Rębak w przydrożnym rowie. Zdarzenie drogowe koło Grzmiącej [ZDJĘCIA]

Do nietypowego zdarzenia doszło w czwartek (8 lutego) na drodze koło Suchej (gmina Grzmiąca). Na śliskiej nawierzchni kierujący tzw. rębakiem do prac w lesie, stracił panowanie nad pojazdem. W efekcie czego rębak zjechał do rowu i się przewrócił. Maszyna jest poważnie uszkodzona, ucierpiał także operator.

Z pomocą pośpieszyli m.in. druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzmiącej. - Zadysponowano nas do przewróconego pojazdu specjalistycznego typu Rębak w miejscowości Sucha, zadaniem naszym było udzielenie pierwszej pomocy kierowcy oraz zabezpieczenie miejsca zdarzenia - relacjonują strażacy.

