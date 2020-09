Przewodnik rowerowy: Park Zdrojowy w Kołobrzegu [WIDEO]

Kołobrzeg doskonale poradził sobie z połączeniem gwaru miejskiego z typowym nadmorskim kurortem. Walory klimatyczne, krajobrazowe, kulturalne i historyczne komponują się z atrakcjami leczniczo- relaksującymi. W Kołobrzegu czeka na nas również kilka ciekawostek historycznych, które mogą stanowić gratkę dla jej miłośników.

Na dzisiejszą przejażdżkę rowerową wybraliśmy trasę, która pozwoli odkryć Kołobrzeg i może być rozwiązaniem dla osób, które chcą się zrelaksować podróżą rowerową. Przemierzamy ścieżkę Parku Zdrojowego, która wiedzie w cieniu drzew, dającym wytchnienie podczas letnich upalnych dni.

Naszą wycieczkę rozpoczynamy od Latarni Morskiej. To budowla górująca nad portem w ujściu Parsęty do Bałtyku od 1770 roku. Ma wysokość 26m i jest udostępniona do zwiedzania. Z góry można podziwiać piękny widok na morze, kołobrzeski port wojenny i handlowy oraz piękną panoramę miasta. W porcie w Kołobrzegu zachwyca przyjemny gwar musztrujących się na statki turystów.

Dalej nasza podróż wiedzie wzdłuż bulwaru Jana Szymańskiego do pomniku zaślubin z morzem, upamiętniający zaślubiny w 1945 roku. Miejska legenda głosi, że jeżeli przejdzie się przez niego wstrzymując oddech spełni się pomyślane wcześniej życzenie.