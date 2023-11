Rodzina i przyjaciele żegnają Dariusza Porębskiego, sianowskiego lekarza i społecznika 

Dariusz Porębski ukończył Wydział Lekarski PAM w Szczecinie w 1983 roku. Pracę lekarza zaczynał we Wrocławiu i Brzegu. W 1987 roku trafił do koszalińskiego szpitala, gdzie zrobił specjalizacja pierwszego i potem drugiego stopnia z położnictwa i ginekologi na oddziale pod kierownictwem profesora Zdzisława Maciejewskiego.

W tym samym roku rozpoczął też pracę w sianowskiej przychodni rejonowej. Swoim zaangażowaniem, oddaniem i otwartością zyskiwał sympatią oraz szacunek wśród pacjentek i współpracowników. Był też cenionym członkiem lekarskiej społeczności. Lekarz Ismaiel Salloum wspomina: - Będzie nam go brakowało. Uśmiech i pozytywne nastawienie do świata były jego znakiem rozpoznawczym. Wspierał swoje pacjentki, ale i swoich kolegów. Zawsze będę mu wdzięczny za to jak mnie przyjął, gdy w 1992 roku pojawiłem się tutaj jako młody lekarz.

Praca była jego misją. Ale znajdował czas na to, by angażować się też w życie swojej małej ojczyzny, czyli Miasta i Gminy Sianów. Mieszkańcy dwa razy powierzyli mu funkcję radnego (od 2006 do 2014 roku).