!

📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 24.07.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej!

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 24.07.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 24.07.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia. 📢 14. emerytura w 2023 roku. Wiemy, ile pieniędzy dostaną emeryci. Kiedy będą wypłaty czternastki? Sprawdź! 24.07.2023 Rekordowe podwyżki dla emerytów. Zobacz wyliczenia i terminy wypłat czternastki w 2023 roku. Emeryci dostaną więcej pieniędzy. Kto może otrzymać dodatkowe świadczenie? Na temat 14. emerytury wypowiedziała się szefowa resortu rodziny Marlena Maląg. Takie będą wypłaty dodatkowych pieniędzy dla emerytów po waloryzacji w marcu 2023 roku. Sprawdź szczegóły!

📢 Oni są najgorszymi mężami! Mężczyźni o tych imionach są skłonni do zdrady, zaborczy, są zimni w uczuciach. Sprawdź listę! 24.07.2023 Oni są najgorszymi mężami! Wiele osób twierdzi, że każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Może mówić o naszych cechach charakteru czy zachowaniach w określonych sytuacjach, chociażby w miłości. Na podstawie znaczenia imion można na przykład stwierdzić, którzy mężczyźni mają skłonność do zdrady oraz są zimni w uczuciach. Jakie imiona znalazły się na liście? Sprawdźcie, którzy mężczyźni według znaczenia imion są najgorszymi mężami.

📢 Takie są zasady wypłacania 500 plus dla seniora. Warunki który musi spełnić 75 latek żeby dostać 500 + [PROGI DOCHODOWE] 24.07.2023 Oto jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dodatkowe 500 plus dla seniora Okazuje się, że jest szereg warunków do tego, żeby zostało wypłacone 500 plus dla emeryta. W dalszej części artykułu omówimy wszystkie warunki koniecznie do wypłacenia 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Liczba uprawnionych do odbierania 500 + dla seniora od marca zwiększyła się w ziązku z podniesieniem progu dochodowego.

📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce. Oto nowe przepisy i stanowcze deklaracje rządu o podwyżce wieku emerytalnego 24.07.2023 Podniesienie wieku emerytalnego - czy będzie konieczne i kiedy się odbędzie? Pojawia się wiele spekulacji na ten temat. Rząd szybko i stanowczo komentuje różne doniesienia. Eksperci uważają, że podniesienie wieku emerytalnego będzie konieczne w dłuższej perspektywie czasu i przyniesie więcej korzyści. Jakie zmiany nadchodzą? Oto komentarze rządu. Sprawdź szczegóły! 📢 Te zabawki z PRL są warte fortunę! Kiedyś były hitem, dziś poszukują ich kolekcjonerzy. Zabawki warte majątek 24.07.2023 Te zabawki z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z czasów PRL cieszą się rosnącą popularnością i chętnie są poszukiwane przez kolekcjonerów, którzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Dla części osób z pewnością będzie to sentymentalny powrót do przeszłości, dla innych argument, by zrobić w swoim domu porządki i poszukać przedmiotów z czasów PRL. Wśród nich znajdują się m.in. zabawki, jak samochodziki, lalki, maskotki, lokomotywy. Zobaczcie, czym bawiono się w czasach PRL i jakie ceny osiągają obecnie zabawki z PRL na portalach aukcyjnych.

📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 24.07.2023 Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię! 📢 Abonament RTV 2023. Takie będą zmiany w prawie? Kto w pierwszej kolejności otrzyma wezwanie do zapłaty zaległości? 24.07.2023 Abonament RTV. Ustawa o opłatach abonamentowych wzbudza poczucie niesprawiedliwości. Kto jako pierwszy dostanie wezwanie do zapłaty? Rzecznik Praw Obywatelskich zaznacza, że potrzebne są zmiany w prawie. Aktualnie w Polsce przeprowadzane są intensywne kontrole w sprawie opłat abonamentu RTV, podczas których pracownicy Poczty Polskiej mają prawo odwiedzić nasze domy i sprawdzić, czy opłaciliśmy abonament. Jednak w dalszym ciągu wiele osób nie opłaca abonamentu. Sprawdź szczegóły!

📢 Oto jak żyją i mieszkają Kasia i Jędrek Gąsienicowie. Życie prywatne pary. Ich nowy domek na Podkarpaciu robi wrażenie 24.07.2023 Kasia i Jędrek znani są z programu „Gogglebox. Przed telewizorem" oraz „Azja Express". Zobacz, jak żyją i mieszkają na co dzień. Para z Zakopanego chętnie dzieli się swoim życiem prywatnym na social mediach. Regularnie pokazują również przebieg budowy domku letniskowego na Podkarpaciu. Zobacz, jakie mają piękne widoki z domu. Sprawdź zdjęcia w galerii! 📢 Oto jak mieszka i żyje piękna Marcelina Zawadzka. Zobacz, jak wygląda życie prywatne gwiazdy. Podróże i szczęśliwa miłość 24.07.2023 Jaka na co dzień jest Marcelina Zawadzka? Zobaczcie zdjęcia! Marcelina Zawadzka to modelka, Miss Polonia z 2011 roku, prezenterka telewizyjna, przez wiele lat prowadząca program "Pytanie na śniadanie" w TVP. Obecnie Marcelina Zawadzka jest współprowadzącą popularnego reality show "Farma" telewizji Polsat. Należy do najpopularniejszych polskich prezenterek, bardzo chętnie dzieląc się swoimi przeżyciami i zdjęciami z podróży w mediach społecznościowych. Jak mieszka i żyje Marcelina Zawadzka? Zobaczcie zdjęcia, które publikuje na instagramie!

📢 Oto skutki jedzenia jajek na miękko. To co dzieje się z organizmem jest zaskakujące! Sprawdź, jak reaguje organizm na jajka 24.07.2023 Jakie mogą pojawić się skutki uboczne po zjedzeniu jajek na miękko? Zauważ, jak twój organizm reaguje na to jedzenie. Pamiętaj, że każdy organizm jest inny i objawy nie występują u każdego w taki sam sposób. Jednak warto wiedzieć, że są powody, dla których warto jeść jajka na miękko! Okazuje się, że najlepszą formą jest właśnie taka. Sprawdź szczegóły! 📢 Takie emerytury mają być w 2024 roku. Sprawdź prognozy waloryzacji! Jakie zmiany będą w wypłatach świadczeń? 24.07.2023 Oto pierwsze prognozy emerytur 2024. Ile wynoszą pierwsze prognozy wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na 2024 rok? Do marcowej waloryzacji jeszcze dużo czasu, jednak pojawiają się pierwsze głosy co do wskaźnika waloryzacji 2024. Nastąpią zmiany w wypłatach emerytur i rent. Oto ile pieniędzy dostaną seniorzy. Szokujące prognozy.

📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 24.07.2023 Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji.

📢 Dodatek stażowy 2023. Komu się należą dodatkowe pieniądze? Takie są zasady wypłacania dodatku stażowego 24.07.2023 Dodatek za wysługę lat 2023. Dodatek stażowy 2023. Komu się należą dodatkowe pieniądze? Takie są zasady wypłacania dodatku stażowego. Najczęściej kojarzony jest z osobami zatrudnionymi w „budżetówce”, czyli m.in. urzędnikami, sędziami czy żołnierzami. Jaki jest procent i w jaki sposób obliczane są dodatki dla pracowników? Sprawdź szczegóły!

📢 Te fryzury podkreślają zmarszczki. W taki sposób nie powinny się czesać kobiety po 50 roku życia. Niekorzystne uczesania 24.07.2023 Kobiety przywiązują szczególną uwagę do wyglądu i sposobu uczesania. Ważne jest aby czuły się dobrze i kobieco. Niestety nie wszystkie fryzury, które noszą są dla nich korzystne. Niektóre z nich są już dawno nie modne i tylko dodają lat, zamiast ich odejmować. Kobiety po 50-tce powinny zwrócić uwagę na sposób czesania, aby nie podkreślać zmarszczek i niedoskonałości na twarzy. Te fryzury dodają lat i są niekorzystane dla większości kobiet po 50 roku życia. 📢 Nawet 400 złotych więcej! Takie emerytury będą od lipca 2023 roku. Kiedy emeryci dostaną przelewy? 24.07.2023 Seniorzy, którzy złożą wniosek o emeryturę w drugiej połowie roku, mogą liczyć na zwaloryzowane, a zatem wyższe świadczenie. Kiedy przejść na emeryturę, aby otrzymać dodatkowe pieniądze? Nawet 400 złotych więcej dla emerytów. Waloryzacja roczna przeprowadzana jest zawsze w czerwcu. Sprawdź, co podpowiadają specjaliści. Zobacz szczegóły!

📢 Oto zalety picia wody gazowanej. Sprawdź dlaczego warto pić wodę z bąbelkami! Powodów jest wiele 24.07.2023 Czy woda gazowana jest najlepsza do ugaszenia pragnienia? Czy wodę gazowaną można pić bez ograniczeń? Czy jest zdrowa? Czy może jednak lepiej pić zwykłą wodę niegazowaną? To pytania, które pojawiają się często. Okazuje się, że woda nasycona dwutlenkiem węgla zyskuje wiele zalet. Jakich? Sprawdź w naszym artykule!

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Gwiazda tenisa prywatnie. Jak wygląda jej życie poza kortem? [ZDJĘCIA] 24.07.2023 Jaka jest Iga Świątek poza kortem? Sprawdźcie w galerii! Wychowała się w podwarszawskim Raszynie. Na swoim mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z życia prywatnego. Można znaleźć m.in. zdjęcia z siostrą i tatą Igi Świątek. Zobacz, jak żyje gwiazda tenisa prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Zdjęcia znajdziesz w galerii!

📢 Takie są ceny nad morzem 2023. Za ile zjemy rybę z frytkami? Sprawdź cenniki z restauracji, bistro i budek w Mielnie [ZDJĘCIA] 24.07.2023 Sezon letni nad morzem już się rozpoczął, a w miejscowościach nadmorskich, takich jak Mielno, już otwierane są punkty gastronomiczne. Czy można tam zjeść rybę z frytkami za nieco ponad 30 złotych? Jakie są ceny różnych dań obiadowych? Ile trzeba zapłacić za hamburgera, zapiekankę czy gofra? Postanowiliśmy sprawdzić najnowsze cenniki w restauracjach, bistro oraz różnych punktach z jedzeniem w nadmorskim Mielnie. 📢 Oto jakie pieniądze tracą na ważności i wartości jeszcze w tym roku! Te banknoty musisz wymienić w 2023 roku 24.07.2023 Wymiana banknotów 2023. O jakie pieniądze chodzi? Sprawdź, czy masz je w swoim portfelu. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić? Posiadacz banknotu ma obowiązek wymiany. Masz te banknoty? Szybko je wymień, ponieważ tracą na ważności i wartości. Europejski Bank Centralny zapowiedział, że do 2024 roku trzeba pozbyć się tych banknotów. Sprawdź szczegóły!

📢 Emerytury w 2024 roku będą wyższe. Tyle emeryci dostaną na swoje konta. Sprawdź najnowsze wyliczenia! 24.07.2023 To, że emerytury w 2024 roku będą wyższe, niż są obecnie jest pewne od dawna. To zakładają bowiem przepisy dotyczące waloryzacji emerytur. Ciągle jednak trwają dywagacje, ile wynosić będzie waloryzacja w 2024 roku. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur w 2024 roku. Zawierają one przykładową obecną emeryturę brutto, obecną emeryturę netto i wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji. Sprawdźcie!

📢 Oto jak mieszka i żyje Izabella Krzan. Gwiazda Koła Fortuny prywatnie. Sport, podróże, praca. Taka jest Izabella Krzan na co dzień 24.07 Jaka jest Izabella Krzan prywatnie? Zobacz, jak mieszka i żyje jedna z najpopularniejszych polskich prezenterek. Izabella Krzan z pewnością należy do gwiazd polskiej telewizji. Szczególną popularność przyniósł jej program "Koło Fortuny" w Telewizji Polskiej, gdzie jest współprowadzącą. Oglądać ją możemy również w "Pytaniu na śniadanie" na antenie TVP 2. Widzowie uwielbiają jej poczucie humoru i urok osobisty. Jaka Izabella Krzan jest na co dzień? Zobaczcie gwiazdę Koła Fortuny prywatnie.

📢 Tak żyje i mieszka Katarzyna Dowbor, prowadząca popularny program "Nasz nowy dom" 24.07.2023 Katarzyna Dowbor, to ceniona dziennikarka i osobowość telewizyjna. W ostatnich latach kojarzona przede wszystkim z programem "Nasz wspólny dom", w którym wraz z ekipą pomagają wyremontować, a często nawet odbudować domy osobom potrzebującym w różnych zakątkach kraju. A jak mieszka i żyje Katarzyna Dowbor? Postanowiliśmy to sprawdzić! 📢 Oto jakie są dodatki do emerytur po 65. i 75. roku życia. Tyle pieniędzy mogą otrzymać seniorzy w 2023 roku. Sprawdź wyliczenia 24.07.2023 Dodatkowe pieniądze dla osób powyżej 65. i 75. roku życia. Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza trzynastą i czternasta emeryturą. Zobacz szczegóły. Aby otrzymać pieniądze należy spełnić kilka warunków. Kto może uzyskać dodatkowe pieniądze? Jak się o nie ubiegać? Wyjaśnienia poniżej. Sprawdź!

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 24.07.2023 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 550 zł bez względu na wiek! Jak otrzymać dodatkowe pieniądze? Zobacz, jakie warunki trzeba spełnić! 24.07.2023 Jak uzyskać 550 zł na swoje konto? Aby otrzymać pieniądze, należy złożyć odpowiedni prosty wniosek do ZUS-u. Uwaga! Czas jest ograniczony. Po otrzymaniu wniosku Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Sprawdź szczegóły dotyczące dodatku 550 zł od ZUS. Dodatki socjalne mają na celu wspomóc osoby, które są w ciężkiej sytuacji życiowej.

📢 Oto jak mieszka i żyje piękna Wiktoria Gąsiewska. Życie prywatne gwiazdy Barw Szczęścia. Taka jest na co dzień Wiktoria Gąsiewska 24.07.2023 Wiktoria Gąsiewska z pewnością należy do najpopularniejszych aktorek młodego pokolenia. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Agaty w serialu Rodzinka.pl, obecnie możemy ją oglądać m.in. w serialu Barwy Szczęścia emitowanym w TVP. Jaka Wiktoria Gąsiewska jest prywatnie na co dzień? Zobaczcie, jak mieszka i żyje Wiktoria Gąsiewska. 📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby 24.07.2023 Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź!

📢 Wcześniejsze emerytury dla Polaków. Świadczenie już po 35 lub 40 latach pracy. Sprawdź, jakie warunki negocjuje rząd 24.07.2023 Nowy wiek emerytalny? Oto jakie są pomysły na emerytury stażowe. Świadczenie już po 35 lub 40 latach pracy. Temat wcześniejszej emerytury wywołuje wiele emocji i dyskusji. Emerytura stażowa niezależnie od osiągnięcia wieku emerytalnego - to możliwe. Jakie są propozycje i jak przebiegają negocjacje? Wcześniejsze emerytury dla Polaków. Sprawdź szczegóły.

📢 Oto jak mieszkają Meghan Markle i książe Harry z dziećmi. Rezydencja w Kalifornii robi wrażenie [ZDJĘCIA] 24.07.2023 Tak wygląda codzienne życie Meghan Markle i księcia Harrego. Gdzie mieszka Meghan Markle i książę Harry? Oto jak żyja na co dzień. Ile łazienek ma ich rezydencja? Sprawdź poniżej! Będziesz w szoku. Para ceni sobie prywatność, jednak chętnie publikują zdjęcia na swoich kontach społecznościowych. Zobacz jak mieszkają i żyją Meghan i Harry.

📢 Oto jak mieszka i żyje Anna Mucha. Prywatne życie popularnej aktorki. Apartament w centrum miasta i podróże 24.07.2023 Jaka jest Anna Mucha prywatnie? To pytanie z pewnością zadaje sobie wielu fanów popularnej aktorki, modelki i prezenterki. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Magdy Budzyńskiej w serialu M jak miłość emitowanym w TVP 2. Jak na co dzień żyje Anna Mucha? Zobaczcie zdjęcia, jakie publikuje w mediach społecznościowych. 📢 Poszukiwani za kradzieże z włamaniem. Uważaj, mogą okraść twój dom. Szuka ich zachodniopomorska policja LISTA, ZDJĘCIA 24.07.2023 Oto osoby poszukiwane za kradzieże z włamaniem - lepiej na nich uważaj! Uważaj, bo te osoby mogą okraść Twoje mieszkanie. Sprawdź najnowszą lista poszukiwanych przez policję zachodniopomorską z art. 279 § 1 - kradzież z włamaniem. Sądy bądź prokuratury wydały listy gończe za kilkudziesięcioma osobami z woj. zachodniopomorskiego. Sprawdź listę!

📢 Uwaga! GIF wycofuje leki z całej Polski. Masz je w swojej apteczce? Oto najnowsza lista wycofanych leków! Natychmiast je usuń! 24.07.2023 Misją Głównego Inspektora Farmaceutycznego jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom poprzez sprawowanie nadzoru i kontroli nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi. Sprawdź, które leki zostały wycofane z obrotu z aptek w całym kraju. Warto zapoznać się z powodami, dla których te leki zostały wycofane z aptek, a także sprawdzić czy macie je w swojej apteczce. Leki wycofane z aptek w całej Polsce.

📢 Licytacje komornicze domów i mieszkań z całej Polski. Te nieruchomości kupisz od komornika. Sprawdź ogłoszenia 24.07.2023 Ile kosztują mieszkania wystawione na komornicze licytacje? Te domy kupisz od komornika. Planujesz kupno nieruchomości. Najnowsze ogłoszenia licytacji domów od komornika. Tanie mieszkania z całej Polski. Zobacz najnowsze ogłoszenia domów nawet za pół ceny.

📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" 24.07.2023 Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek. 📢 10 powodów, dla których warto jeść pomidory. Sprawdź zdrowotne właściwości pomidorów 24.07.2023 Lato to czas, kiedy pomidory są najsmaczniejsze. Jednak smak to nie jedyny atut tego popularnego warzywa. Pomidory mają wiele właściwości prozdrowotnych, pozytywnie wpływają na działanie naszego organizmu, nasz wygląd, a nawet na nasze samopoczucie. Jakie dokładnie są zalety codziennego jedzenia pomidorów? Sprawdź w naszym artykule. 📢 Lipcowy weekend w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA Kolejny weekend za nami. W piątek i w sobotę w koszalińskim klubie Prywatka jak zwykle było gorąco. Sprawdź kto bawił się na tych imprezach.

📢 Łukasz Kaczmarek poprowadził Polskę do złota i zwycięstwa nad USA. Ergo Arena odfrunęła w finale Ligi Narodów siatkarzy 2023 Piękne święto siatkówki zaserwowali kibicom w gdańsko-sopockiej Ergo Arenie reprezentanci Polski i Stanów Zjednoczonych. Podopieczni selekcjonerów Nikoli Grbicia i Johna Sperawa postawili na volleyball ofensywny. Nikt nie odstawiał ręki, bo gra toczyła się o złoto Ligi Narodów. Biało-czerwoni, niesieni w ataku przez Łukasza Kaczmarka i Aleksandra Śliwkę, wygrali turniej FIVB. Tej sztuki - w formule VNL - dokonali po raz pierwszy w historii!

📢 Czerwiec w koszalińskiej Prywatce. Zobacz zdjęcia pięknych imprezowiczek Jak bawili się mieszkanki Koszalina i okolic w klubie Prywatka? Zobacz na zdjęciach z czerwcowych imprez w tym popularnym miejscu. 📢 Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej. Węzeł Gdańsk Południe w budowie | ZDJĘCIA, WIDEO Do 2025 r. zbudowana zostanie część Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej (OMT) od węzła Gdańsk Południe do Żukowa. Powstanie tam dwujezdniowa droga ekspresowa o długości 16 kilometrów oraz 7-kilometrowa obwodnica Żukowa. W ramach inwestycji rozbudowywany jest właśnie węzeł Gdańsk-Południe.

📢 Parada jachtów na jeziorze Jamno w ramach trwających regat [ZDJĘCIA] To była już trzecia w historii wieczorna parada jachtów na jeziorze Jamno. Wzięło w niej udział ponownie kilkadziesiąt załóg z całej Polski.

📢 Wypadek przy wiadukcie w Koszalinie. Wymusił pierwszeństwo W niedzielny poranek (23 lipca) doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych w Koszalinie. Na szczęście nikomu nic się nie stało. 📢 Niedzielna giełda w Koszalinie. Po deszczu czas na handel. Sprawdź, co znajdziesz na stoiskach [ZDJĘCIA] Choć nad ranem w Koszalinie jeszcze padał deszcz, to przed godz. 8 zaczęło się rozpogadzać. Na to czekali sprzedawcy, którzy co niedziela wystawiają swoje towary na terenach podożynkowych. Co można kupić na giełdzie? Sprawdź na naszych zdjęciach. 📢 Legendy rocka i gwiazda Hollywood w Dolinie Charlotty [ZDJĘCIA] Jeden z najbardziej znanych hollywoodzkich aktorów Johnny Depp zawitał do Doliny Charlotty. W sobotni wieczór, razem z zespołem Hollywood Vampires zagrał w kolejnej odsłonie Festiwalu Legend Rocka.

📢 Wypadek w Białogardzie. Kierowca potrącił pieszego i uciekł z miejsca zdarzenia [ZDJĘCIA] W sobotę o godz. 9:40 na ul. Reymonta w Białogardzie doszło do potrącenia osoby pieszej. Sprawca uciekł z miejsca wypadku! 📢 Tak wyglądają pokoje hotelowe w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To ma być największy hotel w Polsce [ZDJĘCIA] Hotel w Pobierowie ma być największym hotelem w Polsce. To ma być hotel pięciogwiazdkowy, z m.in. czterema parkingami, aquaparkiem, basenami wewnętrznymi i zewnętrznymi, SPA, restauracjami oraz salami konferencyjnymi, strefami rozrywki, boiskami, kortami tenisowymi i ścianką wspinaczkową. W obiekcie będzie też m.in. kręgielnia, dyskoteka, sala bilardowa oraz sale teatralne. Ma mieć 1200 pokoi, w których jednorazowo będzie mogło przebywać ponad 3 tys. gości. 📢 Zaczęło się: internauci ślą zdjęcia swoich leśnych zbiorów [ZDJĘCIA] Pani Ewa pochwaliła się swoimi zbiorami grzybów z lasów wokół jeziora Hajka - w jej koszyku znalazły się koźlarze i prawdziwki. Pisze: - Grzyby są. Całe stada.

📢 Oto kryształy z PRL, które są warte fortunę! Tych kryształów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, może masz je w domu? Te kryształy z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, że kryształy, wazony, tacki, miski czy kieliszki, które stały kilka lat temu na półkach naszych domów, mogą być obecnie bardzo cenione przez kolekcjonerów. Jesteście ciekawi, jakie kryształy z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów? Sprawdźcie, może stoją jeszcze w waszym domu, bądź mają je wasi rodzice. Z sentymentu do tych czasów, wiele osób nie decydowało się na wyrzucenie przedmiotów z PRL podczas remontów czy przeprowadzek. Może wśród nich są kryształy, z których korzystaliście jak byliście dziećmi? Zobaczcie, ile mogą kosztować obecnie.

iPolitycznie - dwugłos w sprawie Wołynia polskiego i ukraińskiego IPN