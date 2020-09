Radar burz i opadów w Polsce. Gdzie jest burza? Ostrzeżenia IMGW - środa 9 września 2020 [Radar i mapa online na żywo] - [9.09.2020]

"Dzisiaj burze mogą rozwijać się niemal w całym kraju. Ich największe prawdopodobieństwo wystąpi w pasie od Warmii i Mazur, przez Wielkopolskę po Dolny Śląsk i Karpaty. Lokalnie burze będą silne z porywami wiatru do 100 km/h, opadami gradu do 3-4 cm oraz akumulacją opadu do 40 mm" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.