Przestępcy opracowują nowe metody, udoskonalają stare. Co zrobić, by nie stać się ofiarą? [ROZMOWA]

Policjanci przestrzegają przed oszustami wyłudzającymi pieniądze, bez względu na wiek. Pomimo licznych apeli, nie tylko policji, ale również wielu organizacji i instytucji, nadal zgłaszają się na Policję osoby, które padły ofiarą oszustw. - Ponownie zwracamy się z prośbą o ostrożność i rozwagę w kontaktach z nieznajomymi. Zachęcamy, aby uczulić swoją rodzinę i znajomych na to, by zawsze stosowali zasadę ograniczonego zaufania, gdy ktoś puka do ich drzwi lub dzwoni. Ofiarami oszustwa głównie padają ludzie starsi, ale nie jest to reguła. Oszukanym może być każdy - mówi Monika Kosiec.

W razie jakichkolwiek podejrzeń o złe zamiary osób odwiedzających nasze mieszkanie lub dzwoniących - powinniśmy niezwłocznie powiadomić Policję pod numerem 112. Dzięki takim sygnałom funkcjonariuszom nie raz udało się już złapać sprawców na gorącym uczynku.