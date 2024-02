Przegląd prasy 5.02.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto lista rzeczy, które mogą zostać zajęte przez komornika 2024 roku. Jakie są wyjątki? Zobacz, jakie zaszły zmiany”?

Prasówka 5.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto lista rzeczy, które mogą zostać zajęte przez komornika 2024 roku. Jakie są wyjątki? Zobacz, jakie zaszły zmiany Komornik odzyska twój dług poprzez zajęcie: nieruchomości, ruchomości np. samochód, wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego, wierzytelności lub praw majątkowych. Czego nie może zabrać Ci komornik? Sprawdź listę! Jest długa lista tego, czego komornik nie może nam zabrać. Lista dotyczy nawet ogromnego długu. O te rzeczy możesz być spokojny. Sprawdź listę w galerii!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 5.02.24

📢 Najlepsze MEMY na weekend. Te śmieszne obrazki rozbawią Cię do łez! Zabawa, odpoczynek, spanie, czyli tak spędzamy weekend! Piątek weekendu początek! Kto z nas przez cały tydzień nie czeka z utęsknieniem na weekend. Już w piątek często jesteśmy myślami przez weekendowej zabawie ze znajomymi oraz odpoczynku po ciężkich dniach pracy. Co robimy tuż przed weekendem? Oczywiście oglądamy MEMY na weekend i przesyłamy je swoim znajomym! Jak weekend widzą internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY na weekend! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Oto imiona najgorszych mężów. Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi partnerami. Jesteś na liście? Czy noszone imię może determinować nasz los? Okazuję się, że tak! Sprawdź co twoje imię mówi o twoich życiu i relacjach z najbliższymi. Oto lista męskich imion, które nie wróżą dobrego i szczęśliwego małżeństwa. Ci mężczyźni są najgorszymi mężami. Nie są stworzeni do szczęśliwego i długoletniego małżeństwa. Sprawdź listę!

Prasówka 5.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najlepsze MEMY o dzieciach. Tak najmłodszych widzą internauci. Masz dzieci? Uśmiejesz się do łez! Śmieszne obrazki o dzieciach Bycie rodzicem to wielka odpowiedzialność, nieprzespane noce, opieka dwadzieścia cztery godziny na dobę, niekiedy krzyki oraz płacz. Codzienność w opiece nad dziećmi nie jest usłana różami, nie brakuje trudniejszych momentów, jednak rodzice zgodnie podkreślają, że rodzicielstwo to najpiękniejsza rzecz na świecie! Jak dzieci widzą internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o dzieciach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń w lutym. Seniorzy odzyskają pieniądze Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły! 📢 Waloryzacja emerytur 2024. Najnowsze wyliczenia marcowej waloryzacji. Jaki będzie ostateczny wskaźnik? Marcowa waloryzacja emerytur zbliża się wielkimi krokami. Jaki będzie ostateczny wskaźnik waloryzacji w 2024 roku? Będzie mniejszy od spodziewanego? Sprawdź, jakie są najnowsze zmiany w prognozie. Wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku jest już znany. Sprawdź szczegóły! 📢 Najnowsza lista wycofanych leków! GIF wycofuje ważne leki z całej Polski. Masz je w domu? Natychmiast je usuń! Publikujemy listę leków wycofanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Sprawdź najnowszą listę! Jakie leki, wyroby medyczne, produkty lecznicze i suplementy diety zostały wycofane z obrotu? GIF wycofuje leki z całej Polski. Masz je w swojej apteczce? Sprawdź aktualną listę! W jaki sposób Główny Inspektorat Farmaceutyczny dowiaduje się o nieprawidłowościach? Zobacz szczegóły!

📢 Oto jakie emerytury będą w lutym i marcu 2024. Najnowsze wyliczenia brutto i netto. Tyle pieniędzy dostaną emeryci Zbliża się termin corocznej marcowej waloryzacji. Emeryci muszą jednak jeszcze chwile poczekać. Takie emerytury będą wypłacane w lutym 2024. Jaka będzie waloryzacja w marcu 2024? Sprawdź, jakie są prognozy waloryzacji. W najbliższych czasie emeryci dostaną dużo wsparcia finansowego. Mamy najnowsze wyliczenia! Sprawdź wyliczenia brutto i netto. Ile pieniędzy dostaną? Sprawdź szczegóły!

📢 Najlepsze memy na Tłusty Czwartek. Nie powstrzymasz się od śmiechu! Sprawdź, jak internauci żartują z Tłustego Czwartku Tłusty Czwartek to kolejne święto, które idealnie nadaje się do... żartów! Zobaczcie najśmieszniejsze memy na temat Tłustego Czwartku. Z czego najczęściej śmieją są Internauci? Sprawdźcie koniecznie te memy, bo powodów do obśmiania i samego święta, i osób, które w ten dzień nie mogą obyć się bez pączka jest wiele. Życzymy dobrej zabawy!

📢 Styczniowe imprezowiczki w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA Styczniowe imprezy w koszalińskiej Prywatce są wyjątkowe. A to dlatego, że trwa karnawał. Jak bawią się mieszkanki Koszalina i regionu w tym popularnym klubie? Zobaczcie na zdjęciach! 📢 Najlepsze MEMY o latach 90. Nie wszyscy zrozumieją te obrazki. Uśmiejesz się do łez! Sentymentalna podróż do lat 90. na MEMACH Lata 90. wiele osób wspomina z sentymentem i nostalgią. Każdy kto wychowywał się w tych czasach doskonale wie, że był to okres wyjątkowy. Czas trudny, bowiem był to okres przemian gospodarczych i politycznych w naszym kraju, ale również czas dzieciństwa, zupełnie innego niż obecnie. Kto z Was pamięta lata 90.? MEMY o latach 90. dla części osób będą wspaniałym powrotem do przeszłości, z kolei dla młodszych będzie to podróż w nieznane. Jak lata 90. wspominają internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Najlepsze memy na Walentynki. Sprawdź żarty z okazji Dnia Zakochanych. Uśmiejesz się! Sprawdź najlepsze memy na Walentynki. Uśmiejesz się do łez. Oczywiście, jeśli masz poczucie humoru i dystans. Oto z jakich cech zachochanym i samego dnia Walentynek żartują sobie autorzy memów.

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii. 📢 Nabór na 800 plus. Te osoby nie dostaną świadczenia. Sprawdź kiedy upływa termin składania wniosków! Harmonogram wypłat Od 1 lutego 2024 r. ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie wychowawcze na nowy okres, czyli od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 roku. Kto może ubiegać się o świadczenie? Rusza nabór wniosków o świadczenie 800 plus na nowy okres świadczeniowy w 2024 i 2025 roku. Sprawdź szczegóły!

📢 To są najlepsze MEMY o pogodzie! Nie ma pogody idealnej? Tak lubimy narzekać na pogodę. Te śmieszne obrazki z pewnością Cię rozbawią! Pogoda często lubi spłatać nam figla. Podczas, gdy pracujemy jest pięknie i słonecznie, a wówczas, kiedy mamy kilka dni wolnego, bądź wybieramy się na urlop, jest pochmurnie i deszczowo! Uwielbiamy narzekać na pogodę, śmiało można stwierdzić, że jest to jeden z naszych sportów narodowych. Znakomicie wiedzą o tym również internauci! Szukacie pocieszenia, gdy za oknami szaro, deszczowo lub wietrznie? Te śmieszne obrazki poprawią Wam humor! Zobaczcie najlepsze MEMY o pogodzie. 📢 Koszalin w latach 90-tych XX wieku. Wyjątkowe ZDJĘCIA z archiwum Głosu Koszalińskiego To już kolejna, czwarta, fotogaleria ze starymi zdjęciami przedstawiających Koszalin, które w latach 90-tych XX wieku były publikowane na łamach Głosu Koszalińskiego. Znaleźliśmy je w archiwum naszej redakcji.

📢 Najlepsze MEMY o diecie. Chcesz schudnąć? Tak odchudzanie widzą internauci. Uśmiejesz się do łez! Zobacz, zanim przejdziesz na dietę Od jutra przechodzę na dietę - kto z nas nie wypowiedział tych słów choć raz w swoim życiu, bądź nie usłyszał ich z ust swoich znajomych. Czy przejście na dietę musi oznaczać katorgę? Nudne jedzenie i spożywanie potraw, których nie lubimy? Pewne jest, że dieta to jeden z ulubionych tematów internautów. Jak widzą oni przejście na dietę? Zobaczcie najlepsze MEMY o diecie! Z pewnością uśmiejecie się do łez! 📢 Gorący karnawałowy weekend w Prywatce w Koszalinie! Tak bawili się mieszkańcy [ZDJĘCIA] Gorący imprezowy weekend w Prywatce za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się koszalinianie!

📢 Najpiękniejsze dziewczyny na imprezach w Prywatce! Tak bawią się koszalinianki [ZDJĘCIA] Prywatka to jeden z najpopularniejszych klubów w Koszalinie. Nic więc dziwnego, że w każdy imprezowy weekend na parkiecie klubu bawią się tłumy. 📢 Najśmieszniejsze memy o kotach. Kochane, słodkie, czy złośliwe? Jakie są koty w memach? Zobacz, z czego śmieją się Internauci 4.02.2024 Koty są bardzo często bohaterami memów. Zawsze chodzą swoimi ścieżkami, uwielbiają jedzenie i pieszczoty swoich właścicieli, chociaż... nigdy ich nie słuchają. Jakie są koty w memach? Z jakich ich zachowań najczęściej śmieją się Internauci, którzy tworzą obrazkowe żarty z kotami w roli głównej? Postanowiliśmy to sprawdzić! Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z naśmieszniejszymi memami na temat kotów. 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów w 2024 roku 4.02.2024 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 4.02.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Tomasz Sobieraj kandydatem na prezydenta Koszalina [ZDJĘCIA] W Centrum Kultury Studenckiej Kreślarnia oficjalnie zaprezentowano kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Koszalina - Tomasza Sobieraja. 📢 Niedzielna kąpiel morsów w Mielnie. Silny wiatr nie jest im straszny [ZDJĘCIA] Tradycyjnie w niedzielne południe na głównej plaży w Mielnie spotkali się miłośnicy kąpieli w zimnych wodach Morza Bałtyckiego.

📢 Przedszkolaki i uczniowie z regionu koszalińskiego. Zobacz szkolne archiwalne zdjęcia z piwnic Głosu Koszalińskiego Jak wyglądały zajęcia w szkołach i przedszkolach w regionie koszalińskim w latach 80-tych i 90-tych XX wieku? Postanowiliśmy to sprawdzić. Zeszliśmy do piwnic Głosu Koszalińskiego, do pomieszczeń archiwum i znaleźliśmy tam wiele zdjęć o tematyce szkolnej. Zobaczcie te fotografie. 📢 Dwie osoby zginęły w wypadku w powiecie gryfińskim [ZDJĘCIA] Dziś 4 lutego około godz. 4:00 na drodze między Moryniem, a Bielinem doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. 📢 Inwazja zielonych kul na bałtyckiej plaży. Czy są żywe i należy się ich bać? Setki zielonych puszystych kul pokryły jedną z bałtyckich plaż. To kolejny fenomen nadmorski fenomen po kulach lodowych i – niebieskich w innych częściach wybrzeża Bałtyku. Czy są groźne? Wiemy, że są żywe i co pochłaniają.

📢 Niedzielna giełda w Koszalinie. Silny wiatr nie zniechęcił mieszkańców. Co na stoiskach? [ZDJĘCIA] W niedzielne przedpołudnie odwiedziliśmy koszalińską giełdę na terenach podożynkowych. Wietrzna i pochmurna pogoda nie zniechęciła mieszkańców do zakupów. Co można znaleźć na stoiskach? 📢 Nauczyciel też potrafi! Najlepsze riposty dla bezczelnych uczniów. Hity sprawdzianów wracają po feriach Wszystko wskazuje na to, ze wkrótce znikną prace domowe, ale o jedno nauczyciele mogą być spokojni. W planach nie ma z pewnością likwidacji klasówek i kartkówek, bo jak inaczej sprawdzić gruntownie wiedze ucznia? Niektórzy uczniowie traktują sprawdziany z przymrużeniem oka i dla wielu nauczycieli to prawdziwy horror. Jedni od razu stawiają jedynki, inni odpowiadają z humorem.

📢 Fantastyczne przebrania. Wielbiciele cosplayów spotkali się w szczecińskim "Słowianinie" [ZDJĘCIA] Fani "Gry o tron" zawładnęli Domem Kultury "Słowianin" w Szczecinie. Cosplay to hobby, które zyskuje coraz większe grono wielbicieli. Zaczyna się od fascynacji postacią filmową.

📢 Oto jak mieszka i żyje Anna Mucha. Prywatne życie pięknej i popularnej aktorki. Apartament w centrum miasta i podróże 4.02.2024 Jaka jest Anna Mucha prywatnie? To pytanie z pewnością zadaje sobie wielu fanów popularnej aktorki, modelki i prezenterki. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Magdy Budzyńskiej w serialu M jak miłość emitowanym w TVP 2. Jak na co dzień żyje Anna Mucha? Zobaczcie zdjęcia, jakie publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Oto jak mieszkają Meghan Markle i książe Harry z dziećmi. Rezydencja w Kalifornii robi wrażenie [ZDJĘCIA] 4.02.2024 Tak wygląda codzienne życie Meghan Markle i księcia Harrego. Gdzie mieszka Meghan Markle i książę Harry? Oto jak żyja na co dzień. Ile łazienek ma ich rezydencja? Sprawdź poniżej! Będziesz w szoku. Para ceni sobie prywatność, jednak chętnie publikują zdjęcia na swoich kontach społecznościowych. Zobacz jak mieszkają i żyją Meghan i Harry.

📢 Szkło i kryształy z czasów PRL-u warte nawet kilka tysięcy złotych! Wazony, talerze i patery drogie jak nigdy. Sprawdź ceny! 4.02.2024 Popularne kryształy z czasów PRL-u powracają. Unikatowe szkło przeżywa drugą młodość. Kolekcjonerzy szukają na różnych aukcjach wartościowych i niepowtarzalnych naczyń. Kryształy i szkło z PRL-u są warte majątek. Kupujący są w stanie zapłacić za nie kilkanaście tysięcy złotych. Wróciła moda na szkło z lat 60., 70. i 80. Sprawdź, ile mogą kosztować naczynia, które dalej trzymasz w piwnicy. Sprawdź! 📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 4.02.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Oto zalety picia wody gazowanej. Sprawdź dlaczego warto pić wodę z bąbelkami! Powodów jest wiele 4.02.2024 Czy woda gazowana jest najlepsza do ugaszenia pragnienia? Czy wodę gazowaną można pić bez ograniczeń? Czy jest zdrowa? Czy może jednak lepiej pić zwykłą wodę niegazowaną? To pytania, które pojawiają się często. Okazuje się, że woda nasycona dwutlenkiem węgla zyskuje wiele zalet. Jakich? Sprawdź w naszym artykule!

📢 Tak mieszka i żyje Magdalena Boczarska. Zobacz, jak wygląda codzienne życie popularnej aktorki. Podróże i szczęśliwa miłość 4.02.2024 Magdalena Boczarska należy do najpopularniejszych polskich aktorek. Możemy ją oglądać w wielu największych polskich, filmowych hitach, a role grane przez aktorkę są uwielbiane przez fanów. Jaka Magdalena Boczarska jest na co dzień? Takie zdjęcia publikuje w mediach społecznościowych. Zobaczcie, jak wygląda codzienne życie Magdaleny Boczarskiej.

📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 4.02.2024 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. 📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 4.02.2024 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Oto najmądrzejsze rasy psów na świecie. Sprawdź ranking najmądrzejszych psów. Ich inteligencja zaskakuje 4.02.2024 Eksperci stworzyli ranking najmądrzejszych ras psów. Te rasy psów są najinteligentniejsze na świecie! One sztuczek nauczą się w mig. Nauczenie nowej komendy zajmuje im mniej niż pięć prób. Wierne i kochające psy mają różne charaktery i predyspozycje. Wiele zależy od wychowania oraz genetyki. Z tymi psami nie będziesz miał problemów w nauce nowych komend. Sprawdź ranking najmądrzejszych psów!

📢 Oto stare meble z PRL warte majątek! Te meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Mogą być warte fortunę! Masz je w domu? 4.02.2024 Czy stare meble z PRL mogą być warte majątek? Okazuje się, że tak! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Do takich z pewnością należą meble z PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Niektóre z nich mogą być warte fortunę!

📢 Imprezowiczki w koszalińskiej Prywatce w 2023 roku. Zobacz wybrane ZDJĘCIA z imprez 4.02.2024 Koszaliński klub Prywatka to jedno z najpopularniejszych imprezowych miejsc na mapie miasta. Co weekend bawią się tutaj mieszkańcy Koszalina i okolic. Postanowiliśmy przypomnieć wybrane zdjęcia z dyskotek, które odbyły się tutaj w 2023 roku. Sprawdźcie fotki prywatkowych imprezowiczek! 📢 Oto jak mieszka i żyje Małgorzata Kożuchowska. Luksusowe wnętrza domu popularnej aktorki. Taka jest na co dzień Małgorzata Kożuchowska 4.02 Małgorzata Kożuchowska z pewnością należy do najpopularniejszych polskich aktorek filmowych i teatralnych. Szczególną popularność przyniosły jej główne role w znanych produkcjach filmowych oraz serialowych. Wielu widzów ceni Małgorzatę Kożuchowską nie tylko za umiejętności aktorskie, ale również za działalność charytatywną i społeczną. Jaka Małgorzata Kożuchowska jest na co dzień? Zobaczcie, jak mieszka i żyje popularna aktorka.

📢 Ta porcelana z czasów PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź, ile kosztują filiżanki i serwisy z PRL 4.02 Przedmioty z PRL wracają do łask i cieszą się rosnącą popularnością. Należy do nich chociażby porcelana i ceramika, a niektóre z nich osiągają na portalach aukcyjnych naprawdę zawrotne ceny. Wiele osób traktuje porcelanę i ceramikę z czasów PRL jako dzieło sztuki. Ile kosztują obecnie? Sprawdźcie, jakie ceny w 2023 roku osiąga porcelana i ceramika z PRL na portalach aukcyjnych.

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 4.02.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Te przedmioty z PRL mogą być warte fortunę! Pralka Frania, stare żelazka, pamiątki z PRL. Sprawdź, czego szukają kolekcjonerzy! 4.02.2024 Przedmioty z PRL cieszą się rosnącą popularnością wśród Polaków. Wiele osób z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój niepowtarzalny charakter, ogromną jakość wykonania, a obecnie mogą również osiągać naprawdę zawrotne ceny. Przedmioty z PRL mogą stanowić wartość dodaną dla naszego domu czy mieszkania, będąc interesującym dodatkiem. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare przedmioty z PRL? Sprawdźcie, jakie przedmioty z czasów PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. 📢 Te cyfry w PESEL-u oznaczają szczęście w finansach i miłości. Sprawdź czy jesteś wśród szczęśliwców 4.02.2024 Numer PESEL to unikalny identyfikator każdego obywatela Polski. Ale czy wiesz, że cyfry w Twoim PESELu mogą również nosić w sobie tajemnice dotyczące Twojego szczęścia w finansach i miłości? W tym artykule przyjrzymy się różnym cyfrom w PESELu i odkryjemy, jakie znaczenie przypisywane jest każdej z nich, które przekładają się na nasze życie.

📢 Najlepsze MEMY o studentach. Tak studia widzą Internauci. Fenomenalna dawka świetnego humoru! Sesja, imprezy na śmiesznych obrazkach 4.02 Studia to czas, kiedy zdobywamy kolejne umiejętności, poznajemy nowych ludzi, ale również świetnie się bawimy. W naszym społeczeństwie istnieje wiele mitów twierdzących, że studenci tylko i wyłącznie imprezują, zapominając często o nauce, pamiętając o niej tylko w czasie sesji. Czy tak jest w rzeczywistości? Te MEMY o studentach rozśmieszą Was do łez! Jak studentów i studia widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o studentach. To fenomenalna dawka świetnego humoru! 📢 Ta biżuteria z czasów PRL może być warta majątek! Te przedmioty możemy znaleźć na portalach aukcyjnych 4.02.2024 Przedmioty z czasów PRL cieszą się wśród Polaków ogromną popularnością. Śmiało można powiedzieć nawet, że wraca moda na rzeczy z tamtego okresu. Mają one swój unikatowy charakter, świetną jakość wykonania i mogą służyć przez wiele lat. Wśród przedmiotów poszukiwanych przez kolekcjonerów jest chociażby biżuteria. Jaką biżuterię z okresu PRL możemy znaleźć na portalach aukcyjnych? Sprawdźcie, ile może obecnie kosztować biżuteria z czasów PRL.

📢 Najlepsze MEMY o miłości. Śmieszne obrazki rozbawią do łez! Miłość na poważnie i na wesoło. Jak przetrwać związek z przymrużeniem oka 4.02 W miłości przeżywamy te piękne i trudne chwile. Najważniejsze, by tych pierwszych było jak najwięcej. Trudne momenty możemy przekuwać w żart, o czym doskonale zdają sobie sprawę internauci, tworząc śmieszne obrazki o miłości. Jak przetrwać związek? Oczywiście wspólnie śmiejąc się z naszych niedoskonałości! Te MEMY o miłości rozbawią do łez! Miłość z przymrużeniem oka. 📢 Najlepsze memy o kawalerach. Tak internauci komentują kawalerskie życie. Sprawdź! 4.02.2024 Memy o kawalerach w bardzo interesujący sposób pokazują ten stan cywilny. Jakie są wady, a jakie zalety bycia kawalerem? Kto najczęściej zostaje (starym) kawalerem? O tym wszystkim możemy się przekonać oglądając te śmieszne obrazki. Sprawdźcie najśmieszniejsze memy o kawalerach.

📢 Oto lista osób, które dostaną wyrównanie emerytur. Kiedy można składać wnioski do ZUS? Zyska aż 100 tysięcy emerytów! 4.02.2024 Te osoby otrzymają wyrównanie czerwcowych emerytur. Kto może złożyć wniosek o przeliczenie do ZUS? Tym osobom należy się wyrównanie. Nie każdy emeryt o tym wie. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać dodatkowe pieniądze. Jest to decyzja Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto zbliża się kolejny miesiąc wypłat emerytur. Tyle pieniędzy emeryci dostaną. Sprawdź! 📢 Jaka będzie trzynasta emerytura w 2024 roku? Będzie zaskoczenie? Wyliczenia brutto i netto! Tyle pieniędzy dostaną emeryci 4.02.2024 Emeryci w 2024 roku mogą liczyć na podwyżki. Ile dodatkowych pieniędzy dostaną emeryci? Sprawdź, ile pieniędzy wpłynie na konta uprawnionych do świadczenia seniorów. Ile obecnie wynosi trzynasta emerytura w Polsce? Dodatkowe pieniądze seniorzy otrzymają w kwietniu lub maju. Sprawdź szczegóły!

📢 Najśmieszniejsze memy o żonach. Zobacz z jakich zachowań żon śmieją się Internauci. Będziesz śmiał się do łez! 4.02.2024 Relacje damsko-męskie często są tematem żartów, szczególnie te na linii mąż - żona. Nic więc dziwnego, że często pojawiają się w memach publikowanych w internecie. Tym razem skupiliśmy się na memach na temat żon. Co takiego śmiesznego potrafi być w żonach? Choć trzeba też przyznać, że czasami rikoszetem dostaje się także mężom. Sprawdźcie w wybranych przez nas memach. 📢 Najlepsze MEMY o kotach. Te śmieszne obrazki rozbawią Cię do łez! Leniwe, słodkie, jakie są koty? MEMY o ukochanym pupilu człowieka 4.02 Takie są najlepsze MEMY o kotach! Koty obok psów to najpopularniejsze zwierzęta domowe. W porównaniu do nich koty częściej chodzą jednak własnymi ścieżkami, potrafią znikać z domu nawet na wiele dni, wiodąc kocie życie na ulicach i osiedlach miast. Wokół kotów narodziło się wiele mitów, zdania wokół nich są mocno podzielone. Nie zmienia to jednak faktu, że koty należą do najukochańszych pupili człowieka. Jak życie kotów widzą internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o kotach! Te obrazki z pewnością rozbawią Was do łez!

📢 Śmiertelny wypadek na DK 10 pod Bydgoszczą. Nie żyje 26-letni mężczyzna. Zobacz zdjęcia z miejsca zdarzenia W zderzeniu auta osobowego z samochodem ciężarowym na drodze krajowej nr 10 zginęła jedna osoba. Do wypadku doszło w nocy z piątku na sobotę (2/3 lutego) pomiędzy Makowiskami a Wypaleniskami. Na miejscu pracowało pięć zastępów straży pożarnej. 📢 Karnawałowe imprezy w klubie Prywatka. Tak bawią się koszalinianie! [ZDJĘCIA] Trwa karnawał, w ostatnich tygodniach mieszkańcy Koszalina chętnie bawią się na imprezach w klubie Prywatka. Zobaczcie, jak w wyglądały imprezy w Prywatce w styczniu! 📢 Tydzień czekał na ratunek. Bohaterska akcja ratowników z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Jechali ponad 500 km by uratować psa Do tej pory miejscowość Kuligów nad Bugiem kojarzyli zapewne tylko mieszkańcy z okolic Wołomina w województwie mazowieckim. Teraz to z całą pewnością się zmieni, a to za sprawą ratowników z BSR Kołobrzeg z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa SAR, którzy pokonali ponad 500 kilometrów, by uratować psa, który od niemal tygodnia uwięziony był na środku rzeki.

📢 Łazy do Mielna: rozpoczęły się konsultacje społeczne Rozpoczęły się konsultacje społeczne w Mielnie, w których mogą wziąć udział mieszkańcy całej gminy, a dotyczą powiększenia miasta Mielno o sołectwo Łazy. Taki projekt został zatwierdzony na ostatniej w ubiegłym roku sesji mieleńskiej Rady Miejskiej. 📢 Piątek na targowisku w Koszalinie. Co na stoiskach? [ZDJĘCIA] W piątek na koszalińskim targowisku przy ul. Połczyńskiej jak zwykle kwitnie handel. Z okolic Koszalina zjechali wystawcy, którzy na swoich stoiskach proponują świeże warzywa i owoce. 📢 Koszalin 40 lat temu. Poznajesz te miejsca? Tak zmieniło się miasto! [ZDJĘCIA] Jak wyglądał Koszalin w latach 80 i 90-tych ubiegłego wieku? Sprawdź kolejne zdjęcia autorstwa Krzysztofa Sokołowa, znanego koszalińskiego fotografa.

📢 Chełmska Góra Koszalin. Wiosną rozpocznie się budowa nowego osiedla [ZDJĘCIA] Chełmska Góra Koszalin to kompleks siedmiu budynków, położonych u zbiegu ulic Chałubińskiego i Leśnej. Inwestycję realizuje deweloper Granit SA. Choć nazwa sugeruje, że niewielkie osiedle miałoby powstać w kompleksie leśnym Góry Chełmskiej, to nic bardziej mylnego. Mieszkańcy natomiast nie kryją swojego niezadowolenia.

📢 Poszukiwania gazu w okolicach Koszalina. Może się znajdować na głębokości kilku kilometrów Spółka Geofizyka Toruń prowadzi od paru tygodni w regionie koszalińskim badania mające na celu rozpoznanie i potwierdzenie, że na głębokości kilku kilometrów mogą znajdować się obfite złoża gazu ziemnego.

📢 Dron sprawdza czym palimy w piecach. I robi to skutecznie [ZDJĘCIA, WIDEO] Koszalińska straż miejska sprawdza czym palimy — inwencje podejmuje często na wniosek sąsiadów. Wykorzystuje do nich drona, który jest też stacją badawczą, która od razu podaje skład wydobywającego się z kominów powietrza. 📢 Mistrzowie parkowania w Koszalinie. Wyobraźnia kierowców nie zna granic! Zobacz, jak nie parkować [ZDJĘCIA] Na trawnikach, przejściach dla pieszych, na chodniku, tam, gdzie obowiązuje zakaz zatrzymywania i postoju, na dwóch miejscach parkingowych - wyobraźnia części kierowców nie zna naprawdę granic. Brak wolnego miejsca w wybranej przez nas lokalizacji nie może usprawiedliwiać parkowania w miejscach do tego niedozwolonych. Jak parkuje część koszalińskich kierowców? Zobaczcie, jak tego nie robić!

📢 Prześlij Wasze zdjęcie do wielkiej galerii i dodatku do gazety z okazji święta zakochanych! Czeka nagroda: 50 000 zł na realizację marzeń Z okazji Święta Zakochanych przygotowujemy wielką galerię szczęśliwych par z naszego regionu oraz specjalny dodatek do gazety. Co więcej - spośród par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą te najsympatyczniejsze, a my je nagrodzimy. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety! 📢 Tak wygląda depozyt z czasów II wojny światowej znaleziony koło Wrzosowa. Robi wrażenie [ZDJĘCIA] W trakcie prac ziemnych we Wrzosowie (gmina Kamień Pomorski) pracownicy odkopali dwie skrzynie zawierające m.in. zastawę stołową. W Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej naczynia wymyto, a te uszkodzone, zostały posklejane.

📢 Oto hity ze szkolnych sprawdzianów, klasówek i kartkówek! Wyobraźnia uczniów nie zna granic! Nauczyciel płakał, jak sprawdzał Najlepsze hity ze szkolnych sprawdzianów. Zastanawialiście się kiedyś, z jakimi wyzwaniami podczas sprawdzania szkolnych klasówek i kartkówek muszą mierzyć się nauczyciele? Możecie być zaskoczeni! Wyobraźnia uczniów naprawdę nie zna granic! Prośby o pozytywną ocenę to nic w porównaniu do śmiesznych rysunków, odpowiedzi rodem z bajek i filmów, po których niekiedy nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać. Ale... sami zobaczcie... Nauczyciel płakał, jak sprawdzał! 📢 To były gorące imprezy nad morzem! Klub Bajka w Mielnie w 2008 roku. Zobacz archiwalne zdjęcia! Archiwalne zdjęcia z mieleńskich dyskotek cieszą się olbrzymim powodzeniem wśród naszych Internautów. Przygotowaliśmy więc kolejną porcję fotek. Tym razem z klubu Bajka, w którym bawiło się mnóstwo turystów z całej Polski, a także oczywiście mieszkańcy naszego regionu. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Zobacz - jakie jest znaczenie twojego imienia Według ezoteryków nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Zestawienie powstało na podstawie znaczenia imion i horoskopu. Więcej dowiesz się w naszej galerii. Oto szczegóły! 📢 Takie są objawy niedoboru i nadmiaru witaminy D. Jak niedobór lub nadmiar witaminy D wpływa na funkcjonowanie organizmu? Witamina D pełni bardzo ważną rolę w naszym organizmie. W telewizji co rusz jesteśmy zasypywani reklamami środków z dodatkiem witaminy D. Ale jaki ma wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu? Jak objawia się jej niedobór, bądź nadmiar? Sprawdźcie, jakie są skutki niedoboru lub nadmiaru witaminy D w naszym organizmie. 📢 Oto lista aplikacji wycofanych z Google Play. Koniecznie usuń te aplikacje z telefonu Samsung, Xiaomi, Huawei. Czarna lista APK Poniżej znajduje się lista aplikacji, które zostały wycofane z Google Play w ostatnim czasie, wraz z przyczynami ich usunięcia. Ważne jest, aby zwracać uwagę na tego typu informacje, ponieważ często aplikacje te próbują wyłudzić nasze dane z telefonów z systemem operacyjnym Android. Pamiętajmy również, że warto regularnie sprawdzać alerty bezpieczeństwa i skanować telefon pod kątem niebezpiecznych aplikacji.

📢 Weekend w Klubie Prywatka w Koszalinie [ZOBACZ ZDJĘCIA] Prezentujemy zdjęcia z Klubu Prywatka w Koszalinie. Zobaczcie jak bawili się koszalinianie.

ZOBACZ KONIECZNIE Tu jest najwięcej wypadków w Polsce. W tych miejscach uważaj