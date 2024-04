Pył znad Sahary nad Szczecinkiem i regionem. Czy jest groźny dla zdrowia? [ZDJĘCIA]

Już w poniedziałek (8 kwietnia) w Szczecinku było wyjątkowo ciepło, ale wtorek zaczął się wręcz upalnie. O godzinie 9 termometry Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pokazały 16,3 stopnia Celsjusza, w ciągu dnia temperatura sięgnie nawet 25 stopni. A mówimy o pierwszej dekadzie kwietnia.

Fali upałów towarzyszy ruch powietrza z południowego zachodu, który nad Europę gna tumany pyłu znad pustyni Sahara w Afryce.

- Wschód słońca był piękny, ale czy zauważyliście, że niebo miało dziwny, pomarańczowo-różowy odcień – relacjonuje Katarzyna Klimek z Nadleśnictwa Szczecinek.

- To zjawisko to efekt docierającego do nas znad Sahary pyłu, który nadaje niebu ten nietypowy kolor. Czy pył jest groźny? W małym stężeniu nie, jednak dla osób z problemami oddechowymi może być uciążliwy. Jako astmatyczka musiałam zrezygnować z dzisiejszego porannego biegania, ale za to robiłam zdjęcia.