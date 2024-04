Rodzice, im szybciej złożycie wniosek o 800+ tym szybciej dostaniecie przelew

Rodzice, którzy chcą mieć ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego, muszą złożyć prawidłowy wniosek na nowy okres do 30 kwietnia. Wtedy ZUS wypłaci pierwsze pieniądze do końca czerwca.

- Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów - przypomina Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego.

Wniosek na nowy okres świadczeniowy można złożyć przez aplikację mZUS, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia albo bank – jeśli ma tę usługę.

Wniosek o 800+ w aplikacji mZUS

Wniosek najwygodniej złożyć przez aplikację mZUS. Działa ona na urządzeniach mobilnych z systemami Android i iOS. Za darmo można ją pobrać ze sklepów Google Play i App Store.

Aplikacja mZUS przyspiesza wypełnienie wniosku. Jeśli ZUS wcześniej już przyznał świadczenie, to wniosek na nowy okres zostanie automatycznie uzupełniony na podstawie wcześniejszych danych. W razie potrzeby klient możne go edytować. Podobnie jak na PUE, jeśli dzieci są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS, to w kreatorze rodzic może pobrać ich dane (m.in. PESEL, data urodzenia) automatycznie.