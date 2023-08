Przegląd prasy 8.08.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wiemy więcej o wypadku w Bydgoszczy. Auta zostały zmiażdżone przez ciężarówkę”?

Prasówka 8.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wiemy więcej o wypadku w Bydgoszczy. Auta zostały zmiażdżone przez ciężarówkę Na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Kamiennej w Bydgoszczy zderzyło się co najmniej 9 samochodów. W wyniku zderzenia jedna osoba jest w stanie ciężkim.

📢 Tak mieszka i żyje Justyna Steczkowska i Maciej Myszkowski wraz z rodziną. Zobacz, jak wygląda luksusowy dom gwiazdy Jak wygląda luksusowy dom Justyny Steczkowskiej? Sprawdź! Justyna Steczkowska to jedna z czołowych polskich piosenkarek. Od lat związana z modelem, Maciejem Myszkowskim, ma z nim trójkę dzieci: Leona, Stanisława i Helenę. Na co dzień razem mieszkają w ekskluzywnej willi w Radziejowicach. Piosenkarka ma piękną willę pod Warszawą. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Oto jak mieszka i żyje Roksana Węgiel. Prywatne zdjęcia Roxie. Taka jest popularna wokalistka na co dzień [ZDJĘCIA] Roksana Węgiel z pewnością należy do najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Jej kariera rozwija się błyskawicznie, a na jej koncerty przychodzą tłumy nastolatek i nastolatków. Jaka na co dzień jest popularna Roxie? Zobaczcie, jak mieszka i żyje Roksana Węgiel. Takie zdjęcia publikuje na instagramie.

📢 Szkło i kryształy z czasów PRL-u warte nawet kilka tysięcy złotych! Wazony, talerze i patery drogie jak nigdy. Sprawdź ceny! Popularne kryształy z czasów PRL-u powracają. Unikatowe szkło przeżywa drugą młodość. Kolekcjonerzy szukają na różnych aukcjach wartościowych i niepowtarzalnych naczyń. Kryształy i szkło z PRL-u są warte majątek. Kupujący są w stanie zapłacić za nie kilkanaście tysięcy złotych. Wróciła moda na szkło z lat 60., 70. i 80. Sprawdź, ile mogą kosztować naczynia, które dalej trzymasz w piwnicy. Sprawdź!

📢 14. emerytura - kiedy będzie wypłata? Senat przyjął poprawki. Ile pieniędzy dostaną emeryci w 2023 roku? Wyliczenia brutto i netto Emeryci znowu dostaną dodatkowe pieniądze. Sprawdź, jakie stawki netto i brutto wpłyną na ich konta. Wiadomo już, że 14 emerytura będzie na stałe, wypłacana co roku. Jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać dodatkowe świadczenie? Senat przyjął poprawki do ustawy wprowadzającej na stałe 14. emeryturę. Sprawdź szczegóły! 

📢 Nowy wiek emerytalny w Polsce - nadchodzą duże zmiany od nowego roku? Sprawdź prognozy, przepisy i stanowcze deklaracje Czy od nowego roku będzie zmieniony wiek emerytalny? Eksperci uważają, że podniesienie wieku emerytalnego będzie konieczne w dłuższej perspektywie czasu i przyniesie więcej korzyści. Nastroje Polaków nie popierają jednak tego podejścia. Na temat nowego wieku emerytalnego pojawia się wiele spekulacji. Jakie zmiany nadchodzą? Sprawdź szczegóły!

📢 Takie będą emerytury w sierpniu. Kwoty przelewów dla emerytów ze wszystkimi dodatkami. Wyliczenia brutto/netto emerytur Takie kwoty emerytur ze wszystkimi dodatkami wpłyną na konta emerytów w sierpniu 2023. Sprawdź jaka będzie Twoja emerytura w sierpniu 2023. Sprawdzamy kwoty netto oraz brutto emerytur po waloryzacji w w 2023 roku. Oto na ile mogą liczyć emeryci już po doliczeniu podwyżki oraz wszystkich dodatków przewidzianych w tym roku dla seniorów. 📢 14. emerytura w 2023 roku - wiemy kiedy będą wypłaty i ile pieniędzy dostaną seniorzy. Takie zmiany zaszły w wypłatach Wiadomo już, że 14 emerytura będzie na stałe, wypłacana co roku. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać dodatkowe świadczenie? Wiemy ile pieniędzy dostana emeryci. Kiedy będzie wypłata 14. emerytury? Sprawdź szczegóły w galerii!

📢 Nawet 1100 zł więcej dla seniorów. Dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów. Sprawdź, jak uzyskać świadczenia Seniorzy są grupą społeczną, która szczególnie potrzebuje wsparcia finansowego w czasach wysokiej inflacji. Renta rodzinna, wyższe emerytury czy dodatki pielęgnacyjne. Sprawdź, z jakiego świadczenia możesz skorzystać. Nie każdy senior wie o ich istnieniu. Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza zwykłą, trzynastą i czternasta emeryturą. Sprawdź szczegóły! 📢 Tak żyje Kuba Wojewódzki. Ma słabość do drogich, szybkich aut [ZDJĘCIA] Kuba Wojewódzki to jedna z najbardziej znanych osobowości telewizyjnych. Dziennikarz od lat prowadzący swój talk-show "Kuba Wojewódzki" chętnie dzieli się swoimi zdjęciami w mediach społecznościowych. Można na nich zobaczyć jak pracuje, gdzie wypoczywa i... jakimi autami jeździ. Zobaczcie wybrane zdjęcia Kuby Wojewódzkiego. 📢 Emerytury w sierpniu 2023. Tyle pieniędzy dostaną emeryci. Najnowsze wyliczenia brutto/netto. Jakie zmiany czekają emerytów? Ile wyniosą sierpniowe emerytury 2023 roku? Najnowsze wyliczenia przedstawiają ile pieniędzy dostaną emeryci w sierpniu 2023 roku. Jakie zmiany czekają emerytów? Oto tabela sierpniowych emerytur. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w sierpniu 2023. Jaka jest minimalna emerytura w 2023 roku? Sprawdź szczegóły!

📢 Kobiety poszukiwane przez policję z woj. zachodniopomorskiego. Mogą być niebezpieczne! Sprawdź nową listę Policja zachodniopomorska poszukuje obecnie ponad 1.500 osób. Wydano za nimi listy gończe za przeróżne przestępstwa. Wśród poszukiwanych jest też ponad 100 kobiet. Mogą być niebezpieczne. Sprawdź najnowszą listę poszukiwanych kobiet w woj. zachodniopomorskim. 📢 Oto lista osób, które mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić Kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? Sprawdź! Uprzywilejowane grupy zawodowe, w tym mundurowe, obsługiwane przez branżowe systemy emerytalne – są przez wielu wybierane właśnie ze względu wcześniejszej emerytury. Oprócz nich mogą przejść na wcześniejszą emeryturę osoby, które pracowały w szczególnie trudnych warunkach. Sprawdź listę osób, które mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Zobacz szczegóły!

📢 Tomasz Fornal i Sylwia Gaczorek. Siatkarz pokazał zdjęcie z partnerką z wakacji. Fornal przestał się kryć. Kim jest jego wybranka? Tomasz Fornal przerwał milczenie. Ostatnio na swoim koncie na instagramie pokazał zdjęcie ze swoją dziewczyną. Kim jest piękna Sylwia Gaczorek? Nowa para pojawiła się w sportowo-celebryckim świecie. Siatkarz i popularna influencerka wybrali się na wspólny wypoczynek. Zobaczcie zdjęcia z wyprawy!

📢 Takie będą emerytury wraz z czternastką. Tyle pieniędzy dostaną emeryci. Sprawdź wyliczenia brutto i netto Jakie będą zasady wypłat czternastych emerytur? Sprawdź, ile pieniędzy wpłynie na Twoje konto. Wiemy kiedy, emeryci dostaną dodatkowe środki. Jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać dodatkowe świadczenie? Zgodnie z ustawą, 14. emerytura będzie przysługiwać osobom uprawnionym w wysokości kwoty najniższej emerytury. Sprawdź szczegóły! 📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 Najnowsze oferty pracy z Koszalina i regionu. Kogo poszukują pracodawcy? Sprawdź! Oto najnowsze oferty pracy w Koszalinie i regionie. Szukasz pracy? Sprawdź, ile możesz zarobić. Takie oferty pracy wpłynęły w ostatnim czasie do Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie. 📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź!

📢 Lipiec w koszalińskiej Prywatce. Zobaczcie zdjęcia pięknych imprezowiczek. Tak bawicie się w te wakacje Za nami połowa wakacji, to dobry czas żeby sprawdzić jak bawili się mieszkańcy i turyści w "Prywatce". Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, zdjęcia pięknych imprezowiczek.

📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy. 📢 Zderzenie dwóch aut na ulicy Władysława IV w Koszalinie [ZDJĘCIA] Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w poniedziałek w godzinach wieczornych na ulicy Władysława IV w Koszalinie. 📢 Zderzenie dwóch pojazdów na drodze krajowej nr 11 koło Koszalina [ZDJĘCIA] Do kolizji doszło w poniedziałkowy wieczór (7 sierpnia) na DK11 między Boninem a Manowem. Jak nas poinformowała nadkomisarz Monika Kosiec, rzecznik prasowa koszalińskiej komendy policji, zderzyły się tam dwa samochody osobowe.

📢 Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 11 w Boninie koło Koszalina. Nie żyje trzech młodych mężczyzn [ZDJĘCIA] Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek w godzinach popołudniowych na drodze krajowej nr 11 w Boninie koło Koszalina. Trzy osoby nie żyją. 📢 Niż Zachariasz dał o sobie znać w Koszalinie i regionie. Zniszczenia i podtopienia w pasie nadmorskim [ZDJĘCIA] Nad nasz region nadciągnął niż Zachariasz. Od kilkudziesięciu godzin służby w naszym regionie walczą ze skutkami intensywnych opadów deszczu oraz silnego wiatru. W wielu miejscach sytuacja jest naprawdę trudna. Szczególnie mocno wieje nad samym morzem, gdzie porywy wiatru osiągają nawet 100 km/h.

📢 Autobus utknął pod wiaduktem przy ulicy Szczecińskiej w Koszalinie [zdjęcia] W poniedziałek po godzinie 12 pod wiaduktem przy ulicy Szczecińskiej w Koszalinie utknął autobus.

📢 Drzewo spadło na samochody zaparkowane przy ulicy Piłsudskiego [zdjęcia] Do zdarzenia doszło po godzinie 12 przy ulicy Piłsudskiego. Na cztery samochody osobowe spadło drzewo. Na miejsce zadysponowano dwa zastępy straży pożarnej oraz patrol policji. 📢 Tragiczny wypadek na DK8 koło Barda. Nie żyją dwie osoby, lądowały śmigłowce LPR. Zobaczcie film W poniedziałek (7 sierpnia), na drodze krajowej DK8 pod Bardem, doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Zderzyły się dwa samochody, z czego jeden - po wypadku - wyleciał za barierę energochłonną. Na miejscu zdarzenia lądowały aż dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, życia dwóch osób nie udało się uratować. Droga jest zablokowana i tak będzie przez najbliższych kilka godzin. 📢 Rząd oferuje 6000 zł za zbieranie deszczówki. Oto co musisz zrobić, aby otrzymać pieniądze. Czy wiesz, jak zbierać deszczówkę? Właściciele domów już od kilku dni żyją informacją, że za zbieranie deszczówki, rząd chce im zapłacić 6000 zł. Nabór wniosków rozpoczął się 3 sierpnia i potrwa do wyczerpania środków finansowych na ten cel, które opiewają na sumę 130 ml zł. Dowiedz się, w jaki sposób utworzyć na terenie swojej nieruchomości system zatrzymywania wód opadowych oraz jakie kroki podjąć, aby dostać dofinansowanie do projektu. Dlaczego zbieranie deszczówki jest tak ważne? Dowiesz się tego z naszego poradnika.

📢 Zaginiona 11-latka z Sosnowca została odnaleziona w okolicach Koszalina Dziewczynka z Sosnowca, która zniknęła w sobotę wieczorem sprzed swojego rodzinnego domu w województwie Śląskim, została odnaleziona w poniedziałek z rana w Zachodniopomorskiem.

📢 Tak mieszka Piotr Kraśko. Zobacz, jak żyje w posiadłości nad jeziorem. Klimatyczny dom ze stadniną Karoliny Ferenstein-Kraśko Karolina Ferenstein-Kraśko i Piotr Kraśko żyją na dwa domy. Największą pasją żony kontrowersyjnego dziennikarza są konie, dlatego jak najwięcej czasu rodzina stara się spędzać w posiadłości z prywatną stadniną w malowniczej okolicy. Zobacz, jak żyją na Mazurach z dziećmi i ukochanymi psami. Koniecznie zajrzyj do domu nad jeziorem Karoliny Ferenstein-Kraśko i Piotra Kraśko. 📢 Weekend w "Prywatce". Tak bawili się mieszkańcy i turyści. Było naprawdę gorąco [zdjęcia] Gorący imprezowy weekend w Prywatce za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się koszalinianie!

📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 7.08.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie!

📢 Takie są skutki uboczne picia zielonej herbaty. Oni nie mogą jej pić. Jeden z najzdrowszych napojów nie dla każdego 7.08.2023 Skutki uboczne picia zielonej herbaty - dla kogo może być szkodliwa? Zielona herbata zawiera pewne związki, które nie są korzystne dla każdej osoby. Dlatego niektórzy muszą uważać na ilość spożywanego napoju, ponieważ skutki uboczne mogą być poważne. Oto kto powinien unikać picia zielonej herbaty i jakie mogą wystąpić poważne skutki uboczne. Przeczytaj więcej!

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 7.08.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość. 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 7.08.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Urządzenia z czasów PRL mogą być sporo warte! Zobacz, ile kosztują dziś suszarki, żelazka i inne gadżety z okresu PRL 7.08.2023 Urządzenia z PRL mogą być sporo warte! Na portalach aukcyjnych można znaleźć wiele rożnych przedmiotów pochodzących z okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czyli właśnie PRL. Wśród tych rzeczy są również przeróżne urządzenia mechaniczne i elektryczne. Zobacz, za ile można sprzedać przedmioty z PRL. Za niektóre kolekcjonerzy są gotowi zapłacić kilkaset złotych. 📢 Oni są najgorszymi mężami! Mężczyźni o tych imionach są skłonni do zdrady, zaborczy, są zimni w uczuciach. Sprawdź listę! 7.08.2023 Oni są najgorszymi mężami! Wiele osób twierdzi, że każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Może mówić o naszych cechach charakteru czy zachowaniach w określonych sytuacjach, chociażby w miłości. Na podstawie znaczenia imion można na przykład stwierdzić, którzy mężczyźni mają skłonność do zdrady oraz są zimni w uczuciach. Jakie imiona znalazły się na liście? Sprawdźcie, którzy mężczyźni według znaczenia imion są najgorszymi mężami.

📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce. Oto nowe przepisy i stanowcze deklaracje rządu o podwyżce wieku emerytalnego 7.08.2023 Podniesienie wieku emerytalnego - czy będzie konieczne i kiedy się odbędzie? Pojawia się wiele spekulacji na ten temat. Rząd szybko i stanowczo komentuje różne doniesienia. Eksperci uważają, że podniesienie wieku emerytalnego będzie konieczne w dłuższej perspektywie czasu i przyniesie więcej korzyści. Jakie zmiany nadchodzą? Oto komentarze rządu. Sprawdź szczegóły! 📢 Takie kwoty będzie trzeba zapłacić za prąd po przekroczeniu limitu 2000kwh w 2023. Będzie drogo? Oto wyliczenia 7.08.2023 Zmiana obowiązujących stawek za zużycie energii elektrycznej weszła w życie z początkiem 2023 roku. Takie kwoty będzie trzeba zapłacić za prąd po przekroczeniu limitu 2000kwh. Sprawdź wyliczenia. Ile będziesz musiał zapłacić? Wiele osób obawia się rachunków za prąd. Czy stwierdzenie, że będzie bardzo drogo, okaże się prawdziwe? Sprawdź szczegóły! Podpowiadamy również jak zaoszczędzić trochę na rachunkach za prąd.

📢 Taka będzie najniższa krajowa w lipcu. Płaca minimalna 2023 po drugiej podwyżce. Wynagrodzenie minimalne 7.08.2023 Najniższa krajowa już raz wzrosła w styczniu 2023 roku. Aktualnie wysokość płacy minimalnej wynosi 3490 zł brutto. To więcej o 480 zł w porównaniu do roku poprzedniego. Minimalna stawka godzinowa w 2023 roku podniesiona została do kwoty 22,80 zł. W lipcu czeka nas kolejna podwyżka wynagrodzenie minimalnego. Sprawdzamy ile będzie wynosiła najniższa krajowa po lipcowej drugiej już podwyżce, i z czego to wynika. 📢 Te zabawki z PRL są warte fortunę! Kiedyś były hitem, dziś poszukują ich kolekcjonerzy. Zabawki warte majątek 7.08.2023 Te zabawki z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z czasów PRL cieszą się rosnącą popularnością i chętnie są poszukiwane przez kolekcjonerów, którzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Dla części osób z pewnością będzie to sentymentalny powrót do przeszłości, dla innych argument, by zrobić w swoim domu porządki i poszukać przedmiotów z czasów PRL. Wśród nich znajdują się m.in. zabawki, jak samochodziki, lalki, maskotki, lokomotywy. Zobaczcie, czym bawiono się w czasach PRL i jakie ceny osiągają obecnie zabawki z PRL na portalach aukcyjnych.

📢 Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 7.08.2023 Paulina Krupińska-Karpiel razem z mężem zamieszkują w pięknym góralskim domku. Sebastian Karpiel-Bułecka kojarzony jest przede wszystkim z muzyką. Razem mogą się chwalić szczęśliwą rodziną i pięknymi widokami z ich domku. Zobacz jak wyglądają wnętrza ich drewnianej chatki. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jakie widoki! Zobacz galerię!

📢 Takie emerytury mają być w 2024 roku. Sprawdź prognozy waloryzacji! Jakie zmiany będą w wypłatach świadczeń? 7.08.2023 Oto pierwsze prognozy emerytur 2024. Ile wynoszą pierwsze prognozy wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na 2024 rok? Do marcowej waloryzacji jeszcze dużo czasu, jednak pojawiają się pierwsze głosy co do wskaźnika waloryzacji 2024. Nastąpią zmiany w wypłatach emerytur i rent. Oto ile pieniędzy dostaną seniorzy. Szokujące prognozy.

📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 7.08.2023 Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji. 📢 14. emerytura na stałe. Zmiany w wypłatach czternastki. Jest odpowiedź rządu. Tyle pieniędzy dostaną emeryci w 2023 roku 7.08.2023 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Co to oznacza? Wiemy ile pieniędzy dostana emeryci. Kiedy będą wypłaty czternastki? Rekordowe podwyżki dla emerytów. Zobacz wyliczenia i terminy wypłat czternastki w 2023 roku Sprawdź szczegóły!

📢 Alimenciarze poszukiwani przez zachodniopomorską policję. Sprawdź listę poszukiwanych [ZDJĘCIA] 7.08.2023 Zachodniopomorska policja poszukuje kilkudziesięciu osób w związku z uporczywym uchylaniem się od obowiązku płacenia alimentów. Sprawdźcie listę osób poszukiwanych przez policję. 📢 Emerytury w 2024 roku będą wyższe. Tyle emeryci dostaną na swoje konta. Sprawdź najnowsze wyliczenia! 7.08.2023 To, że emerytury w 2024 roku będą wyższe, niż są obecnie jest pewne od dawna. To zakładają bowiem przepisy dotyczące waloryzacji emerytur. Ciągle jednak trwają dywagacje, ile wynosić będzie waloryzacja w 2024 roku. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur w 2024 roku. Zawierają one przykładową obecną emeryturę brutto, obecną emeryturę netto i wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji. Sprawdźcie! 📢 Oto jakie są dodatki do emerytur po 65. i 75. roku życia. Tyle pieniędzy mogą otrzymać seniorzy w 2023 roku. Sprawdź wyliczenia 7.08.2023 Dodatkowe pieniądze dla osób powyżej 65. i 75. roku życia. Oto dodatki, jakie mogą dostać seniorzy, poza trzynastą i czternasta emeryturą. Zobacz szczegóły. Aby otrzymać pieniądze należy spełnić kilka warunków. Kto może uzyskać dodatkowe pieniądze? Jak się o nie ubiegać? Wyjaśnienia poniżej. Sprawdź!

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 7.08.2023 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Emerytury w lipcu 2023. Podwyżka dla seniorów. Tyle pieniędzy dostaną emeryci. Sprawdź najnowsze wyliczenia brutto/netto 7.08.2023 Jakie zmiany czekają emerytów? Sprawdź wyliczenia! Ile wyniosą lipcowe emerytury 2023 roku? Najnowsze wyliczenia przedstawiają ile pieniędzy dostaną emeryci w lipcu 2023 roku. Poznaj wartości brutto i netto swojej emerytury. Jakie zmiany wprowadza rząd? Takie będą emerytury dla seniorów w lipcu 2023 - oto stawki brutto i netto. Jakie będą stawki?

📢 Wcześniejsze emerytury dla Polaków. Świadczenie już po 35 lub 40 latach pracy. Sprawdź, jakie warunki negocjuje rząd 7.08.2023 Nowy wiek emerytalny? Oto jakie są pomysły na emerytury stażowe. Świadczenie już po 35 lub 40 latach pracy. Temat wcześniejszej emerytury wywołuje wiele emocji i dyskusji. Emerytura stażowa niezależnie od osiągnięcia wieku emerytalnego - to możliwe. Jakie są propozycje i jak przebiegają negocjacje? Wcześniejsze emerytury dla Polaków. Sprawdź szczegóły. 📢 Oto jak mieszkają Meghan Markle i książe Harry z dziećmi. Rezydencja w Kalifornii robi wrażenie [ZDJĘCIA] 7.08.2023 Tak wygląda codzienne życie Meghan Markle i księcia Harrego. Gdzie mieszka Meghan Markle i książę Harry? Oto jak żyja na co dzień. Ile łazienek ma ich rezydencja? Sprawdź poniżej! Będziesz w szoku. Para ceni sobie prywatność, jednak chętnie publikują zdjęcia na swoich kontach społecznościowych. Zobacz jak mieszkają i żyją Meghan i Harry.

📢 Oto jak mieszka i żyje Anna Mucha. Prywatne życie popularnej aktorki. Apartament w centrum miasta i podróże 7.08.2023 Jaka jest Anna Mucha prywatnie? To pytanie z pewnością zadaje sobie wielu fanów popularnej aktorki, modelki i prezenterki. Szczególną rozpoznawalność przyniosła jej rola Magdy Budzyńskiej w serialu M jak miłość emitowanym w TVP 2. Jak na co dzień żyje Anna Mucha? Zobaczcie zdjęcia, jakie publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Ten sprzęt kupisz od wojska! Bogata oferta sprzętu za niewielkie pieniądze od Agencji Mienia Wojskowego 7.08.2023 Agencja Mienia Wojskowego w Szczecinie organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. Z pewnością znajdą tu coś dla siebie nie tylko miłośnicy militariów. W ofercie znaleźć można wiele innych przedmiotów codziennego użytku. Sprawdź, jaki sprzęt możesz kupić od wojska za niewielkie pieniądze.

📢 Poszukiwani za kradzieże z włamaniem. Uważaj, mogą okraść twój dom. Szuka ich zachodniopomorska policja LISTA, ZDJĘCIA 7.08.2023 Oto osoby poszukiwane za kradzieże z włamaniem - lepiej na nich uważaj! Uważaj, bo te osoby mogą okraść Twoje mieszkanie. Sprawdź najnowszą lista poszukiwanych przez policję zachodniopomorską z art. 279 § 1 - kradzież z włamaniem. Sądy bądź prokuratury wydały listy gończe za kilkudziesięcioma osobami z woj. zachodniopomorskiego. Sprawdź listę! 📢 Uwaga! GIF wycofuje leki z całej Polski. Masz je w swojej apteczce? Oto najnowsza lista wycofanych leków! Natychmiast je usuń! 7.08.2023 Misją Głównego Inspektora Farmaceutycznego jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom poprzez sprawowanie nadzoru i kontroli nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi. Sprawdź, które leki zostały wycofane z obrotu z aptek w całym kraju. Warto zapoznać się z powodami, dla których te leki zostały wycofane z aptek, a także sprawdzić czy macie je w swojej apteczce. Leki wycofane z aptek w całej Polsce.

📢 Tragedia nad morzem. W Jastarni w woj. pomorskim utonął 54-letni mężczyzna W niedzielę po południu nad polskim morzem doszło do tragedii. Na jednej z niestrzeżonych plaż w Jastarni wyciągnięto z wody 54-latka. Akcja reanimacyjna nie przyniosła skutku.

📢 Uwaga kierowcy! Trudne warunki na drogach [ZDJĘCIA] W Koszalinie i regionie z powodu wyjątkowo trudnych warunków na drogach doszło do kolizji i wypadku. 📢 W niedzielę w Międzyzdrojach padał deszcz ale sobota była przyjemna [ZDJĘCIA] W niedzielę od samego rana padał intensywny deszcz. Do tego wiał silny wiatr. Na ulicach miejscowości było pusto. A droga z Międzyzdrojów już od rana była zakorkowana. Większość turystów uciekła do domu, bo deszcz nie pozwolił nawet na chwilę spaceru. 📢 40 lat od napadu na magazyn broni w CSSMW w Ustce i zabójstwa milicjanta w Sławnie 3 sierpnia 1984 roku w Areszcie Śledczym w Gdańsku została wykonana kara śmierci. Skazańcem był 25-letni Janusz Magierski. Wyrok miał stanowić jasny przekaz, że na władzę ludową nikt ręki nie podniesie. Został wydany zanim sprawa trafiła do sądu.

📢 Letni koncert Cleo w Koszalinie 2023. Tak bawili się mieszkańcy w amfiteatrze [ZDJĘCIA] Cleo, czyli Joanna Klepko, to piosenkarka, autorka tekstów i projektantka mody. Obecnie jedna z najbardziej popularnych polskich wokalistek 📢 Poczwórna radość i miłość, czyli pięć lat Amelki, Franka, Stasia i Zosi 5 lat temu w szpitalu w Zdrojach urodziły się czworaczki. Dwie dziewczynki i dwóch chłopców. Dziś zgrana paczka wciąga nas do swojego świata w pokoju pełnym dziecięcych tajemnic.

📢 Piękne imprezowiczki w nadmorskim klubie Euphoria w Łebie [ZDJĘCIA] Za nami półmetek wakacji. Nadmorskie kluby pękają w szwach. Zobacz nowe zdjęcia najpiękniejszych imprezowiczek z klubu Euphoria w Łebie. 📢 Środowe południe na plaży w Mielnie. Turyści wykorzystują każdą chwilę ze słońcem [ZDJĘCIA] W ostatnich tygodniach pogoda nie rozpieszcza turystów i innych osób wypoczywających w naszym regionie. Jest przede wszystkim pochmurnie, deszczowo, a na plażowanie decydują się tylko najwytrwalsi. Mimo to, na plażach w regionie możemy spotkać wielu turystów. Tak było w środę około południa w Mielnie.

📢 Osiedle Unii Europejskiej w Koszalinie jest zalewane po każdym większym deszczu. "Nasza cierpliwość się wyczerpała" - mówią mieszkańcy Woda wdziera się do garaży, zalewa podwórka, nie można wejść do domu. Chyba że w stroju wędkarza. A chodzi o domy, które powstały tu nie wczoraj, ale nawet 20 lat temu. 📢 Najpiękniejsze dziewczyny na imprezach w Prywatce w 2023 roku! Zobacz zdjęcia! Prywatka to jeden z najpopularniejszych klubów w Koszalinie. Nic więc dziwnego, że w każdy imprezowy weekend na parkiecie klubu bawią się tłumy.

📢 Wakacyjne imprezowiczki w klubie Prywatka w Koszalinie. Zobacz najnowsze zdjęcia Wakacje w pełni, więc i w klubie Prywatka w Koszalinie zrobiło się mocno wakacyjnie. Zobaczcie zdjęcia Pięknych imprezowiczek, które bawiły się w Prywatce w lipcu. 📢 Czerwiec w koszalińskiej Prywatce. Zobacz zdjęcia pięknych imprezowiczek Jak bawili się mieszkanki Koszalina i okolic w klubie Prywatka? Zobacz na zdjęciach z czerwcowych imprez w tym popularnym miejscu. 📢 500 plus dla małżeństw. Pieniądze dla małżeństw z długim stażem. Minister Rodziny i Polityki Społecznej zdradza co dalej z projektem 2.06.23 Dodatkowe pieniądze dla małżeństw z długim stażem. 500 plus miałoby trafić do par, których straż przekracza 40 lat w związku małżeńskim. W roku 2020 została złożona petycja do Prezydenta RP, która jednak nie uzyskała poparcia. Czy propozycja ustawy wejdzie w życie? Minister Rodziny i Polityki Społecznej zdradza informacje. Sprawdź szczegóły!

📢 Takie są skutki picia wody z cytryną. To się dzieje z organizmem gdy codziennie pijesz wodę z cytryną. Sprawdź zaskakujące skutki uboczne Picie wody z dodatkiem cytryny jest powszechnie uważane za zdrowe. Wiele osób rozpoczyna swój dzień od tego orzeźwiającego napoju. Jednak czy woda z cytryną jest jeszcze lepsza od samej wody mineralnej? Niektórzy mają wątpliwości dotyczące codziennego spożywania wody z cytryną i czy jest to zdrowe. Rzeczywiście, napój ten ma wiele korzystnych właściwości, o których możliwe, że nie wiesz. Czy wszystkie z tych właściwości są pozytywne? Co tak naprawdę dzieje się w organizmie, gdy codziennie rano pijesz wodę z cytryną? Przyjrzyjmy się zarówno skutkom ubocznym, jak i pozytywnym efektom picia wody z cytryną.

📢 Oto lista aplikacji wycofanych z Google Play. Koniecznie usuń te aplikacje z telefonu Samsung, Xiaomi, Huawei. Czarna lista APK Poniżej znajduje się lista aplikacji, które zostały wycofane z Google Play w ostatnim czasie, wraz z przyczynami ich usunięcia. Ważne jest, aby zwracać uwagę na tego typu informacje, ponieważ często aplikacje te próbują wyłudzić nasze dane z telefonów z systemem operacyjnym Android. Pamiętajmy również, że warto regularnie sprawdzać alerty bezpieczeństwa i skanować telefon pod kątem niebezpiecznych aplikacji.

📢 Bałtyckie kurorty, plaże i moda przed wojną. Stare fotografie [ZDJĘCIA] Zobaczcie zdjęcia przedwojennych plaż i kurortów nad Morzem Bałtyckim. Jakie miejscówki były wtedy na topie? Jaka była plażowa moda? Jakie posiłki serwowano? Na te pytania odpowiada popularny przedwojenny przewodnik turystyczny. 📢 Te psy są najmądrzejsze! Eksperci stworzyli ranking najmądrzejszych ras psów. Nauczenie nowej komendy zajmuje im mniej niż pięć prób Piękne, wierne i kochające psy mają różne osobowości i predyspozycje. Zastanawiasz się nad adopcją szczeniaka? Sprawdź, jakie rasy psów są najmądrzejsze. Z nimi nie będziesz miał problemów w nauce nowych komend i sztuczek. Nauczenie się nowej komendy może zająć mniej niż pięć prób. Jakie psy znalazły się w czołówce? Sprawdź! 📢 Dodatkowe 250 zł do emerytury. Takie pieniądze dla seniorów w 2023 roku. Nie wszyscy emeryci je dostaną [24.02.2023] Emeryci i renciści dostaną większą emeryturę nawet o 250 złotych. Seniorzy w szczególności odczuwają skutki wysokiej inflacji, dlatego taka pomoc jest dla nich bardzo cenna. Niestety, nie każdy dostanie dodatkowe pieniądze. Sprawdź, dla kogo przewidziana jest większa emerytura w 2023 roku. Wypłacane 250 złotych miesięcznie przewidziane jest dla wybranej grupy. Sprawdź szczegóły!

