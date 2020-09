Przewodnik rowerowy. Polanów: Na dwóch kółkach po ciszę i relaks

Rowerem przez region. Program promujący ścieżki rowerowe na Pomorzu Zachodnim

Jeżeli lubicie jazdę na rowerze, a do tego macie ochotę zwiedzić co nieco, mamy dla was propozycję. Wychodząc naprzeciw wakacjom, pogodzie, dużym i małym wycieczkom, stworzyliśmy program promujący ścieżki rowerowe w naszym regionie. A jest co pokazywać.