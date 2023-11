Rodzice z Koszalina protestują. Chcą zmian w systemie orzecznictwa o niepełnosprawności [ZDJĘCIA, WIDEO]

-Chcemy zapewnić naszym dzieciom odpowiedni dostęp do terapii, do diagnostyki, do specjalistów. W Koszalinie orzecznicy w tym nie pomagają, ale przeszkadzają. W ciągu trzech minut od rzucenia okiem na nasze dokumenty, uzdrowili nasze dzieci. Przypominamy: autyzm jest nieuleczalny – denerwowały się panie Ewelina Kasperek i Beata Popławska.

Rodzice domagają się zmian systemowych w orzecznictwie i dostępu do ekspertów. - By to oni oceniali nasze dzieci, a nie ludzie z przypadku – uważają.

- Orzecznictwo musi być ujednolicone – dodaje Małgorzata Leśniewska – Lorek. - Chcemy prawa do odpowiedniej egzystencji naszych dzieci.

Podczas protestu przed ratuszem nie było nikogo z urzędników. Ale na poniedziałek umówione jest spotkanie prezydenta Koszalina z rodzicami dzieci z niepełnosprawnościami. To zostało zaplanowane na godz. 16.