Remont ul. Franciszkańskiej w Koszalinie. Kiedy otwarcie? [ZDJĘCIA, WIDEO]

Od tygodnia ul. Franciszkańska jest zamknięta, a cały ruch skierowano na ul. Morską. To spowodowało, że przejazd tędy, przede wszystkim w godzinach popołudniowych, nie należy do przyjemnych. I łatwych. Stoi się w dość długich korkach. Jednak w czwartek, a najpóźniej w piątek wspomniana ul. Franciszkańska ma być już otwarta dla ruchu.

- Drogowcy układają tutaj w tej chwili asfalt i jeśli aura pozwoli, a prognozy pogody na to wskazują, to rzeczywiście najpóźniej w piątek będzie już można przejechać nową jezdnią - potwierdza Robert Grabowski, rzecznik koszalińskiego ratusza. Rozmawialiśmy z nim o trwającym remoncie w środę w południe.

To miasto zleciło remont ul. Franciszkańskiej. Przetarg wygrała koszalińska firma Fuks. Drogowcy weszli na plac budowy w sierpniu. Mają czas na zrobienie wszystkiego do listopada. A roboty było w bród. Oprócz nowego asfaltu trzeba było ułożyć nowe chodniki, krawężniki, zrobić nowe wjazdy, zatoki autobusowe. Prace będą kosztowały 2,4 miliona złotych. Remontem objęty jest odcinek ul. Franciszkańskiej od torów kolejowych do skrzyżowania z ul. Bursztynową. To ponad pół kilometra tej ulicy.