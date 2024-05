Renta wdowia i socjalna 2024. Nowe zasady przyznawania i zmiana kwoty? 7 600 złotych dla wdowy! Mamy wyliczenia! 11.05.2024

Renta socjalna - co się zmieni?

Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane. 1 marca wzrosły o 12,12 proc. Po waloryzacji kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosła z 1588,44 zł do 1780,96 zł. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi teraz 1335,72 zł. Do kwoty 1780,96 zł podniesiona została też renta socjalna.

Celem obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o rencie socjalnej jest podniesienie renty do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Aktualna renta wynosi 1217,98 zł netto i wiele osób ma trudności finansowej, ponieważ jest to dla nich zbyt mało.