Rodzice złożyli w zachodniopomorskim już niemal 70 tys. wniosków o „300 plus”

Od roku szkolnego (2021/2022) to Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje i wypłaca świadczenie „300 plus”. Rodzice – bez względu na dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów i wyposażenia, które jest niezbędne do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.

Wsparcie przysługuje raz w roku – na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lipca do 30 listopada 2023 roku. Złożenie go do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września.

Wniosek jest tylko elektroniczny. Wysłać go można przez aplikację mZUS, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Na PUE ZUS kreator poprowadzi użytkownika krok po kroku. W ten sposób rodzic uniknie błędów przy ubieganiu się o świadczenie. Na wniosku – oprócz innych danych – należy podać: numer rachunku bankowego, na który wpłynie świadczenie, adres mailowy i numer telefonu, czyli informacje, które są potrzebne do kontaktu.

- Również zawiadomienia przekazywane są elektronicznie. Informacja o przyznaniu świadczenia będzie w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS. Także wtedy, gdy wniosek wpłynął przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia - przypomina Karol Jagielski, rzecznik zachodniopomorskiego oddziału ZUS. - Na PUE ZUS znajdzie się też cała korespondencja z ZUS w sprawie wniosku o świadczenie.