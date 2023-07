Restauracja Fregata: Mistrzowie grilla i BBQ

Istnieją na rynku od 22 lat i jak podkreślają właściciele, inspiracją do stworzenia firmy były podróże, ale też chęć robienia czegoś, co jest zgodne z ich wykształceniem i pasją, jaką jest gotowanie.

- Nasza oferta jest obszerna i nie skupiamy się na jednej kuchni. Można spróbować w naszych restauracjach dań z różnych zakątków świata. Posiadamy trzy sale restauracyjne z dwiema kuchniami i bogatym zapleczem urządzeń grillowych i wędzarniczych. Opieramy się o jakościowe produkty, które w dużej mierze staramy się wykonywać sami – podkreślają.

Kluczem do sukcesu jest nie tylko pasja i umiejętności (załoga restauracji regularnie uczestniczy w szkoleniach i wyjazdach zagranicznych), ale też jakość produktów. Dania przyrządzane są na grillu Smoker i w piecu do amerykańskiego BBQ. Towar do restauracji jest kupowany u lokalnych dostawców, co doceniają także Klienci. A tymi są zarówno osoby prywatne jak i firmy. - Posiadamy dużą salę, na której możemy organizować bankiety i imprezy okolicznościowe. Organizujemy też koncerty z muzyką na żywo i występami stand up – mówią właściciele.

Warto podkreślić, że zespół restauracji może pochwalić się wieloma sukcesami zawodowymi. To min. cykl szkoleń prowadzonych przez Jarosława Roszaka i Wojciecha Harapkiewicza, aktywne uczestnictwo w Polskim Stowarzyszeniu Grilla i BBQ, udział w mistrzostwach Grill & BBq Litwa, powołanie do reprezentacji na mistrzostwa świata JACK DANIELS Grill&BBQ i zajęcie 3 miejsca w kategorii danie narodowe. Obecnie zespół szykuje się do mistrzostw świata Jack Daniels BBQ 2023.

Gotowanie dla Gości i rozwijanie swojej pasji to jednak nie wszystko. W restauracji organizowane są także szkolenia zawodowe, w wyniku których po zdaniu kursu otrzymuje się dyplom Grill & BBQ.

