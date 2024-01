Przegląd prasy (3.01.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Możesz stracić świadczenie Rodzina 500+. Nadchodzą zmiany. Kto może stracić 500 plus? Ci rodzice nie dostaną pieniędzy”?

Prasówka 3.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Możesz stracić świadczenie Rodzina 500+. Nadchodzą zmiany. Kto może stracić 500 plus? Ci rodzice nie dostaną pieniędzy Najpopularniejsze świadczenie wychowawcze 500 plus ma na celu pomóc rodzicom w wychowywaniu dzieci. Rodzice mogą liczyć również na inne pomoce finansowe z innych programów. Nadchodzą wielkie zmiany. Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. Kto nie będzie już otrzymywał świadczenie? Sprawdź szczegóły!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 3.01.24

📢 Najlepsze MEMY o studentach. Tak studia widzą Internauci. Fenomenalna dawka świetnego humoru! Sesja, imprezy na śmiesznych Studia to czas, kiedy zdobywamy kolejne umiejętności, poznajemy nowych ludzi, ale również świetnie się bawimy. W naszym społeczeństwie istnieje wiele mitów twierdzących, że studenci tylko i wyłącznie imprezują, zapominając często o nauce, pamiętając o niej tylko w czasie sesji. Czy tak jest w rzeczywistości? Te MEMY o studentach rozśmieszą Was do łez! Jak studentów i studia widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o studentach. To fenomenalna dawka świetnego humoru!

📢 Memy o latach 80- tych, które rozbawią Cię do łez. Internauci na potęgę żartują z minionej epoki. Śmiech i nostalgia na memach Lata 80., epoka neonowych ubrań, ikonicznych filmów i kultowych hitów muzycznych, stanowią źródło niekończącej się inspiracji dla współczesnych twórców internetowych. Te śmieszne memy przenoszą nas w emocjonalną podróż do przeszłości, wypełnioną barwnymi wspomnieniami, które rozbawią do łez i wzruszą sentymentalnymi akcentami. Odkryj z nami, dlaczego memy z lat 80. stały się nieodłączną częścią internetowej rozrywki, łącząc w sobie nostalgię, śmiech i niezapomniane momenty tamtej dekady.

Prasówka 3.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ta biżuteria z czasów PRL może być warta majątek! Te przedmioty możemy znaleźć na portalach aukcyjnych Przedmioty z czasów PRL cieszą się wśród Polaków ogromną popularnością. Śmiało można powiedzieć nawet, że wraca moda na rzeczy z tamtego okresu. Mają one swój unikatowy charakter, świetną jakość wykonania i mogą służyć przez wiele lat. Wśród przedmiotów poszukiwanych przez kolekcjonerów jest chociażby biżuteria. Jaką biżuterię z okresu PRL możemy znaleźć na portalach aukcyjnych? Sprawdźcie, ile może obecnie kosztować biżuteria z czasów PRL.

📢 Najlepsze memy o kawalerach. Tak internauci komentują kawalerskie życie. Sprawdź! Memy o kawalerach w bardzo interesujący sposób pokazują ten stan cywilny. Jakie są wady, a jakie zalety bycia kawalerem? Kto najczęściej zostaje (starym) kawalerem? O tym wszystkim możemy się przekonać oglądając te śmieszne obrazki. Sprawdźcie najśmieszniejsze memy o kawalerach. 📢 Ulga podatkowa na dziecko 2024. Kto nie dostanie zwrotu pieniędzy? Te osoby nie będą mogły skorzystać z tej ulgi Ulga na dziecko to najpopularniejsza metoda wspomagania obywateli przez państwo. Kto może z niej skorzystać? Z ulgi korzystać należy trzymając się ściśle określonych zasad. Sprawdź, kto nie dostanie zwrotu pieniędzy z ulgi prorodzinnej w 2024 roku. Ulga prorodzinna jest najczęściej rozliczaną ulgą podatkową. Sprawdź szczegóły! 📢 Oto lista osób, które dostaną wyrównanie emerytur. Kiedy można składać wnioski do ZUS? Zyska aż 100 tysięcy emerytów! Te osoby otrzymają wyrównanie czerwcowych emerytur. Kto może złożyć wniosek o przeliczenie do ZUS? Tym osobom należy się wyrównanie. Nie każdy emeryt o tym wie. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać dodatkowe pieniądze. Jest to decyzja Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto zbliża się kolejny miesiąc wypłat emerytur. Tyle pieniędzy emeryci dostaną w grudniu. Sprawdź!

📢 Teściowe o tych imionach to prawdziwe zołzy, czyli teściowe z piekła rodem. Sprawdź listę imion Teściowe – te postaci, które w życiu wielu osób stanowią źródło komediowych anegdot, a dla niektórych są niczym wcielenie koszmaru. I jak się okazuje, imię, które noszą, może być często wiążącym się elementem ich charakteru. Wielu z nas słyszało historie o teściowych o imionach, które wydają się przynosić ze sobą pewne cechy. Czy rzeczywiście istnieje związek między imieniem a zachowaniem teściowej? Przyjrzyjmy się nieco bliżej tej komicznej teorii.

📢 Horoskop finansowy na 2024. Te znaki zodiaku odniosą sukces finansowy w nadchodzącym roku. Sprawdź na kogo czeka fortuna Prognoza finansowa na 2024 rok według znaków zodiaku zapowiada fascynujące zmiany. Poznanie wpływu trendów astrologicznych na nasze finanse może być kluczem do sukcesu w dziedzinie materialnej. Nadchodzący rok przyniesie wyjątkowe szanse rozwoju finansowego, gromadzenia bogactwa i utrzymania stabilności pieniężnej dla wybranych znaków zodiaku. Dowiedz się, które znaki mają potencjał na znaczący wzrost finansowy w 2024 roku.

📢 Najśmieszniejsze memy o zimie. Oto jak internauci żartują z zimy. Sprawdź najlepsze memy o tej porze roku Zima to bardzo ciekawy temat dla twórców internetowych memów. Postanowiliśmy więc przekopać internet i wyłowić najciekawsze memy na temat tej pory roku. Co na nich jest? Na pewno bardzo dużo śniegu, lodu i... humoru. Sprawdź z czego najczęściej śmieją się internauci. Oto kolekcja najśmieszniejszych memów, w których rolę główną odgrywa zima! 📢 Najlepsze MEMY o miłości. Śmieszne obrazki rozbawią do łez! Miłość na poważnie i na wesoło. Jak przetrwać związek z przymrużeniem oka W miłości przeżywamy te piękne i trudne chwile. Najważniejsze, by tych pierwszych było jak najwięcej. Trudne momenty możemy przekuwać w żart, o czym doskonale zdają sobie sprawę internauci, tworząc śmieszne obrazki o miłości. Jak przetrwać związek? Oczywiście wspólnie śmiejąc się z naszych niedoskonałości! Te MEMY o miłości rozbawią do łez! Miłość z przymrużeniem oka.

📢 Najśmieszniejsze memy o kotach. Kochane, słodkie, czy złośliwe? Jakie są koty w memach? Zobacz, z czego śmieją się Internauci Koty są bardzo często bohaterami memów. Zawsze chodzą swoimi ścieżkami, uwielbiają jedzenie i pieszczoty swoich właścicieli, chociaż... nigdy ich nie słuchają. Jakie są koty w memach? Z jakich ich zachowań najczęściej śmieją się Internauci, którzy tworzą obrazkowe żarty z kotami w roli głównej? Postanowiliśmy to sprawdzić! Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z naśmieszniejszymi memami na temat kotów.

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach.

📢 Najlepsze MEMY o pracy! Tak śmiejemy się z przełożonych i własnego lenistwa. Te śmieszne obrazki rozbawią cię do łez Praca to niekiedy bardzo trudny temat rozmów. Często, by przetrwać wymagający dzień pracy potrzebna jest odrobina humoru i uśmiechu. A z czego można się pośmiać podczas trudnego dnia w biurze i innym miejscu, w którym wypełniamy swoje zawodowe obowiązki? Oczywiście z... pracy! Komu się nie zdarzyło oglądać memów i innych śmiesznych obrazków podczas pracy! Jeszcze ciekawiej, gdy oglądamy akurat te dotyczące pracy, przełożonych czy naszych współpracowników. Może akurat w tych sytuacjach odnajdujemy także cząstkę siebie? Zobaczcie najlepsze memy o pracy! 📢 Takie emerytury będą wypłacane w styczniu 2024 roku. Wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Mamy najnowsze wyliczenia! Takie emerytury będą wypłacane w styczniu 2024. Jaka będzie waloryzacja w marcu 2024? Ile wyniesie trzynasta emerytura? W najbliższych czasie emeryci dostaną dużo wsparcia finansowego. Mamy najnowsze wyliczenia! Sprawdź wyliczenia brutto i netto. Oto jakie emerytury będą w styczniu 2024. Ile pieniędzy dostaną? Sprawdź szczegóły!

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Jaka będzie trzynasta emerytura w 2024 roku? Będzie zaskoczenie? Wyliczenia brutto i netto! Tyle pieniędzy dostaną emeryci Emeryci w 2024 roku mogą liczyć na podwyżki. Ile dodatkowych pieniędzy dostaną emeryci? Sprawdź, ile pieniędzy wpłynie na konta uprawnionych do świadczenia seniorów. Ile obecnie wynosi trzynasta emerytura w Polsce? Dodatkowe pieniądze seniorzy otrzymają w kwietniu lub maju. Sprawdź szczegóły!

📢 Masz tak na drugie imię? Osoby o tych imionach mogą mieć pecha w 2024 roku. Sprawdź najnowszy horoskop Zbliżający się rok 2024 budzi wiele oczekiwań i ciekawości, zwłaszcza jeśli chodzi o znaczenie imion i ich powiązanie z przyszłymi wydarzeniami. Czy Twoje imię może być kluczem do zrozumienia tego, co czeka Cię w nadchodzącym roku? Wierzy się, że imiona posiadają wyjątkową moc przewidywania przyszłości, a horoskop na 2024 rok może dostarczyć wskazówek dotyczących tego, jakie wydarzenia mogą się pojawić w życiu osób noszących konkretne imiona. Odkryj, jakie tajemnice kryje się za imionami w kontekście nadchodzącego roku i jak Twoje drugie imię może być powiązane z pechowymi czy też szczęśliwymi zdarzeniami w 2024 roku. 📢 Te cyfry w dacie urodzenia oznaczają szczęście w finansach w 2024 roku. Sprawdź do kogo uśmiechnie się fortuna Te cyfry w dacie urodzenia mogą oznaczać szczęście w finansach. Sprawdzamy do kogo uśmiechnie się fortuna na podstawie daty urodzenia. Według przepowiedni horoskopowych te cyfry w dacie urodzenia mogą oznaczać szczęście w finansach. Sprawdź kto się wzbogaci w 2024 roku. Sprawdzamy znaczenie licz i związane z tym szczęście finansowe.

📢 Najlepsze MEMY o noworocznych postanowieniach. Nowy rok, nowy ja! Przechodzę na dietę, idę na siłownię. Postanowienia na MEMACH Noworoczne postanowienia? Kto z nas ich nie miał! Pozostaje pytanie, ilu osobom udało się je zrealizować. Nowy rok sprzyja noworocznym postanowieniom. Ile razy nie słyszeliśmy od znajomych o przechodzeniu na dietę, dbaniu o formę i ćwiczeniach na siłowni, znalezieniu miłości czy lepszej pracy? Jak noworoczne postanowienia i podejście do ich realizacji widzą internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o noworocznych postanowieniach!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 02.01.2024 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Zmiany w wydawaniu dowodów osobistych. Koniec z papierowymi wnioskami [WIDEO] Na przełomie roku w urzędach gmin nie wypełniamy już papierowych dokumentów w celu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zrobimy to za pomocą urządzenia cyfrowego, wniosek można nawet złożyć przez internet, choć wizyty w urzędzie i tak nie unikniemy.

📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 2.01.2024 Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji.

📢 Stare banknoty warte majątek. Będziesz zaskoczony. Ile kosztują stare i kolekcjonerskie banknoty z PRL-u i nie tylko? 2.01.2024 Pieniądze PRL dla kolekcjonerów. Możesz na nich dużo zarobić. Wartość tych starych banknotów cały czas rośnie. Może masz je schowane w swoim domu? Kolekcjonerzy szukają jak najlepszych okazji, aby zakupić banknoty, które są warte fortunę. Taka jest obecnie jest ich wartość. Sprawdź, od czego ona zależy. Będziesz w szoku! Możesz za nie dostać sporo pieniędzy. Na ich cenę wpływa wiele czynników. Sprawdź szczegóły! 📢 Taka kawa jest najgorsza. Przez nią tyjesz i czujesz się ciągle źle. Taka kawa tuczy oraz przyspiesza starzenie 2.01.2024 Większość Polaków swój dzień rozpoczyna od filiżanki gorącej kawy. Można ją zrobić na wiele sposobów z różnymi dodatkami. Jaka kawa jest najgorsza? Sprawdź, który rodzaj kawy negatywnie wpływa na organizm i metabolizm. Przez tą kawę tyjesz i czujesz się gorzej. Unikaj tej kawy, jeśli nie chcesz przytyć. Sprawdź szczegóły!

📢 Te cyfry w PESEL-u oznaczają szczęście w finansach i miłości. Sprawdź czy jesteś wśród szczęśliwców 2.01.2024 Numer PESEL to unikalny identyfikator każdego obywatela Polski. Ale czy wiesz, że cyfry w Twoim PESELu mogą również nosić w sobie tajemnice dotyczące Twojego szczęścia w finansach i miłości? W tym artykule przyjrzymy się różnym cyfrom w PESELu i odkryjemy, jakie znaczenie przypisywane jest każdej z nich, które przekładają się na nasze życie. 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 2.01.2024 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki 2.01.2024 W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź! 📢 Koszalińska Prywatka w 2023 roku. Zobacz wybrane ZDJĘCIA imprezowiczek Imprezowy 2023 rok w koszalińskim klubie Prywatka za nami. Postanowiliśmy więc przypomnieć Wam zeszłoroczne imprezy. Oto wybrane zdjęcia z całego 2023 roku. Zapraszamy do oglądania.

📢 Start Cafe Chełmska coraz bliżej. Pomoże dochód z koncertu [ZDJĘCIA] 45 375, 13 zł - tyle wyniósł dochód z koncertu na rzecz Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej. Cała kwota pomoże sfinansować zaawansowane już prace przy wyposażeniu kawiarni Cafe Chełmska. Ta będzie działać w ramach centrum, a jej start planowany jest na wiosnę tego roku.

📢 Szczecinek bez kota na przystanku. Słynny czworonóg nie żyje [ZDJĘCIA] Kot mieszkający od lat na przystanku autobusowym - ulubieniec całego niemal Szczecinka - padł w szczecineckim schronisku dla zwierząt, dokąd zawieźli go strażnicy miejscy. 📢 Tłumy na plaży w Ustce. Bałtyk wyszumiał się przed Sylwestrem, ale efekty widać do dziś Choć Bałtyk wyszumiał się przed Sylwestrem, efekty obserwujemy do dziś. W pierwszych dniach nowego roku na ustecką plaże wybrały się tłumy spacerowiczów. Na tych, którzy wybrali się w stronę Orzechowa, czekała niespodzianka. Morze zabrało plażę i przejście suchą stopą, nie było możliwe. 📢 Uczniowie naprawdę to napisali! To prawdziwe HITY ze szkolnych kartkówek. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz!

📢 Małżeństwo z Koszalina straciło prawa jazdy. A to nie jedyna kara Brakiem rozsądku i skrajną nieodpowiedzialnością wykazało się małżeństwo z Koszalina. Kobieta, mając w organizmie 2 promile alkoholu, jazdę osobówką zakończyła na oznakowaniu świetlnym. Jej mąż postanowił, że lepiej sobie poradzi z jazdą, wsiadł za kierownicę i kontynuował podróż mając 2,5 promila alkoholu w organizmie. Oboje już stracili prawo jazdy, zostali zatrzymani i Nowy Rok spędzili w policyjnym areszcie.

📢 Od stycznia nawet 600 zł więcej dla emerytów. Którzy seniorzy zarobią więcej? Zmiany dotyczą nawet 800 tys. osób Podwyżka płacy minimalnej ma duże znaczenie także dla wielu seniorów. Około 800 tys. z nich łączy emeryturę z dalszą pracą zarobkową, a większość z nich zarabia właśnie najniższą krajową. Od 1 stycznia te osoby mogą liczyć na około 600 zł podwyżki.

📢 Nowe paliwo E10 - lista samochodów, które są kompatybilne. Zobacz, czy możesz tankować E10 do twojego auta 2.01.2024 Benzyna E10 ma od stycznia zastąpić popularną "95". Jednak nie wszystkie auta będą mogły palić E10. Mamy listę aut, które nie są kompatybilne z nowym paliwem. Jak sprawdzić czy twój samochód może jeździć na E10? 📢 Edyta Górniak niczym Barbie, Maryla Rodowicz w piórach i bez spodni. Najciekawsze kreacje polskich celebrytek z tegorocznego sylwestra Blond włosy i różowa sukienka? W tym roku niekwestionowaną zwyciężczynią zaskakujących stylizacji sylwestrowych została Edyta Górniak, która pojawiła się na scenie w niecodziennym wydaniu. Uwagę na siebie zwracały też Maryla Rodowicz w piórach, Majka Jeżowska czy Doda. Nie zabrakło charakterystycznych nakryć głowy, odsłoniętych brzuchów i świecących materiałów. Zobacz zdjęcia!

📢 Najnowsze oferty pracy z Koszalina i regionu. Sprawdź, kogo poszukują pracodawcy [LISTA] Kogo poszukują obecnie pracodawcy? Szukasz pracy w Koszalinie i regionie? Sprawdź najnowsze ogłoszenia. Miejsce zatrudnienia są różne i osoby poszukujące zatrudnienia powinny znaleźć coś dla siebie. 📢 Od stycznia zakaz ogrzewania piecami węglowymi. Zmiany w przepisach w aż 8 województwach. Które piece i gdzie będą zakazane? Już 1 stycznia 2024 zaczęły obowiązywać uchwały antysmogowe w kolejnych kilku województwach. Tym razem zmiany są spore. W 8 regionach pojawi się zakaz korzystania z pieców węglowych, które nie spełniają norm emisyjności. W niektórych regionach zakaz dotyczy także wykorzystania kominków i palenie drewnem.

📢 Zmiany dla kierowców w 2024 roku. To zmieni się w przepisach Konfiskata pojazdu pijanym kierowcom, utworzenie stref czystego transportu czy nowe przepisy dotyczące rejestracji pojazdów. To tylko niektóre ze zmian na jakie muszą przygotować się kierowcy. Co jeszcze zmieni się w przepisach?

📢 Oni są najgorszymi mężami! Mężczyźni o tych imionach są skłonni do zdrady, zaborczy, są zimni w uczuciach. Sprawdź listę! 2.01.2024 Oni są najgorszymi mężami! Wiele osób twierdzi, że każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Może mówić o naszych cechach charakteru czy zachowaniach w określonych sytuacjach, chociażby w miłości. Na podstawie znaczenia imion można na przykład stwierdzić, którzy mężczyźni mają skłonność do zdrady oraz są zimni w uczuciach. Jakie imiona znalazły się na liście? Sprawdźcie, którzy mężczyźni według znaczenia imion są najgorszymi mężami. 📢 Takie są zasady wypłacania 500 plus dla seniora. Warunki, które musi spełnić 75 latek, żeby dostać 500 + [PROGI DOCHODOWE] 2.01.2024 Oto jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dodatkowe 500 plus dla seniora Okazuje się, że jest szereg warunków do tego, żeby zostało wypłacone 500 plus dla emeryta. W dalszej części artykułu omówimy wszystkie warunki koniecznie do wypłacenia 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Liczba uprawnionych do odbierania 500 + dla seniora od marca zwiększyła się w ziązku z podniesieniem progu dochodowego.

📢 4000 zł rekompensaty za drożyznę w Wielkiej Brytanii. Kto może starać się o świadczenie? Polacy dostaną dodatkowe pieniądze 2.01.2024 4000 zł dla każdego w 2023 roku? Dużo osób może liczyć na dodatkowe pieniądze, nie wszyscy jednak je dostaną. Jaki jest warunek? Sprawdź w galerii! Świadczenie ma zrekompensować Polakom rosnące koszty rachunków w Wielkiej Brytanii. Przez wysoką inflację wiele rodzin ma ciężką sytuację finansową i nie radzą sobie z prowadzeniem gospodarstwa. Kto może liczyć na wsparcie? Sprawdź szczegóły!

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 2.01.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Oto jak mieszkają Meghan Markle i książe Harry z dziećmi. Rezydencja w Kalifornii robi wrażenie [ZDJĘCIA] 2.01.2024 Tak wygląda codzienne życie Meghan Markle i księcia Harrego. Gdzie mieszka Meghan Markle i książę Harry? Oto jak żyja na co dzień. Ile łazienek ma ich rezydencja? Sprawdź poniżej! Będziesz w szoku. Para ceni sobie prywatność, jednak chętnie publikują zdjęcia na swoich kontach społecznościowych. Zobacz jak mieszkają i żyją Meghan i Harry. 📢 Oto jak mieszka i żyje Anna Mucha. Prywatne życie pięknej i popularnej aktorki. Apartament w centrum miasta i podróże 2.01.2024 Jaka jest Anna Mucha prywatnie? To pytanie z pewnością zadaje sobie wielu fanów popularnej aktorki, modelki i prezenterki. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Magdy Budzyńskiej w serialu M jak miłość emitowanym w TVP 2. Jak na co dzień żyje Anna Mucha? Zobaczcie zdjęcia, jakie publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Nowy wiek emerytalny w Polsce - nadchodzą duże zmiany od nowego roku? Sprawdź prognozy, przepisy i stanowcze deklaracje 2.01.2024 Czy od nowego roku będzie zmieniony wiek emerytalny? Eksperci uważają, że podniesienie wieku emerytalnego będzie konieczne w dłuższej perspektywie czasu i przyniesie więcej korzyści. Nastroje Polaków nie popierają jednak tego podejścia. Na temat nowego wieku emerytalnego pojawia się wiele spekulacji. Jakie zmiany nadchodzą? Sprawdź szczegóły!

📢 Oto jak mieszka i żyje Roksana Węgiel. Prywatne zdjęcia Roxie. Taka jest popularna wokalistka na co dzień 2.01.2024 Roksana Węgiel z pewnością należy do najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Jej kariera rozwija się błyskawicznie, a na jej koncerty przychodzą tłumy nastolatek i nastolatków. Jaka na co dzień jest popularna Roxie? Zobaczcie, jak mieszka i żyje Roksana Węgiel. Takie zdjęcia publikuje na instagramie.

📢 Nawet 1100 zł więcej dla seniorów. Dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów. Sprawdź, jak uzyskać świadczenia 2.01.2024 Seniorzy są grupą społeczną, która szczególnie potrzebuje wsparcia finansowego w czasach wysokiej inflacji. Renta rodzinna, wyższe emerytury czy dodatki pielęgnacyjne. Sprawdź, z jakiego świadczenia możesz skorzystać. Nie każdy senior wie o ich istnieniu. Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza zwykłą, trzynastą i czternasta emeryturą. Sprawdź szczegóły! 📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 2.01.2024 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 Zmiany dot. płacy minimalnej 2024. Będzie zależna od regionu Polski w jakim mieszkamy? Pozwala na to prawo unijne 2.01.2024 Europejska płaca minimalna. Co oznacza dla Polaków wdrożenie dyrektywy? Płaca minimalna w Polsce będzie jedną z najwyższych wśród krajów unijnych? Co to jest regionalizacja płacy minimalnej? W Polsce występuje dość spore zróżnicowanie kosztów życia. W niektórych częściach jest niższe, w innych wyższe, dlatego pojawił się pomysł aby płacę minimalna w Polsce zróżnicować tak, jak jest zróżnicowana pomiędzy krajami UE. Sprawdź szczegóły!

📢 Emerytura pomostowa w 2024 roku. Jakie będą zasady przejścia na "pomostówkę"? Kto z tego skorzysta? Sprawdź 2.01.2024 Emerytura pomostowa nie będzie miała charakteru wygasającego. W połowie sierpnia 2023 roku prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych. Jej zapisy wypełniają jeden z punktów porozumienia rządu z NSZZ "Solidarność". Jak podaje ZUS, nowe przepisy o "pomostówkach" będą obowiązywały od 1 stycznia 2024 roku. Na czym będą polegać? Sprawdź!

📢 Oto stare meble z PRL warte majątek! Te meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Mogą być warte fortunę! Masz je w domu? 2.01.2024 Czy stare meble z PRL mogą być warte majątek? Okazuje się, że tak! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Do takich z pewnością należą meble z PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Niektóre z nich mogą być warte fortunę! 📢 Oto najmądrzejsze rasy psów na świecie. Sprawdź ranking najmądrzejszych psów. Ich inteligencja zaskakuje 2.01.2024 Eksperci stworzyli ranking najmądrzejszych ras psów. Te rasy psów są najinteligentniejsze na świecie! One sztuczek nauczą się w mig. Nauczenie nowej komendy zajmuje im mniej niż pięć prób. Wierne i kochające psy mają różne charaktery i predyspozycje. Wiele zależy od wychowania oraz genetyki. Z tymi psami nie będziesz miał problemów w nauce nowych komend. Sprawdź ranking najmądrzejszych psów!

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 2.01.2024 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły! 📢 One są najseksowniejsze. Kobiety o tych imionach są najbardziej atrakcyjne. Sprawdź, czy jesteś na liście 2.01.2024 Kobiety o tych imiona są najseksowniejsze. Tak wynika z cech charakteru i usposobienia przypisywanym osobom o tych imionach. Czy tak faktycznie jest? Listę tę możecie potraktować z przymrużeniem oka, są jednak ludzie, którzy do brzmienia imion przywiązują olbrzymią wagę. Według nich imię nadane przy narodzinach może wpłynąć na to, jak potoczy się całe życie danego człowieka.

📢 Zwrot pieniędzy za prąd w 2023 roku. Nowe zasady! Zobacz, kto będzie mógł otrzymać zwrot pieniędzy po zmianie limitów 2.01.2024 Oto nowe zasady zwrotu pieniędzy za prąd. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przez rozporządzenie z 11 września 2023 roku zmusza sprzedawców energii elektrycznej, aby w swoich rozliczeniach uwzględnili 12% obniżkę rachunków za energię w całym 2023 roku. Co to oznacza? Rząd zapowiada, że maksymalny rabat wyniesie 125 zł. Kto skorzysta z obniżki? Sprawdź szczegóły! 📢 Ta porcelana z czasów PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź, ile kosztują filiżanki i serwisy z PRL 2.01 Przedmioty z PRL wracają do łask i cieszą się rosnącą popularnością. Należy do nich chociażby porcelana i ceramika, a niektóre z nich osiągają na portalach aukcyjnych naprawdę zawrotne ceny. Wiele osób traktuje porcelanę i ceramikę z czasów PRL jako dzieło sztuki. Ile kosztują obecnie? Sprawdźcie, jakie ceny w 2023 roku osiąga porcelana i ceramika z PRL na portalach aukcyjnych.

📢 400 złotych dla każdego. Polacy o tym nie pamiętają. Jest tylko jeden warunek. Sprawdź, kto może uzyskać świadczenie 2.01.2024 Dodatkowe 400 złotych. Kto może je uzyskać? Pomoc przeznaczona jest dla rodziców dzieci do lat 3. To dofinansowanie pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Kto może uzyskać pomoc? Jak i gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie? 400 złotych dla każdego! Sprawdź szczegóły! 📢 Taka będzie waloryzacja emerytur 2024. Co się zmieni po wyborach? Najnowsze dane. Jakie są nowe pomysły dotyczące waloryzacji 2.01.2024 Wszystko wskazuje na to, że emeryci ponownie otrzymają rekordowe emerytury. Waloryzacja odbędzie się jak co roku 1 marca. Od tego dnia emeryci będą dostawać zwaloryzowane świadczenia emerytalne. Co ulegnie zmianie? Jak wybory parlamentarne wpłyną na ten proces? Sprawdź najnowsze pomysły dotyczące waloryzacji emerytur oraz wieku emerytalnego! Oto prognozy. Zobacz szczegóły!

📢 Te przedmioty z PRL mogą być warte fortunę! Pralka Frania, stare żelazka, pamiątki z PRL. Sprawdź, czego szukają kolekcjonerzy! 2.01.2024 Przedmioty z PRL cieszą się rosnącą popularnością wśród Polaków. Wiele osób z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój niepowtarzalny charakter, ogromną jakość wykonania, a obecnie mogą również osiągać naprawdę zawrotne ceny. Przedmioty z PRL mogą stanowić wartość dodaną dla naszego domu czy mieszkania, będąc interesującym dodatkiem. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare przedmioty z PRL? Sprawdźcie, jakie przedmioty z czasów PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. 📢 Najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Fantastyczne MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 2.01.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Zmiany w egzaminach na prawo jazdy. Już obowiązują Przyszli kierowcy i motocykliści będą mieli trudniej, albo jeżeli nawet nie trudniej, to przynajmniej inaczej. Rozporządzenie, które obowiązuje od wczoraj zmienia bowiem zasady obowiązujące na egzaminie na prawo jazdy B i A. 📢 W wieku 56 lat zmarł Mariusz Karol. Były trener AZS-u Koszalin i Kotwicy Kołobrzeg 30 grudnia ub.r. zmarł w Rzeszowie Mariusz Karol, trener koszykówki. Prowadził m.in. zespoły z naszego regionu, Kotwicę Kołobrzeg i AZS Koszalin. 📢 Zabójstwo podczas awantury domowej? Znaleziono ciało mężczyzny w Miłocicach. Trwa śledztwo W sylwestrową noc, z niedzieli na poniedziałek 1 stycznia, doszło do tragicznego zdarzenia w powiecie bytowskim. W jednym z domów w Miłocicach odnaleziono ciało 31-latka. Prowadzone jest w tej sprawie śledztwo wyjaśniające okoliczności zdarzenia. Jak informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Słupsku, do śmierci mężczyzny doszło w wyniku awantury domowej.

📢 Szkło i kryształy z czasów PRL-u warte nawet kilka tysięcy złotych! Wazony, talerze i patery drogie jak nigdy. Sprawdź ceny! 1.01.2024 Popularne kryształy z czasów PRL-u powracają. Unikatowe szkło przeżywa drugą młodość. Kolekcjonerzy szukają na różnych aukcjach wartościowych i niepowtarzalnych naczyń. Kryształy i szkło z PRL-u są warte majątek. Kupujący są w stanie zapłacić za nie kilkanaście tysięcy złotych. Wróciła moda na szkło z lat 60., 70. i 80. Sprawdź, ile mogą kosztować naczynia, które dalej trzymasz w piwnicy. Sprawdź!

📢 Imprezowiczki w koszalińskiej Prywatce w 2023 roku. Zobacz wybrane ZDJĘCIA z imprez 1.01.2024 Koszaliński klub Prywatka to jedno z najpopularniejszych imprezowych miejsc na mapie miasta. Co weekend bawią się tutaj mieszkańcy Koszalina i okolic. Postanowiliśmy przypomnieć wybrane zdjęcia z dyskotek, które odbyły się tutaj w 2023 roku. Sprawdźcie fotki prywatkowych imprezowiczek! 📢 Te osoby dostaną dwie emerytury w grudniu 2023! Miliony emerytów otrzymają podwójne świadczenie. Co trzeba zrobić? 1.01.2024 Emeryci dostaną podwójne świadczenia emerytalne w grudniu 2023 roku. Jak uzyskać więcej pieniędzy? Seniorzy, którzy otrzymują przelewy ze świadczeniem na swoje konta 1. dnia każdego miesiąca, dostana podwójną emeryturę w grudniu. Zobacz dlaczego! Co się zmieni w wypłatach świadczeń? Sprawdź szczegóły! 📢 Piękne życzenia noworoczne 2024 dla każdego. Sylwestrowe kartki do wysłania, gotowe wierszyki. Życzenia na Nowy Rok 2024 od serca 1.01.2024 Piękne życzenia noworoczne dla każdego! Rok 2024 zbliża się wielkimi krokami. Z tej okazji będziemy składać bliskim i znajomym najlepsze noworoczne życzenia. Szukasz pomysłu na życzenia, które sprawią wszystkim wiele radości? Mamy dla Ciebie piękne, gotowe sylwestrowe kartki, które wyślesz za pomocą Messengera, Whatsappa, MMS czy mailem. Jeśli wolisz tradycyjne życzenia, znajdziesz u nas również gotowe wierszyki, które w Sylwestra i Nowy Rok zabrzmią szczególnie wyjątkowo. Życzenia sylwestrowe dla każdego. Sprawdź piękne życzenia na Nowy Rok 2024.

📢 Gotowe życzenia na Nowy Rok 2024. Życzenia noworoczne dla każdego. Wierszyki sylwestrowe, kartki noworoczne do wysłania 1.01.2024 Życzenia na Nowy Rok 2024. Szukasz gotowych życzeń noworocznych? Mamy coś dla Ciebie! Znajdziesz u nas życzenia sylwestrowe, które będziesz mógł złożyć swoim bliskim i znajomym. Czego możemy życzyć na Nowy Rok 2024? Życzenia noworoczne mogą być zarówno tradycyjne, jak i wesołe. Gotowe wierszyki na Nowy Rok 2024 z pewnością sprawią Twoim bliskim wiele radości. Jeśli nie jesteś fanem sylwestrowych wierszyków, przygotowaliśmy dla Ciebie również gotowe kartki noworoczne, które wyślesz MMS-em, Messengerem, Whatsappem czy mailem. 📢 Koszalinianie przywitali Nowy Rok przed ratuszem. Zabawa z Andrzejem Piasecznym i pokaz laserów [ZDJĘCIA] Były największe hity Andrzeja Piasecznego, życzenia składane przez prezydenta Piotra Jedlińskiego i pokaz laserów. Tak mieszkańcy Koszalina przywitali 2024 rok przed ratuszem.

📢 Tak wyglądają najdroższe rasy psów. Za rasowego psa zapłacisz kilkadziesiąt tysięcy złotych. W te ceny naprawdę ciężko uwierzyć Zastanawiałeś się nad zakupem rasowego psa? Ceny najdroższych psów wahają się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, choć cena psa znajdującego się na podium może zaskoczyć. W galerii przedstawiamy ceny najdroższych psów na Pomorzu. Wszystkie pochodzą z portalu OLX z ogłoszeń, które można znaleźć w województwie pomorskim. 📢 Najpiękniejsze dziewczyny na imprezach w Prywatce! Tak bawią się koszalinianki [ZDJĘCIA] Prywatka to jeden z najpopularniejszych klubów w Koszalinie. Nic więc dziwnego, że w każdy imprezowy weekend na parkiecie klubu bawią się tłumy. 📢 Siostry z Góry Chełmskiej apelują o wsparcie. Centrum pielgrzymkowe ciągle w budowie [ZDJĘCIA] Centrum Pielgrzymkowo-Turystyczne na koszalińskiej Górze Chełmskiej to jeden z najciekawszych i najambitniejszych projektów realizowanych w regionie. - Dużo za nami, ale jeszcze dużo przed nami - mówią siostry szensztackie. Budowa pochłonęła już 13 mln złotych. Potrzebne jest drugie tyle. Wiosną gotowa będzie kawiarnia.

📢 Taka będzie najniższa krajowa w 2024 roku! Oto wyliczenia prognozowanej podwyżki. Zobacz, o ile więcej będziesz zarabiał 14.11.2023 Ile wyniesie płaca minimalna w 2024 roku? Sprawdź, o ile więcej będziesz zarabiał. Jaki wzrost najniższej krajowej przewidują eksperci? Tyle zarobisz „na rękę” w 2024. W 2023 roku płaca minimalna wzrośnie w dwóch etapach. W styczniu wzrosła do 3490 zł brutto. Kolejne zmiany nastąpią 1 lipca 2023 roku i najniższa krajowa wyniesie 3600 zł brutto. Jakie zmiany będą w 2024? Sprawdź szczegóły! 📢 Oto 10 objawów, które mogą świadczyć o chorobie wątroby. Masz te dolegliwości? To może być choroba wątroby 13.10.2023 Wątroba to jeden z najważniejszych organów w ludzkim ciele. Jak przyznają lekarze, odpowiada ona za ponad 400 różnych funkcji naszego ciała. Jedną z nich - i to najważniejszą - jest oczyszczanie naszego organizmu. To bardzo ważny ludzki narząd, trzeba więc o wątrobę dbać. Jakie objawy mogą świadczyć o chorobie wątroby? Sprawdź!

📢 Tak żyją i pracują Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz prywatne zdjęcia pary 13.10.2023 Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu. Od kiedy oficjalnie potwierdzili, że są ze sobą chętnie dzielą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jak spędzają wolny czas, gdzie podróżują, no i jak wspólnie pracują? To wszystko można zobaczyć na tych zdjęciach. Sprawdź! 📢 To już pewne! Padły oficjalne propozycje dotyczące nowego wieku emerytalnego. Kobiety od 55 lat, mężczyźni od 60 lat? 12.10.2023 Wiek emerytalny w Polsce wywołuje wiele emocji. Będzie wprowadzony w Polsce nowy wiek emerytalny? Kto będzie mógł się ubiegać o wcześniejszą emeryturę? Co jest zawarte w proponowanych projektach? Mateusz Morawiecki wskazał - Pokazaliśmy mechanizmy emerytur pomostowych czy pomostowo-stażowych, które zostały uzgodnione z Solidarnością, a temat w szerszym zakresie będzie negocjowany. Sprawdź szczegóły!

📢 Oto lista osób, które mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić 30.08.2023 Kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? Sprawdź! Uprzywilejowane grupy zawodowe, w tym mundurowe, obsługiwane przez branżowe systemy emerytalne – są przez wielu wybierane właśnie ze względu wcześniejszej emerytury. Oprócz nich mogą przejść na wcześniejszą emeryturę osoby, które pracowały w szczególnie trudnych warunkach. Sprawdź listę osób, które mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Zobacz szczegóły! 📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Zobacz - jakie jest znaczenie twojego imienia Według ezoteryków nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Zestawienie powstało na podstawie znaczenia imion i horoskopu. Więcej dowiesz się w naszej galerii. Oto szczegóły!

Wideo Artur Żak o tym co dzieje się obecnie w Ukrainie.