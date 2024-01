Psy zagryzły sarnę w Szczecinku. Właściciele psów poszukiwani

Dramatyczne sceny rozegrały się na obrzeżach Szczecinka, gdzie wałęsające się psy zagryzły sarnę. Do zdarzenia doszło w czwartek (18 stycznia) około godziny 16 przy ulicy Harcerskiej w Szczecinku. To tu – jak informuje szczecinecka Straż Miejska – dwa psy w typie owczarka niemieckiego dopadły sarnę, która zabłąkała się na tereny miejskie, a właściwie podmiejskie. Psy bez trudny zagryzły zwierzę.

Strażnicy poszukują właściciela lub właścicieli czworonogów. Wszelkie informacje w tej sprawie prosimy kierować pod numer telefonu dyżurnego SM (94 37 405 44).

Posiadacza psów może to drogo kosztować – artykuł 77 Kodeksu wykroczeń stanowi, że kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do tysiąca zł albo karze nagany. Plus zapłacić odszkodowanie za zagryzione zwierzę. Według prawa zwierzyna w stanie wolnym jest własnością Skarbu Państwa. Zabijanie jej bez zezwolenia (takiego, jakie posiadają myśliwi) jest przestępstwem. Dotyczy to również właścicieli psów, które atakują i zagryzają sarny, zające, bażanty i inną zwierzynę. W przypadku udowodnienia właścicielowi psa, że to jego pupil doprowadził do śmierci sarny grozi mu także sprawa karna, zwłaszcza jeżeli okaże się, że stwarzały one także zagrożenie dla ludzi.