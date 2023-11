Przegląd prasy 29.11.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zimy stulecia w PRL-u. Zasypane drogi i pojazdy - taka była rzeczywistość, dzisiaj przeraża nas kilkanaście cm śniegu”?

Prasówka 29.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zimy stulecia w PRL-u. Zasypane drogi i pojazdy - taka była rzeczywistość, dzisiaj przeraża nas kilkanaście cm śniegu Zimy stulecia w Polsce - najgorsze były w PRL-u, pamiętacie? Synoptycy przewidują atak zimy, a my wpadamy w panikę. - Kiedyś to były zimy - wspominają nasi rodzice i dziadkowie. To prawda! Dzisiaj przeraża nas kilka centymetrów śniegu i lekki mróz. To żadna zima, w PRL-u potrafiło zasypać drogi i samochody, a zaspy przewyższały człowieka. Temperatura spadała do -30 stopni Celsjusza. Zamarzały nawet powieki.

📢 Pożar w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego. Konieczna była ewakuacja [ZDJĘCIA] Do pożaru w budynku mieszkalnym przy ul. Piłsudskiego w Koszalinie doszło we wtorek wieczorem.

📢 Te osoby dostaną dwie emerytury w grudniu 2023! Miliony emerytów otrzymają podwójne świadczenie. Co trzeba zrobić? 28.11.2023 Emeryci dostaną podwójne świadczenia emerytalne w grudniu 2023 roku. Jak uzyskać więcej pieniędzy? Seniorzy, którzy otrzymują przelewy ze świadczeniem na swoje konta 1. dnia każdego miesiąca, dostana podwójną emeryturę w grudniu. Zobacz dlaczego! Co się zmieni w wypłatach świadczeń? Sprawdź szczegóły!

Prasówka 29.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony" prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień. Zobacz, prywatne zdjęcia Ewy 28.11.2023 Oto piękna Ewa Kryza na prywatnych zdjęciach. Kim jest Ewa z programu "Rolnik szuka żony"? Kandydatka Waldemara na prywatnych zdjęciach. Widzowie nie byli zaskoczeni, kiedy Waldemar zaprosił Ewę do swojego gospodarstwa. Od początku była jego faworytką. Zobacz zdjęcia w galerii!

📢 Najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Fantastyczne MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 28.11.2023 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez! 📢 Nawet 1100 zł więcej dla seniorów. Dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów. Sprawdź, jak uzyskać świadczenia 28.11.2023 Seniorzy są grupą społeczną, która szczególnie potrzebuje wsparcia finansowego w czasach wysokiej inflacji. Renta rodzinna, wyższe emerytury czy dodatki pielęgnacyjne. Sprawdź, z jakiego świadczenia możesz skorzystać. Nie każdy senior wie o ich istnieniu. Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza zwykłą, trzynastą i czternasta emeryturą. Sprawdź szczegóły!

📢 Koszaliński park w zimowej szacie. Biało i pięknie! [ZDJĘCIA] Czy to już? Czy do Koszalina na dobre zawitała zima? Dzieci zapewne mają nadzieję, że tak, że to już. Dorośli... No cóż, z tą radością różnie bywa. Dziś w mieście sypnęło śniegiem, a koszaliński park w takiej szacie wygląda pięknie. 📢 Wypadek: Chciała uniknąć zderzenia i wjechała w sklep. Trafiła do szpitala [ZDJĘCIA] We wtorek 28 listopada około godziny 12.45 doszło do groźnego zdarzenia drogowego w Suliszewie w powiecie drawskim. W jego wyniku uczestniczka trafiła do szpitala. 📢 Oto lista osób, które dostaną wyrównanie emerytur. Kiedy można składać wnioski do ZUS? Zyska aż 100 tysięcy emerytów! 28.11.2023 Te osoby otrzymają wyrównanie czerwcowych emerytur. Kto może złożyć wniosek o przeliczenie do ZUS? Tym osobom należy się wyrównanie. Nie każdy emeryt o tym wie. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać dodatkowe pieniądze. Jest to decyzja Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto zbliża się kolejny miesiąc wypłat emerytur. Tyle pieniędzy emeryci dostaną w grudniu. Sprawdź!

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Gwiazda tenisa prywatnie. Jak wygląda jej życie poza kortem? [ZDJĘCIA] 28.11.2023 Jaka jest Iga Świątek poza kortem? Sprawdźcie w galerii! Wychowała się w podwarszawskim Raszynie. Na swoim mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z życia prywatnego. Można znaleźć m.in. zdjęcia z siostrą i tatą Igi Świątek. Zobacz, jak żyje gwiazda tenisa prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Zdjęcia znajdziesz w galerii! 📢 Najlepsze MEMY o miłości. Śmieszne obrazki rozbawią do łez! Miłość na poważnie i na wesoło. Jak przetrwać związek z przymrużeniem oka 28.11 W miłości przeżywamy te piękne i trudne chwile. Najważniejsze, by tych pierwszych było jak najwięcej. Trudne momenty możemy przekuwać w żart, o czym doskonale zdają sobie sprawę internauci, tworząc śmieszne obrazki o miłości. Jak przetrwać związek? Oczywiście wspólnie śmiejąc się z naszych niedoskonałości! Te MEMY o miłości rozbawią do łez! Miłość z przymrużeniem oka.

📢 Najśmieszniejsze memy o zimie. Oto jak internauci żartują z zimy. Sprawdź najlepsze memy o tej porze roku 28.11.2023 Zima to bardzo ciekawy temat dla twórców internetowych memów. Postanowiliśmy więc przekopać internet i wyłowić najciekawsze memy na temat tej pory roku. Co na nich jest? Na pewno bardzo dużo śniegu, lodu i... humoru. Sprawdź z czego najczęściej śmieją się internauci. Oto kolekcja najśmieszniejszych memów, w których rolę główną odgrywa zima! 📢 Tanie mieszkania i domy od komornika w Zachodniopomorskiem. Sprawdź najnowsze licytacje komornicze [ZDJĘCIA] 28.11.2023 Tanie domy i mieszkania w Koszalinie i regionie. Najnowsze ogłoszenia licytacji domów od komornika. Domy nawet za pół ceny. Sprawdź, jakie są oferty. Licytacja komornicza to dobra okazja na zaoszczędzenie pieniędzy. Sprawdź oferty od komornika. Zobacz domy, które będą licytowane w najbliższym czasie przez komorników w Zachodniopomorskiem.

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 28.11.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 4000 zł rekompensaty za drożyznę w Wielkiej Brytanii. Kto może starać się o świadczenie? Polacy dostaną dodatkowe pieniądze 28.11.2023 4000 zł dla każdego w 2023 roku? Dużo osób może liczyć na dodatkowe pieniądze, nie wszyscy jednak je dostaną. Jaki jest warunek? Sprawdź w galerii! Świadczenie ma zrekompensować Polakom rosnące koszty rachunków w Wielkiej Brytanii. Przez wysoką inflację wiele rodzin ma ciężką sytuację finansową i nie radzą sobie z prowadzeniem gospodarstwa. Kto może liczyć na wsparcie? Sprawdź szczegóły!

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 28.11.2023 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia! 📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 28.11.2023 Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji.

📢 Oto jak mieszka i żyje Roksana Węgiel. Prywatne zdjęcia Roxie. Taka jest popularna wokalistka na co dzień [ZDJĘCIA] 28.11.2023 Roksana Węgiel z pewnością należy do najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Jej kariera rozwija się błyskawicznie, a na jej koncerty przychodzą tłumy nastolatek i nastolatków. Jaka na co dzień jest popularna Roxie? Zobaczcie, jak mieszka i żyje Roksana Węgiel. Takie zdjęcia publikuje na instagramie. 📢 Nowy wiek emerytalny w Polsce - nadchodzą duże zmiany od nowego roku? Sprawdź prognozy, przepisy i stanowcze deklaracje 28.11.2023 Czy od nowego roku będzie zmieniony wiek emerytalny? Eksperci uważają, że podniesienie wieku emerytalnego będzie konieczne w dłuższej perspektywie czasu i przyniesie więcej korzyści. Nastroje Polaków nie popierają jednak tego podejścia. Na temat nowego wieku emerytalnego pojawia się wiele spekulacji. Jakie zmiany nadchodzą? Sprawdź szczegóły!

📢 Wyższe emerytury w 2024 roku i program "300 plus". Takie emerytury będą po waloryzacji w marcu. Sprawdź prognozowane wyliczenia 28.11.2023 Najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku. Jaki jest przewidywany wskaźnik waloryzacji? Zobacz, na jakie świadczenia mogą liczyć emeryci i renciści. Jakie zmiany nastąpią w wypłatach? Ile pieniędzy dostaną seniorzy na swoje konta? Do marcowej waloryzacji jeszcze dużo czasu, jednak już pojawiają prognozowane wyliczenia. Tyle pieniędzy dostaną emeryci w w marcu 2024 roku. Sprawdź szczegóły! 📢 Oto jak mieszka i żyje Anna Mucha. Prywatne życie pięknej i popularnej aktorki. Apartament w centrum miasta i podróże 28.11.2023 Jaka jest Anna Mucha prywatnie? To pytanie z pewnością zadaje sobie wielu fanów popularnej aktorki, modelki i prezenterki. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Magdy Budzyńskiej w serialu M jak miłość emitowanym w TVP 2. Jak na co dzień żyje Anna Mucha? Zobaczcie zdjęcia, jakie publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 28.11.2023 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. 📢 Oto najmądrzejsze rasy psów na świecie. Sprawdź ranking najmądrzejszych psów. Ich inteligencja zaskakuje 28.11.2023 Eksperci stworzyli ranking najmądrzejszych ras psów. Te rasy psów są najinteligentniejsze na świecie! One sztuczek nauczą się w mig. Nauczenie nowej komendy zajmuje im mniej niż pięć prób. Wierne i kochające psy mają różne charaktery i predyspozycje. Wiele zależy od wychowania oraz genetyki. Z tymi psami nie będziesz miał problemów w nauce nowych komend. Sprawdź ranking najmądrzejszych psów!

📢 Oto stare meble z PRL warte majątek! Te meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Mogą być warte fortunę! Masz je w domu? 28.11.2023 Czy stare meble z PRL mogą być warte majątek? Okazuje się, że tak! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Do takich z pewnością należą meble z PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Niektóre z nich mogą być warte fortunę!

📢 One są najseksowniejsze. Kobiety o tych imionach są najbardziej atrakcyjne. Sprawdź, czy jesteś na liście 28.11.2023 Kobiety o tych imiona są najseksowniejsze. Tak wynika z cech charakteru i usposobienia przypisywanym osobom o tych imionach. Czy tak faktycznie jest? Listę tę możecie potraktować z przymrużeniem oka, są jednak ludzie, którzy do brzmienia imion przywiązują olbrzymią wagę. Według nich imię nadane przy narodzinach może wpłynąć na to, jak potoczy się całe życie danego człowieka.

📢 Samochody na ulicach Koszalina i regionu w latach 90-tych. Zobacz zdjęcia z archiwum Głosu Koszalińskiego 28.11.2023 Jakie samochody jeździły ulicami Koszalina, Słupska i innych miast Pomorza Środkowego? Możemy się tego dowiedzieć ze zdjęć fotoreporterów Głosu Koszalińskiego, którzy każdego dnia dokumentowali życie mieszkańców naszego regionu. Sprawdź więc zdjęcia z działu "motoryzacja", które znaleźliśmy w archiwum Głosu Koszalińskiego. 📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 28.11.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Biżuteria z czasów PRL-u coraz droższa. Niewiarygodne ceny starej biżuterii. Kolczyki, bransolety, wisiorki warte fortunę! 28.11.2023 Choć czasy PRL dawno minęły, wiele osób dalej wspomina z sentymentem tamten okres. Kobiety trzymają cenną biżuterię z tych czasów, która była odzwierciedleniem stylu, bogactwa oraz możliwości. Sprawdź, czy nie masz u siebie w domu starych kolczyków, bransolet czy pierścionków. Są one dużo warte. Kolekcjonerzy są w stanie dużo za nie zapłacić. Sprawdź szczegóły!

📢 Zalety jedzenia cebuli. Codziennie jedz cebulę, będziesz zdrowszy. Sprawdź! 28.11.2023 Cebula to bardzo zdrowe warzywo. Wiedzą o tym nasze babcie i prababcie, które dziesiątki lat temu stosowały cebulę na różne dolegliwości. Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się cebuli i sprawdzić, dlaczego warto regularnie - nawet codziennie - jeść to warzywo. Okazuje się, że dzięki cebuli uchronimy się nie tylko przed przeziębieniem i grypą. Sprawdź!

📢 Ulgi podatkowe 2023/2024. Nowe odliczenia i ulgi. Tyle zwrotu pieniędzy dostaniesz w 2024. Sprawdź co będzie można odliczyć 28.11.2023 Oto nowe odliczenia i ulgi podatkowe 2023/2024. Za co dostaniesz zwrot pieniędzy? Należy pamiętać, że nie wszystkie zmiany podatkowe w PIT za rok 2023, które będą obowiązywały w rozliczeniach PIT 2024, są już znane. Sprawdź jakie są ulgi, które będą obowiązywać w 2024. Sprawdź szczegóły! 📢 Ta porcelana z czasów PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź, ile kosztują filiżanki i serwisy z PRL 28.11 Przedmioty z PRL wracają do łask i cieszą się rosnącą popularnością. Należy do nich chociażby porcelana i ceramika, a niektóre z nich osiągają na portalach aukcyjnych naprawdę zawrotne ceny. Wiele osób traktuje porcelanę i ceramikę z czasów PRL jako dzieło sztuki. Ile kosztują obecnie? Sprawdźcie, jakie ceny w 2023 roku osiąga porcelana i ceramika z PRL na portalach aukcyjnych.

📢 Taka kawa jest najgorsza. Przez nią tyjesz i czujesz się ciągle źle. Taka kawa tuczy oraz przyspiesza starzenie 28.11.2023 Większość Polaków swój dzień rozpoczyna od filiżanki gorącej kawy. Można ją zrobić na wiele sposobów z różnymi dodatkami. Jaka kawa jest najgorsza? Sprawdź, który rodzaj kawy negatywnie wpływa na organizm i metabolizm. Przez tą kawę tyjesz i czujesz się gorzej. Unikaj tej kawy, jeśli nie chcesz przytyć. Sprawdź szczegóły!

📢 Imprezowiczki w koszalińskiej Prywatce w 2023 roku. Zobacz wybrane ZDJĘCIA z imprez 28.11.2023 Koszaliński klub Prywatka to jedno z najpopularniejszych imprezowych miejsc na mapie miasta. Co weekend bawią się tutaj mieszkańcy Koszalina i okolic. Postanowiliśmy przypomnieć wybrane zdjęcia z dyskotek, które odbyły się tutaj w 2023 roku. Sprawdźcie fotki prywatkowych imprezowiczek! 📢 Takie emerytury będą wypłacane w listopadzie. Mamy najnowsze wyliczenia! Co ulegnie zmianie? Oto wyliczenia brutto/netto 28.11.2023 Zbliżają się listopadowe wypłaty emerytur. Na co muszą zwrócić uwagę emeryci? W sierpniu i wrześniu emeryci dostali na swoje konta czternastą emeryturę. Dodatkowe pieniądze miały wspomóc tę grupę społeczną. W listopadzie emerytury będą bez dodatkowych świadczeń. Czy 13. i 14. emerytura zostanie zlikwidowana? Sprawdź wyliczenia brutto i netto.

📢 400 złotych dla każdego. Polacy o tym nie pamiętają. Jest tylko jeden warunek. Sprawdź, kto może uzyskać świadczenie 28.11.2023 Dodatkowe 400 złotych. Kto może je uzyskać? Pomoc przeznaczona jest dla rodziców dzieci do lat 3. To dofinansowanie pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Kto może uzyskać pomoc? Jak i gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie? 400 złotych dla każdego! Sprawdź szczegóły! 📢 Tak żyje Marta Manowska. Taka jest na co dzień śliczna prowadząca program Rolnik szuka żony. Sport, podróże, piękne widoki 28.11.2023 Jaka na co dzień jest Marta Manowska? Z pewnością to pytanie zadaje sobie wielu fanów popularnej prezenterki TVP. Szczególną rozpoznawalność i sympatię widzów przyniosło jej prowadzenie popularnego wśród widzów programu "Rolnik szuka żony". Jak żyje Marta Manowska? Jak spędza wolny czas, jakie sporty uprawia? Zobaczcie, jakie zdjęcia publikuje Marta Manowska na instagramie.

📢 Październikowe imprezowiczki w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA 28.11.2023 Październik już za nami, więc powspominajmy prywatkowe imprezy z tego miesiąca. Oto imprezowiczki z Koszalina i okolic, które w październiku bawiły się w klubie Prywatka. 📢 Tak mieszka i żyje Ewelina Lisowska. Prywatne zdjęcia popularnej wokalistki. Magiczne podróże i sport. Ewelina Lisowska na co dzień 28.11 Ewelina Lisowska należy do najpopularniejszych polskich wokalistek. Szczególną popularność przyniósł jej udział w drugiej edycji programu X Factor. Później kariera muzyczna Eweliny Lisowskiej nabrała rozpędu. Artystka uwielbia podróżować, czym chętnie dzieli się swoimi fanami w mediach społecznościowych. Jaka na co dzień jest wokalistka? Zobaczcie, jak mieszka i żyje Ewelina Lisowska. 📢 Te przedmioty z PRL mogą być warte fortunę! Pralka Frania, stare żelazka, pamiątki z PRL. Sprawdź, czego szukają kolekcjonerzy! 28.11.2023 Przedmioty z PRL cieszą się rosnącą popularnością wśród Polaków. Wiele osób z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój niepowtarzalny charakter, ogromną jakość wykonania, a obecnie mogą również osiągać naprawdę zawrotne ceny. Przedmioty z PRL mogą stanowić wartość dodaną dla naszego domu czy mieszkania, będąc interesującym dodatkiem. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare przedmioty z PRL? Sprawdźcie, jakie przedmioty z czasów PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów.

📢 Taka będzie waloryzacja emerytur 2024. Co się zmieni po wyborach? Najnowsze dane. Jakie są nowe pomysły dotyczące waloryzacji 2024? 28.11 Wszystko wskazuje na to, że emeryci ponownie otrzymają rekordowe emerytury. Waloryzacja odbędzie się jak co roku 1 marca. Od tego dnia emeryci będą dostawać zwaloryzowane świadczenia emerytalne. Co ulegnie zmianie? Jak wybory parlamentarne wpłyną na ten proces? Sprawdź najnowsze pomysły dotyczące waloryzacji emerytur oraz wieku emerytalnego! Oto prognozy. Zobacz szczegóły!

📢 Te cyfry w PESEL-u oznaczają szczęście w finansach i miłości. Sprawdź czy jesteś wśród szczęśliwców 28.11.2023 Numer PESEL to unikalny identyfikator każdego obywatela Polski. Ale czy wiesz, że cyfry w Twoim PESELu mogą również nosić w sobie tajemnice dotyczące Twojego szczęścia w finansach i miłości? W tym artykule przyjrzymy się różnym cyfrom w PESELu i odkryjemy, jakie znaczenie przypisywane jest każdej z nich, które przekładają się na nasze życie.

📢 Nowy bon o wartości 2500 złotych! Jak dostać dodatkowe pieniądze? Nowy specjalny bon dla tysięcy Polaków. Sprawdź! 28.11.2023 Ponad 500 tys. osób skorzysta z nowego specjalnego bonu. Jest to jednorazowe świadczenie o wartości 2500 złotych. Kto może ubiegać się o dodatkowe pieniądze? Sprawdź! Wnioski można składać już od 10 października. Zobacz czy możesz dostać specjalny bon. Pamiętaj, nie ma kryteriów dochodowych! Sprawdź szczegóły! 📢 Nadchodzą zmiany. Od grudnia będzie obniżona emerytura. Nowe limity! Tyle będzie można dorobić od 1 grudnia 28.11.2023 Ważne zmiany dla emerytów. Uwaga! Od 1 grudnia wyższe limity dorabiania do emerytury i renty. Główny Urząd Statystyczny upublicznił nowe dane o średnim wynagrodzeniu w trzecim kwartale br. Jak to wpłynie na emerytów? Będą nowe limity w dorabianiu do emerytury? Sprawdź szczegóły!

📢 Takie emerytury będą w grudniu 2023. Będzie spore zaskoczenie! Najnowsze wyliczeni brutto/netto. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? 28.11 Oto jakie emerytury będą w grudniu 2023. Sprawdź najnowsze wyliczenia. Będą spore zaskoczenia? Emeryci w grudniu dostaną wyjątkowy prezent pod choinkę. Dokładnie chodzi o rewaloryzację. Ile pieniędzy wpłynie na konta emerytów? Najnowsze dane. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz. Sprawdź szczegóły!

📢 Teściowe o tych imionach to prawdziwe zołzy, czyli teściowe z piekła rodem. Sprawdź listę imion 28.11.2023 Teściowe – te postaci, które w życiu wielu osób stanowią źródło komediowych anegdot, a dla niektórych są niczym wcielenie koszmaru. I jak się okazuje, imię, które noszą, może być często wiążącym się elementem ich charakteru. Wielu z nas słyszało historie o teściowych o imionach, które wydają się przynosić ze sobą pewne cechy. Czy rzeczywiście istnieje związek między imieniem a zachowaniem teściowej? Przyjrzyjmy się nieco bliżej tej komicznej teorii.

📢 Horoskop finansowy na 2024. Te znaki zodiaku odniosą sukces finansowy w nadchodzącym roku. Sprawdź na kogo czeka fortuna 28.11.2023 Prognoza finansowa na 2024 rok według znaków zodiaku zapowiada fascynujące zmiany. Poznanie wpływu trendów astrologicznych na nasze finanse może być kluczem do sukcesu w dziedzinie materialnej. Nadchodzący rok przyniesie wyjątkowe szanse rozwoju finansowego, gromadzenia bogactwa i utrzymania stabilności pieniężnej dla wybranych znaków zodiaku. Dowiedz się, które znaki mają potencjał na znaczący wzrost finansowy w 2024 roku. 📢 Najlepsze MEMY o studentach. Tak studia widzą Internauci. Fenomenalna dawka świetnego humoru! Sesja, imprezy na śmiesznych MEMACH 28.11.2023 Studia to czas, kiedy zdobywamy kolejne umiejętności, poznajemy nowych ludzi, ale również świetnie się bawimy. W naszym społeczeństwie istnieje wiele mitów twierdzących, że studenci tylko i wyłącznie imprezują, zapominając często o nauce, pamiętając o niej tylko w czasie sesji. Czy tak jest w rzeczywistości? Te MEMY o studentach rozśmieszą Was do łez! Jak studentów i studia widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o studentach. To fenomenalna dawka świetnego humoru!

📢 Ta biżuteria z czasów PRL może być warta majątek! Te przedmioty możemy znaleźć na portalach aukcyjnych 28.11.2023 Przedmioty z czasów PRL cieszą się wśród Polaków ogromną popularnością. Śmiało można powiedzieć nawet, że wraca moda na rzeczy z tamtego okresu. Mają one swój unikatowy charakter, świetną jakość wykonania i mogą służyć przez wiele lat. Wśród przedmiotów poszukiwanych przez kolekcjonerów jest chociażby biżuteria. Jaką biżuterię z okresu PRL możemy znaleźć na portalach aukcyjnych? Sprawdźcie, ile może obecnie kosztować biżuteria z czasów PRL. 📢 Najśmieszniejsze memy na jesień. Tak internauci widzą jesienną aurę. Sprawdź! 28.11.2023 Jesień trwa. I choć może nie jest to najweselsza pora roku, to Internauci nie tracą humoru i w swoim stylu komentują w memach tę porę roku. Niektóre memy są naprawdę śmieszne. Sprawdźcie naszą fotogalerię!

📢 Ulga podatkowa na dziecko 2024. Kto nie dostanie zwrotu pieniędzy? Te osoby nie będą mogły skorzystać z tej ulgi 28.11.2023 Ulga na dziecko to najpopularniejsza metoda wspomagania obywateli przez państwo. Kto może z niej skorzystać? Z ulgi korzystać należy trzymając się ściśle określonych zasad. Sprawdź, kto nie dostanie zwrotu pieniędzy z ulgi prorodzinnej w 2024 roku. Ulga prorodzinna jest najczęściej rozliczaną ulgą podatkową. Sprawdź szczegóły! 📢 Oto jakie są skutki picia naparu z goździków. Jak herbata z goździkami wpływa na organizm? Właściwości lecznicze goździków 28.11.2023 Napar z goździków ma wiele ciekawych zastosowań i właściwości leczniczych. Może pomóc na problemy trawienne, wzmocnić odporność, oraz wygładzić skórę. Zobacz, jakie są skutki częstego picia naparu z goździków. Sprawdź, jakie są właściwości zdrowotne goździków. Czy warto pić napar z samych goździków? Czy zbyt częste picie herbaty z goździkami może być niebezpieczne?

📢 Najlepsze MEMY o mężczyznach. Jak żyją faceci? Męska codzienność w krzywym zwierciadle. Jak wady mężczyzn widzą internauci? 28.11.2023 Relacje damsko-męskie już od wielu lat są przedmiotem kabaretowych skeczów, żartów i... MEMÓW. Dzień Mężczyzny jest znacznie mniej popularny niż Dzień Kobiet, a można wręcz stwierdzić, że wiele osób nie ma pojęcia o istnieniu takiego święta. Oczywiście ta sytuacja staje się jednym z przedmiotów MEMÓW tworzonych przez internautów. Jak mężczyźni są widziani przez twórców MEMÓW? Czy rzeczywiście, katar u mężczyzny to ciężka choroba? Zobaczcie najlepsze MEMY o mężczyznach! 📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień popularni Andziaks i Luka. Para planuje przeprowadzkę do luksusowej willi z ogródkiem 28.11.2023 Zwycięscy programu Azja Express remontują luksusową willę z wielkim ogrodem. Chętnie się tym chwalą na swoich portalach społecznościowych. Zobaczcie zdjęcia jak wygląda przyszły dom youtuberów. Młodzi milionerzy nie oszczędzają na dodatkach i wykończeniu. Więcej w galerii zdjęć!

📢 Najlepsze MEMY o świętach. Zabawne obrazki na zbliżający się okres świąteczny. Boże Narodzenie na wesoło 28.11.2023 Do świąt zostało jeszcze sporo czasu, jednak niektórzy już czują świąteczny klimat. Na sklepowych półkach widać coraz więcej czapek mikołajów, choinek, bombek, bałwanów oraz innych ozdób. Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej! Święta, święta i po świętach. Wnusiu, zjedz jeszcze pierogów. Oto najlepsze memy o świętach. Więcej w galerii! 📢 Najlepsze MEMY o szkole. Nauka i szkoła w krzywym zwierciadle. Te MEMY rozbawią Cię do łez! Szkolny humor oczami internautów 28.11.2023 Co kojarzy nam się ze szkołą? Z pewnością wiele osób zna masę historii i anegdot nie tylko z opowieści innych ludzi, ale również z własnego doświadczenia. Oczywiście szkoła to nauka, ale także życie towarzyskie, znajomości, łatwiejsze i trudniejsze chwile. Doskonale wiedzą o tym internauci, którzy tworzą na temat szkoły śmieszne obrazki i memy. Jak wygląda szkoła z przymrużeniem oka? Zobaczcie najlepsze memy o szkole!

📢 Rowerem z Kołobrzegu przez Szczecin do Berlina. To ma być turystyczny hit Chodzi o uzupełnienie rowerowej trasy turystycznej w naszym regionie o brakujące fragmenty, tak żeby rowerzyści mogli przejechać szlakiem o długości ponad 262 kilometrów i dalej za zachodnią granicą do stolicy Niemiec. Pierwszy przejazd zaplanowano w 2030 roku. 📢 Futurystyczna stacja paliw już działa w Koszalinie [WIDEO, ZDJĘCIA] Spółka PGNiG uruchomiła właśnie dwie nowoczesne stacje LCNG, czyli sprężonego gazu ziemnego. Jedna działa w Zielonej Górze, a druga u nas, w Koszalinie. 📢 Patryk z trzema mistrzowskimi pasami! Wielki sukces młodego wojownika z Koszalina 9-letni Patryk Mycio zdobył aż trzy złote medale w ogólnopolskich VI Mistrzostwach Dzieci i Młodzieży Jiujitsu w Stargardzie. To kolejne trofea tego młodego zawodnika. Ale też i ostatnie, bo Patryk o dalsze sukcesy będzie już walczył w innej dyscyplinie sportu.

📢 Policyjny pies z Koszalina przeszedł na emeryturę. "Kazik" zakończył 7-letnią służbę [ZDJĘCIA] Po siedmiu latach służby w Komendzie Miejskiej Policji w Koszalinie na psią emeryturę przeszedł owczarek niemiecki „Kazan” pseud. „Kazik”. Czworonożny funkcjonariusz ma na swoim koncie wiele sukcesów w policyjnej służbie.

📢 O włos od wielkiej tragedii w Chochołowie. Dachowało auto, za kierownicą 14-latek, w środku jego nastoletni koledzy Policja wyjaśnia okoliczności niedzielnego dachowania, do jakiego doszło w niedzielę wieczorem w Chochołowie w pow. nowotarskim. Na dachu wylądowała dacia duster, za kierownicą, której siedział... 14-latek bez prawa jazdy. W środku byli też inni nastolatkowie. 📢 Pościg w Koszalinie. Nie zatrzymał się do kontroli, uderzył w policyjny radiowóz oraz inne auto [ZDJĘCIA] W poniedziałek w godzinach porannych w okolicach ul. Władysława IV w Koszalinie doszło do policyjnego pościgu. Podczas działań koszalińskiej drogówki, jeden z kierowców nie zastosował się do sygnałów funkcjonariuszy i zaczął uciekać.

📢 Najnowsze oferty pracy z Koszalina i regionu. Sprawdź, kogo poszukują pracodawcy Szukasz pracy w Koszalinie i regionie? Sprawdź, jakie oferty pracy wpłynęły w ostatnich dniach do Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie. Kogo poszukują pracodawcy?

📢 Psy odebrane właścicielowi w Lesznie. Zwierzęta żyły w fatalnych warunkach Przed sądem zakończy się prawdopodobnie sprawa przetrzymywania psów w fatalnych w warunkach przez jednego z mieszkańców Leszna. Zwierzęta zostały odebrane i umieszczone w schronisku. Jeden wymagał pilnej pomocy weterynaryjnej. To kolejny przypadek dramatycznego traktowania zwierząt w powiecie leszczyńskim w ostatnich dniach. 📢 Koszalin 40 lat temu. Niektóre z tych miejsc trudno rozpoznać! [ZDJĘCIA] Jak wyglądał Koszalin w latach 80-tych? Możecie to sprawdzić na archiwalnych zdjęciach koszalińskiego fotografa Krzysztofa Sokołowa.

📢 Najpiękniejsze dziewczyny na imprezach w Prywatce! Tak bawią się koszalinianki [ZDJĘCIA] Prywatka to jeden z najpopularniejszych klubów w Koszalinie. Nic więc dziwnego, że w każdy imprezowy weekend na parkiecie klubu bawią się tłumy. 📢 Polska Miss 2023. Uczestniczki z woj. zachodniopomorskiego powalczą o koronę najpiękniejszej [ZDJĘCIA] 41 pięknych kobiet będzie w ten weekend walczyło o koronę i tytuł Polskiej Miss. Wśród nich są cztery reprezentantki naszego województwa.

📢 Tak mieszka Szymon Hołownia z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żyje na co dzień marszałek sejmu i pilotka myśliwca MiG-29 Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który został wybrany marszałkiem Sejmu X kadencji. 📢 PLEBISCYT SPORTOWY 2023. Głosowanie rozpoczęte! Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do nagród Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później w skali województwa, a następnie w wielkim ogólnopolskim finale. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego.

📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby 13.10.2023 Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź!

📢 Tak żyją i pracują Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz prywatne zdjęcia pary 13.10.2023 Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Od kiedy oficjalnie potwierdzili, że są ze sobą chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jak spędzają wolny czas, gdzie podróżują, no i jak wspólnie pracują? To wszystko można zobaczyć na tych zdjęciach. Sprawdź!

📢 Abonament RTV 2023. Takie będą zmiany w prawie? Kto w pierwszej kolejności otrzyma wezwanie do zapłaty zaległości? 12.10.2023 Abonament RTV. Ustawa o opłatach abonamentowych wzbudza poczucie niesprawiedliwości. Kto jako pierwszy dostanie wezwanie do zapłaty? Rzecznik Praw Obywatelskich zaznacza, że potrzebne są zmiany w prawie. Aktualnie w Polsce przeprowadzane są intensywne kontrole w sprawie opłat abonamentu RTV, podczas których pracownicy Poczty Polskiej mają prawo odwiedzić nasze domy i sprawdzić, czy opłaciliśmy abonament. Jednak w dalszym ciągu wiele osób nie opłaca abonamentu. Sprawdź szczegóły! 📢 Białogard w latach 90-tych XX wieku. Zobacz wyjątkowe archiwalne zdjęcia Zobacz, jak wyglądał Białogard w latach 90-tych. Bardzo się zmienił? Oto unikatowe zdjęcia koszalińskiego fotografa Krzysztofa Sokołowa. 📢 550 zł bez względu na wiek! Jak otrzymać dodatkowe pieniądze? Zobacz, jakie warunki trzeba spełnić! 25.09.2023 r. Jak uzyskać 550 zł na swoje konto? Aby otrzymać pieniądze, należy złożyć odpowiedni prosty wniosek do ZUS-u. Uwaga! Czas jest ograniczony. Po otrzymaniu wniosku Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Sprawdź szczegóły dotyczące dodatku 550 zł od ZUS. Dodatki socjalne mają na celu wspomóc osoby, które są w ciężkiej sytuacji życiowej.

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 20.09.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość. 📢 14. emerytura w 2023 roku. Wiemy, ile pieniędzy dostaną emeryci. Kiedy będą wypłaty czternastki? Sprawdź! 25.07.2023 Rekordowe podwyżki dla emerytów. Zobacz wyliczenia i terminy wypłat czternastki w 2023 roku. Emeryci dostaną więcej pieniędzy. Kto może otrzymać dodatkowe świadczenie? Na temat 14. emerytury wypowiedziała się szefowa resortu rodziny Marlena Maląg. Takie będą wypłaty dodatkowych pieniędzy dla emerytów po waloryzacji w marcu 2023 roku. Sprawdź szczegóły!

📢 Wyższy dodatek pielęgnacyjny ZUS dla osób powyżej 75. roku życia. Ile wyniesie w 2023 roku? Kto go może dostać? Dodatek pielęgnacyjny wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - podobnie, jak inne świadczenia - podlega waloryzacji. Kolejna planowana jest na marzec 2023. Sprawdź, ile ten dodatek wyniesie i kto może z niego skorzystać. 📢 Oto jak można zasnąć w minutę? Takie są skuteczne sposoby na szybkie zaśnięcie 3.05.23 r. Czy można zasnąć w zaledwie minutę? Dla osób cierpiących na bezsenność wydawać to się może niemożliwe. Fachowcy uważają jednak, że dzięki zastosowaniu prostych tricków można zasnąć niemalże wraz z przyłożeniem głowy do poduszki. Jakie to sposoby? Sprawdź skuteczne metody na relaksację i zaśnięcie w minutę.

📢 Osoby o tych imionach są najszlachetniejsze i mają piękny charakter. To imię może świadczyć o pożądanej osobowości 12.04.2023 Wybór imienia dla dziecka może odzwierciedlać coś pięknego. Warto przejrzeć listę imion, które uważane są za najszlachetniejsze. Według tej listy, osoby noszące te imiona mają najlepszy charakter i osobowość. Zastanów się, czy Twoje imię znajduje się na liście szlachetnych imion, które według ezoteryków charakteryzują się najpiękniejszymi cechami. Naukowcy uważają, że ludzie noszący te imiona często są opiekuńczy, empatyczni i hojni. Te właśnie cechy sprawiają, że osoby z takimi imionami są często uwielbiane przez swoich bliskich oraz otoczenie.

