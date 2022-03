Rejencja koszalińska. 130 lat w ponad 15 tysiącach tomów akt

Tym razem przyglądamy się dokumentacji po byłej Rejencji Koszalińskiej. Miesiąc temu pisaliśmy o wyjątkowo ciekawych aktach miasta Koszalina z lat 1555 - 1945, w drugim naszym odcinku omawiamy zespół archiwalny obejmujący znacznie szerszy region geograficzny i co szczególnie ważne znacznie obszerniejszy jeśli chodzi o liczbę dokumentów. Pomimo że zespół Rejencja Koszalińska obejmuje zakres czasowy tylko 130 lat, to zawiera w swoim zbiorze 15 tysięcy 406 jednostek archiwalnych, czyli tomów akt (dla porównania w zespole Akt Miasta Koszalina takich tomów jest 2203).

- Rzeczywiście, zespół Rejencji Koszalińskiej jest bardzo obszerny i bardzo bogaty - mówi dr Kacper Pencarski, historyk i starszy archiwista w Archiwum Państwowym w Koszalinie.

- Dokumentacja powstała w Rejencji miała zdecydowanie więcej szczęścia niż dokumentacja powstała w koszalińskim magistracie i do naszych czasów przetrwała w około trzech czwartych w stosunku do stanu sprzed 1945 roku. Co o tym zdecydowało? Jak zawsze takie, a nie inne zakręty historii, jak chociażby wojny i pożary, decyzje administracyjne na różnych szczeblach stanowiące o miejscach przechowywania i przydatności akt. Efekt tego jest taki, że dzięki dokumentacji powstałej i szczęśliwie zachowanej możemy dziś dobrze poznać rozwój koszalińskiego regionu. I nie tylko jego, bo zasięg geograficzny Rejencji Koszalińskiej był dość duży i nie ograniczał się tylko do zasięgu dzisiejszego powiatu koszalińskiego, czy województwa koszalińskiego z lat 1975-1998 - podkreśla dr Pencarski.