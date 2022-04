Rawlplug Sokół Łańcut po raz drugi lepszy od Sensation Kotwicy Kołobrzeg

Przed meczem na szczycie tabeli, Kotwica miała jeszcze teoretyczną szansę na pierwszą lokatę. Jednym z warunków była wysoka wygrana w Łańcucie. Niestety, podobnie jak w grudniu ub.r. w Kołobrzegu (98:84), górą byli gracze Sokoła.

Po meczu w Łańcucie poznaliśmy obsadę całego podium po sezonie zasadniczym. Bez względu na wyniki 34. kolejki, do play-off z najwyższej pozycji przystąpi Sokół, z drugiej Górnik Wałbrzych, a z trzeciej Sensation Kotwica.

Rawlplug Sokół Łańcut - Sensation Kotwica Kołobrzeg 88:69 (23:22, 23:13, 25:23, 17:11)

Sokół: Bręk 20 (2x3, 5 prze.), Pisarczyk 16 (2x3, 3 as.), Nowakowski 14 (2x3, 11 as., 3 zb.), Wrona 14 (1x3, 8 zb., 4 as.), Szczypiński 3 (1x3, 3 zb.) - Struski 10 (2x3, 5 zb., 2 bl.), Formella 5, Kulikowski 4 (7 zb.), Czerwonka 2 (4 zb.), Lis 0 (3 as., 3 str.).

Kotwica: Pieloch 14 (3x3, 3 zb.), Długosz 13 (7 zb.), Kutta 11 (3x3, 5 as., 4 zb., 3 str.), Kurpisz 8 (2x3, 6 zb.), Śmigielski 8 (2x3, 5 as., 3 str.) - Kowalenko 11 (2x3, 3 str.), Itrich 2, Wieczorek 2 (3 as.), Jakubiak 0 (3 zb., 3 as.).